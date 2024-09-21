Qu'est-ce qu'une lettre de don ?

Une lettre de don est une demande écrite ou un appel envoyé par une organisation à but non lucratif à des donateurs potentiels. En général, la lettre est envoyée pour demander des contributions financières ou en nature, qui seront utilisées pour soutenir la mission de l'organisation à but non lucratif.

Que doit contenir une lettre de don ?

Chaque association est différente - ce qui signifie que chaque lettre de don peut être différente, en fonction des objectifs et de la mission de l'association qui l'envoie. Cependant, il y a quelques éléments importants que chaque lettre de don doit contenir :

Un message d'accueil personnalisé : Les études montrent que les courriels de collecte de fonds personnalisés ont un taux d'ouverture moyen supérieur de 82 % à celui des courriels génériques. Lorsque vous envoyez votre lettre de don, que ce soit par courrier électronique ou postal, veillez à inclure une formule de salutation personnelle pour que les donateurs se sentent reconnus et considérés.

Une présentation de l'organisation : Que vous envoyiez une lettre de don à un nouveau donateur ou à un donateur actuel, vous devez fournir une brève présentation et/ou un rappel de votre organisation à but non lucratif, y compris sa mission, ses valeurs et l'impact de son travail.

Appel : Il s'agit généralement de la partie la plus importante de toute lettre de don. Expliquez clairement pourquoi vous sollicitez des dons et quel projet ou programme spécifique les dons soutiendront. Cette partie de la lettre peut inclure des histoires ou des statistiques convaincantes pour illustrer l'importance de votre cause.

Appel à l'action : Une fois l'appel lancé, indiquez clairement comment les destinataires peuvent contribuer et encouragez-les à agir. Proposez plusieurs options de don, comme le don en ligne, l'envoi d'un chèque ou la participation à un événement de collecte de fonds.

Détails de la donation : Inclure toute information importante concernant la contribution, comme les montants suggérés, les possibilités de dons complémentaires et la déductibilité fiscale des dons.

Déclaration d'impact : Mettez en évidence l'impact potentiel des dons et la manière dont ils feront la différence dans la vie de ceux que vous servez. Montrez aux donateurs la valeur de leur soutien et les résultats tangibles qu'ils obtiendront.

Clôture et remerciements : Terminez la lettre en remerciant le destinataire de son attention et de son soutien. Réaffirmez l'importance de sa contribution et la différence qu'elle fera.

Quand faut-il envoyer des lettres de demande de dons ?

L'envoi de lettres de demande de dons à des moments stratégiques peut maximiser leur impact. Voici quelques conseils pour savoir quand envoyer une lettre de demande de don :

Appels saisonniers : Envisagez d'envoyer des lettres de donation pendant les périodes de dons, par exemple à l'occasion des fêtes ou à la fin de l'année, période pendant laquelle 30 % des dons annuels sont effectués.

Campagnes spéciales ou journées de dons : Faites coïncider vos lettres de don avec des événements spécifiques ou des campagnes de collecte de fonds organisées par votre organisation. Il peut s'agir de campagnes annuelles de collecte de fonds, de mois de sensibilisation ou de journées de dons comme le mardi de la générosité, qui a permis de collecter 3,1 milliards de dollars en 2023.

Lancement d'un projet ou franchissement d'une étape importante : Envoyez des lettres de donation lors du lancement d'un nouveau projet ou lorsque votre organisation franchit une étape importante.

Réponse à l'actualité : Dans vos lettres de don, abordez des questions d'actualité ou des événements récents en rapport avec la mission de votre organisation. La Croix-Rouge, par exemple, a collecté plus de 43 millions de dollars à la suite du tremblement de terre qui a frappé Haïti en 2010.

Appels réguliers : De nombreuses organisations à but non lucratif établissent un calendrier régulier pour l'envoi des lettres de don, par exemple tous les trimestres ou tous les deux ans, afin de maintenir une communication cohérente avec les donateurs. En fait, 48 % des donateurs affirment que les communications régulières par courrier électronique sont les plus susceptibles de les encourager à faire un nouveau don.

Les étapes du cycle de vie des donateurs : Les organisations caritatives envoient souvent des lettres de donation à des étapes clés du cycle de vie des donateurs, par exemple après leur premier don, afin de les remercier de leur soutien et de les encourager à poursuivre leur engagement.

À qui envoyer les lettres de demande de dons ?

En général, les organisations à but non lucratif segmentent leurs destinataires à l'aide d'un système de gestion de la relation client (CRM) et les classent dans des groupes spécifiques afin de mieux cibler leurs messages,

Voici quelques groupes clés auxquels vous pouvez adresser vos lettres de demande de dons :

Donateurs actuels : Envoyez des lettres de demande de don à vos donateurs actuels pour les remercier de leur soutien passé et les encourager à poursuivre leurs contributions. Reconnaître les donateurs actuels et s'engager avec eux permet de les fidéliser, ce qui est essentiel au succès des organisations à but non lucratif.

Donateurs potentiels : Contactez les personnes ou les entreprises qui ont manifesté de l'intérêt pour votre organisation mais qui n'ont pas encore fait de don. Il peut s'agir de participants à vos événements, d'abonnés à votre lettre d'information ou de personnes qui vous suivent sur les médias sociaux.

Les anciens donateurs : N'oubliez pas d'entretenir des relations avec les donateurs qui ont peut-être soutenu votre organisation dans le passé, mais qui n'ont pas fait de don récemment. Envoyez des lettres de demande de don pour reprendre contact avec ces donateurs, leur exprimer votre gratitude pour leur soutien passé et les inviter à s'engager à nouveau pour votre cause.

Sociétés et entreprises locales : Le cas échéant, prenez contact avec des entreprises ou des sociétés qui s'alignent sur la mission ou les valeurs de votre organisation. Ces organisations pourraient être en mesure d'offrir des contreparties (une source de revenus qui a rapporté 21,08 milliards de dollars aux organisations à but non lucratif en 2022), des articles en nature ou d'autres types de soutien à long terme.

Comment envoyer des lettres de collecte de fonds

Il n'existe pas de solution unique pour l'envoi de lettres de collecte de fonds. Lorsque vous décidez du format à utiliser, vous devez tenir compte de votre public et de vos objectifs.

Par exemple, si votre public cible comprend des membres de la génération X et des baby-boomers, ils préféreront peut-être le courrier électronique ou les lettres, tandis que les milléniaux préfèreront peut-être quelque chose de plus convivial pour les téléphones portables.

Quel que soit votre public, voici quelques façons courantes d'envoyer des lettres de collecte de fonds :

Cartes électroniques

L'envoi de lettres de collecte de fonds par le biais de cartes électroniques implique le choix d'une plateforme de cartes électroniques, la personnalisation de la carte électronique avec la marque et le message de votre organisation, et l'inclusion d'un lien de don ou d'un bouton d'appel à l'action.

Une fois personnalisée, la carte virtuelle peut être envoyée aux destinataires par courrier électronique ou partagée sur les médias sociaux.

Courriel

L'envoi de lettres d'appel de fonds par courrier électronique est l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces de solliciter des dons. En fait, la messagerie électronique représentait 26 % de l'ensemble des revenus en ligne des organisations à but non lucratif en 2023.

En règle générale, ces courriels soulignent la mission de votre organisation, son impact et l'importance du soutien, et comprennent un appel à l'action clair incitant les destinataires à faire un don, ainsi qu'un lien de don cliquable.

Courrier direct

L'envoi de lettres de collecte de fonds par publipostage implique la conception et l'impression de lettres de don, d'enveloppes et de formulaires de réponse. En général, chaque lettre est personnalisée avec le nom et l'adresse du destinataire et fournit des instructions claires pour faire un don par courrier.

Alors que le courrier postal est souvent considéré comme un moyen de communication du passé, l'année dernière, 24 % des baby-boomers ont fait un don à une organisation caritative grâce au courrier direct qu'ils ont reçu.

Comment rédiger une lettre de demande de don

Pour rédiger une lettre de demande de don, vous devez suivre quelques étapes clés :

Comprendre et segmenter votre public À l'aide d'un CRM, segmentez votre liste de donateurs en fonction de facteurs tels que l'historique des dons, les données démographiques et le niveau d'engagement. En comprenant votre public - par exemple, les anciens donateurs par rapport aux donateurs actuels - vous pouvez créer des appels plus personnalisés et plus convaincants qui encouragent réellement les destinataires à donner.

Proposez plusieurs façons de contribuer : Offrez aux donateurs plusieurs options pour soutenir votre association, en leur proposant par exemple des possibilités de microphilanthropie. Vous pouvez également aller au-delà de la demande de soutien financier et vous renseigner sur les dons en nature ou les contributions des bénévoles.

Utilisez la personnalisation : Adressez-vous aux donateurs par leur nom et adaptez votre message à leurs intérêts et à leurs motivations. Remerciez-les pour leur soutien passé et montrez-leur comment leurs contributions ont fait la différence.

Intégrez la narration : Utilisez la narration pour faire comprendre l'impact du travail de votre organisation et l'importance du soutien des donateurs. Une lettre de demande de don efficace inclura des exemples de la vie réelle, des témoignages ou des histoires de réussite pour créer un lien émotionnel avec les donateurs et les inciter à agir.

Rédigez de manière concise : Vos appels aux dons doivent être clairs, concis et se concentrer sur les aspects les plus convaincants de votre message. Évitez le jargon et les détails inutiles, et veillez à ce que les points principaux soient faciles à comprendre.

Instaurer la confiance : Expliquez clairement comment les dons seront utilisés et les résultats spécifiques qu'ils permettront d'obtenir. En montrant aux donateurs l'impact tangible de leurs contributions, vous contribuerez à établir la confiance, qui, selon les études, est la deuxième raison la plus fréquente pour laquelle les donateurs ne font pas de dons à des œuvres de bienfaisance.

Offrir de la gratitude : Faites en sorte que les donateurs se sentent appréciés et valorisés pour leurs contributions, et reconnaissez leur générosité de manière significative.

Soyez professionnel : Utilisez des images, des éléments de marque et un formatage de haute qualité pour renforcer l'attrait visuel et le professionnalisme.

Suivi : la collecte de fonds exige des efforts constants. Prévoyez des communications de suivi et des possibilités d'engagement afin de maintenir l'intérêt et l'implication des donateurs au fil du temps. Tenez les donateurs informés de l'impact de leurs contributions et offrez-leur la possibilité de s'engager davantage auprès de votre organisation.

Mesurer le succès et s'améliorer : Après avoir envoyé votre lettre de collecte de fonds, suivez les indicateurs clés tels que le taux de réponse, le montant des dons et l'engagement des donateurs pour mesurer son efficacité. Analysez les données pour identifier les domaines de réussite et d'amélioration.

15 types de lettres de collecte de fonds (+ modèles)

Vous avez besoin d'un modèle de lettre de demande de don ? Nous vous proposons 15 exemples de lettres de demande de don qui vous aideront à collecter des fonds de diverses manières - dans le cadre d'un événement à venir, en faisant appel à des donateurs récurrents ou simplement en demandant un don unique en ligne.

1. Lettres de collecte de fonds saisonnière

[En-tête de l'organisation]

[Date]

[Nom du donateur]

[Adresse du donateur]

Cher [Nom du donateur],

À l'approche de la [saison], nous nous souvenons du pouvoir des dons et de l'impact qu'ils peuvent avoir sur notre communauté. À [Nom de l'organisation], c'est une période spéciale de l'année où nous nous réunissons pour [décrire brièvement la mission de votre organisation et le travail que vous accomplissez pendant cette saison].

Aujourd'hui, nous vous demandons votre soutien en cette période de générosité. Votre don nous aidera à [décrire comment les fonds seront utilisés, par exemple en fournissant des repas, des cadeaux, un abri ou des services d'assistance].

Il est facile de faire un don. Vous pouvez faire un don en ligne à [URL], envoyer un chèque à [adresse], ou nous contacter pour d'autres options de don. Chaque contribution, petite ou grande, fait la différence.

Nous vous remercions d'avoir pris en considération notre demande. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour rendre cette saison spéciale pour tous les membres de notre communauté. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : [Coordonnées].

Chaleureuses salutations,

[Votre nom]

[Votre titre]

[Nom de l'organisation]

2. Lettres de collecte de fonds pour les écoles

[Logo de l'école / papier à en-tête]

[Date]

[Nom du bénéficiaire]

[Adresse du destinataire]

Cher [Nom du destinataire],

À [Nom de l'école], nous sommes ravis de lancer notre dernière campagne de collecte de fonds et nous avons besoin de votre aide ! Notre objectif est de collecter [montant] pour soutenir [objectif spécifique, comme un nouvel équipement, une sortie scolaire ou des bourses d'études]. Grâce à votre soutien, nous pourrons [impact du don : créer un meilleur environnement d'apprentissage pour nos élèves, leur offrir davantage d'opportunités de se développer, etc.]

Vous pouvez faire un don en ligne à [URL], envoyer un chèque à [adresse] ou assister à notre prochaine manifestation de collecte de fonds, [nom de la manifestation], le [date]. Nous serions ravis de vous y voir !

Votre soutien est essentiel à notre réussite et nous vous remercions de votre contribution. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre campagne ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : [Coordonnées].

Merci d'être un membre apprécié de notre communauté scolaire. Ensemble, nous pouvons avoir un impact positif sur l'éducation et l'avenir de nos élèves.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,

[Votre nom]

[Votre titre]

[Nom de l'école]

3. Lettres de collecte de fonds pour les églises

[Logo de l'église/ papier à en-tête]

[Date]

[Nom du bénéficiaire]

[Adresse du destinataire]

Cher [Nom du destinataire],

Nous, à [Nom de l'église], vous demandons votre soutien pour notre dernière collecte de fonds. Pour renforcer notre communauté ecclésiale et poursuivre notre mission, nous comptons sur les contributions généreuses de membres tels que vous.

Notre objectif est de collecter [montant] pour soutenir [projet spécifique : rénovations de l'église, activités communautaires, événement spécial, etc.], et nous espérons pouvoir compter sur votre aide.

Vous pouvez faire un don en ligne à [URL], envoyer un chèque à [adresse] ou apporter votre don à notre bureau.

Merci pour votre générosité et votre fidélité.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

[Votre nom]

[Votre titre]

[Nom de l'église]

4. Lettres de demande de dons en nature

[En-tête de l'organisation]

[Date]

[Nom du donateur]

[Adresse du donateur]

Cher [Nom du donateur],

Nous espérons que ce message vous trouvera en bonne santé. À [Nom de l'organisation], nous nous engageons à [décrire brièvement la mission de votre organisation], et nous vous contactons parce que nous avons besoin de votre soutien. Nous recherchons des dons en nature pour nous aider à [expliquer l'objectif spécifique, comme l'organisation d'un événement, le soutien d'un programme ou la fourniture de ressources aux personnes dans le besoin], et nous pensons que vous pourriez nous aider à faire la différence.

Les dons en nature sont un excellent moyen de contribuer sans donner directement de l'argent. Voici ce que nous recherchons :

[Point 1] : Décrire un article spécifique ou une catégorie d'articles, comme la nourriture, les vêtements ou l'équipement.

[Point 2] : Décrire un article spécifique ou une catégorie d'articles, comme la nourriture, les vêtements ou l'équipement.

[Point 3] : Décrire un article spécifique ou une catégorie d'articles, comme la nourriture, les vêtements ou l'équipement.

Si vous souhaitez faire un don en nature, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : [Coordonnées]. Nous serons heureux de convenir d'un rendez-vous pour déposer votre don ou de discuter de la manière dont vous pouvez nous soutenir. Si vous avez besoin de plus d'informations sur nos besoins actuels ou sur la manière dont les dons en nature profitent à notre association, nous sommes là pour répondre à vos questions.

Nous vous remercions de prendre en considération notre demande. Votre soutien est essentiel à notre succès et nous espérons avoir bientôt de vos nouvelles.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

[Votre nom]

[Votre titre]

[Nom de l'organisation]

5. Lettres de collecte de fonds pour les dons jumelés

[En-tête de l'organisation]

[Date]

[Nom du donateur]

[Adresse du donateur]

Cher [Nom du donateur],

Nous, à [Nom de l'organisation], avons de bonnes nouvelles ! Vous pouvez doubler votre impact en profitant du programme de dons jumelés de votre employeur. De nombreuses entreprises offrent cet avantage, qui consiste à verser une somme équivalente aux contributions caritatives faites par leurs employés, parfois à raison d'un dollar pour un dollar, voire plus.

Voici comment fonctionne l'abondement :

Étape 1 : Faire un don à [Nom de l'organisation] : Faites votre don sur notre site web ou par courrier. Chaque dollar compte !

Étape 2 : Vérifiez auprès de votre employeur : Vérifiez si votre entreprise dispose d'un programme de dons jumelés. Vous pouvez généralement obtenir cette information auprès de votre service des ressources humaines ou sur l'intranet de votre entreprise.

Étape 3 : Soumettre la demande de don jumelé : Si votre employeur offre des dons jumelés, il aura généralement un formulaire à remplir ou une procédure en ligne à suivre. Complétez la procédure pour que votre don soit jumelé.

Votre don jumelé peut nous aider deux fois plus à soutenir notre mission [décrivez la mission de votre association ou un projet spécifique]. Grâce à ces fonds supplémentaires, nous pouvons [souligner l'impact, par exemple en aidant davantage de personnes, en élargissant les programmes ou en achetant de nouveaux équipements].

Si vous ne savez pas si votre employeur offre un programme de dons jumelés, nous pouvons vous aider ! Contactez-nous à [Coordonnées] et nous vous guiderons tout au long du processus. N'oubliez pas que, même si vous êtes à la retraite, votre ancien employeur peut encore offrir un programme de dons jumelés.

Nous vous remercions de votre soutien continu. Avec votre aide et le pouvoir des dons jumelés, nous pouvons réaliser des choses encore plus grandes. Nous sommes impatients de voir votre impact doubler !

Chaleureuses salutations,

[Votre nom]

[Votre titre]

[Nom de l'organisation]

6. Lettres de collecte de fonds pour les dons récurrents

[En-tête de l'organisation]

[Date]

[Nom du donateur]

[Adresse du donateur]

Cher [Nom du donateur],

Nous espérons que ce message vous conviendra. À [Nom de l'organisation], nous nous consacrons à [décrire votre mission]. Grâce à des sympathisants comme vous, nous avons fait des progrès considérables en [mentionnez brièvement une réalisation ou un projet récent]. Mais il reste encore beaucoup à faire, et nous avons besoin de votre soutien continu pour continuer à faire la différence.

Nous vous invitons à devenir un donateur durable en faisant un don récurrent. Avec un don récurrent, vous pouvez avoir un impact constant sur notre travail, ce qui nous permet de planifier à l'avance et d'investir dans des projets à long terme. C'est un moyen simple et efficace de soutenir notre mission, et cela nous donne la stabilité dont nous avons besoin pour nous développer.

Pour mettre en place un don récurrent, visitez notre page de dons à l'adresse [URL], choisissez l'option "récurrente" et sélectionnez la fréquence à laquelle vous souhaitez faire un don. Vous pouvez ajuster votre don à tout moment et vous recevrez un reçu fiscal pour chaque contribution.

Merci d'envisager un don récurrent. Votre soutien est inestimable pour nous et nous vous en sommes reconnaissants. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide pour mettre en place votre don, n'hésitez pas à nous contacter à [Coordonnées].

Ensemble, nous pouvons [décrire l'impact positif]. Merci de faire partie de notre communauté.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

[Votre nom]

[Votre titre]

[Nom de l'organisation]

7. Lettres de collecte de fonds pour la campagne d'investissement

[En-tête de l'organisation]

[Date]

[Nom du bénéficiaire]

[Adresse du destinataire]

Cher [Nom du destinataire],

Nous sommes ravis de partager avec vous une nouvelle fantastique ! À [Nom de l'organisation], nous lançons une campagne de financement pour [décrire l'objectif de la campagne, comme la construction d'une nouvelle installation, l'expansion des programmes existants ou l'achat d'équipement]. Cette campagne nous permettra de [décrire l'impact et les avantages attendus pour la communauté ou les personnes desservies par votre organisation].

Pour que cette vision devienne réalité, nous avons besoin de votre aide. Notre objectif est de collecter [montant de l'objectif de la campagne] d'ici au [date limite], et votre soutien peut faire une grande différence. Voici comment vous pouvez vous impliquer :

1. Faites un don : Toute somme versée nous rapproche de notre objectif. Vous pouvez faire un don unique ou vous engager à verser une somme plus importante au fil du temps. Visitez notre page de campagne à l'adresse [URL] pour faire votre contribution.

2. Faites passer le message : Partagez notre campagne avec vos amis, votre famille et vos collègues. Vous pouvez utiliser les médias sociaux, le courrier électronique ou le bouche-à-oreille pour encourager les autres à soutenir notre cause.

3. Participez à nos événements : Nous organiserons des événements spéciaux de collecte de fonds dans le cadre de la campagne, et nous aimerions vous y voir. Surveillez notre site web et nos bulletins d'information pour connaître les dates des prochains événements.

Votre don à notre campagne d'investissement est plus qu'une simple contribution, c'est un investissement dans l'avenir de [décrire l'impact spécifique]. Nous apprécions tout le soutien que vous pouvez nous apporter et nous sommes reconnaissants de votre engagement envers notre mission.

Nous vous remercions d'être un membre apprécié de notre communauté. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez discuter de votre contribution, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : [Coordonnées]. Ensemble, nous pouvons réaliser quelque chose de vraiment extraordinaire.

Chaleureuses salutations,

[Votre nom]

[Votre titre]

[Nom de l'organisation]

8. Lettres de collecte de fonds annuelle

[En-tête de l'organisation]

[Date]

[Nom du donateur]

[Adresse du donateur]

Cher [Nom du donateur],

Bonjour [Nom du donateur],

Alors que cette année touche à sa fin, nous, à [Nom de l'organisation à but non lucratif], réfléchissons à l'impact incroyable que nous avons eu ensemble. Grâce à de généreux donateurs comme vous, nous avons pu [décrire brièvement les réalisations de l'année écoulée]. Afin de poursuivre sur cette lancée au cours de la nouvelle année, nous sollicitons votre aide pour soutenir notre Fonds annuel.

Le Fonds annuel est essentiel à notre mission. Il nous fournit les ressources nécessaires pour maintenir nos programmes en cours, lancer de nouvelles initiatives et relever des défis inattendus. Ce soutien nous permet de [décrire l'importance du Fonds annuel, par exemple en comblant les lacunes de financement, en apportant un soutien d'urgence ou en maintenant le personnel].

Nous nous adressons à vous parce que votre soutien nous a été très précieux. En contribuant à notre Fonds annuel, vous nous permettez de continuer à [décrire le travail de votre association].

Nous vous invitons à faire un don à notre Fonds annuel. Vous pouvez faire un don en ligne à l'adresse [URL] ou envoyer un chèque à l'adresse [Adresse postale]. Tout montant, aussi petit soit-il, fait la différence.

Nous vous remercions de votre soutien continu et de votre engagement envers [Nom de l'organisation]. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : [Coordonnées]. Nous sommes reconnaissants de votre générosité et nous nous réjouissons de travailler en partenariat avec vous pour que l'année à venir ait encore plus d'impact.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,

[Votre nom]

[Votre titre]

[Nom de l'organisation]

9. Lettres de parrainage d'entreprise

[En-tête de l'organisation]

[Date]

[Nom du bénéficiaire]

[Titre/Position du bénéficiaire]

[Nom de l'entreprise]

[Adresse de l'entreprise]

Cher [Nom du destinataire],

Nous vous contactons au nom de [nom de l'organisation à but non lucratif] pour vous proposer une opportunité passionnante permettant à votre entreprise d'avoir un impact significatif sur notre communauté. En tant que leader dans le secteur [industrie], nous pensons que votre partenariat pourrait nous aider à réaliser notre mission [décrivez brièvement la mission de votre organisation à but non lucratif].

Nous vous invitons à parrainer [un événement ou une initiative spécifique] dans le cadre de nos efforts continus pour [décrire le projet ou la cause]. En devenant sponsor, votre entreprise aura une occasion unique de s'engager auprès de notre public, d'accroître la notoriété de votre marque et de démontrer votre engagement en matière de responsabilité sociale. Voici quelques avantages du parrainage d'entreprise :

Visibilité de la marque : Le nom et le logo de votre entreprise figureront en bonne place dans notre matériel promotionnel, sur notre site web et sur la signalisation de l'événement, offrant ainsi une excellente visibilité à notre public.

Possibilités de réseautage : En tant que sponsor, vous aurez la possibilité de nouer des contacts avec d'autres chefs d'entreprise, des membres de la communauté et des acteurs clés lors de nos événements.

Impact sur la communauté : Votre soutien contribuera directement à notre travail, nous permettant de [décrire l'impact du parrainage sur les objectifs de l'association].

Nous proposons différentes formules de parrainage adaptées au budget et aux objectifs de marketing de votre entreprise. Chaque formule comprend un niveau différent de reconnaissance et d'avantages, allant de l'accès VIP à des événements spéciaux à des opportunités de marketing exclusives.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les possibilités de parrainage, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : [Coordonnées]. Nous pourrons vous donner plus de détails sur notre organisation à but non lucratif, sur les formules de parrainage et sur l'impact de votre soutien.

Nous vous remercions d'avoir envisagé cette opportunité. Nous sommes impatients de discuter de la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour faire la différence.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

[Votre nom]

[Votre titre]

[Nom de l'organisation]

10. Lettres de remerciement aux donateurs

[En-tête de l'organisation]

[Date]

[Nom du donateur]

[Adresse du donateur]

Cher [Nom du donateur],

Au nom de tous les membres de [Nom de l'organisation], je tiens à vous exprimer notre sincère gratitude pour votre récent don de [montant ou description du don]. Votre soutien est essentiel à notre travail et nous sommes ravis que vous fassiez partie de notre communauté.

Grâce à votre générosité, nous pouvons [décrire brièvement l'impact du don, comme le financement d'un programme spécifique, l'aide apportée à un certain nombre de personnes ou la réalisation d'une étape récente]. Cela n'est possible que grâce à des contributions réfléchies comme la vôtre.

Nous aimerions vous tenir au courant des progrès que nous réalisons grâce à votre soutien. Vous pouvez vous attendre à des mises à jour périodiques sur notre travail, les événements à venir et d'autres façons de vous impliquer. Si vous souhaitez en savoir plus sur les autres moyens de soutenir notre mission, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : [Coordonnées].

Nous vous remercions une fois de plus pour votre généreuse donation. C'est grâce à des personnes comme vous que nous pouvons continuer à [décrire la mission de l'association]. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations complémentaires, nous sommes là pour vous aider.

[Votre nom]

[Votre titre]

[Nom de l'organisation]

11. Lettres de mise à jour sur la collecte de fonds

[En-tête de l'organisation]

[Date]

[Nom du bénéficiaire]

[Adresse du destinataire]

Cher [Nom du destinataire],

Bonjour [Nom du destinataire],

Nous voulions partager avec vous une nouvelle passionnante ! Grâce à votre soutien et aux contributions de notre formidable communauté, nos récents efforts de collecte de fonds ont eu un impact significatif sur notre mission de [décrivez brièvement la mission de votre organisation à but non lucratif].

Voici quelques points forts de notre dernière campagne :

[Point fort 1] : Décrivez une réalisation ou une étape clé, comme le nombre de dons reçus, le montant total collecté ou un projet spécifique qui a été financé.

[Point fort 2] : Mentionnez un résultat notable, comme le nombre de personnes aidées, les nouveaux services ou programmes lancés, ou l'élargissement de la portée de votre association.

[Point fort 3] : Partagez une histoire ou un témoignage d'une personne qui a bénéficié du travail de votre association, illustrant l'impact tangible des efforts de collecte de fonds.

Votre soutien a rendu tout cela possible et nous vous sommes profondément reconnaissants de votre générosité. Grâce à votre engagement, nous pouvons continuer à [décrire ce que votre association fait avec les fonds collectés].

Nous souhaitons également vous faire part de nos projets à venir. Au cours des prochains mois, nous avons l'intention de [décrire un nouvel objectif ou un nouveau projet]. Votre soutien continu sera essentiel pour nous permettre d'atteindre ces nouveaux objectifs.

Si vous souhaitez rester impliqué, nous vous invitons à [mentionner les événements à venir, les possibilités de bénévolat ou d'autres façons de contribuer]. Vous pouvez également nous suivre sur [les plateformes de médias sociaux] pour vous tenir au courant de nos dernières nouvelles.

Nous vous remercions de faire partie de notre aventure. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : [Coordonnées]. Nous nous réjouissons à l'idée d'accomplir encore plus de choses ensemble !

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,

[Votre nom]

[Votre titre]

[Nom de l'organisation]

12. Lettre spécifique à la campagne

[En-tête de votre organisation]

[Date]

Cher [Nom du donateur],

[Paragraphe d'introduction : Engagez le lecteur avec une histoire ou une statistique convaincante liée à votre cause].

À [Nom de votre organisation], nous nous lançons dans une campagne importante pour [brève description de l'objectif de la campagne]. Cette initiative est cruciale parce que [expliquer pourquoi cette campagne est importante et son impact potentiel].

[Notre objectif est de collecter [montant] avant le [date limite]. Ces fonds seront utilisés pour [utilisation spécifique des fonds, soyez aussi concret que possible]. Avec votre aide, nous pourrons [décrire les résultats positifs].

[Nous faisons appel à des donateurs dévoués comme vous, [Nom du donateur], pour nous aider à faire de cette vision une réalité. Pourriez-vous envisager de faire un don de [montant suggéré] pour soutenir cette campagne essentielle ?

[Votre contribution de [montant] permettrait de [impact spécifique, par exemple "fournir des repas à 50 familles pendant un mois"]. Chaque don, quel que soit son montant, nous rapproche de notre objectif et fait une réelle différence dans la vie de [ceux que vous servez].

[Pour faire votre don aujourd'hui, il vous suffit de [instructions pour faire un don]. Nous vous remercions d'avoir pris en compte cette demande. Votre soutien a une grande importance pour nous et pour ceux que nous servons.

Avec gratitude,

[Votre nom] [Votre titre]

P.S. [Ajoutez un post-scriptum convaincant, peut-être à propos des dons de contrepartie ou d'une échéance à venir].

13. Lettre de demande de dons en ligne

Cher [Nom du donateur],

Nous espérons que ce courriel vous trouvera en bonne santé. Chez [Nom de votre organisation], nous avons pour mission de [brève description de votre mission générale]. Aujourd'hui, nous vous contactons parce que nous avons besoin de votre aide.

Pourquoi nous avons besoin de votre soutien

[Décrivez brièvement le besoin ou le projet actuel. Utilisez une statistique solide ou une brève histoire pour en illustrer l'importance].

Votre impact

Avec un don de [montant suggéré], vous pouvez :

[Point d'impact spécifique 1]

[Point d'impact spécifique 2]

[Point d'impact spécifique 3]

Chaque contribution, quelle qu'en soit la taille, apporte un réel changement à [ceux que vous servez].

Comment faire un don

Il suffit d'un clic pour faire la différence :

1. Visitez notre page de don sécurisée : [URL]

2. Choisissez le montant de votre don

3. Sélectionnez votre mode de paiement

4. Cliquez sur "Faire un don

C'est aussi simple que cela de changer une vie aujourd'hui.

[Facultatif : inclure un court témoignage ou une citation de quelqu'un qui a bénéficié de votre travail].

Nous vous remercions de faire partie de notre communauté et de prendre en compte cette demande. Ensemble, nous pouvons [reformuler l'objectif ou l'impact].

Avec gratitude,

[Votre nom] [Votre titre] [Le nom de votre organisation]

P.S. [Ajoutez un post-scriptum convaincant, tel qu'une opportunité de don complémentaire ou une échéance prochaine].

14. Lettre de collecte de fonds de pair à pair

Cher [Nom du supporter],

Votre dévouement à l'égard de [Nom de l'organisation] a joué un rôle déterminant dans notre mission de [brève description de la mission]. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous inviter à amplifier votre impact grâce à notre nouvelle campagne de collecte de fonds de pair à pair : [Nom de la campagne].

Votre voix est puissante. En partageant notre mission avec votre réseau, vous pouvez nous aider à atteindre de nouveaux sympathisants et à collecter des fonds cruciaux pour [cause ou projet spécifique]. Notre objectif est de collecter [montant total de l'objectif] d'ici [date de fin] pour [objectif spécifique, par exemple "fournir de l'eau potable à 1 000 familles"]. Avec votre aide, nous pouvons faire de cette vision une réalité.

Comment vous pouvez faire la différence :

1. Visitez [l'URL du site web de la campagne]

2. Cliquez sur "Devenir collecteur de fonds"

3. Suivez la procédure d'installation simple

Merci de considérer cette opportunité d'amplifier votre impact. Votre soutien est essentiel pour nous et pour ceux que nous servons.

Si vous avez des questions, veuillez contacter [personne de contact] à [email/téléphone].

Avec gratitude,

[Votre nom] [Votre titre] [Nom de l'organisation]

P.S. Les 50 premiers collecteurs de fonds à collecter 500 dollars recevront [une incitation, par exemple "un t-shirt [Nom de l'organisation] en édition limitée"]. Lancez votre campagne dès aujourd'hui !

15. Appel de fonds auprès des anciens donateurs

Cher [Nom du donateur],

Votre générosité est la pierre angulaire de notre travail à [nom de l'organisation]. Grâce à des donateurs comme vous, nous avons [brève mention d'une réalisation récente]. Aujourd'hui, je vous invite à poursuivre cet incroyable voyage avec nous.

Vos dons antérieurs ont fait une différence tangible. Par exemple :

[Point d'impact spécifique 1, par exemple, "Fourni des repas à 500 familles"].

[Point d'impact spécifique 2, par exemple "Financement de 3 nouveaux programmes parascolaires"].

[Point d'impact spécifique 3, par exemple, "A aidé 20 étudiants à fréquenter l'université"].

Ces réalisations n'auraient pas été possibles sans vous, [Nom du donateur].

Malgré ces progrès, [décrire le défi ou le besoin actuel]. Pour y remédier, nous nous sommes fixé pour objectif de collecter [montant] d'ici au [date]. Ces fonds nous permettront de [plans spécifiques pour les fonds].

Nous espérons que vous renouvellerez votre engagement envers notre cause. Un don de [montant suggéré en fonction des dons antérieurs] permettrait de [impact spécifique de ce don].

Bien entendu, tout montant que vous pouvez donner fera la différence :

[Montant inférieur] : Fournit [impact spécifique]

[Montant moyen] : Active [impact spécifique]

[Montant plus élevé] : Garantit [impact spécifique]

En tant qu'ancien donateur, vous comprenez l'importance de notre mission. En renouvelant votre soutien, vous nous apportez non seulement un financement essentiel, mais vous encouragez également d'autres personnes à faire de même. C'est un témoignage fort de votre foi en notre travail.

Faire un don

Pour faire un don :

1. Visitez [l'URL de la page de don]

2. Appelez-nous au [numéro de téléphone]

3. Envoyez un chèque à [adresse postale]

[Le cas échéant : "Pour en savoir plus sur les options de dons mensuels ou de dons planifiés, veuillez contacter [nom] à [coordonnées].

Merci de votre attention

[Nom du donateur], votre soutien passé a joué un rôle déterminant dans notre réussite. Nous espérons pouvoir compter à nouveau sur vous pour relever ce nouveau défi. Ensemble, nous pouvons [réaffirmer l'objectif global ou l'impact].

Avec une profonde reconnaissance,

[Votre nom] [Votre titre] [Nom de l'organisation]

