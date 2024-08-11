Chaque année, le mardi de la générosité est une nouvelle occasion pour les organisations à but non lucratif d'attirer, d'engager et de fidéliser les donateurs. Les organisations caritatives qui s'y prennent à l'avance et font preuve de créativité ont plus de chances de collecter des fonds.

Alors, comment trouver des idées créatives pour le mardi de la charité cette année ? Qu'est-ce qui rendra votre campagne mémorable ? Comment faire en sorte que votre journée de dons soit la plus réussie possible ?

Notre liste de 12 idées de mardi de la générosité pour les organisations à but non lucratif est votre ressource de référence pour tout ce dont vous avez besoin pour vous démarquer à l'approche des fêtes de fin d'année. Plongeons dans l'aventure !

‍

Le pouvoir de transformation d'une solide campagne du mardi de la générosité

Depuis son lancement en 2012, Giving Tuesday est passé de 10 millions de dollars à plus de 3,1 milliards de dollars dans près de 100 pays en une seule journée de générosité en 2023. Selon l'organisation officielle GivingTuesday, les niveaux de dons pour 2024 sont restés stables par rapport aux niveaux impressionnants de l'année dernière.

Outre le fait que la saison des dons s'annonce passionnante, le mardi de la générosité incite les gens à parler et à penser au fait de donner en retour, un concept appelé générosité radicale. Les organisations à but non lucratif constatent que les gens agissent de diverses manières, au-delà du simple don d'argent.

Grâce à des moyens plus créatifs d'interagir avec les sympathisants et de les inviter à participer aux campagnes, le mardi de la générosité peut permettre d'atteindre les objectifs annuels de collecte de fonds et d'alimenter les dons l'année suivante.

‍

Rafraîchissez votre stratégie grâce à des idées créatives pour le mardi de la générosité

Lorsque vous envisagez votre stratégie pour le mardi de la générosité, il ne suffit pas de penser aux objectifs finaux de la collecte de fonds. Les donateurs d'aujourd'hui veulent se sentir très impliqués dans les organisations caritatives qu'ils soutiennent, ce qui fait de l'engagement des donateurs, de la communauté et de l'établissement de relations significatives des priorités pour les organisations à but non lucratif.

Il est essentiel de prendre en compte l'expérience d'un donateur, depuis sa première impression de votre association jusqu'à la confirmation de son premier don. En même temps, vous ne devez pas oublier d'être proactif sur les moyens d'entretenir ces donateurs au cours de la nouvelle année.

Il existe de nombreuses façons d'impliquer les sympathisants (nouveaux et anciens) dans votre cause et de les inciter à donner à votre association longtemps après la fin du Mardi de la générosité. Comment faire ? Nous sommes heureux que vous ayez posé la question.

Préparez-vous à plonger dans notre liste de 12 nouvelles idées pour le mardi de la générosité et d'exemples de campagnes réussies pour une année encore meilleure.

‍

‍

12 idées de campagne pour le mardi de la charité

1. Créer une campagne adaptée aux médias sociaux

Les médias sociaux sont le terrain de prédilection du mardi de la générosité. Les donateurs se dirigent plus souvent vers leurs fils TikTok et Instagram pour découvrir de nouvelles causes et participer à des collectes de fonds partagées par leurs pairs ou des influenceurs.

C'est une chose de promouvoir une campagne du mardi de la générosité sur les médias sociaux et une autre d'en créer une dès le départ. Vous pouvez (et devriez) utiliser les médias sociaux pour afficher les objectifs de votre association pour le Mardi de la générosité et encourager les gens à participer, mais vous pouvez aussi faire preuve d'un peu plus de créativité.

En fonction de vos objectifs et de vos donateurs idéaux, il existe de nombreuses façons d'utiliser les plateformes sociales. Vous trouverez ci-dessous quelques idées pour vous inspirer.

‍

Idées créatives pour la campagne du mardi de la générosité dans les médias sociaux

Organisez un défi sportif, artistique ou culinaire qui invite les participants à partager ce qu'ils ont créé par le biais d'un message personnel encourageant les autres à faire un don.

Mettez en avant les histoires et les profils des bénévoles pour les présenter aux nouveaux donateurs.

Sensibilisez les personnes qui vous suivent au travail de votre association et à l'importance d'être radicalement généreux grâce à de courtes vidéos et images avant le Mardi de la générosité.

Créez une série de posts sur le compte à rebours du mardi de la générosité qui rappellent que le grand jour sera bientôt là et qui rappellent aux personnes qui les suivent de revenir pour faire un don.

Mettez en avant les donateurs en leur présentant des témoignages sur leur engagement et des idées pour ceux qui souhaitent faire de même.

Diffusez en direct une session de questions-réponses sur votre cause, vos projets et les nouvelles façons de s'impliquer dans ce mardi de la générosité, afin de nouer des relations avant le lancement d'une campagne.

Exploitez les sondages interactifs qui réitèrent l'apprentissage et interrogez votre public sur les statistiques essentielles qui alimentent votre mission et la sensibilisation à la cause.

Tournez-vous vers le contenu généré par les utilisateurs qui reprennent les supporters, les membres de l'équipe et les bénévoles qui partagent votre campagne du mardi de la générosité selon leur point de vue et leur style.

Remerciez les donateurs en temps réel avec des messages d'appréciation qui font le point sur les totaux des collectes de fonds et leur impact sur vos objectifs.

‍

‍

2. Créer une campagne autour du hashtag #GivingTuesday

Ce n'est sans doute pas une surprise, mais Giving Tuesday a un hashtag officiel ! Enfin, deux pour être exact. Les deux hashtags #GivingTuesday et #GivingTuesday[Current Year] ont un fort potentiel pour stimuler l'engagement.

L'utilisation des hashtags officiels et de leurs versions personnalisées peut vous aider à créer une campagne virale ou à attirer davantage l'attention sur votre page de don. Les hashtags du mardi de la générosité reçoivent chaque année des milliards d'impressions sur les médias sociaux. Assurez-vous que la campagne de votre organisation en fait partie !

‍

Idées pour votre campagne de hashtag du mardi de la générosité

Organisez un défi à thème lié à votre cause qui encourage les sympathisants à participer en utilisant le hashtag #GivingTuesday. Par exemple, demandez-leur de partager les raisons pour lesquelles votre cause leur tient à cœur et ajoutez le hashtag au message pour qu'il soit pris en compte.

Créez une série de récits qui utilisent #GivingTuesday pour créer des articles présentant des histoires personnelles de bénéficiaires, de donateurs ou de bénévoles qui apparaissent dans les résultats de recherche lorsque les gens explorent le hashtag.

Fournissez des mises à jour sur une journée de jumelage qui utilise #GivingTuesday pour partager les opportunités de jumelage de dons pendant votre campagne et la façon dont elle contribue aux étapes importantes de la journée.

Faites la promotion croisée de campagnes de collaboration avec d'autres organisations ou influenceurs en utilisant #GivingTuesday pour augmenter la portée et l'engagement potentiels des sympathisants.

Organisez des sessions de questions-réponses en direct ou des sondages interactifs avec la mention #GivingTuesday et sensibilisez les gens à des sujets d'actualité à cette période de l'année.

Partagez des visuels accrocheurs tels que des graphiques, des vidéos ou des GIFs incorporant #GivingTuesday qui suscitent l'enthousiasme des gens et renforcent la confiance dans votre organisation.

Encouragez vos amis et collègues à utiliser #GivingTuesday pour inciter leurs amis et leur famille à faire un don ou à participer, ce qui aura un effet d'entraînement naturel.

‍

3. Encouragez votre communauté avec une campagne de narration

Il y a plus d'un hashtag populaire que votre association peut utiliser pour le #GivingTuesday. Il n'y a rien d'aussi puissant qu'une campagne de narration lorsqu'il s'agit d'attirer de nouveaux donateurs et d'encourager les donateurs existants à donner.

Demandez à vos donateurs d'expliquer pourquoi ils soutiennent votre cause, puis n'oubliez pas de partager ces histoires dans vos courriels et vos messages sur les médias sociaux. (N'oubliez pas d'inclure un appel à l'action clair afin que les gens sachent où cliquer et comment faire leur part).

Encourager les gens à partager leurs histoires personnelles sur la façon dont votre association les a aidés ou a changé leur vie peut avoir un impact significatif sur eux. Ces exemples réels de personnes qu'ils connaissent sont les incitations dont ils ont besoin pour s'impliquer et contribuer à une cause qui leur tient à cœur.

‍

Idées pour une campagne #ShareYourStory Giving Tuesday (Partagez votre histoire)

Lancez un concours invitant les membres de la communauté à soumettre leurs histoires sur votre cause pour gagner un prix.

Créez des hashtags spécifiques pour différents types d'histoires, tels que #MyImpactStory ou #WhyICare, que les gens peuvent utiliser autour de Giving Tuesday lorsqu'ils publient sur diverses plateformes.

Organisez des ateliers de narration, virtuels ou en personne, pour partager les compétences nécessaires à la rédaction et au partage d'histoires convaincantes sur leur lien avec votre association.

Invitez les membres de la communauté à rédiger des articles de blog ou à créer des témoignages vidéo que vous présenterez tout au long de votre campagne du mardi de la générosité.

Fournir aux sympathisants des kits de narration contenant des incitations significatives, des lignes directrices et des conseils pour partager efficacement leurs histoires lors du mardi de la générosité.

Organisez une présentation de l'impact de votre action en partageant les histoires que vous avez vécues au fil des ans, en guise de dédicace spéciale à votre campagne du mardi de la générosité.

‍

4. Organiser une campagne d'influence pour le mardi de la générosité

Collaborer avec des influenceurs de médias sociaux qui s'alignent sur votre cause peut donner un coup de pouce à votre association, en particulier à l'occasion du Mardi de la générosité. Les influenceurs (locaux ou nationaux) peuvent aider votre association à diffuser son message et lui faire une bonne publicité, tout en déchargeant votre équipe d'une partie de la création de contenu.

Les comptes de médias sociaux populaires peuvent contribuer à diffuser votre message auprès de leurs abonnés et à susciter l'intérêt pour votre campagne du mardi de la générosité en créant du contenu dont ils savent qu'il plaira à leurs abonnés. Ils peuvent également partager des informations sur la participation aux défis de votre association ou aux événements du Mardi de la générosité et encourager leurs abonnés à donner de leur temps ou de leur argent.

‍

Lancer une campagne d'influence réussie pour le mardi de la générosité

Sélectionnez les bons influenceurs dont les valeurs sont alignées sur votre cause et dont l'audience correspond à votre cible démographique.

Fournissez des lignes directrices et des messages pour garantir un contenu cohérent et convaincant qui s'inscrit dans l'ensemble de votre campagne du mardi de la générosité.

Développez un contenu de haute qualité et partageable que les influenceurs peuvent facilement utiliser pour promouvoir votre campagne Giving Tuesday et y ajouter leur touche personnelle.

Offrez aux influenceurs des opportunités exclusives, telles qu'un accès anticipé à des événements, des détails passionnants sur la campagne et des avantages, afin qu'ils se sentent valorisés et motivés pour promouvoir votre cause avec enthousiasme.

Co-créer du contenu avec des influenceurs, comme des interviews, des flux en direct ou des articles de blog invités, afin de présenter votre cause à leur public.

Suivez l'impact et les performances des influenceurs tout au long de votre campagne Giving Tuesday afin d'évaluer l'efficacité des collaborations et d'ajuster les stratégies si nécessaire.

Recrutez des influenceurs pour poursuivre vos campagnes de vacances en combinant un briefing Giving Tuesday avec du contenu que vous pouvez préparer pour développer l'histoire à l'approche de la fin de l'année.

‍

5. Lancer une campagne de marketing par courriel pour le mardi de la générosité

Pour créer une campagne de marketing par courrier électronique efficace pour le mardi de la générosité, créez une histoire significative qui met en évidence l'impact de votre organisation et les besoins spécifiques de la campagne.

Personnalisez vos courriels avec des lignes d'objet attrayantes et un contenu sur mesure pour établir un lien avec vos sympathisants. Insistez sur la durée limitée des dons et offrez des possibilités exclusives de dons jumelés pour créer un sentiment d'urgence.

‍

Parmi les idées uniques, citons

Témoignages de bénéficiaires

Organisation d'un événement virtuel ou d'une diffusion en direct à l'occasion du mardi de la générosité

Utilisation d'éléments interactifs tels que des curseurs de donation ou des barres de progression

Ajout d'un lien rapide vers le formulaire de don du mardi de la générosité

Encourager les lecteurs à faire suivre la campagne d'email à 3 amis

Suivi par des courriels de remerciement et des rapports d'impact pour faire preuve d'appréciation et de transparence

‍

‍

6. Créer une campagne de collaboration avec les entreprises locales

Y a-t-il une entreprise locale à proximité qui a un grand nombre de followers sur Instagram ou qui aime parrainer des événements à but non lucratif ? Demandez-leur de collaborer à une campagne communautaire Giving Tuesday pour encore plus d'impact, de portée, de ressources et de budget.

‍

Idées pour une campagne "Giving Tuesday" en collaboration avec des entreprises locales

Proposez de collaborer à une campagne commune dans le cadre de laquelle une partie des ventes réalisées lors du Mardi de la générosité sera reversée à votre cause.

Demandez aux entreprises de parrainer des aspects spécifiques de votre campagne, par exemple en finançant des événements spéciaux.

Demandez aux entreprises d'afficher vos dépliants ou affiches dans leurs locaux et de partager votre campagne sur leurs médias sociaux.

Suggérer d'organiser des collectes de fonds internes ou des possibilités de bénévolat pour leurs employés.

En échange de leur participation, proposez-leur de promouvoir l'entreprise en tant que soutien de votre cause par le biais de vos canaux.

Invitez les entreprises à co-organiser un événement local ou un rassemblement virtuel pour sensibiliser le public et collecter des fonds.

Demandez si l'entreprise peut vous aider à rédiger des communiqués de presse ou à sensibiliser les médias locaux afin d'accroître la visibilité de la campagne.

Encouragez les entreprises à inclure les informations relatives à votre campagne Giving Tuesday, comme les bulletins d'information ou les reçus, dans leurs communications avec les clients.

‍



7. Créer une campagne d'abondement des dons

S'adresser aux grandes entreprises et leur demander si elles souhaitent verser une contribution équivalente peut vous aider à attirer davantage de dons à des moments précis de la journée lors du mardi de la générosité ou à certaines étapes de la collecte de fonds.

Bien sûr, votre association devra toujours fournir tous les avantages habituels (visibilité, etc.). Cependant, les dons jumelés peuvent constituer une excellente incitation pour encourager davantage de personnes à faire des dons, sachant que leur contribution sera doublée.

‍

Façons d'impliquer les entreprises partenaires dans une campagne de jumelage des dons pour le mardi de la générosité

Établissez un partenariat avec une entreprise pour égaler les dons jusqu'à un certain montant au début de votre campagne "Giving Tuesday".

Obtenir de plusieurs entreprises qu'elles s'engagent à verser une somme équivalente à toutes les contributions effectuées lors du mardi de la générosité.

Concluez un accord avec une entreprise partenaire pour qu'elle verse une contribution équivalente à un jour donné et présentez-la comme une contribution surprise afin d'encourager les dons.

Créez un système de jumelage par paliers où les dons sont jumelés par incréments (par exemple, les premiers 5 000 $ seront jumelés à 1:1, et les 5 000 $ suivants seront jumelés à 2:1).

Demander à une entreprise différente de verser une somme équivalente aux dons effectués pendant des heures spécifiques tout au long de la journée du mardi de la générosité.

Voyez si des entreprises sont prêtes à verser une somme équivalente aux dons effectués par leurs employés dans le cadre de votre campagne "Giving Tuesday".

Demandez aux membres du conseil d'administration ou aux sympathisants les plus en vue de verser des dons équivalents à ceux des autres membres de leur réseau.

‍

‍8. Créer une campagne de pair à pair pour le mardi de la générosité

La collecte de fonds de pair à pair est un moyen fantastique de donner l'élan de la campagne à votre communauté. Vous pouvez donner à vos sympathisants les moyens de collecter des fonds en votre nom alors que l'engouement pour le don est déjà très fort lors du Mardi de la générosité.

Vous pouvez obtenir un grand succès si vous fournissez aux supporters des outils faciles à utiliser, comme une page de collecte de fonds personnalisable et des modèles à partager avec les amis et la famille. La collecte de fonds permet non seulement d'attirer de nombreux dons, mais aussi de sensibiliser de nouveaux donateurs potentiels qui n'auraient peut-être pas entendu parler de votre campagne d'entraide autrement.

Une campagne de pair à pair permet également aux collecteurs de fonds de mettre en avant une narration puissante pour demander aux autres de contribuer à un objectif commun. C'est une excellente occasion pour les sympathisants qui n'ont peut-être pas les moyens financiers de donner autant qu'ils le voudraient de transformer leur passion en action en recrutant l'aide d'autres personnes qui peuvent s'unir pour avoir un impact significatif.

‍

‍

9. Accueillir de nouveaux donateurs récurrents par le biais de votre campagne du mardi de la générosité

Les dons récurrents qui débutent le mardi de la générosité sont des cadeaux qui continuent à donner à l'approche de la nouvelle année, et votre association peut prévoir ses revenus. Plus important encore, ils favorisent l'engagement de donateurs mensuels fidèles, prêts à intégrer les dons de charité dans leur routine quotidienne.

Le mardi de la générosité est le moment idéal pour souligner l'impact à long terme des dons récurrents. Plus précisément, comment l'engagement de faire des dons mensuels ou annuels permet-il à votre association d'obtenir des résultats que les dons ponctuels ne peuvent garantir ?

‍

Idées pour une campagne de dons récurrents dans le cadre du mardi de la générosité

Lancer un formulaire de don récurrent spécifique pour le mardi de la générosité.

Offrir des incitations à l'engagement.

Décrivez à l'aide d'images ce qu'un don récurrent peut faire (par exemple, cette famille peut être nourrie pendant un an grâce à un don mensuel de 50 dollars).

Facilitez au maximum l'automatisation des dons récurrents.

Reconnaître les personnes qui s'inscrivent pour un don récurrent lors du mardi de la générosité.

Célébrez les anniversaires des donateurs du mardi de la générosité qui ont commencé à faire des dons récurrents au cours des années précédentes.

‍

‍

10. Organiser des concours de dons qui encouragent les donateurs à passer le mot.

Les défis de dons sont devenus la norme pendant le mardi de la générosité parce qu'ils sont efficaces. Les défis encouragent les gens à faire appel à leurs amis et à leur famille pour qu'ils complètent leurs dons ou montrent ce qu'une communauté peut faire lorsqu'elle se mobilise pour une bonne cause.

‍

Idées pour les défis du mardi de la générosité

Défi "5 pour 5" : Les participants font un don de 5 dollars et invitent cinq amis à faire de même.

Marathon de collecte de fonds de 24 heures : Diffusez en direct pendant 24 heures des interviews, des spectacles et du contenu en coulisses, tout en mettant votre communauté au défi d'atteindre l'objectif de dons dans ce laps de temps.

Défi virtuel : Organisez un 5 km ou une autre épreuve d'endurance à laquelle les gens peuvent participer et courir virtuellement dans le monde entier, en payant un petit droit de participation qui s'accumule au fur et à mesure que les gens s'impliquent pour célébrer le Mardi de la générosité.

Défi d'équipe du mardi de la générosité : Encouragez les équipes de collecte de fonds des entreprises, des familles, des organisations ou des clubs à se disputer les cinq premières places en fonction du montant qu'elles peuvent collecter dans le cadre de votre campagne du mardi de la générosité.

Défi du bénévolat : partagez une longue liste d'opportunités de bénévolat et voyez lequel de vos bénévoles peut effectuer le plus grand nombre d'heures le mardi de la générosité.

‍

11. Faites de votre campagne du mardi de la générosité et de votre événement éducatif

La pandémie est peut-être terminée, mais les événements virtuels sont là pour rester et éduquer les gens loin à la ronde sur ce que fait votre cause. Tirez parti de l'apprentissage en ligne et organisez des événements virtuels tels que des webinaires, des débats d'experts ou des retransmissions en direct auxquels les donateurs peuvent assister.

‍

Vous pouvez enseigner aux supporters des sujets tels que

L'histoire de la création de votre association

L'équipe dirigeante de votre association

Vos bénéficiaires et l'impact des dons

Toute nouvelle législation ou statistique ayant un impact sur votre cause

Sensibilisation aux défis que votre association s'efforce de résoudre

‍

Invitez des experts, des bénéficiaires et des responsables communautaires à partager leurs points de vue à partir de différentes perspectives et voix tout au long de la semaine du mardi de la générosité. N'oubliez pas que ces opportunités d'apprentissage peuvent également encourager les gens à donner au-delà du mardi de la générosité.

Vous pouvez demander des dons lors d'événements et les enregistrer en tant qu'offres à la demande pour en disposer et les partager à l'avenir.

‍

12. Lancer une campagne autour du rapport d'impact de votre association

La création et la diffusion d'un rapport annuel ou d'un rapport d'impact au cœur de votre campagne du mardi de la générosité peuvent faire une énorme différence, en particulier pour attirer des entreprises ou des entreprises locales.

Vous pouvez faire preuve de créativité en rédigeant un rapport d'impact spécifique qui explique en détail comment les dons des précédents Giving Tuesday ont servi de base à la campagne de cette année. La transparence et la responsabilité renforcent la confiance et montrent aux donateurs potentiels la différence concrète que leurs contributions peuvent faire.

‍

Idées créatives pour transformer votre rapport d'impact en campagne

Accueillez un rapport interactif avec des fonctionnalités attrayantes telles que des sections cliquables et des vidéos intégrées qui mettent en évidence l'impact d'une nouvelle manière et conduisent à un formulaire de don simple pour faire un don.

Concevez une infographie visuellement attrayante que vous pourrez partager sur les médias sociaux et par courrier électronique et intégrer à la page de votre campagne Giving Tuesday afin de collecter des dons uniques et récurrents.

Partagez une courte vidéo récapitulant l'histoire de votre impact et la façon dont Giving Tuesday fait progresser votre association, avec un appel à l'action pour collecter des fonds au nom de votre organisation par le biais d'une campagne de pair à pair qui permet d'étendre l'impact.

‍

Nos campagnes préférées du mardi de la générosité

Nous espérons que l'idée d'une campagne du mardi de la générosité vous trotte dans la tête et que vous commencez à vous imaginer en train de collecter des fonds comme jamais auparavant. Nous avons rassemblé quelques-uns de nos exemples préférés pour vous aider à voir à quoi ressemblent ces efforts de collecte de fonds en action et les résultats réels des organisations à but non lucratif.

‍

1. Gala du mardi de la générosité de 100 Humanitaires International

100 Humanitarians International a gagné 18 500 dollars grâce à un gala du mardi de la générosité. La soirée de communauté et de don a invité les donateurs à se réunir pour célébrer avec un objectif clair : soutenir les familles au Kenya.

‍

‍

L'organisation a vendu des billets pour le gala par le biais des formulaires de billetterie de Zeffy et a clairement indiqué l'objectif de la collecte de fonds, qui était d'encourager la générosité. L'utilisation de Zeffy étant gratuite et n'entraînant pas de frais de transaction supplémentaires, 100 Humanitarians International a également pu économiser 925 dollars qui ont pu être réinvestis dans la cause.

‍

Inspiration pour votre campagne

Proposer un processus d'achat de billets fluide et simple, quel que soit l'appareil utilisé.

Expliquer l'histoire de l'événement afin d'encourager les gens à y participer.

Préciser ce que les billets comprennent (par exemple, un dîner et une contribution à des familles au Kenya).

Partager les points forts de l'événement pour que les participants soient enthousiastes à l'idée de vivre une soirée mémorable

‍

2. Campagne du mardi des dons pour les habits de neige de Centraide Outaouais

Centraide Outaouais a fait forte impression avec une campagne du mardi de la générosité dont la mission était simple : recueillir des dons pour offrir un habit de neige à un enfant dans le besoin. Le formulaire de don gratuit mis en place par l'entremise de Zeffy a permis d'amasser 19 360 $, ce qui a permis d'offrir 322 habits de neige à 60 $ l'unité.

De plus, les 968 dollars économisés en frais leur ont permis de fournir 16 habits de neige supplémentaires aux jeunes défavorisés qu'ils servent. Un objectif clair et l'impact visuel de chaque don ont permis de rallier les membres de la communauté afin de faire une grande différence pour la saison hivernale qui arrive à point nommé, lors du mardi de la générosité.

‍

Inspiration pour votre campagne

Fournissez des montants de dons spécifiques qui auront un impact significatif sur vos objectifs (par exemple, 60 $ permettent d'acheter un habit de neige).

Ajoutez un attrait émotionnel pour encourager la participation (par exemple, offrir un nouvel habit de neige signifie donner à nos enfants une chance de grandir heureux et confiants).

Fournir un simple bouton "Quel sera l'impact de ce don ?" pour ceux qui veulent en savoir plus.

Offrez aux donateurs la possibilité d'affecter leur don à un domaine spécifique qui leur tient à cœur.

‍

‍

3. Kids Outdoor Sports Camp's Giving Tuesday's Donation Match Challenge (défi de jumelage des dons du mardi de la générosité)

Le Kids Outdoor Sports Camp (KOSC) a organisé un défi de jumelage des dons à l'occasion du Giving Tuesday (mardi de la générosité). Un donateur anonyme s'est engagé à verser une somme équivalente aux dons jusqu'à concurrence de 35 000 dollars pour financer des bourses d'études et du matériel de camp. Chaque dollar de don a été égalé, ce qui a permis de collecter 14 800 dollars et d'économiser 740 dollars de frais.

Les formulaires 100% gratuits de Zeffy ont permis d'ajouter facilement des citations personnalisées d'anciens campeurs et des récits sur l'impact des bourses d'études sur leur vie.

‍

Inspiration pour votre campagne

Répétez pourquoi la contrepartie est une offre limitée afin de créer un sentiment d'urgence.

Expliquez pourquoi le mardi de la générosité est la meilleure occasion de contribuer.

Facilitez le partage de votre campagne sur tous les canaux de médias sociaux, sur WhatsApp, par un lien direct et par courrier électronique.

Lien vers le site web de votre association pour toute personne souhaitant en savoir plus.

‍

4. Campagne "Giving Tuesday" du comté de Hudson Complete Streets

Hudson County Complete Streets a intelligemment combiné ses campagnes "Giving Tuesday" et "End-of-Year Gift" pour maximiser la collecte de fonds pendant les fêtes de fin d'année. Lancée le mardi de la générosité, la campagne a appelé les donateurs à contribuer à des rues plus sûres grâce à une contrepartie alléchante offerte par un groupe de donateurs fondateurs.

L'organisation a collecté 13 112 dollars et économisé 655 dollars de frais grâce à la plateforme de collecte de fonds gratuite de Zeffy, en utilisant sa page de campagne pour informer les supporters et les inviter à se joindre à sa mission.

‍

Inspiration pour votre campagne

Annoncer une contrepartie financée par des donateurs clés afin de créer une dynamique.

Créez une image de marque unique pour votre formulaire de don et votre matériel promotionnel qui suscite une émotion positive.

Ajoutez des informations sur ce que votre association fait avec les dons et sur les raisons pour lesquelles le soutien fait une différence dont les donateurs peuvent se sentir partie prenante.

Aidez les donateurs à visualiser leur impact en leur proposant diverses façons de s'impliquer.

‍

‍

6 conseils en prime pour réussir le mardi de la générosité

1. Constituer une équipe fiable pour le mardi de la générosité

Le mardi de la générosité ne dure qu'un jour, mais l'effort requis pour développer une campagne avec une stratégie promotionnelle complète, un plan de lancement et un processus de fidélisation des donateurs peut exiger que tout le monde soit sur le pont. La constitution d'une équipe désignée pour assumer des rôles spécialisés en plus de son travail quotidien peut vous aider à rester organisé et à vous sentir soutenu lors de la mise en œuvre d'une nouvelle idée pour le mardi de la générosité.

Une équipe fiable répartit la charge de travail et confie certains aspects du projet à la personne la plus compétente pour qu'il soit efficace et qu'il ait un impact. Commencez par identifier les rôles essentiels en fonction de vos besoins, en recrutant un soutien interne ou en faisant appel à des spécialistes externes pour vous aider à concrétiser votre vision.

‍

Voici quelques fonctions pour lesquelles vous pouvez recruter des personnes ou des équipes :

Gestion des campagnes

Création de contenu

Finances et comptabilité

Stratégie en matière de médias sociaux

Coordination de la sensibilisation

Marketing

Gestion des bénévoles

Gestion des donateurs

Gestion de projet

Partenariats et collaboration

‍

Une fois votre équipe constituée, vous pouvez créer un espace de collaboration avec des objectifs, des délais, des responsabilités et des canaux de communication clairs. Lorsque vous attribuez les tâches, pensez à encourager la créativité et à exploiter les points forts des membres de l'équipe pour maintenir un bon moral.

Le plus important est que chacun comprenne ses responsabilités et les objectifs généraux de la campagne. Au fur et à mesure, examinez les progrès accomplis et partagez les possibilités d'amélioration en cours de route, avec le soutien de l'ensemble de l'équipe, afin de garantir la réussite de la campagne du mardi de la générosité.

‍

‍

2. Réfléchissez à la campagne du mardi de la générosité de votre association

Votre équipe étant en place, vous êtes prêt à sortir des sentiers battus pour votre campagne du mardi de la générosité. Pour faire preuve de créativité et trouver de nouvelles idées, il faut d'abord savoir exactement ce que l'on veut obtenir.

Bien sûr, vous pouvez commencer par fixer des buts, des objectifs et des cibles clairs pour l'acquisition et la fidélisation des donateurs. Mais si vous envisagiez également de définir votre vision de ce qui fera de la campagne de cette année une campagne que personne ne pourra oublier ?

‍

Envisagez de discuter des questions suivantes avec votre équipe du mardi de la générosité :

Comment voulez-vous que les nouveaux donateurs perçoivent votre association lorsqu'ils voient votre campagne du mardi de la générosité ?

Si vous pouviez résumer le message de votre campagne en une phrase, quelle serait-elle ?

Quels sont les trois mots que vous souhaiteriez que vos donateurs utilisent pour décrire votre campagne du mardi de la générosité ?

Combien de moyens allez-vous créer pour que les donateurs s'engagent dans la campagne ?

Y a-t-il des moments de surprise et d'enchantement que vous souhaitez introduire en milieu de campagne ?

Quelles émotions votre campagne doit-elle susciter chez les donateurs ?

Comment voudriez-vous que les sympathisants partagent votre campagne ? Que voudriez-vous qu'ils disent à ce sujet et comment pouvez-vous les encourager à le faire dès le début de la campagne ?

Collaborerez-vous avec des personnes ou des organisations à l'occasion du mardi de la générosité ?

À quoi ressemblerait une journée idéale du mardi de la générosité en interne si tout se passait bien ?

Comment voulez-vous que les donateurs du mardi de la générosité reviennent vers votre organisation ?

‍

3. Préparez votre association en utilisant les ressources de GivingTuesday

Fidèle à ses origines, GivingTuesday met à la disposition des organisations à but non lucratif (et de tout un chacun) tout ce qu'il produit gratuitement. Et les organisations à but non lucratif devraient tout utiliser. Ils fournissent des outils pour votre campagne, des images et de bonnes idées pour tirer le meilleur parti de la journée.

‍

Les ressources comprennent

GIFS du GivingTuesday et autocollants Instagram

Photos, images de stock et vidéos de GivingTuesday

Logos GivingTuesday

Étape et répétition du modèle

Modèle de bannière rétractable

Accessoires pour photomaton

Les réussites du mardi de la générosité

‍

Une avance, même minime, peut permettre à n'importe quelle organisation d'organiser une campagne réussie. Ainsi, une équipe de conception et des ressources internes ne sont pas un obstacle à la participation à la grande journée de générosité.

‍

‍

Un moyen simple mais très efficace de mettre en valeur votre campagne du mardi de la générosité est de créer une version du logo de votre association spécialement pour le mardi de la générosité. Vous montrerez ainsi à vos sympathisants que vous croyez aux bienfaits du Mardi de la générosité, tout en indiquant clairement que votre association y participe.

Un logiciel de conception gratuit comme Canva permet d'adapter facilement votre logo ou d'ajouter le logo GivingTuesday.

‍

‍

4. Prélancez votre campagne du mardi de la générosité

Si vos donateurs ne savent pas que votre association participe à GivingTuesday, comment peuvent-ils vous soutenir ? Cela peut sembler évident, mais il s'agit avant tout de choisir le bon moment et de faire connaître votre campagne suffisamment tôt pour attirer l'attention des donateurs nouveaux et existants.

Dès la fin de l'été, vous pouvez commencer à donner des détails sur votre campagne du mardi de la générosité ou sur tout autre projet unique visant à faire la différence en fin d'année. Les donateurs disposent de nombreuses options pour participer au Mardi de la générosité, et le fait de faire de votre organisation leur interlocuteur privilégié au moment de faire un don permet d'obtenir davantage de dons.

Nous aborderons les canaux que vous pouvez utiliser dans les idées ci-dessous, mais pour l'instant, voici quelques conseils pour le pré-lancement de votre campagne.

‍

Conseils pour le pré-lancement de votre campagne du mardi de la générosité

Fixez le bon moment : Envisagez un aperçu de 90 jours, un compte à rebours d'un mois ou d'autres idées pour susciter l'impatience avant le lancement officiel de votre campagne. Vous pouvez vous inspirer des teasers de films et des avant-premières d'albums musicaux pour susciter l'enthousiasme.

Invitez les gens à participer : Partagez du contenu en coulisses qui montre aux gens tout le travail accompli dans le cadre de votre campagne. Les gens se sentent concernés, et votre équipe peut être un atout important en invitant les sympathisants à prendre part à ce que vous créez.

Obtenez des engagements : Avant même de lancer votre campagne, envisagez de contacter vos principaux soutiens, donateurs majeurs et partenaires afin d'obtenir un engagement anticipé qui vous permettra de lancer votre campagne.

Préparer le matériel : Élaborer et planifier le contenu des courriels et des messages sur les médias sociaux, ainsi que des graphiques promotionnels et des publipostages, afin de s'assurer que tout est prêt pour le lancement et que l'apparence est cohérente.

Tirez parti de votre réseau : Encouragez les membres du conseil d'administration, les bénévoles et le personnel à faire passer le mot et à susciter l'intérêt pour votre pré-lancement au sein de leurs réseaux de confiance.

Testez toute la technologie : Vérifiez que votre plateforme de collecte de fonds, votre site web et tous les outils de soutien sont prêts à fonctionner sans problème afin d'éviter les interruptions qui nuisent à l'expérience des donateurs.

Appuyez-vous sur les ressources : Pré-créez des boîtes à outils, des modèles de courriels pour le Mardi de la Donation et tout autre matériel dont vous aurez besoin pour pré-lancer votre campagne, afin qu'ils soient prêts à l'emploi lorsque vous voudrez partager votre campagne avec vos partenaires et votre réseau avant de décider de la lancer.

‍

5. Offrir un éventail de possibilités de participation

Vous souhaitez partager la page principale de votre campagne Giving Tuesday afin de recueillir le plus grand nombre de dons possible, mais veillez à proposer d'autres options, telles que l'inscription en tant que bénévole, le don d'articles, la diffusion d'informations sur votre organisation caritative ou la participation à l'événement.

Le fait d'avoir plus d'options pour donner vous permet de rencontrer plus de donateurs là où ils se trouvent, avec leurs actions préférées, lors du mardi de la générosité.

‍

Montrer aux sympathisants une voie claire pour passer à l'action :

Faire un don directement à votre campagne

Rejoindre votre communauté de membres

Devenir un défenseur des médias sociaux

Participer à un événement du mardi de la générosité

Soutenir bénévolement les campagnes

Rédiger ou partager un témoignage pour soutenir les efforts de marketing

‍

‍

6. Personnalisez davantage votre formulaire de don

Le mardi de la générosité est l'excuse parfaite pour mettre à jour vos formulaires de dons. En utilisant ces techniques avancées de collecte de fonds, vous pouvez personnaliser le message pour chaque donateur et suivre les plateformes qui rapportent le plus de dons.

‍

Conseils pour personnaliser votre formulaire de don

Utilisez le logo, les couleurs et les polices de caractères de votre association pour rester visuellement cohérent avec votre marque.

Incluez un message de bienvenue personnalisé ou une introduction qui reflète votre mission.

Adapter les champs du formulaire afin de recueillir des informations pertinentes pour la segmentation et l'engagement des donateurs.

Mettez en évidence les montants des dons qui feront la différence, avec des exemples clairs d'impact.

Pré-remplir les informations concernant les donateurs qui reviennent afin de rationaliser le processus.

Personnalisez les messages de confirmation et de remerciement pour y inclure des détails personnalisés.

Veillez à ce que le formulaire soit adapté aux mobiles et à ce qu'il s'affiche parfaitement sur tous les appareils.

Proposer différentes options de dons, comme des dons uniques ou récurrents.

‍

‍

‍

Préparez-vous à collecter plus d'argent à l'occasion du mardi de la générosité

N'oubliez pas que le mardi de la générosité a été fondé sur l'idée que la générosité radicale devrait faire partie intégrante de notre vie quotidienne. Pour les individus, les familles, les communautés et les entreprises, plus nous donnons, plus nous incitons les autres à donner.

Oui, le mouvement mondial de générosité qui libère des milliards de dollars est impressionnant pour la collecte de fonds. Mais le mardi de la générosité bat également des records en termes d'heures de bénévolat, de nombre de participants et d'actes de générosité.

Ainsi, bien que le mardi de la générosité se concentre sur une seule journée chaque année (le mardi suivant Thanksgiving aux États-Unis), assurez-vous que votre campagne encourage les gens à être radicalement généreux tout au long de l'année, et pas seulement le mardi de la générosité. (Faites peut-être campagne pour que le #GivingTuesday devienne un jour férié local ou national).

‍

‍