Chaque année, le mardi de la générosité est une nouvelle occasion pour les organisations à but non lucratif d'attirer, d'engager et de fidéliser les donateurs. Les organisations caritatives qui s'y prennent à l'avance et font preuve de créativité ont plus de chances de collecter des fonds.
Alors, comment trouver des idées créatives pour le mardi de la charité cette année ? Qu'est-ce qui rendra votre campagne mémorable ? Comment faire en sorte que votre journée de dons soit la plus réussie possible ?
Notre liste de 12 idées de mardi de la générosité pour les organisations à but non lucratif est votre ressource de référence pour tout ce dont vous avez besoin pour vous démarquer à l'approche des fêtes de fin d'année. Plongeons dans l'aventure !
Depuis son lancement en 2012, Giving Tuesday est passé de 10 millions de dollars à plus de 3,1 milliards de dollars dans près de 100 pays en une seule journée de générosité en 2023. Selon l'organisation officielle GivingTuesday, les niveaux de dons pour 2024 sont restés stables par rapport aux niveaux impressionnants de l'année dernière.
Outre le fait que la saison des dons s'annonce passionnante, le mardi de la générosité incite les gens à parler et à penser au fait de donner en retour, un concept appelé générosité radicale. Les organisations à but non lucratif constatent que les gens agissent de diverses manières, au-delà du simple don d'argent.
Grâce à des moyens plus créatifs d'interagir avec les sympathisants et de les inviter à participer aux campagnes, le mardi de la générosité peut permettre d'atteindre les objectifs annuels de collecte de fonds et d'alimenter les dons l'année suivante.
Lorsque vous envisagez votre stratégie pour le mardi de la générosité, il ne suffit pas de penser aux objectifs finaux de la collecte de fonds. Les donateurs d'aujourd'hui veulent se sentir très impliqués dans les organisations caritatives qu'ils soutiennent, ce qui fait de l'engagement des donateurs, de la communauté et de l'établissement de relations significatives des priorités pour les organisations à but non lucratif.
Il est essentiel de prendre en compte l'expérience d'un donateur, depuis sa première impression de votre association jusqu'à la confirmation de son premier don. En même temps, vous ne devez pas oublier d'être proactif sur les moyens d'entretenir ces donateurs au cours de la nouvelle année.
Il existe de nombreuses façons d'impliquer les sympathisants (nouveaux et anciens) dans votre cause et de les inciter à donner à votre association longtemps après la fin du Mardi de la générosité. Comment faire ? Nous sommes heureux que vous ayez posé la question.
Préparez-vous à plonger dans notre liste de 12 nouvelles idées pour le mardi de la générosité et d'exemples de campagnes réussies pour une année encore meilleure.
Les médias sociaux sont le terrain de prédilection du mardi de la générosité. Les donateurs se dirigent plus souvent vers leurs fils TikTok et Instagram pour découvrir de nouvelles causes et participer à des collectes de fonds partagées par leurs pairs ou des influenceurs.
C'est une chose de promouvoir une campagne du mardi de la générosité sur les médias sociaux et une autre d'en créer une dès le départ. Vous pouvez (et devriez) utiliser les médias sociaux pour afficher les objectifs de votre association pour le Mardi de la générosité et encourager les gens à participer, mais vous pouvez aussi faire preuve d'un peu plus de créativité.
En fonction de vos objectifs et de vos donateurs idéaux, il existe de nombreuses façons d'utiliser les plateformes sociales. Vous trouverez ci-dessous quelques idées pour vous inspirer.
Ce n'est sans doute pas une surprise, mais Giving Tuesday a un hashtag officiel ! Enfin, deux pour être exact. Les deux hashtags #GivingTuesday et #GivingTuesday[Current Year] ont un fort potentiel pour stimuler l'engagement.
L'utilisation des hashtags officiels et de leurs versions personnalisées peut vous aider à créer une campagne virale ou à attirer davantage l'attention sur votre page de don. Les hashtags du mardi de la générosité reçoivent chaque année des milliards d'impressions sur les médias sociaux. Assurez-vous que la campagne de votre organisation en fait partie !
Il y a plus d'un hashtag populaire que votre association peut utiliser pour le #GivingTuesday. Il n'y a rien d'aussi puissant qu'une campagne de narration lorsqu'il s'agit d'attirer de nouveaux donateurs et d'encourager les donateurs existants à donner.
Demandez à vos donateurs d'expliquer pourquoi ils soutiennent votre cause, puis n'oubliez pas de partager ces histoires dans vos courriels et vos messages sur les médias sociaux. (N'oubliez pas d'inclure un appel à l'action clair afin que les gens sachent où cliquer et comment faire leur part).
Encourager les gens à partager leurs histoires personnelles sur la façon dont votre association les a aidés ou a changé leur vie peut avoir un impact significatif sur eux. Ces exemples réels de personnes qu'ils connaissent sont les incitations dont ils ont besoin pour s'impliquer et contribuer à une cause qui leur tient à cœur.
Collaborer avec des influenceurs de médias sociaux qui s'alignent sur votre cause peut donner un coup de pouce à votre association, en particulier à l'occasion du Mardi de la générosité. Les influenceurs (locaux ou nationaux) peuvent aider votre association à diffuser son message et lui faire une bonne publicité, tout en déchargeant votre équipe d'une partie de la création de contenu.
Les comptes de médias sociaux populaires peuvent contribuer à diffuser votre message auprès de leurs abonnés et à susciter l'intérêt pour votre campagne du mardi de la générosité en créant du contenu dont ils savent qu'il plaira à leurs abonnés. Ils peuvent également partager des informations sur la participation aux défis de votre association ou aux événements du Mardi de la générosité et encourager leurs abonnés à donner de leur temps ou de leur argent.
Pour créer une campagne de marketing par courrier électronique efficace pour le mardi de la générosité, créez une histoire significative qui met en évidence l'impact de votre organisation et les besoins spécifiques de la campagne.
Personnalisez vos courriels avec des lignes d'objet attrayantes et un contenu sur mesure pour établir un lien avec vos sympathisants. Insistez sur la durée limitée des dons et offrez des possibilités exclusives de dons jumelés pour créer un sentiment d'urgence.
Y a-t-il une entreprise locale à proximité qui a un grand nombre de followers sur Instagram ou qui aime parrainer des événements à but non lucratif ? Demandez-leur de collaborer à une campagne communautaire Giving Tuesday pour encore plus d'impact, de portée, de ressources et de budget.
S'adresser aux grandes entreprises et leur demander si elles souhaitent verser une contribution équivalente peut vous aider à attirer davantage de dons à des moments précis de la journée lors du mardi de la générosité ou à certaines étapes de la collecte de fonds.
Bien sûr, votre association devra toujours fournir tous les avantages habituels (visibilité, etc.). Cependant, les dons jumelés peuvent constituer une excellente incitation pour encourager davantage de personnes à faire des dons, sachant que leur contribution sera doublée.
La collecte de fonds de pair à pair est un moyen fantastique de donner l'élan de la campagne à votre communauté. Vous pouvez donner à vos sympathisants les moyens de collecter des fonds en votre nom alors que l'engouement pour le don est déjà très fort lors du Mardi de la générosité.
Vous pouvez obtenir un grand succès si vous fournissez aux supporters des outils faciles à utiliser, comme une page de collecte de fonds personnalisable et des modèles à partager avec les amis et la famille. La collecte de fonds permet non seulement d'attirer de nombreux dons, mais aussi de sensibiliser de nouveaux donateurs potentiels qui n'auraient peut-être pas entendu parler de votre campagne d'entraide autrement.
Une campagne de pair à pair permet également aux collecteurs de fonds de mettre en avant une narration puissante pour demander aux autres de contribuer à un objectif commun. C'est une excellente occasion pour les sympathisants qui n'ont peut-être pas les moyens financiers de donner autant qu'ils le voudraient de transformer leur passion en action en recrutant l'aide d'autres personnes qui peuvent s'unir pour avoir un impact significatif.
Les dons récurrents qui débutent le mardi de la générosité sont des cadeaux qui continuent à donner à l'approche de la nouvelle année, et votre association peut prévoir ses revenus. Plus important encore, ils favorisent l'engagement de donateurs mensuels fidèles, prêts à intégrer les dons de charité dans leur routine quotidienne.
Le mardi de la générosité est le moment idéal pour souligner l'impact à long terme des dons récurrents. Plus précisément, comment l'engagement de faire des dons mensuels ou annuels permet-il à votre association d'obtenir des résultats que les dons ponctuels ne peuvent garantir ?
Les défis de dons sont devenus la norme pendant le mardi de la générosité parce qu'ils sont efficaces. Les défis encouragent les gens à faire appel à leurs amis et à leur famille pour qu'ils complètent leurs dons ou montrent ce qu'une communauté peut faire lorsqu'elle se mobilise pour une bonne cause.
La pandémie est peut-être terminée, mais les événements virtuels sont là pour rester et éduquer les gens loin à la ronde sur ce que fait votre cause. Tirez parti de l'apprentissage en ligne et organisez des événements virtuels tels que des webinaires, des débats d'experts ou des retransmissions en direct auxquels les donateurs peuvent assister.
Invitez des experts, des bénéficiaires et des responsables communautaires à partager leurs points de vue à partir de différentes perspectives et voix tout au long de la semaine du mardi de la générosité. N'oubliez pas que ces opportunités d'apprentissage peuvent également encourager les gens à donner au-delà du mardi de la générosité.
Vous pouvez demander des dons lors d'événements et les enregistrer en tant qu'offres à la demande pour en disposer et les partager à l'avenir.
La création et la diffusion d'un rapport annuel ou d'un rapport d'impact au cœur de votre campagne du mardi de la générosité peuvent faire une énorme différence, en particulier pour attirer des entreprises ou des entreprises locales.
Vous pouvez faire preuve de créativité en rédigeant un rapport d'impact spécifique qui explique en détail comment les dons des précédents Giving Tuesday ont servi de base à la campagne de cette année. La transparence et la responsabilité renforcent la confiance et montrent aux donateurs potentiels la différence concrète que leurs contributions peuvent faire.
Nous espérons que l'idée d'une campagne du mardi de la générosité vous trotte dans la tête et que vous commencez à vous imaginer en train de collecter des fonds comme jamais auparavant. Nous avons rassemblé quelques-uns de nos exemples préférés pour vous aider à voir à quoi ressemblent ces efforts de collecte de fonds en action et les résultats réels des organisations à but non lucratif.
100 Humanitarians International a gagné 18 500 dollars grâce à un gala du mardi de la générosité. La soirée de communauté et de don a invité les donateurs à se réunir pour célébrer avec un objectif clair : soutenir les familles au Kenya.
L'organisation a vendu des billets pour le gala par le biais des formulaires de billetterie de Zeffy et a clairement indiqué l'objectif de la collecte de fonds, qui était d'encourager la générosité. L'utilisation de Zeffy étant gratuite et n'entraînant pas de frais de transaction supplémentaires, 100 Humanitarians International a également pu économiser 925 dollars qui ont pu être réinvestis dans la cause.
Centraide Outaouais a fait forte impression avec une campagne du mardi de la générosité dont la mission était simple : recueillir des dons pour offrir un habit de neige à un enfant dans le besoin. Le formulaire de don gratuit mis en place par l'entremise de Zeffy a permis d'amasser 19 360 $, ce qui a permis d'offrir 322 habits de neige à 60 $ l'unité.
De plus, les 968 dollars économisés en frais leur ont permis de fournir 16 habits de neige supplémentaires aux jeunes défavorisés qu'ils servent. Un objectif clair et l'impact visuel de chaque don ont permis de rallier les membres de la communauté afin de faire une grande différence pour la saison hivernale qui arrive à point nommé, lors du mardi de la générosité.
Le Kids Outdoor Sports Camp (KOSC) a organisé un défi de jumelage des dons à l'occasion du Giving Tuesday (mardi de la générosité). Un donateur anonyme s'est engagé à verser une somme équivalente aux dons jusqu'à concurrence de 35 000 dollars pour financer des bourses d'études et du matériel de camp. Chaque dollar de don a été égalé, ce qui a permis de collecter 14 800 dollars et d'économiser 740 dollars de frais.
Les formulaires 100% gratuits de Zeffy ont permis d'ajouter facilement des citations personnalisées d'anciens campeurs et des récits sur l'impact des bourses d'études sur leur vie.
Hudson County Complete Streets a intelligemment combiné ses campagnes "Giving Tuesday" et "End-of-Year Gift" pour maximiser la collecte de fonds pendant les fêtes de fin d'année. Lancée le mardi de la générosité, la campagne a appelé les donateurs à contribuer à des rues plus sûres grâce à une contrepartie alléchante offerte par un groupe de donateurs fondateurs.
L'organisation a collecté 13 112 dollars et économisé 655 dollars de frais grâce à la plateforme de collecte de fonds gratuite de Zeffy, en utilisant sa page de campagne pour informer les supporters et les inviter à se joindre à sa mission.
Le mardi de la générosité ne dure qu'un jour, mais l'effort requis pour développer une campagne avec une stratégie promotionnelle complète, un plan de lancement et un processus de fidélisation des donateurs peut exiger que tout le monde soit sur le pont. La constitution d'une équipe désignée pour assumer des rôles spécialisés en plus de son travail quotidien peut vous aider à rester organisé et à vous sentir soutenu lors de la mise en œuvre d'une nouvelle idée pour le mardi de la générosité.
Une équipe fiable répartit la charge de travail et confie certains aspects du projet à la personne la plus compétente pour qu'il soit efficace et qu'il ait un impact. Commencez par identifier les rôles essentiels en fonction de vos besoins, en recrutant un soutien interne ou en faisant appel à des spécialistes externes pour vous aider à concrétiser votre vision.
Voici quelques fonctions pour lesquelles vous pouvez recruter des personnes ou des équipes :
Une fois votre équipe constituée, vous pouvez créer un espace de collaboration avec des objectifs, des délais, des responsabilités et des canaux de communication clairs. Lorsque vous attribuez les tâches, pensez à encourager la créativité et à exploiter les points forts des membres de l'équipe pour maintenir un bon moral.
Le plus important est que chacun comprenne ses responsabilités et les objectifs généraux de la campagne. Au fur et à mesure, examinez les progrès accomplis et partagez les possibilités d'amélioration en cours de route, avec le soutien de l'ensemble de l'équipe, afin de garantir la réussite de la campagne du mardi de la générosité.
Votre équipe étant en place, vous êtes prêt à sortir des sentiers battus pour votre campagne du mardi de la générosité. Pour faire preuve de créativité et trouver de nouvelles idées, il faut d'abord savoir exactement ce que l'on veut obtenir.
Bien sûr, vous pouvez commencer par fixer des buts, des objectifs et des cibles clairs pour l'acquisition et la fidélisation des donateurs. Mais si vous envisagiez également de définir votre vision de ce qui fera de la campagne de cette année une campagne que personne ne pourra oublier ?
Envisagez de discuter des questions suivantes avec votre équipe du mardi de la générosité :
Fidèle à ses origines, GivingTuesday met à la disposition des organisations à but non lucratif (et de tout un chacun) tout ce qu'il produit gratuitement. Et les organisations à but non lucratif devraient tout utiliser. Ils fournissent des outils pour votre campagne, des images et de bonnes idées pour tirer le meilleur parti de la journée.
Les ressources comprennent
Une avance, même minime, peut permettre à n'importe quelle organisation d'organiser une campagne réussie. Ainsi, une équipe de conception et des ressources internes ne sont pas un obstacle à la participation à la grande journée de générosité.
Un moyen simple mais très efficace de mettre en valeur votre campagne du mardi de la générosité est de créer une version du logo de votre association spécialement pour le mardi de la générosité. Vous montrerez ainsi à vos sympathisants que vous croyez aux bienfaits du Mardi de la générosité, tout en indiquant clairement que votre association y participe.
Un logiciel de conception gratuit comme Canva permet d'adapter facilement votre logo ou d'ajouter le logo GivingTuesday.
Si vos donateurs ne savent pas que votre association participe à GivingTuesday, comment peuvent-ils vous soutenir ? Cela peut sembler évident, mais il s'agit avant tout de choisir le bon moment et de faire connaître votre campagne suffisamment tôt pour attirer l'attention des donateurs nouveaux et existants.
Dès la fin de l'été, vous pouvez commencer à donner des détails sur votre campagne du mardi de la générosité ou sur tout autre projet unique visant à faire la différence en fin d'année. Les donateurs disposent de nombreuses options pour participer au Mardi de la générosité, et le fait de faire de votre organisation leur interlocuteur privilégié au moment de faire un don permet d'obtenir davantage de dons.
Nous aborderons les canaux que vous pouvez utiliser dans les idées ci-dessous, mais pour l'instant, voici quelques conseils pour le pré-lancement de votre campagne.
Vous souhaitez partager la page principale de votre campagne Giving Tuesday afin de recueillir le plus grand nombre de dons possible, mais veillez à proposer d'autres options, telles que l'inscription en tant que bénévole, le don d'articles, la diffusion d'informations sur votre organisation caritative ou la participation à l'événement.
Le fait d'avoir plus d'options pour donner vous permet de rencontrer plus de donateurs là où ils se trouvent, avec leurs actions préférées, lors du mardi de la générosité.
Le mardi de la générosité est l'excuse parfaite pour mettre à jour vos formulaires de dons. En utilisant ces techniques avancées de collecte de fonds, vous pouvez personnaliser le message pour chaque donateur et suivre les plateformes qui rapportent le plus de dons.
N'oubliez pas que le mardi de la générosité a été fondé sur l'idée que la générosité radicale devrait faire partie intégrante de notre vie quotidienne. Pour les individus, les familles, les communautés et les entreprises, plus nous donnons, plus nous incitons les autres à donner.
Oui, le mouvement mondial de générosité qui libère des milliards de dollars est impressionnant pour la collecte de fonds. Mais le mardi de la générosité bat également des records en termes d'heures de bénévolat, de nombre de participants et d'actes de générosité.
Ainsi, bien que le mardi de la générosité se concentre sur une seule journée chaque année (le mardi suivant Thanksgiving aux États-Unis), assurez-vous que votre campagne encourage les gens à être radicalement généreux tout au long de l'année, et pas seulement le mardi de la générosité. (Faites peut-être campagne pour que le #GivingTuesday devienne un jour férié local ou national).
