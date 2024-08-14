Le mardi de la générosité est un mouvement mondial qui incite des millions de personnes à donner, à collaborer et à célébrer une générosité radicale chaque année. Bien qu'il ait lieu le mardi suivant Thanksgiving chaque année, ce grand jour peut avoir une façon de nous surprendre.
Plus tôt vous informerez les donateurs de votre participation, susciterez l'enthousiasme et lancerez votre campagne, plus votre organisation aura de possibilités. Considérez ce guide rapide comme un moyen d'attirer, d'engager et de fidéliser les donateurs, avec des conseils utiles, des modèles et des lignes d'objet pour le mardi de la générosité, afin d'élaborer votre stratégie de communication.
Nous avons même inclus des modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité afin d'assurer un soutien continu. Allez à la rencontre de ce dont vous avez le plus besoin :
Avant d'élaborer votre stratégie de communication par courriel et sur les médias sociaux pour le mardi de la générosité, examinons quelques points qui vous aideront à attirer des donateurs potentiels et à fidéliser vos fidèles partisans lors de cette journée mondiale de générosité.
La narration est au cœur des communications qui permettent d'établir des relations durables avec les donateurs. En racontant des histoires sur le bien que fait votre association, vous pouvez encourager un plus grand nombre de personnes à faire des dons.
Vous voudrez vous démarquer de toutes les organisations qui font la promotion de leurs causes à l'occasion du Mardi de la générosité. Le meilleur moyen d'y parvenir est d'utiliser des visuels solides et cohérents pour mettre en valeur votre association.
Veillez à inclure votre logo et celui de Giving Tuesday pour montrer aux supporters que votre organisation participe à cette grande journée.
Avant de lancer votre campagne, effectuez une vérification technique rapide pour vous assurer qu'une page de renvoi est prête, qu'il s'agisse du site web de votre association, d'un article de blog, de votre page de don ou d'une campagne de collecte de fonds spécifique. La page de renvoi vers laquelle vous les dirigez doit être prête à aider les gens à faire un don ou à en savoir plus, en fonction de l'objectif de votre campagne Giving Tuesday.
Le marketing par courriel est plus efficace lorsque vous privilégiez la qualité à la quantité. En segmentant vos donateurs en fonction de leur historique de dons, de leurs centres d'intérêt et de leur niveau d'engagement, vous pouvez personnaliser chaque e-mail que vous envoyez.
Les stratégies de gestion des donateurs peuvent vous aider à identifier des listes d'adresses électroniques afin de partager des versions légèrement différentes d'un modèle d'adresse électronique principal qui trouve un écho plus significatif auprès des individus.
Comprendre le meilleur moment pour envoyer les e-mails du mardi de la générosité vous permettra d'obtenir de meilleurs taux d'ouverture, de clics et d'opportunités d'engagement. Bien que la technologie actuelle permette aux gens d'accéder à leur courrier électronique à tout moment, vous souhaitez que vos courriels apparaissent et soient ouverts immédiatement au lieu de se perdre dans la pile des courriels de la saison des fêtes.
Il n'y a pas de meilleur moment pour envoyer des courriels pour toutes les organisations à but non lucratif, car cela dépend en grande partie de votre public, de votre contenu et de vos objectifs. Si vous cherchez un point de départ, les experts en collecte de fonds suggèrent d'envoyer des courriels entre 7 et 11 heures du matin les mercredis et jeudis.
À partir de là, vous pouvez tester vos résultats et voir ce qui résonne le mieux avec vos segments de donateurs.
Une grande partie d'une stratégie réussie d'envoi de courriels pour le mardi de la générosité consiste à planifier le moment où vous enverrez vos communications. Vous ne voulez pas envoyer trop de courriels ou des courriels trop fréquents.
Pour éviter que votre message ne se perde parmi les nombreuses organisations qui envoient des courriels pendant le week-end des fêtes, soyez attentif à ce que vous envoyez et faites en sorte que chaque point de contact compte (nos exemples de courriels du mardi de la générosité ci-dessous vous y aideront).
N'oubliez pas qu'à l'approche du mardi de la générosité, les donateurs reçoivent probablement aussi les courriels du vendredi noir, du lundi cybernétique et d'autres courriels sur les dons de charité qui inondent leurs boîtes de réception.
Votre ligne d'objet doit identifier immédiatement l'expéditeur et attirer l'attention du donateur. Si ce n'est pas le cas, le donateur risque de ne pas ouvrir votre courriel.
Voici quelques lignes d'objet du mardi de la générosité pour stimuler votre créativité :
Personnalisez le nom du donateur chaque fois que vous le pouvez et envisagez de personnaliser encore davantage votre ligne d'objet en fonction du segment de donateurs. Ne vous inquiétez pas, nous avons inclus des lignes d'objet dans nos modèles d'e-mails du mardi de la générosité ci-dessous.
Ce que vous incluez dans votre stratégie d'envoi de courriels pour le mardi de la charité est tout aussi important que le moment où vous les envoyez et la ligne d'objet qui les fait ouvrir. Vous pouvez diviser votre contenu en trois catégories afin de rallier des soutiens, que nous détaillons ci-dessous.
Envoyez un courriel de lancement un mois ou deux avant le grand jour pour préparer les donateurs à votre campagne Giving Tuesday et à votre objectif de collecte de fonds, susciter l'enthousiasme pour la participation et peut-être même obtenir des dons anticipés.
Envoyez un courriel de rappel rapide et engageant une semaine avant le mardi de la générosité pour continuer à sensibiliser les gens. Il est important d'anticiper la semaine de vacances et le buzz pour permettre à vos sympathisants d'agir rapidement avant que d'autres opportunités du mardi de la générosité n'arrivent sur leurs fils d'actualité et dans leurs boîtes de réception.
Préparez-vous à mener votre campagne jusqu'à la ligne d'arrivée. Un courriel envoyé le matin de l'événement et axé sur la motivation et l'élan joue un rôle important. Aidez les donateurs à prendre conscience de la communauté dont ils font partie en contribuant et de l'impact possible si vous atteignez votre objectif.
Enfin, une fois l'événement terminé, n'oubliez pas de remercier vos donateurs. Dire merci est un excellent moyen d'impliquer les donateurs, les bénévoles et les membres de l'équipe.
S'il est une chose qui change presque chaque année, c'est bien ce qu'il est possible de faire sur les médias sociaux. Nous n'entrerons donc pas dans les détails ici. Mais examinons quelques approches globales que votre organisation peut adopter pour se démarquer lors de votre campagne #givingtuesday.
Il y a tellement de plateformes de nos jours, qui introduisent constamment de nouvelles fonctionnalités. Que ce soit par le biais d'images sur Instagram, de vidéos sur TikTok, de brèves sur X, ou d'une combinaison des meilleures pratiques de LinkedIn et de Facebook, il y a plus de quelques façons de faire passer votre message et de collecter ces dons #givingtuesday.
Plutôt que d'essayer de disperser vos ressources, faites la promotion de votre campagne Giving Tuesday ou de votre événement de collecte de fonds sur toutes les plateformes, et choisissez-en quelques-unes sur lesquelles vous pouvez vous concentrer cette année. Vous voudrez surveiller ces comptes et vous engager en temps réel, il s'agit donc de privilégier la qualité à la quantité.
Comme pour le marketing par e-mail, le meilleur moment pour publier des messages sur les médias sociaux varie en fonction de la plateforme et de votre public. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons toujours quelques bonnes pratiques générales qui peuvent vous aider à programmer vos posts pour le Mardi de la générosité.
L'une des choses que les gens apprécient le plus dans le cadre du Mardi de la générosité est la possibilité de partager facilement leur impact avec leurs amis, leur famille et leurs collègues par le biais d'outils tels que les médias sociaux. Les gens veulent pouvoir partager le fait qu'ils ont participé et qu'ils ont aidé votre cause.
Plus votre réseau actuel de supporters partage le contenu, plus vous avez de chances d'élargir votre présence en ligne à l'occasion du mardi de la générosité. Vous pouvez toujours vous appuyer sur des modèles de médias sociaux ou sur ChatGPT pour générer des idées.
Veillez à désigner un bénévole ou un membre de l'équipe pour répondre aux commentaires et aux messages sur les médias sociaux avant, pendant et après le mardi de la générosité. De nombreuses personnes considéreront votre ou vos canaux de médias sociaux comme un moyen d'atteindre votre organisation rapidement et directement, alors préparez-vous à répondre à tous les messages qui vous parviendront.
Certaines applis, comme Instagram, vous permettent de préenregistrer des réponses aux questions les plus courantes, ce qui peut vous aider à engager les gens plus rapidement grâce à l'automatisation pendant que votre équipe travaille sur vos messages directs.
Le simple fait d'ajouter le hashtag #givingtuesday permet d'attirer l'attention sur votre campagne et vos messages sur les médias sociaux. Cette étape simple mais efficace est un moyen fantastique de diffuser votre message et d'inspirer les gens en cours de route.
Vous pouvez également utiliser d'autres ressources de GivingTuesday, comme ces GIF animés pour les médias sociaux et ces autocollants Instagram.
Objet : C'est parti ! Aperçu de la campagne Giving Tuesday [year] (mardi de la générosité)
Cher [Nom du donateur],
Il y a quelque chose que nous sommes impatients de partager avec vous, et nous ne pouvons plus attendre ! À l'approche de la saison de la gratitude et du don, [Nom de l'organisation] lance une toute nouvelle façon de donner en retour pour Giving Tuesday, la journée mondiale de la générosité qui a lieu le mardi suivant Thanksgiving.
Cette année, nous sollicitons le soutien de la communauté pour nous rassembler autour de [mentionnez brièvement l'objectif de votre campagne]. Notre mission a toujours été de [rappeler brièvement votre mission], et en ce mardi de la générosité, nous sommes prêts à avoir un impact encore plus grand.
Nous avons pensé que vous souhaiteriez avoir un premier aperçu de notre campagne [insérer le lien de la campagne] et de toutes les façons dont vous pouvez y contribuer dans les semaines à venir.
N'oubliez pas d'inscrire à votre agenda cette importante journée de dons, et merci d'être un membre si précieux de cette communauté.
Ensemble, nous pouvons faire la différence et continuer à [indiquer un résultat positif lié à votre mission].
Chaleureuses salutations,
[Nom de l'expéditeur]
Objet : Nous ne pouvons pas le faire sans vous !
Cher [Nom],
Le mardi de la générosité arrive à grands pas et nous invitons nos plus fervents supporters à nous rejoindre en tant qu'ambassadeur officiel du mardi de la générosité de [Nom de l'association] !
Cette année, nous nous concentrons sur [décrivez brièvement l'objectif de la campagne]. Grâce à votre passion et à votre soutien, il ne fait aucun doute que nous atteindrons nos objectifs.
Voici comment vous pouvez nous aider :
Nous vous fournirons tous les outils et ressources dont vous avez besoin pour réussir, y compris un guide étape par étape pour créer votre page de collecte de fonds, des exemples de messages et d'e-mails, et des conseils pour engager votre réseau.
Si vous souhaitez devenir un ambassadeur du mardi de la générosité [Organisation à but non lucratif] ou si vous avez des questions, voici une page d'inscription facile à utiliser : [insérer le lien]
Soyez enthousiastes ! Ensemble, nous pouvons faire de ce mardi de la générosité notre plus grand succès.
Chaleureuses salutations,
Objet : Doublez votre impact à l'occasion du mardi de la générosité !
[Nom du supporteur], nous sommes ravis de vous annoncer que vous avez la possibilité d'avoir un impact encore plus important en ce mardi de la générosité !
Grâce à la générosité de [Nom du donateur/de l'organisation], tous les dons effectués le [date] seront égalés, dollar pour dollar, à hauteur de [montant de l'abondement].
Cela signifie que votre don de 50 $ deviendra 100 $, doublant ainsi le soutien à notre mission de [décrivez brièvement votre mission ou votre objectif de campagne].
Avec votre aide, nous pouvons atteindre nos objectifs plus rapidement et faire une plus grande différence dans notre communauté.
Cette contrepartie est unique à notre campagne Giving Tuesday, alors ne manquez pas l'occasion de doubler votre impact ! [Insérer le lien de la campagne]
Nous vous remercions de votre engagement continu envers [Nom de l'organisation]. Ensemble, nous pouvons faire de ce Mardi de la générosité le plus réussi de notre histoire.
Chaleureuses salutations,
[Votre nom]
Sujet : Faites un impact durable : Soutenez-nous avec un don récurrent à l'occasion de Giving Tuesday !
Cher [Nom du destinataire],
À l'approche du Mardi de la générosité, nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre soutien passé et vous invitons à faire une différence encore plus grande cette année. Cette journée mondiale de dons est l'occasion idéale de renforcer votre impact en devenant un donateur récurrent de [Nom de l'organisation].
Pourquoi envisager des dons récurrents ?
Opportunité spéciale pour le mardi de la générosité : Lorsque vous vous inscrivez pour un don récurrent le mardi de la générosité, [Nom du donateur/de l'organisation] versera une somme équivalente à votre premier [nombre de mois] de dons, doublant ainsi l'impact de votre engagement !
Comment s'impliquer ?
Votre soutien continu est essentiel à notre mission de [décrivez brièvement votre mission ou votre objectif de campagne]. Avec votre aide, nous pouvons aller encore plus loin et avoir un impact durable sur notre communauté.
Nous vous remercions d'avoir saisi l'occasion d'approfondir votre engagement auprès de [Nom de l'organisation]. Ensemble, nous pouvons créer un changement durable.
Chaleureuses salutations,
[Votre nom]
[Votre fonction]
[Nom de l'organisation à but non lucratif]
[Coordonnées]
P.S. Ne manquez pas l'occasion de doubler votre impact à l'occasion du mardi de la générosité ! Configurez votre don récurrent et aidez-nous à atteindre de nouveaux sommets dans notre mission.
Objet : Rejoignez-nous pour notre événement spécial du mardi de la générosité !
Cher [Nom du destinataire],
Nous sommes ravis de vous inviter à un événement spécial pour célébrer le Mardi de la générosité ! Cette journée mondiale de dons est l'occasion idéale de se rassembler, de faire la différence et de soutenir [Nom de l'organisation] dans sa mission de [décrivez brièvement votre mission ou l'objectif de votre campagne, par exemple "fournir des ressources essentielles aux familles dans le besoin", "développer nos programmes éducatifs", etc.]
Détails de l'événement :
Lors de cet événement, vous aurez la possibilité de.. :
Nous sommes également ravis d'annoncer que [l'invité spécial/l'orateur, le cas échéant] se joindra à nous pour partager ses idées et ses expériences liées à notre cause.
Votre présence et votre participation nous aideront à atteindre nos objectifs du mardi de la générosité et à avoir un impact durable sur notre communauté. Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous pour cet événement inspirant et significatif.
Pour RSVP, veuillez [Lien RSVP ou instructions], ou contactez [Votre nom] à [Votre courriel/numéro de téléphone] si vous avez des questions.
Nous vous remercions de votre soutien continu à [Nom de l'organisation]. Nous nous réjouissons de vous voir le mardi de la générosité !
Chaleureuses salutations,
[Votre nom]
[Votre fonction]
[Nom de l'organisation à but non lucratif]
[Coordonnées]
P.S. N'oubliez pas de noter votre calendrier et d'inviter vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons faire de ce mardi de la générosité notre plus grand succès !
Si vous cherchez encore plus d'inspiration, faites une recherche en ligne ou sur les médias sociaux sur le thème #givingtuesday pour voir ce que les organisations ont fait par le passé et vous faire une idée du mouvement mondial.
Le mardi de la générosité est un mouvement mondial qui a incité des millions de personnes à célébrer la générosité dans le monde entier. Découvrez ce que c'est et comment avoir un impact.
