Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
5 moyens gratuits pour votre association d'améliorer les relations avec les donateurs.
Guides sur les organisations à but non lucratif

5 moyens gratuits pour votre association d'améliorer les relations avec les donateurs.

18 août 2024

Un peu de personnalisation peut s'avérer très utile dans la gestion des relations avec les donateurs. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais votre base de données de donateurs regorge de potentiel. 

Il est possible d'accroître l' engagement, de fidéliser les donateurs, de sensibiliser les nouveaux donateurs et de collecter davantage de fonds pour votre organisation à but non lucratif. Mais (il y a toujours un mais), il est important de se rappeler que la clé pour établir de solides relations avec les donateurs ne réside pas dans l'envoi d'autant de courriels génériques de masse à autant de donateurs que possible. Il s'agit d'accorder à chaque donateur le temps et l'attention qu'il mérite. 

Après tout, ils donnent à votre association du temps, de l'attention et de l'argent. Nous sommes là pour vous aider à leur rendre la pareille dans cet article, plein de stratégies astucieuses de communication et d'entretien des donateurs. 

Il ne contient pas toutes les réponses, mais c'est un bon point de départ qui, nous l'espérons, inspirera d'autres idées. Vous pouvez également consulter cet article sur les meilleurs logiciels de gestion des donateurs .

Les relations avec les donateurs sont au cœur de la collecte de fonds

La gestion des relations avec les donateurs englobe l'acquisition et la fidélisation des donateurs. Il est tout aussi important de fidéliser les donateurs existants que d'attirer une nouvelle vague de donateurs.

Il s'agit de créer un plan de communication personnalisé avec les donateurs et de maintenir l'engagement des donateurs envers votre cause. Cela ne signifie pas qu'il faille écrire des courriels personnels à chaque donateur pour chaque campagne. 

Il s'agit plutôt d'ajuster les courriels que vous envoyez à vos donateurs, le nombre de variantes de campagne que vous menez et, bien sûr, un courriel personnel, un appel téléphonique ou un texto de temps en temps. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils gratuits sur la communication avec les donateurs qui aideront votre association à fidéliser ses donateurs en les gardant engagés.

Que signifie "relations avec les donateurs" ?

Les relations avec les donateurs désignent les stratégies mises en œuvre par les organisations pour entretenir et renforcer les relations avec les personnes qui soutiennent leur cause par leurs dons. L'objectif est de faire en sorte que chaque donateur se sente apprécié, informé et lié à la communauté qu'il soutient.

De solides relations avec les donateurs conduisent à.. :

Qu'est-ce qu'un processus de gestion des donateurs ?

Un processus de gestion des donateurs concerne les systèmes et l'approche organisée qui permettent d'intégrer l'établissement de relations dans une stratégie de collecte de fonds. Il s'agit de prendre en compte l'ensemble du cycle de vie des donateurs, depuis la première impression qu'a l'organisation sur les donateurs potentiels jusqu'à la manière dont ils restent fidèles à l'organisation au fil du temps.

Étapes du cycle de vie du donateur à privilégier

5 meilleures pratiques de gestion des donateurs

Bien que les efforts de gestion des donateurs de chaque organisation soient légèrement différents, vous trouverez ci-dessous quelques conseils utiles pour vous aider à faire bonne impression à chaque étape du cycle de vie du donateur.

1. Segmentation des donateurs (messages destinés aux donateurs ponctuels, récurrents et majeurs)

Tous les donateurs qui soutiennent votre association ne le font pas pour les mêmes raisons. Vous pouvez segmenter vos donateurs en quelques sous-bases de données en fonction de leur(s) motivation(s) pour le travail de votre association et de la partie du parcours du donateur dans laquelle ils se trouvent. 

En outre, tous les donateurs n'aiment pas communiquer de la même manière, et il se peut même qu'ils ne vivent pas dans la même région du monde que vous. Examinez les données dont vous disposez peut-être déjà pour déterminer quand un donateur a commencé à donner. 

Tenez compte des aspects liés à la segmentation des donateurs, tels que les campagnes auxquelles ils ont contribué, le montant moyen de leur don, le fait que leur don ait été fait ou non en mémoire d'un défunt, s'ils donnent régulièrement ou s'ils ont tendance à donner plus souvent. Si vous n'avez pas accès à ces données, vous pouvez commencer à les recueillir en envoyant des enquêtes aux donateurs afin de mieux comprendre ce que chaque donateur souhaite accomplir grâce à sa générosité. 

Questions pour établir des relations avec les donateurs :

Connaître ce type d'informations peut vous aider à les contacter et à discuter des aspects de votre mission qui les touchent et de ce qui les a convaincus de faire un don à votre organisation. Pour vous faciliter la tâche à l'avenir, envisagez d'ajouter des questions facultatives à vos formulaires de don

En posant les bonnes questions, vous comprendrez mieux le parcours du donateur que vous êtes en train de créer et vous saurez comment faire la plus grande différence à chaque étape où vous l'atteignez.

2. Une communication empathique et efficace avec les donateurs

Lorsque vous personnalisez votre plan de communication avec les donateurs, il est bon de se demander ce que vous pouvez faire pour eux. L'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour établir des relations solides avec les donateurs est de les inclure dans la conversation.

Prenez régulièrement contact avec les donateurs pour apprendre à les connaître. Demandez-leur pourquoi ils ont choisi votre association. Racontez des histoires d'autres donateurs et du travail que vous faites. Demandez-leur quels sont leurs besoins et, si votre organisation peut y répondre, proposez-leur vos services. 

Conseils de communication pour établir des relations avec les donateurs :

Faire preuve d'empathie et de curiosité pour demander aux donateurs comment vous pouvez les aider est un excellent moyen de leur montrer que vous vous souciez d'eux et que vous vous investissez dans le soutien de l'ensemble du réseau de personnes impliquées dans votre organisation à but non lucratif.

3. Soyez transparent sur les succès et les échecs de votre association

Être honnête et transparent avec les donateurs est l'une des stratégies de gestion des relations avec les donateurs les plus simples et les plus efficaces dont peu d'organisations à but non lucratif tirent parti. De plus en plus, les gens veulent (et s'attendent à) savoir comment leur argent influe sur le monde qui les entoure, et les donateurs de vos organisations à but non lucratif ne font pas exception à la règle.

Il faudra s'habituer à cette approche efficace de la gestion des donateurs. Elle exigera probablement de votre association qu'elle procède à des changements et qu'elle accepte qu'il y a toujours place à l'amélioration. 

Il se peut que vous receviez beaucoup de commentaires, alors gardez l'esprit ouvert. La transparence est un parcours qui vous aidera à impliquer les donateurs et à les voir se consacrer davantage à votre association.

Sur quoi devez-vous être transparent ?

En informant les donateurs au moyen d'indicateurs tangibles de leur impact, vous leur donnerez le sentiment qu'ils font une différence mesurable dans la vie des autres et vous les aiderez à comprendre le fonctionnement de votre association et pourquoi il est si important de continuer à donner.

4. Partager des histoires pour établir des relations solides avec les donateurs

Les histoires sont un moyen puissant d'inspirer et d'engager les donateurs et les bénévoles. Elles peuvent montrer aux donateurs l'impact de leur générosité, les inciter à faire du bénévolat, les encourager à faire connaître votre association à leurs proches et aider les donateurs à se sentir liés à votre association.

Il existe plusieurs types d'histoires que vous pouvez partager :

5. Accroître la fidélisation des donateurs en reconnaissant leur loyauté

Prendre le temps d'envoyer des lettres de remerciement pour les dons effectués montre que vous appréciez vos donateurs.

En remerciant personnellement vos donateurs, vous leur ferez sentir que vous appréciez le temps, l'énergie et l'argent qu'ils ont généreusement consacrés à votre cause. Ces messages de remerciement peuvent prendre la forme d'une lettre de remerciement personnelle de la part d'un membre de votre organisation ou, mieux encore, d'un message de remerciement de la part de l'un des bénéficiaires de l'aide de votre organisation.

‍Quelques idées pour fidéliser les donateurs :

Cultiver des relations étroites avec les logiciels de gestion des donateurs

Les logiciels de gestion des donateurs sont conçus pour aider les organisations à but non lucratif dont les petites équipes se concentrent sur les relations avec les donateurs et les grandes organisations qui étendent leurs efforts. Les tâches telles que la segmentation des donateurs, l'organisation d'événements de remerciement des donateurs, la mise en place de flux d'e-mails automatisés et la collecte de données sur les donateurs qui alimentent le processus de gestion des donateurs deviennent plus faciles à gérer. 

Une plateforme unique de gestion des donateurs peut servir de référence pour établir des relations significatives avec les donateurs actuels et les sympathisants potentiels qui manifestent de l'intérêt de diverses manières. Faire en sorte que les donateurs se sentent concernés peut demander beaucoup de temps et d'efforts, en particulier lorsque vous personnalisez la communication. C'est pourquoi les outils de gestion des donateurs simplifient le processus de communication de masse, permettant aux organisations à but non lucratif d'entretenir de solides relations avec les donateurs sans avoir besoin d'heures et de ressources supplémentaires.

Liste de contrôle des fonctionnalités du logiciel de gestion des donateurs

Questions fréquemment posées sur la gestion des relations avec les donateurs

Les étapes de l'établissement de relations avec les donateurs sur lesquelles les organisations à but non lucratif peuvent s'appuyer pour élaborer leurs stratégies sont les suivantes :

  • Attirer les donateurs : Identifiez les donateurs idéaux et faites une bonne première impression pour réaffirmer que vous êtes une organisation à but non lucratif solide.
  • Engagement des donateurs : Créer des moments d'interaction par le biais d'événements de collecte de fonds, de programmes de bénévolat et de rassemblements afin que chaque donateur se sente concerné.
  • Gestion des donateurs : Comprendre les intérêts des donateurs et les inviter à nouer des relations durables et significatives.
  • Remerciements aux donateurs : Remercier les donateurs de manière personnalisée en reconnaissant leurs contributions, à la fois en privé et en envoyant des remerciements aux donateurs.
  • Fidélisation des donateurs : Encouragez les dons répétés avec des donateurs fidèles qui voient l'intérêt de revenir donner régulièrement.

    Il est important d'entretenir les relations avec les donateurs afin de maintenir une communication cohérente et significative. Une communication personnalisée contribue grandement à renforcer les relations avec les donateurs.
    Vous devez vous concentrer de manière égale sur chaque aspect du parcours du donateur et utiliser les données relatives aux donateurs pour informer votre stratégie. Chaque donateur doit sentir l'impact qu'il peut avoir avec vous et la valeur que vous accordez à son implication dans la mission globale.
    Les logiciels de gestion des relations avec les donateurs peuvent aider les organisations à automatiser les processus et à impliquer davantage de donateurs avec moins de temps et de ressources.

    Le responsable des relations avec les donateurs entretient les relations avec les donateurs afin que ces derniers se sentent valorisés et engagés. D'autres emplois dans le domaine des relations avec les donateurs peuvent répartir les responsabilités en fonction de la taille de l'organisation.
    Par exemple, un responsable des relations avec les donateurs peut superviser une équipe d'employés qui soutiennent tous la stratégie globale ou se spécialisent dans certaines étapes du processus d'établissement des relations avec les donateurs.

    Les responsabilités en matière de gestion des donateurs peuvent inclure

  • Cultiver de nouvelles relations avec les donateurs
  • Soutenir les stratégies de collecte de fonds
  • Gestion des donateurs et reconnaissance de leurs efforts
  • Rendre compte des progrès accomplis et faire des mises à jour régulières
  • Gestion d'une base de données de donateurs
  • Coordonner les événements organisés pour les donateurs

    Par exemple, une organisation peut s'appuyer sur le système de gestion des donateurs de Zeffy pour.. :

  • Gestion des informations relatives aux donateurs
  • Importation et exportation de transactions et de contacts
  • Segmentation et filtrage des contacts
  • Accès aux reçus de dons
  • Enregistrement et suivi des dons hors ligne
  • Envoi de courriels aux sympathisants
  • Création de listes d'adresses électroniques personnalisées pour segmenter les donateurs
  • Envoi de formulaires pré-remplis
  • Automatiser les courriels de rappel

    Rédigé par
    David Purkis

