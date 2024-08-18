Un peu de personnalisation peut s'avérer très utile dans la gestion des relations avec les donateurs. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais votre base de données de donateurs regorge de potentiel.
Il est possible d'accroître l' engagement, de fidéliser les donateurs, de sensibiliser les nouveaux donateurs et de collecter davantage de fonds pour votre organisation à but non lucratif. Mais (il y a toujours un mais), il est important de se rappeler que la clé pour établir de solides relations avec les donateurs ne réside pas dans l'envoi d'autant de courriels génériques de masse à autant de donateurs que possible. Il s'agit d'accorder à chaque donateur le temps et l'attention qu'il mérite.
Après tout, ils donnent à votre association du temps, de l'attention et de l'argent. Nous sommes là pour vous aider à leur rendre la pareille dans cet article, plein de stratégies astucieuses de communication et d'entretien des donateurs.
Il ne contient pas toutes les réponses, mais c'est un bon point de départ qui, nous l'espérons, inspirera d'autres idées. Vous pouvez également consulter cet article sur les meilleurs logiciels de gestion des donateurs .
La gestion des relations avec les donateurs englobe l'acquisition et la fidélisation des donateurs. Il est tout aussi important de fidéliser les donateurs existants que d'attirer une nouvelle vague de donateurs.
Il s'agit de créer un plan de communication personnalisé avec les donateurs et de maintenir l'engagement des donateurs envers votre cause. Cela ne signifie pas qu'il faille écrire des courriels personnels à chaque donateur pour chaque campagne.
Il s'agit plutôt d'ajuster les courriels que vous envoyez à vos donateurs, le nombre de variantes de campagne que vous menez et, bien sûr, un courriel personnel, un appel téléphonique ou un texto de temps en temps. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils gratuits sur la communication avec les donateurs qui aideront votre association à fidéliser ses donateurs en les gardant engagés.
Les relations avec les donateurs désignent les stratégies mises en œuvre par les organisations pour entretenir et renforcer les relations avec les personnes qui soutiennent leur cause par leurs dons. L'objectif est de faire en sorte que chaque donateur se sente apprécié, informé et lié à la communauté qu'il soutient.
De solides relations avec les donateurs conduisent à.. :
Un processus de gestion des donateurs concerne les systèmes et l'approche organisée qui permettent d'intégrer l'établissement de relations dans une stratégie de collecte de fonds. Il s'agit de prendre en compte l'ensemble du cycle de vie des donateurs, depuis la première impression qu'a l'organisation sur les donateurs potentiels jusqu'à la manière dont ils restent fidèles à l'organisation au fil du temps.
Bien que les efforts de gestion des donateurs de chaque organisation soient légèrement différents, vous trouverez ci-dessous quelques conseils utiles pour vous aider à faire bonne impression à chaque étape du cycle de vie du donateur.
Tous les donateurs qui soutiennent votre association ne le font pas pour les mêmes raisons. Vous pouvez segmenter vos donateurs en quelques sous-bases de données en fonction de leur(s) motivation(s) pour le travail de votre association et de la partie du parcours du donateur dans laquelle ils se trouvent.
En outre, tous les donateurs n'aiment pas communiquer de la même manière, et il se peut même qu'ils ne vivent pas dans la même région du monde que vous. Examinez les données dont vous disposez peut-être déjà pour déterminer quand un donateur a commencé à donner.
Tenez compte des aspects liés à la segmentation des donateurs, tels que les campagnes auxquelles ils ont contribué, le montant moyen de leur don, le fait que leur don ait été fait ou non en mémoire d'un défunt, s'ils donnent régulièrement ou s'ils ont tendance à donner plus souvent. Si vous n'avez pas accès à ces données, vous pouvez commencer à les recueillir en envoyant des enquêtes aux donateurs afin de mieux comprendre ce que chaque donateur souhaite accomplir grâce à sa générosité.
Questions pour établir des relations avec les donateurs :
Connaître ce type d'informations peut vous aider à les contacter et à discuter des aspects de votre mission qui les touchent et de ce qui les a convaincus de faire un don à votre organisation. Pour vous faciliter la tâche à l'avenir, envisagez d'ajouter des questions facultatives à vos formulaires de don.
En posant les bonnes questions, vous comprendrez mieux le parcours du donateur que vous êtes en train de créer et vous saurez comment faire la plus grande différence à chaque étape où vous l'atteignez.
Lorsque vous personnalisez votre plan de communication avec les donateurs, il est bon de se demander ce que vous pouvez faire pour eux. L'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour établir des relations solides avec les donateurs est de les inclure dans la conversation.
Prenez régulièrement contact avec les donateurs pour apprendre à les connaître. Demandez-leur pourquoi ils ont choisi votre association. Racontez des histoires d'autres donateurs et du travail que vous faites. Demandez-leur quels sont leurs besoins et, si votre organisation peut y répondre, proposez-leur vos services.
Conseils de communication pour établir des relations avec les donateurs :
Faire preuve d'empathie et de curiosité pour demander aux donateurs comment vous pouvez les aider est un excellent moyen de leur montrer que vous vous souciez d'eux et que vous vous investissez dans le soutien de l'ensemble du réseau de personnes impliquées dans votre organisation à but non lucratif.
Être honnête et transparent avec les donateurs est l'une des stratégies de gestion des relations avec les donateurs les plus simples et les plus efficaces dont peu d'organisations à but non lucratif tirent parti. De plus en plus, les gens veulent (et s'attendent à) savoir comment leur argent influe sur le monde qui les entoure, et les donateurs de vos organisations à but non lucratif ne font pas exception à la règle.
Il faudra s'habituer à cette approche efficace de la gestion des donateurs. Elle exigera probablement de votre association qu'elle procède à des changements et qu'elle accepte qu'il y a toujours place à l'amélioration.
Il se peut que vous receviez beaucoup de commentaires, alors gardez l'esprit ouvert. La transparence est un parcours qui vous aidera à impliquer les donateurs et à les voir se consacrer davantage à votre association.
Sur quoi devez-vous être transparent ?
En informant les donateurs au moyen d'indicateurs tangibles de leur impact, vous leur donnerez le sentiment qu'ils font une différence mesurable dans la vie des autres et vous les aiderez à comprendre le fonctionnement de votre association et pourquoi il est si important de continuer à donner.
Les histoires sont un moyen puissant d'inspirer et d'engager les donateurs et les bénévoles. Elles peuvent montrer aux donateurs l'impact de leur générosité, les inciter à faire du bénévolat, les encourager à faire connaître votre association à leurs proches et aider les donateurs à se sentir liés à votre association.
Il existe plusieurs types d'histoires que vous pouvez partager :
Prendre le temps d'envoyer des lettres de remerciement pour les dons effectués montre que vous appréciez vos donateurs.
En remerciant personnellement vos donateurs, vous leur ferez sentir que vous appréciez le temps, l'énergie et l'argent qu'ils ont généreusement consacrés à votre cause. Ces messages de remerciement peuvent prendre la forme d'une lettre de remerciement personnelle de la part d'un membre de votre organisation ou, mieux encore, d'un message de remerciement de la part de l'un des bénéficiaires de l'aide de votre organisation.
Quelques idées pour fidéliser les donateurs :
Les logiciels de gestion des donateurs sont conçus pour aider les organisations à but non lucratif dont les petites équipes se concentrent sur les relations avec les donateurs et les grandes organisations qui étendent leurs efforts. Les tâches telles que la segmentation des donateurs, l'organisation d'événements de remerciement des donateurs, la mise en place de flux d'e-mails automatisés et la collecte de données sur les donateurs qui alimentent le processus de gestion des donateurs deviennent plus faciles à gérer.
Une plateforme unique de gestion des donateurs peut servir de référence pour établir des relations significatives avec les donateurs actuels et les sympathisants potentiels qui manifestent de l'intérêt de diverses manières. Faire en sorte que les donateurs se sentent concernés peut demander beaucoup de temps et d'efforts, en particulier lorsque vous personnalisez la communication. C'est pourquoi les outils de gestion des donateurs simplifient le processus de communication de masse, permettant aux organisations à but non lucratif d'entretenir de solides relations avec les donateurs sans avoir besoin d'heures et de ressources supplémentaires.
Voici une petite liste de contrôle pour vous aider à identifier le meilleur logiciel de gestion des donateurs pour votre organisation.
Le logiciel gratuit de gestion des donateurs Zeffy aide les organisations à but non lucratif à stocker et à organiser les données en toute sécurité pour établir des relations à chaque étape du parcours du donateur. S'engager avec le bon donateur au bon moment est essentiel pour une stratégie de relations avec les donateurs efficace, et Zeffy est là pour vous faciliter la tâche sans coûts supplémentaires.
