Un plan de communication bien conçu pour les organisations à but non lucratif est essentiel pour engager efficacement les donateurs, les bénévoles et les parties prenantes. Ce guide complet propose une approche étape par étape de l'élaboration d'une stratégie de communication solide et adaptée aux organisations à but non lucratif.

Nous aborderons les éléments clés, notamment l'identification de l'audience, l'élaboration du message, la sélection des canaux et la mesure des performances. Découvrez comment créer des récits percutants, exploiter les outils numériques et optimiser vos efforts de sensibilisation.

Notre modèle de plan de communication pour les organisations à but non lucratif vous aidera à structurer votre stratégie pour un impact maximal. Apprenez à aligner vos efforts de communication sur les objectifs de votre organisation et à établir des relations plus solides avec votre communauté.

‍

Que comprend notre guide de communication pour les organisations à but non lucratif ?

Qu'est-ce que la communication à but non lucratif ?

Types de communications des organisations à but non lucratif

Importance de la communication pour les organisations à but non lucratif

10 étapes pour élaborer un plan de communication pour une organisation à but non lucratif

Meilleures pratiques et stratégies de communication pour les organisations à but non lucratif

Modèle de plan de communication pour les organisations à but non lucratif

Réflexions finales sur la communication à but non lucratif

FAQ sur la communication des organisations à but non lucratif

‍

Qu'est-ce que la communication à but non lucratif ?

La communication des organisations à but non lucratif est le processus stratégique de partage d'informations et d'établissement de liens avec les sympathisants, les donateurs, les bénévoles et les principales parties prenantes. C'est l'élément vital de toute organisation, car elle permet de mieux comprendre, d'encourager l'engagement et d'obtenir un soutien pour la mission et les initiatives de l'organisation à but non lucratif.

Avec des ressources et un personnel limités, de nombreuses organisations ont du mal à personnaliser leur communication. Cela se traduit par des courriels et des messages sur les médias sociaux génériques, ce qui entraîne une lassitude des donateurs et un désengagement des bénévoles.

Ces interactions déterminent la manière dont les organisations rédigent des documents, utilisent les médias sociaux et créent du contenu. Les formes courantes de communication des organisations à but non lucratif sont les suivantes

Lettres de remerciement

Rapports annuels

Mises à jour par courriel

Appels aux dons

Interactions avec les médias sociaux

‍

Types de communications des organisations à but non lucratif

Une communication efficace au sein des organisations à but non lucratif va au-delà du simple partage d'informations ; elle garantit que les messages sont compris et suivis d'effets. Les organisations peuvent employer diverses stratégies pour engager leurs sympathisants, en adaptant leur approche en fonction des objectifs spécifiques et des résultats souhaités.

La narration est un outil puissant qui permet aux organisations à but non lucratif de faire passer leur message. Il s'agit de communiquer un message en créant un récit à partir de témoignages de bénévoles, de donateurs et d'autres parties prenantes.

Les lettres de don peuvent être accompagnées d'un récit convaincant afin d'encourager les donateurs à contribuer. Partagez des histoires sur les médias sociaux et les sites web comme des histoires de réussite et des lettres de remerciement pour montrer votre gratitude.

‍

Marketing

La communication marketing consiste à créer et à diffuser un contenu qui incite les publics cibles à agir. Une communication claire est nécessaire pour encourager les supporters à :

Faire un don à une cause

S'inscrire comme volontaire

S'abonner à la lettre d'information

Achat de billets de tombola

Opter pour des dons récurrents

S'inscrire à une collecte de fonds

L'identité de la marque, qui va au-delà du nom et du logo, est un aspect essentiel de la communication marketing des organisations à but non lucratif. Créez une communication cohérente autour des valeurs et de la mission de l'organisation. N'oubliez pas d'inclure un appel à l'action clair dans vos communications marketing.

‍

Collecte de fonds

La communication pour la collecte de fonds est l'approche stratégique utilisée par les organisations à but non lucratif pour engager et inspirer les donateurs nouveaux et existants. Elle consiste à élaborer des messages sur mesure qui trouvent un écho auprès de différents segments du public, à présenter la mission et son impact aux sympathisants potentiels tout en renforçant les liens avec les donateurs de longue date.

Les organisations à but non lucratif utilisent le courrier électronique, les médias sociaux et le publipostage pour atteindre les donateurs et leur faire part de leur impact et de leurs besoins spécifiques. Ces canaux informent également les donateurs sur les programmes de dons des entreprises, tels que les dons jumelés, ce qui permet de maximiser les contributions.

Une communication efficace en matière de collecte de fonds ne se limite pas à demander de l'argent. Elle raconte des histoires passionnantes, fait preuve de responsabilité et montre comment chaque contribution fait directement progresser la mission de l'organisation.

‍

Engagement

L'engagement se concentre sur l'établissement et le maintien de relations au-delà de la simple collecte de fonds. Il s'agit de créer des liens significatifs avec les sympathisants par le biais d'un dialogue et d'une interaction continus. Cette stratégie implique une sensibilisation personnalisée, des messages segmentés et des points de contact cohérents pour tenir les parties prenantes informées et impliquées.

Une communication efficace sur l'engagement permet de partager des histoires d'impact, des opportunités de bénévolat et des informations sur les coulisses. Elle encourage la communication dans les deux sens, invitant vos sympathisants à donner leur avis et à participer. En favorisant un sentiment de communauté et d'objectif commun, votre association peut transformer des sympathisants occasionnels en défenseurs passionnés.

Utilisez des stratégies telles que le marketing par courriel, les médias sociaux et les événements pour maintenir un contact régulier. Vous devriez également partager des bulletins d'information, des rapports d'impact et des récits convaincants qui démontrent le travail en cours et les réalisations de votre association.

‍

Importance de la communication pour les organisations à but non lucratif

Les personnes qui ressentent un lien authentique sont plus susceptibles de rester impliquées dans l'organisation. Voici quelques raisons essentielles pour lesquelles vous avez besoin d'une stratégie de communication efficace pour les organisations à but non lucratif :

Sensibilisation à la mission : Une communication claire et convaincante élargit la portée de votre mission et attire davantage de sympathisants et de ressources.

: Une communication claire et convaincante élargit la portée de votre mission et attire davantage de sympathisants et de ressources. Soutien financier : Une narration percutante et des rapports transparents inspirent un soutien financier et une fidélité à long terme des donateurs.

: Une narration percutante et des rapports transparents inspirent un soutien financier et une fidélité à long terme des donateurs. Engagement des bénévoles : Une communication efficace attire, retient et motive les bénévoles en liant leurs efforts à des résultats tangibles.

Une communication efficace attire, retient et motive les bénévoles en liant leurs efforts à des résultats tangibles. Collaboration avec les parties prenantes : Des canaux ouverts encouragent un travail d'équipe efficace, harmonisent les efforts et favorisent la réalisation des objectifs de l'organisation.

Des canaux ouverts encouragent un travail d'équipe efficace, harmonisent les efforts et favorisent la réalisation des objectifs de l'organisation. Une prise de décision éclairée : Une communication solide facilite le partage des données et la diversité des contributions, ce qui permet de faire de meilleurs choix stratégiques.

Une communication solide facilite le partage des données et la diversité des contributions, ce qui permet de faire de meilleurs choix stratégiques. Rapports d'impact : Des résultats clairement communiqués démontrent la valeur de votre association, renforcent la confiance des donateurs et les encouragent à poursuivre leur engagement.

Des résultats clairement communiqués démontrent la valeur de votre association, renforcent la confiance des donateurs et les encouragent à poursuivre leur engagement. Gestion de crise : Une infrastructure de communication solide permet de relever les défis et de maintenir la confiance des parties prenantes dans les moments difficiles.

Une infrastructure de communication solide permet de relever les défis et de maintenir la confiance des parties prenantes dans les moments difficiles. Création d'une communauté : Un engagement régulier et significatif crée un réseau de soutien autour de votre cause, ce qui amplifie votre impact.

‍

10 étapes pour élaborer un plan de communication pour une organisation à but non lucratif

‍

Étape 1 : Audit de la situation actuelle

Pour élaborer un plan efficace, il faut d'abord comprendre votre stratégie de communication actuelle. Vous devez évaluer chaque canal de communication et la manière dont les équipes interagissent au sein et en dehors de l'organisation.

Cet examen donnera des indications sur ce qui a fonctionné pour l'organisation et sur ce qui n'a pas fonctionné. Vérifiez les interactions passées sur chaque canal pour voir comment vous communiquez et identifier les éventuelles lacunes à combler.

Analysez la cohérence des interactions et vérifiez si elles correspondent à la mission de votre organisation.

‍

Étape 2 : Fixer des buts et des objectifs

Fixez des buts et des objectifs clairs pour le nouveau plan de communication. Vos objectifs doivent définir les orientations et les priorités de vos efforts de communication.

Des objectifs clairs et compréhensibles sont essentiels pour favoriser l'alignement de l'équipe et stimuler la motivation. Ils doivent être axés sur des résultats tels que l'augmentation du financement des partenariats d'entreprise et la stimulation de l'engagement de la communauté en ligne.

Envisagez de fixer des objectifs SMART pour vous assurer qu'ils sont spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps.

‍

Étape 3 : Construire une identité de marque

Les éléments de la marque rendent votre association plus reconnaissable et créent une identité visuelle. La cohérence de ces éléments favorise la familiarité et aide votre public à se souvenir de votre marque.

Les éléments de votre marque peuvent inclure

Logo

Nom

Titre d'appel

Palette de couleurs

Polices et images

Créez un guide de style et mettez-le régulièrement à jour pour vous assurer que l'identité de votre marque reste en phase avec l'évolution des tendances. Cela aidera tous les membres de l'équipe à harmoniser leurs interactions et à maintenir un ton cohérent.

‍

Étape 4 : Connaître et définir votre public cible

Il est essentiel de comprendre avec qui vous communiquez pour que votre plan de communication soit efficace.

Commencez par identifier vos principales parties prenantes - donateurs, bénévoles, bénéficiaires et partenaires communautaires. Ensuite, segmentez ces groupes en fonction de facteurs tels que le niveau d'engagement, l'historique des dons ou des intérêts spécifiques.

Créez des profils d'audience détaillés pour chaque segment, en tenant compte des données démographiques, des motivations et des canaux de communication préférés. Cette compréhension approfondie vous permet d'adapter votre message et de choisir les plateformes les plus efficaces pour chaque groupe.

N'oubliez pas que votre public n'est pas statique. Révisez et mettez régulièrement à jour vos segments pour vous assurer que vos communications restent pertinentes et percutantes. En vous adressant directement aux intérêts et aux besoins de chaque groupe, vous augmenterez l'engagement et le soutien à la mission de votre association.

‍

Étape 5 : Définir votre message

Votre message de communication doit correspondre au public cible et aux objectifs de votre association.

Identifiez le message principal de votre mission que vous souhaitez transmettre à vos sympathisants. Veillez à ce que le message de votre organisation contribue à une narration efficace. Votre message doit être simple, facile à comprendre et cohérent.

Votre message doit également être aimable et ne pas aller trop loin. Évitez d'utiliser des mots ou des phrases qui pourraient induire les partisans en erreur.

‍

Étape 6 : Choisir les bonnes plateformes/canaux

Le courrier électronique, les messages sur les médias sociaux et le publipostage sont quelques-unes des méthodes de communication privilégiées que les organisations à but non lucratif peuvent utiliser pour atteindre leurs publics cibles.

Utilisez les sites de médias sociaux, en particulier Facebook, X (anciennement Twitter) et Instagram. En vous connectant sur ces plateformes distinctes, vous pouvez établir des relations plus solides et diffuser le bon message au bon groupe d'audience.

Les organisations à but non lucratif peuvent renforcer leurs efforts de communication grâce à différents outils et tirer le meilleur parti de ressources limitées :

Google Analytics : Un outil utile pour surveiller le trafic sur le site web, obtenir des informations sur les visiteurs et mesurer le succès des médias sociaux et des campagnes de marketing de contenu.

: Un outil utile pour surveiller le trafic sur le site web, obtenir des informations sur les visiteurs et mesurer le succès des médias sociaux et des campagnes de marketing de contenu. Canva : Un outil pour vous aider à créer des graphiques, des logos, des rapports et d'autres éléments de marque accrocheurs et cohérents avec l'identité de votre marque.

: Un outil pour vous aider à créer des graphiques, des logos, des rapports et d'autres éléments de marque accrocheurs et cohérents avec l'identité de votre marque. Asana : Outil de gestion de projet qui rationalise la coordination des tâches, la définition des objectifs et le suivi du calendrier des projets.

: Outil de gestion de projet qui rationalise la coordination des tâches, la définition des objectifs et le suivi du calendrier des projets. Zeffy: Un logiciel de collecte de fonds 100 % gratuit pour envoyer des courriels et informer vos sympathisants sans dépenser un centime en frais de plateforme ou de transaction.

‍

Étape 7 : Planifier votre budget

Allouez votre budget avec soin pour sélectionner les canaux et les plateformes de communication les plus efficaces, ce qui est particulièrement important pour les organisations à but non lucratif dont les ressources marketing sont limitées.

Que vous souhaitiez organiser une collecte de fonds ou consacrer vos ressources à la création d'un bulletin d'information électronique, veillez à inclure des notes budgétaires dans votre plan de communication. Réfléchissez au nombre de ressources dont vous aurez besoin pour imprimer le matériel, le concevoir, faire de la publicité et engager une aide extérieure.

Impliquer les principales parties prenantes dans la discussion sur le budget afin de mettre à profit leur expertise et de garantir l'alignement sur les objectifs de l'organisation.

‍

Étape 8 : Formuler le plan

Rassemblez tous les points et créez une stratégie de communication réalisable.

Déléguez des rôles et des responsabilités spécifiques aux membres de l'équipe impliqués dans les activités de communication. Vous pouvez également utiliser un modèle de plan de communication à but non lucratif pour rédiger des instructions claires sur la diffusion des messages clés.

‍

Étape 9 : Créer un calendrier

Créez un calendrier pour vos activités de communication afin de donner vie à votre plan de communication à but non lucratif. Essayez d'élaborer un plan à court terme, par exemple de 30 à 90 jours, pour le rendre plus facile à gérer. Créez votre prochain plan de 90 jours avant la fin du premier afin de maintenir un flux régulier de partage d'informations.

Incluez les dates des campagnes, les dates des programmes importants, les dates des activités de l'organisation et les jours fériés. De nombreuses organisations à but non lucratif créent le plan à l'aide d'outils de communication tels qu'Asana, Trello ou Excel.

‍

Étape 10 : Mesurer et analyser

Les buts et les objectifs que vous avez fixés au début du plan de communication à but non lucratif vous guideront vers les bons indicateurs.

Par exemple, surveillez régulièrement les paramètres de vos médias sociaux tout au long de votre campagne de six mois visant à augmenter de 30 % le nombre de vos abonnés, en procédant à des ajustements si nécessaire pour rester sur la bonne voie.

L'utilisation d'un outil de CRM puissant peut vous aider à suivre ces paramètres en collectant et en organisant automatiquement les données provenant des différents canaux de communication. Il peut générer des rapports personnalisés, suivre l'engagement sur les différentes plateformes et même suggérer des domaines d'amélioration sur la base de données historiques.

‍

Meilleures pratiques et stratégies de communication pour les organisations à but non lucratif

Fixer des objectifs SMART

La définition d'objectifs stratégiques permet de créer un plan de communication sur mesure qui s'aligne sur les besoins uniques de votre organisation et soutient vos efforts pour atteindre et engager efficacement les sympathisants.

Appliquez le cadre SMART pour définir vos objectifs, en veillant à ce qu'ils soient.. :

Spécifique

Mesurable

Réalisable

Pertinent

Limité dans le temps

Réfléchissez aux résultats que vous aimeriez obtenir grâce à une meilleure communication. Il se peut que vous ayez besoin d'atteindre un public plus large ou que vous souhaitiez une meilleure couverture pour votre cause. Analysez ces résultats et transformez-les en objectifs SMART.

Par exemple, si votre association souhaite faire connaître sa mission dans la communauté locale en utilisant les médias acquis (articles, radio, télévision, etc.), un objectif SMART pourrait être le suivant :

Accroître la sensibilisation de la communauté locale en obtenant au moins trois placements médiatiques (un article de journal, une interview à la radio et une séquence télévisée) soulignant la mission de notre organisation au cours des six prochains mois. Cela se traduira par une augmentation de 20 % du trafic sur le site web à partir d'adresses IP locales.

Cet objectif est :

Spécifique : Définit les types et le nombre de placements dans les médias

Mesurable : Spécifie trois placements et une augmentation de 20 % du trafic sur le site web local.

Réalisable : Fixe un nombre réaliste de placements sur une période de six mois.

Pertinent : Directement lié à l'amélioration de la sensibilisation au niveau local

Limité dans le temps : Fixe un délai de 6 mois

‍

Raconter une histoire qui a de l'impact

Racontez une histoire efficace, engageante et émotionnelle sur la différence que fait votre organisation. Des études montrent que les gens se souviennent 22 fois plus des histoires captivantes que des faits. Voici comment vous pouvez utiliser la narration pour améliorer la stratégie de communication de votre organisation :

Une association à but non lucratif dans le domaine de la santé pourrait présenter des témoignages de bénévoles et l'impact de leur travail.

Les refuges pour animaux peuvent demander aux parents qui ont adopté des animaux dans le refuge ce qui a changé leur vie et celle de leurs animaux.

Au lieu de se contenter de présenter des statistiques sur le sans-abrisme, une organisation à but non lucratif peut raconter l'histoire d'une famille qui a trouvé la stabilité et l'espoir grâce aux initiatives de l'organisation

Passez du temps dans les communautés que vous servez et écoutez leur expérience pour identifier une histoire convaincante. Utilisez le contenu généré par les bénévoles et les sympathisants pour trouver des histoires plus pertinentes et plus authentiques.

Se concentrer sur le développement personnel et la transformation des personnes afin d'en inspirer d'autres.

‍

Utiliser des visuels et des données d'impact

Recueillez des images, des vidéos et des données réelles sur l'impact des missions que vous avez menées à bien. Envoyez aux donateurs des lettres de remerciement ou des mises à jour pour établir une relation, et veillez à documenter ces dons à l'aide d'images et de données réelles.

Utilisez les médias sociaux pour les partager avec vos sympathisants et les inclure dans les bulletins d'information. Ajoutez des éléments propres à votre organisation pour rendre les visuels uniques et immédiatement reconnaissables.

‍

Mettre en œuvre une approche omnicanale

Une stratégie multicanal consiste à coordonner votre message sur différentes plateformes, tant numériques que traditionnelles, afin de créer une expérience de communication homogène.

Les canaux numériques tels que le courrier électronique, les médias sociaux et votre site web offrent des moyens rentables d'engager fréquemment les sympathisants. Pour une touche plus personnelle, complétez-les par des méthodes hors ligne ciblées telles que le publipostage, les événements ou les campagnes téléphoniques.

L'essentiel est de maintenir la cohérence de votre message tout en adaptant le contenu aux points forts de chaque plateforme. Par exemple, utilisez les médias sociaux pour des mises à jour rapides et la création d'une communauté, le courrier électronique pour des informations plus détaillées et le publipostage pour des appels personnalisés.

‍

Comparer les performances des pairs ou des concurrents afin de prendre du recul

L'analyse comparative de vos pairs ou de vos concurrents vous permet de tirer des enseignements de leurs succès et de leurs difficultés. Cela permet de s'assurer que vos stratégies de communication sont pertinentes et qu'elles trouvent un écho auprès du public cible.

Comprenez comment ils communiquent et interagissent avec leur public. Vous devez également identifier les canaux qu'ils utilisent et la manière dont ils racontent leurs histoires.

Note: N'oubliez pas que l'évaluation comparative permet d'acquérir une perspective, et non de copier. Utilisez ces informations pour vous inspirer et élaborer votre propre approche. L'objectif est d'apprendre des autres tout en conservant une identité et une approche distinctes.

‍

Utiliser des indicateurs pour suivre et améliorer la communication

Intégrez des indicateurs clés de performance (ICP) à votre plan de communication afin d'en évaluer l'efficacité.

Les organisations à but non lucratif peuvent négliger les indicateurs lorsqu'elles reçoivent des dons et atteignent leurs objectifs. Les analyses et les données peuvent permettre de recadrer les messages clés et les communications.

Le suivi des performances de vos stratégies de communication vous aidera à identifier les lacunes. Utilisez ces indicateurs pour améliorer vos communications et tirer le meilleur parti de votre stratégie de communication.

Voici quelques exemples d'indicateurs pertinents :

Taux d'ouverture des courriels et taux de clics

Engagement dans les médias sociaux (likes, partages, commentaires)

Trafic sur le site web et temps passé sur la page

Taux de conversion des dons

Taux d'inscription des volontaires

Nombre de participants aux événements

Mentions dans les médias et couverture médiatique

Taux de fidélisation des donateurs

Augmentation du nombre d'abonnés à la lettre d'information

En contrôlant ces paramètres, vous pouvez évaluer l'efficacité de vos efforts de communication et prendre des décisions fondées sur des données afin d'améliorer vos stratégies.

‍

Montrer de la gratitude et demander un retour d'information

Une appréciation constante rappelle aux donateurs l'importance de votre mission et les maintient impliqués dans votre travail au fil du temps.

Il est tout aussi important d'obtenir un retour d'information de la part de votre public, car cela vous permet de savoir ce qu'il aime, ce qu'il attend et ce qu'il pense de votre organisation. Vous pouvez utiliser ces connaissances pour améliorer votre communication et vos stratégies.

Voici différentes façons de demander un retour d'information :

Envoyer une enquête sur la façon dont ils préfèrent être contactés

Inclure des cartes de commentaires dans les lettres de remerciement

Utiliser les sondages dans les médias sociaux pour obtenir des avis rapides

Entamez une simple conversation par courrier électronique ou par téléphone

Mettez un formulaire de retour d'information sur votre site web

Réaliser des enquêtes annuelles sur la satisfaction des donateurs

En faisant de votre communauté une partie intégrante du processus, vous augmenterez l'engagement et améliorerez la fidélisation des donateurs.

‍

Téléchargez notre modèle de plan de communication pour les organisations à but non lucratif

Le modèle de plan de communication suivant offre le cadre nécessaire pour garantir un flux d'informations clair, cohérent et efficace au sein de l'organisation.

Utilisez ce modèle pour créer un plan et l'adapter au flux de communication de votre association.

Modèle de plan de communication pour les organisations à but non lucratif [2024]

‍

Réflexions finales sur la communication à but non lucratif

Un plan de communication bien conçu est essentiel à la réussite d'une organisation à but non lucratif, car il permet d'obtenir des résultats tangibles dans l'ensemble de l'organisation. Il améliore la fidélisation des donateurs, l'engagement des bénévoles, l'efficacité des programmes et la présence de la marque.

Des stratégies de communication solides améliorent également la gestion des crises et l'alignement interne. Une communication efficace consiste également à écouter les personnes qui vous soutiennent et à s'adapter à leurs besoins.

En donnant la priorité à une communication claire, cohérente et ciblée, vous créerez une organisation plus résiliente et plus efficace. Lorsque vous mettez en œuvre ces stratégies, choisissez des outils qui rationalisent vos efforts. Zeffy offre une plateforme 100 % gratuite pour la communication et la gestion des donateurs, ce qui vous permet de consacrer davantage de ressources à votre mission. Zeffy ne facture pas de frais - tous les fonds collectés peuvent aller directement à votre cause.

‍

FAQ sur la communication des organisations à but non lucratif

Comment améliorer l'efficacité de la communication des organisations à but non lucratif ? L'amélioration de la communication nécessite des efforts délibérés pour créer un environnement ouvert pour les personnes qui travaillent avec et pour les organisations. Les organisations à but non lucratif doivent Privilégier la clarté et la transparence

Utiliser la narration pour susciter l'émotion et créer un lien.

S'engager par le biais de divers canaux de communication tels que les médias sociaux, le courrier électronique ou les bulletins d'information.

Informer régulièrement les parties prenantes des réalisations, des défis et des objectifs financiers.

Créer des opportunités d'engagement pour les donateurs et les bénévoles grâce à des activités interactives

Personnalisez vos communications grâce à l'automatisation et aux stratégies et outils de gestion des donateurs.

Maintenir la cohérence du ton et de la marque afin de créer une expérience cohérente pour toutes les personnes concernées.

Rechercher en permanence un retour d'information et ajuster les stratégies pour obtenir de meilleurs résultats.

Quelle est la politique de communication d'un conseil d'administration d'association ? La politique de communication du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif est axée sur des interactions efficaces et collaboratives entre les membres du conseil d'administration et le personnel. Voici quelques bonnes pratiques pour créer une politique de communication claire pour le conseil d'administration : Les réunions doivent avoir un ordre du jour clair afin de garantir des discussions productives.

Favoriser le renforcement des relations en encourageant les interactions informelles en dehors des sessions formelles

Définir clairement et inclure les canaux de communication interne

Couvrir les exigences de confidentialité des informations sensibles

Mentionner les protocoles de gestion de crise ou la manière de traiter les demandes des médias.