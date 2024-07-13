Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Guides sur les organisations à but non lucratif

Optimiser la collecte de fonds : Le cycle du donateur démystifié

13 juillet 2024

L'un des meilleurs moyens de maintenir l'engagement des donateurs actuels et d'en fidéliser de nouveaux est d'utiliser le cycle du donateur. Cependant, de nombreuses organisations à but non lucratif ne savent pas exactement ce qu'est le cycle du donateur, comment le mettre en œuvre dans leurs stratégies de gestion des donateurs et de collecte de fonds, ni à quel point il est important pour la durabilité de leur organisation.

Dans ce blog, nous aborderons tout ce que vous devez savoir sur le cycle du donneur afin que vous puissiez créer le vôtre en un rien de temps,

Qu'est-ce que le cycle du donneur ?

Le cycle du donateur, également connu sous le nom de cycle de culture du donateur, décrit les étapes par lesquelles les organisations à but non lucratif interagissent généralement avec les donateurs. Il s'agit essentiellement d'un cadre stratégique qui aide les organisations à comprendre et à gérer efficacement les relations avec les donateurs.

Pourquoi le cycle des donateurs est-il important pour les organisations à but non lucratif ?

Le cycle du donateur est un cadre essentiel pour les organisations à but non lucratif, car il décrit les étapes nécessaires à l'établissement et au maintien de relations solides et durables avec les donateurs. 

Ce processus cyclique aide les organisations à réussir en

Les 5 étapes du cycle du don

1. L'identification

Pour la première étape du cycle des donateurs, les organisations à but non lucratif doivent identifier les donateurs potentiels qui correspondent à la mission et aux valeurs de leur organisation. Cela implique souvent des recherches, des réseaux et des analyses de données pour identifier les personnes, les entreprises, les fondations ou d'autres entités susceptibles de soutenir votre cause.

Une fois que l'association a identifié les donateurs potentiels, créez une liste ou une base de données, ou utilisez un système de gestion de la relation client (CRM) existant pour suivre les prospects.  

2. Qualification

À ce stade, les organisations à but non lucratif évaluent et qualifient les donateurs potentiels afin de déterminer leur capacité et leur volonté de contribuer. Il s'agit généralement de recueillir des informations sur la capacité financière du donateur, ses intérêts philanthropiques, ses antécédents en matière de dons et ses liens potentiels avec votre organisation.

Les organisations à but non lucratif doivent donner la priorité aux donateurs en fonction de leur capacité et de leur probabilité de faire des contributions importantes.

3. La culture

L'étape suivante consiste à établir des relations avec des donateurs qualifiés afin de susciter leur intérêt et leur engagement. Il peut s'agir d'élaborer des communications personnalisées, d'organiser des réunions, d'organiser des événements et de donner aux donateurs l'occasion d'en savoir plus sur l'impact de votre organisation.

L'objectif ultime est d'établir la confiance, d'informer les donateurs sur votre mission et de renforcer leur engagement à soutenir votre cause.

4. Sollicitation

Il s'agit de l'une des étapes les plus importantes du cycle des donateurs. À ce stade, les organisations à but non lucratif se lancent dans la "demande" ou sollicitent des dons de la part des donateurs qui ont été cultivés et qui sont prêts à contribuer. Il peut s'agir de demander un soutien financier par le biais d'appels directs, de campagnes de collecte de fonds, de propositions de subventions ou de sollicitations de dons importants.

5. L'intendance

La dernière étape du cycle du don consiste à reconnaître et à remercier les donateurs pour leurs contributions, en veillant à ce qu'ils se sentent appréciés et valorisés.

Pour ce faire, envoyez des lettres de remerciement personnalisées, tenez-les au courant de l'utilisation de leurs dons, reconnaissez leur impact et impliquez-les dans les activités en cours. Cela aidera votre association à renforcer ses relations avec les donateurs, à encourager les dons répétés et à susciter un soutien et un engagement continus envers votre organisation.

Meilleures pratiques pour le cycle de don des organisations à but non lucratif

Chaque organisation à but non lucratif devrait prendre en compte quelques bonnes pratiques pour guider les donateurs tout au long du cycle de don, chacune d'entre elles pouvant être appliquée à différentes étapes.

1. L'identification

2. Qualification

3. La culture

4. Sollicitation

5. L'intendance

Comment la technologie peut-elle contribuer au cycle du don ?

La gestion du cycle des donateurs à l'aide d'une saisie manuelle des données et d'un suivi peut rapidement devenir désordonnée. Mais avec une technologie comme Zeffy, n'importe quel organisme à but non lucratif peut rendre sa gestion des donateurs beaucoup plus efficace, plus précise et plus rentable pour tout le monde :

Découvrez pourquoi les donateurs de cette organisation à but non lucratif aiment Zeffy 

Dear Future, Inc, une organisation à but non lucratif qui aide les enfants au Pérou et en Ouganda, avait besoin d'une plateforme qui lui permette de collecter des fonds et de mener à bien sa mission, tout en gardant ses donateurs heureux et engagés. Mais les plateformes de dons qu'ils utilisaient semblaient souvent contrarier leurs donateurs.

"Avec notre ancien fournisseur, la principale préoccupation de nos donateurs était les frais, car nous leur demandions de couvrir les frais que notre ancien fournisseur facturait", a déclaré Ricardo Juarez de Dear Future, Inc.

Comme beaucoup de donateurs, les donateurs de Dear Future, Inc. ne sont pas les seuls à ne pas aimer être obligés de couvrir les frais de plateforme, de transaction et les frais cachés facturés par la plupart des plateformes de collecte de fonds en ligne et des sociétés tierces de traitement des paiements. Malheureusement, si les organisations à but non lucratif ne demandent pas aux donateurs de couvrir ces frais, ils sont obligés de payer la facture, ce qui signifie qu'ils investissent moins dans leur cause.

Lorsque Dear Future a découvert Zeffy, une plateforme 100% gratuite, ses donateurs ont été ravis. Contrairement à d'autres plateformes, Zeffy n'oblige pas les donateurs à payer des frais de traitement ou de plateforme. Et si les donateurs ne contribuent pas, Dear Future n'est pas facturé. 

Optimiser le cycle des donneurs gratuitement avec Zeffy

Lorsqu'il s'agit du cycle du donateur, les organisations à but non lucratif ont besoin d'une solution fiable, dotée de nombreuses fonctionnalités et adaptée à leur budget et à leurs besoins. Alors que certaines plateformes offrent plus de fonctionnalités que d'autres - et que certaines proposent des forfaits moins chers ou plus chers - une seule plateforme offre une véritable solution gratuite avec de nombreux outils pour la gestion des donateurs et au-delà.

Zeffy, le seul logiciel gratuit de gestion des donateurs et la seule plateforme de dons en ligne pour les organisations à but non lucratif, permet à ces dernières de tout faire en un seul endroit - sans payer un centime de frais. Les organisations peuvent suivre les donateurs, créer des profils détaillés, communiquer avec les sympathisants, sécuriser les dons récurrents, et bien plus encore. Avec des outils de collecte de fonds peer-to-peer, des méthodes de paiement flexibles et même la possibilité d'ouvrir une boutique en ligne, Zeffy est conçu pour rendre la collecte de fonds facile, amusante et simple - et complètement gratuite.

FAQ sur le cycle de vie des donateurs à but non lucratif

Le processus d'engagement des donateurs fait référence aux mesures stratégiques prises par les organisations à but non lucratif pour interagir avec les donateurs de manière significative, en favorisant les relations et en encourageant un soutien continu. Voici un aperçu du processus d'engagement des donateurs :

  • 1. Sensibilisation et diffusion : Par le biais du marketing, d'événements et d'efforts de sensibilisation, présentez aux donateurs potentiels votre organisation et sa mission. Faites prendre conscience de l'impact de votre travail et des possibilités d'implication des donateurs.
  • 2. L'éducation et la culture : Fournir aux donateurs des informations détaillées sur les programmes, les initiatives et l'impact de votre organisation. Cultivez les relations par des communications personnalisées, des réunions et des événements afin d'approfondir leur compréhension et leur engagement.
  • 3. Activation et participation : Encouragez les donateurs à passer à l'action en faisant leur premier don, en assistant à des événements, en faisant du bénévolat ou en participant à des campagnes. Offrez-leur la possibilité de s'impliquer concrètement afin de renforcer leur lien avec votre mission.
  • 4. Rétention et gestion : Remercier rapidement et personnellement les donateurs pour leurs contributions. Fournissez des mises à jour régulières sur l'impact de leur soutien et faites-les participer aux activités et événements en cours. Mettez en œuvre des stratégies de gestion pour que les donateurs se sentent appréciés, valorisés et incités à continuer à soutenir votre organisation.
  • 5. Défense des intérêts et loyauté : Permettez aux donateurs de devenir des ambassadeurs de votre cause en partageant leurs expériences positives avec d'autres. Encouragez la loyauté par des opportunités exclusives, la reconnaissance et l'engagement continu dans les activités de votre organisation.

    • L'entonnoir des donateurs, également connu sous le nom d'entonnoir de collecte de fonds ou de don, représente les étapes par lesquelles passent les donateurs potentiels lorsqu'ils passent de la prise de conscience initiale au don. Il s'apparente à l'entonnoir des ventes dans le domaine du marketing, mais il est adapté à la collecte de fonds à but non lucratif. Voici les étapes typiques de l'entonnoir des donateurs :

  • 1. Sensibilisation :
    - Le haut de l'entonnoir (TOFU) : Les donateurs potentiels connaissent votre organisation par le biais de divers canaux tels que les médias sociaux, les événements ou le bouche-à-oreille.
  • 2. Intérêt :
    - Milieu de l'entonnoir (MOFU) : Les personnes intéressées s'engagent plus avant avec votre organisation en s'inscrivant à des bulletins d'information, en participant à des événements ou en suivant vos pages sur les médias sociaux.
  • 3. Désir :
    - Milieu de l'entonnoir (MOFU) : Les donateurs développent un désir de contribuer à votre cause sur la base de leur compréhension de votre mission et de votre impact.
  • 4. Action :
    - Le bas de l'entonnoir (BOFU) : Les donateurs agissent en apportant une contribution financière, en faisant du bénévolat ou en participant à des événements de collecte de fonds.
  • 5. Rétention et défense des intérêts :
    - Après le don : Les donateurs engagés sont fidélisés grâce à des pratiques de gestion efficaces, garantissant qu'ils continuent à soutenir votre organisation et à défendre votre cause.

    Rédigé par
    François de Kerret

    Continuez à lire :

    Guides sur les organisations à but non lucratif
    Les meilleures stratégies d'engagement des donateurs pour les organisations à but non lucratif

    Susciter l'intérêt des donateurs de manière efficace à l'aide de ce guide étape par étape destiné aux organisations à but non lucratif. Commencez dès aujourd'hui à établir des liens plus solides et des stratégies de collecte de fonds durables !

    En savoir plus
    Guides sur les organisations à but non lucratif
    5 moyens gratuits pour votre association d'améliorer les relations avec les donateurs.

    Découvrez comment personnaliser la communication avec les donateurs afin d'améliorer les relations avec ces derniers grâce à ces 5 techniques.

    En savoir plus
    Guides sur les organisations à but non lucratif
    Guide ultime d'acquisition de donateurs pour les organisations à but non lucratif en 2024

    Découvrez les secrets d'une collecte de fonds réussie en 2024 grâce à notre guide complet destiné aux organisations à but non lucratif. Apprenez 15 stratégies éprouvées pour stimuler votre collecte de fonds.

    En savoir plus

