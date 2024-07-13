L'un des meilleurs moyens de maintenir l'engagement des donateurs actuels et d'en fidéliser de nouveaux est d'utiliser le cycle du donateur. Cependant, de nombreuses organisations à but non lucratif ne savent pas exactement ce qu'est le cycle du donateur, comment le mettre en œuvre dans leurs stratégies de gestion des donateurs et de collecte de fonds, ni à quel point il est important pour la durabilité de leur organisation.

Dans ce blog, nous aborderons tout ce que vous devez savoir sur le cycle du donneur afin que vous puissiez créer le vôtre en un rien de temps,

‍

Qu'est-ce que le cycle du donneur ?

Le cycle du donateur, également connu sous le nom de cycle de culture du donateur, décrit les étapes par lesquelles les organisations à but non lucratif interagissent généralement avec les donateurs. Il s'agit essentiellement d'un cadre stratégique qui aide les organisations à comprendre et à gérer efficacement les relations avec les donateurs.

‍

Pourquoi le cycle des donateurs est-il important pour les organisations à but non lucratif ?

Le cycle du donateur est un cadre essentiel pour les organisations à but non lucratif, car il décrit les étapes nécessaires à l'établissement et au maintien de relations solides et durables avec les donateurs.

Ce processus cyclique aide les organisations à réussir en

Mettre en place une approche structurée de la collecte de fonds : Lecycle du donateur fournit une approche systématique de l'identification, de la culture, de la sollicitation et de la gestion des donateurs. Cette structure garantit que chaque étape de la relation avec le donateur est gérée efficacement, ce qui permet d'obtenir des résultats plus cohérents et plus prévisibles en matière de collecte de fonds.



Améliorer la fidélisation des donateurs : En suivant le cycle des donateurs, les organisations à but non lucratif peuvent se concentrer sur l'établissement de relations à long terme plutôt que sur des transactions ponctuelles. Un engagement et une appréciation réguliers permettent de fidéliser les donateurs, ce qui est souvent plus rentable que d'en acquérir de nouveaux.



Accroître l'engagement et la fidélité des donateurs : Lorsque les organisations à but non lucratif suivent le cycle du donateur, elles s'engagent continuellement auprès de leurs donateurs, les tiennent informés de l'impact de leurs contributions et les impliquent dans la mission de l'organisation. Cette interaction permanente favorise le sentiment de loyauté et d'engagement des donateurs.



Maximiser le potentiel de collecte de fonds : Un cycle de donateurs bien exécuté aide les organisations à but non lucratif à identifier les stratégies les plus efficaces pour les différents types de donateurs. En comprenant les préférences et les comportements des donateurs, les organisations peuvent adapter leurs approches, ce qui se traduit par des sollicitations plus fructueuses et une augmentation des dons.



Construire une communauté plus forte : Le cycle du donateur encourage les organisations à créer une communauté de sympathisants profondément attachés à la mission de l'organisation. Cette communauté peut être un puissant défenseur de l'association, en aidant à faire passer le message, à attirer de nouveaux donateurs et à fournir des ressources et un soutien supplémentaires.



Faciliter les expériences personnalisées des donateurs: En suivant les interactions et les préférences tout au long du cycle du don, les organisations à but non lucratif peuvent offrir des expériences personnalisées qui trouvent un écho auprès des donateurs individuels. L'engagement personnalisé améliore l'expérience du donateur et augmente la probabilité d'un soutien continu.



Fournir un cadre pour la responsabilisation et l'amélioration : Le cycle du donateur permet aux organisations à but non lucratif d'évaluer l'efficacité de leurs stratégies de collecte de fonds à chaque étape. En analysant les données et le retour d'information, les organisations peuvent identifier les domaines à améliorer et procéder aux ajustements nécessaires pour renforcer leurs efforts globaux de collecte de fonds.



Soutenir la durabilité: Un cycle de donateurs bien entretenu garantit un flux régulier de ressources nécessaires aux opérations et aux programmes de l'organisation à but non lucratif. Le soutien financier durable de donateurs fidèles permet à l'organisation de planifier et d'exécuter sa mission avec plus d'efficacité et de confiance.

‍

Les 5 étapes du cycle du don

1. L'identification

Pour la première étape du cycle des donateurs, les organisations à but non lucratif doivent identifier les donateurs potentiels qui correspondent à la mission et aux valeurs de leur organisation. Cela implique souvent des recherches, des réseaux et des analyses de données pour identifier les personnes, les entreprises, les fondations ou d'autres entités susceptibles de soutenir votre cause.

Une fois que l'association a identifié les donateurs potentiels, créez une liste ou une base de données, ou utilisez un système de gestion de la relation client (CRM) existant pour suivre les prospects.

‍

2. Qualification

À ce stade, les organisations à but non lucratif évaluent et qualifient les donateurs potentiels afin de déterminer leur capacité et leur volonté de contribuer. Il s'agit généralement de recueillir des informations sur la capacité financière du donateur, ses intérêts philanthropiques, ses antécédents en matière de dons et ses liens potentiels avec votre organisation.

Les organisations à but non lucratif doivent donner la priorité aux donateurs en fonction de leur capacité et de leur probabilité de faire des contributions importantes.

‍

3. La culture

L'étape suivante consiste à établir des relations avec des donateurs qualifiés afin de susciter leur intérêt et leur engagement. Il peut s'agir d'élaborer des communications personnalisées, d'organiser des réunions, d'organiser des événements et de donner aux donateurs l'occasion d'en savoir plus sur l'impact de votre organisation.

L'objectif ultime est d'établir la confiance, d'informer les donateurs sur votre mission et de renforcer leur engagement à soutenir votre cause.

‍

4. Sollicitation

Il s'agit de l'une des étapes les plus importantes du cycle des donateurs. À ce stade, les organisations à but non lucratif se lancent dans la "demande" ou sollicitent des dons de la part des donateurs qui ont été cultivés et qui sont prêts à contribuer. Il peut s'agir de demander un soutien financier par le biais d'appels directs, de campagnes de collecte de fonds, de propositions de subventions ou de sollicitations de dons importants.

‍

5. L'intendance

La dernière étape du cycle du don consiste à reconnaître et à remercier les donateurs pour leurs contributions, en veillant à ce qu'ils se sentent appréciés et valorisés.

Pour ce faire, envoyez des lettres de remerciement personnalisées, tenez-les au courant de l'utilisation de leurs dons, reconnaissez leur impact et impliquez-les dans les activités en cours. Cela aidera votre association à renforcer ses relations avec les donateurs, à encourager les dons répétés et à susciter un soutien et un engagement continus envers votre organisation.

‍

Meilleures pratiques pour le cycle de don des organisations à but non lucratif

Chaque organisation à but non lucratif devrait prendre en compte quelques bonnes pratiques pour guider les donateurs tout au long du cycle de don, chacune d'entre elles pouvant être appliquée à différentes étapes.

‍

1. L'identification

Utiliser les données et la recherche : Exploiter les bases de données de donateurs, les outils d'évaluation du patrimoine et les recherches pour identifier les personnes, les entreprises et les fondations qui s'intéressent à des causes similaires à la vôtre.



Segmentez votre public : Adaptez votre approche en fonction des caractéristiques démographiques des donateurs, de leurs intérêts, de leur historique de dons et de leur capacité potentielle à faire des dons.

‍

2. Qualification

Évaluer la capacité et l'intérêt : Utilisez la recherche de prospects pour comprendre la capacité financière d'un donateur, ses intérêts philanthropiques et son lien avec votre mission.



S'engager auprès des sympathisants : Engagez des conversations et des interactions pour évaluer l'intérêt et le niveau d'engagement.

‍

3. La culture

Établir des relations authentiques : Établir des liens personnels par le biais de communications, d'événements, de visites et de réunions sur mesure.



Partager les histoires d'impact : Informer régulièrement les donateurs de l'impact de leurs contributions et de la manière dont leur soutien fait la différence.

‍

4. Sollicitation

Formulez des demandes claires : Expliquez clairement les besoins de votre organisation et la façon dont les dons spécifiques auront un impact sur votre mission.



Faire correspondre les demandes aux intérêts des donateurs : Adapter les sollicitations aux intérêts et aux motivations des donateurs identifiés lors de la prospection.

‍

5. L'intendance

Envoyer un accusé de réception rapide et personnalisé : Reconnaître immédiatement les dons par des lettres ou des appels de remerciement personnalisés.



Fournir des mises à jour régulières : Tenir les donateurs informés des projets en cours, des réalisations et de l'utilisation de leurs contributions.



Utiliser une communication centrée sur le donateur : Communiquer de manière cohérente et authentique, en se concentrant sur l'impact des donateurs plutôt que sur les seuls besoins de l'organisation.



Mesurer et adapter : Évaluez en permanence vos stratégies de collecte de fonds, vos pratiques d'engagement des donateurs et l'efficacité de vos campagnes. Ajustez votre approche en fonction des informations et du retour d'information.

‍

Comment la technologie peut-elle contribuer au cycle du don ?

La gestion du cycle des donateurs à l'aide d'une saisie manuelle des données et d'un suivi peut rapidement devenir désordonnée. Mais avec une technologie comme Zeffy, n'importe quel organisme à but non lucratif peut rendre sa gestion des donateurs beaucoup plus efficace, plus précise et plus rentable pour tout le monde :

Outils de gestion des donateurs (CRM) : Les plateformes CRM centralisent les informations sur les donateurs, suivent les interactions et automatisent les communications personnalisées.



Marketing par courrier électronique et automatisation : Utilisez des outils de marketing par courriel pour envoyer des messages ciblés et personnalisés, des invitations à des événements et des mises à jour en fonction des intérêts des donateurs et de leur historique de dons.



Plateformes de dons en ligne : Fournir des formulaires de don en ligne faciles à utiliser et des systèmes de traitement des paiements pour faciliter les dons sécurisés et pratiques, qu'il s'agisse de dons uniquesou de dons récurrents.



Outils de financement participatif : Utilisez des plateformes qui permettent la collecte de fonds de pair à pair et le partage social pour étendre votre portée et maximiser les efforts de collecte de fonds.



Courriels de remerciement automatisés : Envoyez des courriels ou des messages de remerciement immédiats et personnalisés après les dons.



Communication régulière : Maintenir une communication continue avec les donateurs par le biais de bulletins d'information, de mises à jour et d'exemples d'impact via le courrier électronique ou les médias sociaux.



Analyses et rapports : Utiliser des outils d'analyse pour mesurer l'efficacité de la collecte de fonds, les taux de fidélisation des donateurs et le retour sur investissement des campagnes, afin de permettre une prise de décision fondée sur des données.



Intégrations simples : Intégrer différents systèmes et outils pour rationaliser les opérations, réduire les charges administratives et optimiser l'affectation des ressources.

‍

Découvrez pourquoi les donateurs de cette organisation à but non lucratif aiment Zeffy

Dear Future, Inc, une organisation à but non lucratif qui aide les enfants au Pérou et en Ouganda, avait besoin d'une plateforme qui lui permette de collecter des fonds et de mener à bien sa mission, tout en gardant ses donateurs heureux et engagés. Mais les plateformes de dons qu'ils utilisaient semblaient souvent contrarier leurs donateurs.

"Avec notre ancien fournisseur, la principale préoccupation de nos donateurs était les frais, car nous leur demandions de couvrir les frais que notre ancien fournisseur facturait", a déclaré Ricardo Juarez de Dear Future, Inc.

Comme beaucoup de donateurs, les donateurs de Dear Future, Inc. ne sont pas les seuls à ne pas aimer être obligés de couvrir les frais de plateforme, de transaction et les frais cachés facturés par la plupart des plateformes de collecte de fonds en ligne et des sociétés tierces de traitement des paiements. Malheureusement, si les organisations à but non lucratif ne demandent pas aux donateurs de couvrir ces frais, ils sont obligés de payer la facture, ce qui signifie qu'ils investissent moins dans leur cause.

Lorsque Dear Future a découvert Zeffy, une plateforme 100% gratuite, ses donateurs ont été ravis. Contrairement à d'autres plateformes, Zeffy n'oblige pas les donateurs à payer des frais de traitement ou de plateforme. Et si les donateurs ne contribuent pas, Dear Future n'est pas facturé.

‍

‍

‍

FAQ sur le cycle de vie des donateurs à but non lucratif

‍

Quel est le processus d'engagement des donateurs ? Le processus d'engagement des donateurs fait référence aux mesures stratégiques prises par les organisations à but non lucratif pour interagir avec les donateurs de manière significative, en favorisant les relations et en encourageant un soutien continu. Voici un aperçu du processus d'engagement des donateurs : 1. Sensibilisation et diffusion : Par le biais du marketing, d'événements et d'efforts de sensibilisation, présentez aux donateurs potentiels votre organisation et sa mission. Faites prendre conscience de l'impact de votre travail et des possibilités d'implication des donateurs. 2. L'éducation et la culture : Fournir aux donateurs des informations détaillées sur les programmes, les initiatives et l'impact de votre organisation. Cultivez les relations par des communications personnalisées, des réunions et des événements afin d'approfondir leur compréhension et leur engagement. 3. Activation et participation : Encouragez les donateurs à passer à l'action en faisant leur premier don, en assistant à des événements, en faisant du bénévolat ou en participant à des campagnes. Offrez-leur la possibilité de s'impliquer concrètement afin de renforcer leur lien avec votre mission. 4. Rétention et gestion : Remercier rapidement et personnellement les donateurs pour leurs contributions. Fournissez des mises à jour régulières sur l'impact de leur soutien et faites-les participer aux activités et événements en cours. Mettez en œuvre des stratégies de gestion pour que les donateurs se sentent appréciés, valorisés et incités à continuer à soutenir votre organisation. 5. Défense des intérêts et loyauté : Permettez aux donateurs de devenir des ambassadeurs de votre cause en partageant leurs expériences positives avec d'autres. Encouragez la loyauté par des opportunités exclusives, la reconnaissance et l'engagement continu dans les activités de votre organisation.

‍