Le crowdfunding pour les organisations à but non lucratif est une stratégie de collecte de fonds qui a fait ses preuves, mais peut-elle fonctionner sans grande visibilité ou portée établie ? La réponse est oui, et nous sommes là pour vous aider non seulement à faire fonctionner le crowdfunding, mais aussi à en voir les avantages en tant qu'organisation à but non lucratif de petite taille.
Lorsque votre équipe est réduite, que le temps est compté, que le budget est limité et que les processus doivent rester simples, il peut sembler complexe de trouver le meilleur moyen de collecter des fonds rapidement. Le crowdfunding n'a pas besoin d'ambassadeurs célèbres ou d'un énorme réseau social pour générer des dons significatifs, en particulier lorsque vous disposez d'un outil simple et 100 % gratuit conçu pour les organisations à but non lucratif comme Zeffy.
Dans ce guide, nous vous montrons comment lancer une campagne de crowdfunding efficace, que vous ayez déjà mené quelques campagnes par le passé ou que vous vous lanciez pour la première fois. Vous apprendrez à choisir la bonne plateforme de crowdfunding, à susciter l'intérêt de votre public et à raconter votre histoire de manière à inciter les gens à agir.
Pour vous aider à comprendre comment de petits départs peuvent déboucher sur de grandes victoires, vous plongerez dans des exemples concrets de crowdfunding provenant d'organisations telles que l'Université de Montréal et YesSheCan. Nous aborderons également les cas d'utilisation, les erreurs courantes, les meilleurs outils et un guide étape par étape pour vous aider à vous lancer en toute confiance.
Les campagnes de crowdfunding permettent aux organisations de collecter de petites sommes d'argent auprès de nombreux individus en ligne afin d'améliorer leur stratégie de collecte de fonds. Les organisations à but non lucratif peuvent fixer un objectif de collecte de fonds, faire part de la cause spécifique qu'elles financent et utiliser ce sentiment d'urgence et de communauté pour entrer en contact avec des donateurs prêts à donner.
Vous pensez peut-être que cela ne fonctionne que lorsque vous avez une base de donateurs importante ou des supporters fidèles, mais cela peut aussi être un excellent outil d'acquisition de donateurs. Considérez votre campagne de crowdfunding comme un moyen de faire connaître votre histoire et le travail vital que vous accomplissez à une nouvelle communauté que vous n'auriez peut-être pas atteinte autrement.
Lorsque vous offrez une incitation à donner, que vous partagez des mises à jour sur les projets et les programmes de la campagne et que vous personnalisez vos remerciements aux donateurs, vous pouvez tirer le meilleur parti de votre expérience de crowdfunding. Nous vous aiderons dans cette tâche en vous proposant de vous plonger dans les pages qui suivent.
Même les meilleures plateformes peuvent prélever une petite partie des frais de transaction ou de plateforme, ce qui représente une somme importante pour une petite organisation où chaque centime peut avoir un impact. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez rien à payer pour mener une campagne de crowdfunding.
Vous devriez toujours examiner de plus près les plateformes "gratuites" pour tenir compte des frais lorsque vous établissez votre budget et vos objectifs de collecte de fonds, ou vous pouvez toujours vous appuyer sur le crowdfunding 100 % gratuit (ce qui signifie que vous gardez chaque centime de ce que vous gagnez) avec Zeffy.
Bien qu'ils ne soient pas adaptés à toutes les campagnes de collecte de fonds, certains projets et certaines causes bénéficient des campagnes de crowdfunding :
Le crowdfunding est idéal pour collecter des fonds pour des causes personnelles, par exemple pour couvrir les frais médicaux, les frais d'éducation ou le logement d'urgence d'une personne, car les gens peuvent comprendre pourquoi l'argent est nécessaire et où exactement il va faire la différence. Même les petites organisations à but non lucratif peuvent lancer des campagnes pour soutenir des personnes en situation de crise au sein de leur communauté, ce qui peut avoir plus d'impact qu'une campagne générale de collecte de fonds sans les résultats précis que vous essayez d'atteindre.
Exemple : Grâce à une campagne de crowdfunding menée au bon moment, une association locale de distribution alimentaire pourrait récolter en deux semaines une somme plus importante pour aider une mère célibataire à rester chez elle après une perte d'emploi inattendue.
Lorsqu'une catastrophe survient, les gens veulent aider immédiatement et cherchent des moyens de le faire partout où ils le peuvent. Le crowdfunding vous permet d'agir rapidement, de faire passer le message et de collecter rapidement des dons pour répondre à des besoins urgents, en plaçant votre organisation face à l'urgence de l'aide.
Exemple : Après les incendies de forêt qui ont ravagé la Californie au début de l'année 2025, les recherches sur Google et les médias sociaux ont été remplis de listes de moyens de faire des dons, et les petites organisations ont pu se faire connaître des donateurs dans tout le pays parce que l'actualité était brûlante.
Si votre association milite pour un changement législatif, environnemental ou social, le crowdfunding peut financer votre travail de plaidoyer et amplifier votre voix. En partageant un objectif commun avec des donateurs potentiels, vous leur donnez un moyen de transformer leurs intentions en actions significatives.
Exemple : Une organisation à but non lucratif dirigée par des jeunes et s'occupant du climat pourrait collecter des fonds pour produire un documentaire et le présenter aux législateurs de l'État en s'appuyant sur une campagne de crowdfunding partagée par des étudiants de l'enseignement supérieur.
Une autre raison d'organiser une campagne de crowdfunding est de collecter des fonds pour des bourses individuelles. Outre la collecte de fonds pour les étudiants défavorisés, les organisations à but non lucratif peuvent également soutenir des initiatives et du matériel pédagogiques en participant à des réunions, des bulletins ou des événements de la communauté scolaire.
Exemple : Une campagne de crowdfunding peut être mise en place pour octroyer des bourses d'études à des étudiants en fin de scolarité, sous la forme d'un processus de nomination qui incite l'ensemble des étudiants à désigner ceux qui méritent le plus de recevoir une bourse et à s'investir personnellement en faisant un don pour que cela soit possible.
Vous essayez de couvrir les frais de démarrage, d'embaucher du personnel à temps partiel ou de moderniser votre technologie ? Le crowdfunding peut être une bouée de sauvetage, surtout si votre mission trouve un écho auprès d'une communauté en ligne très soudée.
Exemple : Un organisme à but non lucratif spécialisé dans la santé mentale peut collecter des fonds auprès de la communauté pour embaucher son premier conseiller à temps plein, en s'appuyant sur l'impact que ce conseiller pourrait avoir sur les personnes qui ont besoin de services gratuits ou à prix réduit.
Avez-vous un objectif important, comme la construction d'une nouvelle installation ou la rénovation d'un espace ? Le crowdfunding peut vous aider à rassembler votre communauté autour d'un projet concret, et vous pouvez ajouter des éléments tels qu'un thermomètre de collecte de fonds pour leur montrer que chaque don compte pour atteindre cet objectif plus important.
Exemple : Une petite association artistique à but non lucratif peut lancer une campagne de crowdfunding d'un montant de 20 000 dollars pour rénover une vieille devanture et la transformer en un espace créatif pour les jeunes.
Lorsque vous essayez d'attirer l'attention et de fidéliser de nouveaux donateurs, comprendre la façon dont le comportement des donateurs évolue vous aidera à répondre au moment avec une campagne de crowdfunding qui résonne. Les donateurs d'aujourd'hui, en particulier les Millennials et la Génération Z, attendent plus qu'un simple formulaire de don.
Ils recherchent des liens significatifs, de la transparence et des possibilités de participer activement à votre mission.
Vous êtes curieux de savoir comment les attentes des donateurs évoluent en temps réel ? Explorez le rapport 2025 sur le comportement des donateurs de Zeffy pour découvrir les données qui sous-tendent ces tendances - et ce qu'elles signifient pour votre prochaine campagne.
Voici des stratégies avancées qui répondent aux attentes des donateurs modernes :
Les donateurs modernes recherchent l'authenticité et la résonance émotionnelle. Les campagnes qui s'appuient sur une narration émotionnelle forte recueillent beaucoup plus de fonds.
Les donateurs accordent beaucoup moins d'importance aux noms des organisations qu'ils connaissent, et davantage à une histoire qui fait appel à leurs valeurs et à leurs priorités. Pour beaucoup, ils peuvent préférer donner à une plus petite organisation qui a davantage besoin de leur soutien, et se sentent obligés de partager votre campagne lorsqu'ils savent que leurs contributions sont appréciées.
Au lieu de vous contenter de décrire le problème, encadrez l'histoire de votre campagne par un arc narratif clair :
Les donateurs d'aujourd'hui veulent faire partie de votre voyage, et c'est là que les médias sociaux peuvent vraiment améliorer vos efforts de crowdfunding, en particulier pour atteindre les donateurs qui ne vous suivent pas actuellement. Faites en sorte que votre campagne se sente en direct avec des idées telles que des comptes à rebours Instagram, des mises à jour TikTok ou des Facebook Lives pour apporter de l'urgence et de l'énergie à votre ligne temporelle.
Conseils pour améliorer l'expérience sociale du crowdfunding :
Le crowdfunding ne consiste pas seulement à donner, mais aussi à s'impliquer. Les donateurs modernes veulent être acteurs, et les campagnes qui favorisent la co-création permettent de fidéliser les donateurs et de les inciter à réitérer leurs dons.
Au lieu de considérer le crowdfunding comme une demande ponctuelle, construisez-le comme le début de l'entonnoir d'engagement de vos donateurs. Même si vous ne faites que commencer, il n'est jamais trop tôt pour réfléchir à la manière dont vous pouvez maintenir une relation avec chaque donateur de votre campagne de crowdfunding après ce don initial.
Conseils pour établir des relations à long terme avec les donateurs lors de votre campagne de crowdfunding :
La détermination d'un objectif et d'un calendrier de collecte de fonds est une première étape essentielle pour voir comment une campagne de crowdfunding spécifique s'intégrera dans le tableau d'ensemble. Si cela vous semble totalement insurmontable, sachez que vous pouvez commencer modestement et prendre votre temps pour construire votre plan de collecte de fonds au fil du temps.
Dans de nombreux cas, les organisations peuvent utiliser les campagnes passées pour fixer des objectifs de collecte de fonds réalistes. Si votre organisation n'a jamais organisé de campagne de crowdfunding, vous pouvez également examiner les efforts de crowdfunding d'autres organisations.
Voici quelques domaines à couvrir lors de la phase de planification :
Il n'y a pas deux campagnes de crowdfunding identiques, et la façon dont vous structurez la vôtre vous aidera à attirer vos donateurs idéaux. Les exemples suivants montrent comment votre organisation peut collecter davantage de fonds en ligne en diversifiant les sources de financement.
Une campagne de crowdfunding basée sur les dons repose sur les dons individuels. Vous pouvez créer des pages de dons qui simplifient les donations et donnent de la couleur à votre campagne.
Votre page de collecte de fonds peut se concentrer sur les dons uniques ou récurrents et ajouter des images ou du texte pour montrer aux gens pourquoi tout cela est important. En incluant des informations sur la manière de trouver des fonds de contrepartie, vous pouvez doubler l'impact de ces dons.
Une autre façon pour votre association de faire du crowdfunding est de vendre des t-shirts ou des marchandises de marque dont les bénéfices sont destinés à vos objectifs. C'est une bonne façon de toucher plus de donateurs et d'accroître la notoriété de votre marque en même temps que votre logo ou le design de votre campagne. (Imaginez un fourre-tout en édition limitée avec votre logo et un mantra ou une citation puissante pour le mois de sensibilisation à la santé mentale en mai, au profit d'une clinique thérapeutique locale).
Les événements de collecte de fonds tels que les 5 km et autres activités sportives sont d'excellentes occasions d'utiliser une campagne de crowdfunding en même temps qu'un moyen de rassembler vos partisans en temps réel. Les sympathisants nouveaux et existants peuvent participer à votre événement et partager votre mission et votre campagne sur les médias sociaux afin de recueillir des promesses de dons. Vous pouvez utiliser Zeffy comme plateforme d'inscription à un événement et y ajouter un formulaire de collecte de fonds en peer-to-peer pour votre campagne.
Après avoir choisi une structure de collecte de fonds, vous voudrez trouver une plateforme de collecte de fonds qui offre les caractéristiques nécessaires pour donner vie à cette structure (sans que votre équipe ne doive passer un temps inutile à tout comprendre). Lorsque vous recherchez des plateformes de crowdfunding en ligne pour vos campagnes, vous devez garder à l'esprit certains éléments :
Chaque campagne est l'occasion de partager une histoire unique et opportune. Vous pouvez réfléchir à la raison pour laquelle quelqu'un voudrait contribuer et à ce à quoi il s'identifie le plus.
Par exemple, le fait de raconter l'histoire d'un enfant qui a pu aller à l'université grâce à une bourse d'études obtenue grâce à des dons peut inciter votre public à donner à nouveau. De même, vous pouvez raconter l'histoire de vos fondateurs et la genèse de l'organisation, en soulignant l'étincelle qui a transformé un besoin en actions tangibles pour aider les donateurs, afin qu'ils se sentent partie prenante de cette vision.
Gardez ces éléments à l'esprit lorsque vous rédigez l'histoire de votre association :
L'histoire de votre association doit être ajoutée à votre page de crowdfunding avec les détails suivants :
Veillez à ce que ces informations soient claires et simples pour le donateur.
Une fois que vous avez créé la page de crowdfunding d'une organisation, il est temps de trouver quelques bénévoles prêts à en créer une et à la partager avec leurs amis et leur famille. Cela vous permettra d'atteindre un plus grand nombre de personnes dans les médias sociaux.
Voici quelques moyens d'encourager vos partisans à s'impliquer davantage dans la campagne :
Vous avez lancé votre campagne, mais que faire maintenant ? Comment vous assurer que votre travail acharné sera vu ? Même sans stratégie marketing complète, vous pouvez utiliser votre campagne de crowdfunding comme base pour présenter votre cause à un public plus large.
N'oubliez pas de suivre les performances de votre campagne de crowdfunding au fur et à mesure qu'elle se poursuit et d'ajuster votre stratégie en fonction des réponses obtenues. Vous pouvez le faire gratuitement grâce à la plateforme de collecte de fonds à 100 % de Zeffy.
Des points de données qui peuvent vous aider à prendre des décisions en cours de route :
Il est essentiel de montrer aux bénévoles et aux donateurs, avant, pendant et après votre campagne de crowdfunding, que votre organisation apprécie leur participation. C'est un moyen simple de construire des relations durables, et heureusement, l'automatisation des courriels facilite grandement les choses.
Il y a plusieurs façons de le faire, notamment :
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds et de gestion des donateurs en ligne 100 % gratuite. Les organisations à but non lucratif américaines et canadiennes peuvent utiliser cet outil pour collecter des dons en ligne, mener des campagnes de pair à pair et vendre des billets et des produits.
100% gratuit, 0$ de frais de plateforme et de traitement (Zeffy est entièrement financé par les donateurs)
Les organisations à but non lucratif qui souhaitent convertir les visiteurs de leur site web en donateurs sans frais de traitement de la plateforme. Les outils d'urgence de Zeffy, tels que les thermomètres de collecte de fonds, la configuration simple de la campagne et les options de partage faciles, aident les campagnes à conserver leur élan. Combiné à un accès gratuit, c'est un choix de premier ordre pour les organisations qui veulent un retour sur investissement et une visibilité maximum.
"En plus de nous transmettre l'intégralité des dons de nos donateurs, Zeffy sert de logiciel de gestion des dons et des donateurs, ce qui permet à notre association de base d'atteindre un nouveau niveau d'organisation. Il fournit également des informations et des orientations pour des idées nouvelles et améliorées en matière de collecte de fonds. Il a été facile à mettre en place et nos donateurs apprécient le fait qu'il soit facile de mettre en place des dons récurrents. Les quelques fois où j'ai contacté le service clientèle, ils ont répondu rapidement et ont été d'une grande aide. - Mary T.
Fundrazr est une plateforme de crowdfunding polyvalente pour les campagnes de collecte de fonds des organisations et des particuliers. Les utilisateurs peuvent créer des campagnes en quelques minutes et encourager les donateurs à donner en partageant la page de la campagne avec d'autres personnes en ligne via les médias sociaux en un seul clic.
2,9 % + 0,30 $ de frais de traitement des cartes de crédit
Les individus et les organisations ayant une forte présence sur les médias sociaux. FundRazr encourage la diversification grâce à des options d'adhésion et de dons récurrents, ce qui le rend idéal pour convertir les donateurs ponctuels en soutiens à long terme. Ses outils de viralité sociale permettent de susciter facilement l'urgence chez les donateurs grâce au partage rapide et à la compétition entre pairs.
"J'ai apprécié le fait que la campagne ne soit pas obligée d'être tout ou rien. J'ai également apprécié que les fonds collectés en dehors de la plateforme puissent être comptabilisés dans le total. Ce sont des fonctionnalités qui n'étaient pas disponibles lors de mes précédentes campagnes sur Kickstarter. J'ai été très heureux d'avoir la possibilité d'atteindre mon objectif par des moyens personnels ainsi que par le biais de la campagne en ligne." - Andrew C.
Classy est une plateforme complète de crowdfunding en ligne qui permet aux organisations à but non lucratif d'entrer en contact avec des donateurs et de collecter des fonds. Classy permet aux donateurs de consulter l'historique de leurs dons, de gérer leurs coordonnées, de suivre les dons récurrents, d'accéder aux reçus, etc. GoFundMe a acheté Classy en 2021 pour aider à mettre en relation les donateurs individuels avec les possibilités de dons des organisations à but non lucratif.
Les organisations doivent contacter Classy pour obtenir une tarification personnalisée, et les frais de transaction commencent à 2,2 % + 0,30 $.
La combinaison de Classy et de GoFundMe permet aux donateurs de soutenir facilement les personnes dans le besoin et les organisations à but non lucratif qui s'attaquent aux causes sous-jacentes. Classy excelle dans la conception du parcours du donateur, aidant les organisations à but non lucratif à transformer les donateurs ponctuels en donateurs potentiels importants. Les moteurs d'urgence intégrés, tels que les jalons d'objectifs, les dates limites de collecte de fonds et les barres de progression en temps réel, aident les campagnes à générer de l'action.
"Classy nous aide à mener des campagnes de collecte de fonds pour notre organisation ! Nous mettons en place diverses campagnes telles que la collecte de fonds de pair à pair ou les dons récurrents et nous attirons, gérons et cultivons les donateurs avec l'aide des outils de Classy. Il est tellement facile de créer et de faire des rapports sur l'activité des donateurs ! - Lauren A.
En plus de suivre les étapes ci-dessus, il y a trois pièges communs que vous devez éviter lorsque vous menez une campagne de crowdfunding.
Le succès d'une campagne de crowdfunding à but non lucratif dépend en grande partie de la possibilité d'atteindre une plus grande audience en ligne. La période de l'année à laquelle vous menez votre campagne peut avoir une incidence considérable sur le nombre de personnes que vous pouvez atteindre.
Les journées internationales de dons, telles que # GivingTuesday, ont beaucoup d'adeptes, mais il y a aussi une concurrence accrue pour attirer leur attention.
Par ailleurs, des journées comme la Journée internationale de la femme ont une cause spécifique qui tient à cœur aux adeptes. Vous pouvez attirer davantage de nouveaux donateurs si la mission de votre organisation s'aligne sur cette cause. En fin de compte, vous devez décider si l'opportunité l'emporte sur le risque de surstimulation.
Il en va de même pour les histoires qui attirent l'attention des médias. Les campagnes d'aide aux sinistrés peuvent tirer parti de la publicité dans les médias pour collecter davantage de fonds, mais de nombreuses organisations feront de même.
Une part importante du marketing du crowdfunding consiste à encourager les sympathisants à partager votre campagne.
Les donateurs sont plus enclins à donner lorsqu'il y a une limite de temps, qu'elle soit imposée naturellement ou créée par votre association. Les organisations à but non lucratif peuvent créer un sentiment d'urgence à l'aide d'horloges d'échéance et de thermomètres de collecte de fonds. Elles peuvent également proposer des dons équivalents et des concours afin de récompenser davantage les personnes qui atteignent l'objectif de collecte de fonds dans les délais impartis.
En ajoutant des fonds de contrepartie à votre campagne, vous pouvez doubler l'impact de chaque don. L'un des moyens les plus faciles d'y parvenir est de verser une contribution équivalente à celle de l'employeur. Des sociétés, telles que Double the Donation, fournissent des listes actualisées d'entreprises qui versent une contrepartie aux dons de leurs employés.
Un autre type de campagne de dons jumelés permet de collecter encore plus de fonds. Les organisations à but non lucratif peuvent trouver un donateur ou un sponsor majeur prêt à s'engager à verser une somme importante si elles peuvent recueillir le même montant auprès de donateurs nouveaux et existants. Non seulement les organisations bénéficient financièrement de ce type de don jumelé, mais elles incitent également les donateurs à partager leur histoire.
Les concours de collecte de fonds sont un autre moyen de susciter une plus grande participation à votre campagne. Avant de diffuser votre page de collecte de fonds sur les médias sociaux, envisagez d'offrir un prix pour inciter les supporters à participer. Rendez le concours public afin d'attirer davantage de collecteurs de fonds bénévoles.
Vous devez également partager régulièrement des mises à jour sur le montant que chaque volontaire a collecté et qui est actuellement en tête de la compétition. Les volontaires peuvent ajouter un thermomètre de collecte de fonds à leurs pages de crowdfunding pour faciliter le suivi du concours.
Veillez à ce que votre page de collecte de fonds soit simple afin de ne pas décourager les donateurs. La meilleure façon d'augmenter les taux de conversion est de.. :
La faculté de médecine de l'université de Montréal et l'Institut neurologique de Montréal ont décidé d'entreprendre des recherches susceptibles d'aider plus de 77 000 Canadiens atteints de sclérose en plaques. Pour ce faire, il fallait trouver un moyen rapide d'atteindre un large public de donateurs en ligne, sachant qu'un grand nombre d'entre eux pouvaient s'identifier à une maladie aussi répandue.
En 2020, au milieu des perturbations causées par la pandémie de COVID-19 au Canada, ils ont pu utiliser la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy pour organiser une campagne de crowdfunding qui a dépassé avec succès son objectif de collecte de fonds de 70 000 $, pour finalement récolter plus de 320 000 dollars.
Grâce à une méthode simple de collecte des dons en ligne, à une sensibilisation opportune à la santé et à une narration convaincante qui permet aux donateurs de s'associer à la cause, l'organisation a acquis un élan durable. Elle a en outre obtenu plus de 80 partages sur les médias sociaux grâce à la création d'une communauté solide et à des mises à jour régulières par le biais d'un thermomètre de campagne.
Grâce à Zeffy, l'Université de Montréal a pu montrer à ses donateurs que chaque centime de leur don était consacré au projet, et non à des frais de transaction ou de plateforme. L'économie de 21 000 dollars de frais a eu un impact considérable sur la recherche qui a changé la vie des gens grâce à cette campagne.
La campagne #YesSheCan a été fondée en 2016 pour fournir aux jeunes les outils, les connaissances et la formation dont ils ont besoin pour se préparer à l'université. La responsable de #YesSheCan, Zaniya Lewis,
Elle a transformé son combat personnel pour postuler à des universités, trouver des bourses et des emplois pour financer ses études en une campagne de crowdfunding convaincante qui aide 3 000 étudiants à faire de même.
Pendant des années, la campagne #YesSheCan a utilisé GoFundMe pour accepter des dons en ligne par le biais du crowdfunding. En 2022, ils se sont tournés vers un crowdfunding plus personnalisé et ont réalisé d'énormes économies grâce à la plateforme de collecte de fonds entièrement gratuite de Zeffy.
Zeffy a aidé Zaniya à mettre en place une campagne rapide, à envoyer des reçus fiscaux automatiques aux donateurs et à garantir à ces derniers la sécurité de leurs données afin de les fidéliser durablement. Aujourd'hui, cette organisation a récolté plus de 100 000 dollars de dons et de subventions, sans complexité ni frais cachés.
Lancer une campagne sur Zeffy est simple, rapide et idéal pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent tirer le meilleur parti de chaque dollar collecté. Voici comment commencer :
Oui, Zeffy est vraiment 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif. Nous couvrons tous les frais de plateforme et de transaction, ce qui signifie que votre organisation reçoit 100 % de chaque don.
Les donateurs peuvent laisser un pourboire pour soutenir Zeffy, ce qui permet à la plateforme de rester gratuite pour les organisations à but non lucratif, mais même s'ils ne le font pas, vous n'aurez rien à débourser. Cela en fait une option idéale pour les organisations ayant un budget limité ou celles qui souhaitent maximiser leur impact sans sacrifier les frais.
