Le crowdfunding pour les organisations à but non lucratif est une stratégie de collecte de fonds qui a fait ses preuves, mais peut-elle fonctionner sans grande visibilité ou portée établie ? La réponse est oui, et nous sommes là pour vous aider non seulement à faire fonctionner le crowdfunding, mais aussi à en voir les avantages en tant qu'organisation à but non lucratif de petite taille.

Lorsque votre équipe est réduite, que le temps est compté, que le budget est limité et que les processus doivent rester simples, il peut sembler complexe de trouver le meilleur moyen de collecter des fonds rapidement. Le crowdfunding n'a pas besoin d'ambassadeurs célèbres ou d'un énorme réseau social pour générer des dons significatifs, en particulier lorsque vous disposez d'un outil simple et 100 % gratuit conçu pour les organisations à but non lucratif comme Zeffy.

Dans ce guide, nous vous montrons comment lancer une campagne de crowdfunding efficace, que vous ayez déjà mené quelques campagnes par le passé ou que vous vous lanciez pour la première fois. Vous apprendrez à choisir la bonne plateforme de crowdfunding, à susciter l'intérêt de votre public et à raconter votre histoire de manière à inciter les gens à agir.

Pour vous aider à comprendre comment de petits départs peuvent déboucher sur de grandes victoires, vous plongerez dans des exemples concrets de crowdfunding provenant d'organisations telles que l'Université de Montréal et YesSheCan. Nous aborderons également les cas d'utilisation, les erreurs courantes, les meilleurs outils et un guide étape par étape pour vous aider à vous lancer en toute confiance.

Qu'est-ce que le crowdfunding et pourquoi les organisations à but non lucratif devraient-elles l'envisager pour collecter des fonds‍ ?

Les campagnes de crowdfunding permettent aux organisations de collecter de petites sommes d'argent auprès de nombreux individus en ligne afin d'améliorer leur stratégie de collecte de fonds. Les organisations à but non lucratif peuvent fixer un objectif de collecte de fonds, faire part de la cause spécifique qu'elles financent et utiliser ce sentiment d'urgence et de communauté pour entrer en contact avec des donateurs prêts à donner.

Vous pensez peut-être que cela ne fonctionne que lorsque vous avez une base de donateurs importante ou des supporters fidèles, mais cela peut aussi être un excellent outil d'acquisition de donateurs. Considérez votre campagne de crowdfunding comme un moyen de faire connaître votre histoire et le travail vital que vous accomplissez à une nouvelle communauté que vous n'auriez peut-être pas atteinte autrement.

Lorsque vous offrez une incitation à donner, que vous partagez des mises à jour sur les projets et les programmes de la campagne et que vous personnalisez vos remerciements aux donateurs, vous pouvez tirer le meilleur parti de votre expérience de crowdfunding. Nous vous aiderons dans cette tâche en vous proposant de vous plonger dans les pages qui suivent.

Avantages et inconvénients du crowdfunding pour les petites organisations à but non lucratif

Quels sont les avantages du crowdfunding pour les petites organisations à but non lucratif ?

Touchez un public plus large : Avec la bonne histoire pour toucher la corde sensible et montrer l'importance de donner dans un certain délai, votre campagne peut aller au-delà de votre cercle habituel et encourager le partage pour atteindre de nouveaux donateurs.

Une plus grande sensibilisation et un engagement plus large : Vous n'avez pas besoin d'un énorme budget de marketing, car le crowdfunding utilise votre mission et vos programmes pour attirer les donateurs. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation et de collecte de fonds en une seule fois.

Rentable : La sensibilisation des donateurs par les médias sociaux peut être un moyen totalement gratuit de faire connaître votre campagne, et de nombreuses plateformes de collecte de fonds en ligne proposent des options de partage social qui vous permettent d'atteindre un plus grand nombre de personnes en quelques clics.

Rapidité : la plupart des campagnes de crowdfunding durent environ 30 jours ou moins, ce qui vous permet d'attirer des dons avec un sentiment d'urgence, à condition que vous puissiez montrer pourquoi un financement rapide est important (par exemple, collecter des fonds pour aider les familles déplacées par les récents incendies de forêt qui ont besoin de repas et d'un abri immédiatement).

Relations avec les donateurs : Contrairement à d'autres campagnes de dons directs, les donateurs du crowdfunding vous soutiennent en raison de la première impression qu'ils ont de votre organisation et de l'impact qu'ils ont, ce qui vous donne un incroyable coup de pouce pour nouer des relations que vous pouvez entretenir et transformer en soutiens réguliers.

Quels sont les aspects du crowdfunding pour les petites organisations à but non lucratif ?

Très compétitif : De nombreuses causes font appel au crowdfunding, il faut donc prendre le temps de réfléchir à son angle d'attaque et à l'histoire que l'on souhaite partager pour toucher le cœur de ses partisans et privilégier la personnalité plutôt que le jargon marketing.

Il est utile d'avoir une présence en ligne : Les campagnes fonctionnent mieux lorsque vous disposez de canaux de médias sociaux, d'un site web à but non lucratif ou d'une liste d'adresses électroniques. Si vous partez de zéro, il vous faudra peut-être un peu de préparation pour créer une dynamique avant de lancer votre campagne.

Combien coûte une campagne de crowdfunding ?

Même les meilleures plateformes peuvent prélever une petite partie des frais de transaction ou de plateforme, ce qui représente une somme importante pour une petite organisation où chaque centime peut avoir un impact. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez rien à payer pour mener une campagne de crowdfunding.

Vous devriez toujours examiner de plus près les plateformes "gratuites" pour tenir compte des frais lorsque vous établissez votre budget et vos objectifs de collecte de fonds, ou vous pouvez toujours vous appuyer sur le crowdfunding 100 % gratuit (ce qui signifie que vous gardez chaque centime de ce que vous gagnez) avec Zeffy.

Quels types de projets à but non lucratif se prêtent le mieux au crowdfunding ?

Bien qu'ils ne soient pas adaptés à toutes les campagnes de collecte de fonds, certains projets et certaines causes bénéficient des campagnes de crowdfunding :

1. Besoins individuels urgents

Le crowdfunding est idéal pour collecter des fonds pour des causes personnelles, par exemple pour couvrir les frais médicaux, les frais d'éducation ou le logement d'urgence d'une personne, car les gens peuvent comprendre pourquoi l'argent est nécessaire et où exactement il va faire la différence. Même les petites organisations à but non lucratif peuvent lancer des campagnes pour soutenir des personnes en situation de crise au sein de leur communauté, ce qui peut avoir plus d'impact qu'une campagne générale de collecte de fonds sans les résultats précis que vous essayez d'atteindre.

Exemple : Grâce à une campagne de crowdfunding menée au bon moment, une association locale de distribution alimentaire pourrait récolter en deux semaines une somme plus importante pour aider une mère célibataire à rester chez elle après une perte d'emploi inattendue.

2. Secours en cas de catastrophe et aide d'urgence

Lorsqu'une catastrophe survient, les gens veulent aider immédiatement et cherchent des moyens de le faire partout où ils le peuvent. Le crowdfunding vous permet d'agir rapidement, de faire passer le message et de collecter rapidement des dons pour répondre à des besoins urgents, en plaçant votre organisation face à l'urgence de l'aide.

Exemple : Après les incendies de forêt qui ont ravagé la Californie au début de l'année 2025, les recherches sur Google et les médias sociaux ont été remplis de listes de moyens de faire des dons, et les petites organisations ont pu se faire connaître des donateurs dans tout le pays parce que l'actualité était brûlante.

‍

3. Campagnes de plaidoyer et de sensibilisation

Si votre association milite pour un changement législatif, environnemental ou social, le crowdfunding peut financer votre travail de plaidoyer et amplifier votre voix. En partageant un objectif commun avec des donateurs potentiels, vous leur donnez un moyen de transformer leurs intentions en actions significatives.

Exemple : Une organisation à but non lucratif dirigée par des jeunes et s'occupant du climat pourrait collecter des fonds pour produire un documentaire et le présenter aux législateurs de l'État en s'appuyant sur une campagne de crowdfunding partagée par des étudiants de l'enseignement supérieur.

4. Bourses d'études et fonds d'éducation

Une autre raison d'organiser une campagne de crowdfunding est de collecter des fonds pour des bourses individuelles. Outre la collecte de fonds pour les étudiants défavorisés, les organisations à but non lucratif peuvent également soutenir des initiatives et du matériel pédagogiques en participant à des réunions, des bulletins ou des événements de la communauté scolaire.

Exemple : Une campagne de crowdfunding peut être mise en place pour octroyer des bourses d'études à des étudiants en fin de scolarité, sous la forme d'un processus de nomination qui incite l'ensemble des étudiants à désigner ceux qui méritent le plus de recevoir une bourse et à s'investir personnellement en faisant un don pour que cela soit possible.

‍

5. Renforcement des capacités pour les organisations à but non lucratif nouvelles ou de petite taille

Vous essayez de couvrir les frais de démarrage, d'embaucher du personnel à temps partiel ou de moderniser votre technologie ? Le crowdfunding peut être une bouée de sauvetage, surtout si votre mission trouve un écho auprès d'une communauté en ligne très soudée.

Exemple : Un organisme à but non lucratif spécialisé dans la santé mentale peut collecter des fonds auprès de la communauté pour embaucher son premier conseiller à temps plein, en s'appuyant sur l'impact que ce conseiller pourrait avoir sur les personnes qui ont besoin de services gratuits ou à prix réduit.

6. Campagnes d'investissement avec des objectifs clairs

Avez-vous un objectif important, comme la construction d'une nouvelle installation ou la rénovation d'un espace ? Le crowdfunding peut vous aider à rassembler votre communauté autour d'un projet concret, et vous pouvez ajouter des éléments tels qu'un thermomètre de collecte de fonds pour leur montrer que chaque don compte pour atteindre cet objectif plus important.

Exemple : Une petite association artistique à but non lucratif peut lancer une campagne de crowdfunding d'un montant de 20 000 dollars pour rénover une vieille devanture et la transformer en un espace créatif pour les jeunes.

Comment les organisations à but non lucratif peuvent-elles organiser une campagne de crowdfunding réussie ?

Lorsque vous essayez d'attirer l'attention et de fidéliser de nouveaux donateurs, comprendre la façon dont le comportement des donateurs évolue vous aidera à répondre au moment avec une campagne de crowdfunding qui résonne. Les donateurs d'aujourd'hui, en particulier les Millennials et la Génération Z, attendent plus qu'un simple formulaire de don.

Ils recherchent des liens significatifs, de la transparence et des possibilités de participer activement à votre mission.

Vous êtes curieux de savoir comment les attentes des donateurs évoluent en temps réel ? Explorez le rapport 2025 sur le comportement des donateurs de Zeffy pour découvrir les données qui sous-tendent ces tendances - et ce qu'elles signifient pour votre prochaine campagne.

Voici des stratégies avancées qui répondent aux attentes des donateurs modernes :

1. Rédiger une histoire de campagne qui suscite l'émotion

Les donateurs modernes recherchent l'authenticité et la résonance émotionnelle. Les campagnes qui s'appuient sur une narration émotionnelle forte recueillent beaucoup plus de fonds.

Les donateurs accordent beaucoup moins d'importance aux noms des organisations qu'ils connaissent, et davantage à une histoire qui fait appel à leurs valeurs et à leurs priorités. Pour beaucoup, ils peuvent préférer donner à une plus petite organisation qui a davantage besoin de leur soutien, et se sentent obligés de partager votre campagne lorsqu'ils savent que leurs contributions sont appréciées.

Au lieu de vous contenter de décrire le problème, encadrez l'histoire de votre campagne par un arc narratif clair :

Présentez une personne ou un petit groupe qui bénéficie directement des dons, et donnez à la cause un visage et un nom qui inciteront les visiteurs à donner immédiatement.

Soulignez non seulement le besoin que vous avez, mais aussi les résultats potentiels qui peuvent découler d'un petit don (par exemple, chaque 5 $ permet d'offrir un petit-déjeuner à cet enfant).

Utilisez des vidéos de courte durée, des extraits audio, des statistiques ou des chronologies interactives pour renforcer l'impact émotionnel bien au-delà d'un texte statique.

2. Concevoir les médias sociaux comme une expérience

Les donateurs d'aujourd'hui veulent faire partie de votre voyage, et c'est là que les médias sociaux peuvent vraiment améliorer vos efforts de crowdfunding, en particulier pour atteindre les donateurs qui ne vous suivent pas actuellement. Faites en sorte que votre campagne se sente en direct avec des idées telles que des comptes à rebours Instagram, des mises à jour TikTok ou des Facebook Lives pour apporter de l'urgence et de l'énergie à votre ligne temporelle.

Conseils pour améliorer l'expérience sociale du crowdfunding :

Utilisez des histoires et des bobines pour fournir des informations sur les coulisses.

Créez des micro-contenus partageables, comme des citations de bénéficiaires, des vidéos "avant et après" ou des vidéos de compte à rebours.

Mettez les donateurs et les bénévoles à l'honneur grâce à un contenu généré par l'utilisateur (UGC) afin de renforcer la fierté et la visibilité de la communauté.

Organisez des sondages et des questions-réponses pendant la campagne pour maintenir un niveau d'engagement élevé.

3. Intégrer la participation dans l'expérience de la campagne

Le crowdfunding ne consiste pas seulement à donner, mais aussi à s'impliquer. Les donateurs modernes veulent être acteurs, et les campagnes qui favorisent la co-création permettent de fidéliser les donateurs et de les inciter à réitérer leurs dons.

Gamifier les dons : Utilisez des tableaux de classement, des thermomètres de collecte de fonds, des jalons et des récompenses à débloquer (telles que des visites des coulisses ou des témoignages de donateurs).

Organisez des micro-défis : Pensez à la journée "Partagez votre histoire" ou aux bobines "Pourquoi je donne", où les donateurs postent et taguent.

Permettre le choix et l'expression : Laissez les donateurs voter sur les priorités du projet ou sur la manière dont les fonds sont alloués, sachant que les gens donnent davantage lorsqu'ils ont le sentiment d'être partie prenante.

4. Créer une dynamique relationnelle à long terme

Au lieu de considérer le crowdfunding comme une demande ponctuelle, construisez-le comme le début de l'entonnoir d'engagement de vos donateurs. Même si vous ne faites que commencer, il n'est jamais trop tôt pour réfléchir à la manière dont vous pouvez maintenir une relation avec chaque donateur de votre campagne de crowdfunding après ce don initial.

Conseils pour établir des relations à long terme avec les donateurs lors de votre campagne de crowdfunding :

Intégrez des flux d'e-mails après le don qui partagent les résultats, fournissent des informations sur les coulisses et décrivent les voies d'engagement futures.

Offrir aux donateurs des possibilités peu contraignantes de rester impliqués, telles que le bénévolat numérique ou les programmes d'ambassadeurs.

Poursuivez avec un contenu de remerciement personnel (par exemple, une vidéo d'un bénéficiaire ou d'un fondateur) qui met l'accent sur la valeur accrue de leurs contributions parce que vous êtes encore en train d'élargir votre public de supporters.‍

9 étapes pour lancer votre propre campagne de crowdfunding à but non lucratif

1. Déterminer les objectifs et le calendrier de la collecte de fonds

La détermination d'un objectif et d'un calendrier de collecte de fonds est une première étape essentielle pour voir comment une campagne de crowdfunding spécifique s'intégrera dans le tableau d'ensemble. Si cela vous semble totalement insurmontable, sachez que vous pouvez commencer modestement et prendre votre temps pour construire votre plan de collecte de fonds au fil du temps.

Dans de nombreux cas, les organisations peuvent utiliser les campagnes passées pour fixer des objectifs de collecte de fonds réalistes. Si votre organisation n'a jamais organisé de campagne de crowdfunding, vous pouvez également examiner les efforts de crowdfunding d'autres organisations.

Voici quelques domaines à couvrir lors de la phase de planification :

Décrivez clairement votre cause et votre plan global de collecte de fonds.

Comprendre les caractéristiques, les préférences ou les valeurs utiles que vous observez dans votre base de donateurs actuelle et le public en ligne potentiel que vous aimeriez attirer.

Écrivez vos objectifs spécifiques de collecte de fonds pour l'année et ce que cela pourrait vous aider à accomplir pour votre communauté (cela vous aidera à rédiger votre histoire).

Définissez la manière dont vous ferez connaître et annoncerez vos campagnes en utilisant des canaux peu ou pas coûteux tels que les médias sociaux, votre site web ou des événements communautaires en personne.

2. Choisir la meilleure structure de campagne

Il n'y a pas deux campagnes de crowdfunding identiques, et la façon dont vous structurez la vôtre vous aidera à attirer vos donateurs idéaux. Les exemples suivants montrent comment votre organisation peut collecter davantage de fonds en ligne en diversifiant les sources de financement.

Dons uniquement

Une campagne de crowdfunding basée sur les dons repose sur les dons individuels. Vous pouvez créer des pages de dons qui simplifient les donations et donnent de la couleur à votre campagne.

Votre page de collecte de fonds peut se concentrer sur les dons uniques ou récurrents et ajouter des images ou du texte pour montrer aux gens pourquoi tout cela est important. En incluant des informations sur la manière de trouver des fonds de contrepartie, vous pouvez doubler l'impact de ces dons.

Vente d'articles

Une autre façon pour votre association de faire du crowdfunding est de vendre des t-shirts ou des marchandises de marque dont les bénéfices sont destinés à vos objectifs. C'est une bonne façon de toucher plus de donateurs et d'accroître la notoriété de votre marque en même temps que votre logo ou le design de votre campagne. (Imaginez un fourre-tout en édition limitée avec votre logo et un mantra ou une citation puissante pour le mois de sensibilisation à la santé mentale en mai, au profit d'une clinique thérapeutique locale).

Événement de collecte de fonds

Les événements de collecte de fonds tels que les 5 km et autres activités sportives sont d'excellentes occasions d'utiliser une campagne de crowdfunding en même temps qu'un moyen de rassembler vos partisans en temps réel. Les sympathisants nouveaux et existants peuvent participer à votre événement et partager votre mission et votre campagne sur les médias sociaux afin de recueillir des promesses de dons. Vous pouvez utiliser Zeffy comme plateforme d'inscription à un événement et y ajouter un formulaire de collecte de fonds en peer-to-peer pour votre campagne.

3. Choisir une plateforme de crowdfunding

Après avoir choisi une structure de collecte de fonds, vous voudrez trouver une plateforme de collecte de fonds qui offre les caractéristiques nécessaires pour donner vie à cette structure (sans que votre équipe ne doive passer un temps inutile à tout comprendre). Lorsque vous recherchez des plateformes de crowdfunding en ligne pour vos campagnes, vous devez garder à l'esprit certains éléments :

Proposent-ils des services de crowdfunding ou de collecte de fonds en peer-to-peer ?

De quels autres outils de collecte de fonds disposent-ils ?

Quels sont les frais de traitement des paiements et quelle part de chaque dollar collecté sera conservée ?

Existe-t-il un moyen de recueillir les coordonnées des donateurs ?

Pouvez-vous vous intégrer à d'autres outils de collecte de fonds tiers ?

Pouvez-vous collecter des dons récurrents ?

4. Rédiger une histoire convaincante

Chaque campagne est l'occasion de partager une histoire unique et opportune. Vous pouvez réfléchir à la raison pour laquelle quelqu'un voudrait contribuer et à ce à quoi il s'identifie le plus.

Par exemple, le fait de raconter l'histoire d'un enfant qui a pu aller à l'université grâce à une bourse d'études obtenue grâce à des dons peut inciter votre public à donner à nouveau. De même, vous pouvez raconter l'histoire de vos fondateurs et la genèse de l'organisation, en soulignant l'étincelle qui a transformé un besoin en actions tangibles pour aider les donateurs, afin qu'ils se sentent partie prenante de cette vision.

Gardez ces éléments à l'esprit lorsque vous rédigez l'histoire de votre association :

Partager des histoires personnelles de bénéficiaires

Inclure des photos et des vidéos

Démontrer clairement l'impact de la campagne

Montrer comment les fonds des donateurs seront utilisés

Rappeler aux donateurs l'importance du processus de crowdfunding

5. Créez votre page de crowdfunding à but non lucratif

L'histoire de votre association doit être ajoutée à votre page de crowdfunding avec les détails suivants :

Détails sur votre mission et l'impact de la campagne

Montant nécessaire et utilisation des fonds

Un appel à l'action clair

Un thermomètre de la collecte de fonds

Veillez à ce que ces informations soient claires et simples pour le donateur.

6. Former une équipe de collecte de fonds

Une fois que vous avez créé la page de crowdfunding d'une organisation, il est temps de trouver quelques bénévoles prêts à en créer une et à la partager avec leurs amis et leur famille. Cela vous permettra d'atteindre un plus grand nombre de personnes dans les médias sociaux.

Voici quelques moyens d'encourager vos partisans à s'impliquer davantage dans la campagne :

Trouver quelques adeptes ayant une audience en ligne importante

Lancez un concours et proposez des incitations pour encourager la participation.

Les former au crowdfunding

Fournir des informations détaillées sur les programmes et les campagnes

7. Commencer à faire passer le message

Vous avez lancé votre campagne, mais que faire maintenant ? Comment vous assurer que votre travail acharné sera vu ? Même sans stratégie marketing complète, vous pouvez utiliser votre campagne de crowdfunding comme base pour présenter votre cause à un public plus large.

Comment les organisations à but non lucratif peuvent-elles promouvoir efficacement les campagnes de crowdfunding ?

Faites de votre lancement une grande affaire : vous pouvez susciter plus d'enthousiasme et d'élan avec un compte à rebours sur votre site web ou sur les médias sociaux jusqu'au lancement de votre campagne et des détails sur l'endroit où le lien de la campagne sera partagé officiellement, de sorte que vous générez plus de trafic dès le premier jour. Vous pouvez même envisager de lancer votre campagne lors d'un événement.

Créez des contenus de petite taille : Pensez à des clips vidéo de courte durée avec des outils de conception faciles à utiliser et des modèles prédéfinis comme Canva (gratuit pour les organisations à but non lucratif !). (gratuit pour les organisations à but non lucratif !) Vous pourriez diviser l'histoire globale de votre campagne de crowdfunding en 5 vidéos que vous pourriez partager sur les médias sociaux pendant la durée de votre campagne.

Partagez des mises à jour quotidiennes : Accompagnez votre communauté tout au long de la campagne grâce à des mises à jour par SMS, des messages sur les réseaux sociaux ou des courriels hebdomadaires (avec un lien vers votre campagne, bien entendu). Vous pouvez partager les étapes importantes de la collecte de fonds, les messages vidéo des bénéficiaires enthousiasmés par les résultats, annoncer les nouveaux soutiens qui ont rejoint la mission, célébrer les dons importants et annoncer les derniers jours pour donner avant la clôture de la campagne.

Créez une raison de partager : Réfléchissez aux moyens d'encourager les sympathisants à partager votre campagne sur leurs réseaux sociaux. Cela pourrait ressembler à ce qui suit :

Un prix à gagner, où chaque partage, repost, tag ou commentaire sur les médias sociaux équivaut à une entrée. Une campagne de soutien sur les médias sociaux, telle que "Dites-nous pourquoi", où vous encouragez les donateurs à partager le lien de la campagne avec leur histoire liée à la cause afin de sensibiliser le public. Un défi qui encourage les supporters à participer à quelque chose d'amusant comme une journée de marche de 5 km, puis à marquer quelqu'un d'autre pour qu'il fasse de même en soutien à votre campagne et à utiliser un hashtag de marque pour que les messages soient facilement consultables.

Réfléchissez aux moyens d'encourager les sympathisants à partager votre campagne sur leurs réseaux sociaux. Cela pourrait ressembler à ce qui suit :

8. Contrôler et ajuster

N'oubliez pas de suivre les performances de votre campagne de crowdfunding au fur et à mesure qu'elle se poursuit et d'ajuster votre stratégie en fonction des réponses obtenues. Vous pouvez le faire gratuitement grâce à la plateforme de collecte de fonds à 100 % de Zeffy.

Des points de données qui peuvent vous aider à prendre des décisions en cours de route :

Nombre total de donateurs ayant participé à votre campagne de crowdfunding

Montant moyen des dons

Nombre de dons uniques par rapport aux dons mensuels récurrents

Taux d'ouverture et de réponse aux courriels concernant la campagne

9. Faire preuve de reconnaissance envers les donateurs et assurer un suivi rapide

Il est essentiel de montrer aux bénévoles et aux donateurs, avant, pendant et après votre campagne de crowdfunding, que votre organisation apprécie leur participation. C'est un moyen simple de construire des relations durables, et heureusement, l'automatisation des courriels facilite grandement les choses.

Il y a plusieurs façons de le faire, notamment :

Reçus fiscaux automatiques lorsque les donateurs font un don

Envoi de remerciements personnels

Partager l'impact de leurs efforts de crowdfunding en ligne

Envoyer des mises à jour régulières

Remercier publiquement les bénévoles de la collecte de fonds

Continuer à établir des relations avec les donateurs par le biais de courriels, d'appels téléphoniques et de contacts personnels.

3 meilleures plateformes de crowdfunding pour les organisations à but non lucratif

Tableau réactif Plateforme de crowdfunding Tarifs et frais Meilleur pour Évaluation du rapport qualité-prix (Capterra) Zeffy 100% gratuit

0 $ de frais de plateforme

0$ de frais de traitement Les organisations à but non lucratif de petite et moyenne taille qui souhaitent conserver chaque dollar de crowdfunding qu'elles collectent et mettre en place des campagnes rapidement et facilement. 4.9/5 Fundrazr 0 $ de frais de plateforme

2,9 % + 0,30 $ de frais de traitement Les organisations à but non lucratif qui disposent d'un budget pour le crowdfunding et qui souhaitent personnaliser des campagnes qui peuvent être de nature plus complexe. 4.8/5 Classy Tarification personnalisée requise

2,2 % + 0,30 $ de frais de traitement Les organisations à but non lucratif établies disposant d'un budget pour le crowdfunding et recherchant des outils riches en fonctionnalités et robustes. 3.9/5

1. Zeffy : la meilleure plateforme de crowdfunding (sans frais)

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds et de gestion des donateurs en ligne 100 % gratuite. Les organisations à but non lucratif américaines et canadiennes peuvent utiliser cet outil pour collecter des dons en ligne, mener des campagnes de pair à pair et vendre des billets et des produits.

Caractéristiques principales :

Campagnes de crowdfunding

Une façon simple de mettre en place une collecte de fonds de pair à pair

Pas de frais d'inscription, de frais mensuels, de frais de plateforme et de frais de traitement

Reçus fiscaux automatisés

Accepte les cartes de crédit, les ACH, Apple Pay, Google Pay et les chèques.

Billets d'événements et de tombolas avec codes QR scannables

Pages et formulaires de dons personnalisables avec des montants de dons pré-remplis

Dons récurrents

Gestion des membres

Collecte de données sur les donateurs

Acceptez tous les types de paiement depuis votre iPhone

Prix :

100% gratuit, 0$ de frais de plateforme et de traitement (Zeffy est entièrement financé par les donateurs)

Idéal pour :

Les organisations à but non lucratif qui souhaitent convertir les visiteurs de leur site web en donateurs sans frais de traitement de la plateforme. Les outils d'urgence de Zeffy, tels que les thermomètres de collecte de fonds, la configuration simple de la campagne et les options de partage faciles, aident les campagnes à conserver leur élan. Combiné à un accès gratuit, c'est un choix de premier ordre pour les organisations qui veulent un retour sur investissement et une visibilité maximum.

‍"En plus de nous transmettre l'intégralité des dons de nos donateurs, Zeffy sert de logiciel de gestion des dons et des donateurs, ce qui permet à notre association de base d'atteindre un nouveau niveau d'organisation. Il fournit également des informations et des orientations pour des idées nouvelles et améliorées en matière de collecte de fonds. Il a été facile à mettre en place et nos donateurs apprécient le fait qu'il soit facile de mettre en place des dons récurrents. Les quelques fois où j'ai contacté le service clientèle, ils ont répondu rapidement et ont été d'une grande aide. - Mary T.

2. La meilleure option pour un crowdfunding hautement personnalisé : Fundrazr

Fundrazr est une plateforme de crowdfunding polyvalente pour les campagnes de collecte de fonds des organisations et des particuliers. Les utilisateurs peuvent créer des campagnes en quelques minutes et encourager les donateurs à donner en partageant la page de la campagne avec d'autres personnes en ligne via les médias sociaux en un seul clic.

Caractéristiques principales :

Campagnes pair-à-pair

Don mobile

Facturation récurrente des dons/abonnements

Partage social facile

Intégrations de tiers

Gestion des adhésions

Suivi des dons

Reçus fiscaux automatisés

Prix :

2,9 % + 0,30 $ de frais de traitement des cartes de crédit

Idéal pour :

Les individus et les organisations ayant une forte présence sur les médias sociaux. FundRazr encourage la diversification grâce à des options d'adhésion et de dons récurrents, ce qui le rend idéal pour convertir les donateurs ponctuels en soutiens à long terme. Ses outils de viralité sociale permettent de susciter facilement l'urgence chez les donateurs grâce au partage rapide et à la compétition entre pairs.

Commentaires des utilisateurs :

"J'ai apprécié le fait que la campagne ne soit pas obligée d'être tout ou rien. J'ai également apprécié que les fonds collectés en dehors de la plateforme puissent être comptabilisés dans le total. Ce sont des fonctionnalités qui n'étaient pas disponibles lors de mes précédentes campagnes sur Kickstarter. J'ai été très heureux d'avoir la possibilité d'atteindre mon objectif par des moyens personnels ainsi que par le biais de la campagne en ligne." - Andrew C.

3. La meilleure plateforme de crowdfunding pour les organisations à but non lucratif établies : Classy

Classy est une plateforme complète de crowdfunding en ligne qui permet aux organisations à but non lucratif d'entrer en contact avec des donateurs et de collecter des fonds. Classy permet aux donateurs de consulter l'historique de leurs dons, de gérer leurs coordonnées, de suivre les dons récurrents, d'accéder aux reçus, etc. GoFundMe a acheté Classy en 2021 pour aider à mettre en relation les donateurs individuels avec les possibilités de dons des organisations à but non lucratif.

Caractéristiques principales :

Campagnes Pair-à-Pair

Tableaux de bord des donateurs

Dons récurrents

Événements de collecte de fonds virtuels et hybrides

Gestion des dons jumelés

Gestion des adhésions

Don par téléphone portable

Gestion des promesses de dons

Intégrations de tiers

Evénement en direct, chat, sondages et salles de réunion

Prix :

Les organisations doivent contacter Classy pour obtenir une tarification personnalisée, et les frais de transaction commencent à 2,2 % + 0,30 $.

Idéal pour :

La combinaison de Classy et de GoFundMe permet aux donateurs de soutenir facilement les personnes dans le besoin et les organisations à but non lucratif qui s'attaquent aux causes sous-jacentes. Classy excelle dans la conception du parcours du donateur, aidant les organisations à but non lucratif à transformer les donateurs ponctuels en donateurs potentiels importants. Les moteurs d'urgence intégrés, tels que les jalons d'objectifs, les dates limites de collecte de fonds et les barres de progression en temps réel, aident les campagnes à générer de l'action.

Commentaires des utilisateurs :

‍"Classy nous aide à mener des campagnes de collecte de fonds pour notre organisation ! Nous mettons en place diverses campagnes telles que la collecte de fonds de pair à pair ou les dons récurrents et nous attirons, gérons et cultivons les donateurs avec l'aide des outils de Classy. Il est tellement facile de créer et de faire des rapports sur l'activité des donateurs ! - Lauren A.

3 erreurs courantes à éviter en matière de crowdfunding

En plus de suivre les étapes ci-dessus, il y a trois pièges communs que vous devez éviter lorsque vous menez une campagne de crowdfunding.

1. Vous avez choisi le mauvais moment pour votre campagne

Le succès d'une campagne de crowdfunding à but non lucratif dépend en grande partie de la possibilité d'atteindre une plus grande audience en ligne. La période de l'année à laquelle vous menez votre campagne peut avoir une incidence considérable sur le nombre de personnes que vous pouvez atteindre.

Journées internationales de la générosité

Les journées internationales de dons, telles que # GivingTuesday, ont beaucoup d'adeptes, mais il y a aussi une concurrence accrue pour attirer leur attention.

Par ailleurs, des journées comme la Journée internationale de la femme ont une cause spécifique qui tient à cœur aux adeptes. Vous pouvez attirer davantage de nouveaux donateurs si la mission de votre organisation s'aligne sur cette cause. En fin de compte, vous devez décider si l'opportunité l'emporte sur le risque de surstimulation.

Principaux sujets d'actualité

Il en va de même pour les histoires qui attirent l'attention des médias. Les campagnes d'aide aux sinistrés peuvent tirer parti de la publicité dans les médias pour collecter davantage de fonds, mais de nombreuses organisations feront de même.

2. Votre campagne ne leur donne pas de raison de partager

Une part importante du marketing du crowdfunding consiste à encourager les sympathisants à partager votre campagne.

Créer un sentiment d'urgence

Les donateurs sont plus enclins à donner lorsqu'il y a une limite de temps, qu'elle soit imposée naturellement ou créée par votre association. Les organisations à but non lucratif peuvent créer un sentiment d'urgence à l'aide d'horloges d'échéance et de thermomètres de collecte de fonds. Elles peuvent également proposer des dons équivalents et des concours afin de récompenser davantage les personnes qui atteignent l'objectif de collecte de fonds dans les délais impartis.

‍

Programmes de dons jumelés

En ajoutant des fonds de contrepartie à votre campagne, vous pouvez doubler l'impact de chaque don. L'un des moyens les plus faciles d'y parvenir est de verser une contribution équivalente à celle de l'employeur. Des sociétés, telles que Double the Donation, fournissent des listes actualisées d'entreprises qui versent une contrepartie aux dons de leurs employés.

Un autre type de campagne de dons jumelés permet de collecter encore plus de fonds. Les organisations à but non lucratif peuvent trouver un donateur ou un sponsor majeur prêt à s'engager à verser une somme importante si elles peuvent recueillir le même montant auprès de donateurs nouveaux et existants. Non seulement les organisations bénéficient financièrement de ce type de don jumelé, mais elles incitent également les donateurs à partager leur histoire.

Concours de collecte de fonds

Les concours de collecte de fonds sont un autre moyen de susciter une plus grande participation à votre campagne. Avant de diffuser votre page de collecte de fonds sur les médias sociaux, envisagez d'offrir un prix pour inciter les supporters à participer. Rendez le concours public afin d'attirer davantage de collecteurs de fonds bénévoles.

Vous devez également partager régulièrement des mises à jour sur le montant que chaque volontaire a collecté et qui est actuellement en tête de la compétition. Les volontaires peuvent ajouter un thermomètre de collecte de fonds à leurs pages de crowdfunding pour faciliter le suivi du concours.

3. Votre formulaire de don est trop compliqué

Veillez à ce que votre page de collecte de fonds soit simple afin de ne pas décourager les donateurs. La meilleure façon d'augmenter les taux de conversion est de.. :

Éviter de poser trop de questions sur les formulaires de don

Faites en sorte qu'il soit facile à trouver sur votre site web

Inclure des montants de dons qui correspondent aux intérêts des donateurs et à leur capacité à donner.

Les succès du crowdfunding à but non lucratif pour inspirer votre prochaine campagne

L'Université de Montréal recueille 320 000 $ pour la sclérose en plaques

La faculté de médecine de l'université de Montréal et l'Institut neurologique de Montréal ont décidé d'entreprendre des recherches susceptibles d'aider plus de 77 000 Canadiens atteints de sclérose en plaques. Pour ce faire, il fallait trouver un moyen rapide d'atteindre un large public de donateurs en ligne, sachant qu'un grand nombre d'entre eux pouvaient s'identifier à une maladie aussi répandue.

En 2020, au milieu des perturbations causées par la pandémie de COVID-19 au Canada, ils ont pu utiliser la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy pour organiser une campagne de crowdfunding qui a dépassé avec succès son objectif de collecte de fonds de 70 000 $, pour finalement récolter plus de 320 000 dollars.

Grâce à une méthode simple de collecte des dons en ligne, à une sensibilisation opportune à la santé et à une narration convaincante qui permet aux donateurs de s'associer à la cause, l'organisation a acquis un élan durable. Elle a en outre obtenu plus de 80 partages sur les médias sociaux grâce à la création d'une communauté solide et à des mises à jour régulières par le biais d'un thermomètre de campagne.

Grâce à Zeffy, l'Université de Montréal a pu montrer à ses donateurs que chaque centime de leur don était consacré au projet, et non à des frais de transaction ou de plateforme. L'économie de 21 000 dollars de frais a eu un impact considérable sur la recherche qui a changé la vie des gens grâce à cette campagne.

La campagne #YesSheCan récolte des fonds pour aider plus de 3 000 élèves

La campagne #YesSheCan a été fondée en 2016 pour fournir aux jeunes les outils, les connaissances et la formation dont ils ont besoin pour se préparer à l'université. La responsable de #YesSheCan, Zaniya Lewis,

Elle a transformé son combat personnel pour postuler à des universités, trouver des bourses et des emplois pour financer ses études en une campagne de crowdfunding convaincante qui aide 3 000 étudiants à faire de même.

Pendant des années, la campagne #YesSheCan a utilisé GoFundMe pour accepter des dons en ligne par le biais du crowdfunding. En 2022, ils se sont tournés vers un crowdfunding plus personnalisé et ont réalisé d'énormes économies grâce à la plateforme de collecte de fonds entièrement gratuite de Zeffy.

Zeffy a aidé Zaniya à mettre en place une campagne rapide, à envoyer des reçus fiscaux automatiques aux donateurs et à garantir à ces derniers la sécurité de leurs données afin de les fidéliser durablement. Aujourd'hui, cette organisation a récolté plus de 100 000 dollars de dons et de subventions, sans complexité ni frais cachés.

Commencez à faire du crowdfunding avec Zeffy

Comment lancer une campagne de crowdfunding pour mon association avec Zeffy ?

Lancer une campagne sur Zeffy est simple, rapide et idéal pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent tirer le meilleur parti de chaque dollar collecté. Voici comment commencer :

2. Choisissez le type de campagne de collecte de fonds que vous souhaitez mener

3. Personnalisez votre page de campagne avec l'histoire, les images, la marque et l'objectif de collecte de fonds de votre organisation.

4. Lancez et partagez par courriel, sur les médias sociaux et sur votre site web.

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour le crowdfunding à but non lucratif ?

Oui, Zeffy est vraiment 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif. Nous couvrons tous les frais de plateforme et de transaction, ce qui signifie que votre organisation reçoit 100 % de chaque don.

Les donateurs peuvent laisser un pourboire pour soutenir Zeffy, ce qui permet à la plateforme de rester gratuite pour les organisations à but non lucratif, mais même s'ils ne le font pas, vous n'aurez rien à débourser. Cela en fait une option idéale pour les organisations ayant un budget limité ou celles qui souhaitent maximiser leur impact sans sacrifier les frais.

FAQs : Crowdfunding simple et abordable pour les organisations à but non lucratif

Le crowdfunding peut-il être utilisé pour les secours en cas de catastrophe ou la collecte de fonds d'urgence ? Oui, et l'un des meilleurs moments pour utiliser le crowdfunding est en cas d'urgence. Lorsque quelque chose d'urgent se produit dans votre communauté, les gens veulent aider immédiatement. Le crowdfunding vous permet d'agir rapidement, de faire passer le message et de commencer à collecter des dons immédiatement sans avoir à attendre le lancement d'une grande campagne.

Si votre association est petite mais réactive (ce qui est le cas de la plupart d'entre elles !), le crowdfunding est votre allié pour répondre à l'urgence, qu'il s'agisse d'aider des familles après une tempête, de couvrir des frais médicaux ou de fournir un abri d'urgence.

Comment les organisations à but non lucratif mesurent-elles le succès d'une campagne de crowdfunding ? Atteindre votre objectif en dollars est une sensation extraordinaire, mais ce n'est pas la seule victoire. Si vous êtes une petite organisation à but non lucratif, le succès peut aussi ressembler à ce qui suit : Attirer de nouveaux donateurs qui n'avaient jamais entendu parler de vous auparavant Faire partager votre campagne sur les médias sociaux Transformer quelques donateurs ponctuels en soutiens mensuels Voir votre communauté se mobiliser autour de votre histoire Zeffy vous fournit des outils utiles pour suivre ces éléments (comme les donateurs, la façon dont ils vous ont trouvé et s'ils ont fait un nouveau don), afin que vous puissiez continuer sur cette lancée la prochaine fois.

Comment les organisations à but non lucratif peuvent-elles rendre leurs pages de crowdfunding plus attrayantes ? Vous n'avez pas besoin d'une équipe de conception ou d'une production vidéo sophistiquée pour faire participer une communauté à votre campagne de crowdfunding. Voici ce qui fonctionne bien pour les petites équipes qui veulent rester proches des gens : Partagez une histoire spécifique, comme celle d'une personne ou d'une famille que vous aidez. Ajoutez quelques photos authentiques (même des photos de téléphone suffisent !). Décomposez les choses : "Un don de 20 dollars couvre une séance de thérapie" ou "50 dollars permettent d'acheter des fournitures scolaires pour cinq enfants". Utiliser un thermomètre de collecte de fonds ou un compte à rebours pour montrer l'urgence. Gardez votre page simple ; plus elle est facile à lire et à donner, mieux c'est.

Quelle est la différence entre les campagnes de peer-to-peer et les campagnes de crowdfunding ? Les campagnes de crowdfunding et de peer-to-peer sont toutes deux d'excellents moyens de rassembler la communauté autour d'une cause commune. C'est sur ce point qu'elles diffèrent légèrement : Le crowdfunding, c'est lorsque vous, l'organisation à but non lucratif, créez une page de campagne unique et demandez aux gens de donner et de partager. La collecte de fonds de pair à pair consiste pour vos supporters à créer leurs propres mini-pages de campagne sous votre égide et à demander à leurs amis et à leur famille de faire un don. Si vous êtes une petite organisation à but non lucratif, le crowdfunding est un excellent point de départ. Une fois que vous avez quelques partisans fidèles, vous pouvez les inviter à participer à une campagne d'égal à égal et les aider à faire passer le message. -> En savoir plus sur l'élaboration d'une stratégie de collecte de fonds de pair à pair

‍