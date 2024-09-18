Le crowdfunding a révolutionné la manière dont les organisations à but non lucratif collectent des fonds et mobilisent leurs sympathisants, en leur permettant de puiser dans la générosité collective des individus. En tirant parti des plateformes de crowdfunding et d'une narration convaincante, les organisations à but non lucratif peuvent désormais atteindre un public mondial et surmonter les obstacles traditionnels au financement.
Dans cet article, nous allons explorer dix exemples remarquables de réussite en matière de crowdfunding dans le monde associatif. Découvrez comment des organisations, grandes ou petites, ont utilisé le crowdfunding pour financer des projets novateurs, répondre à des crises et susciter des changements significatifs.
Le crowdfunding est une stratégie de collecte de fonds qui permet aux organisations à but non lucratif de recueillir de nombreux petits dons auprès d'un grand groupe d'individus, généralement par l'intermédiaire de plateformes de crowdfunding en ligne. Cette approche démocratise la philanthropie en permettant à des personnes de tous horizons de contribuer à des causes qui leur tiennent à cœur, quel que soit le montant de leur don.
Les principaux aspects du crowdfunding sont les suivants :
En exploitant le pouvoir du don collectif, le crowdfunding permet non seulement de collecter des fonds, mais aussi de sensibiliser l'opinion publique, de mobiliser de nouveaux partisans et de créer une communauté autour d'une cause.
Type de campagne : Crowdfunding basé sur le don
Charity : Water est une organisation à but non lucratif dont l'objectif est de fournir de l'eau potable propre et sûre aux communautés dans le besoin. Sa mission est d'améliorer la santé et la qualité de vie en construisant des systèmes d'approvisionnement en eau dans les pays en développement.
Ces projets ne sont possibles que grâce à des campagnes de crowdfunding telles quela"Campagne de septembre". L'objectif de cette campagne était d'apporter de l'eau potable aux habitants du Mali, du Niger et d'autres pays en développement.
Cette campagne a permis de récolter plus de 11 millions de dollars en 8 ans et de fournir de l'eau potable à 500 000 personnes.
Charity : Water a utilisé des images et des vidéos puissantes pour montrer l'impact réel des dons, rendant ainsi la campagne plus compréhensible.
Les sympathisants pouvaient créer leurs propres pages de collecte de fonds dans le cadre de campagnes d'égal à égal, ce qui permettait d'élargir la portée de la campagne. Les pages de collecte de fonds ont incité les gens à partager leurs histoires personnelles et à collecter des fonds au sein de leurs réseaux.
Type de campagne : Crowdfunding événementiel
L'American Cancer Society (ACS) est une organisation nationale à but non lucratif dont la mission est de lutter contre le cancer par la recherche, l'éducation, la défense des droits et le soutien aux patients.
Une grande partie de cette mission a été remplie grâce à la campagne de crowdfunding "Relay for Life", qui a été créée comme un moyen de collecter des fonds et de sensibiliser l'opinion publique par le biais d'une course. La campagne a encouragé les supporters à former des équipes pour des courses de relais et des défis, favorisant ainsi un sens de la communauté tout en collectant des fonds.
Les récits personnels des survivants du cancer ont joué un rôle crucial dans le succès de la campagne, en créant des liens émotionnels puissants avec les donateurs et en amplifiant l'impact de leurs contributions.
Type de campagne : Crowdfunding basé sur des projets
Pencils of Promise (PoP) est une organisation à but non lucratif qui se consacre à l'amélioration de l'accès à une éducation de qualité dans les pays en développement. Elle se concentre sur la construction d'écoles, la fourniture de ressources éducatives et la formation d'enseignants dans les communautés défavorisées.
Elle travaille dans des pays comme le Ghana, le Guatemala et le Laos et, grâce à ses campagnes de financement participatif, elle a construit 589 écoles et aidé 232 046 élèves.
PoP a utilisé des messages clairs pour souligner l'impact de chaque don et a fourni des mises à jour régulières sur les constructions scolaires afin de maintenir l'engagement des donateurs. Les médias sociaux et les partenariats avec des influenceurs les ont également aidés à accroître leur portée.
Type de campagne : Crowdfunding basé sur l'innovation
The Ocean Cleanup est une organisation à but non lucratif qui se concentre sur le développement et la mise en œuvre de technologies visant à éliminer les déchets plastiques des océans. Son objectif principal est de s'attaquer aux problèmes liés à la pollution plastique des océans, à la vie marine, aux écosystèmes et à la santé humaine.
Le succès de la campagne Help Clean The Oceans peut être attribué à l'utilisation de la technologie pour attirer l'attention. Ils ont utilisé des vidéos attrayantes et des explications techniques détaillées pour présenter leur solution, et ils ont régulièrement partagé les mises à jour et la couverture médiatique pour susciter l'intérêt et le soutien des gens.
Type de campagne : Campagne de collecte de fonds de pair à pair
L'Université de Montréal, en collaboration avec l'Institut neurologique de Montréal, a lancé une campagne de financement participatif (peer-to-peer crowdfunding) pour faire avancer la recherche sur la sclérose en plaques (SEP), une maladie qui touchera plus de 90 000 Canadiens en 2023.
L'objectif initial de la campagne était de récolter 70 000 dollars. Cependant, en tirant parti de la plateforme de collecte de fonds peer-to-peer 100 % gratuite de Zeffy, ils ont dépassé les attentes et recueilli la somme impressionnante de 320 000 dollars. Ce choix de plateforme leur a permis de maximiser leur impact, car la politique de gratuité de Zeffy signifie que tous les fonds vont directement à la cause.
La campagne a connu un succès important sur les médias sociaux, les participants la partageant sur diverses plateformes. Cette diffusion organique a amplifié la portée de l'Université de Montréal et a contribué à dépasser son objectif initial de collecte de fonds.
Type de campagne : Crowdfunding basé sur le don
GlobalGiving est une plateforme à but non lucratif qui met en relation des donateurs avec des projets sociaux, environnementaux et humanitaires dans le monde entier.
Pendant la pandémie, ils ont créé le Fonds de secours COVID-19, qui a soutenu d'autres organisations à but non lucratif ayant recours au crowdfunding pour répondre à des besoins urgents. Ils ont collaboré avec des organisations locales pour assurer la distribution d'argent, de nourriture, de vêtements, etc.
Ils ont informé leurs donateurs de l'impact de leurs contributions, ce qui leur a permis de conserver leur soutien.
Type de campagne : Crowdfunding basé sur le don
La Spinal CSF Leak Foundation est une organisation à but non lucratif fondée par des personnes souffrant d'hypotension intracrânienne. L'organisation vise à sensibiliser le public et à collecter des fonds pour la recherche sur les fuites de liquide céphalorachidien (LCR) au niveau de la colonne vertébrale. Ces fuites, causées par des déchirures ou des trous dans la dure-mère, peuvent provoquer de graves maux de tête et des symptômes neurologiques.
La fondation soutient les patients par l'éducation, la défense des droits et la recherche afin d'améliorer le diagnostic et les options de traitement. Elle organise également des événements tels que Duradash afin de collecter des fonds et de sensibiliser le public à cette maladie.
Duradash est un événement annuel de collecte de fonds virtuelle qui invite les participants à s'engager dans n'importe quelle activité de leur choix - des jeux vidéo à la lecture en passant par la prise de photos - pendant 150 minutes.
En 2021, cet événement a permis de récolter plus de 30 000 dollars. Les participants peuvent désormais faire un don par courrier, par legs ou sur Facebook.
Type de campagne : Crowdfunding événementiel
La Fondation CASA est une organisation à but non lucratif qui se consacre à l'amélioration de la santé mentale et du bien-être des enfants et des adolescents. La fondation met en relation des adolescents et des enfants placés dans des foyers d'accueil avec des mentors et veille à ce qu'ils reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour mener une vie saine et épanouissante.
En 2021, ils ont lancé un marathon de crowdfunding appelé Forward, qui permettait aux gens de participer à n'importe quel niveau. Tout au long de la campagne, diverses activités ont été organisées pour impliquer les participants, notamment des tirages au sort, pour lesquels les participants devaient faire un don avant de pouvoir participer au tirage.
Ils ont utilisé les médias sociaux et leur site web pour partager des photos et des vidéos afin de susciter l'enthousiasme et d'améliorer l'engagement. Ils se sont même associés à un coach en santé pour partager une vidéo de conseils et d'astuces pour un mode de vie sain.
Type de campagne: Financement de l'aide d'urgence
Médecins sans frontières est une organisation humanitaire mondiale qui fournit une assistance médicale dans les pays touchés par des conflits, des catastrophes naturelles et des épidémies. Elle opère actuellement dans plus de 70 pays, fournissant des services de santé dans des endroits où l'accès aux soins médicaux est limité.
La campagne "Emergency Relief Gift" a été créée pour mobiliser des ressources pendant les crises et les guerres. Les fonds collectés lors de cette campagne de crowdfunding permettent de fournir des soins médicaux immédiats et des fournitures essentielles aux régions touchées.
En 2023, ils ont réussi à collecter plus de 745,3 millions de dollars grâce à des contributions privées de particuliers, de fondations et de sociétés commerciales.
Les fonds ont été utilisés pour construire des hôpitaux de campagne et distribuer des fournitures vitales dans certains des environnements les plus difficiles du monde. Le succès de la campagne peut être attribué au fait qu'elle se concentre sur l'impact immédiat.
Type de campagne: Crowdfunding d'aide d'urgence
Hope for Haiti est une organisation à but non lucratif qui se concentre sur l'amélioration de la qualité de vie en Haïti, notamment par le biais d'initiatives dans les domaines de l'éducation, des soins de santé, des infrastructures et du développement économique. L'organisation a contribué à fournir un soutien et des ressources à Haïti en temps de crise et de guerre.
La "Campagne de solidarité haïtienne" a été créée pour collecter 10 millions de dollars en mémoire des personnes touchées par le tremblement de terre dévastateur de 2010. Les fonds collectés ont permis d'aider plus de 300 000 personnes en Haïti en leur donnant accès à l'éducation, aux soins de santé, à l'eau potable, aux infrastructures et aux opportunités économiques.
Hope for Haiti a adopté une approche à multiples facettes pour amplifier son message. Elle s'est engagée auprès des médias, s'est associée à des influenceurs et a utilisé les plateformes de médias sociaux pour atteindre un public plus large. Cette stratégie d'engagement sur un large réseau a considérablement augmenté la visibilité et l'impact de la campagne.
Les campagnes de crowdfunding réussies font plus que collecter de l'argent ; elles forgent des liens plus profonds entre les organisations à but non lucratif et leurs communautés. En présentant des impacts tangibles, ces campagnes inspirent un soutien à long terme, à la fois financier et émotionnel.
Lorsque vous planifiez votre prochaine initiative de crowdfunding, n'oubliez pas que les bons outils peuvent considérablement améliorer l'efficacité de votre campagne. Donnez du poids à la prochaine campagne de crowdfunding de votre association grâce à la plateforme de collecte de fonds peer-to-peer 100% gratuite de Zeffy. Nous ne facturons pas de frais de transaction ou de plateforme, ce qui garantit que plus de fonds iront directement à votre cause.
Découvrez les meilleurs sites de crowdfunding pour les organisations à but non lucratif. Comparez les fonctionnalités et les coûts (avec des options gratuites) de Zeffy, GofundMe, Classy et d'autres.
Le crowdfunding est l'un des meilleurs moyens de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif. Découvrez les meilleurs conseils et les meilleures plateformes pour un crowdfunding réussi.