Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Accueil
/
Blog
/
10 exemples de crowdfunding réussis pour les organisations à but non lucratif
Idées de collecte de fonds

10 exemples de crowdfunding réussis pour les organisations à but non lucratif

18 septembre 2024

Le crowdfunding a révolutionné la manière dont les organisations à but non lucratif collectent des fonds et mobilisent leurs sympathisants, en leur permettant de puiser dans la générosité collective des individus. En tirant parti des plateformes de crowdfunding et d'une narration convaincante, les organisations à but non lucratif peuvent désormais atteindre un public mondial et surmonter les obstacles traditionnels au financement.

Dans cet article, nous allons explorer dix exemples remarquables de réussite en matière de crowdfunding dans le monde associatif. Découvrez comment des organisations, grandes ou petites, ont utilisé le crowdfunding pour financer des projets novateurs, répondre à des crises et susciter des changements significatifs.

10 exemples de campagnes de crowdfunding réussies pour les organisations à but non lucratif

  1. Charité : Water - La campagne de septembre
  2. Société américaine du cancer - Relais pour la vie
  3. Pencils of Promise - Campagne de construction d'une école
  4. The Ocean Cleanup - Aidez à nettoyer les océans
  5. Université de Montréal - Sclérose en plaques
  6. GlobalGiving - Fonds d'aide COVID-19
  7. Fondation pour les fuites de LCR dans la colonne vertébrale - Duradash2024
  8. CASA - En avant
  9. Médecins sans frontières - Don d'aide d'urgence
  10. Espoir pour Haïti - Campagne de solidarité avec les Haïtiens

Qu'est-ce que le crowdfunding ?

Le crowdfunding est une stratégie de collecte de fonds qui permet aux organisations à but non lucratif de recueillir de nombreux petits dons auprès d'un grand groupe d'individus, généralement par l'intermédiaire de plateformes de crowdfunding en ligne. Cette approche démocratise la philanthropie en permettant à des personnes de tous horizons de contribuer à des causes qui leur tiennent à cœur, quel que soit le montant de leur don.

Les principaux aspects du crowdfunding sont les suivants :

En exploitant le pouvoir du don collectif, le crowdfunding permet non seulement de collecter des fonds, mais aussi de sensibiliser l'opinion publique, de mobiliser de nouveaux partisans et de créer une communauté autour d'une cause.

Lire notre guide détaillé sur le crowdfunding pour les organisations à but non lucratif

10 meilleurs exemples de crowdfunding pour les organisations à but non lucratif

1. Charité : Water - La campagne de septembre

Type de campagne : Crowdfunding basé sur le don

Charity : Water est une organisation à but non lucratif dont l'objectif est de fournir de l'eau potable propre et sûre aux communautés dans le besoin. Sa mission est d'améliorer la santé et la qualité de vie en construisant des systèmes d'approvisionnement en eau dans les pays en développement.

Ces projets ne sont possibles que grâce à des campagnes de crowdfunding telles quela"Campagne de septembre". L'objectif de cette campagne était d'apporter de l'eau potable aux habitants du Mali, du Niger et d'autres pays en développement.

Cette campagne a permis de récolter plus de 11 millions de dollars en 8 ans et de fournir de l'eau potable à 500 000 personnes. 

Charity : Water a utilisé des images et des vidéos puissantes pour montrer l'impact réel des dons, rendant ainsi la campagne plus compréhensible.

Les sympathisants pouvaient créer leurs propres pages de collecte de fonds dans le cadre de campagnes d'égal à égal, ce qui permettait d'élargir la portée de la campagne. Les pages de collecte de fonds ont incité les gens à partager leurs histoires personnelles et à collecter des fonds au sein de leurs réseaux.

Principaux enseignements :

2. American Cancer Society - Relais pour la vie

Type de campagne : Crowdfunding événementiel

L'American Cancer Society (ACS) est une organisation nationale à but non lucratif dont la mission est de lutter contre le cancer par la recherche, l'éducation, la défense des droits et le soutien aux patients. 

Une grande partie de cette mission a été remplie grâce à la campagne de crowdfunding "Relay for Life", qui a été créée comme un moyen de collecter des fonds et de sensibiliser l'opinion publique par le biais d'une course. La campagne a encouragé les supporters à former des équipes pour des courses de relais et des défis, favorisant ainsi un sens de la communauté tout en collectant des fonds. 

Les récits personnels des survivants du cancer ont joué un rôle crucial dans le succès de la campagne, en créant des liens émotionnels puissants avec les donateurs et en amplifiant l'impact de leurs contributions.

Principaux enseignements :

3. Crayons de la promesse - Campagne de construction d'une école

Type de campagne : Crowdfunding basé sur des projets

Pencils of Promise (PoP) est une organisation à but non lucratif qui se consacre à l'amélioration de l'accès à une éducation de qualité dans les pays en développement. Elle se concentre sur la construction d'écoles, la fourniture de ressources éducatives et la formation d'enseignants dans les communautés défavorisées.

Elle travaille dans des pays comme le Ghana, le Guatemala et le Laos et, grâce à ses campagnes de financement participatif, elle a construit 589 écoles et aidé 232 046 élèves.

PoP a utilisé des messages clairs pour souligner l'impact de chaque don et a fourni des mises à jour régulières sur les constructions scolaires afin de maintenir l'engagement des donateurs. Les médias sociaux et les partenariats avec des influenceurs les ont également aidés à accroître leur portée.

Principaux enseignements :

4. Le nettoyage des océans - Aidez à nettoyer les océans

Type de campagne : Crowdfunding basé sur l'innovation

The Ocean Cleanup est une organisation à but non lucratif qui se concentre sur le développement et la mise en œuvre de technologies visant à éliminer les déchets plastiques des océans. Son objectif principal est de s'attaquer aux problèmes liés à la pollution plastique des océans, à la vie marine, aux écosystèmes et à la santé humaine.

Le succès de la campagne Help Clean The Oceans peut être attribué à l'utilisation de la technologie pour attirer l'attention. Ils ont utilisé des vidéos attrayantes et des explications techniques détaillées pour présenter leur solution, et ils ont régulièrement partagé les mises à jour et la couverture médiatique pour susciter l'intérêt et le soutien des gens.

Principaux enseignements :

5. Université de Montréal - Sclérose en plaques

Type de campagne : Campagne de collecte de fonds de pair à pair

L'Université de Montréal, en collaboration avec l'Institut neurologique de Montréal, a lancé une campagne de financement participatif (peer-to-peer crowdfunding) pour faire avancer la recherche sur la sclérose en plaques (SEP), une maladie qui touchera plus de 90 000 Canadiens en 2023

L'objectif initial de la campagne était de récolter 70 000 dollars. Cependant, en tirant parti de la plateforme de collecte de fonds peer-to-peer 100 % gratuite de Zeffy, ils ont dépassé les attentes et recueilli la somme impressionnante de 320 000 dollars. Ce choix de plateforme leur a permis de maximiser leur impact, car la politique de gratuité de Zeffy signifie que tous les fonds vont directement à la cause.

La campagne a connu un succès important sur les médias sociaux, les participants la partageant sur diverses plateformes. Cette diffusion organique a amplifié la portée de l'Université de Montréal et a contribué à dépasser son objectif initial de collecte de fonds.

Principaux enseignements :

Lisez l'étude de cas complète de l'Université de Montréal et la façon dont elle a tiré parti de Zeffy.

6. GlobalGiving - Fonds d'aide COVID-19

Type de campagne : Crowdfunding basé sur le don

GlobalGiving est une plateforme à but non lucratif qui met en relation des donateurs avec des projets sociaux, environnementaux et humanitaires dans le monde entier. 

Pendant la pandémie, ils ont créé le Fonds de secours COVID-19, qui a soutenu d'autres organisations à but non lucratif ayant recours au crowdfunding pour répondre à des besoins urgents. Ils ont collaboré avec des organisations locales pour assurer la distribution d'argent, de nourriture, de vêtements, etc. 

Ils ont informé leurs donateurs de l'impact de leurs contributions, ce qui leur a permis de conserver leur soutien.

Principaux enseignements :

7. Fondation pour les fuites de LCR dans la colonne vertébrale - Duradash2024

Type de campagne : Crowdfunding basé sur le don

La Spinal CSF Leak Foundation est une organisation à but non lucratif fondée par des personnes souffrant d'hypotension intracrânienne. L'organisation vise à sensibiliser le public et à collecter des fonds pour la recherche sur les fuites de liquide céphalorachidien (LCR) au niveau de la colonne vertébrale. Ces fuites, causées par des déchirures ou des trous dans la dure-mère, peuvent provoquer de graves maux de tête et des symptômes neurologiques. 

La fondation soutient les patients par l'éducation, la défense des droits et la recherche afin d'améliorer le diagnostic et les options de traitement. Elle organise également des événements tels que Duradash afin de collecter des fonds et de sensibiliser le public à cette maladie.

Duradash est un événement annuel de collecte de fonds virtuelle qui invite les participants à s'engager dans n'importe quelle activité de leur choix - des jeux vidéo à la lecture en passant par la prise de photos - pendant 150 minutes. 

En 2021, cet événement a permis de récolter plus de 30 000 dollars. Les participants peuvent désormais faire un don par courrier, par legs ou sur Facebook.

Principaux enseignements :

8. CASA - En avant

Type de campagne : Crowdfunding événementiel

La Fondation CASA est une organisation à but non lucratif qui se consacre à l'amélioration de la santé mentale et du bien-être des enfants et des adolescents. La fondation met en relation des adolescents et des enfants placés dans des foyers d'accueil avec des mentors et veille à ce qu'ils reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour mener une vie saine et épanouissante. 

En 2021, ils ont lancé un marathon de crowdfunding appelé Forward, qui permettait aux gens de participer à n'importe quel niveau. Tout au long de la campagne, diverses activités ont été organisées pour impliquer les participants, notamment des tirages au sort, pour lesquels les participants devaient faire un don avant de pouvoir participer au tirage.

Ils ont utilisé les médias sociaux et leur site web pour partager des photos et des vidéos afin de susciter l'enthousiasme et d'améliorer l'engagement. Ils se sont même associés à un coach en santé pour partager une vidéo de conseils et d'astuces pour un mode de vie sain.

Principaux enseignements :

9. Médecins sans frontières - Don d'aide d'urgence

Type de campagne: Financement de l'aide d'urgence

Médecins sans frontières est une organisation humanitaire mondiale qui fournit une assistance médicale dans les pays touchés par des conflits, des catastrophes naturelles et des épidémies. Elle opère actuellement dans plus de 70 pays, fournissant des services de santé dans des endroits où l'accès aux soins médicaux est limité.

La campagne "Emergency Relief Gift" a été créée pour mobiliser des ressources pendant les crises et les guerres. Les fonds collectés lors de cette campagne de crowdfunding permettent de fournir des soins médicaux immédiats et des fournitures essentielles aux régions touchées. 

En 2023, ils ont réussi à collecter plus de 745,3 millions de dollars grâce à des contributions privées de particuliers, de fondations et de sociétés commerciales. 

Les fonds ont été utilisés pour construire des hôpitaux de campagne et distribuer des fournitures vitales dans certains des environnements les plus difficiles du monde. Le succès de la campagne peut être attribué au fait qu'elle se concentre sur l'impact immédiat.

Principaux enseignements :

10. Espoir pour Haïti - Campagne de solidarité haïtienne

Type de campagne: Crowdfunding d'aide d'urgence

Hope for Haiti est une organisation à but non lucratif qui se concentre sur l'amélioration de la qualité de vie en Haïti, notamment par le biais d'initiatives dans les domaines de l'éducation, des soins de santé, des infrastructures et du développement économique. L'organisation a contribué à fournir un soutien et des ressources à Haïti en temps de crise et de guerre.

La "Campagne de solidarité haïtienne" a été créée pour collecter 10 millions de dollars en mémoire des personnes touchées par le tremblement de terre dévastateur de 2010. Les fonds collectés ont permis d'aider plus de 300 000 personnes en Haïti en leur donnant accès à l'éducation, aux soins de santé, à l'eau potable, aux infrastructures et aux opportunités économiques.

Hope for Haiti a adopté une approche à multiples facettes pour amplifier son message. Elle s'est engagée auprès des médias, s'est associée à des influenceurs et a utilisé les plateformes de médias sociaux pour atteindre un public plus large. Cette stratégie d'engagement sur un large réseau a considérablement augmenté la visibilité et l'impact de la campagne.

Principaux enseignements :

Dernières réflexions sur les campagnes de crowdfunding réussies

Les campagnes de crowdfunding réussies font plus que collecter de l'argent ; elles forgent des liens plus profonds entre les organisations à but non lucratif et leurs communautés. En présentant des impacts tangibles, ces campagnes inspirent un soutien à long terme, à la fois financier et émotionnel. 

Lorsque vous planifiez votre prochaine initiative de crowdfunding, n'oubliez pas que les bons outils peuvent considérablement améliorer l'efficacité de votre campagne. Donnez du poids à la prochaine campagne de crowdfunding de votre association grâce à la plateforme de collecte de fonds peer-to-peer 100% gratuite de Zeffy. Nous ne facturons pas de frais de transaction ou de plateforme, ce qui garantit que plus de fonds iront directement à votre cause. 

Commencez à faire du crowdfunding en utilisant la plateforme de collecte de fonds P2P 100% gratuite de Zeffy !

FAQ sur les campagnes de crowdfunding réussies

Le choix de la bonne plateforme de crowdfunding est crucial pour le succès de votre campagne. Tenez compte des facteurs suivants :

  • L'accent mis sur les organisations à but non lucratif : Recherchez des plateformes spécialement conçues pour les organisations à but non lucratif, car elles offrent souvent des fonctionnalités adaptées à vos besoins.
  • Structure des frais : Examinez les frais de la plateforme, y compris les coûts de transaction et les frais de plateforme. Ces frais peuvent avoir une incidence considérable sur le montant que vous recevrez effectivement.
  • Fonctionnalités : Évaluez les outils tels que le suivi des dons, la génération de reçus fiscaux et les pages de campagne personnalisables. Ces outils peuvent rationaliser votre processus de collecte de fonds.
  • Facilité d'utilisation : Choisissez une plateforme conviviale pour votre équipe et vos donateurs. Une interface compliquée peut décourager les donateurs potentiels.
  • Options de paiement : Veillez à ce que la plateforme prenne en charge différentes méthodes de paiement afin de répondre aux préférences des différents donateurs.
  • Optimisation mobile : Compte tenu de l'augmentation des dons par téléphone portable, veillez à ce que la plateforme soit entièrement optimisée pour les appareils mobiles.

Parmi les différentes options disponibles, Zeffy se distingue comme un excellent choix pour les organisations à but non lucratif. Il s'agit d'une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, sans frais de transaction ni de plateforme, ce qui garantit que davantage de fonds iront directement à votre cause.

Le montant des fonds collectés dans le cadre d'une campagne de crowdfunding peut varier considérablement en fonction de plusieurs facteurs, notamment :

  • Objectif de collecte de fonds de la campagne
  • Efficacité de la promotion
  • Taille de votre base de donateurs

Une campagne de crowdfunding réussie permet de récolter en moyenne 28 656 dollars. Les campagnes ayant des objectifs clairs, des histoires convaincantes et une forte promotion ont tendance à récolter plus d'argent.

Les campagnes de crowdfunding pour les organisations à but non lucratif peuvent être couronnées de succès, mais les taux de réussite ne sont pas linéaires.

En moyenne, environ 22,4 % des campagnes de crowdfunding atteignent leur objectif. Votre succès dépend souvent des caractéristiques de votre campagne : un objectif bien défini, une histoire captivante et une stratégie de promotion solide.

Les campagnes qui s'engagent auprès de leurs partisans et les tiennent au courant ont plus de chances de réussir.

La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

Collecter des dons sans frais
Rédigé par
Camille Duboz

Continuez à lire :

Logiciel pour les organisations à but non lucratif
8 meilleures plateformes de crowdfunding pour les organisations à but non lucratif (gratuites et payantes)

Découvrez les meilleurs sites de crowdfunding pour les organisations à but non lucratif. Comparez les fonctionnalités et les coûts (avec des options gratuites) de Zeffy, GofundMe, Classy et d'autres.

En savoir plus
Guides sur les organisations à but non lucratif
Le crowdfunding pour les organisations à but non lucratif : Le guide définitif (2025)

Le crowdfunding est l'un des meilleurs moyens de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif. Découvrez les meilleurs conseils et les meilleures plateformes pour un crowdfunding réussi.

En savoir plus

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

S'inscrire gratuitementEn savoir plus

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Commencer à lever des fonds
Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
Question
Coût :
$
$$
Effort :
1
23
Fun :
★★

Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

Des gains rapides pour vous :

  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

Voir notre guide des déclarations de mission

Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
$1,715
sauvegardé
1
nouvelle embauche
2500+
projets textiles finis
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Toujours dire merci
Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.