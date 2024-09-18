Le crowdfunding a révolutionné la manière dont les organisations à but non lucratif collectent des fonds et mobilisent leurs sympathisants, en leur permettant de puiser dans la générosité collective des individus. En tirant parti des plateformes de crowdfunding et d'une narration convaincante, les organisations à but non lucratif peuvent désormais atteindre un public mondial et surmonter les obstacles traditionnels au financement.

Dans cet article, nous allons explorer dix exemples remarquables de réussite en matière de crowdfunding dans le monde associatif. Découvrez comment des organisations, grandes ou petites, ont utilisé le crowdfunding pour financer des projets novateurs, répondre à des crises et susciter des changements significatifs.

10 exemples de campagnes de crowdfunding réussies pour les organisations à but non lucratif

Qu'est-ce que le crowdfunding ?

Le crowdfunding est une stratégie de collecte de fonds qui permet aux organisations à but non lucratif de recueillir de nombreux petits dons auprès d'un grand groupe d'individus, généralement par l'intermédiaire de plateformes de crowdfunding en ligne. Cette approche démocratise la philanthropie en permettant à des personnes de tous horizons de contribuer à des causes qui leur tiennent à cœur, quel que soit le montant de leur don.

Les principaux aspects du crowdfunding sont les suivants :

Accessibilité en ligne : Les campagnes sont hébergées sur des plateformes numériques, ce qui facilite leur partage et la collecte de fonds.

: Les campagnes sont hébergées sur des plateformes numériques, ce qui facilite leur partage et la collecte de fonds. La narration : Les organisations utilisent des récits et des images convaincants pour établir un lien émotionnel avec les donateurs potentiels.

: Les organisations utilisent des récits et des images convaincants pour établir un lien émotionnel avec les donateurs potentiels. Transparence : Des mises à jour régulières et des objectifs clairs permettent d'instaurer un climat de confiance avec les sympathisants.

: Des mises à jour régulières et des objectifs clairs permettent d'instaurer un climat de confiance avec les sympathisants. Le partage social : Les campagnes deviennent souvent virales grâce aux médias sociaux, élargissant ainsi leur portée au-delà des réseaux de donateurs traditionnels.

: Les campagnes deviennent souvent virales grâce aux médias sociaux, élargissant ainsi leur portée au-delà des réseaux de donateurs traditionnels. Des projets variés: Qu'il s'agisse de financer des programmes spécifiques ou de couvrir les coûts opérationnels, le crowdfunding peut répondre à divers besoins des organisations à but non lucratif.

En exploitant le pouvoir du don collectif, le crowdfunding permet non seulement de collecter des fonds, mais aussi de sensibiliser l'opinion publique, de mobiliser de nouveaux partisans et de créer une communauté autour d'une cause.

10 meilleurs exemples de crowdfunding pour les organisations à but non lucratif

1. Charité : Water - La campagne de septembre

Type de campagne : Crowdfunding basé sur le don

Charity : Water est une organisation à but non lucratif dont l'objectif est de fournir de l'eau potable propre et sûre aux communautés dans le besoin. Sa mission est d'améliorer la santé et la qualité de vie en construisant des systèmes d'approvisionnement en eau dans les pays en développement.

Ces projets ne sont possibles que grâce à des campagnes de crowdfunding telles quela"Campagne de septembre". L'objectif de cette campagne était d'apporter de l'eau potable aux habitants du Mali, du Niger et d'autres pays en développement.

Cette campagne a permis de récolter plus de 11 millions de dollars en 8 ans et de fournir de l'eau potable à 500 000 personnes.

Charity : Water a utilisé des images et des vidéos puissantes pour montrer l'impact réel des dons, rendant ainsi la campagne plus compréhensible.

Les sympathisants pouvaient créer leurs propres pages de collecte de fonds dans le cadre de campagnes d'égal à égal, ce qui permettait d'élargir la portée de la campagne. Les pages de collecte de fonds ont incité les gens à partager leurs histoires personnelles et à collecter des fonds au sein de leurs réseaux.

Principaux enseignements :

Utiliser des récits forts, des données claires et des éléments visuels pour créer un lien émotionnel avec les donateurs.

Permettre aux sympathisants de créer des pages de collecte de fonds pour étendre la portée de votre campagne

2. American Cancer Society - Relais pour la vie

Type de campagne : Crowdfunding événementiel

L'American Cancer Society (ACS) est une organisation nationale à but non lucratif dont la mission est de lutter contre le cancer par la recherche, l'éducation, la défense des droits et le soutien aux patients.

Une grande partie de cette mission a été remplie grâce à la campagne de crowdfunding "Relay for Life", qui a été créée comme un moyen de collecter des fonds et de sensibiliser l'opinion publique par le biais d'une course. La campagne a encouragé les supporters à former des équipes pour des courses de relais et des défis, favorisant ainsi un sens de la communauté tout en collectant des fonds.

Les récits personnels des survivants du cancer ont joué un rôle crucial dans le succès de la campagne, en créant des liens émotionnels puissants avec les donateurs et en amplifiant l'impact de leurs contributions.

Principaux enseignements :

Utilisez les événements locaux pour augmenter vos dons

Partagez les expériences personnelles de vos bénéficiaires pour créer un lien émotionnel profond avec les donateurs.

Structurez votre campagne de manière à encourager le travail d'équipe et une concurrence saine.

Favoriser un sentiment d'appartenance à une communauté en créant des opportunités pour les supporters de se connecter et de partager leurs expériences.

3. Crayons de la promesse - Campagne de construction d'une école

Type de campagne : Crowdfunding basé sur des projets

Pencils of Promise (PoP) est une organisation à but non lucratif qui se consacre à l'amélioration de l'accès à une éducation de qualité dans les pays en développement. Elle se concentre sur la construction d'écoles, la fourniture de ressources éducatives et la formation d'enseignants dans les communautés défavorisées.

Elle travaille dans des pays comme le Ghana, le Guatemala et le Laos et, grâce à ses campagnes de financement participatif, elle a construit 589 écoles et aidé 232 046 élèves.

PoP a utilisé des messages clairs pour souligner l'impact de chaque don et a fourni des mises à jour régulières sur les constructions scolaires afin de maintenir l'engagement des donateurs. Les médias sociaux et les partenariats avec des influenceurs les ont également aidés à accroître leur portée.

Principaux enseignements :

Communiquer clairement vos objectifs et votre impact

Informer et motiver les donateurs par des mises à jour régulières

Augmentez votre portée et vos dons grâce aux médias sociaux

4. Le nettoyage des océans - Aidez à nettoyer les océans

Type de campagne : Crowdfunding basé sur l'innovation

The Ocean Cleanup est une organisation à but non lucratif qui se concentre sur le développement et la mise en œuvre de technologies visant à éliminer les déchets plastiques des océans. Son objectif principal est de s'attaquer aux problèmes liés à la pollution plastique des océans, à la vie marine, aux écosystèmes et à la santé humaine.

Le succès de la campagne Help Clean The Oceans peut être attribué à l'utilisation de la technologie pour attirer l'attention. Ils ont utilisé des vidéos attrayantes et des explications techniques détaillées pour présenter leur solution, et ils ont régulièrement partagé les mises à jour et la couverture médiatique pour susciter l'intérêt et le soutien des gens.

Principaux enseignements :

Concentrez-vous sur l'adoption de nouvelles technologies dans vos campagnes

Utilisez des images et des explications techniques pour montrer votre impact.

Établir des partenariats avec les médias afin d'accroître votre visibilité et votre crédibilité

5. Université de Montréal - Sclérose en plaques

Type de campagne : Campagne de collecte de fonds de pair à pair

L'Université de Montréal, en collaboration avec l'Institut neurologique de Montréal, a lancé une campagne de financement participatif (peer-to-peer crowdfunding) pour faire avancer la recherche sur la sclérose en plaques (SEP), une maladie qui touchera plus de 90 000 Canadiens en 2023.

L'objectif initial de la campagne était de récolter 70 000 dollars. Cependant, en tirant parti de la plateforme de collecte de fonds peer-to-peer 100 % gratuite de Zeffy, ils ont dépassé les attentes et recueilli la somme impressionnante de 320 000 dollars. Ce choix de plateforme leur a permis de maximiser leur impact, car la politique de gratuité de Zeffy signifie que tous les fonds vont directement à la cause.

La campagne a connu un succès important sur les médias sociaux, les participants la partageant sur diverses plateformes. Cette diffusion organique a amplifié la portée de l'Université de Montréal et a contribué à dépasser son objectif initial de collecte de fonds.

Principaux enseignements :

Communiquer votre mission et l'impact de vos dons

Utilisez les médias sociaux pour accroître la portée de votre campagne en diffusant des annonces.

Encourager les sympathisants à diffuser la campagne auprès de leur réseau

6. GlobalGiving - Fonds d'aide COVID-19

Type de campagne : Crowdfunding basé sur le don

GlobalGiving est une plateforme à but non lucratif qui met en relation des donateurs avec des projets sociaux, environnementaux et humanitaires dans le monde entier.

Pendant la pandémie, ils ont créé le Fonds de secours COVID-19, qui a soutenu d'autres organisations à but non lucratif ayant recours au crowdfunding pour répondre à des besoins urgents. Ils ont collaboré avec des organisations locales pour assurer la distribution d'argent, de nourriture, de vêtements, etc.

Ils ont informé leurs donateurs de l'impact de leurs contributions, ce qui leur a permis de conserver leur soutien.

Principaux enseignements :

Se concentrer sur la résolution des problèmes immédiats liés à votre mission

Utilisez des visuels pour démontrer l'impact de vos dons

Établir des partenariats avec d'autres organisations à but non lucratif afin d'accroître votre visibilité et votre portée.

7. Fondation pour les fuites de LCR dans la colonne vertébrale - Duradash2024

Type de campagne : Crowdfunding basé sur le don

La Spinal CSF Leak Foundation est une organisation à but non lucratif fondée par des personnes souffrant d'hypotension intracrânienne. L'organisation vise à sensibiliser le public et à collecter des fonds pour la recherche sur les fuites de liquide céphalorachidien (LCR) au niveau de la colonne vertébrale. Ces fuites, causées par des déchirures ou des trous dans la dure-mère, peuvent provoquer de graves maux de tête et des symptômes neurologiques.

La fondation soutient les patients par l'éducation, la défense des droits et la recherche afin d'améliorer le diagnostic et les options de traitement. Elle organise également des événements tels que Duradash afin de collecter des fonds et de sensibiliser le public à cette maladie.

Duradash est un événement annuel de collecte de fonds virtuelle qui invite les participants à s'engager dans n'importe quelle activité de leur choix - des jeux vidéo à la lecture en passant par la prise de photos - pendant 150 minutes.

En 2021, cet événement a permis de récolter plus de 30 000 dollars. Les participants peuvent désormais faire un don par courrier, par legs ou sur Facebook.

Principaux enseignements :

Organiser un événement de crowdfunding virtuel flexible qui permette aux gens de participer de n'importe où.

Votre événement doit créer un sentiment de communauté parmi vos partisans.

Créez plusieurs options de don pour faciliter les dons.

8. CASA - En avant

Type de campagne : Crowdfunding événementiel

La Fondation CASA est une organisation à but non lucratif qui se consacre à l'amélioration de la santé mentale et du bien-être des enfants et des adolescents. La fondation met en relation des adolescents et des enfants placés dans des foyers d'accueil avec des mentors et veille à ce qu'ils reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour mener une vie saine et épanouissante.

En 2021, ils ont lancé un marathon de crowdfunding appelé Forward, qui permettait aux gens de participer à n'importe quel niveau. Tout au long de la campagne, diverses activités ont été organisées pour impliquer les participants, notamment des tirages au sort, pour lesquels les participants devaient faire un don avant de pouvoir participer au tirage.

Ils ont utilisé les médias sociaux et leur site web pour partager des photos et des vidéos afin de susciter l'enthousiasme et d'améliorer l'engagement. Ils se sont même associés à un coach en santé pour partager une vidéo de conseils et d'astuces pour un mode de vie sain.

Principaux enseignements :

Établir des partenariats avec des professionnels locaux ou internationaux pour offrir un bref mentorat aux participants.

Utilisez les médias sociaux pour sensibiliser le public à votre collecte de fonds.

Inclure des jeux excitants comme des tirages au sort pour encourager la participation.

9. Médecins sans frontières - Don d'aide d'urgence

Type de campagne: Financement de l'aide d'urgence

Médecins sans frontières est une organisation humanitaire mondiale qui fournit une assistance médicale dans les pays touchés par des conflits, des catastrophes naturelles et des épidémies. Elle opère actuellement dans plus de 70 pays, fournissant des services de santé dans des endroits où l'accès aux soins médicaux est limité.

La campagne "Emergency Relief Gift" a été créée pour mobiliser des ressources pendant les crises et les guerres. Les fonds collectés lors de cette campagne de crowdfunding permettent de fournir des soins médicaux immédiats et des fournitures essentielles aux régions touchées.

En 2023, ils ont réussi à collecter plus de 745,3 millions de dollars grâce à des contributions privées de particuliers, de fondations et de sociétés commerciales.

Les fonds ont été utilisés pour construire des hôpitaux de campagne et distribuer des fournitures vitales dans certains des environnements les plus difficiles du monde. Le succès de la campagne peut être attribué au fait qu'elle se concentre sur l'impact immédiat.

Principaux enseignements :

Dans le message de votre campagne, insistez toujours sur l'urgence et l'impact direct de vos contributions.

Maintenir la transparence lors de la rédaction de vos rapports financiers en indiquant comment les fonds sont alloués et les résultats que vous avez obtenus au cours d'un exercice fiscal.

10. Espoir pour Haïti - Campagne de solidarité haïtienne

Type de campagne: Crowdfunding d'aide d'urgence

Hope for Haiti est une organisation à but non lucratif qui se concentre sur l'amélioration de la qualité de vie en Haïti, notamment par le biais d'initiatives dans les domaines de l'éducation, des soins de santé, des infrastructures et du développement économique. L'organisation a contribué à fournir un soutien et des ressources à Haïti en temps de crise et de guerre.

La "Campagne de solidarité haïtienne" a été créée pour collecter 10 millions de dollars en mémoire des personnes touchées par le tremblement de terre dévastateur de 2010. Les fonds collectés ont permis d'aider plus de 300 000 personnes en Haïti en leur donnant accès à l'éducation, aux soins de santé, à l'eau potable, aux infrastructures et aux opportunités économiques.

Hope for Haiti a adopté une approche à multiples facettes pour amplifier son message. Elle s'est engagée auprès des médias, s'est associée à des influenceurs et a utilisé les plateformes de médias sociaux pour atteindre un public plus large. Cette stratégie d'engagement sur un large réseau a considérablement augmenté la visibilité et l'impact de la campagne.

Principaux enseignements :

Apprendre à se mobiliser rapidement en temps de crise pour améliorer l'impact de votre campagne

Envisagez de vous engager auprès d'un large réseau, tel que les médias et les influenceurs, afin d'amplifier votre message et d'atteindre un public plus large.

Votre campagne doit se concentrer sur l'aide immédiate et le soutien à long terme.

Dernières réflexions sur les campagnes de crowdfunding réussies

Les campagnes de crowdfunding réussies font plus que collecter de l'argent ; elles forgent des liens plus profonds entre les organisations à but non lucratif et leurs communautés. En présentant des impacts tangibles, ces campagnes inspirent un soutien à long terme, à la fois financier et émotionnel.

Lorsque vous planifiez votre prochaine initiative de crowdfunding, n'oubliez pas que les bons outils peuvent considérablement améliorer l'efficacité de votre campagne. Donnez du poids à la prochaine campagne de crowdfunding de votre association grâce à la plateforme de collecte de fonds peer-to-peer 100% gratuite de Zeffy. Nous ne facturons pas de frais de transaction ou de plateforme, ce qui garantit que plus de fonds iront directement à votre cause.

FAQ sur les campagnes de crowdfunding réussies

Comment choisir un site de crowdfunding ? Le choix de la bonne plateforme de crowdfunding est crucial pour le succès de votre campagne. Tenez compte des facteurs suivants : L'accent mis sur les organisations à but non lucratif : Recherchez des plateformes spécialement conçues pour les organisations à but non lucratif, car elles offrent souvent des fonctionnalités adaptées à vos besoins.

Recherchez des plateformes spécialement conçues pour les organisations à but non lucratif, car elles offrent souvent des fonctionnalités adaptées à vos besoins. Structure des frais : Examinez les frais de la plateforme, y compris les coûts de transaction et les frais de plateforme. Ces frais peuvent avoir une incidence considérable sur le montant que vous recevrez effectivement.

Examinez les frais de la plateforme, y compris les coûts de transaction et les frais de plateforme. Ces frais peuvent avoir une incidence considérable sur le montant que vous recevrez effectivement. Fonctionnalités : Évaluez les outils tels que le suivi des dons, la génération de reçus fiscaux et les pages de campagne personnalisables. Ces outils peuvent rationaliser votre processus de collecte de fonds.

Évaluez les outils tels que le suivi des dons, la génération de reçus fiscaux et les pages de campagne personnalisables. Ces outils peuvent rationaliser votre processus de collecte de fonds. Facilité d'utilisation : Choisissez une plateforme conviviale pour votre équipe et vos donateurs. Une interface compliquée peut décourager les donateurs potentiels.

Choisissez une plateforme conviviale pour votre équipe et vos donateurs. Une interface compliquée peut décourager les donateurs potentiels. Options de paiement : Veillez à ce que la plateforme prenne en charge différentes méthodes de paiement afin de répondre aux préférences des différents donateurs.

Optimisation mobile : Compte tenu de l'augmentation des dons par téléphone portable, veillez à ce que la plateforme soit entièrement optimisée pour les appareils mobiles. Parmi les différentes options disponibles, Zeffy se distingue comme un excellent choix pour les organisations à but non lucratif. Il s'agit d'une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, sans frais de transaction ni de plateforme, ce qui garantit que davantage de fonds iront directement à votre cause.

Combien d'argent une campagne de crowdfunding permet-elle de récolter ? Le montant des fonds collectés dans le cadre d'une campagne de crowdfunding peut varier considérablement en fonction de plusieurs facteurs, notamment : Objectif de collecte de fonds de la campagne

Efficacité de la promotion

Taille de votre base de donateurs Une campagne de crowdfunding réussie permet de récolter en moyenne 28 656 dollars. Les campagnes ayant des objectifs clairs, des histoires convaincantes et une forte promotion ont tendance à récolter plus d'argent.