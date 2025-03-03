Les organisations à but non lucratif perdent chaque année des milliards en frais de transaction pour le traitement des dons en ligne.
Bien que les frais de plateforme - généralement compris entre 2 et 5 % - fassent partie intégrante de la collecte de fonds numérique, ils représentent une part importante des ressources qui pourraient être consacrées à votre mission.
La plupart des plateformes de crowdfunding facturent des frais de plateforme, des frais de transaction et des coûts liés aux fonctionnalités pour couvrir leurs opérations. Il est essentiel de comprendre ces structures de frais et leur impact sur votre campagne de crowdfunding pour prendre des décisions éclairées sur la plateforme qui répond le mieux aux besoins de votre organisation.
Comprenons les coûts réels des plateformes de collecte de fonds, décomposons les différents modèles de frais et montrons comment votre organisation peut éviter complètement ces frais.
Table des matières
Pourquoi les plateformes de collecte de fonds facturent-elles des frais ?
5 types de frais couramment facturés par les plateformes de collecte de fonds
3 facteurs clés influençant le coût des plateformes de collecte de fonds
Comment établir un budget pour une plateforme de collecte de fonds ?
Plateforme de collecte de fonds sans frais : Zeffy
Comparaison des frais des plateformes de crowdfunding
Étude de cas : Comment la campagne #YesSheCanCampaign a permis de collecter 3 328 dollars grâce à Zeffy.
Dernières réflexions sur les frais des plateformes de crowdfunding
FAQ sur les frais des plateformes de crowdfunding
Les plateformes de collecte de fonds justifient leurs tarifs en mettant en avant trois coûts opérationnels principaux :
Cela signifie qu'un seul don de 100 $ peut coûter à votre organisation 5 à 10 $ en frais totaux. Par exemple, si une plateforme facture à la fois 2,9 % pour le traitement et 3 % pour les frais de plateforme, cela représente une perte de près de 6 % pour chaque don.
Alors que ces coûts étaient traditionnellement considérés comme inévitables, des solutions innovantes telles que les plateformes financées par les donateurs, comme Zeffy, prouvent qu'il est possible d'utiliser une technologie de collecte de fonds gratuite sans compromettre les fonctionnalités ou la fiabilité.
Plus de 60 % des donateurs préférant désormais faire des dons en ligne, il est essentiel de disposer d'un système de paiement fiable. Chaque don effectué au moyen d'une carte de crédit ou d'un portefeuille numérique entraîne des frais de transaction de la part d'entreprises de traitement des paiements telles que Stripe - généralement 2,9 % + 0,30 $ par transaction.
La plupart des plateformes s'annoncent "gratuites", mais excluent les frais de traitement des paiements facturés par des services tiers tels que Stripe (2,9 % + 0,30 $ par transaction). Ces frais cachés inévitables sont répercutés sur les organisations à but non lucratif en tant que coûts distincts. Par exemple, un don de 100 $ coûte généralement 3,20 $ en frais de traitement, ce qui réduit directement les fonds disponibles pour votre mission.
Même des plateformes comme GoFundMe, qui prétendent ne pas avoir de frais de plateforme, facturent le traitement des paiements pour chaque don.
Bien que GoFundMe offre aux donateurs la possibilité de couvrir ces frais, ils déduisent toujours 2,2 % + 0,30 $ de chaque don à l'organisme sans but lucratif. Cela signifie que même lorsque les donateurs choisissent de couvrir les frais, les organisations à but non lucratif ne reçoivent pas le montant total du don - un don de 100 $ ne rapporte que 97,50 $ à l'organisation.
Contrairement à d'autres plateformes, Zeffy couvre tous les frais de traitement des paiements facturés par Stripe, garantissant ainsi que les organisations à but non lucratif reçoivent 100 % de chaque don. Les donateurs peuvent contribuer à soutenir les opérations de Zeffy, mais ils ne sont jamais obligés de le faire.
Les frais de plate-forme (généralement de 2 à 5 %) couvrent les coûts de la technologie de base et de l'infrastructure qui alimente la plate-forme de collecte de fonds.
Les plateformes facturent ces frais pour maintenir et améliorer leur logiciel, fournir une assistance technique et développer de nouvelles fonctionnalités pour les organisations à but non lucratif.
Donorbox applique des frais de plateforme de 1,75 % sur son plan standard, tandis que les niveaux premium (à partir de 139 $/mois) ont des frais de plateforme de 1,5 %. Certaines fonctions spécialisées entraînent des frais de plateforme de 2 à 2,95 %. Chaque plan comprend également des frais de traitement des paiements de 2,2 % + 30 ¢ pour Stripe et de 1,99 % + 49 ¢ pour PayPal par transaction.
Zeffy fonctionne sans frais de plateforme, ce qui permet aux organisations à but non lucratif de consacrer davantage de ressources à leur mission principale.
Les plateformes telles que Donorbox et Qgiv facturent des abonnements mensuels/annuels et/ou des frais d'installation initiaux en plus des frais de transaction.
Ces frais fixes permettent généralement d'accéder à des fonctionnalités premium telles que des outils avancés de gestion des donateurs, une image de marque personnalisée ou un accès à l'API.
Qgiv exige un abonnement mensuel de 25 dollars pour accéder aux fonctions de base, les niveaux supérieurs coûtant entre 159 et 259 dollars par mois. Des frais de transaction supplémentaires de 1,95 à 3,95 % s'appliquent à chaque don.
Les plateformes comme Donorbox facturent des frais mensuels supplémentaires pour chaque intégration de tiers : 50 $/mois pour Salesforce, 50 $/mois pour HubSpot, 65 $/mois pour Blackbaud Raiser's Edge NXT et 8 $/mois pour Mailchimp. Ces frais d'intégration s'additionnent de manière significative lorsque l'on utilise plusieurs outils.
Lorsqu'il s'agit de transférer des fonds sur votre compte bancaire, les plateformes peuvent facturer des frais supplémentaires. Il s'agit notamment des frais liés aux transferts accélérés (15-25 $), aux virements internationaux ou aux paiements mensuels multiples. Certaines plateformes facturent également des frais en cas d'échec d'un transfert ou d'une procédure de vérification de compte.
Funraise utilise Stripe pour le traitement mais ajoute des frais supplémentaires pour les paiements. Outre les frais de transaction standard, ils facturent 3 % pour les paiements instantanés et 1,5 % pour les transferts internationaux.
De nombreuses plateformes facturent en fonction de la taille de votre base de données de donateurs ou limitent le nombre de contacts dans les plans de base de votre système de gestion des donateurs. Les niveaux supérieurs nécessitent souvent des mises à niveau pour des listes de donateurs plus importantes ou des fonctions de segmentation avancées.
DonorPerfect propose des suppléments en fonction du nombre de dossiers auxquels vous souhaitez accéder. Pour l'examen de 5 000 dossiers, la plateforme facture 1 250 $.
Avec le système de gestion des donateurs 100% gratuit de Zeffy, vous pouvez gérer un nombre illimité de contacts, sans frais !
La plupart des sites de collecte de fonds offrent des fonctionnalités de base telles que des formulaires de don, le traitement des paiements, la génération de reçus et des capacités d'analyse de premier ordre. Les systèmes de gestion des donateurs aident également les organisations à suivre les habitudes de don et à renforcer les relations avec les donateurs.
Les organisations doivent donner la priorité aux fonctionnalités qui correspondent à leurs objectifs de campagne spécifiques et aux besoins de leur base de donateurs.
Les grandes organisations à but non lucratif peuvent bénéficier de fonctionnalités avancées de suivi des donateurs et de gestion des événements, tandis que les petites organisations peuvent n'avoir besoin que d'un traitement de base des dons.
Zeffy offre des fonctionnalités complètes, notamment des formulaires personnalisables, la gestion des donateurs et la billetterie d'événements, le tout sans tarification différenciée ni restriction de fonctionnalités, et ce, gratuitement.
Les organisations qui mènent des campagnes réussies peuvent négocier de meilleurs tarifs en fonction de leur volume de dons.
Pour les collectes de fonds à long terme, les modèles d'abonnement sont souvent plus rentables, car ils réduisent les frais de campagne au fil du temps. Les collecteurs de fonds à court terme, quant à eux, peuvent bénéficier de frais basés sur un pourcentage, ne payant que lorsque les dons sont effectués et évitant la complexité des abonnements mensuels.
Les plateformes modernes de collecte de fonds offrent des intégrations de base avec les systèmes de gestion de la relation client (CRM), les logiciels de comptabilité et les outils de marketing par courrier électronique, bien que de nombreuses plateformes facturent des frais supplémentaires pour ces connexions.
Avant de choisir une plateforme, évaluez soigneusement les intégrations qui sont essentielles à vos activités et comparez les capacités et les coûts. Certaines plateformes gratuites offrent des intégrations robustes sans frais supplémentaires, tandis que d'autres nécessitent des solutions tierces coûteuses.
Commencez par analyser les volumes de dons mensuels et annuels que vous prévoyez. Cela permet de déterminer si des frais basés sur un pourcentage ou des modèles d'abonnement seront plus rentables pour votre organisation.
Tenez compte à la fois des dons réguliers et des pics saisonniers de collecte de fonds lorsque vous calculez les coûts potentiels de la plateforme.
Ne vous contentez pas des frais de plateforme annoncés, mais comprenez la structure complète des coûts. Incluez les frais de transaction, les coûts d'intégration et toutes les fonctionnalités supplémentaires dont votre organisation a besoin.
Tenez compte de la croissance potentielle - à mesure que le volume de vos dons augmente, certaines plateformes proposent des tarifs réduits, tandis que d'autres peuvent introduire de nouveaux frais.
Si les plateformes gratuites ou peu coûteuses peuvent sembler attrayantes au départ, évaluez leur impact à long terme sur l'efficacité de votre collecte de fonds.
Investir dans une plateforme dotée de solides outils de gestion des donateurs et de fonctions d'automatisation pourrait permettre à votre personnel d'économiser beaucoup de temps et de ressources. Toutefois, évitez de payer pour des fonctionnalités avancées qui ne soutiennent pas directement vos objectifs de collecte de fonds.
Choisissez une plateforme qui peut évoluer avec votre organisation sans introduire de nouveaux coûts excessifs.
Certaines plateformes exigent des mises à niveau vers des plans premium au fur et à mesure de la croissance, tandis que d'autres maintiennent une tarification cohérente quelle que soit la taille de l'entreprise. Vérifiez si la structure tarifaire de la plateforme s'aligne sur la trajectoire de croissance de votre organisation.
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite en Amérique du Nord qui couvre tous les frais pour les organisations à but non lucratif. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être gratuites mais qui facturent des frais de traitement, Zeffy élimine complètement les frais de plateforme et de transaction.
Nos opérations sont financées par les contributions volontaires des donateurs, qui peuvent les ajouter lors de leurs transactions sans aucune obligation.
Examinons comment les plateformes de crowdfunding aux États-Unis se comparent en termes de frais et de fonctionnalités. Cette comparaison vous aidera à comprendre pourquoi les organisations choisissent Zeffy pour leurs besoins en matière de collecte de fonds :
#YesSheCan, une association à but non lucratif pour l'éducation des jeunes, aide à préparer les étudiants à réussir à l'université. Elle perdait des dons à cause des frais de plateforme de GoFundMe et avait du mal à gérer efficacement les reçus fiscaux des donateurs.
En passant à la plateforme de dons en ligne 100 % gratuite de Zeffy, avec génération automatique de reçus fiscaux et gestion sécurisée des donateurs, ils ont collecté plus de 3 000 dollars à ce jour sans payer de frais. Les outils de Zeffy les ont aidés à se concentrer sur leur mission principale, qui est de préparer les jeunes à l'université grâce à des ressources éducatives et à des formations.
Les organisations à but non lucratif peuvent maximiser leur impact sur la collecte de fonds et simplifier la gestion des donateurs grâce aux outils de collecte de fonds 100 % gratuits de Zeffy.
Le choix de la bonne plateforme de crowdfunding a un impact sur chaque dollar que vous collectez. Examinez la structure des frais de chaque plateforme, y compris le traitement des cartes de crédit, les minimums mensuels et les frais de transactions internationales.
Les plateformes modernes ne se contentent plus de facturer les donateurs à chaque étape, certaines d'entre elles couvrant désormais tous les coûts de traitement par le biais de contributions facultatives des donateurs.
La plateforme de collecte de fonds 100% gratuite de Zeffy est à l'origine de cette transformation en offrant des outils complets pour les organisations à but non lucratif, ce qui vous permet d'orienter tous vos dons vers votre cause.
