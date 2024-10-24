Les objectifs de collecte de fonds sont importants car ils donnent aux organisations à but non lucratif une voie claire à suivre, aidant les équipes à rester concentrées et à mesurer les progrès accomplis. Lorsque les objectifs sont clairs, il est plus facile de voir à quel point on est proche de les atteindre, ce qui permet à chacun de rester motivé et sur la bonne voie.
Les objectifs montrent également aux donateurs existants que leurs dons sont utilisés à bon escient, ce qui renforce leur confiance et garantit la poursuite de leur soutien. Lorsque vos objectifs correspondent à la mission de votre association, ils deviennent plus accessibles.
Cet article explique comment créer des objectifs de collecte de fonds solides qui aideront votre association à se développer et à réussir.
Table des matières
7 raisons pour lesquelles les objectifs de collecte de fonds sont importants
3 étapes pour fixer des objectifs pratiques de collecte de fonds
4 façons de suivre et d'évaluer les progrès de la collecte de fonds
7 exemples courants d'objectifs de collecte de fonds
3 conseils pour atteindre vos objectifs de collecte de fonds
Dernières réflexions sur la réussite de la collecte de fonds
FAQ sur les objectifs de collecte de fonds des organisations à but non lucratif
Il est essentiel de fixer des objectifs de collecte de fonds qui correspondent à la mission de votre organisation à but non lucratif, car cela permet de s'assurer que chaque effort de collecte de fonds est pertinent.
Supposons par exemple que votre mission consiste à soutenir l'éducation des enfants défavorisés. Vos objectifs de collecte de fonds pourraient inclure la collecte de fonds pour l'achat de fournitures scolaires ou l'octroi de bourses d'études. Ces objectifs spécifiques s'alignent directement sur votre mission, ce qui contribue à maintenir la motivation de votre équipe de collecte de fonds et facilite la communication de vos objectifs aux principaux donateurs.
Les objectifs SMART fournissent un cadre clair pour une collecte de fonds efficace :
Exploiter les données antérieures pour fixer des objectifs éclairés et améliorer les stratégies :
Exemple : Si votre dernier gala a permis de récolter 40 000 dollars avec 200 participants, vous pourriez vous fixer comme objectif d'augmenter la fréquentation de 25 % (pour atteindre 250 participants) et les dons de 20 % (pour atteindre 48 000 dollars). Ces objectifs doivent être basés sur la capacité de croissance de votre organisation, les tendances des performances passées et les conditions actuelles du marché. Veillez toujours à ce que vos objectifs soient ambitieux mais réalisables.
Les thermomètres de collecte de fonds sont des outils visuels qui montrent la progression de votre campagne de collecte de fonds, se remplissant au fur et à mesure que vous recevez des dons.
Le thermomètre de collecte de fonds personnalisable et 100 % gratuit de Zeffy peut être intégré à votre site web ou partagé sur les médias sociaux. Les nouveaux donateurs peuvent voir à quel point vous êtes proche de votre objectif de collecte de fonds, ce qui les encourage à contribuer davantage.
Les logiciels de collecte de fonds vous aident à gérer et à suivre tous les aspects de vos efforts de collecte de fonds.
Le logiciel de collecte de fonds 100% gratuit de Zeffy vous permet de tenir des registres détaillés de vos donateurs et de vos campagnes de collecte de fonds. Vous pouvez facilement générer des rapports pour des collectes de fonds efficaces et organisées.
Les ICP (indicateurs clés de performance) sont des valeurs mesurables qui vous permettent d'évaluer dans quelle mesure votre OSBL remplit sa mission et atteint ses objectifs. Ces indicateurs donnent un aperçu de divers aspects de votre organisation, de la santé financière à l'efficacité des programmes.
Pour réussir à long terme, il est essentiel d'évaluer et d'affiner en permanence votre approche de la collecte de fonds :
En revoyant et en adaptant constamment votre approche, vous créerez une stratégie de collecte de fonds dynamique qui évoluera en fonction des besoins de votre organisation et du paysage philanthropique changeant.
Objectif : Augmenter les recettes globales de la collecte de fonds
Stratégie :
Objectif : Maintenir et développer la base de donateurs existante
Stratégie :
Objectif : Élargir la base de donateurs de grande valeur
Stratégie :
Objectif : Répondre à un besoin de financement particulier ou à un objectif de programme
Stratégie :
Objectif : Établir une source de revenus stable et prévisible
Stratégie :
Objectif : Tirer parti de la tendance au don numérique
Stratégie :
Objectif : diversifier les sources de financement et accroître le soutien des entreprises : Diversifier les sources de financement et accroître le soutien des entreprises
Stratégie :
Pour réussir une collecte de fonds, il est essentiel d'impliquer à la fois les personnes qui vous soutiennent déjà et la communauté au sens large. En impliquant activement vos donateurs et bénévoles actuels, vous renforcez leur attachement à votre mission.
Organisez divers événements en ligne et en personne pour répondre aux différentes préférences et étendre votre portée. Exploitez les plateformes de médias sociaux pour partager des histoires captivantes, des rapports d'impact et des aperçus des coulisses de votre travail.
Simultanément, le fait de s'adresser à la communauté au sens large permet d'élargir votre base de soutien. Cette double approche crée un sentiment d'appartenance partagée à votre mission et inspire des contributions plus significatives.
Communiquez régulièrement les progrès de votre collecte de fonds aux donateurs par le biais d'une approche multicanal, y compris des courriels, des mises à jour sur les médias sociaux et des bulletins d'information.
En divisant votre objectif en étapes plus petites et réalisables et en célébrant chaque point de référence, vous maintenez l'élan et l'engagement des donateurs tout au long de la campagne de collecte de fonds.
Des mises à jour transparentes et fréquentes créent un sentiment d'accomplissement partagé, encourageant un soutien continu et pouvant inspirer des dons plus importants ou répétés à mesure que vous vous rapprochez de votre objectif final de collecte de fonds.
La reconnaissance des réussites et l'analyse des échecs sont des éléments cruciaux d'une initiative de collecte de fonds réussie. Lorsque vous franchissez une étape importante ou atteignez un objectif, organisez des célébrations bien pensées qui impliquent l'ensemble de votre communauté - donateurs, bénévoles, personnel et bénéficiaires.
Effectuez une analyse approfondie après la campagne afin d'identifier les points à améliorer, tels que les méthodes de sensibilisation inefficaces ou les goulets d'étranglement dans votre processus de donation. Utilisez ces informations pour affiner vos stratégies de collecte de fonds, fixer des objectifs plus précis et développer des approches innovantes pour les prochaines campagnes.
En équilibrant la célébration et la réflexion critique, vous créez une culture d'amélioration continue au sein de votre organisation. Cette approche stimule non seulement le moral et la motivation, mais garantit également que chaque effort de collecte de fonds est plus efficace que le précédent et qu'il cible davantage de donateurs potentiels.
La définition d'objectifs clairs en matière de collecte de fonds est cruciale pour le succès des organisations à but non lucratif, car elle permet de cibler les objectifs, d'optimiser les ressources et d'instaurer un climat de confiance avec les donateurs. Alignez toujours vos objectifs sur votre mission, suivez régulièrement vos progrès et tirez les leçons de vos succès et de vos difficultés.
Une collecte de fonds efficace ne consiste pas seulement à fixer des objectifs, mais aussi à disposer des bons outils pour les atteindre. Zeffy propose une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, conçue pour soutenir les efforts de collecte de fonds de votre association.
Notre logiciel comprend des formulaires de don personnalisables, une gestion complète des donateurs et des rapports en temps réel, le tout sans frais cachés ni coûts de transaction. En éliminant les dépenses liées au logiciel, Zeffy s'assure que chaque dollar collecté va directement à votre cause.
Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.
Stimulez le succès de vos collectes de fonds grâce à ce guide de rédaction de courriels. Obtenez des conseils sur les lignes d'objet, les CTA, la conception et des modèles personnalisés pour votre prochaine campagne.
Découvrez notre liste d'idées novatrices de collecte de fonds pour récolter plus d'argent. Explorez des idées uniques et faciles à mettre en œuvre pour chaque organisation.