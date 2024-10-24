Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Accueil
/
Blog
/
Comment fixer et atteindre les objectifs de collecte de fonds de votre organisation à but non lucratif ?
Guides sur les organisations à but non lucratif

Comment fixer et atteindre les objectifs de collecte de fonds de votre organisation à but non lucratif ?

24 octobre 2024

Les objectifs de collecte de fonds sont importants car ils donnent aux organisations à but non lucratif une voie claire à suivre, aidant les équipes à rester concentrées et à mesurer les progrès accomplis. Lorsque les objectifs sont clairs, il est plus facile de voir à quel point on est proche de les atteindre, ce qui permet à chacun de rester motivé et sur la bonne voie.

Les objectifs montrent également aux donateurs existants que leurs dons sont utilisés à bon escient, ce qui renforce leur confiance et garantit la poursuite de leur soutien. Lorsque vos objectifs correspondent à la mission de votre association, ils deviennent plus accessibles. 

Cet article explique comment créer des objectifs de collecte de fonds solides qui aideront votre association à se développer et à réussir.

Table des matières

7 raisons pour lesquelles les objectifs de collecte de fonds sont importants

3 étapes pour fixer des objectifs pratiques de collecte de fonds

4 façons de suivre et d'évaluer les progrès de la collecte de fonds

7 exemples courants d'objectifs de collecte de fonds

3 conseils pour atteindre vos objectifs de collecte de fonds

Dernières réflexions sur la réussite de la collecte de fonds

FAQ sur les objectifs de collecte de fonds des organisations à but non lucratif

7 raisons pour lesquelles les objectifs de collecte de fonds sont importants

  1. Motivation: Des objectifs clairs donnent une orientation et permettent aux équipes de se concentrer sur la réalisation des objectifs.
  2. Suivi des progrès: Ils permettent de mesurer le succès et d'ajuster les stratégies sur la base de données de performance en temps réel.
  3. L'inspiration des donateurs: Des objectifs concrets démontrent l'impact, ce qui encourage le soutien des donateurs potentiels.
  4. Optimisation des ressources: Les objectifs vous permettent d'allouer efficacement du temps et des fonds à des activités à fort impact.
  5. Responsabilité: Des objectifs clairement définis permettent aux membres de l'équipe de comprendre leurs responsabilités.
  6. Alignement stratégique: Les objectifs garantissent que les efforts de collecte de fonds soutiennent directement la mission et la vision de votre organisation.
  7. Instauration d'un climat de confiance: La réalisation des objectifs fixés témoigne de la compétence et de la fiabilité des partisans et des parties prenantes.
Lisez notre guide pour élaborer un plan de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif.

3 étapes pour fixer des objectifs pratiques de collecte de fonds

1. S'aligner sur votre mission

Il est essentiel de fixer des objectifs de collecte de fonds qui correspondent à la mission de votre organisation à but non lucratif, car cela permet de s'assurer que chaque effort de collecte de fonds est pertinent. 

Supposons par exemple que votre mission consiste à soutenir l'éducation des enfants défavorisés. Vos objectifs de collecte de fonds pourraient inclure la collecte de fonds pour l'achat de fournitures scolaires ou l'octroi de bourses d'études. Ces objectifs spécifiques s'alignent directement sur votre mission, ce qui contribue à maintenir la motivation de votre équipe de collecte de fonds et facilite la communication de vos objectifs aux principaux donateurs.

2. Fixer des objectifs de collecte de fonds SMART 

Les objectifs SMART fournissent un cadre clair pour une collecte de fonds efficace :

3. Utiliser les données des collectes de fonds précédentes

Exploiter les données antérieures pour fixer des objectifs éclairés et améliorer les stratégies :

Exemple : Si votre dernier gala a permis de récolter 40 000 dollars avec 200 participants, vous pourriez vous fixer comme objectif d'augmenter la fréquentation de 25 % (pour atteindre 250 participants) et les dons de 20 % (pour atteindre 48 000 dollars). Ces objectifs doivent être basés sur la capacité de croissance de votre organisation, les tendances des performances passées et les conditions actuelles du marché. Veillez toujours à ce que vos objectifs soient ambitieux mais réalisables.

4 façons de suivre et d'évaluer les progrès de la collecte de fonds

1. Mises à jour en temps réel grâce aux thermomètres de collecte de fonds

Les thermomètres de collecte de fonds sont des outils visuels qui montrent la progression de votre campagne de collecte de fonds, se remplissant au fur et à mesure que vous recevez des dons.

Le thermomètre de collecte de fonds personnalisable et 100 % gratuit de Zeffy peut être intégré à votre site web ou partagé sur les médias sociaux. Les nouveaux donateurs peuvent voir à quel point vous êtes proche de votre objectif de collecte de fonds, ce qui les encourage à contribuer davantage.

2. Utiliser un logiciel de collecte de fonds

Les logiciels de collecte de fonds vous aident à gérer et à suivre tous les aspects de vos efforts de collecte de fonds. 

Le logiciel de collecte de fonds 100% gratuit de Zeffy vous permet de tenir des registres détaillés de vos donateurs et de vos campagnes de collecte de fonds. Vous pouvez facilement générer des rapports pour des collectes de fonds efficaces et organisées.

3. Indicateurs clés de performance et mesures pour les organisations à but non lucratif

Les ICP (indicateurs clés de performance) sont des valeurs mesurables qui vous permettent d'évaluer dans quelle mesure votre OSBL remplit sa mission et atteint ses objectifs. Ces indicateurs donnent un aperçu de divers aspects de votre organisation, de la santé financière à l'efficacité des programmes.

4. Révisions et ajustements réguliers

Pour réussir à long terme, il est essentiel d'évaluer et d'affiner en permanence votre approche de la collecte de fonds :

En revoyant et en adaptant constamment votre approche, vous créerez une stratégie de collecte de fonds dynamique qui évoluera en fonction des besoins de votre organisation et du paysage philanthropique changeant.

7 objectifs et stratégies communs de collecte de fonds

1. Augmenter le total des dons annuels de X%

Objectif : Augmenter les recettes globales de la collecte de fonds

Stratégie :

2. Améliorer le taux de fidélisation des donateurs de X%

Objectif : Maintenir et développer la base de donateurs existante

Stratégie :

Lisez notre guide pour savoir comment fidéliser vos donateurs

3. Acquérir X nouveaux donateurs majeurs

Objectif : Élargir la base de donateurs de grande valeur

Stratégie :

En savoir plus sur la collecte de fonds auprès des grands donateurs pour les organisations à but non lucratif

4. Récolter X $ par le biais d'une campagne ou d'un événement spécifique

Objectif : Répondre à un besoin de financement particulier ou à un objectif de programme

Stratégie :

5. Augmenter les dons mensuels récurrents de X%

Objectif : Établir une source de revenus stable et prévisible

Stratégie :

Lisez notre guide pour en savoir plus sur les dons mensuels récurrents pour les organisations à but non lucratif.

6. Réaliser une croissance de X % des dons en ligne d'une année sur l'autre

Objectif : Tirer parti de la tendance au don numérique

Stratégie :

7. Obtenir un nombre X de parrainages d'entreprises

Objectif : diversifier les sources de financement et accroître le soutien des entreprises : Diversifier les sources de financement et accroître le soutien des entreprises

Stratégie :

Apprenez à obtenir des sponsors pour votre organisation à but non lucratif.

3 conseils pour une campagne de collecte de fonds réussie

1. Susciter l'engagement et attirer davantage de sympathisants

Pour réussir une collecte de fonds, il est essentiel d'impliquer à la fois les personnes qui vous soutiennent déjà et la communauté au sens large. En impliquant activement vos donateurs et bénévoles actuels, vous renforcez leur attachement à votre mission. 

Organisez divers événements en ligne et en personne pour répondre aux différentes préférences et étendre votre portée. Exploitez les plateformes de médias sociaux pour partager des histoires captivantes, des rapports d'impact et des aperçus des coulisses de votre travail. 

Simultanément, le fait de s'adresser à la communauté au sens large permet d'élargir votre base de soutien. Cette double approche crée un sentiment d'appartenance partagée à votre mission et inspire des contributions plus significatives.

2. Communiquer les progrès et les étapes

Communiquez régulièrement les progrès de votre collecte de fonds aux donateurs par le biais d'une approche multicanal, y compris des courriels, des mises à jour sur les médias sociaux et des bulletins d'information. 

En divisant votre objectif en étapes plus petites et réalisables et en célébrant chaque point de référence, vous maintenez l'élan et l'engagement des donateurs tout au long de la campagne de collecte de fonds. 

Des mises à jour transparentes et fréquentes créent un sentiment d'accomplissement partagé, encourageant un soutien continu et pouvant inspirer des dons plus importants ou répétés à mesure que vous vous rapprochez de votre objectif final de collecte de fonds.

3. Célébrer les succès et tirer les leçons des difficultés rencontrées

La reconnaissance des réussites et l'analyse des échecs sont des éléments cruciaux d'une initiative de collecte de fonds réussie. Lorsque vous franchissez une étape importante ou atteignez un objectif, organisez des célébrations bien pensées qui impliquent l'ensemble de votre communauté - donateurs, bénévoles, personnel et bénéficiaires. 

Effectuez une analyse approfondie après la campagne afin d'identifier les points à améliorer, tels que les méthodes de sensibilisation inefficaces ou les goulets d'étranglement dans votre processus de donation. Utilisez ces informations pour affiner vos stratégies de collecte de fonds, fixer des objectifs plus précis et développer des approches innovantes pour les prochaines campagnes.

En équilibrant la célébration et la réflexion critique, vous créez une culture d'amélioration continue au sein de votre organisation. Cette approche stimule non seulement le moral et la motivation, mais garantit également que chaque effort de collecte de fonds est plus efficace que le précédent et qu'il cible davantage de donateurs potentiels.

Dernières réflexions sur la réussite de la collecte de fonds

La définition d'objectifs clairs en matière de collecte de fonds est cruciale pour le succès des organisations à but non lucratif, car elle permet de cibler les objectifs, d'optimiser les ressources et d'instaurer un climat de confiance avec les donateurs. Alignez toujours vos objectifs sur votre mission, suivez régulièrement vos progrès et tirez les leçons de vos succès et de vos difficultés.

Une collecte de fonds efficace ne consiste pas seulement à fixer des objectifs, mais aussi à disposer des bons outils pour les atteindre. Zeffy propose une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, conçue pour soutenir les efforts de collecte de fonds de votre association. 

Notre logiciel comprend des formulaires de don personnalisables, une gestion complète des donateurs et des rapports en temps réel, le tout sans frais cachés ni coûts de transaction. En éliminant les dépenses liées au logiciel, Zeffy s'assure que chaque dollar collecté va directement à votre cause. 

Inscrivez-vous sur la plateforme de collecte de fonds 100% gratuite de Zeffy et rapprochez-vous de vos objectifs.

FAQ sur les objectifs de collecte de fonds des organisations à but non lucratif

Lorsque vous fixez des objectifs de collecte de fonds pour un petit organisme à but non lucratif, tenez compte des éléments suivants pour vous assurer qu'ils sont réalistes et réalisables :

  • Alignez votre objectif de collecte de fonds sur la mission de votre association.
  • Évaluez vos ressources actuelles pour fixer un objectif réaliste.
  • Décomposez votre objectif en cibles plus petites et plus faciles à gérer.
  • Impliquez votre communauté dans le processus de définition des objectifs.
  • Basez votre objectif sur les données et les tendances observées dans des organisations à but non lucratif similaires.
  • Soyez prêt à ajuster vos objectifs si nécessaire.

Il peut parfois s'avérer nécessaire d'ajuster vos objectifs de collecte de fonds au cours d'une campagne. Voici comment procéder :

  • Examinez le montant des fonds collectés et ajustez votre objectif si nécessaire.
  • Consultez votre équipe et les donateurs pour identifier les problèmes ou les nouvelles opportunités.
  • Modifiez votre objectif si nécessaire en fonction de vos progrès actuels.
  • Informez vos partisans des changements et de leur nécessité.

Les types les plus courants sont les suivants :

  • Financement participatif (crowdfunding)
  • Collecte de fonds de pair à pair
  • Campagnes du mardi de la générosité
  • Événements virtuels
  • Campagnes de dons par texto

La promotion efficace d'une collecte de fonds est essentielle pour atteindre vos objectifs. Voici quelques stratégies pour vous aider à démarrer :

  • Tirez parti des médias sociaux : Faites connaître votre cause et demandez à vos sympathisants de vous aider à la faire connaître.
  • Essayez les campagnes de marketing par courriel : Envoyez des courriels personnalisés à vos sympathisants avec des détails sur votre collecte de fonds.
  • Établir des partenariats avec des entreprises locales : Faites passer le message auprès de leur clientèle.
  • Organisez des événements de collecte de fonds : Organisez des événements tels que des courses de charité, des ventes de pâtisseries ou des ventes aux enchères afin d'offrir aux gens un moyen amusant de contribuer.

La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

Collecter des dons sans frais
Rédigé par
Camille Duboz

Continuez à lire :

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus
Guides sur les organisations à but non lucratif
Guide de rédaction des courriels de collecte de fonds : Conseils et modèles

Stimulez le succès de vos collectes de fonds grâce à ce guide de rédaction de courriels. Obtenez des conseils sur les lignes d'objet, les CTA, la conception et des modèles personnalisés pour votre prochaine campagne.

En savoir plus
Idées de collecte de fonds
101+ idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif en 2025

Découvrez notre liste d'idées novatrices de collecte de fonds pour récolter plus d'argent. Explorez des idées uniques et faciles à mettre en œuvre pour chaque organisation.

En savoir plus

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

S'inscrire gratuitementEn savoir plus

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Commencer à lever des fonds
Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
Question
Coût :
$
$$
Effort :
1
23
Fun :
★★

Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

Des gains rapides pour vous :

  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

Voir notre guide des déclarations de mission

Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
$1,715
sauvegardé
1
nouvelle embauche
2500+
projets textiles finis
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Toujours dire merci
Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.