Les objectifs de collecte de fonds sont importants car ils donnent aux organisations à but non lucratif une voie claire à suivre, aidant les équipes à rester concentrées et à mesurer les progrès accomplis. Lorsque les objectifs sont clairs, il est plus facile de voir à quel point on est proche de les atteindre, ce qui permet à chacun de rester motivé et sur la bonne voie.

Les objectifs montrent également aux donateurs existants que leurs dons sont utilisés à bon escient, ce qui renforce leur confiance et garantit la poursuite de leur soutien. Lorsque vos objectifs correspondent à la mission de votre association, ils deviennent plus accessibles.

Cet article explique comment créer des objectifs de collecte de fonds solides qui aideront votre association à se développer et à réussir.

Table des matières

7 raisons pour lesquelles les objectifs de collecte de fonds sont importants

3 étapes pour fixer des objectifs pratiques de collecte de fonds

4 façons de suivre et d'évaluer les progrès de la collecte de fonds

7 exemples courants d'objectifs de collecte de fonds

3 conseils pour atteindre vos objectifs de collecte de fonds

Dernières réflexions sur la réussite de la collecte de fonds

FAQ sur les objectifs de collecte de fonds des organisations à but non lucratif

7 raisons pour lesquelles les objectifs de collecte de fonds sont importants

Motivation: Des objectifs clairs donnent une orientation et permettent aux équipes de se concentrer sur la réalisation des objectifs. Suivi des progrès: Ils permettent de mesurer le succès et d'ajuster les stratégies sur la base de données de performance en temps réel. L'inspiration des donateurs: Des objectifs concrets démontrent l'impact, ce qui encourage le soutien des donateurs potentiels. Optimisation des ressources: Les objectifs vous permettent d'allouer efficacement du temps et des fonds à des activités à fort impact. Responsabilité: Des objectifs clairement définis permettent aux membres de l'équipe de comprendre leurs responsabilités. Alignement stratégique: Les objectifs garantissent que les efforts de collecte de fonds soutiennent directement la mission et la vision de votre organisation. Instauration d'un climat de confiance: La réalisation des objectifs fixés témoigne de la compétence et de la fiabilité des partisans et des parties prenantes.

3 étapes pour fixer des objectifs pratiques de collecte de fonds

1. S'aligner sur votre mission

Il est essentiel de fixer des objectifs de collecte de fonds qui correspondent à la mission de votre organisation à but non lucratif, car cela permet de s'assurer que chaque effort de collecte de fonds est pertinent.

Supposons par exemple que votre mission consiste à soutenir l'éducation des enfants défavorisés. Vos objectifs de collecte de fonds pourraient inclure la collecte de fonds pour l'achat de fournitures scolaires ou l'octroi de bourses d'études. Ces objectifs spécifiques s'alignent directement sur votre mission, ce qui contribue à maintenir la motivation de votre équipe de collecte de fonds et facilite la communication de vos objectifs aux principaux donateurs.

2. Fixer des objectifs de collecte de fonds SMART

Les objectifs SMART fournissent un cadre clair pour une collecte de fonds efficace :

Spécifiques : Définir des objectifs précis, par exemple : "Collecter 50 000 dollars pour notre programme de tutorat des jeunes".

: Définir des objectifs précis, par exemple : "Collecter 50 000 dollars pour notre programme de tutorat des jeunes". Mesurable : Utilisez des mesures quantifiables pour suivre les progrès, comme le total des dons hebdomadaires.

: Utilisez des mesures quantifiables pour suivre les progrès, comme le total des dons hebdomadaires. Réalisable : Fixez des objectifs ambitieux mais réalistes en fonction de vos ressources et de vos capacités.

: Fixez des objectifs ambitieux mais réalistes en fonction de vos ressources et de vos capacités. Pertinent : Assurez-vous que les objectifs soutiennent directement la mission et les priorités actuelles de votre organisation.

: Assurez-vous que les objectifs soutiennent directement la mission et les priorités actuelles de votre organisation. Limité dans le temps: Fixer des délais clairs pour créer l'urgence et concentrer les efforts.

3. Utiliser les données des collectes de fonds précédentes

Exploiter les données antérieures pour fixer des objectifs éclairés et améliorer les stratégies :

Analyser les indicateurs de performance des campagnes précédentes (par exemple, le montant total collecté, le taux de fidélisation des donateurs, le montant moyen des dons).

Identifier les tactiques efficaces et les domaines à améliorer.

Utiliser l'analyse des tendances pour fixer des objectifs de croissance réalistes.

Comparez vos performances à des références sectorielles pour les situer dans leur contexte.

Ajustez les objectifs en fonction de l'évolution des capacités de votre organisation ou de facteurs externes.

Exemple : Si votre dernier gala a permis de récolter 40 000 dollars avec 200 participants, vous pourriez vous fixer comme objectif d'augmenter la fréquentation de 25 % (pour atteindre 250 participants) et les dons de 20 % (pour atteindre 48 000 dollars). Ces objectifs doivent être basés sur la capacité de croissance de votre organisation, les tendances des performances passées et les conditions actuelles du marché. Veillez toujours à ce que vos objectifs soient ambitieux mais réalisables.

4 façons de suivre et d'évaluer les progrès de la collecte de fonds

1. Mises à jour en temps réel grâce aux thermomètres de collecte de fonds

Les thermomètres de collecte de fonds sont des outils visuels qui montrent la progression de votre campagne de collecte de fonds, se remplissant au fur et à mesure que vous recevez des dons.

Le thermomètre de collecte de fonds personnalisable et 100 % gratuit de Zeffy peut être intégré à votre site web ou partagé sur les médias sociaux. Les nouveaux donateurs peuvent voir à quel point vous êtes proche de votre objectif de collecte de fonds, ce qui les encourage à contribuer davantage.

2. Utiliser un logiciel de collecte de fonds

Les logiciels de collecte de fonds vous aident à gérer et à suivre tous les aspects de vos efforts de collecte de fonds.

Le logiciel de collecte de fonds 100% gratuit de Zeffy vous permet de tenir des registres détaillés de vos donateurs et de vos campagnes de collecte de fonds. Vous pouvez facilement générer des rapports pour des collectes de fonds efficaces et organisées.

3. Indicateurs clés de performance et mesures pour les organisations à but non lucratif

Les ICP (indicateurs clés de performance) sont des valeurs mesurables qui vous permettent d'évaluer dans quelle mesure votre OSBL remplit sa mission et atteint ses objectifs. Ces indicateurs donnent un aperçu de divers aspects de votre organisation, de la santé financière à l'efficacité des programmes.

Taux de fidélisation des donateurs : Pourcentage de donateurs qui continuent à faire des dons sur une période donnée.

: Pourcentage de donateurs qui continuent à faire des dons sur une période donnée. Montant moyen des dons : Montant moyen des dons par donateur

: Montant moyen des dons par donateur RSI de la collecte de fonds : Les dons collectés par rapport aux fonds dépensés pour les initiatives de collecte de fonds.

: Les dons collectés par rapport aux fonds dépensés pour les initiatives de collecte de fonds. Ratio d'efficacité des programmes : Pourcentage des dépenses totales consacrées aux programmes et services par rapport aux coûts administratifs et de collecte de fonds.

: Pourcentage des dépenses totales consacrées aux programmes et services par rapport aux coûts administratifs et de collecte de fonds. Taux de fidélisation des bénévoles : Pourcentage de bénévoles qui restent actifs au fil du temps

: Pourcentage de bénévoles qui restent actifs au fil du temps Mesures d'impact: Mesures qui évaluent les résultats directs des programmes et services de l'organisation.

4. Révisions et ajustements réguliers

Pour réussir à long terme, il est essentiel d'évaluer et d'affiner en permanence votre approche de la collecte de fonds :

Fixer des intervalles de révision : Planifiez des évaluations mensuelles ou trimestrielles pour analyser les performances par rapport aux indicateurs clés de performance.

: Planifiez des évaluations mensuelles ou trimestrielles pour analyser les performances par rapport aux indicateurs clés de performance. Utiliser la visualisation des données : Mettre en place des tableaux de bord pour identifier rapidement les tendances et les domaines nécessitant une attention particulière.

: Mettre en place des tableaux de bord pour identifier rapidement les tendances et les domaines nécessitant une attention particulière. Réaliser des comptes rendus d'équipe : Organiser des réunions régulières pour recueillir les avis du personnel et des bénévoles en première ligne.

: Organiser des réunions régulières pour recueillir les avis du personnel et des bénévoles en première ligne. S 'adapter aux facteurs externes : Rester flexible pour ajuster les objectifs en réponse aux changements économiques ou aux opportunités émergentes.

: Rester flexible pour ajuster les objectifs en réponse aux changements économiques ou aux opportunités émergentes. Comparer avec ses pairs : Comparez vos performances à celles d'organisations similaires afin d'identifier les domaines à améliorer.

: Comparez vos performances à celles d'organisations similaires afin d'identifier les domaines à améliorer. Mettez en œuvre des tests A/B : Expérimentez différentes stratégies et différents messages pour optimiser votre approche.

Expérimentez différentes stratégies et différents messages pour optimiser votre approche. Recueillir les réactions des parties prenantes : Interrogez régulièrement les donateurs, les bénévoles et les bénéficiaires afin d'éclairer votre processus de définition des objectifs.

: Interrogez régulièrement les donateurs, les bénévoles et les bénéficiaires afin d'éclairer votre processus de définition des objectifs. Réévaluez la pertinence des objectifs : Assurez-vous que vos ICP correspondent toujours à votre mission et aux priorités actuelles de l'organisation.

: Assurez-vous que vos ICP correspondent toujours à votre mission et aux priorités actuelles de l'organisation. Consigner les enseignements tirés de l'expérience: Conserver une trace des stratégies réussies et des difficultés rencontrées afin d'éclairer la planification future.

En revoyant et en adaptant constamment votre approche, vous créerez une stratégie de collecte de fonds dynamique qui évoluera en fonction des besoins de votre organisation et du paysage philanthropique changeant.

7 objectifs et stratégies communs de collecte de fonds

1. Augmenter le total des dons annuels de X%

Objectif : Augmenter les recettes globales de la collecte de fonds

Stratégie :

Diversifier les canaux de collecte de fonds (par exemple, en ligne, événements, publipostage)

Mettre en œuvre une approche à plusieurs niveaux pour les donateurs

Améliorer la communication et l'engagement des donateurs

2. Améliorer le taux de fidélisation des donateurs de X%

Objectif : Maintenir et développer la base de donateurs existante

Stratégie :

Développer un programme de gestion des donateurs

Fournir des rapports d'impact réguliers aux donateurs

Personnaliser la communication en fonction des préférences et de l'historique du donateur

3. Acquérir X nouveaux donateurs majeurs

Objectif : Élargir la base de donateurs de grande valeur

Stratégie :

Effectuer des recherches de prospects afin d'identifier les principaux donateurs potentiels

Élaborer des plans de culture sur mesure pour chaque prospect

Organiser des événements exclusifs pour les grands donateurs potentiels

4. Récolter X $ par le biais d'une campagne ou d'un événement spécifique

Objectif : Répondre à un besoin de financement particulier ou à un objectif de programme

Stratégie :

Créer un récit de campagne convaincant

Tirer parti du marketing multicanal (médias sociaux, courrier électronique, médias traditionnels)

Impliquer les membres du conseil d'administration et les bénévoles dans les efforts de sensibilisation

5. Augmenter les dons mensuels récurrents de X%

Objectif : Établir une source de revenus stable et prévisible

Stratégie :

Mettre en évidence l'impact des dons durables

Simplifier le processus de mise en place de dons récurrents

Offrir une reconnaissance spéciale aux donateurs récurrents

6. Réaliser une croissance de X % des dons en ligne d'une année sur l'autre

Objectif : Tirer parti de la tendance au don numérique

Stratégie :

Optimisez votre formulaire de don en ligne pour une meilleure expérience utilisateur

Mettre en œuvre une stratégie de marketing numérique solide

Explorer les nouvelles tendances en matière de collecte de fonds numériques (par exemple, les dons en crypto-monnaie).

7. Obtenir un nombre X de parrainages d'entreprises

Objectif : diversifier les sources de financement et accroître le soutien des entreprises : Diversifier les sources de financement et accroître le soutien des entreprises

Stratégie :

Recherche et ciblage d'entreprises en phase avec votre mission

Élaborer des offres de parrainage attrayantes

Cultiver les relations avec les départements de responsabilité sociale des entreprises

3 conseils pour une campagne de collecte de fonds réussie

1. Susciter l'engagement et attirer davantage de sympathisants

Pour réussir une collecte de fonds, il est essentiel d'impliquer à la fois les personnes qui vous soutiennent déjà et la communauté au sens large. En impliquant activement vos donateurs et bénévoles actuels, vous renforcez leur attachement à votre mission.

Organisez divers événements en ligne et en personne pour répondre aux différentes préférences et étendre votre portée. Exploitez les plateformes de médias sociaux pour partager des histoires captivantes, des rapports d'impact et des aperçus des coulisses de votre travail.

Simultanément, le fait de s'adresser à la communauté au sens large permet d'élargir votre base de soutien. Cette double approche crée un sentiment d'appartenance partagée à votre mission et inspire des contributions plus significatives.

2. Communiquer les progrès et les étapes

Communiquez régulièrement les progrès de votre collecte de fonds aux donateurs par le biais d'une approche multicanal, y compris des courriels, des mises à jour sur les médias sociaux et des bulletins d'information.

En divisant votre objectif en étapes plus petites et réalisables et en célébrant chaque point de référence, vous maintenez l'élan et l'engagement des donateurs tout au long de la campagne de collecte de fonds.

Des mises à jour transparentes et fréquentes créent un sentiment d'accomplissement partagé, encourageant un soutien continu et pouvant inspirer des dons plus importants ou répétés à mesure que vous vous rapprochez de votre objectif final de collecte de fonds.

3. Célébrer les succès et tirer les leçons des difficultés rencontrées

La reconnaissance des réussites et l'analyse des échecs sont des éléments cruciaux d'une initiative de collecte de fonds réussie. Lorsque vous franchissez une étape importante ou atteignez un objectif, organisez des célébrations bien pensées qui impliquent l'ensemble de votre communauté - donateurs, bénévoles, personnel et bénéficiaires.

Effectuez une analyse approfondie après la campagne afin d'identifier les points à améliorer, tels que les méthodes de sensibilisation inefficaces ou les goulets d'étranglement dans votre processus de donation. Utilisez ces informations pour affiner vos stratégies de collecte de fonds, fixer des objectifs plus précis et développer des approches innovantes pour les prochaines campagnes.

En équilibrant la célébration et la réflexion critique, vous créez une culture d'amélioration continue au sein de votre organisation. Cette approche stimule non seulement le moral et la motivation, mais garantit également que chaque effort de collecte de fonds est plus efficace que le précédent et qu'il cible davantage de donateurs potentiels.

Dernières réflexions sur la réussite de la collecte de fonds

La définition d'objectifs clairs en matière de collecte de fonds est cruciale pour le succès des organisations à but non lucratif, car elle permet de cibler les objectifs, d'optimiser les ressources et d'instaurer un climat de confiance avec les donateurs. Alignez toujours vos objectifs sur votre mission, suivez régulièrement vos progrès et tirez les leçons de vos succès et de vos difficultés.

Une collecte de fonds efficace ne consiste pas seulement à fixer des objectifs, mais aussi à disposer des bons outils pour les atteindre. Zeffy propose une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, conçue pour soutenir les efforts de collecte de fonds de votre association.

Notre logiciel comprend des formulaires de don personnalisables, une gestion complète des donateurs et des rapports en temps réel, le tout sans frais cachés ni coûts de transaction. En éliminant les dépenses liées au logiciel, Zeffy s'assure que chaque dollar collecté va directement à votre cause.

FAQ sur les objectifs de collecte de fonds des organisations à but non lucratif

Quel est un objectif raisonnable de collecte de fonds pour une petite association ? Lorsque vous fixez des objectifs de collecte de fonds pour un petit organisme à but non lucratif, tenez compte des éléments suivants pour vous assurer qu'ils sont réalistes et réalisables : Alignez votre objectif de collecte de fonds sur la mission de votre association.

Évaluez vos ressources actuelles pour fixer un objectif réaliste.

Décomposez votre objectif en cibles plus petites et plus faciles à gérer.

Impliquez votre communauté dans le processus de définition des objectifs.

Basez votre objectif sur les données et les tendances observées dans des organisations à but non lucratif similaires.

Soyez prêt à ajuster vos objectifs si nécessaire.

Comment puis-je ajuster les objectifs de collecte de fonds en cours de campagne ? Il peut parfois s'avérer nécessaire d'ajuster vos objectifs de collecte de fonds au cours d'une campagne. Voici comment procéder : Examinez le montant des fonds collectés et ajustez votre objectif si nécessaire.

Consultez votre équipe et les donateurs pour identifier les problèmes ou les nouvelles opportunités.

Modifiez votre objectif si nécessaire en fonction de vos progrès actuels.

Informez vos partisans des changements et de leur nécessité.

Quels sont les types de campagnes de collecte de fonds en ligne les plus populaires ? Les types les plus courants sont les suivants : Financement participatif (crowdfunding)

Collecte de fonds de pair à pair

Campagnes du mardi de la générosité

Événements virtuels

Campagnes de dons par texto