How to Market a Fundraiser: 15 Proven Strategies + Free Checklist (2026)

Guides sur les organisations à but non lucratif

⚡ TL;DR — La réponse en bref Verdict: Build your marketing plan before you post anything — audience, message, timeline, and resources first — then layer in the 15 tactics below using Zeffy's zero-fee platform to keep every dollar you raise. What works: Combining a clear core message with multi-channel outreach (email, social, SMS, direct mail) timed to a campaign calendar; using Zeffy to eliminate platform fees so more money reaches your mission. What doesn't: Jumping straight into social posts without a strategy; trying every channel at once with no assigned roles; vague storytelling that doesn't translate donations into tangible outcomes. Best for: Nonprofits of any size planning an event, campaign, or annual fund drive and wanting a step-by-step system — not just a list of tips. Worth considering if: You've run fundraisers before but keep hitting a plateau after launch week, or you're spending money on platform fees that should go to your cause.

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Table des matières

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Promoting your fundraising event effectively is crucial for growing your donations and number of supporters. Developing a solid fundraising plan can provide the foundation needed for successful promotion.

In this guide, we'll walk you through how to build a fundraiser marketing plan from scratch, then share 15 proven tactics to promote your fundraiser like a pro. From creating a compelling theme to using social media, email, and paid ads — these strategies will help your campaign stand out and gain real momentum.

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How to build a fundraiser marketing plan (before you post anything)

Jumping straight into social media posts and email blasts without a plan is one of the most common mistakes nonprofits make. A fundraiser marketing plan takes less than an hour to sketch out, but it's the difference between a campaign that gains momentum and one that fizzles after the first week. Here's how to build yours, step by step.

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Step 1: Define your target audience

Not everyone is your donor. The more specifically you can describe your ideal supporter, the more effectively every tactic in this article will work.

Posez-vous la question :

Who has given to causes like ours before?

Are we reaching existing donors, lapsed donors, or cold audiences?

What motivates them — personal connection, community impact, tax benefits, social proof?

Create two or three simple donor personas. Even something as basic as "Maria, 45, local business owner who cares about youth education" will sharpen your messaging across every channel.

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Step 2: Set specific, measurable goals

Raise as much as possible" is not a goal. A marketing plan needs a target to work backward from.

Define:

A fundraising goal (e.g., $15,000 by December 15)

A donor acquisition goal (e.g., 40 first-time donors)

Engagement milestones (e.g., 500 email opens, 200 campaign page visits)

Having layered goals means you can diagnose what's working mid-campaign and adjust before it's too late.

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Step 3: Craft your core message and positioning

Before you write a single email subject line or social caption, nail down your campaign's central narrative. Donors don't give to organizations — they give to outcomes.

Your core message should answer three questions:

1. What problem are we solving? (Be specific — "feed 300 families this winter" beats "fight hunger")

2. Why now? (Urgency and relevance increase conversion)

3. What does a donor's gift actually do? (Translate dollar amounts into tangible impact: "$50 buys 10 backpacks")

This message becomes the spine of your campaign. It runs through your landing page headline, email subject lines, social posts, and any scripts for board or volunteer outreach.

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Step 4: Map out your campaign timeline

A fundraiser without a timeline is a fundraiser that gets deprioritized. Work backward from your end date and assign key dates for:

Campaign launch (soft launch to existing donors, then public launch)

Mid-campaign update (share progress, celebrate milestones, re-engage lapsed visitors)

Final push (urgency window — typically the last 48-72 hours)

Post-campaign thank-you (within 48 hours of closing)

Building this into a simple calendar — even a Google Sheet — ensures nothing slips through the cracks during a busy campaign period.

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Step 5: Allocate your resources (not just budget)

Most nonprofits have a small or zero paid marketing budget, and that's okay. "Budget" in this context means your full resource picture:

Time: Who owns each channel? How many hours per week can you dedicate?

Volunteers and board members: Can they share posts, make calls, or write personal emails?

Owned channels: Email list size, social following, website traffic — these are assets with real value.

Paid budget (if any): Even $100-200 in Facebook or Instagram ads can significantly amplify a campaign with a strong organic foundation.

Knowing your constraints upfront helps you prioritize the tactics below rather than trying to do everything at once.

Your fundraiser marketing plan checklist

Use this before launching any campaign:

[ ] Donor personas defined (at least 2)

[ ] Fundraising goal and secondary goals set

[ ] Core campaign message written (problem + urgency + impact)

[ ] Campaign timeline mapped with key dates

[ ] Channels selected based on available resources

[ ] Roles assigned for content creation and outreach

With this foundation in place, every tactic below becomes dramatically more effective — because you're executing with intention, not improvisation.

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How to craft your fundraiser story and message

A compelling story is one of the most powerful — and most underused — tools in nonprofit marketing. It's not enough to tell people your cause is important. You need to show them what's at stake and why their specific gift changes something specific.

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The problem-solution-impact framework

The simplest storytelling structure for fundraiser marketing has three parts:

1. Problem: Open with a real, concrete situation. Not "many families struggle" — but "this winter, 300 families in our county won't have enough food for the holidays." Specificity creates emotional proximity.

2. Solution: Introduce your organization as the bridge. What do you do, and how does it directly address the problem? Keep this tight — one or two sentences.

3. Impact: Close with the transformation. What does life look like after your organization steps in? Ground it in numbers when you can: "Last year, we delivered 4,200 meals. This campaign, we're aiming for 6,000."

This framework works in every format — email subject lines, social captions, landing page headlines, and board member talking points.

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Make the donor the hero

One of the most effective shifts you can make in your fundraiser messaging is to reframe the donor's role. Your organization is not the hero — your donor is. You're offering them the opportunity to create a specific outcome they care about.

Instead of: "Zeffy's Gift helps feed families in need."

Try: "Your $40 puts a full Thanksgiving meal on the table for a family who'd otherwise go without."

This framing is more personal, more motivating, and far more likely to convert a reader into a donor.

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Translate dollars into outcomes

Donors are more likely to give when they can see exactly what their money does. Build a simple gift ladder for your campaign:

$25 = one week of after-school supplies for a child

$50 = one month of tutoring sessions

$100 = a full semester of reading support

Include this on your campaign page, in your emails, and in any social posts asking for donations. It removes ambiguity and makes every gift feel meaningful — regardless of the amount.

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How to build a high-converting fundraiser landing page

Your campaign page is where all your promotion efforts land. If it doesn't convert visitors into donors, the best social strategy in the world won't save your campaign. Here's what separates high-performing fundraiser pages from forgettable ones.

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Write a headline that does real work

Your page headline needs to answer one question in under ten words: "Why should I give, right now?" Weak headlines describe your organization. Strong headlines describe the outcome.

Weak: "Support the Annual Gala for Community Youth"

Strong: "Help 500 Kids Access Art Education This School Year"

Lead with the impact, not the event. Visitors decide in seconds whether to read on.

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Structure your page for skimmers

Most visitors won't read every word. Structure your page so someone who skims still gets the full picture:

Hero section: Headline, subheading (who you are + what this campaign does), and a donation CTA button above the fold

Impact section: Your dollar-to-outcome gift ladder, a short impact stat or milestone from past campaigns

Story section: A brief narrative — two or three paragraphs — that puts a human face on the cause

Social proof: A donor count, a progress bar toward your goal, or a short testimonial from a past supporter or beneficiary

Second CTA: Another clear donate button before the footer

Each section serves a different type of visitor. Together, they move people from curiosity to commitment.

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Optimize for mobile first

More than half of nonprofit website traffic comes from mobile devices. If your campaign page is hard to navigate on a phone, you're losing donors before they even read your story. Test your page on at least two different phone sizes before launch. Check that your donation button is easy to tap, your text is readable without zooming, and your form doesn't require excessive scrolling.

Zeffy's fundraising pages are built mobile-first, so they're ready to convert from the moment you launch.

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Keep your donation form short

Every extra field in a donation form reduces conversion. Ask for only what you need: name, email, donation amount, and payment info. If you want to gather additional data (phone number, mailing address), make those fields optional — or collect them in a follow-up thank-you email sequence instead.

A frictionless donation experience keeps the focus where it belongs: on your mission and the donor's decision to support it.

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15 stratégies pour promouvoir votre événement de collecte de fonds

1. Créer un thème

Le choix d'un thème est essentiel pour assurer la cohérence de la promotion de votre collecte de fonds sur différents canaux et pour attirer les donateurs à votre événement.

Choisissez un thème qui trouve un écho auprès de votre public, qui corresponde à votre objectif de collecte de fonds et qui reflète votre mission. Un thème cohérent pour votre campagne de collecte de fonds vous aidera à établir un lien avec vos partisans et à leur donner une idée de ce qu'ils peuvent attendre.

Lors de la promotion de l'événement, incluez tous les détails essentiels pour susciter l'intérêt et encourager la participation.

Pro tip: Engage your supporters by creating a voting form for theme ideas. This approach generates excitement and ensures your event resonates with your audience. Zeffy's free form builder makes this process simple and effective.

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2. Établir le lieu et les partenariats

Un lieu soigneusement choisi complète le thème et les objectifs de votre événement et peut susciter l'enthousiasme et l'impatience des donateurs potentiels. Optez pour un lieu qui correspond au thème et à l'objectif de votre collecte de fonds et préparez un contenu attrayant pour promouvoir le lieu.

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Tenez compte des conseils suivants pour choisir le lieu idéal

Garantir l'accessibilité à votre public cible

Partagez des photos captivantes et des faits intéressants sur le lieu.

Utilisez les médias sociaux, les bulletins d'information électroniques et la page de votre événement.

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Partenariat avec des entreprises locales pour la promotion, le parrainage ou la participation.

Another idea is partnering with local businesses, athletes, musicians, or artists who can help you bring your event to life. By partnering with local venues affiliated with individuals who already have established networks, you can spread the word about your event much more quickly.

Vous pouvez également consulter notre guide sur l'obtention de parrainages d'entreprises pour obtenir plus d'idées sur la manière d'impliquer des entreprises locales et des personnalités dans votre cause.

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3. Créer l'engouement et tirer parti du bouche-à-oreille

Word of mouth is a powerful tool for nonprofits, as it helps build trust and credibility. When someone recommends your cause, it adds significant weight to your mission's message. Encourage your supporters to create FOMO (fear of missing out) surrounding your event by sharing their previous positive experiences and excitement on social media.

One of the easiest ways to promote your event is to reach out to your existing donors. We're all more likely to attend an event if someone we know and trust has told us about it. Mention your event in your newsletter, send personalized emails, and message a few donors on social media.

Leur soutien et leur plaisir sincères peuvent créer un engouement et donner aux autres l'impression qu'ils ne veulent pas passer à côté d'une belle occasion. Incitez les participants à publier des informations sur les événements à venir afin de promouvoir davantage la collecte de fonds.

You can also explore an online calendar, social media group, or newsletter to promote your event in your community. These are often free resources for all community members to promote events and other happenings in your area.

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Comment promouvoir un événement à but non lucratif par courrier électronique ?

Si vous envisagez de contacter vos donateurs par le biais d'une campagne d'e-mailing ou d'une lettre d'information, voici quelques plateformes gratuites de campagne d'e-mailing que vous pouvez utiliser :

Veillez à ce que vos courriels contiennent quelque chose du genre :

Réservez la date (plus de 3 mois à l'avance) : Annoncez l'événement avec un CTA clair à partager.

Event details email: Highlight impact, how funds help, and last year's success (if applicable).

Courriel de rappel (quelques jours avant) : Inclure la logistique (lieu, code vestimentaire, parking) et une action rapide (ajouter au calendrier, faire un don).

Thank you email: A must! Show appreciation and share the event's impact.

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Comment promouvoir votre événement à but non lucratif par un véritable appel téléphonique ?

Yes, people still answer their phones — especially when they care about your cause! A short, five-minute call puts your event on their radar, strengthens relationships, and might even inspire them to help spread the word. Focus on key supporters — past attendees, major donors, or table sponsors — and follow up with a text or email linking to your event page for easy action.

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4. Inciter votre comité

Your hosting committee can be your most significant support in promoting the fundraising event. They're connected to your nonprofit, understand your cause, and share the same passion.

Saisissez cette occasion pour les motiver davantage en leur proposant des incitations attrayantes. Envisagez des idées de récompenses amusantes comme des cartes-cadeaux ou des billets gratuits.

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Des moyens créatifs pour impliquer votre comité

Make it easy: Provide pre-written social posts, graphics, and a content calendar so they know precisely when and what to share.

Recognize their efforts: Feature top promoters in emails, on social media, or even with a small prize for the most ticket sales or shares.

Créez un défi d'équipe : Une petite compétition amicale peut s'avérer très utile ! Offrez des incitations à ceux qui amènent le plus grand nombre de participants ou de dons.

Leverage event pages and hashtags: Encourage them to share a dedicated event page and use a unique hashtag to track engagement.

Tap into Google Ads: If eligible, use a Google Ad Grant to reach more people, giving committee members an even bigger audience to engage.

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Phase d'exécution de la collecte de fonds

5. Vendre des billets d'événements en ligne

La vente de billets en ligne vous permettra d'atteindre un public plus large lors de la promotion de votre collecte de fonds. Utilisez un puissant outil de billetterie en ligne pour simplifier l'inscription de toutes les personnes concernées.

Concentrez-vous sur la création de pages d'événements en ligne qui sont faciles à relier et à partager avec les sympathisants.

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6. Donner une image de marque à l'événement

Créez des pages d'événement avec des éléments de marque solides et cohérents, tels qu'un logo, une palette de couleurs et un slogan ou une déclaration de mission. Ces éléments visuels permettent aux sympathisants de reconnaître votre organisation et d'instaurer un climat de confiance au fil du temps.

Cela les aide également à comprendre les valeurs fondamentales de votre organisation et à s'associer rapidement à la cause. Les images et les éléments visuels suscitent l'enthousiasme pour l'événement, et vous pouvez incorporer un texte inspirant pour motiver les participants à acheter des billets.

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Établissez votre collecte de fonds avec un communiqué de presse

A press release makes your event feel official and boosts brand visibility. Local media — newspapers, radio, and TV — may cover your fundraiser or even offer an interview.

Inclure des détails clés :

Nom de l'événement, date, heure et lieu

Prix des billets et informations sur l'achat

Une citation de votre organisation

Bref historique de l'événement (le cas échéant)

Getting media coverage builds credibility and expands your reach.

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7. Organiser des tombolas et des ventes aux enchères silencieuses

Les ventes aux enchères silencieuses et les tirages au sort en ligne offrent des possibilités supplémentaires de promotion de l'événement. Utilisez les plateformes de médias sociaux pour donner des conseils aux participants sur les articles à vendre aux enchères.

Des articles excitants tels que des souvenirs signés, des œuvres d'art exclusives, des billets pour des parcs à thème et des bons d'achat pour des restaurants locaux peuvent susciter l'enthousiasme pour votre événement. Sollicitez le soutien d'entreprises locales pour des dons en nature dans le cadre d'une tombola ou d'une vente aux enchères silencieuse.

Trouvez des sociétés sponsors ou des entreprises locales pour fournir des articles pour l'événement. Concentrez-vous sur des articles qui susciteront l'intérêt de votre public, tels que des billets de concert uniques ou un dîner privé avec une célébrité locale.

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8. Montrer de la gratitude

Small gestures of gratitude go a long way, especially for nonprofits that receive donor contributions. Show donors and attendees appreciation to encourage them to return to your fundraiser and become advocates.

En les remerciant de leur contribution, vous renforcez la relation avec eux et vous les fidélisez. Envoyez des lettres de remerciement afin de susciter l'enthousiasme pour votre événement à mesure que vous vous rapprochez de votre objectif de collecte de fonds.

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Sensibilisation à votre événement de collecte de fonds

9. Comment promouvoir votre collecte de fonds sur Facebook

Utilisez la page Facebook de votre association pour informer régulièrement les personnes qui vous suivent sur les prochaines collectes de fonds et autres initiatives. Cela permet de fidéliser les visiteurs et de les faire revenir. Maintenez la page active avec différentes mises à jour et utilisez-la pour promouvoir les événements de collecte de fonds à venir.

Voici quelques bonnes pratiques à prendre en compte lors de l'utilisation de Facebook pour la collecte de fonds :

Ask your Facebook supporters to "share" your fundraiser. This will spread your message to more users and leverage social proof to build trust.

People often accept invites from their friends as they're more likely to assume an event is worth attending if their friends recommend it. Remember to encourage your followers to share event posts.

Utilisez les publicités Facebook pour collecter des fonds et du soutien. Ces publicités ciblées vous permettent d'atteindre des donateurs potentiels en fonction de leurs intérêts, de leurs données démographiques et de leurs comportements.

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10. How to use X (formerly Twitter)

Vous pouvez utiliser X (anciennement Twitter) pour atteindre les influenceurs suivis par votre public local. Envoyez-leur un tweet avec des détails sur votre événement, en soulignant comment il correspond à leurs intérêts ou à leur travail caritatif antérieur.

Research the influencer's interests, values, and previous engagements to craft your personalized message. If their interests align with your cause, ask them to give your organization or the event a shoutout.

Some influencers and public figures support a cause to show a sense of social responsibility and use their platform to promote positive change. If influencers retweet about your event, you can reach thousands of people willing to donate to your fundraiser.

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11. Comment s'engager sur Instagram

Instagram est populaire parmi les jeunes générations et s'adresse aux personnes qui aiment les plateformes visuelles. Encouragez votre comité d'accueil et vos sympathisants à partager des photos liées à votre événement.

Utilisez les histoires et les bobines pour créer des contenus courts et attrayants, tels que des vidéos des coulisses d'une mission de sauvetage ou des histoires d'impact. Partagez des vidéos en avant-première de l'événement afin de susciter l'intérêt des participants potentiels avant la collecte de fonds.

Tip: Create a contest and offer free tickets to the best posts related to your event. Ask them to tag your nonprofit in the post to let others connect with your organization. Continually encourage people to use event-related tags and keywords.

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12. Comment démarrer avec la publicité payante/Google Ads

Investissez dans des annonces payantes pour faire connaître votre collecte de fonds. Les subventions publicitaires de Google offrent aux organisations à but non lucratif un crédit publicitaire de 10 000 dollars, ce qui leur permet de promouvoir leur cause sur la plateforme, même avec un budget réduit.

Utilisez des boutons d'appel à l'action appropriés pour inciter les sympathisants à se joindre à la cause. Créez un lien vers la page d'accueil de l'événement pour vous assurer qu'ils disposent de toutes les informations nécessaires.

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13. Comment utiliser les SMS

SMS marketing is a simple and cost-effective way to promote your event. When people register for your event online, ask for their phone number. It's essential to get consent when asking for phone numbers to respect people's choices and comply with data privacy laws.

Keep them updated with the status of your ticket sales and ask them to remind their friends to buy tickets. To demonstrate your appreciation for their donation, share the fundraiser's progress and describe the difference more ticket sales will make to your cause.

Personnalisez le message en utilisant leurs prénoms et les montants de leurs dons pour montrer à quel point leur contribution est cruciale et combien elle compte pour votre association.

Vous préférez un appel téléphonique classique ? Lisez ceci.

Phone calls don't have to last longer than five minutes, and you can even use them to check in on your donors, see if they have any questions, and give them a heads-up about your upcoming fundraising event. They may even offer to help out!

You don't need to call everyone on your list, but a phone call will be especially helpful when trying to engage supporters who usually attend your events, make large donations, or reserve tables. After the call, remember to follow up with a text or email with a link to your fundraising event's page so donors can buy tickets, donate, and share the link.

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14. Comment utiliser le courrier électronique pour promouvoir votre collecte de fonds ?

Des courriels bien conçus et adaptés aux téléphones portables encouragent les supporters à lire tous les détails de la collecte de fonds.

Choose nonprofit email templates and customize them to align with your organization's brand identity. If registration is required for the event, provide a direct link to the registration form in the email. Use email marketing tools to automate reminders and personalize each message to your supporters.

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15. Opter pour le publipostage

Le marketing direct est une méthode éprouvée pour mobiliser les donateurs, envoyer des invitations et faire connaître les missions des organisations à but non lucratif. Sa nature tangible crée une expérience personnalisée, ce qui en fait un moyen efficace de promouvoir un événement de collecte de fonds.

Share the true impact of people's contributions through direct mail to evoke emotion. Incorporate QR codes and a clear call to action for easy event registration.

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5 bonnes pratiques pour maximiser les dons à votre campagne de financement

1. Déterminez la plate-forme utilisée par votre public cible

L'identification des plateformes sur lesquelles votre public principal est le plus actif nécessite une approche stratégique. Commencez par rechercher les plateformes les plus populaires dans votre secteur d'activité et dans les niches connexes.

Des plateformes comme Facebook, X, LinkedIn et Instagram s'adressent à des groupes démographiques spécifiques. Suivez les données via vos outils de gestion de la relation client, Google Analytics et les informations sur les médias sociaux pour comprendre votre base de supporters.

Keep an eye on similar nonprofit organizations for inspiration. Find out what platforms they use most and how they use them to engage supporters. Adjust your strategy using a competitor analysis to see if it can help improve donor engagement.

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Créer un calendrier de contenu

Avant de publier et de partager n'importe quoi au hasard, créez un calendrier de contenu pour déterminer quand vous publierez quoi. Incluez les posts qui :

Annoncer l'événement et le faire connaître.

Remind your audience about your event with dates, ticket sale info, etc.

Share stories from last year's event.

Generate ideas for posts during your event.

Thank your community after your event.

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2. Utiliser des publicités pour promouvoir votre page Facebook

Social media channels are already great platforms for reaching a large audience base. Your nonprofit can promote your Facebook page by targeting specific users filtered through demographics and interests.

Hyper-specific targeting can increase support and donations for your cause. Track your ads to see which types of ads best engage your audiences. Facebook's retargeting ads can increase engagement by reaching people who have visited your nonprofit's website.

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3. Adopter le marketing d'influence sur Instagram

Influencer marketing is a great way to make your nonprofit recognizable and build trust. Collaborating with influencers to spread awareness of your mission can make the public passionate about your cause. More awareness and recognition means more people will feel compelled to support your fundraising event. Find an influencer who aligns with your mission to make the most out of influencer marketing. Here are some steps to finding the right influencer to collaborate with your nonprofit:

Recherchez les hashtags et les comptes pertinents. Cela vous aidera à atteindre les influenceurs qui parlent peut-être déjà des questions liées à votre mission.

Review the influencer's recent posts to see if they can become a positive representative of your nonprofit.

Check their audience demographics, age, and location to determine whether they're appropriate for your mission and cause.

Once you select an ideal influencer, prepare a personalized pitch to connect with them. This would also help them understand your fundraising mission.

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4. Veillez à ce que votre histoire soit convaincante

A compelling story has the power to organically raise funds by tugging at the heartstrings of potential supporters. Compelling storytelling taps into your audience's emotions, building a foundation of trust.

Votre histoire doit susciter l'empathie et créer un lien émotionnel fort pour inciter les gens à contribuer et à faire la différence. Rédigez un récit qui met en évidence l'impact de votre cause et démontre la différence tangible que les sympathisants peuvent faire grâce à leurs contributions.

For a full storytelling framework you can apply immediately, see the How to craft your fundraiser story and message section above.

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5. Utilisez votre réseau

Amplifying your reach is essential — and you don't have to do it alone. Use your network to spread the word and engage more people in your cause. Encourage your volunteers and host committee members to share your message and promote your fundraiser within their influence.

Contactez les sympathisants et les participants et demandez-leur de mentionner votre organisation dans leurs publications sur les médias sociaux ou de partager les détails de l'événement.

Remember to connect with local media outlets with a stake in your cause or community, and consider publishing a press release to maximize attention for your fundraiser. In your press release to news media, be sure to include:

Le nom de l'événement.

La date, l'heure et le lieu de l'événement.

Combien coûte un billet ?

How to buy tickets to the fundraising event (via Zeffy's online ticketing platform).

Une citation d'un membre de votre organisation.

A brief history of the event (if there is one).

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Case study: Noelle's Gift to Children raised over $325,000 with Zeffy

Noelle's Gift to Children, a nonprofit that helps kids in Sarnia-Lambton and Chatham-Kent, Ontario, uses Zeffy's zero-fee fundraising platform for events like its annual gala and 5K run. It has raised $325,208 for its various fundraisers using Zeffy.

Le passage à Zeffy leur a permis d'économiser 16 260 dollars de frais, ce qui signifie que plus d'argent va directement à l'aide aux enfants. Bryan Cowden, l'organisateur de la course, apprécie le fait que Zeffy soit une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, facile à utiliser et offrant toutes les fonctionnalités dont ils ont besoin.

I was shocked. Yeah, I was shocked by the features that you get. Compared to other forms I've used, Zeffy is just amazing.

— Bryan Cowden

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Dernières réflexions sur la promotion d'une collecte de fonds

Promoting your fundraiser doesn't have to be complicated, and our effective fundraising tips simplify it. Pick the best strategies for your nonprofit, and be bold and creative. Remember, your passion is contagious — let it shine through in your promotion strategies.

Créer des expériences mémorables pour votre communauté favorise un sentiment de connexion et les incite à devenir des défenseurs de votre cause. Lorsque les sympathisants se sentent personnellement investis, ils sont plus enclins à passer le mot et à contribuer de manière significative à votre mission.

Zeffy — the only 100% free fundraising platform — helps you promote and manage your fundraisers with zero fees. No platform, transaction, or credit card fees. Funded entirely by optional donor tips, so more of the money you raise goes straight to your cause.

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FAQ sur la promotion d'événements de collecte de fonds

Quelles sont les meilleures plateformes de médias sociaux pour la collecte de fonds ? Every nonprofit is different, and so are its causes. Which social media platform is the best for a nonprofit depends on its core target audience. Platforms like Facebook, X, LinkedIn, and Instagram cater to specific demographics. Facebook tends to reach older donors, Instagram connects with younger audiences, and LinkedIn works well for professional donors and corporate relationships. Use your CRM and social media analytics to see where your existing supporters are most active, and start there.

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Comment annoncer un événement de collecte de fonds ? Share the details of the fundraising event clearly, precisely, and impactfully. Mention the event's date, time, and location. Explain the cause and mission of the fundraiser to establish a connection. Provide details on how to attend, donate, or volunteer. Include contact details to keep the channel open for more engagement. Encourage immediate action like registering online or purchasing a raffle ticket.

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Comment faire en sorte qu'une collecte de fonds devienne virale ? Viral content leaves a lasting impact on people and compels them to support a good cause. While there's no one-size-fits-all strategy, here are a few things you can consider: your fundraiser message must be relatable to its audience, it must have a captivating and heartwarming story, and the fundraiser must be simple and easy to share. Using the donor-as-hero framework and translating dollar amounts into specific outcomes significantly increases the likelihood that supporters will share your campaign with their networks.

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How far in advance should I start marketing a fundraiser? For most event-based fundraisers, start your marketing at least six to eight weeks out. Send a save-the-date three or more months ahead for large galas or annual events. For online campaigns without a fixed event date, a three-to-four week runway is typically enough — with a soft launch to existing donors before your public launch.

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