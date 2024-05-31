Pour de nombreuses organisations à but non lucratif, Facebook reste une ligne de vie vitale pour diffuser des messages, collecter des fonds et étendre leur portée. Depuis 2015, il a permis de collecter plus de 5 milliards de dollars pour des causes dans le monde entier. Mais l'utilisez-vous à son plein potentiel ?

Exploitez le potentiel de Facebook pour vous connecter à un public plus large et accroître l'impact de votre cause.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la collecte de fonds sur Facebook. Voici tout ce que vous devez savoir sur Facebook, des outils aux campagnes, et comment ils vous permettront de développer vos campagnes de collecte de fonds.

‍

Table des matières

Qu'est-ce que la collecte de fonds sur Facebook pour les organisations à but non lucratif ?

Avantages de l'utilisation de Facebook pour les organisations à but non lucratif

Outils et fonctionnalités de Facebook pour les organisations à but non lucratif

Facebook pour les organisations : 10 bonnes pratiques

Conclusion sur Facebook pour les organisations à but non lucratif

FAQ sur Facebook pour les organisations à but non lucratif

‍

Qu'est-ce que la collecte de fonds sur Facebook pour les organisations à but non lucratif ?

L'immense portée de Facebook, qui compte des milliards d'utilisateurs dans le monde entier, en fait une plateforme inestimable pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent amplifier leurs efforts de collecte de fonds.

La collecte de fonds sur Facebook est possible grâce à des outils qui permettent aux organisations de créer des pages et des campagnes de collecte de fonds directement sur la plateforme. Les sympathisants peuvent facilement organiser et partager des collectes de fonds au nom des organisations à but non lucratif qui leur tiennent à cœur.

Ce modèle exploite les réseaux existants tout en faisant connaître des causes à de nouveaux donateurs potentiels à grande échelle. Les utilisateurs de Facebook peuvent facilement lancer des collectes de fonds pour le compte de n'importe quel organisme à but non lucratif.

Les utilisateurs peuvent promouvoir les causes qui leur tiennent à cœur à l'occasion d'événements ou d'anniversaires, et les organisations à but non lucratif peuvent également organiser des campagnes de collecte de fonds sur Facebook pour rendre les dons aussi faciles que possible.

‍

Pouvez-vous utiliser les outils de collecte de fonds de Facebook ?

Votre association doit répondre aux critères d'éligibilité de Facebook pour accéder à ses outils de collecte de fonds :

Vous devez être un organisme à but non lucratif enregistré aux États-Unis sous le numéro 501(c)(3).

Vous devez disposer d'un numéro d'identification fiscale et d'un compte bancaire auprès d'une banque reconnue. Vous devrez également fournir les coordonnées bancaires et les relevés de transactions des trois derniers mois.

La page Facebook dédiée à votre association, qui doit avoir été créée il y a au moins deux jours. Lors de la demande, la page doit préciser la catégorie de votre association, son adresse, et doit comporter au moins un message.

Après approbation, vous pouvez accéder aux outils de collecte de fonds de Facebook et obtenir une analyse détaillée de votre campagne de collecte de fonds.

‍

Avantages de l'utilisation de Facebook pour les organisations à but non lucratif

Les collectes de fonds sur Facebook permettent de toucher un plus grand nombre de personnes et d'obtenir plus de dons. Depuis leur lancement, les outils de collecte de fonds de Facebook ont permis de récolter plus de 3 milliards de dollars pour des initiatives à but non lucratif.

La diversité et la taille de la base d'utilisateurs de Facebook en font un canal utile pour la sensibilisation des organisations à but non lucratif. Avec la bonne stratégie, votre organisation peut obtenir plus de dons de la part d'un plus grand nombre de personnes.

Voici pourquoi de nombreuses organisations à but non lucratif choisissent d'utiliser Facebook pour leurs collectes de fonds :

C'est facile à mettre en place :

Si votre association est éligible aux outils de collecte de fonds de Facebook, la demande ne prend pas de temps. Vous pouvez commencer à collecter des fonds presque immédiatement.

‍

Pour les sympathisants aussi, c'est facile :

‍Les genssont susceptibles de faire un don s'ils sont familiers avec la plateforme. Le processus de don est simple et peut être complété en quelques clics.

‍

Facebook facture aux organisations à but non lucratif des frais de traitement de 1,99 % + 0,49 USD. Pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent des paiements 100 % gratuits et plus rapides, des plateformes de collecte de fonds comme Zeffy offrent une plateforme de collecte de fonds 100 % sans frais.

‍

Outils et fonctionnalités de Facebook pour les organisations à but non lucratif

Facebook dispose d'une multitude d'outils précieux pour soutenir vos efforts de collecte de fonds. Voici les 9 principaux outils et fonctionnalités de collecte de fonds que vous pouvez utiliser :

‍

1. Page à but non lucratif Collecte de fonds

Grâce à la collecte de fonds sur Facebook, les organisations à but non lucratif peuvent collecter des fonds rapidement en fournissant des informations telles qu'une description de la collecte de fonds, une date limite et des objectifs. Vous pouvez personnaliser votre page de collecte de fonds en ajoutant une photo de couverture.

Astuce : activez l'option "Suggestions de pages similaires" dans les paramètres de la page. Elle aidera les internautes à vous trouver après avoir interagi avec le contenu d'une page similaire.

Suivez ces 5 étapes pour mettre en place votre page de collecte de fonds à but non lucratif :

Étape 1 : Visitez Facebook.com/pages/create et créez une page avec le nom de votre association.

Étape 2 : Choisissez la catégorie "Organisation à but non lucratif" pour bénéficier d'avantages exclusifs.

Étape 3 : Ajoutez une photo de profil et une photo de couverture attrayante. La photo de profil doit de préférence représenter le logo de votre organisation.

La photo de couverture est la première chose que les gens voient lorsqu'ils visitent votre page Facebook. Veillez à ce qu'elle soit pertinente et qu'elle reflète les valeurs et la mission de votre association.

Étape 4 : Rédigez une section "À propos" captivante, expliquant votre association et soulignant votre motivation pour inspirer les visiteurs. Incluez des appels à l'action convaincants pour encourager les visiteurs à apporter leur soutien.

Étape 5 : Publiez régulièrement du contenu attrayant sur votre page Facebook. Ces posts Facebook à but non lucratif peuvent couvrir des informations pertinentes telles que :

Mises à jour sur vos programmes en cours

Détails des programmes à venir

Succès des initiatives passées

Promotion d'un événement avec possibilité de don

‍

2. Collecte de fonds de pair à pair

Les sympathisants peuvent partager des collectes de fonds au nom de votre association, en faisant connaître votre mission à leur réseau et en élargissant votre champ d'action.

Vos sympathisants peuvent organiser des collectes de fonds sur Facebook à l'occasion d'événements tels que :

Un anniversaire, où ils peuvent encourager les membres de leur famille et leurs amis à faire un don à votre organisation à but non lucratif comme cadeau d'anniversaire.

L'anniversaire de la mort d'un être cher pour se souvenir de lui tout en collectant des fonds pour une bonne cause.

Dans le cadre d'un défi Facebook

Une collecte de fonds personnelle

Facebook vous informe chaque fois qu'une personne collecte plus de 50 $ pour votre cause. Pour suivre ces collectes de fonds, rendez-vous sur la page Collectes de fonds de Facebook.

Pour encourager d'autres donateurs, les collectes de fonds sont classées par ordre chronologique avec des détails tels que le titre, le nom du donateur, la photo de la campagne, l'objectif du don, les fonds collectés jusqu'à présent et le temps restant.

L'outil "Trier et filtrer" de la page Facebook vous aide à trouver et à vous connecter avec les supporters qui organisent des collectes de fonds pour votre association. Vous pouvez filtrer par statut, type, informations sur le créateur et si vous les avez déjà remerciés. Cela vous permet de vous engager rapidement, de les remercier et de partager des conseils pour les aider à atteindre l'objectif de collecte de fonds de votre organisation à but non lucratif.

‍

3. Les publicités Facebook pour la collecte de fonds

Les publicités Facebook sont des promotions payantes qui apparaissent dans les fils d'actualité ou les barres latérales des utilisateurs, ce qui vous permet de cibler des publics spécifiques et de suivre les performances. Tout organisme à but non lucratif ayant accès aux outils de collecte de fonds de Facebook peut diffuser une publicité Facebook.

Pour créer une campagne publicitaire de dons :

Allez dans le Gestionnaire de publicités et sélectionnez "Créer". Choisissez le type d'achat "Enchères" et l'objectif "Ventes". Nommez votre campagne. Confirmer les détails et les catégories d'annonces spéciales. Nommez votre ensemble de publicités et sélectionnez "Donation Facebook" comme lieu de conversion. Définissez votre budget, le ciblage du public, les placements et l'optimisation pour les conversions sur site. Choisissez l'option "Placements manuels" et sélectionnez uniquement "Flux Facebook". Donnez un nom à votre publicité, sélectionnez la page à partir de laquelle elle sera diffusée et choisissez un format d'image ou de vidéo unique. Révisez et publiez votre publicité sur Facebook.

En diffusant une publicité sur Facebook, vous pouvez réengager vos sympathisants en ciblant les hôtes et les donateurs d'anciennes collectes de fonds par le biais d'audiences personnalisées.

Avec les publicités de dons sur Facebook, vous pouvez suivre les dons, la valeur de la conversion et le retour sur investissement publicitaire (ROAS) des dons.

Ces mesures peuvent être trouvées sous "Evénements standard" lorsque vous personnalisez vos colonnes de rapport.

‍

4. Défis sur Facebook

Un défi Facebook est un moyen amusant de collecter des fonds pour votre cause : il s'agit d'une campagne virtuelle visant à encourager les sympathisants et les adeptes à réaliser une activité dans un délai déterminé. Les sympathisants rejoindront un groupe Facebook spécialement créé pour le défi.

Voici comment mettre en place un défi Facebook :

Choisissez une activité, comme une marche de 30 miles ou la réalisation de 10000 pas par jour.

Créer un groupe Facebook pour les participants au défi.

Utiliser les publicités Facebook pour promouvoir le défi.

Dialoguer régulièrement avec les sympathisants dans le groupe Facebook désigné.

Les défis Facebook vous permettent d'atteindre un nouveau public plutôt que d'attirer les sympathisants existants de vos autres campagnes. Ils ouvrent également la voie à des conversations individuelles au sein du groupe, favorisant ainsi un sentiment d'appartenance à la communauté.

‍

5. Gestionnaire d'organisations à but non lucratif

Meta a conçu un moyen pratique d'héberger toutes vos activités de collecte de fonds sur Facebook en un seul endroit - le Nonprofit Manager.

Avec Nonprofit Manager, vous pouvez accéder à des outils pour :

Réagir ou commenter directement les messages de dons

Classer les sympathisants par activité et par statut de remerciement

Communiquez avec des supporters ayant choisi de s'inscrire par le biais de Messenger

Examiner les campagnes passées et en créer de nouvelles grâce à un tableau de bord centralisé de collecte de fonds. Vous pouvez analyser les performances de votre propre campagne et suivre les collectes de fonds créées en votre nom.

Accéder à votre centre de paiement

Analyser les indicateurs clés des dons en un seul clic sur l'onglet Insights

Remarque : vous ne pouvez accéder au tableau de bord Insights que si vous vous êtes inscrit aux outils de collecte de fonds de Facebook.

‍

6. Bouton de don

Faciliter le processus de paiement peut encourager un plus grand nombre de dons. Un bouton de don sur Facebook permet aux sympathisants de faire un don à votre association sans quitter la plateforme.

Ajoutez un bouton "Faire un don" à votre page de collecte de fonds, à vos messages promotionnels et à vos vidéos en direct, qui apparaîtra automatiquement lorsque les supporters partageront vos messages sur leurs comptes de médias sociaux.

Voici les étapes simples pour inclure un bouton Don sur la page Facebook de votre association :

Connectez-vous à Facebook et visitez la page de profil de votre association.

Cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit de l'écran.

Cliquez sur le bouton "Ajouter une action" et choisissez l'option "Faire un don".

Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : vous devez vous inscrire au Fonds de don PayPal pour utiliser cet outil.

‍

7. Facebook Messenger

Il est essentiel d'établir des relations solides avec les personnes qui vous soutiennent pour réussir à collecter des fonds. Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser Facebook Messenger pour partager leurs campagnes de collecte de fonds, remercier leurs donateurs et les encourager à les soutenir davantage.

Avec Messenger, vous pouvez également envoyer des mises à jour et des alertes pour tenir les supporters informés des nouvelles, des événements et des initiatives importants.

‍

8. Remerciements automatisés

En appréciant et en reconnaissant les contributions des donateurs, vous établissez des relations à long terme et vous les encouragez à faire de nouveaux dons.

Tout en leur témoignant de la gratitude, posez-leur des questions pour en savoir plus sur leurs préférences. Par exemple, vous pouvez leur demander pourquoi ils ont décidé de faire un don ou comment ils aimeraient poursuivre leur association avec votre organisation à but non lucratif.

Vous n'avez pas besoin de perdre votre temps : vous pouvez activer le processus de remerciement automatisé dans vos paramètres de don. Trois heures après sa création, un commentaire de remerciement pré-rédigé sera ajouté à chaque page de collecte de fonds. Vous pouvez également définir des messages personnalisés pour les collectes de fonds liées à des anniversaires.

‍

9. Facebook Live

Si vous pensez que les collectes de fonds en ligne n'ont pas le charme nécessaire des événements en personne, Facebook Live peut combler cette lacune. Grâce à cet outil de diffusion en continu, vous pouvez vous connecter en direct et en temps réel avec des donateurs potentiels.

Facebook a facilité la collecte de fonds en direct en permettant aux organisations à but non lucratif et aux sympathisants d'inclure un bouton "Don" dans leurs vidéos en direct. Les spectateurs peuvent facilement contribuer tout en interagissant avec vous par le biais de la vidéo.

‍

Facebook pour les organisations : 10 bonnes pratiques

‍1. Élaborer une stratégie de marketing Facebook pour votre organisation à but non lucratif

2. Concentrez-vous sur votre stratégie de contenu

3. Partager les liens

4. Donner la priorité au contenu vidéo

5. Mettre l'accent sur l'engagement social

6. Évaluer vos stratégies

7. Maintenez votre profil à jour et développez-le

8. Rejoindre des groupes Facebook à but non lucratif

9. Adopter la méta-vérification

10. Utiliser les étoiles Facebook

‍

1. Élaborer une stratégie de marketing Facebook pour votre organisation à but non lucratif

Vous connaissez les objectifs de votre association. Comment peuvent-ils se traduire dans votre présence sur les médias sociaux ?

Analysez comment un compte Facebook pour les organisations à but non lucratif s'inscrit dans vos stratégies et votre plan de marketing existants. Comment allez-vous l'intégrer à d'autres comptes de médias sociaux comme Instagram ou YouTube ?

Discutez des points suivants avec votre équipe pour créer une stratégie de marketing à but non lucratif sur Facebook qui fonctionne :

L'objectif de votre compte Facebook d'organisation à but non lucratif - S'agit-il de collecter des fonds, de développer la marque ou de sensibiliser l'opinion publique ?

Déterminez qui gérera et administrera le compte Facebook de votre organisation à but non lucratif.

Identifiez votre public cible et analysez ses motivations et ses intérêts.

Notez le message principal de votre association.

Fixez des objectifs précis et suivez les indicateurs clés de performance pour mesurer le succès.

‍

2. Concentrez-vous sur votre stratégie de contenu

Pour tirer le meilleur parti des outils de collecte de fonds de Facebook, vous devez publier un contenu pertinent et de qualité qui intéresse et encourage vos sympathisants potentiels. Vos publications doivent être régulières et cohérentes ; l'élaboration d'un calendrier de contenu peut donc vous aider. Vous n'êtes pas seul : vous pouvez également vous inspirer d'autres organisations caritatives de votre secteur d'activité.

Ajoutez de la variété à vos messages. Ne vous contentez pas de partager votre page de dons. Suscitez l'intérêt de votre public avec des liens vers votre article de blog et des photos.

Postez des vidéos de votre équipe travaillant activement sur vos programmes et initiatives. Partagez des messages de remerciement.

Demandez à votre public quels sont les articles qu'il aimerait voir. Effectuez une enquête par courriel ou posez la question sur les médias sociaux.

Demandez de l'engagement avec des CTA. Utilisez des CTA tels que "Suivre si", "Commenter", etc. pour inciter les gens à s'engager dans le message.

Publiez du contenu 1 à 4 fois par jour, en fonction de la taille de votre public.

Optimiser les messages pour la consultation sur mobile.

‍

Conseil de pro : Suivez la règle des 70/20/10

Les experts suggèrent que les posts Facebook doivent contenir 70 % de contenu de valeur. Le contenu doit être intéressant, divertissant et inspirant, et offrir de la valeur aux clients. 20 % du contenu doit être partagé ou généré par l'utilisateur. Les 10 % restants doivent être du contenu promotionnel pour faire connaître votre mission, vos événements, vos blogs, etc.

‍

3. Partager les liens

Les utilisateurs ont tendance à cliquer davantage sur les liens partagés dans le format de prévisualisation généré lors du collage d'une URL, plutôt que sur les liens figurant dans les légendes des photos. L'aperçu offre un contexte supplémentaire, ce qui incite les internautes à cliquer. Conscient de cette préférence, Facebook privilégie désormais les liens au format aperçu par rapport aux liens figurant dans les légendes ou les mises à jour de statut.

Au lieu de publier des photos avec des liens intégrés, ajoutez les liens lors de la rédaction du message. Grâce à ce format, les donateurs qui utilisent leur téléphone portable (ce qui est le cas de beaucoup d'entre eux !) verront votre contenu sous son meilleur jour.

‍

4. Donner la priorité au contenu vidéo

L'inclusion d'un contenu visuel peut rendre vos posts plus attrayants pour vos partisans. Le monde est centré sur la vidéo, et les vidéos sur Facebook sont 10 fois plus partagées que les autres posts. Les vidéos peuvent déclencher des émotions et ont un potentiel de viralité plus élevé que d'autres formats de contenu.

Cela augmente vos chances de sensibiliser un public plus large.

Publiez des vidéos sur votre page Facebook de manière native au lieu de partager des liens.

Les vidéos Facebook sont souvent diffusées sans musique jusqu'à ce que vous activiez le son. Faites en sorte que vos images soient intéressantes et que les légendes incitent à cliquer.

Publiez des vidéos courtes pour que le public reste accroché. Les vidéos plus longues peuvent amener les gens à se désintéresser et à cesser de les regarder.

Publier les vidéos au format carré afin de les optimiser pour les appareils mobiles.

Utilisez Facebook Live pour partager des vidéos en temps réel et créer un lien de confiance avec votre public.

Ajoutez un titre attrayant aux vidéos pour faciliter la recherche.

‍

5. Mettre l'accent sur l'engagement social

L'engagement social sur les posts Facebook peut consister à répondre aux questions et aux messages directs, ainsi qu'aux commentaires et aux posts lorsque quelqu'un marque ou mentionne votre association. Utilisez des hashtags pertinents pour élargir votre portée et participer à de nouvelles conversations.

Vous pouvez également contacter les sympathisants séparément pour leur montrer que vous vous souciez d'eux et partager des vidéos des coulisses. Cela contribuera à créer l'identité de marque de votre organisation et à instaurer un climat de confiance avec votre public. Les sympathisants auront le sentiment que vous appréciez leur intérêt et leur soutien à votre association.

‍

6. Évaluer vos stratégies

Lors de l'élaboration de votre stratégie Facebook, comment mesurer le succès ? Sélectionnez quelques indicateurs clés de performance (KPI) cruciaux, qui peuvent inclure :

Croissance : Nombre d'adeptes, d'appréciations et d'abonnements

Nombre d'adeptes, d'appréciations et d'abonnements Engagement : Réactions et commentaires sur vos articles ou clics et partages sur les liens.

Réactions et commentaires sur vos articles ou clics et partages sur les liens. Conversions : Dons ou inscriptions à des événements de la part des sympathisants

Dons ou inscriptions à des événements de la part des sympathisants Sensibilisation : Page Facebook Impressions, affichages et portée

L'examen régulier de ces indicateurs clés de performance vous permet d'évaluer l'impact de vos efforts sur Facebook et de prendre des décisions fondées sur des données.

Si certaines stratégies ne fonctionnent pas, vous pouvez ajuster votre stratégie de contenu, le ciblage ou la fréquence de publication en conséquence. L'optimisation continue de l'approche basée sur l'analyse des ICP permet aux organisations à but non lucratif de maximiser le potentiel de leur stratégie de médias sociaux.

‍

7. Maintenez votre profil à jour et développez-le

La cohérence est essentielle pour maintenir une présence active et engageante sur votre page Facebook. Il ne suffit pas de publier quelques photos : mettez à jour votre page avec du contenu frais et pertinent pour montrer que votre organisation est activement impliquée et engagée dans la cause qu'elle défend.

Votre page Facebook représente virtuellement votre marque. Veillez à ce qu'elle soit professionnelle et distincte de vos autres comptes. En gardant le nom et l'URL de votre page étroitement alignés sur le nom officiel de votre association, il sera plus facile pour les sympathisants de vous trouver et de vous reconnaître.

‍

8. Rejoindre des groupes Facebook à but non lucratif

Les groupes Facebook sont un lieu privilégié pour participer aux discussions et créer un sentiment de communauté parmi les donateurs, les sympathisants et les membres de la communauté.

Voici quelques conseils pour gérer efficacement un groupe sur Facebook :

Faites la promotion de vos programmes de dons récurrents, mais évitez le spamming. Proposez un contenu de valeur et trouvez un équilibre dans la promotion de vos messages.

Rejoignez d'autres groupes à but non lucratif ayant des missions similaires. Engagez des conversations, partagez et promouvez les messages de chacun.

Partagez des histoires de votre travail pour montrer comment vous utilisez l'argent des donateurs.

Utilisez le groupe Facebook de votre association pour partager des mises à jour, exprimer votre gratitude envers les sympathisants, promouvoir des opportunités de bénévolat ou d'emploi, faire des demandes de dons occasionnelles, fournir des ressources précieuses et susciter des discussions sur des actualités et des sujets pertinents.

‍

9. Adopter la méta-vérification

Le processus de vérification de Facebook a changé. Auparavant, le badge "vérifié" était réservé aux marques et aux personnalités connues, mais il n'était pas disponible pour les petites et moyennes organisations à but non lucratif.

Meta a changé cela avec son programme Meta Verified. Les marques de toutes tailles peuvent désormais être vérifiées, bien que cela soit payant en fonction de l'endroit d'où vous vous inscrivez :

Formulaire d'abonnement web - $11.99/mois

Abonnement à l'application - 14,99 $/mois

Le programme de vérification de Facebook pour les organisations à but non lucratif offre un badge vérifié, une protection contre l'usurpation d'identité, un service client dédié et une meilleure portée du contenu. Bien que le programme de vérification payant s'accompagne de coûts, les organisations à but non lucratif peuvent l'envisager en raison des avantages potentiels qu'il offre, tels que l'amélioration de la portée du contenu.

‍

10. Utiliser les étoiles Facebook

Les étoiles Facebook peuvent aider les organisations à but non lucratif à utiliser les avantages des micro-dons sur Facebook. Pour chaque étoile que vous recevez, Facebook vous versera 0,01 $ ou 1 cent. Auparavant, seuls les influenceurs et les marques bénéficiant d'une audience massive pouvaient utiliser les étoiles Facebook, mais les nouvelles conditions d'éligibilité les ont rendues largement accessibles.

Pour bénéficier de cet avantage, votre page Facebook doit avoir :

500 followers pendant 30 jours consécutifs

Respecter les normes communautaires

Résider dans un pays qui remplit les conditions d'éligibilité

Vérifiez l'éligibilité de votre association en accédant à Meta Business Suite> Monétisation> Statut> Voir l'éligibilité de la page. Si vous êtes éligible, vous pouvez vous inscrire en saisissant vos informations bancaires.

Lorsque vous partagez du contenu sur Facebook, assurez-vous que vos followers savent qu'ils peuvent attribuer des étoiles. Contrairement à ce qui se passait auparavant, où les étoiles étaient limitées aux bobines, ils peuvent désormais donner des étoiles sur les flux en direct et les vidéos à la demande.

Pour envoyer des étoiles, les donateurs doivent d'abord acheter des étoiles à partir de 5 dollars et les transférer en deux pressions. Ils peuvent vérifier leur solde d'étoiles sous Accueil > Commandes et paiements > Étoiles Facebook > Soldes.

‍

Conclusion sur Facebook pour les organisations à but non lucratif

Les collectes de fonds sur Facebook sont un excellent moyen de générer des fonds pour vos organisations à but non lucratif. Le fait de présenter vos campagnes à vos sympathisants et à leur réseau peut vous aider à sensibiliser et à développer votre communauté de sympathisants. Et combien d'organisations à but non lucratif ne le souhaiteraient pas ?

Incorporez ces bonnes pratiques pour attirer davantage de regards sur vos campagnes de collecte de fonds sur Facebook et en tirer le meilleur parti. Et lorsque vous serez prêt, complétez vos collectes de fonds sur Facebook avec un outil de collecte de fonds en ligne tout-en-un comme Zeffy.

Avec des outils de collecte de fonds 100% gratuits et faciles à utiliser, Zeffy permet aux donateurs de vous soutenir facilement. Les organisations à but non lucratif reçoivent 100 % des dons sans frais de traitement, contrairement à Facebook.

‍

FAQ sur Facebook pour les organisations à but non lucratif

Combien Facebook facture-t-il pour les dons d'organisations à but non lucratif ?

Les organisations à but non lucratif doivent s'acquitter d'une taxe de traitement, qui s'élève à 1,5 million d'euros :

1,6% + CAD 0,30 pour le Canada

1,99% + 0,49 USD pour les Etats-Unis

Vous pouvez augmenter le montant du don et demander aux donateurs de couvrir les frais. Si les donateurs n'acceptent pas de payer les taxes, les frais de traitement seront déduits de votre compte.

‍

Les collectes de fonds sur Facebook en valent-elles la peine ?

L'utilisation des outils de collecte de fonds de Facebook en vaut la peine. Il permet d'accéder à des ressources qui augmentent votre base de soutien et vos dons, et qui contribuent à stimuler la mission de votre association en ligne.

Voici quelques avantages de la collecte de fonds sur Facebook :

Atteindre les supporters par les canaux qu'ils préfèrent

Élargir votre base d'audience

Encourager les dons et le soutien par la preuve sociale

‍

Comment créer une page Facebook pour une organisation sans compte personnel ?

Seuls les membres officiels des organisations à but non lucratif peuvent créer une page en leur nom en suivant ces étapes :

Aller sur facebook.com/pages/create Saisissez le nom de votre page, votre biographie et votre catégorie. Dans ce cas, la catégorie serait Charitable ou Charity organization. Cliquez sur Créer une page. Personnalisez votre page Facebook en ajoutant une biographie, une photo de profil et une photo de couverture. Cliquez sur Terminé.

‍

Comment modifier ma page Facebook pour qu'elle devienne une page à but non lucratif ?

Transformez votre page professionnelle existante en page Facebook à but non lucratif en changeant de catégorie. Voici la marche à suivre :

Pour modifier la catégorie de votre page :

Allez sur la page que vous souhaitez utiliser et cliquez sur "À propos". Sélectionnez "Contact" et "Informations de base" dans le menu de gauche. Cliquez sur "Modifier la catégorie" et choisissez la catégorie de l'organisation caritative. Cliquez sur "Enregistrer".

‍