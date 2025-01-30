Les médias sociaux sont devenus un outil indispensable pour les organisations à but non lucratif qui cherchent à collecter des fonds et à sensibiliser le public à leur cause.

Parmi les différentes plateformes, Facebook (aujourd'hui Meta) se distingue par sa puissance pour la collecte de fonds à but non lucratif. Depuis le lancement de sa fonction de collecte de fonds en 2016, Facebook a aidé des organisations à but non lucratif et des causes personnelles à collecter 5 milliards de dollars.

Les fonctionnalités de collecte de fonds de Facebook offrent aux organisations à but non lucratif un moyen simplifié de solliciter des dons tout en sensibilisant l'opinion publique et en attirant de nouveaux sympathisants. Ce double avantage a fait de Facebook une plateforme de choix pour les organisations qui souhaitent amplifier leurs efforts de collecte de fonds et étendre leur portée.

Dans cet article, nous verrons comment les organisations à but non lucratif peuvent utiliser Facebook pour collecter des fonds, les avantages et les inconvénients de cette approche, ainsi que des conseils essentiels pour aider les organisations à maximiser leur succès en matière de collecte de fonds sur la plateforme.

Table des matières

Qu'est-ce que la collecte de fonds sur Facebook et comment fonctionne-t-elle ?

Une collecte de fonds sur Facebook est un moyen de communication en ligne avec une page Facebook dédiée, créé par des particuliers ou des organisations à but non lucratif afin de collecter des fonds pour une cause ou une personne. Ces collectes de fonds représentent 97 % des revenus des organisations à but non lucratif sur Facebook.

Toute personne âgée de 18 ans ou plus peut créer une collecte de fonds au nom de votre organisation à but non lucratif pour célébrer son anniversaire, en mémoire d'un être cher ou dans le cadre d'une collecte de fonds personnelle.

La création d'une page de collecte de fonds est simple : ajoutez une photo de couverture, une description, des messages et des liens. Vous pouvez même fixer un objectif de collecte de fonds, célébrer les étapes importantes et compléter les dons.

Les outils de personnalisation permettent de personnaliser facilement les articles ou les photos de couverture. L'ajout d'une touche personnelle aux collectes de fonds aide les donateurs à montrer leur attachement à la cause et motive leur réseau de pairs à agir.

Bien qu'il appartienne à chaque donateur de créer et de promouvoir sa collecte de fonds sur Facebook, votre organisation peut maximiser les résultats globaux en développant ses propres initiatives. Les organisations à but non lucratif peuvent créer leur page Facebook pour engager leur base de donateurs et collecter des fonds.

L'accès aux outils de collecte de fonds sur Facebook est essentiel dans les deux cas, que vous collectiez des fonds vous-même ou que vos sympathisants le fassent en votre nom.

La première étape d'une collecte de fonds consiste à vérifier votre statut d'organisation à but non lucratif auprès de Facebook.

Critères d'éligibilité

Pour répondre aux critères d'éligibilité de la plateforme pour l'accès à ses outils de collecte de fonds, votre organisation doit :

Être une organisation à but non lucratif reconnue 501(c)(3) aux États-Unis.

Avoir une page Facebook dédiée qui date d'au moins deux jours.

Spécifiez la catégorie de la page Facebook de votre organisation comme "Organisation caritative" ou "Organisation à but non lucratif".

Inclure les adresses des organisations à but non lucratif dans la section "À propos" de la page Facebook.

Publiez au moins un message sur la page de votre organisation.

Si vous répondez à ces critères, vous pouvez demander les outils de collecte de fonds. La procédure d'approbation peut prendre du temps, environ un mois. Une fois la demande approuvée, vous pouvez accéder à la suite d'outils de Facebook et consulter des analyses détaillées pour mesurer le succès de votre collecte de fonds sur la plateforme.

Facebook Payouts 2023 Update : How Will You Secure Funds

Facebook utilise quatre canaux pour faciliter le paiement des collectes de fonds :

Meta Pay :

‍Procède aux paiements pour les organisations à but non lucratif dans une zone où les outils de collecte de fonds de Facebook sont accessibles.

Faciliter les paiements pour les organisations à but non lucratif situées aux États-Unis.

‍Conduit les paiements pour les organisations à but non lucratif aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada.

‍Serve les collectes de fonds sur Facebook effectuées pour le compte d'organisations caritatives en Inde.

En Amérique du Nord, le processus de paiement des collectes de fonds sur Facebook s'effectuait principalement par l'intermédiaire de Network for Good ou de Meta Pay.

À partir d' octobre 2023, la collecte de fonds de Facebook s'est associée exclusivement à PayPal Giving Fund pour les organisations à but non lucratif aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Ils ne traiteront plus les dons avec Meta Pay ou Network for Good.

Les points clés à noter concernant le processus de paiement du Fonds de don PayPal pour les collectes de fonds sur Facebook sont les suivants :

Frais de transaction :

‍PPGF facturera des frais de traitement de paiement de 1,99 % de chaque don + des frais de transaction de 0,49 $ pour chaque don reçu. Par exemple, pour chaque don de 100 $, vous recevrez 97,52 $.

‍Les fonds seront distribués dans un délai de 15 à 45 jours pour les organisations à but non lucratif inscrites et dans un délai de 90 jours pour les organisations à but non lucratif non inscrites.

‍PPGF fournira des rapports détaillés sur les transactions, tandis que Meta fournira des rapports limités sur les transactions et ne délivrera aucune documentation fiscale.

‍PPGFdélivrera des reçus fiscaux officiels, tandis que Meta ne fournira qu'une confirmation des dons.

Pourquoi utiliser Facebook Fundraiser pour collecter des fonds ?

Facebook est une plateforme de médias sociaux très populaire qui relie les gens à ce qui compte pour eux : famille, amis, centres d'intérêt, causes et convictions.

La collecte de fonds sur Facebook permet aux organisations à but non lucratif de communiquer leur message à un public intéressé de sympathisants. Comme 88 % des donateurs qui ont fait un don par l'intermédiaire des outils de dons caritatifs de Facebook déclarent qu'ils sont susceptibles de le faire à nouveau, les associations ont plus de chances de collecter des fonds pour leur cause.

Plus de 5 milliards de dollars de dons ont été collectés grâce aux outils de collecte de fonds de la plateforme. Voici quelques avantages liés à l'utilisation de la plateforme :

1. Extension de la portée

Avec 3,049 milliards d' utilisateurs actifs mensuels, Facebook permet aux organisations à but non lucratif d'étendre la portée de leur campagne à un grand nombre de défenseurs et de donateurs potentiels. Même si vous ne pouvez pas convertir tout le monde en sympathisants, un petit pourcentage se traduira par de nombreux donateurs et conduira à une augmentation des fonds.

Grâce à la portée mondiale de Facebook, nouez des contacts avec des sympathisants de différents pays et étendez votre collecte de fonds au-delà des communautés locales.

2. Facilité de mise en place à moindre coût

Une fois que votre organisation à but non lucratif est vérifiée, la création d'une collecte de fonds sur Facebook est simple.

Par rapport à d'autres méthodes de collecte de fonds telles que les campagnes directes, la collecte de fonds sur Facebook est moins coûteuse. Il n'y a pas de frais initiaux ni de frais de plateforme pour créer une campagne de collecte de fonds sur la plateforme. Vous devez uniquement payer des frais de traitement, que vos donateurs peuvent choisir de couvrir.

‍

3. Collecter facilement des dons

Il est facile et sûr de faire des dons sur la plateforme. Le court formulaire de don ne nécessite pas d'informations supplémentaires, ce qui augmente les chances de don. Les utilisateurs de Facebook peuvent lier leurs informations de paiement à leur compte sur la plateforme pour accélérer les dons.

Toute personne qui tombe sur la page de collecte de fonds peut faire un don sans quitter la plateforme. Tous les dons sont transférés directement à l'organisation à but non lucratif.

4. Offre une preuve sociale

La preuve sociale décrit la tendance des gens à prendre des décisions et à agir en fonction du comportement d'autres personnes. Elle convainc les gens qu'ils devraient également investir dans quelque chose qui a attiré l'attention ou les revenus d'autres personnes.

Lorsque les utilisateurs de Facebook remarquent que leurs amis ou les membres de leur famille font des dons à votre organisation à but non lucratif, ils peuvent être amenés à le faire eux-mêmes.

5. Confiance et crédibilité

De nombreuses personnes font confiance à Facebook et n'hésitent pas à l'utiliser pour des transactions, ce qui donne de la crédibilité aux efforts de collecte de fonds d'une organisation à but non lucratif sur la plateforme.

Quels sont les défis liés à l'organisation d'une collecte de fonds sur Facebook ?

Chaque plateforme de collecte de fonds comporte des obstacles. Voici quelques défis communs aux collecteurs de fonds sur Facebook.

1. Manque de données sur les donateurs

Lors de chaque campagne, les organisations à but non lucratif cherchent à collecter des données sur les donateurs afin d'alimenter l'entonnoir de culture. Sur Facebook, vous n'obtenez aucune information sur les donateurs à moins qu'ils ne décident de s'inscrire, ce que peu d'entre eux font. Cela limite votre capacité à remercier vos donateurs, à leur souhaiter la bienvenue dans votre association et à établir une relation avec eux en vue d'un engagement futur.

2. Retards et limitations des versements

Pour les organisations approuvées pour le Fonds de don PayPal, les paiements prennent entre deux semaines et 45 jours pour les organisations inscrites, mais pas pour toutes les organisations approuvées. Pour celles qui ne sont pas inscrites, il faut compter jusqu'à 90 jours pour recevoir les fonds par chèque.

3. Contrôle limité de l'expérience en matière de collecte de fonds

En ce qui concerne les collectes de fonds sur Facebook, il y a peu de place pour personnaliser l'expérience du donateur ou de la collecte de fonds. Vous ne contrôlez que la photo de couverture, le titre de la campagne et la description.

4. Pas de dons récurrents

L'un des principaux inconvénients de Facebook après les mises à jour du 31 octobre 2023 est l'absence d'options de dons récurrents. Les dons récurrents sont des contributions automatisées qui se produisent à un certain intervalle. Il s'agit d'un flux régulier de revenus qui aide les organisations à but non lucratif à poursuivre leurs activités.

Facebook ne prend plus en charge les dons récurrents ou les campagnes de dons récurrents. Il existe d'autres sites de collecte de fonds qui prennent en charge les dons récurrents pour les organisations à but non lucratif.

Comment créer une collecte de fonds sur Facebook pour récolter de l'argent ?

Voici un aperçu des deux moyens les plus courants pour votre association et ses sympathisants de collecter des fonds directement sur Facebook.

Comment les supporters lancent-ils des collectes de fonds sur Facebook ?

Pour créer une collecte de fonds sur Facebook, vos sympathisants devront suivre les étapes suivantes :

Visitez la page des collectes de fonds de Facebook pour créer une collecte de fonds ou, si vous êtes déjà connecté à Facebook, naviguez vers les collectes de fonds dans le menu.

Cliquez sur "Collecter de l'argent" et sélectionnez "Organisme de bienfaisance" ou "Organisme à but non lucratif".

Recherchez l'organisation à but non lucratif qui les soutient et sélectionnez-la.

Choisissez une photo de couverture et écrivez un message sur les raisons qui les poussent à collecter des fonds.

Fixez un montant cible et ajoutez une date de fin pour la collecte de fonds.

Cliquez sur "Créer" !

La collecte de fonds est partagée sur le profil Facebook de la personne afin qu'elle puisse inviter ses amis et sa famille à faire un don. Bien que vos sympathisants créent la collecte de fonds, vous avez encore du travail à faire. Votre principal objectif est d'encourager les supporters à lancer ces collectes de fonds et de les aider à augmenter leurs chances de succès.

Comment les organisations à but non lucratif créent-elles des collectes de fonds sur Facebook ?

Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser les outils de collecte de fonds de Facebook pour créer une collecte de fonds sur la plateforme.

1. Page à but non lucratif Collecte de fonds

Commencez par cliquer sur le gestionnaire d'organisations à but non lucratif de votre compte Facebook et trouvez l'onglet intitulé "Campagnes de collecte de fonds".

Cliquez ensuite sur "Créer une campagne" et sélectionnez "Créer une collecte de fonds". Ajoutez des informations telles que la description, l'objectif et la date limite. Ajoutez une photo de couverture attrayante et lancez votre collecte de fonds sur Facebook.

2. Bouton de don

Les boutons de don Facebook sont le moyen le plus populaire et le plus pratique pour les donateurs de contribuer à votre organisation à but non lucratif sans quitter la plateforme. Lorsque vous créez une page professionnelle pour votre organisation, Facebook vous permet de placer un appel à l'action juste en dessous de l'image de couverture du profil ainsi que sur :

Message sur Facebook

Histoires sur Facebook

Flux en direct et bobines

Lorsqu'un sympathisant collecte des fonds au nom de votre association ou partage vos messages, votre bouton de don est automatiquement inclus, ce qui vous permet d'atteindre un public plus large.

3. Annonces sur la page

Avec les publicités Facebook sur page, vous pouvez cibler un groupe spécifique de personnes avec votre message, y compris les créateurs et les donateurs d'anciennes collectes de fonds. Vous pouvez également réengager directement les sympathisants qui ont déjà collecté des fonds ou contribué à votre association.

Étant donné qu'un CTA de don est déjà inclus dans l'annonce, vous pouvez obtenir des dons directs sans renvoyer vos supporters sur votre page web pour qu'ils fassent un don.

4. Défis sur Facebook

Les défis Facebook sont des campagnes de collecte de fonds d'égal à égal, limitées dans le temps, qui permettent à vos supporters de collecter des fonds de manière ludique. Les participants acceptent d'accomplir une tâche spécifique pendant le défi sur une période définie.

Ils rejoindront un groupe Facebook pour entrer en contact avec d'autres personnes impliquées, partager des mises à jour sur les progrès réalisés et faire des dons pour des collectes de fonds.

Pour mettre au point un défi Facebook, suivez les étapes suivantes :

Connectez-vous à votre compte Facebook et cliquez sur votre photo de profil en haut à droite.

Passez à la page de l'organisation à but non lucratif.

Cliquez sur "Fundraisers" à gauche, puis sur "Raise Money".

Sélectionnez "Créer un défi de collecte de fonds".

Saisissez les détails du défi et cliquez sur "Créer" en bas à gauche.

Vous accéderez à la page du défi où, à droite, sous la photo de la collecte de fonds, vous cliquerez sur "Ajouter un groupe". Utilisez un groupe existant, ajoutez-en un ou créez-en un nouveau. N'oubliez pas de partager votre collecte de fonds avec votre réseau en l'épinglant sur votre fil Facebook.

Conseils de pro pour collecter davantage de fonds grâce aux collectes de fonds sur Facebook

1. Créer une campagne de financement individuelle

Le principal atout de votre campagne de financement sur Facebook réside dans les relations personnelles. Les personnes qui vous suivent vous connaissent et vous font confiance. Les gens sont plus enclins à donner à quelqu'un qu'ils connaissent. Demandez-leur de lancer leur propre campagne plutôt que de demander à vos partisans de partager la même campagne.

N'oubliez pas que les gens donnent à ceux qu'ils connaissent et non à leurs amis. Cela signifie qu'une organisation caritative ne doit pas organiser une seule collecte de fonds sur Facebook et demander à tout le monde de la partager.

Encouragez votre personnel et vos sympathisants à créer leur propre site et aidez-les en leur fournissant un message percutant et attrayant accompagné d'une photo de couverture.

2. Partagez votre collecte de fonds sur Facebook

Demandez à vos sympathisants et à vos membres de partager la collecte de fonds créée par votre organisation au sein de leur réseau. Elle peut également être partagée par d'autres canaux, tels qu'Instagram, WhatsApp ou d'autres outils de communication.

Le fait que vos partisans partagent votre collecte de fonds permet d'atteindre les personnes qui ne font pas partie de votre réseau immédiat. Lorsque des sympathisants partagent une campagne à laquelle ils ont contribué, ils apportent une preuve sociale qui convainc d'autres personnes de contribuer à leur tour.

Épinglez le message de la collecte de fonds sur Facebook en tête de votre page jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Vous pouvez également payer pour "booster" vos messages de collecte de fonds afin de vous assurer qu'ils atteignent plus de personnes. Veillez à créer un lien vers votre collecte de fonds sur Facebook sur votre site web. Les visiteurs du site peuvent alors se rendre directement sur votre page Facebook pour faire des dons.

3. Publier des mises à jour régulières

Publiez des mises à jour sur les progrès de votre collecte de fonds afin de maintenir la motivation et l'intérêt de vos sympathisants. Partagez des étapes importantes comme "25 personnes ont fait un don jusqu'à présent. Obtenons 20 donateurs supplémentaires d'ici ce soir". Ces messages encourageront vos partisans à donner et permettront à votre campagne de financement d'être visible dans leur fil d'actualité.

Une idée simple consiste à prendre une photo ou une courte vidéo de votre équipe en train de remplir un thermomètre de collecte de fonds au fur et à mesure que les dons arrivent. Si vous utilisez un tracker numérique, vous pouvez partager des captures d'écran montrant votre progression vers l'objectif de la collecte de fonds.

4. Collecte de fonds pour les anniversaires

La collecte de fonds à l'occasion d'un anniversaire est un moyen courant de collecter des fonds sur Facebook. Ils demandent à leurs amis Facebook de faire un don à une organisation à but non lucratif au lieu d'offrir des cadeaux d'anniversaire. Facebook rappelle aux utilisateurs qu'ils peuvent organiser une collecte de fonds pour leur anniversaire deux semaines avant celui-ci.

Les organisations à but non lucratif devraient contacter leurs sympathisants quelques semaines avant leur anniversaire et leur dire : "Facebook va bientôt vous demander de faire une collecte de fonds pour votre anniversaire. Choisissez notre organisation !"

C'est également une bonne idée de demander à votre personnel et à vos bénévoles d'organiser des collectes de fonds pour les anniversaires de votre association.

Voici les étapes à suivre pour créer une collecte de fonds pour un anniversaire :

Connectez-vous à Facebook.

Dans la promotion sur votre fil d'actualité Facebook, choisissez une:un texte

- Sélectionnez l'organisation caritative suggérée par Facebook

- Tapez votre organisation caritative dans la barre de recherche

Décidez de l'organisation caritative pour laquelle vous souhaitez collecter des fonds.

Sous le titre "Commençons par l'essentiel", entrez : du texte

- Nom de l'organisation caritative pour laquelle vous collectez des fonds

- Montant que vous souhaitez collecter

- Devise dans laquelle vous souhaitez que les dons soient versés

- Date à laquelle vous souhaitez que la campagne prenne fin

Cliquez sur suivant.

Dans la colonne "Racontez votre histoire", entrez : du texte

- Titre de la collecte de fonds

- Une brève explication de la raison pour laquelle vous collectez des fonds

Cliquez sur suivant.

Sous "Choisir une photo de couverture", choisissez l'une des photos proposées.

Cliquez sur "Créer".

5. Le rendre visuellement attrayant

Faites en sorte que votre collecte de fonds soit attrayante avant de la diffuser à grande échelle. Sur les médias sociaux, les gens sont attirés par des titres accrocheurs et de superbes visuels. Commencez par créer un titre créatif qui attire l'attention et ajoutez une photo ou une vidéo convaincante.

Choisissez une image mettant en valeur la mission de votre association, par exemple les enfants que vous avez aidés, un projet de logement sur lequel vous avez travaillé ou les personnes que vous avez nourries. Ajoutez des statistiques ou des chiffres pour montrer l'impact que vous avez eu.

Proposez les mêmes images/contenus à vos sympathisants qui organisent des collectes de fonds sur Facebook pour vous. S'ils se sont portés volontaires ou ont participé à vos événements et que vous avez des photos d'eux, partagez-les afin qu'ils puissent personnaliser leur page de collecte de fonds.

Le message principal doit être simple, clair et positif. Même si vous demandez de l'aide pour une cause comme la dépression ou le cancer, revenez à la solution apportée par votre association.

Tout en fournissant un message de marque de base, laissez de la place aux supporters pour qu'ils racontent leur propre histoire et les raisons pour lesquelles ils se sentent concernés par votre cause. Leurs paroles trouveront un meilleur écho auprès de leurs amis et motiveront les dons.

6. Remercier publiquement les soutiens et les donateurs

Faites en sorte que chaque donateur se sente apprécié en publiant une note de remerciement sur chaque page de collecte de fonds qu'il a créée pour votre association.

Lorsque vous les remerciez, utilisez un langage qui fait du donateur le "héros" au lieu de vous concentrer uniquement sur votre organisation. Par exemple, s'ils ont collecté 1 000 dollars, dites quelque chose comme "Merci ! Votre don permettra de nourrir 20 enfants affamés ce mois-ci". Cela montre l'impact direct de leur don.

Utilisez l'outil de tri et de filtrage de Facebook pour trouver et remercier facilement chaque nouveau collecteur de fonds. Sur la page Facebook de votre association, allez dans l'onglet des collecteurs de fonds et triez-les pour afficher d'abord ceux qui ont été créés le plus récemment. Ensuite, filtrez uniquement pour afficher les collecteurs de fonds que vous n'avez pas encore remerciés.

En prenant le temps de remercier les donateurs de cette manière, en soulignant personnellement leur contribution spécifique, ils se sentiront valorisés et seront plus enclins à continuer à soutenir votre cause.

Publiez une note de remerciement personnalisée pour chaque donateur. Incluez-y des conseils pratiques, comme par exemple :

Rejoignez votre groupe Facebook pour participer à des conversations sur votre mission et partager des idées et des opinions.

Examiner les autres possibilités de collecte de fonds ou de bénévolat sur votre site web.

Accepter de se connecter à votre organisation via Messenger

En même temps que vous remerciez les sympathisants, vous devriez également remercier les donateurs. Cela peut s'avérer difficile, car Facebook n'offre que peu de détails sur les donateurs et ne communique les coordonnées que de ceux qui ont choisi de le faire. Si des donateurs vous communiquent leurs coordonnées, prenez le temps de leur envoyer un message de remerciement.

7. Créer un groupe Facebook

Après avoir remercié les participants à la collecte de fonds, il est temps de les motiver à continuer à donner leurs efforts, leur temps et leurs ressources. L'un des moyens d'y parvenir est de créer un groupe Facebook. La plateforme favorise en effet les groupes dans ses algorithmes, et vos sympathisants ont plus de chances de voir un message posté dans le groupe qu'un message posté par des amis individuels.

Au-delà de la visibilité, les groupes sont la solution idéale pour les éléments suivants :

Promouvoir les événements :

‍Sivous prévoyez des événements entièrement virtuels, hybrides ou hors ligne, les groupes Facebook sont un outil puissant pour faire passer le message à un public intéressé et obtenir un soutien dévoué. Les supporters peuvent aider en partageant les détails de l'événement avec leur réseau, en faisant un don direct à la cause ou en offrant leur soutien en tant que bénévoles.

Communication personnalisée :

‍En créant un groupe pour vos sympathisants, vous pouvez partager des informations adaptées à ce public. Qu'il s'agisse de partager des avantages liés à la collecte de fonds, des conseils ou des informations exclusives, vous pouvez vous engager avec ces champions de votre cause à un nouveau niveau.

Nouvelles idées :

‍Créerdes idées uniques pour des événements de collecte de fonds qui rassemblent votre communauté peut être un défi. Et quelle meilleure façon de trouver des idées que de les demander aux personnes que vous ciblez ? Les groupes permettent à vos sympathisants de partager leurs idées et leurs conseils en matière de collecte de fonds, ce qui est susceptible d'accroître la participation et de collecter des fonds pour vos organisations à but non lucratif.

8. Créer une page dédiée aux ressources

Certains sympathisants peuvent hésiter ou se poser des questions sur la création d'une collecte de fonds sur Facebook pour votre association. Mettez en place des ressources dédiées pour les guider tout au long du processus.

Créez des vidéos tutorielles montrant les instructions étape par étape pour la mise en place d'une collecte de fonds sur Facebook. Votre site web peut également comporter une section FAQ qui répond aux questions les plus courantes.

Lorsque vous voyez un sympathisant lancer une nouvelle collecte de fonds pour votre organisation, partagez ces liens de ressources avec lui par le biais de bulletins d'information électroniques ou de Facebook Messenger.

En fournissant ces conseils, vous montrez que votre association soutient et encourage pleinement la collecte de fonds sur Facebook. Il guide les supporters à travers les étapes d'une campagne réussie.

Vous pouvez également leur fournir du contenu pré-approuvé, comme des photos, des déclarations de mission ou des statistiques d'impact, afin qu'ils puissent l'utiliser. Cela permet de s'assurer que leur collecte de fonds s'aligne correctement sur votre image de marque et vos valeurs.

En rendant ces ressources éducatives facilement accessibles, vous éliminez les obstacles et donnez aux supporters les moyens d'organiser en toute confiance d'excellentes collectes de fonds sur Facebook en votre nom.

Réflexions sur la collecte de fonds sur Facebook

Les collectes de fonds sur Facebook sont un excellent complément à votre stratégie globale de collecte de fonds. Rapide à mettre en place, pas de frais initiaux, plus de sensibilisation à la cause et d'engagement des supporters sont quelques-uns des avantages de l'organisation de collectes de fonds sur Facebook.

Il n'y a qu'un seul problème : vous ne recevrez pas tous vos dons ! Facebook prélève des frais de traitement de 1,99 % du don + 0,49 $. Pour chaque don de 100 $, vous perdez 2,48 $ en frais de transaction et de plateforme.

Ne vous inquiétez pas ! Zeffy offre une alternative 100% gratuite à Facebook pour la collecte de fonds, avec des outils intégrés et la possibilité de les partager sur des plateformes de médias sociaux comme Facebook. La mise en place d'une campagne sur Zeffy ne prend que quelques minutes, et les donateurs qui y accèdent peuvent choisir de faire un don à votre cause, de collecter des fonds pour votre cause, ou les deux. Le plus intéressant ? Vous recevez chaque centime de ce que vous gagnez.

FAQ sur la collecte de fonds sur Facebook

Combien Facebook prélève-t-il sur une collecte de fonds ? Au 31 octobre 2023, Facebook facture des frais de traitement des paiements de 1,99 % + 0,49 $ aux États-Unis et de 1,6 % + 0,30 $ au Canada.

Les collectes de fonds sur Facebook sont-elles légitimes ? Oui, les collectes de fonds sur Facebook sont totalement sûres et sécurisées pour collecter des fonds pour des organisations à but non lucratif. Toutes les collectes de fonds hébergées sur la plateforme font l'objet d'un processus d'examen afin de s'assurer qu'elles sont destinées à des causes authentiques.

