Bienvenue à votre séminaire en ligne sur la collecte de fonds en ligne dans l'ère numérique actuelle. Ce n'est un secret pour personne que les gens cherchent de plus en plus à s'engager sur leur téléphone et sur les médias sociaux, mais comment savoir quand et comment faire en sorte que votre communication soit efficace ?
Nous vous présentons les éléments essentiels d'une présence en ligne qui amplifie l'impact de votre association et touche un public plus large pour vous aider à collecter plus d'argent. Que vous soyez un professionnel chevronné à la recherche de nouvelles idées ou que vous soyez complètement dépassé par les options et les canaux de communication avec les donateurs, nous avons tout ce qu'il vous faut.
Rejoignez-nous pour explorer ce qui fonctionne dans les courriels, les médias sociaux et les sites web d'organisations à but non lucratif qui convertissent les gens en donateurs fidèles. Qu'il s'agisse de raconter votre histoire d'une manière qui résonne ou de tirer parti des dernières tendances et des derniers outils, vous vous sentirez rafraîchi et inspiré pour vous connecter avec votre communauté d'une toute nouvelle manière.
Plongez dans le webinaire pour apprendre :
Ce webinaire est animé par Gaspard Vie, Charity Success Manager chez Zeffy, et Sammy Goyette, Brand & UX designer chez Zeffy.
