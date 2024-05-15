Atteindre plus de donateurs grâce à une présence en ligne remarquable

Bienvenue à votre séminaire en ligne sur la collecte de fonds en ligne dans l'ère numérique actuelle. Ce n'est un secret pour personne que les gens cherchent de plus en plus à s'engager sur leur téléphone et sur les médias sociaux, mais comment savoir quand et comment faire en sorte que votre communication soit efficace ?

Nous vous présentons les éléments essentiels d'une présence en ligne qui amplifie l'impact de votre association et touche un public plus large pour vous aider à collecter plus d'argent. Que vous soyez un professionnel chevronné à la recherche de nouvelles idées ou que vous soyez complètement dépassé par les options et les canaux de communication avec les donateurs, nous avons tout ce qu'il vous faut.

Rejoignez-nous pour explorer ce qui fonctionne dans les courriels, les médias sociaux et les sites web d'organisations à but non lucratif qui convertissent les gens en donateurs fidèles. Qu'il s'agisse de raconter votre histoire d'une manière qui résonne ou de tirer parti des dernières tendances et des derniers outils, vous vous sentirez rafraîchi et inspiré pour vous connecter avec votre communauté d'une toute nouvelle manière.

‍

Plongez dans le webinaire pour apprendre :

Comment optimiser votre site web à but non lucratif pour collecter plus d'argent à chaque visite ?

Comment rédiger des courriels personnalisés et stratégiques avec lesquels les supporters interagissent ?

Conseils et astuces sur les médias sociaux pour partager les campagnes et développer votre communauté

Questions à poser lors de la sélection d'une plateforme de collecte de fonds pour compléter votre présence en ligne

Pourquoi plus de 25 000 organisations à but non lucratif s'appuient sur Zeffy, la seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite ?

‍

Découvrez les points forts que nous vous avons présentés en parcourant rapidement les pages ci-dessous, ou assistez à l'intégralité du webinaire en cliquant ici :

‍

Les temps forts du webinaire : Nos moments préférés

L'importance d'un site web conçu pour les donateurs d'aujourd'hui qui privilégient la mobilité

Découvrez d'autres conseils pour optimiser votre site web à but non lucratif sur le plan de la mobilité.

‍

Comment offrir plus d'options de dons pour convertir les donateurs et un exemple de site web à but non lucratif

‍

‍

Comment rédiger une ligne d'objet attrayante pour un courriel et exemples

‍

‍

La meilleure heure et le meilleur jour pour envoyer des courriels pour une interaction élevée

‍

‍

Des outils gratuits pour maximiser la productivité des médias sociaux

‍

‍

Quand publier sur les médias sociaux pour toucher le plus grand nombre de personnes possible

‍

‍

Questions à se poser lors de la sélection du meilleur logiciel de collecte de fonds pour lier l'expérience de vos donateurs

‍

‍

Un aperçu de la plateforme gratuite de collecte de fonds de Zeffy

‍

‍

A propos de vos hôtes

Ce webinaire est animé par Gaspard Vie, Charity Success Manager chez Zeffy, et Sammy Goyette, Brand & UX designer chez Zeffy. Nous espérons que vous avez apprécié ce sujet et nous sommes impatients de continuer à vous livrer les meilleures pratiques qui vous aideront à croître et à apporter plus de collecte de fonds à votre cause.