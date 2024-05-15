Comment Zeffy peut être gratuit ?
Webinaires

Webinaire - Collecte de fonds en ligne : Comment collecter le plus d'argent possible sur votre site web, les médias sociaux et plus encore

15 mai 2024

Atteindre plus de donateurs grâce à une présence en ligne remarquable

Bienvenue à votre séminaire en ligne sur la collecte de fonds en ligne dans l'ère numérique actuelle. Ce n'est un secret pour personne que les gens cherchent de plus en plus à s'engager sur leur téléphone et sur les médias sociaux, mais comment savoir quand et comment faire en sorte que votre communication soit efficace ?

Nous vous présentons les éléments essentiels d'une présence en ligne qui amplifie l'impact de votre association et touche un public plus large pour vous aider à collecter plus d'argent. Que vous soyez un professionnel chevronné à la recherche de nouvelles idées ou que vous soyez complètement dépassé par les options et les canaux de communication avec les donateurs, nous avons tout ce qu'il vous faut.

Rejoignez-nous pour explorer ce qui fonctionne dans les courriels, les médias sociaux et les sites web d'organisations à but non lucratif qui convertissent les gens en donateurs fidèles. Qu'il s'agisse de raconter votre histoire d'une manière qui résonne ou de tirer parti des dernières tendances et des derniers outils, vous vous sentirez rafraîchi et inspiré pour vous connecter avec votre communauté d'une toute nouvelle manière.

Plongez dans le webinaire pour apprendre :

Découvrez les points forts que nous vous avons présentés en parcourant rapidement les pages ci-dessous, ou assistez à l'intégralité du webinaire en cliquant ici :

Les temps forts du webinaire : Nos moments préférés

L'importance d'un site web conçu pour les donateurs d'aujourd'hui qui privilégient la mobilité

Découvrez d'autres conseils pour optimiser votre site web à but non lucratif sur le plan de la mobilité.

Comment offrir plus d'options de dons pour convertir les donateurs et un exemple de site web à but non lucratif

Diversifiez vos options de collecte de fonds gratuitement sur Zeffy.

Comment rédiger une ligne d'objet attrayante pour un courriel et exemples

Consultez ces conseils pour utiliser ChatGPT pour les courriels.

La meilleure heure et le meilleur jour pour envoyer des courriels pour une interaction élevée

Explorez les outils de messagerie électronique pour automatiser vos interactions en fonction des heures d'envoi idéales.

Des outils gratuits pour maximiser la productivité des médias sociaux

Obtenez une explication détaillée de l'utilisation de ChatGPT pour rédiger vos messages sur les médias sociaux.

Quand publier sur les médias sociaux pour toucher le plus grand nombre de personnes possible

En savoir plus sur les meilleures pratiques des médias sociaux à but non lucratif pour 2024.

Questions à se poser lors de la sélection du meilleur logiciel de collecte de fonds pour lier l'expérience de vos donateurs

Découvrez les options de collecte de fonds proposées sur la plateforme 100 % gratuite de Zeffy.

Un aperçu de la plateforme gratuite de collecte de fonds de Zeffy

Comment tirer le meilleur parti de votre site web, des médias sociaux et autres {slide edition}

A propos de vos hôtes

Ce webinaire est animé par Gaspard Vie, Charity Success Manager chez Zeffy, et Sammy Goyette, Brand & UX designer chez Zeffy. Nous espérons que vous avez apprécié ce sujet et nous sommes impatients de continuer à vous livrer les meilleures pratiques qui vous aideront à croître et à apporter plus de collecte de fonds à votre cause. 

Rédigé par
Jessica Woloszyn

