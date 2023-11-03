Noelle's Gift to Children tire le meilleur parti de la plateforme gratuite de collecte de fonds de Zeffy.

Trouver une plateforme de collecte de fonds gratuite qui soit réellement gratuite.

Comme la plupart des organisations à but non lucratif, Noelle's Gift to Children souhaite que la plus grande partie possible de l'argent collecté soit consacrée à sa mission. Aussi, lorsqu'ils ont découvert Zeffy il y a quelques années, ils ont été surpris. Nous pensons que Bryan Cowden, l'organisateur de la course de Noelle's Gift to Children, l'a exprimé de manière assez succincte :

"J’étais choqué. Pour les fonctionnalités que vous obtenez, oui, j’ai été choqué. Comparé à d’autres formes que j’ai utilisées, Zeffy est tout simplement incroyable."

Bryan

Ce que Bryan voulait dire, c'est que la plupart des plateformes de collecte de fonds ou de billetterie en ligne qui prétendent être gratuites ne le sont pas. Leurs versions "gratuites" n'incluent pas toutes les fonctionnalités dont votre organisation a besoin ou votre organisation est toujours obligée de payer les frais de plateforme et de transaction par carte de crédit si les donateurs choisissent de ne pas couvrir ces coûts.