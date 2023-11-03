Noelle's Gift to Children tire le meilleur parti de la plateforme gratuite de collecte de fonds de Zeffy.

Depuis 2013, Noelle's Gift to Children améliore la vie des enfants des comtés de Lambton et de Kent, en Ontario, au Canada. En tant que l'une des plus grandes organisations à but non lucratif basée à Sarnia, en Ontario, Noelle's Gift to Children organise de nombreuses collectes de fonds, dont la majeure partie est réalisée au cours de l'un de ses trois événements annuels.
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
Trouver une plateforme de collecte de fonds gratuite qui soit réellement gratuite.
Comme la plupart des organisations à but non lucratif, Noelle's Gift to Children souhaite que la plus grande partie possible de l'argent collecté soit consacrée à sa mission. Aussi, lorsqu'ils ont découvert Zeffy il y a quelques années, ils ont été surpris. Nous pensons que Bryan Cowden, l'organisateur de la course de Noelle's Gift to Children, l'a exprimé de manière assez succincte :
"J’étais choqué. Pour les fonctionnalités que vous obtenez, oui, j’ai été choqué. Comparé à d’autres formes que j’ai utilisées, Zeffy est tout simplement incroyable."
Bryan
Ce que Bryan voulait dire, c'est que la plupart des plateformes de collecte de fonds ou de billetterie en ligne qui prétendent être gratuites ne le sont pas. Leurs versions "gratuites" n'incluent pas toutes les fonctionnalités dont votre organisation a besoin ou votre organisation est toujours obligée de payer les frais de plateforme et de transaction par carte de crédit si les donateurs choisissent de ne pas couvrir ces coûts.
La solution 100% gratuite
Ce n'est pas une surprise, mais la solution trouvée par Noelle's Gift to Children est - vous l'aurez deviné - Zeffy.
Noelle's Gift to Children a intégré les formulaires de collecte de fonds de Zeffy sur son site web afin de faciliter les dons des donateurs. Ils ont trouvé une solution créative pour gérer leurs bénévoles. Ils utilisent la solution de campagne peer-to-peer de Zeffy pour leur course annuelle. Et notre logiciel de billetterie et de gestion d'événements pour leur gala annuel.
La seule chose pour laquelle ils n'utilisent pas Zeffy est leur tombola annuelle. La Commission des alcools et des jeux de l'Ontario réglemente les plateformes en ligne qui peuvent légalement être utilisées pour vendre des billets de tombola, et Zeffy n'y figure pas encore ! Mais nous pouvons vous aider pour presque tous les autres aspects de votre tombola.
Résultats
Zeffy est assez simple. Quoi que j’aie besoin de faire, j’ai découvert que je pouvais le faire avec Zeffy."
Bryan
Les résultats parlent d'eux-mêmes. Le don de Noelle aux enfants a permis d'économiser plus de 16 000 dollars en frais de plateforme et de transaction. (Des formulaires simples et faciles à remplir à la gestion des donateurs (envoi de courriels, etc.) en passant par la coordination des bénévoles, Le don de Noelle pour les enfants tire vraiment le meilleur parti des fonctionnalités offertes par Zeffy.