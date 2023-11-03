Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
3 novembre 2023
|
4 min pour lire
Peer-to-peer
Dons en ligne

Noelle's Gift to Children tire le meilleur parti de la plateforme gratuite de collecte de fonds de Zeffy.

Montant collecté
$325,208
Montant épargné
$16,260
Rédigé par
David Purkis
La missionDéfisSolutionCaractéristiques utiliséesRésultats

Le don de Noelle à Children's Mission

Depuis 2013, Noelle's Gift to Children améliore la vie des enfants des comtés de Lambton et de Kent, en Ontario, au Canada. En tant que l'une des plus grandes organisations à but non lucratif basée à Sarnia, en Ontario, Noelle's Gift to Children organise de nombreuses collectes de fonds, dont la majeure partie est réalisée au cours de l'un de ses trois événements annuels.

$16,260
sauvée avec Zeffy

Les défis à relever avant de passer à Zeffy

Trouver une plateforme de collecte de fonds gratuite qui soit réellement gratuite.

Comme la plupart des organisations à but non lucratif, Noelle's Gift to Children souhaite que la plus grande partie possible de l'argent collecté soit consacrée à sa mission. Aussi, lorsqu'ils ont découvert Zeffy il y a quelques années, ils ont été surpris. Nous pensons que Bryan Cowden, l'organisateur de la course de Noelle's Gift to Children, l'a exprimé de manière assez succincte :

"J’étais choqué. Pour les fonctionnalités que vous obtenez, oui, j’ai été choqué. Comparé à d’autres formes que j’ai utilisées, Zeffy est tout simplement incroyable."
Bryan

Ce que Bryan voulait dire, c'est que la plupart des plateformes de collecte de fonds ou de billetterie en ligne qui prétendent être gratuites ne le sont pas. Leurs versions "gratuites" n'incluent pas toutes les fonctionnalités dont votre organisation a besoin ou votre organisation est toujours obligée de payer les frais de plateforme et de transaction par carte de crédit si les donateurs choisissent de ne pas couvrir ces coûts.

La solution 100% gratuite

Ce n'est pas une surprise, mais la solution trouvée par Noelle's Gift to Children est - vous l'aurez deviné - Zeffy.

Noelle's Gift to Children a intégré les formulaires de collecte de fonds de Zeffy sur son site web afin de faciliter les dons des donateurs. Ils ont trouvé une solution créative pour gérer leurs bénévoles. Ils utilisent la solution de campagne peer-to-peer de Zeffy pour leur course annuelle. Et notre logiciel de billetterie et de gestion d'événements pour leur gala annuel.

La seule chose pour laquelle ils n'utilisent pas Zeffy est leur tombola annuelle. La Commission des alcools et des jeux de l'Ontario réglemente les plateformes en ligne qui peuvent légalement être utilisées pour vendre des billets de tombola, et Zeffy n'y figure pas encore ! Mais nous pouvons vous aider pour presque tous les autres aspects de votre tombola.

Caractéristiques utilisées

Résultats

Zeffy est assez simple. Quoi que j’aie besoin de faire, j’ai découvert que je pouvais le faire avec Zeffy."
Bryan

Les résultats parlent d'eux-mêmes. Le don de Noelle aux enfants a permis d'économiser plus de 16 000 dollars en frais de plateforme et de transaction. (Des formulaires simples et faciles à remplir à la gestion des donateurs (envoi de courriels, etc.) en passant par la coordination des bénévoles, Le don de Noelle pour les enfants tire vraiment le meilleur parti des fonctionnalités offertes par Zeffy.

Faites un don pour soutenir Noelle's Gift to Children

