YesSheCanCampaign économise chaque jour sur les frais de donation après être passée de GoFundMe à Zeffy

Mission de la campagne #YesSheCan

On dit que le ciel est la limite, mais Zaniya Lewis, fondatrice de #YesSheCanCampaign pense que les jeunes peuvent grimper encore plus haut. Fondée en 2016 pendant la première année d'université de Lewis, #YesSheCanCampaign a pour objectif de préparer les jeunes confrontés à l'adversité ou au manque de ressources à la préparation à l'université et au développement de carrière. L'organisation à but non lucratif a déjà aidé plus de 3 000 étudiants aux États-Unis à se préparer aux études universitaires et à entrer dans la vie active.

‍

Mme Lewis, étudiante en deuxième année de droit à l'université Rutgers, explique qu'elle a été inspirée par les nombreuses organisations à but non lucratif qui ont aidé sa famille de militaires pendant son enfance.

"J'ai toujours eu une passion pour le service communautaire et la justice sociale", a-t-elle déclaré. "J'ai dû faire face à beaucoup d'adversité lorsqu'il s'est agi de postuler pour des universités, des bourses et des emplois, et je voulais aider à faire la différence pour d'autres jeunes confrontés aux mêmes défis. Je voulais m'assurer que les jeunes disposent des outils, des connaissances et de la formation dont ils ont besoin pour atteindre leur plein potentiel. Dans cette organisation, nous pensons que les opportunités et les ressources ne doivent pas avoir de prix."