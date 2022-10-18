Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
18 octobre 2022
|
3 min pour lire
Peer-to-peer
Dons en ligne

#YesSheCanCampaign économise chaque jour sur les frais de donation après être passée de GoFundMe à Zeffy

Montant collecté
$3,328
Montant épargné
$166
Rédigé par
Emily Engott
La missionDéfisSolutionCaractéristiques utiliséesRésultats

Mission de la campagne #YesSheCan

On dit que le ciel est la limite, mais Zaniya Lewis, fondatrice de #YesSheCanCampaign pense que les jeunes peuvent grimper encore plus haut. Fondée en 2016 pendant la première année d'université de Lewis, #YesSheCanCampaign a pour objectif de préparer les jeunes confrontés à l'adversité ou au manque de ressources à la préparation à l'université et au développement de carrière. L'organisation à but non lucratif a déjà aidé plus de 3 000 étudiants aux États-Unis à se préparer aux études universitaires et à entrer dans la vie active.

Mme Lewis, étudiante en deuxième année de droit à l'université Rutgers, explique qu'elle a été inspirée par les nombreuses organisations à but non lucratif qui ont aidé sa famille de militaires pendant son enfance.

"J'ai toujours eu une passion pour le service communautaire et la justice sociale", a-t-elle déclaré. "J'ai dû faire face à beaucoup d'adversité lorsqu'il s'est agi de postuler pour des universités, des bourses et des emplois, et je voulais aider à faire la différence pour d'autres jeunes confrontés aux mêmes défis. Je voulais m'assurer que les jeunes disposent des outils, des connaissances et de la formation dont ils ont besoin pour atteindre leur plein potentiel. Dans cette organisation, nous pensons que les opportunités et les ressources ne doivent pas avoir de prix."
$166
sauvée avec Zeffy

Les défis à relever avant de passer à Zeffy

Avant de découvrir Zeffy à l'été 2022, la campagne #YesSheCanCampaign utilisait GoFundMe pour ses besoins de collecte de fonds. Cependant, la plateforme et les frais de transaction coûteux se sont avérés beaucoup trop onéreux pour être maintenus à long terme.

"Ils enlèvent une grande partie du montant du don à la mission. Pour nous, chaque dollar compte et nous avons besoin qu'il serve à aider nos étudiants."

En plus de vouloir trouver une plateforme de collecte de fonds en ligne gratuite, l'organisation voulait une plateforme qui permette de traiter les paiements de manière sécurisée afin de rassurer les donateurs sur la sécurité de leurs données personnelles. En outre, #YesSheCanCampaign recherchait une plateforme permettant de générer automatiquement des reçus fiscaux, ce qui était plus pratique pour les donateurs et l'organisation.

La solution 100% gratuite

#YesSheCanCampaign utilise désormais Zeffy pour collecter des dons destinés à ses nombreux programmes qui aident les étudiants et les jeunes professionnels à progresser dans leur carrière et au-delà. À ce jour, l'organisation a recueilli plus de 100 000 $ en dons monétaires et en subventions pour aider les étudiants confrontés à l'adversité et à l'injustice à atteindre leurs objectifs éducatifs et professionnels. 

 En plus de soutenir des jeunes motivés, #YesSheCanCampaign organise également des programmes et des conférences et offre des possibilités de stages bénévoles. Les étudiants qui font un stage chez #YesSheCanCampaign acquièrent une expérience professionnelle précieuse dans tous les domaines, de la rédaction de demandes de subvention aux opérations quotidiennes. Après avoir adopté Zeffy, l'organisation a rapidement pu économiser suffisamment sur les frais de transaction et de plateforme pour pouvoir payer sa plateforme éducative DISSCHOLARED pendant une année entière.

Résultats

Parmi les caractéristiques préférées de Zeffy, Lewis cite la possibilité de générer des reçus fiscaux automatiques et son interface utilisateur intuitive.

"Il n'existe aucune plateforme comparable à Zeffy", a-t-elle déclaré. "Elle est si facile à utiliser et elle est entièrement gratuite. Ce sont deux éléments majeurs avec lesquels les autres plateformes de collecte de fonds ne peuvent tout simplement pas rivaliser."

En outre, Mme Lewis a déclaré qu'elle appréciait vraiment la réactivité et la positivité de l'équipe de soutien à la clientèle de Zeffy.

"Dès que j'ai créé un compte, quelqu'un de Zeffy m'a contactée pour savoir si j'avais besoin d'aide", a-t-elle déclaré. "Cela a été très important pour moi, car je savais que je pouvais faire confiance à Zeffy pour répondre à mes questions. Il n'y a pas beaucoup de départements de service à la clientèle qui sont comme ça, surtout dans l'espace en ligne."
Faites un don pour soutenir la campagne #YesSheCanCampaign

Solutions
© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

