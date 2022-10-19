Comment la fondatrice de #YesSheCanCampaign, Zaniya Lewis, a créé une organisation à but non lucratif à partir de rien.

Fondatrice et directrice exécutive de #YesSheCanCampaign™, Zaniya Lewis n'a pas une activité annexe de magicien, malgré ce que l'on pourrait croire.

Bien que cette étudiante de deuxième année à la faculté de droit de l'université Rutgers ait transformé une somme de 100 dollars offerte par ses parents en une organisation à but non lucratif qui a aidé des étudiants à obtenir plus de 700 000 dollars de financement pour leurs études, cela ne s'est pas produit par magie. Il s'agit plutôt d'années de dévouement acharné à la poursuite de l'excellence, d'un engagement à surmonter l'adversité et à aider les autres à faire de même.

"En tant que femme noire aux États-Unis, j'ai été confrontée à beaucoup d'adversité, notamment en ce qui concerne mon éducation", a-t-elle déclaré. "Le déplacement des bourses d'études et le manque de financement de l'enseignement supérieur étaient des réalités pour moi."

Mais en plus de se battre pour créer ses propres opportunités, elle a décidé de le faire pour les jeunes du pays confrontés aux mêmes difficultés.

Mme Lewis n'est pas issue d'un milieu disposant d'un réseau d'investisseurs et de capital-risqueurs bien connecté, et elle n'a pas eu un accès immédiat à des mentors ayant l'expérience de la gestion d'une entreprise. Elle a cependant été élevée dans une famille de militaires et a été imprégnée d'une passion pour la justice sociale et le service communautaire dès son plus jeune âge.

"Les OBNL ont joué un rôle assez important dans l'aide apportée à ma famille pendant mon enfance", dit-elle. "Lorsque j'ai commencé l'université, j'ai décidé de faire une mineure en services humains et justice sociale, et c'est là que j'ai appris à gérer une association sans but lucratif et à rédiger des propositions de subventions."

À ce jour, la campagne #YesSheCanCampaign de Lewis, qu'elle a lancée en 2016 à l'âge de 18 ans, a aidé plus de 3 000 étudiants à recevoir un financement pour leurs études, leurs possibilités de préparation à la carrière, et plus encore. Plus récemment, #YesSheCanCampaign a lancé son programme et sa plateforme ed-tech, DISSCHOLARED™, qui vise à sensibiliser au déplacement des bourses d'études.

Bien qu'elle soit apparue sur la couverture du magazine Seventeen et qu'elle y ait contribué en tant que rédactrice avec l'ancienne première dame, Michelle Obama, Mme Lewis a commencé à travailler à la réalisation de sa mission par une petite conférence dans une bibliothèque locale.

"Mes parents m'ont donné 100 dollars pour réserver un espace dans une bibliothèque afin d'organiser ma première conférence", a-t-elle déclaré. "J'ai toujours voulu que mes programmes soient entièrement gratuits pour les participants, car je crois que les opportunités ne devraient pas avoir de prix."

Pour garantir des services gratuits à tous les participants à la campagne #YesSheCanCampaign, Mme Lewis a dû faire preuve de créativité dans sa stratégie de collecte de fonds. "Au début, j'ai demandé à ma famille et à mes amis de m'aider à financer ma cause", a-t-elle déclaré. "J'ai commencé à vendre de la marchandise sur le site web de la campagne #YesSheCanCampaign pour collecter plus d'argent."

Pour tous ceux qui souhaitent créer leur propre organisation à but non lucratif, Mme Lewis affirme qu'on ne peut vraiment pas se tromper en faisant du démarchage téléphonique et en envoyant des courriels. "On ne sait jamais ce que l'on va trouver ou qui va s'intéresser à ce que l'on fait", dit-elle. Elle recommande également de tirer parti de votre réseau existant pour découvrir des possibilités de financement. "Je tends toujours la main aux entreprises avec lesquelles j'ai déjà travaillé et aux universités que j'ai fréquentées", dit-elle. "Ils ont déjà investi en moi et savent que je suis crédible.

Mme Lewis a fini par s'associer à plusieurs organisations nationales pour remporter des prix et obtenir des parrainages pour les participants à son programme. Plus récemment, elle a remporté le Goldman Sachs One Million Black Women Impact Grant. Et ce, bien sûr, après avoir reçu des parrainages et des subventions de la National Basketball Players Association (NBPA) et de la Taco Bell Foundation, entre autres reconnaissances nationales et internationales.

Des outils en ligne gratuits comme Zeffy ont également eu un impact sur la capacité de #YesSheCanCampaign à poursuivre son travail. L'organisation utilisait auparavant GoFundMe pour collecter des dons afin de financer ses programmes et son site web, mais la plateforme et les frais de transaction associés ont fini par prendre trop de place dans la mission de Lewis. Après être passé à Zeffy, qui ne facture aucuns frais aux organisations à but non lucratif, #YesSheCanCampaign a rapidement pu collecter suffisamment d'argent pour payer son site web DISSCHOLARED pendant une année entière.

Bien qu'il soit le directeur exécutif d'une organisation à but non lucratif dirigée par des jeunes et décorée, qui a offert des opportunités et des ressources à des milliers d'étudiants américains confrontés à l'adversité, M. Lewis sait que le travail ne fait que commencer.

"Nous travaillons à un changement systémique et à un impact durable", a-t-elle déclaré, "Dans notre organisation, tout le monde s'entraide". "L'ascension est notre histoire. Si nous travaillons tous ensemble, nous pouvons grimper plus haut et atteindre nos objectifs."