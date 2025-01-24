Les incendies dévastateurs qui ont ravagé la Californie en janvier 2025 ont entraîné le déplacement de dizaines de milliers de personnes, la destruction de maisons et un besoin urgent de soutien de la part des communautés. Aujourd'hui, nous mettons en lumière les organisations qui répondent à l'appel à l'aide et la façon dont les dons rendent tout cela possible.

Nous sommes de tout cœur avec toutes les personnes touchées et nous continuons d'être inspirés par le courage des premiers intervenants, le dévouement des bénévoles et la façon dont les communautés de tout le pays lèvent la main pour offrir leur aide. C'est un rappel puissant de la façon dont chaque acte de gentillesse peut faire la différence.

Si vous le pouvez, pensez à faire un don pour soutenir les efforts de secours et de reconstruction, y compris ceux de la liste ci-dessous. Contrairement à d'autres plateformes qui prélèvent des frais sur les dons, chaque dollar que vous donnez par l'intermédiaire de Zeffy est directement affecté aux efforts de reconstruction dans les communautés de Los Angeles.

Les secours continueront d'être très demandés pour soutenir LA bien après que les incendies aient été circonscrits. Vous trouverez ci-dessous des liens directs vers des formulaires de dons pour des organisations vérifiées utilisant Zeffy, où 100 % de votre don est directement affecté aux efforts de secours au lieu de frais. Pour une liste plus large d'organisations vérifiées acceptant les dons, voici l'une des nombreuses autres listes à explorer.

De la part de Zeffy, nous vous remercions pour votre générosité et pour votre soutien à LA en cette période de résilience et d'espoir.





14 campagnes de collecte de fonds vérifiées collectant des dons pour les incendies de forêt de Los Angeles

1) Outward Bound Adventures - Soutien aux étudiants de l'incendie d'Eaton

2. Chabad - Soutenons Shalom Ber et Nechama Diskin après leur incendie dévastateur

3. The Endless Foundation | Monique & Jackie Baca- Geary Assistance from House Burning Down

4. CA Sikhs | Donate to Make a Difference for LA Fire (Les Sikhs de Californie font un don pour faire la différence pour les pompiers de Los Angeles)

5. La Fondation Kiwanis Cal-Nev-Ha soutient les efforts de reconstruction en cas de catastrophe par un don

6. Love Has No Limits Inc. | Kits de soins pour les pompiers de première ligne

7. LoveSetMatch - Soutien aux familles qui ont perdu leur maison dans les incendies de Los Angeles

8. Les femmes bénissent les femmes - Rejoignez-nous pour soutenir les familles touchées par les incendies de forêt en Californie.

9. Butterfly's Haven - Donation pour soutenir notre communauté touchée par les incendies de Los Angeles

10. Pour chaque étoile, un arbre | Dans le sillage des récents incendies de LA, il est temps de #ReGrowLA

11. Alliance française de San Diego - Collecte de fonds de la California Fire Foundation

12. Revell With a Cause - Aide aux victimes des incendies de forêt en Californie

13. UCLA & USC ASA | Projet de restauration de l'école chrétienne arménienne Sahag-Mesrob en cas d'incendie - Fournitures électroniques

14. Restaurer l'éducation après les catastrophes | Soutenir les étudiants touchés par les incendies de Los Angeles

‍

Le soutien et la gentillesse se répandent pour aider les personnes touchées par les incendies de Los Angeles. Si vous êtes prêt à donner et que vous cherchez un moyen rapide, consultez ces organisations à but non lucratif qui travaillent sans relâche pour aider les victimes des incendies de forêt et soutenir les efforts de récupération.

Chaque campagne de collecte de fonds ci-dessous est hébergée sur Zeffy (pas de frais de plateforme ou de traitement), ce qui signifie que 100 % de vos dons vont précisément là où vous voulez qu'ils aillent.

‍

1. Outward Bound Adventures - Soutien aux élèves de l'école Eaton Fire

Mission de l'organisation : Aujourd'hui, Outward Bound Adventures (OBA) est la plus ancienne organisation à but non lucratif du pays qui offre aux jeunes et aux familles BIPOC la possibilité d'apprendre par le biais d'expéditions de conservation et de protection de l'environnement. OBA se concentre sur les populations négligées, à faible revenu et évitées dans un large éventail de communautés californiennes : Los Angeles, Inland Empire, Coachella et San Bernardino.

Outward Bound Adventures (OBA) responsabilise les jeunes d'Altadena et de Pasadena depuis 1962, en favorisant des liens profonds avec la nature par le biais d'expériences transformatrices en plein air. De nombreux membres de la communauté desservie par OBA ont été gravement touchés par l'incendie d'Eaton, perdant leurs maisons et leurs biens essentiels.

Cette campagne recueille des dons pour fournir une aide immédiate, notamment des produits de première nécessité tels que des vêtements et des produits d'hygiène, une aide au logement temporaire et des fonds pour couvrir les factures courantes. Chaque dollar contribue à reconstruire non seulement les maisons, mais aussi l'espoir et la résilience de ces communautés.



‍

‍

2. Chabad - Soutenons Shalom Ber et Nechama Diskin après leur incendie dévastateur

Mission de l'organisation : Notre mission est de renforcer la communauté juive en promouvant la fierté, l'éducation et la célébration juives. Nous nous efforçons d'offrir une grande variété d'opportunités éducatives et spirituelles, y compris des cours de Torah et des conférences, des dîners de Shabbat et un éventail d'activités familiales et sociales, en faisant vivre les valeurs juives traditionnelles dans une atmosphère joyeuse et sans jugement.

Le Centre juif Chabad de North S Jose & Morgan Hill ouvre une campagne de collecte de fonds pour soutenir une famille bien-aimée qui a tragiquement perdu sa maison et tous ses biens dans l'incendie des Palisades. Les amis et la famille, loin à la ronde, s'unissent pour donner ce qu'ils peuvent afin de fournir une aide financière immédiate pour les besoins essentiels tels que les vêtements, la nourriture et le logement.

En faisant appel à la gentillesse d'inconnus, on ne peut qu'élargir l'aide que cette famille et d'autres peuvent recevoir pour traverser cette période accablante et entamer le processus de reconstruction. Chaque don, quel qu'en soit le montant, allégera leur fardeau et démontrera le pouvoir de l'aide communautaire.

‍

3. The Endless Foundation | Monique & Jackie Baca- Geary Assistance from House Burning Down

Mission de l'organisation : Notre mission est d'autonomiser les apprenants au niveau mondial en améliorant l'accessibilité à l'éducation. Nous y parvenons grâce à une approche holistique qui consiste à fournir aux apprenants des outils essentiels : un appareil, un système d'exploitation convivial et un riche éventail de ressources éducatives. Notre vision est de créer un monde où les individus de tous horizons peuvent accéder sans effort à une éducation de haute qualité, leur permettant de façonner de manière proactive leur parcours d'apprentissage et d'acquérir des compétences prêtes pour l'avenir.



La Fondation Endless organise une collecte de fonds pour soutenir Monique et Jackie Baca-Geary, membres de longue date de la famille Endless Fitness, et leurs deux enfants. Le 8 janvier 2024, ils ont perdu leur maison de 25 ans dans les incendies dévastateurs d'Alta Dena. Connue pour sa gentillesse et sa générosité, l'organisation fait appel à la communauté pour apporter l'aide que cette famille mérite.

Avec une seule valise sauvée, ils ont besoin de toute urgence de fonds et de cartes-cadeaux pour acheter des vêtements et d'autres articles de première nécessité. 100 % des dons iront directement à la famille Baca-Geary pour l'aider à traverser ce long processus de rétablissement. Votre soutien peut les aider à reconstruire et à trouver la stabilité après cette perte inimaginable.

‍

‍

4. CA Sikhs | Donate to Make a Difference for LA Fire (Les Sikhs de Californie font un don pour faire la différence pour les pompiers de Los Angeles)

Mission de l'organisation : Nous sommes une organisation caritative à but non lucratif qui s'efforce de combler le fossé entre la culture américaine et la culture pendjabi en pratiquant les idéaux sikhs lorsqu'ils sont impliqués et en participant et en dirigeant des programmes culturels et non culturels orientés vers la communauté.

CA Sikhs, en partenariat avec la ville de Pasadena, apporte un soutien essentiel aux personnes touchées par les incendies dévastateurs de Los Angeles. Grâce à cette collaboration, ils livrent des fournitures essentielles telles que des couvertures et des repas aux familles confrontées à d'immenses difficultés.

Quel que soit son montant, chaque don à cette collecte de fonds apporte réconfort et soulagement aux personnes dans le besoin. L'association fait appel à la compassion de la communauté pour offrir de l'espoir et de l'aide pendant cette crise.

‍

5. La Fondation Kiwanis Cal-Nev-Ha soutient les efforts de reconstruction en cas de catastrophe par un don

Mission de l'organisation : La mission du Cal-Nev-Ha Children's Fund est de construire un meilleur avenir pour nos enfants. Le CNH Children's Fund remplit sa mission à travers une variété de programmes qui travaillent à l'amélioration des communautés à travers notre district de trois états : la Californie, le Nevada et Hawaii.‍‍

La Fondation Kiwanis Cal-Nev-Ha, dont la mission est de donner aux enfants et aux communautés les moyens d'agir par le biais du développement du leadership, de bourses d'études, de subventions communautaires et d'un soutien aux traumatismes pédiatriques, a organisé une collecte de fonds pour soutenir les communautés touchées par les incendies de forêt de Los Angeles et leur donner de l'espoir en ces temps difficiles. L'organisation à but non lucratif sollicite des dons pour l'aide aux sinistrés afin de fournir des ressources et une assistance vitales aux personnes et aux familles dans le besoin.

L'organisation propose des montants de dons suggérés, mais chaque contribution fait une différence significative en aidant à reconstruire des vies.

‍

‍

‍

6. Love Has No Limits Inc. | Kits de soins pour les pompiers de première ligne

Mission de l'organisation : Love Has No Limits unit, habilite et active des centaines d'églises, d'ONG, de champions communautaires et d'influenceurs, aux côtés de dizaines de milliers de bénévoles, pour apporter des solutions durables à certains des plus grands défis auxquels nos communautés sont confrontées.‍

Love Has No Limits Inc. vient en aide à 250 premiers intervenants de Los Angeles et à leurs familles en leur remettant des trousses soigneusement assemblées et remplies de cartes-cadeaux et de fournitures pratiques. Ces kits sont conçus pour réconforter et encourager ceux qui travaillent sans relâche pour protéger la communauté de Los Angeles.

En ces temps difficiles, les dons permettent à cette organisation à but non lucratif de faire preuve de gratitude et de solidarité en fournissant des articles qui font une différence significative. Vous pouvez faire savoir à ces personnes courageuses et à leurs proches à quel point elles sont appréciées, quel que soit le montant de votre don.

‍

‍

7. LoveSetMatch - Soutien aux familles qui ont perdu leur maison dans les incendies de Los Angeles

Mission de l'organisation : LoveSetMatch a pour mission de transformer les enfants et les adultes défavorisés en individus sains grâce à des leçons de tennis gratuites et basées sur des dons, à l'éducation physique et à des programmes extrascolaires amusants dans tout le comté de Los Angeles. Nos programmes enseignent le tennis et l'éducation physique basés sur le S.T.E.M. pour tous les âges.

En réponse aux incendies dévastateurs qui ont ravagé Los Angeles, LoveSetMatch lance une campagne de collecte de fonds pour soutenir les familles qui ont tragiquement perdu leur maison, en particulier dans la vallée de San Gabriel. Les dons permettent d'apporter une aide immédiate et une assistance à long terme, y compris un logement temporaire, des vêtements, de la nourriture et d'autres besoins essentiels.

LoveSetMatch vous invite à lui communiquer le nom de personnes que vous connaissez et qui pourraient bénéficier de ces fonds. Votre soutien généreux, qu'il s'agisse de dons, de partage de la campagne ou de bénévolat, aura un impact durable.

‍

8. Les femmes bénissent les femmes - Rejoignez-nous pour soutenir les familles touchées par les incendies de forêt en Californie.

Mission de l'organisation : La mission de Women Blessing Women est d'autonomiser, d'inspirer et d'éclairer les femmes qui font face aux défis de la vie. Cet objectif est atteint par le biais de différents moyens tels que le mentorat, les ateliers, les conférences et les événements communautaires. WBW est convaincue que les femmes, en tant que nourricières naturelles et donneuses de vie, jouent un rôle crucial dans le processus de guérison du monde.‍

Women Blessing Women apporte une aide immédiate aux familles touchées par les récents incendies de forêt en Californie en leur offrant des cartes-cadeaux qui leur permettront d'acheter des produits de première nécessité en cette période difficile. L'organisation à but non lucratif recueille des dons de tout montant afin de permettre aux familles de reconstruire leur vie en ayant la possibilité d'acheter ce dont elles ont le plus besoin.

À une époque où l'on peut avoir l'impression de perdre tout pouvoir, la simple possibilité d'acheter quelque chose qui donne l'impression d'être chez soi et de se sentir à l'aise est d'une grande aide. Plus cette campagne recueillera de fonds, plus les individus pourront ressentir ce sentiment de pouvoir dans une tragédie aussi inattendue.

‍

9. Butterfly's Haven - Donation pour soutenir notre communauté affectée par les incendies de Los Angeles

Mission de l'organisation : Butterfly's Haven est plus qu'un logement partagé ; nous sommes une communauté qui offre aux femmes et à leurs enfants un endroit magnifique et sûr qu'ils appellent leur maison. Butterfly's Haven encourage l'amour et la solidarité tout en offrant un soutien qui change la vie des femmes non logées, dans le but d'acquérir les compétences nécessaires pour devenir autonomes et s'élever majestueusement.

Organisé par Butterfly's Haven, chaque don à cette collecte de fonds permettra de soutenir directement les personnes et les familles touchées par les incendies de Los Angeles. Votre contribution permettra de fournir des ressources essentielles telles que des logements temporaires, de la nourriture, des vêtements et d'autres fournitures essentielles, afin d'aider ceux qui ont tout perdu à commencer à reconstruire leur vie.

En faisant un don, vous offrez de l'espoir et de la stabilité à une communauté en crise, en faisant preuve de solidarité pendant cette période difficile de rétablissement et de reconstruction.

‍

10. Pour chaque étoile, un arbre | Dans le sillage des récents incendies de LA, il est temps de #ReGrowLA

Mission de l'organisation : Notre mission est de prendre soin des terres abandonnées et dégradées. C'est ce que nous appelons la protection de la terre. C'est l'acte de nourrir un sol désertifié pour qu'il redevienne sain. Nous pensons que la protection de la terre a un effet global. Elle guérit les communautés, restaure la biodiversité et rétablit l'équilibre entre les hommes et la planète.

Cette collecte de fonds va à la source et adopte une approche unique pour aider LA wildfires en en favorisant la création d'une Tiny Forest régénératrice et résistante aux incendies. Depuis 2021, For Every Star cultive cet écosystème pour protéger contre les incendies, soutenir la biodiversité et inspirer l'espoir pour l'avenir.

Avec plus de 12 000 dollars collectés depuis 2023, l'organisation à but non lucratif est passée d'un seul arbre à une Tiny Forest d'un quart d'hectare, et avec votre aide, elle peut continuer à s'étendre. Votre don soutiendra immédiatement l'approvisionnement en plantes résistantes au feu comme le Manzanita, la restauration des sols dégradés et la création d'un sanctuaire pour les pollinisateurs.

‍

11. Alliance française de San Diego - Collecte de fonds de la California Fire Foundation

Mission de l'organisation : Promouvoir la langue française et les cultures francophones.

Rejoignez l'Alliance Française de San Diego pour soutenir la California Fire Foundation afin d'aider les familles et les communautés touchées par les incendies dévastateurs de Los Angeles. Votre don ira directement à la fondation, apportant une aide vitale à ceux qui en ont besoin.

En guise de remerciement, chaque don de 20 dollars donne droit à une participation à la tombola pour tenter de gagner des prix intéressants, notamment une adhésion, des cours de cuisine ou d'art, et un billet pour le Festival du film français de San Diego. Les dons sont acceptés jusqu'au 30 janvier.

‍

12. Revell With a Cause - Aide aux victimes des incendies de forêt en Californie

Mission de l'organisation : Fondée à partir d'un amour profond pour la Caroline du Nord, Revell With A Cause est une organisation confessionnelle à but non lucratif qui se consacre à répondre de manière proactive aux communautés touchées par des catastrophes. Notre mission est de fournir des ressources essentielles et un soutien communautaire afin d'aider les familles à reprendre leur vie en main et à reconstruire leur bien-être.

Revell With a Cause collecte des fonds pour apporter une aide immédiate aux innombrables familles qui se retrouvent sans maison et sans biens de première nécessité. Les dons permettront également de soutenir les premiers intervenants en leur fournissant les fournitures et les ressources dont ils ont besoin après avoir risqué leur vie pour protéger les autres.

Non seulement l'association alloue des fonds à des refuges et à des logements temporaires, mais elle propose également une liste de souhaits sur Amazon pour l'achat de fournitures destinées directement aux personnes dans le besoin.

‍

‍

13. UCLA & USC ASA | Projet de restauration de l'école chrétienne arménienne Sahag-Mesrob en cas d'incendie - Fournitures électroniques

Mission de l'organisation : La mission de l'ASA est d'enrichir l'expérience des étudiants du MBA en leur offrant un leadership qui les responsabilise et les inspire, en défendant les intérêts des étudiants et en coordonnant toutes les activités gérées par les étudiants.

L'ASA de l'UCLA et de l'USC collecte des dons pour soutenir un lieu qui a été bien plus qu'une simple école, mais un foyer et une communauté pour de nombreuses personnes. L'école chrétienne arménienne Sahag-Mesrob était un lieu bien-aimé qui a été détruit et a instantanément laissé une profonde douleur dans le cœur de l'association et de ses membres.

Afin de reconstruire ce qui a été perdu, les dons permettront d'acheter du matériel électronique pour équiper les étudiants, les enseignants et les professeurs qui tentent de poursuivre leurs études en ces temps difficiles.



‍

‍

14. Restaurer l'éducation après les catastrophes | Soutenir les étudiants touchés par les incendies de Los Angeles

Mission de l'organisation : La mission de Restore Education After Disasters (READ) est de permettre aux élèves de la maternelle à la 12e année de revenir à la normale le plus rapidement possible en fournissant des services de restauration éducative rapides, compétents et rentables à la suite d'une catastrophe naturelle.

READ recueille des dons ponctuels, mensuels et annuels pour soutenir les élèves qui ont perdu leur lieu d'apprentissage et d'épanouissement dans les incendies de Los Angeles. Dans toute la région de Los Angeles, les classes qui ont été touchées par les incendies destructeurs ont besoin de fournitures.

Tous les fonds récoltés lors de cette collecte permettront d'apporter aux enfants de la maternelle à la terminale des fournitures scolaires et des sacs à dos afin de rendre à ces élèves une expérience éducative aussi normale que possible.

‍

Participez à l'effort de récupération des incendies de LA 2025

Il est facile de penser qu'une seule personne ne peut pas faire grand-chose face à une telle tragédie, mais la vérité est que nous avons tous un rôle à jouer. Ensemble, nos efforts collectifs - grands ou petits - deviennent une force de bonté et de résilience.

‍

Nous sommes là pour vous donner les moyens d'agir et faire en sorte qu'il soit plus simple que jamais d'étendre la gentillesse à l'ensemble du pays. Voici comment agir et donner un exemple de générosité :

1. Faites un don maintenant : Choisissez une campagne dans la liste ci-dessus (ou plusieurs) et contribuez à amplifier ses efforts.

Choisissez une campagne dans la liste ci-dessus (ou plusieurs) et contribuez à amplifier ses efforts. 2. Faites passer le message : partagez cet article de blog ou les liens vers les campagnes individuelles que vous voyez ici avec votre réseau sur les médias sociaux, les groupes d'entreprises et les chats, et par courrier électronique.

partagez cet article de blog ou les liens vers les campagnes individuelles que vous voyez ici avec votre réseau sur les médias sociaux, les groupes d'entreprises et les chats, et par courrier électronique. 3. Restez informé : Suivez l'évolution des opérations de secours et envisagez d'apporter votre soutien au fur et à mesure que la reconstruction se poursuit, en sachant qu'il y a toujours un moyen de s'impliquer dans les causes qui vous tiennent à cœur.

‍

Unissons-nous pour LA. Chaque dollar fait la différence.