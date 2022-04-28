Outreach360 a économisé 6 000 $ en frais de plateforme en passant de Classy à Zeffy.

Élargir la portée et la réussite de la mission d'Outreach360.

Depuis lors, le programme n'a cessé de se développer, tant en termes d'étudiants que de volontaires. Outreach360 accueille désormais des étudiants de toute l'Amérique centrale et du Sud, ainsi que des Caraïbes. En ce qui concerne les enseignants, Outreach360 dispose désormais d'un réseau solide provenant de six continents, les volontaires aidant l'organisation à atteindre son objectif de former des étudiants qui deviendront des anglophones courants, des enseignants expérimentés et des leaders pour la prochaine génération d'étudiants d'Outreach360.

Si l'élimination des frais d'abonnement et de transaction a permis de réduire les coûts, la visibilité accrue dans le monde entier s'est traduite par un plus grand nombre de bénévoles, de promesses de dons et une opération plus importante. Les élèves fréquentent désormais l'académie cinq jours par semaine, apprenant les bases de l'anglais et la conversation, tout en pratiquant la lecture et l'écriture en espagnol.

Outreach360 a économisé 6 000 dollars en frais de plateforme et de transaction en passant de Classy à Zeffy.

À ce jour, Outreach360 a pu économiser six mille dollars en passant à Zeffy. Soyez assurés que cet argent sera utilisé à bon escient. Actuellement, Outreach360 s'efforce d'intégrer davantage de professionnels dans son organisation, à la fois comme parrains et comme instructeurs. Comme Adie me l'explique, les étudiants "sont des apprenants très engagés, mais ont besoin d'être davantage sensibilisés aux différentes carrières qui existent."

Quelle que soit la carrière qu'ils choisissent, l'objectif d'Outreach360 sera toujours d'inspirer et d'habiliter les gens à atteindre leur plein potentiel et à redonner en élargissant les possibilités d'éducation, de leadership et de service." Ce même objectif est valable tant pour les étudiants que pour les bénévoles.

