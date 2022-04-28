Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs.
28 avril 2022
Outreach360 a économisé 6 000 $ en frais de plateforme en passant de Classy à Zeffy.

Montant collecté
$15,000
Montant épargné
$6,000
Rédigé par
Kevin Reynolds
La missionDéfisSolutionCaractéristiques utiliséesRésultats

La mission d'Outreach360

Parfois, la vie ne vous donne que des citrons. Votre flux de revenus se tarit tandis qu'un conflit national et une pandémie mondiale rendent vos opérations intenables. Pour la plupart des organisations, ce serait une raison de fermer boutique et de retourner à la planche à dessin. Pour Outreach360, c'était l'occasion de devenir vraiment bon à faire de la limonade. 

Pour cette étude de cas, je m'entretiens avec Coco et Adie, respectivement présidente et directrice académique d'Outreach360. L'organisation fonctionne depuis plus de 26 ans et vise à apporter des compétences linguistiques ainsi qu’une indépendance financière à des centaines d'étudiants à travers l'Amérique latine. 

Avant 2018, les opérations d’Outreach360 se déroulaient dans des centres d'apprentissage en République dominicaine et au Nicaragua. Ces centres fournissaient alors aux étudiants de la région un enseignement gratuit de l'anglais et une certification TOEFL qu'ils pouvaient utiliser pour réussir leurs examens d'anglais et payer leurs études universitaires. 

Les défis à relever avant de passer à Zeffy

À la suite d’une crise mondiale qui l'a obligée à transférer toutes ses opérations en ligne, Outreach360 a non seulement survécu à la pandémie, mais a continué à se développer, grâce à des bénévoles engagés et aux outils de collecte de fonds gratuits de Zeffy

Cette année-là, une vague de manifestations antigouvernementales a éclaté au Nicaragua, rendant la situation trop dangereuse pour qu'Outreach360 continue d'accepter des volontaires internationaux. Heureusement, l'organisation a pu poursuivre son programme de volontariat en République dominicaine et maintenir ses activités au Nicaragua grâce à son personnel dévoué. Cependant, une grande partie de leurs revenus provenait des fonds que collectaient les volontaires pour le programme avant de se rendre en Amérique latine pour enseigner. Perdre la moitié des volontaires signifiait essentiellement perdre la moitié des revenus dédiés aux opérations. 

Deux ans plus tard, une autre crise éclate à échelle mondiale. La pandémie de COVID-19, limitant indéfiniment les voyages et les rencontres en personne, a contraint Outreach360 à cesser complètement d'accepter des bénévoles. Non seulement l’organisme n’avait pas le personnel requis pour assurer la poursuite des opérations, mais les revenus permettant de fournir à chaque étudiant une bourse complète pour le programme d'anglais étaient eux aussi insuffisants. 

La solution 100% gratuite

Économiser sur les frais de plateforme de collecte de fonds sans renoncer aux fonctionnalités

Outreach360 a décidé que, s'il ne pouvait pas continuer à faire les choses en personne, il devait passer en ligne. Ils ont lancé un programme pilote en ligne avec quelques élèves engagés et des enseignants bénévoles. Le programme a été un succès et ils ont rapidement cherché à l'étendre à nouveau. Ils ont demandé à leurs élèves de faire circuler une invitation à participer au programme. À leur grande surprise, ces invitations ont circulé non seulement entre amis, mais aussi dans tout le Nicaragua et la République démocratique du Congo, et même dans certains pays voisins. 

Pourtant, la situation était précaire :

"Nous essayions de voir quel genre d'alternatives il y avait pour réduire les coûts à une époque où nous voulons survivre et prospérer plutôt que de sombrer... nous avions besoin d'un moyen de réduire les coûts mais de maintenir la qualité."

Alors qu'auparavant Outreach360 utilisait Classy pour ses dons et ses collectes de fonds, il lui fallait désormais une solution différente. 

"La nécessité de réduire les dépenses impliquait de remplacer Classy. Nous avons trouvé Zeffy en ligne et nous nous sommes dit que c'était trop beau pour être vrai... Je l'ai contacté et François [le fondateur de Zeffy] m'a répondu. Il a été très ouvert et nous a aidés à monter à bord."

Résultats

Élargir la portée et la réussite de la mission d'Outreach360.

Depuis lors, le programme n'a cessé de se développer, tant en termes d'étudiants que de volontaires. Outreach360 accueille désormais des étudiants de toute l'Amérique centrale et du Sud, ainsi que des Caraïbes. En ce qui concerne les enseignants, Outreach360 dispose désormais d'un réseau solide provenant de six continents, les volontaires aidant l'organisation à atteindre son objectif de former des étudiants qui deviendront des anglophones courants, des enseignants expérimentés et des leaders pour la prochaine génération d'étudiants d'Outreach360. 

Si l'élimination des frais d'abonnement et de transaction a permis de réduire les coûts, la visibilité accrue dans le monde entier s'est traduite par un plus grand nombre de bénévoles, de promesses de dons et une opération plus importante. Les élèves fréquentent désormais l'académie cinq jours par semaine, apprenant les bases de l'anglais et la conversation, tout en pratiquant la lecture et l'écriture en espagnol. 

Outreach360 a économisé 6 000 dollars en frais de plateforme et de transaction en passant de Classy à Zeffy.

À ce jour, Outreach360 a pu économiser six mille dollars en passant à Zeffy. Soyez assurés que cet argent sera utilisé à bon escient. Actuellement, Outreach360 s'efforce d'intégrer davantage de professionnels dans son organisation, à la fois comme parrains et comme instructeurs. Comme Adie me l'explique, les étudiants "sont des apprenants très engagés, mais ont besoin d'être davantage sensibilisés aux différentes carrières qui existent." 

Quelle que soit la carrière qu'ils choisissent, l'objectif d'Outreach360 sera toujours d'inspirer et d'habiliter les gens à atteindre leur plein potentiel et à redonner en élargissant les possibilités d'éducation, de leadership et de service." Ce même objectif est valable tant pour les étudiants que pour les bénévoles. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur Outreach360 ou soutenir leur cause, vous pouvez le faire ici. Si vous souhaitez voir comment Zeffy peut aider votre organisation, cliquez ici pour créer un compte. 

Faites un don pour soutenir Outreach360

