23 juin 2025
|
Peer-to-peer
Dons en ligne

Virtue in Solace souhaitait une plateforme comprenant des outils d'adhésion et de marketing. De plus, ils voulaient que chaque centime soit consacré à leur mission.

Montant collecté
$26,235
Montant épargné
$1,312
Rédigé par
Kate Romain
La mission

La vertu dans la mission de Solace

Selon des études, plus de 771 000 personnes se sont retrouvées sans abri en une seule nuit en 2024, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré. Virtue in Solace s'est donné pour mission de changer cette situation. L'objectif de l'organisation est de soutenir les personnes confrontées à l'insécurité du logement, à la négligence et aux défis associés au vieillissement. 

Chaque jour, Virtue in Solace s'efforce d'apporter aux populations vulnérables les soins et le soutien dont elles ont besoin. Ils travaillent sans relâche à la construction d'un monde où chacun se sent soutenu et accepté par la société.

Contexte

Au cours de ses 15 années d'activité en tant qu'infirmière au ministère des anciens combattants, Souveraine de Pointe du Beaux a constaté un problème de pénurie de logements. Plus précisément, elle a constaté à quel point il était difficile pour les personnes handicapées et les personnes qui s'occupent d'elles de trouver et de s'offrir un logement convenable. Sovereign savait que sans cette base essentielle, il est incroyablement difficile pour les gens de se sentir vraiment en sécurité et de vivre pleinement leur vie. 

"C'est ainsi qu'a été initiée la mission de la Virtue in Solace Foundation : Favoriser le réconfort et nourrir l'espoir en offrant un soutien compatissant, des ressources essentielles et un sanctuaire aux anciens combattants, aux victimes d'abus, aux personnes âgées, aux personnes démunies, aux personnes handicapées et aux sans-abri". - Souverain de Pointe du Beaux, président et directeur général

Deux ans plus tard, Virtue in Solace est fière d'offrir un soutien inestimable et des ressources essentielles aux populations vulnérables. L'organisation propose une gamme impressionnante de programmes, notamment des services de logement, de transport, de conseil et de réhabilitation. Quel que soit le projet, l'empathie, la sécurité et l'accessibilité sont toujours les principes directeurs.

$1,312
sauvée avec Zeffy

Les défis à relever avant de passer à Zeffy

Virtue in Solace a commencé ses efforts de collecte de fonds en utilisant Venmo. Cela fonctionnait assez bien pour collecter des dons, mais ils ont rapidement eu besoin de plus de fonctionnalités pour maximiser leurs dons. L'organisation souhaitait créer un programme d'adhésion aux dons mensuels et la possibilité de consulter les profils individuels des donateurs afin de faciliter sa stratégie de marketing. 

"Notre ancien logiciel manquait d'innovation et facturait des frais qui nous empêchaient de fournir une assistance caritative aux personnes dans le besoin. - Sovereign De Pointe du Beaux, Président & CEO

De plus, Sovereign voulait trouver une solution abordable . Au cours de ses premiers mois de collecte de fonds, elle a dépensé plus de 200 dollars en frais de plateforme, un montant qui aurait pu servir à nourrir une personne pendant deux semaines.

La solution 100% gratuite

Sovereign est tombé sur Zeffy en ligne alors qu'il cherchait une autre plateforme de collecte de fonds dont il avait entendu parler. Zeffy a attiré son attention et, après quelques recherches, elle a réalisé qu'il contenait les outils dont elle avait besoin pour créer le programme d'adhésion qu'elle avait imaginé. Ce qui est intéressant, c'est que Zeffy semble être 100 % gratuit. Pourtant, Sovereign est sceptique. 

"J'ai hésité sur la légitimité de Zeffy parce qu'il était "gratuit" pour les organisations à but non lucratif. La plupart des choses annoncées comme étant gratuites sont payantes après une période limitée. - Sovereign De Pointe du Beaux, Président & CEO

Mais Sovereign a toujours été une personne curieuse, enthousiasmée par les innovations. Elle décida de mettre ses inquiétudes de côté et d'essayer Zeffy.

Caractéristiques utilisées

Résultats

Depuis qu'elle a choisi Zeffy, Sovereign n'a pas regardé en arrière. Fidèle à sa parole, il offre les outils dont Virtue in Solace a besoin sans coûter un centime à l'organisation. Zeffy continue d'être l'outil de collecte de fonds privilégié de Virtue in Solace. Depuis son changement, l'organisation a collecté plus de 26 000 dollars et a économisé 1 311 dollars en frais de plateforme. Désormais, chaque dollar collecté sert à soutenir les populations vulnérables. Et le programme d'adhésion de Virtue in Solace pour les donateurs mensuels est toujours d'actualité. 

"Nous avons intégré Zeffy de manière transparente dans nos procédures de donation. Zeffy est une ressource intégrale qui améliore notre capacité à soutenir les membres vulnérables de notre communauté". - Sovereign De Pointe du Beaux, Président Directeur Général
Faire un don pour soutenir Virtue in Solace

