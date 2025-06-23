La vertu dans la mission de Solace

Selon des études, plus de 771 000 personnes se sont retrouvées sans abri en une seule nuit en 2024, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré. Virtue in Solace s'est donné pour mission de changer cette situation. L'objectif de l'organisation est de soutenir les personnes confrontées à l'insécurité du logement, à la négligence et aux défis associés au vieillissement.

Chaque jour, Virtue in Solace s'efforce d'apporter aux populations vulnérables les soins et le soutien dont elles ont besoin. Ils travaillent sans relâche à la construction d'un monde où chacun se sent soutenu et accepté par la société.

Contexte

Au cours de ses 15 années d'activité en tant qu'infirmière au ministère des anciens combattants, Souveraine de Pointe du Beaux a constaté un problème de pénurie de logements. Plus précisément, elle a constaté à quel point il était difficile pour les personnes handicapées et les personnes qui s'occupent d'elles de trouver et de s'offrir un logement convenable. Sovereign savait que sans cette base essentielle, il est incroyablement difficile pour les gens de se sentir vraiment en sécurité et de vivre pleinement leur vie.

"C'est ainsi qu'a été initiée la mission de la Virtue in Solace Foundation : Favoriser le réconfort et nourrir l'espoir en offrant un soutien compatissant, des ressources essentielles et un sanctuaire aux anciens combattants, aux victimes d'abus, aux personnes âgées, aux personnes démunies, aux personnes handicapées et aux sans-abri". - Souverain de Pointe du Beaux, président et directeur général

Deux ans plus tard, Virtue in Solace est fière d'offrir un soutien inestimable et des ressources essentielles aux populations vulnérables. L'organisation propose une gamme impressionnante de programmes, notamment des services de logement, de transport, de conseil et de réhabilitation. Quel que soit le projet, l'empathie, la sécurité et l'accessibilité sont toujours les principes directeurs.