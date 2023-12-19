Dear Future, Inc. est passé à Zeffy et ses donateurs l'adorent.

La mission de Dear Future

Aider les écoles à s'aider elles-mêmes.

Dear Future, Inc. est née d'une idée en 2018 et est devenue une organisation à but non lucratif à part entière en 2022. En 2023, elle avait aidé des enfants au Pérou et en Ouganda. Dear Future, Inc. a un processus unique qui implique :

1. Identifier les écoles dans le besoin, généralement dans des zones reculées.

2. contacter l'école.

3. Identifier et vérifier les besoins. (Cela peut se faire par le biais d'une vidéo ou d'un ambassadeur qui visite l'école).

4. Créer un plan d'action pour répondre à ces besoins, promouvoir l'éducation et permettre aux écoles de continuer à fonctionner après le départ de Dear Future, Inc.