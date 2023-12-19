Dear Future, Inc. est passé à Zeffy et ses donateurs l'adorent.

Aider les écoles à s'aider elles-mêmes.
Dear Future, Inc. est née d'une idée en 2018 et est devenue une organisation à but non lucratif à part entière en 2022. En 2023, elle avait aidé des enfants au Pérou et en Ouganda. Dear Future, Inc. a un processus unique qui implique :
1. Identifier les écoles dans le besoin, généralement dans des zones reculées.
2. contacter l'école.
3. Identifier et vérifier les besoins. (Cela peut se faire par le biais d'une vidéo ou d'un ambassadeur qui visite l'école).
4. Créer un plan d'action pour répondre à ces besoins, promouvoir l'éducation et permettre aux écoles de continuer à fonctionner après le départ de Dear Future, Inc.
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
Trouver une plateforme qui plaise aux donateurs.
"Avec notre ancien fournisseur, la principale préoccupation de nos donateurs était les frais, car nous leur demandions de couvrir les frais facturés par notre ancien fournisseur"
Ricardo Juarez, Dear Future, Inc.
Les donateurs de Dear Future, Inc. ne sont pas les seuls à ne pas aimer être obligés de couvrir les frais de plateforme, de transaction et les frais cachés facturés par la plupart des plateformes de collecte de fonds en ligne et des sociétés tierces de traitement des paiements. Malheureusement, si les organisations à but non lucratif ne demandent pas aux donateurs de couvrir ces frais, elles sont obligées de payer les factures, ce qui signifie qu'elles investissent moins dans leur cause.
La solution 100% gratuite
Lorsque nous parlons de volontariat, nous le pensons vraiment.
"Jusqu’à présent, j’aime vraiment Zeffy, et j’apprécie le fait qu’ils soient très réactifs à nos questions et nous tiennent informés de leurs mises à jour et des mises à jour demandées aux clients. Je vois souvent des améliorations et j’ai l’impression qu’une fois que je me serai habitué à toutes les fonctionnalités gratuites, je deviendrai un pro de Zeffy !
Ricardo Juarez, Cher avenir, Inc.
Lorsque Dear Future, Inc. a découvert Zeffy et a vu que nous étions une plateforme gratuite qui utilisait un modèle de contribution volontaire pour couvrir les coûts de la plateforme et les frais de transaction, ils étaient un peu sceptiques. Mais après avoir assisté à une démonstration, ils ont été convaincus.
Oui, Zeffy demande aux donateurs de faire une contribution volontaire supplémentaire pour aider à couvrir les coûts de l'entreprise. Mais, pour une fois, il n'y a pas de piège ! Le modèle de Zeffy est transparent et, lorsque nous disons "volontaire", nous le pensons vraiment. Ainsi, même si les donateurs choisissent de ne rien laisser, votre association n'aura pas à payer de frais. Cela fonctionne parce que, collectivement, nous gagnons suffisamment pour tout couvrir.
Entrez en contact avec les bons donateurs au bon moment grâce à une gestion transparente des donateurs.
Résultats
Des donateurs heureux font des associations heureuses.
Dear Future, Inc. n'en est qu'à ses débuts, mais il tire déjà le meilleur parti de nos solutions gratuites. Et, mieux encore, leurs donateurs l'apprécient.