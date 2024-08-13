L'image de marque d'une organisation à but non lucratif ne se résume pas à un logo ou à un slogan accrocheur. Il s'agit de raconter l'histoire de votre organisation et d'établir un lien significatif avec les sympathisants. Compte tenu du grand nombre d'organisations à but non lucratif dans le monde, une image de marque forte peut faire toute la différence pour attirer les donateurs, les bénévoles et les partenaires.
Ce guide vous guidera à travers les stratégies de marque pour votre organisation à but non lucratif, vous aidant à vous démarquer et à avoir un plus grand impact. Que vous partiez de zéro ou que vous rafraîchissiez votre marque existante, vous trouverez des conseils pratiques et des exemples pour accroître la visibilité de votre organisation.
Il y a de fortes chances que vous connaissiez déjà la Croix-Rouge, la Fondation "Make a Wish", l'UNICEF et Habitat for Humanity. C'est le pouvoir de l'image de marque : elle vous permet d'être reconnu et influence la façon dont votre message est reçu par votre public cible.
Une stratégie de marque efficace pour les organisations à but non lucratif associe des éléments visuels, comme votre logo, à une communication écrite qui reflète votre objectif. Elle englobe votre déclaration de mission, le langage que vous utilisez dans votre marketing et le ton général de vos efforts de sensibilisation.
Cette approche cohérente aide les gens à comprendre ce que vous faites, pourquoi vous le faites et comment ils peuvent se joindre à votre cause. Une marque à but non lucratif forte rend votre organisation mémorable et contribue à établir la confiance avec les donateurs, les bénévoles et les communautés que vous servez.
Une identité de marque cohérente vous aide à vous démarquer des autres organisations ayant des causes similaires et permet aux gens de reconnaître plus facilement votre organisation à but non lucratif. En outre, l'image de marque d'une organisation à but non lucratif peut aider à :
Vos énoncés de mission et de vision sont au cœur de votre stratégie de marque pour les organisations à but non lucratif. Elles guident tout ce que vous faites et aident les autres à comprendre votre objectif.
La déclaration de vision dépeint l'avenir auquel vous aspirez. C'est votre objectif global. L'énoncé de mission de l'organisation à but non lucratif, quant à lui, explique ce que vous faites maintenant. Elle répond à trois questions clés :
Ces déclarations sont essentielles pour attirer des soutiens. Lorsque les gens se sentent concernés par vos objectifs, ils sont plus enclins à s'impliquer.
Vos déclarations doivent être courtes et percutantes - visez une ou deux phrases claires et inspirantes chacune. Des énoncés de mission et de vision bien rédigés peuvent susciter l'enthousiasme et faire avancer votre association.
Comprendre à qui l'on s'adresse est la clé d'une stratégie de marque efficace pour les organisations à but non lucratif. Votre public cible peut être composé de donateurs, de bénévoles, des personnes que vous servez ou du grand public. Chaque groupe a des besoins et des motivations différents.
Pour mieux comprendre votre public, suivez les étapes suivantes :
N'oubliez pas que votre public peut changer au fil du temps. Révisez et mettez régulièrement à jour vos profils d'audience pour vous assurer que votre image de marque reste pertinente et efficace.
En sachant vraiment à qui vous vous adressez, vous pouvez créer une marque qui résonne et crée des liens durables.
Lors de l'élaboration de votre stratégie de marque, vous devez développer votre proposition de valeur unique (PVA). Cela vous aidera à vous différencier des autres organisations du secteur à but non lucratif.
L'UVP met en évidence les avantages que votre association offre et que d'autres n'offrent pas.
La fondation Patient Access Network (PAN) est un bon exemple d'organisation à but non lucratif dont la proposition de valeur unique (UVP) est claire. Son travail se distingue par les raisons suivantes :
L'UVP de PAN est puissant parce qu'il montre exactement comment l'entreprise fait la différence. Ils ont identifié une lacune dans les soins de santé et offrent une solution directe. Cet objectif clair lui permet d'attirer des soutiens et d'expliquer rapidement sa valeur aux donateurs et partenaires potentiels.
Un guide de la marque est comme un manuel de règles pour l'identité de votre association. Il aide tous les membres de votre organisation à présenter une image cohérente au monde. Considérez votre guide de l'image de marque comme une boîte à outils qui permet à votre marque d'avoir la même apparence et la même sonorité dans tous vos documents.
Les lignes directrices de la marque doivent inclure des éléments de marque tels que
La création d'un guide de marque est une étape cruciale dans l'établissement de l'identité de votre association. Bien qu'il s'agisse d'une entreprise importante, de nombreuses organisations travaillent avec des agences de stratégie de marque pour élaborer des guides de marque complets. Ces guides professionnels comprennent
Si vous travaillez avec une agence, elle vous remettra ce guide de marque dans le cadre de ses services. N'oubliez pas qu'au fur et à mesure que votre association se développe, votre guide de marque sera un outil essentiel pour maintenir une identité claire et cohérente.
Une narration efficace crée un récit cohérent qui renforce l'identité de votre marque et trouve un écho auprès de vos sympathisants. Le storytelling aide le public cible à se rapprocher de votre cause à un niveau personnel. Cela incite à l'action, qu'il s'agisse d'un don, d'un bénévolat ou d'un plaidoyer.
Voici quelques conseils pour élaborer une histoire de marque captivante et percutante :
La présence en ligne de votre association est essentielle pour faire une bonne première impression et atteindre davantage de sympathisants. Voici comment construire et développer votre marque en ligne :
Commencez par les plateformes les plus pertinentes pour votre public et concentrez-vous sur un contenu de qualité. Utilisez des outils d'analyse pour savoir ce qui fonctionne le mieux et adaptez votre stratégie en conséquence.
En exploitant efficacement ces canaux de marketing numérique, vous pouvez accroître considérablement la visibilité et l'impact de votre marque.
Votre logo est l'un des éléments clés de votre stratégie de marque. Il crée une association avec votre organisation, ce qui permet aux gens de reconnaître et de se souvenir facilement de votre marque.
Bien qu'il puisse prendre toutes sortes de directions visuelles, les logos les plus efficaces tendent à incorporer des éléments liés à votre mission.
Lorsque vous concevez le logo de votre marque, gardez les éléments suivants à l'esprit :
Le WWF utilise le noir et le blanc dans son logo emblématique représentant un panda, reflétant la simplicité et l'urgence de sa mission de conservation. Son site web utilise une police de caractères sans empattement, facile à lire et qui donne une impression de modernité.
Les couleurs et les polices de caractères jouent un rôle crucial dans l'identité visuelle de votre association. Elles contribuent à créer un aspect et une sensation cohérents dans tous vos documents, rendant ainsi votre marque instantanément reconnaissable.
Lors du choix des couleurs :
Pour les polices :
N'oubliez pas que vos choix de couleurs et de polices doivent correspondre à la personnalité de votre marque. Une organisation caritative pour enfants peut utiliser des couleurs vives et des polices de caractères ludiques, tandis qu'une fondation de recherche médicale peut opter pour des tons plus discrets et des polices de caractères professionnelles.
La personnalité et le ton de votre association sont comme sa voix - ils déterminent la façon dont vous communiquez avec le monde. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous dites, mais aussi de la manière dont vous le dites.
Votre ton pourrait être le suivant :
Soyez cohérent avec la personnalité et le ton que vous avez choisis sur toutes les plateformes - de votre site web aux médias sociaux en passant par les courriels de collecte de fonds. Cette cohérence contribue à instaurer la confiance et à rendre votre marque plus mémorable.
N'oubliez pas que votre ton peut s'adapter à différentes situations tout en restant fidèle à la personnalité de votre marque.
DoSomething.org est un excellent exemple d'image de marque efficace pour les organisations à but non lucratif, qui se distingue par sa personnalité jeune et cohérente. Le site utilise un ton amical et souvent humoristique sur toutes les plateformes, associé à des visuels attrayants et à des messages accrocheurs.
Cette approche leur permet de se connecter de manière authentique avec leur public cible, les millennials et la génération Z, et de rendre leur marque mémorable et relatable.
Les images que vous utilisez sont un élément important de la marque de votre association. Elles peuvent rapidement transmettre votre mission et votre impact, souvent plus efficacement que les mots seuls.
Lors de la sélection des images :
La cohérence est essentielle - utilisez un style d'images similaire dans tous vos documents. Cela contribue à créer une marque cohérente et forte. N'oubliez pas d'obtenir les autorisations nécessaires pour toutes les photos que vous utilisez, en particulier celles représentant les personnes que vous servez.
Une bonne imagerie peut susciter l'émotion et inspirer l'action. Elle aide les sympathisants à se rapprocher de votre cause à un niveau personnel, ce qui les rend plus enclins à s'impliquer et à faire un don.
Votre message de marque est l'idée centrale que vous voulez que les gens retiennent de votre association. Il s'agit en quelque sorte d'un résumé court et puissant de qui vous êtes et de ce que vous faites.
Le message de votre marque doit être cohérent dans toutes vos communications. Utilisez-le sur votre site web, dans votre matériel de collecte de fonds et lors de vos événements. Il doit être facile à répéter pour le personnel et les bénévoles et à comprendre pour les sympathisants.
La Croix-Rouge américaine utilise le message "Turn compassion into action" (transformer la compassion en action). Cette phrase a un double objectif : elle décrit la mission de l'organisation, qui est d'agir par compassion, et invite les autres à participer.
Il fait appel aux émotions tout en incitant à une action concrète, ce qui le rend à la fois inspirant et pratique. Ce message fonctionne dans différents contextes, de l'aide aux sinistrés aux collectes de sang, unifiant diverses activités sous une identité de marque unique et mémorable.
Le St. Jude Children's Research Hospital est un bon exemple de stratégie de marque pour une organisation à but non lucratif, avec son message clair et axé sur la lutte contre le cancer chez l'enfant. Sa stratégie de marque est à la fois cohérente et résonnante sur le plan émotionnel.
Le schéma de couleurs simple de l'hôpital, rouge et noir, est immédiatement reconnaissable sur tous les supports. Cette cohérence visuelle est associée à une imagerie percutante, mettant souvent en scène de jeunes patients, qui crée immédiatement un lien émotionnel avec les spectateurs.
La marque St. Jude va au-delà des visuels et met l'accent sur son approche unique : aucune famille ne reçoit jamais de facture pour le traitement, le voyage ou l'hébergement. Ce message puissant les distingue et souligne leur engagement à éliminer les obstacles aux soins.
Jude dans le secteur des maladies infantiles, démontrant ainsi que des missions différentes peuvent donner lieu à des approches très différentes en matière de stratégie de marque.
Jude se concentre sur le traitement médical, Campfire Circle vise à offrir des expériences joyeuses aux enfants confrontés à une maladie grave. Cette mission se reflète dans leur image de marque dynamique et ludique :
Cette stratégie de marque s'aligne parfaitement sur l'objectif de Campfire Circle, qui est de créer des expériences mémorables et positives pour les enfants. Elle transmet un message d'espoir, d'amusement et de normalité - des éléments cruciaux pour les enfants atteints de maladies graves.
En adoptant une esthétique enfantine, Campfire Circle crée un lien émotionnel immédiat avec les enfants qu'il aide et les sympathisants potentiels.
La marque fait comprendre qu'elle offre plus qu'un simple soutien médical : elle procure de la joie et des expériences d'enfance qui, autrement, pourraient être perdues.
Le North York Women's Shelter (NYWS) est un exemple d'image de marque réfléchie pour une organisation à but non lucratif dans le domaine sensible du soutien à la violence domestique. Son identité visuelle utilise des couleurs douces et apaisantes et des illustrations tendres, qui donnent un sentiment de sécurité et d'espoir. Cette approche est cruciale pour leur public cible principal - les femmes en situation de crise qui ont besoin de se sentir accueillies et protégées.
Cet exemple d'image de marque d'une organisation à but non lucratif va au-delà de l'esthétique - le message est clair et valorisant, évitant tout langage stigmatisant. L'association utilise une imagerie inclusive qui représente des femmes diverses, renforçant ainsi son engagement à aider tous les individus, quel que soit leur milieu d'origine.
La construction d'une marque forte pour les organisations à but non lucratif façonne la façon dont votre organisation est perçue, influence les décisions des donateurs et amplifie l'impact de votre mission. L'image de marque ne se limite pas à la création d'un logo ou d'un slogan - elle constitue la base de tous vos efforts de marketing numérique.
Des campagnes sur les médias sociaux à la diffusion par courrier électronique, une marque cohérente garantit que votre message résonne de manière homogène sur toutes les plateformes.
