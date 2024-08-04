La façon dont vos sympathisants perçoivent la marque de votre association fait une réelle différence pour gagner leur confiance et leur soutien continu.

Une marque puissante ne se résume pas à un logo ou à une belle histoire. Elle doit montrer comment fonctionne votre organisation - son identité, sa mission, sa culture et ses aspirations. C'est là qu'intervient une bonne agence de branding pour les organisations à but non lucratif.

Que vous souhaitiez construire une identité convaincante à partir de zéro ou réinventer votre mission, travailler avec une agence est une excellente solution. Elle présentera votre association sous son meilleur jour, en vous aidant à construire un personnage que tout le monde aimera soutenir.

Découvrez les neuf meilleures entreprises pour rehausser la présence de votre association et apprenez à choisir la bonne.

Les 9 meilleures agences de branding pour les organisations à but non lucratif en 2024

Qu'est-ce que l'image de marque et pourquoi votre association en a-t-elle besoin ?

L'image de marque est le processus de création d'une identité unique dans l'esprit de votre public, distinguant votre organisation d'autres organisations ayant des missions similaires. Elle implique le développement d'une identité visuelle et verbale cohérente, couvrant les couleurs, les logos, les slogans et les messages.

Avec une stratégie de marque efficace, vous pouvez capturer l'essence de votre organisation pour créer une image forte alignée sur la vision et la mission de votre marque.

Une marque solide pour les organisations à but non lucratif fait avancer stratégiquement vos objectifs et peut se traduire par.. :

Soutien accru des donateurs

Crédibilité et confiance accrues auprès des parties prenantes

Attraction d'un personnel, de bénévoles et de membres du conseil d'administration remarquables

Constitution et maintien de partenariats bénéfiques



Comment une agence de branding peut-elle vous aider ?

Le lancement d'une nouvelle marque ou la mise à jour de l'identité visuelle d'une marque existante peut s'avérer accablant. Il exige une objectivité et une expertise qu'il est difficile d'obtenir en interne.

Une agence de branding apporte un regard neuf et des stratégies éprouvées pour s'assurer que votre marque est visuellement attrayante et stratégiquement positionnée lorsque vous démarrez votre organisation à but non lucratif.

1. Une perspective stratégique et impartiale

En tant que fondateur d'une organisation à but non lucratif, vous êtes émotionnellement investi dans votre organisation, ce qui peut conduire à une prise de décision biaisée et potentiellement entraver les chances d'une image de marque réussie. C'est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit d'une nouvelle image de marque. L'approche stratégique nécessaire à la création d'une nouvelle image de marque nécessite une perspective nouvelle et impartiale qui tienne compte des opinions de vos partisans et de l'essence de votre marque.

Le point de vue extérieur d'une agence de stratégie de marque lui permet de procéder à une analyse complète et impartiale de votre organisation. Cette objectivité vous aide à donner un nouveau souffle à votre marque, ce qui se traduit par une transformation dynamique et percutante.

2. Différenciation et positionnement de la marque

Une agence de stratégie de marque peut aider votre association à identifier ses forces, ses valeurs et sa proposition de vente unique. Leur expertise en matière de messages et de positionnement de la marque aidera votre association à se tailler une place unique dans le monde associatif.

Grâce à une image de marque convaincante, une agence de branding vous aidera à capter l'attention de votre public cible, à présenter votre association et à rallier des soutiens à votre cause.

3. Expérience unique et éprouvée

Faire appel à une agence de branding permet d'avoir accès à une équipe spécialisée dans différents domaines du branding et de créer des identités de marque dynamiques pour les organisations à but non lucratif, basées sur l'expertise, la stratégie et la recherche.

Au-delà des talents individuels, l'équipe d'une agence de branding a probablement travaillé sur des dizaines de projets de branding avant le vôtre. Elle a créé un processus de stratégie de marque bien établi, qu'elle a peaufiné en cours de route.

En faisant appel à une agence de stratégie de marque, votre association bénéficie des avantages de ce processus éprouvé. Cela réduit considérablement le risque d'erreurs coûteuses et fastidieuses qui pourraient survenir avec votre propre approche. Leur compréhension de la dynamique du paysage associatif et des préférences des donateurs donne à votre organisation un avantage concurrentiel.

4. Réseaux et partenariats industriels

Une agence de stratégie de marque dispose de vastes partenariats et réseaux dans le secteur, et ces relations peuvent profiter aux clients des organisations non lucratives et ouvrir la voie à de nouvelles possibilités de collaboration.

L'agence de stratégie de marque que vous engagez peut servir de catalyseur, en vous présentant à des entreprises potentielles, en vous aidant à obtenir des dons importants ou en garantissant des partenariats pour votre association.

5. Gain de temps et de ressources

L'embauche d'une agence de branding est une solution rentable pour les organisations à but non lucratif disposant de ressources limitées. Les agences fournissent des outils et des ressources essentiels sans avoir besoin d'une équipe de conception à plein temps ou d'investissements logiciels coûteux.

Une agence travaille également sur la base d'un projet à la fois, ce qui permet à votre association d'en avoir pour son argent. Votre équipe interne peut se concentrer sur les activités essentielles de votre mission pendant que des professionnels s'occupent efficacement de vos besoins en matière d'image de marque.

Les 9 meilleures agences de branding pour les organisations à but non lucratif en 2024

1. Agence Niftic

Situé à : Washington, DC

Le meilleur pour : Aider les marques à s'approprier leur espace

Note d'embrayage : 5.0

L'agence Niftic est une importante agence de création spécialisée dans l'aide aux organisations à but non lucratif et aux organisations sociales pour la création d'identités de marque percutantes. Elle a travaillé avec de nombreuses organisations à mission, les aidant à s'approprier leur espace et à communiquer leurs valeurs de manière efficace.

L'entreprise aligne les stratégies de marque sur les missions fondamentales des organisations à but non lucratif afin de maximiser leur impact. En plus de créer les meilleures lignes directrices pour votre marque, ils travaillent avec vous pour définir d'autres points de contact clés pour votre marque - du collatéral aux campagnes.

Principaux services

Stratégie et positionnement de la marque

Direction artistique

Système d'identité visuelle

Conception de documents et d'illustrations

Architecture de la marque

Copywriting et Storytelling

Lignes directrices de la marque

Identité verbale et message

Photographie

Appellation et nomenclature

2. DD.NYC

Situé à : New York

Idéal pour : Identité de marque sur mesure pour les organisations à but non lucratif

Note d'embrayage : 5.0

DD.NYC se distingue dans le monde de l'image de marque des organisations à but non lucratif par son engagement inégalé en faveur de l'innovation, de la réflexion stratégique et de l'exécution créative.

Grâce à une combinaison de technologies de pointe, d'informations basées sur des données et d'une narration exceptionnelle, DD.NYC crée des marques qui sont authentiques à votre mission et qui parlent à votre public.

Leur approche concilie cohérence et adaptabilité pour que votre marque reste pertinente à mesure que la taille de votre organisation et le paysage des organisations à but non lucratif évoluent.

Principaux services

Conception de sites web

Marque

Conception de l'emballage

Conception graphique

Marque de l'événement

Rebranding

3. Le Bureau des petits projets

Situé à : Rolling Hills Estates, CA

Le meilleur pour : L'expérience d'une grande marque pour les petites organisations

Note d'embrayage : 4.9

Le Bureau des petits projets est le choix idéal pour les petites et moyennes organisations à but non lucratif qui cherchent à développer des identités de marque puissantes et distinctives. Il a divisé son approche en sept "sprints" à budget réduit.

Avant de commencer, ils vérifient votre organisation et vos ressources afin de sélectionner la combinaison de sprints la plus efficace pour obtenir un impact maximal à un coût minimal. Cela vous permet de rentabiliser au maximum votre investissement dans une marque puissante et distinctive.

Principaux services

Stratégie de marque

Services de conception

Conception de l'emballage

Conception du logo

Conception de l'emballage

Production vidéo

4. Élévation

Situé à : Washington, DC

Idéal pour : Créer une stratégie de marque à but non lucratif percutante

Note d'embrayage : 4.9

Elevation est une agence numérique à service complet qui se spécialise dans l'aide aux organisations caritatives. L'entreprise a travaillé avec plus de 500 organisations à but non lucratif et dispose d'une équipe de spécialistes du secteur qui ont travaillé pour des organisations à but non lucratif.

Grâce à des stratégies de collaboration, Elevation positionne stratégiquement votre marque dans le secteur à but non lucratif. Cela permet de favoriser l'engagement de la communauté et le soutien à long terme. Elevation allie son expertise sectorielle à une connaissance approfondie des organisations à but non lucratif pour créer des solutions de marque percutantes, adaptées à votre mission.

Principaux services

Stratégie de marque

Conception du logo

Guide de style de la marque

Conception graphique

Branding web design

5. Evviva

Situé à : San Francisco

Le meilleur pour : Des services de branding flexibles

Note d'embrayage : 4.9

Evviva Brands propose des solutions de marque polyvalentes pour les organisations à but non lucratif à tous les stades de leur développement. Que vous lanciez ou reconstruisiez votre marque, ils proposent des services adaptés à vos besoins.

Les services de marque Quick Start aident les nouvelles associations à prendre leur envol. Pour les marques matures, ils proposent une stratégie de marque complète alignée sur leur positionnement sur le marché. Evviva excelle dans les crises de marque, en créant des solutions pratiques pour raviver votre image de marque.

Principaux services

Nom de marque

Identité de marque

Manuel de la marque

Stratégie

Mission de la marque

Audits de marques numériques et hors ligne

Positionnement de la marque

6. Ramotion

Situé à : San Francisco

Idéal pour : Les organisations de technologie numérique

Note d'embrayage : 4.9

Ramotion se spécialise dans la création d'identités de marque centrées sur le numérique pour les organisations. Ils veillent à la cohérence visuelle entre les différentes plateformes tout en optimisant le succès numérique. Leur approche collaborative implique toutes les parties prenantes dans le processus de conception.

Ramotion aligne la stratégie de marque sur les objectifs de l'organisation, vous positionnant ainsi sur la voie du succès. Ils fournissent des guides de marque complets pour que vos documents collatéraux à but non lucratif restent alignés.

‍

Conception de la marque

Stratégie de marque

Identité de la marque

Rebranding

Stratégie de communication

7. VOULOIR

Situé à : New York, NY

Meilleur pour : La création d'une identité visuelle et sonore distincte

Note d'embrayage : 4.9

WANT, qui était à l'origine une société de naming, est aujourd'hui spécialisée dans l'image de marque dans trois domaines clés : Stratégie, Identité et Recherche. WANT développe des logos et des systèmes d'identité distinctifs qui véhiculent la mission et les valeurs de votre marque.

Ils ne se contentent pas de faire voir votre marque, ils la font aussi entendre. Leur équipe de branding sonore primée développe une "signature sonore" unique. Cela permet d'amplifier la reconnaissance et l'engagement de votre marque à travers différents points de contact.

Principaux services

Stratégie de marque

Nom de la marque

Identité de la marque

8. Agence du Manifeste

Situé à : Portland

Le meilleur pour : Aider les marques à définir leur spécificité (proposition de valeur unique (PVU))

Note d'embrayage : 4.8

Né de la conviction que chaque marque est un catalyseur pour le bien, Manifesto construit des marques orientées vers un but précis. Ils aident les marques à découvrir, récupérer et définir leur spécificité grâce à une narration puissante, qui inspire et crée un impact durable.

Par le biais d'études concurrentielles et qualitatives, Manifesto exploite les connaissances humaines les plus profondes. Cela leur permet de créer des expériences de marque significatives, d'activer le soutien à votre mission et d'unifier les parties prenantes.

Principaux services

Image de marque et stratégie

Campagnes intégrées

Activation de la marque

9. Étoile de mer

Site web : https://www.starfishco.com/

Situé à : New York, NY

Le meilleur pour : Concevoir des expériences de marque intégrées

Note d'embrayage : 4.9

Starfish est une agence de branding à service complet qui se concentre sur la définition d'expériences de marque significatives. Elle considère que votre marque est la somme de toutes les interactions avec votre organisation.

Starfish vous aide à auditer et à analyser tous vos points de contact physiques et numériques - y compris les publicités, les médias sociaux et votre site web - afin de stimuler l'engagement. Starfish s'assure que tous les points de contact et leurs composants, de la voix à l'image, sont alignés pour offrir une expérience de marque unifiée.

Principaux services

Marque

Expérience

Activation

Culture

Comment recruter la bonne agence de branding pour votre organisation à but non lucratif en 5 étapes

1. Déterminez votre budget et vos besoins

Déterminez les objectifs que vous souhaitez atteindre grâce à vos efforts en matière de stratégie de marque. Souhaitez-vous changer de marque ? Avez-vous besoin d'aide en matière de stratégie de marque ou de création d'une nouvelle identité visuelle ? Demandez-vous combien vous êtes prêt à dépenser pour votre image de marque.

L'identification de vos besoins et de votre budget vous aidera à trouver une agence spécialisée dans les domaines où vous avez besoin d'aide et qui correspond à votre budget.

2. Recueillir des références, effectuer des recherches et établir une liste restreinte

Commencez vos recherches en demandant des recommandations à vos partenaires, à vos amis et à votre famille. Demandez-leur s'ils connaissent des agences de branding et ce qu'ils pensent de leur travail. Essayez de connaître leur expérience et les résultats qu'ils ont obtenus.

Poursuivez votre recherche en examinant les agences qui se cachent derrière les marques à but non lucratif que vous admirez. Identifiez dix agences susceptibles de vous intéresser et effectuez des recherches détaillées sur chacune d'entre elles. Réduisez la liste à cinq ou six agences qui semblent vous convenir, puis demandez et examinez leurs propositions.

3. Examiner leur processus et leur portefeuille

Il est essentiel d'évaluer le processus et le portefeuille de l'agence pour prendre une décision éclairée. Une bonne agence de stratégie de marque dispose d'un processus structuré et complet qui couvre la recherche, la stratégie de marque, le positionnement et la mise en œuvre.

Vérifiez si l'agence répond à ces normes et évaluez le type de processus ou d'approche en matière d'image de marque qu'elle suit.

Examinez leurs projets antérieurs pour évaluer leur expérience avec des clients à but non lucratif. Cela vous donnera une idée de leur style créatif et des identités qu'ils ont créées pour des marques à but non lucratif. Consultez leur site web et leur profil sur les réseaux sociaux pour comprendre clairement leur philosophie en matière de stratégie de marque.

4. Programmer les consultations

Vous passerez beaucoup de temps avec votre partenaire en stratégie de marque, pour effectuer ensemble un travail approfondi. Choisissez une agence de branding avec laquelle vous vous sentez bien.

Le meilleur moyen d'y parvenir est de rencontrer en personne des agences potentielles. Vous aurez ainsi une bonne idée de ce que c'est que de travailler avec une agence de stratégie de marque. Vous pourrez évaluer leur style de communication et leur volonté de collaborer.

Posez des questions sur leur processus ou leurs travaux antérieurs et discutez de la manière dont ils aborderont votre projet, ainsi que du calendrier et du prix estimés.

5. Négocier et signer le contrat

Avant d'opter pour une agence de marque, essayez de négocier le coût. La plupart des sociétés de branding sont disposées à fournir leurs services aux organisations caritatives à des prix réduits. Elles proposent même des tarifs réduits pour les organisations à but non lucratif ou fournissent des services de branding à titre gracieux.

Vous devez vous efforcer de négocier un tarif raisonnable qui reflète la qualité des solutions proposées par l'agence. Établissez un contrat décrivant toutes les conditions du service, y compris les estimations de coûts, les délais prévus, la portée du projet et les résultats attendus.

Cela permet aux deux parties de rester informées de leurs obligations spécifiques. Incluez des détails sur l'exclusivité et la confidentialité, les droits de propriété intellectuelle et la propriété. La signature d'un accord détaillé protège votre association contre d'éventuels litiges.

Dernières réflexions sur les agences de branding à but non lucratif

L'image de marque demande du temps, du dévouement et des efforts. C'est une responsabilité majeure pour les professionnels des organisations à but non lucratif qui sont très occupés et qui doivent gérer un million de tâches simultanément.

Si vous ne disposez pas du temps et des ressources nécessaires, il est préférable de confier votre stratégie de marque à une agence de marque à but non lucratif. Leur expertise en matière de stratégie, de positionnement et de développement donne à votre association l'avantage de se démarquer et de prospérer. Elle veille à ce que votre message et vos visuels soient pertinents, ce qui permet de renforcer les relations avec les sympathisants.

Lorsque vous choisissez une agence, pensez à vos besoins et à votre budget. Choisissez un partenaire spécialisé dans le domaine pour lequel vous avez besoin d'aide, qu'il s'agisse de la refonte de votre identité existante ou du positionnement de la marque de votre association.

Explorez notre blog et nos guides pour les organisations à but non lucratif et obtenez les meilleures ressources pour développer votre organisation. Zeffy fournit des outils 100% gratuits pour les organisations à but non lucratif, y compris des solutions de collecte de fonds, de gestion d'événements et de gestion des donateurs, aidant les organisations à maximiser leurs ressources et à se concentrer sur leur mission.

FAQ sur l'image de marque des organisations à but non lucratif

Quels sont les services proposés par les agences de branding ? Chaque agence de branding propose un ensemble de services différents. Certaines proposent des packages spécifiques de stratégie de marque, tandis que d'autres offrent également une aide en matière de stratégie numérique, de développement web, etc. Les services typiques proposés par les agences de branding sont les suivants : Positionnement de la marque et messages

Rebranding

Développement de la stratégie de marque

Planification des médias

Création de logo

Lignes directrices de la marque

Conception et développement de sites web

Marketing numérique

Quel est le coût de l'embauche d'une agence de branding pour votre association ? Le coût de l'embauche d'une agence de marque pour une organisation à but non lucratif varie considérablement. Il dépend de plusieurs facteurs, notamment Champ d'application

Taille de l'organisation

Services d'image de marque requis

Réputation potentielle de l'agence

Complexité de vos besoins en matière d'image de marque Les petites agences et les indépendants vous coûteront entre 250 et 25 000 dollars pour des services de base. Cela couvre la conception du logo, les lignes directrices de la marque et les tactiques de marketing de base. Avec les agences de branding de taille moyenne ou grande, attendez-vous à payer environ 25 000 dollars ou plus pour des packages complets de branding. Ils couvrent l'étude de marché, le positionnement, l'identité visuelle, la gestion continue de la marque, etc. La plupart des agences de branding accordent aux organisations caritatives des réductions importantes sur demande.