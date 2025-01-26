Saviez-vous que plus de 75,7 millions d'Américains se sont portés volontaires l'année dernière, contribuant ainsi à près de 5 milliards d'heures de service d'une valeur de 167,2 milliards de dollars ? Le service communautaire est ouvert à tous - particuliers, entreprises, groupes de jeunes et écoles - ce qui en fait un moyen efficace de rendre la pareille et de faire la différence.

La plupart des idées de projets d'intérêt général viennent du cœur et constituent un excellent moyen de rendre service, d'établir et de renforcer les relations avec vos voisins et de développer des compétences essentielles pour vous-même.

Nous avons répertorié 40 idées de travaux d'intérêt général pour différents groupes d'âge et différentes causes. Si vous cherchez des moyens de faire participer vos bénévoles et des conseils pour organiser et gérer un projet de service communautaire, vous êtes au bon endroit.

Points essentiels

Les projets de service communautaire répondent à des besoins spécifiques par le biais du bénévolat, de la collecte de fonds et de la sensibilisation.

Les projets réussis se concentrent sur l'inclusion, l'impact, la collaboration et la durabilité.

Les idées vont du tutorat aux campagnes de santé en passant par les efforts en faveur de l'environnement et du bien-être des animaux.

Une planification efficace implique des objectifs clairs, un travail d'équipe, la collecte de ressources et l'évaluation des résultats.

Découvrez nos idées de travaux d'intérêt général pour chaque catégorie d'âge :

Explorez nos idées de services communautaires par type d'activités :

Qu'est-ce que le service communautaire ?

En termes simples, le travail d'intérêt général consiste à faire quelque chose pour améliorer la situation de sa communauté. Les idées et les projets de service communautaire peuvent inclure des opportunités de bénévolat, des activités de collecte de fonds, des actions de plaidoyer, du mentorat et de l'accompagnement, et d'autres projets de développement.

Qu'est-ce qui fait une bonne idée de service communautaire ?

Les meilleures idées de projets de service communautaire impliquent la communauté et répondent à un besoin. Certaines idées de travaux d'intérêt général conviennent parfaitement aux particuliers, mais la plupart d'entre elles exigent des groupes qu'ils planifient et réalisent des activités durables. Lorsque vous planifiez le prochain projet de service communautaire de votre groupe, voici quelques points à garder à l'esprit :

Inclusion

A un impact mesurable

Innovant et unique

Encourage la collaboration et aide à former des partenariats

Promouvoir l'autonomisation et l'éducation

Nos idées préférées de projets d'intérêt général

Les projets de service communautaire sont un excellent moyen pour la communauté locale de rendre service et de faire la différence dans leur quartier. La plupart des bénévoles de ces projets sont des adultes, mais nous faisons plus de mal que de bien en n'offrant pas aux enfants davantage d'occasions de faire du bénévolat et de nouer des relations sociales solides.

Les enfants de tous âges peuvent réaliser les travaux d'intérêt général suivants, dont beaucoup ont été réalisés par des enfants de deux ou trois ans.

Service communautaire Idées importantes pour les enfants de l'école primaire

1. Lire aux animaux des refuges

Un refuge local peut être effrayant et solitaire pour un chien ou un chat. Les animaux qui ont été maltraités, abandonnés ou qui ont subi d'autres méfaits ont souvent du mal à faire confiance aux humains. Cette réaction compréhensible peut malheureusement rendre certains animaux impossibles à placer et entraîner leur mort prématurée.

Les enfants ont la capacité unique de mettre de nombreux animaux à l'aise. En lisant aux chiens et aux chats des refuges, ils s'habituent à la compagnie des humains sans mettre les enfants en danger. Il s'agit d'un excellent projet de service communautaire pour les groupes locaux de scouts et d'éclaireuses. Contactez les refuges pour animaux de votre région afin de connaître les conditions à remplir pour devenir bénévole.

2. Aider dans une ferme ou un refuge pour animaux

Une autre idée qui peut aider à enseigner la responsabilité et les compétences en matière de soins est de faire du bénévolat dans une ferme. Il y a peut-être dans votre localité des fermes ou des refuges pour animaux qui recherchent des bénévoles. Les enfants, dès l'école primaire, peuvent participer à des activités telles que la socialisation des animaux, le nettoyage des stalles et la préparation des événements. Les parents et les écoles peuvent se renseigner pour savoir si les fermes et les refuges locaux ont besoin d'aide.

3. Nettoyer un jardin communautaire

Un jardin communautaire est un bel ajout à toute ville. Les jeunes enfants peuvent faire du bénévolat dans un jardin communautaire, débarrasser les espaces inutilisés pour qu'ils soient utilisés par d'autres et apprendre à cultiver leur propre jardin. Ce projet de classe, qui s'accompagne d'une expérience pratique en appui aux leçons d'un enseignant, peut être un excellent projet de classe.

4. Programmes de recyclage

Le changement climatique sera le problème le plus important dans la vie de nos enfants. De nombreux enfants cherchent déjà des moyens d'aider l'environnement. Les projets de service communautaire qui incitent les enfants à collecter le plastique, le métal et le verre pour les recycler et à éduquer leurs voisins auront un impact sur votre communauté et sur le monde.

5. Visiter une maison de retraite

Les maisons de retraite sont déjà remplies d'hommes et de femmes auxquels les familles ne rendent pas suffisamment visite. Un projet "Adoptez un grand-parent" avec votre maison de retraite locale peut contribuer à éliminer la solitude que ressentent de nombreuses personnes âgées et à créer des relations durables et significatives pour les enfants et les adultes. En tant que famille, vous pouvez encourager vos enfants à nouer des relations avec un voisin âgé, ce qui aura le même effet.

Idées de service communautaire pour les collégiens

6. Donner des cours à des enfants plus jeunes

Les collégiens peuvent aider les jeunes enfants à apprendre les bases de la lecture, de l'écriture et du calcul. Les enseignants et autres responsables scolaires peuvent collecter des fournitures scolaires, nouer des relations avec les écoles primaires locales et prévoir du temps avant, pendant et après les cours pour que les enfants plus âgés partagent leurs connaissances et enthousiasment les élèves du primaire pour ce qui les attend.

‍

7. Collecte de fonds pour les refuges pour animaux

La collecte de fonds est plus facile qu'on ne le pense. Les collégiens sont tout à fait capables de collecter des fonds pour leurs associations caritatives préférées, en personne ou en ligne. Si vous cherchez un projet de service communautaire pour les collégiens, l'organisation d'une collecte de fonds pour leur refuge local les aidera à se sentir responsables des résultats et leur enseignera des compétences cruciales en matière de budgétisation, de marketing et d'organisation.

‍

8. Concevoir des affiches et des œuvres d'art

Une autre façon d'inciter les collégiens à faire du bénévolat est de mettre en place un programme artistique communautaire afin de sensibiliser aux causes qui leur tiennent à cœur et de partager leurs dons et leur passion en tant qu'artistes. Il est souvent difficile de susciter l'enthousiasme des jeunes de cet âge.

Vous pouvez commencer par fabriquer des objets simples comme des animaux en peluche, mais n'oubliez pas que leur permettre de prendre les devants et d'utiliser leur esprit et leur cœur pour défendre une cause est un excellent début.

9. Envoyer des cartes de remerciement

Un moyen simple d'encourager le bénévolat et d'ajouter un projet de service communautaire aux activités de votre classe consiste à lancer une campagne sur les médias sociaux. Demandez à vos élèves d'écrire des lettres au personnel militaire, à la police, aux pompiers, aux infirmières et aux médecins pendant les fêtes de fin d'année ou tout au long de l'année.

Idées de service communautaire pour les lycéens

10. Programmes de mentorat

De nombreux lycéens ont été confrontés à des expériences difficiles et les ont surmontées, ce qui fait d'eux l'un des meilleurs moyens d'entrer en contact avec les plus jeunes élèves de votre communauté et de les aider. Les écoles et les centres communautaires peuvent lancer des programmes de mentorat qui proposent des rencontres individuelles ou en groupe pour tous les âges.

Les adultes peuvent superviser ces activités et donner des conseils, mais les principaux mentors devraient être des lycéens et fournir des fournitures scolaires.

11. Campagnes de sensibilisation dans les écoles

Une campagne de sensibilisation contre le harcèlement ou pour mettre fin au sans-abrisme peut être un moyen convaincant d'impliquer les élèves. Les élèves lancent parfois eux-mêmes ces campagnes, surtout si l'école adopte un enseignant ou une action controversée.

Dans ce cas, l'administration de l'école peut l'utiliser comme une expérience pédagogique et inciter les élèves à utiliser leurs passions de manière responsable.

12. Collecte de fonds de pair à pair

Si vous êtes responsable d'une école ou d'un club communautaire et que vous cherchez des moyens d'encourager une plus grande participation, laissez les élèves prendre l'initiative de planifier une collecte de fonds pour différentes choses, comme la construction d'une piscine locale.

Vous pouvez organiser un événement virtuel ou une campagne de collecte de fonds en ligne de pair à pair. Vous pouvez leur demander de former des comités de collecte de fonds pour la sollicitation de parrainages, le marketing sur les médias sociaux, la rédaction d'appels de fonds, etc.

13. Services à domicile et de jardinage

Une autre façon pour les lycéens d'aider leur communauté et un voisin âgé est d'offrir des services gratuits d'entretien de la maison et du jardin. Les écoles peuvent organiser des journées de bénévolat à l'automne et au printemps qui offrent aux élèves participants une journée de congé en échange d'un travail bénévole dans la ville pour ramasser les feuilles et nettoyer les gouttières et les maisons des familles dans le besoin.

Idées de service communautaire pour les étudiants de l'enseignement supérieur ou les sororités et fraternités

14. Collectes de sang

Les étudiants tuteurs, en particulier les sororités et les fraternités, sont toujours à la recherche de projets uniques de service à la communauté. Une collecte de sang est une excellente idée pour donner aux étudiants en soins infirmiers une expérience concrète en collectant du sang pour l'hôpital ou la clinique locale.

‍

15. Campagnes de sensibilisation à la santé

Depuis que la Cour suprême a décidé d'annuler l'arrêt Roe v Wade, les États ont pris de nombreuses mesures qui sèment la confusion et le désarroi chez les femmes et les familles du pays. Les groupes universitaires, les sororités et les fraternités peuvent organiser des campagnes de sensibilisation à la santé afin d'informer les étudiants sur leurs droits en matière d'avortement et sur les endroits où ils peuvent obtenir les soins de santé dont ils ont besoin.

‍

16. Adopter une école

Les programmes "Adoptez une école" offrent des services de tutorat et de mentorat aux écoles publiques locales et à leurs élèves. Les groupes d'étudiants peuvent contacter les écoles publiques locales et nouer des relations par le biais de dons de fournitures scolaires qui peuvent se poursuivre au fil des ans.

Le fait que les jeunes étudiants aient l'occasion de parler avec des étudiants et d'apprendre d'eux les encouragera à en savoir plus sur l'université, sur les possibilités d'éducation et sur la manière dont ils peuvent changer leur vie.

17. Fournir des collations saines aux écoles

La plupart des étudiants ne quitteront pas le campus pendant toute la durée de leurs études, mais certains projets de service communautaire peuvent leur ouvrir les yeux sur la vie des habitants de la même ville. De nombreuses familles n'ont pas les moyens d'offrir des repas sains à leurs enfants, et beaucoup trop de quartiers sont des "déserts alimentaires". Les programmes étudiants qui trouvent et préparent des en-cas sains pour les enfants de la région peuvent contribuer à atténuer ce problème et à sensibiliser les étudiants à des questions proches de chez eux.

‍

Mentorats et idées pédagogiques

18. Cours d'initiation à l'informatique

La plupart des emplois requièrent des connaissances en informatique, et la création de l'IA a effrayé de nombreuses personnes qui s'interrogent sur les compétences dont elles pourraient avoir besoin à l'avenir.

Les entreprises et les groupes locaux qui cherchent à rendre service peuvent enseigner l'informatique dans les écoles, les églises et même les maisons de retraite locales afin de créer des opportunités d'emploi et d'assurer un meilleur avenir à tous.

19. Séminaires de développement de carrière

D'autres services de développement de carrière que les individus et les organisations communautaires peuvent fournir sont la rédaction de CV, des simulations d'entretiens d'embauche et des conseils en matière de carrière. Il est également possible d'établir des relations à long terme avec un parc local, des musées locaux à but non lucratif et des bureaux gouvernementaux pour offrir ces services tout au long de l'année.‍

20. Formation et soutien à l'esprit d'entreprise

De nombreux membres de la communauté locale travaillent à domicile et se sont lancés dans des activités annexes et de nouvelles entreprises depuis la pandémie de COVID-19. Le rapport du Global Entrepreneurship Monitor (GEM) USA indique un taux d'activité entrepreneuriale record en 2022.

Les chefs d'entreprise de votre communauté peuvent partager leur expertise avec les nouveaux entrepreneurs de votre ville. Ils peuvent également se rendre dans les écoles locales et informer les lycéens et les étudiants des différentes possibilités de travail en dehors de l'université.

Santé et bien-être

21. Cours de fitness

Les clubs de santé et les cours de fitness peuvent être inabordables pour beaucoup. Une idée de service communautaire utile pour les groupes communautaires, les organisations à but non lucratif et les entreprises consiste à proposer des cours de fitness gratuits aux personnes âgées et à d'autres membres de la communauté. Un cours de yoga sur chaise dans un centre communautaire local permet aux membres de la communauté de relever des défis de remise en forme abordables et réalisables.

‍

22. Ateliers d'éducation à la santé

Avec un marketing constant et des informations sur la meilleure façon de vivre une vie saine, les gens sont dépassés au point d'abandonner. Votre équipe sportive de jeunes peut organiser des ateliers annuels d'éducation à la santé pour sensibiliser les voisins à la nutrition et à la gestion du stress afin de les aider à mener une vie plus saine.

Contactez une bibliothèque locale et des établissements de soins de santé pour trouver des conférenciers et des conseils à partager. Vous pouvez également les inciter à parrainer votre événement ou à y faire un don.

23. Dépistage de la santé

De nombreuses entreprises et organisations locales à but non lucratif ont commencé à proposer des examens de santé à leurs employés et aux membres d'organisations communautaires. Ces idées de service communautaire peuvent contribuer à améliorer la santé de votre communauté lorsqu'elles sont proposées à des personnes qui n'ont pas accès aux soins de santé.

Si vous souhaitez offrir ces services, contactez un refuge local pour sans-abri ou une banque alimentaire pour voir si vous pouvez offrir des dépistages gratuits de la vue, des dents, de la tension artérielle et du cholestérol aux personnes qui en ont besoin.

24. Groupes de soutien par les pairs dans le domaine de la santé mentale

Les Alcooliques Anonymes (AA) ont été créés en 1935 pour offrir un espace sûr et des liens sociaux aux personnes souffrant d'alcoolisme. Pour créer un groupe AA dans votre communauté, il suffit de réunir un groupe d'alcooliques et de fixer une heure et un lieu de réunion réguliers.

Les groupes peuvent contacter la communauté AA nationale pour obtenir des ressources en matière de santé mentale, mais ce n'est pas nécessaire. Le succès de ce projet de service communautaire a incité des groupes similaires à en créer d'autres dans le monde entier pour traiter de diverses questions de toxicomanie et de santé mentale.

Nourriture et logement

‍25. Collecte de denrées alimentaires

Une collecte d'aliments pour la banque alimentaire locale est un projet de service communautaire facile à ajouter au calendrier de votre groupe communautaire. Vous pouvez collecter des conserves auprès de vos membres lors de chaque réunion, installer une table pour collecter des aliments dans votre épicerie locale ou organiser des événements pour collecter des fonds et des dons pour la banque alimentaire.

26. Repas de fêtes

Un autre moyen d'aider à nourrir les personnes vivant dans des refuges pour sans-abri consiste à organiser des repas de fête, comme des soupes populaires ou des petits déjeuners de crêpes. Commencez par former un comité d'organisation et trouvez des sponsors pour votre événement, ou lancez une vente de pâtisseries. Vous pouvez ensuite organiser une œuvre de bienfaisance locale en collectant des coupons d'épicerie et d'autres articles et en faisant la promotion de l'événement au sein de votre communauté. Vous pouvez vous associer à une autre organisation locale et en faire un événement annuel pour répandre la joie des fêtes et sensibiliser le public à des événements tels qu'une catastrophe naturelle.

27. Compétences en matière de budgétisation et de gestion de l'argent

Les compétences professionnelles sont essentielles, mais de nombreux adultes ont besoin d'acquérir davantage de compétences en matière de budgétisation et de gestion de l'argent. Les organisations et les groupes communautaires peuvent collaborer avec les écoles, une maison de retraite locale et d'autres organisations à but non lucratif qui travaillent avec les familles dans le besoin, afin d'éduquer les enfants et les adultes sur la nécessité de créer un budget, les meilleurs moyens d'économiser et de gagner de l'argent, et plus encore.

‍

28. Distribution des excédents alimentaires

La quantité de nourriture que les restaurants jettent chaque jour est une vérité qui ouvre les yeux sur la famine aux États-Unis. Un projet de service communautaire qui changerait la vie des gens consisterait à collecter et à livrer cet excédent de nourriture aux banques alimentaires locales. Apprenez les lois fédérales, nationales et locales relatives à l'alimentation et à la livraison de nourriture. Entrez en contact avec des chefs d'entreprise, des banques alimentaires locales et des organisations pour voir comment vous pouvez contribuer à éliminer ce gaspillage.

Arts et culture

29. Cours d'art et ateliers d'arts du spectacle gratuits

Les cours d'art et les ateliers d'arts du spectacle peuvent nourrir l'esprit, mais il existe peu d'opportunités gratuites pour les enfants ou les adultes d'y participer. Votre école, votre entreprise ou votre groupe communautaire peut offrir des possibilités de bénévolat ou trouver des artistes pour offrir ces cours à d'autres membres de votre communauté. Demandez à des entreprises locales d'héberger vos cours, de parrainer un événement ou de fournir des articles pour limiter les coûts.

30. Marchés artisanaux

Un marché d'artisans locaux est un excellent moyen de collecter des fonds pour votre cause. Les artistes locaux peuvent louer un espace pour exposer et vendre leurs articles. Si vous disposez de suffisamment d'espace, vous pouvez vous associer à d'autres groupes communautaires pour organiser un spectacle de talents, créer des sacs hygiéniques ou d'autres activités artistiques.

‍

31. Représentations théâtrales communautaires

Le théâtre communautaire permet aux enfants et aux adultes de renforcer leurs dons artistiques et de se produire devant un public. Il n'est pas nécessaire d'avoir un théâtre pour monter un spectacle. La bibliothèque locale ou un amphithéâtre en plein air peuvent suffire. Formez un groupe pour choisir le spectacle, auditionnez et choisissez les acteurs. Enfin, vous pouvez commencer à répéter et à construire vos décors, tout en profitant des talents créatifs de chacun.

32. L'art au service de la guérison

La thérapie par la musique, l'art et la danse s'est avérée être une thérapie efficace pour les personnes qui se remettent d'un traumatisme. Proposer ces services gratuitement aux membres de votre communauté peut faire une différence significative dans la santé et la sécurité de votre communauté.

L'esprit communautaire

33. Programme de surveillance de quartier

Cela peut englober de nombreuses choses, mais cela ne signifie rien si vos voisins ne se sentent pas en sécurité. Un programme de surveillance de quartier qui implique tout le monde et collabore avec le service de police pour respecter les lois peut permettre à chacun d'être heureux et en sécurité et de renforcer la communauté.

34. Visites et conférences historiques

Toutes les villes ont une histoire que la plupart des habitants ignorent. Les visites historiques et les récits peuvent renforcer l'esprit de votre ville, collecter des fonds et encourager une plus grande participation aux activités de la ville.

35. Préservation de l'histoire

Les documents, les bâtiments communautaires et les histoires personnelles racontent l'histoire de votre communauté. La préservation de ces éléments permet de préserver les traditions culturelles, les lieux et les histoires.

36. Peinture murale communautaire

Les peintures murales créées par des groupes d'artistes de votre communauté peuvent égayer les espaces publics et améliorer la vie de la communauté. Faites appel à des artistes locaux et trouvez des entreprises prêtes à vous sponsoriser en vous offrant un espace gratuit et du matériel artistique.

Bien-être des animaux

37. Accueil d'animaux de compagnie

L'accueil d'un animal de compagnie peut être une expérience bénévole enrichissante et stimulante. Les animaux et les refuges du monde entier en ont grandement besoin. Contactez les refuges pour sans-abri de votre région pour savoir comment vous pouvez accueillir un chien ou un chat.

38. Ateliers sur les soins aux animaux

Les ateliers de soins aux animaux sont un autre moyen d'aider les animaux et de rendre service à la communauté. En apprenant aux propriétaires d'animaux à les nourrir et à les soigner, on peut éviter les décès prématurés et encourager les gens à adopter des animaux.

39. Bénévoles des refuges

Si le placement en famille d'accueil n'est pas envisageable, vous pouvez toujours trouver des possibilités de bénévolat dans les refuges pour sans-abri. La plupart des organisations font appel à des bénévoles pour nourrir, promener, jouer et socialiser avec les animaux dans un parc local. De nombreuses organisations ont également besoin d'aide pour organiser des événements et des collectes de fonds pour les animaux vivant dans les refuges pour sans-abri.

40. Fabrication d'objets d'enrichissement

Les refuges locaux ont toujours besoin d'articles d'enrichissement tels que des lits, des jouets et des couvertures. Les écoles et les groupes communautaires peuvent fabriquer ou acheter ces articles ou collecter des dons auprès des membres de la communauté et les déposer dans les refuges locaux.

Étude de cas dans le monde réel

La campagne #YesSheCanCampaign répond à la nécessité de préparer les jeunes à l'entrée à l'université et de leur apporter un soutien en matière de développement de carrière. Zaniya Lewis a fondé une association à but non lucratif qui a collecté des fonds pour aider plus de 3 000 étudiants américains.

Faisant partie d'une famille de militaires, elle a dû faire face à de nombreuses difficultés pour s'inscrire à l'université et trouver suffisamment d'argent pour y aller à plein temps. Dans le cadre de sa campagne #YesSheCanCampaign, elle a organisé des campagnes de collecte de fonds entre pairs afin de limiter ces difficultés pour d'autres enfants. Les étudiants qui effectuent un stage au sein de l'organisation apprennent à rédiger des demandes de subvention et participent aux opérations quotidiennes.

Zaniya est passée de GoFundMe à Zeffy en raison de la gratuité totale des services de collecte de fonds. Aujourd'hui, la campagne #YesSheCanCampaign a permis de récolter plus de 100 000 dollars en dons monétaires et en subventions.

10 étapes pour organiser des projets de service communautaire réussis

1. Identifier une cause

Les idées de service communautaire doivent répondre à un besoin spécifique. Qu'il s'agisse de lutte contre le sans-abrisme, de formation professionnelle ou de soutien aux animaux, vous devez être aussi détaillé que possible pour faciliter le passage à l'étape suivante.

2. Fixer des objectifs

La définition d'objectifs pour vos activités de service communautaire repose sur une bonne compréhension des besoins de votre communauté et sur une idée de la manière dont vous pouvez apporter un changement mesurable. Une fois de plus, soyez précis et cherchez des moyens d'apporter un changement durable à long terme.

3. Former une équipe

N'essayez jamais de le faire seul. La plupart des idées de travaux d'intérêt général nécessitent une équipe. Plus l'équipe est forte, plus vous avez de chances de réussir. Trouvez des membres d'équipe qui ont des dons et qui ont accès à des ressources autres que les vôtres. Il peut s'agir de coupons d'épicerie, et chaque membre peut être responsable d'une partie du projet.

4. Créer un plan

Vous devez avoir un plan pour votre projet de service communautaire, mais ce plan doit également être flexible et adaptable aux nombreux changements qui surviendront. Créez un plan SMART avec des étapes et des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps.

5. Trouver des ressources

Une fois que vous avez élaboré votre plan, il est temps de trouver suffisamment de ressources pour le mettre en œuvre. C'est là que votre équipe entre en jeu. Répartissez équitablement les responsabilités et encouragez les membres de l'équipe à utiliser leurs relations personnelles et professionnelles dans la mesure du possible.

Commencez par de petites demandes, mais cherchez à établir des partenariats durables avec les entreprises et les membres de la communauté. Les sponsors fiscaux, comme la commission des arts de votre région, peuvent apporter un soutien financier et administratif.

6. Promouvoir et sensibiliser

La promotion de votre événement est cruciale. Les comptes de médias sociaux et les campagnes entre pairs peuvent contribuer à faire passer le message et à collecter des fonds. Les collaborations avec d'autres organisations et entreprises locales peuvent également vous aider. Demandez-leur d'héberger votre événement et de le faire connaître à leurs employés et à leurs clients en échange d'opportunités de marketing au sein de votre communauté.

‍

7. Former et préparer votre équipe

Avant d'organiser un événement communautaire ou une activité bénévole, vous devez préparer votre équipe. Assurez-vous d'avoir des conférenciers et des mentors de qualité et d'acquérir des compétences en leadership pour vous aider à gérer l'événement. Prévoyez un nombre suffisant de bénévoles au cas où un changement surviendrait à la dernière minute.

8. Organiser l'événement ou l'activité

Les projets de service communautaire peuvent être des événements d'un jour, annuels ou réguliers. Chaque type de projet a des exigences différentes, mais avec une formation, des plans détaillés et une équipe dédiée, vous obtiendrez un événement réussi et des participants heureux. Pour savoir comment organiser une collecte de fonds, cliquez ici.

9. Évaluer et réfléchir

Après votre projet, il est temps d'évaluer ce qui a bien fonctionné et ce qui peut être amélioré. Soyez honnête avec vous-même et ne craignez pas les conversations difficiles. Prenez des notes et ajoutez-les à votre base de données pour une utilisation ultérieure. En outre, envoyez une enquête aux participants au projet par courrier électronique ou par les médias sociaux pour leur demander leur avis.

10. Remercier tous les bénévoles et les sympathisants

Enfin, n'oubliez pas de remercier tous les donateurs, les membres de l'équipe, les bénévoles, les sponsors et les participants à l'événement. Il s'agit d'un effort collectif, et chacun peut être fier de la différence qu'il a faite !

