La planification d'un événement de collecte de fonds peut sembler intimidante au début. Mais ne vous inquiétez pas - ou alors un peu moins. Nous avons mis au point quelques mesures que votre association peut prendre pour s'assurer que la phase de préparation de votre gala de collecte de fonds se déroule sans heurts.

Avant de dresser la liste, définissons vos objectifs de collecte de fonds. Pensez au message central du gala de cette année, au montant que vous devez collecter ou au nombre de nouveaux donateurs que vous aimeriez recruter pour votre événement. Une fois cela fait, suivez ces huit étapes (ou téléchargez notre liste de contrôle pratique pour la planification d'un gala de collecte de fonds) et commencez à planifier votre prochain événement de collecte de fonds pour accepter des dons.

‍

Qu'est-ce qu'un gala de collecte de fonds ?

Un gala de collecte de fonds est un événement officiel destiné à collecter des fonds pour une cause, une organisation à but non lucratif ou un projet caritatif. Ces événements comprennent généralement

Dîner

Divertissement

Discours soulignant la mission ou les objectifs de l'organisation

‍

Un gala de collecte de fonds attire souvent des donateurs, des sympathisants et des membres de la communauté désireux de soutenir la cause.

Les participants à une manifestation de collecte de fonds paient généralement des billets. Des fonds supplémentaires peuvent être collectés par le biais d'activités telles que des ventes aux enchères ou en sollicitant le parrainage d'entreprises locales.

Les galas de collecte de fonds peuvent être un moyen efficace d'impliquer les sympathisants dans un environnement festif et inspirant, tout en aidant à obtenir des contributions significatives.

‍

Les avantages d'un gala de collecte de fonds réussi sont les suivants :

Générer des dons d'une manière qui soit bénéfique pour la communauté

Sensibiliser à votre cause

Établir des relations significatives avec les donateurs

Célébrer les réalisations de votre association

‍

Avant le gala de collecte de fonds

Les événements de collecte de fonds prennent du temps. De plus, vous aurez besoin d'un investissement initial. La bonne nouvelle, c'est que plus vous commencez tôt, plus vous aurez d'occasions d'accepter des dons - qui, espérons-le, seront importants.

Maintenant, ce que vous faites de ce temps est important. L'impact de votre organisation doit être mémorable et unique afin de maintenir l'engagement des donateurs et de continuer à sensibiliser le public à votre cause.

‍

Questions à se poser avant de rencontrer le comité organisateur de l'événement

Le thème de l'événement correspondra-t-il à vos idées de collecte de fonds pour l'année ?

Avez-vous des extras tels que des articles de marque ?

Pouvez-vous vous associer à des restaurants locaux, des galeries d'art ou d'autres organisations pour organiser un grand événement et économiser de l'argent ?

Vous êtes-vous renseigné sur la manière d'organiser un gala de collecte de fonds ?

De quel type d'aide aurez-vous besoin, en particulier en matière d'expertise ?

De combien de membres du comité pensez-vous avoir besoin ?

‍

Comment organiser un gala de collecte de fonds en 8 étapes

Zeffy aide les personnes et les organisations à organiser des collectes de fonds depuis de nombreuses années, et il existe quelques éléments clés. Les principales choses à retenir pour votre gala de collecte de fonds sont de commencer tôt, de communiquer jusqu'à l'excès et d'aligner vos plans sur vos objectifs. Et n'oubliez pas de vous amuser !

‍

1. Établir un budget pour le gala de collecte de fonds

L'établissement d'un objectif et d'un budget de collecte de fonds pour votre gala est si important que nous en avons fait la première étape de notre liste de contrôle. Vous devez établir votre budget pour guider votre prise de décision lors de la planification de votre gala de collecte de fonds.

‍

Votre budget doit inclure toutes les dépenses telles que

La bonne location de salle

Service de restauration

Divertissement (groupe de musique, DJ, etc.)

Décorations assorties au thème du gala

Matériel de marketing

Frais de personnel ou de bénévolat

Licences de boissons alcoolisées

Articles de la vente aux enchères silencieuse

‍

Il doit comprendre tout ce qui contribuera au coût global de votre événement afin que vous puissiez collecter suffisamment d'argent pour compenser ce montant et qu'il en reste assez pour répondre aux besoins de votre association.

Une fois que vous savez combien vous devez dépenser pour réussir votre gala, vous pouvez fixer votre objectif de collecte de fonds et continuer à développer des idées pour collecter des fonds au fur et à mesure que vous planifiez.

‍

2. Former un comité officiel de l'événement

Constituez un comité de bénévoles et impliquez vos parties prenantes dès que possible. Cela vous aidera à déléguer des tâches, à demander des conseils et à préserver votre santé mentale.

Une équipe peut vous aider à développer un thème pour l'événement. Vous pouvez également déterminer collectivement d'autres idées de gala de collecte de fonds pour des billets individuels qui se distinguent des autres événements formels auxquels les participants ont pu assister.

La formation d'un comité de gala pour une organisation à but non lucratif nécessite la constitution d'une équipe diversifiée de bénévoles dévoués qui peuvent apporter des compétences et des relations variées.

Commencez par identifier les personnes passionnées par votre cause. Recherchez également des personnes qui ont de l'expérience ou de l'intérêt pour l'organisation d'événements, la collecte de fonds ou la sensibilisation de la communauté.

‍

Idéalement, votre comité devrait être composé de personnes ayant des compétences variées, telles que

Marketing

Budgétisation

Mise en réseau

Gestion de projet

Organisation de bénévoles

Parrainage/ sensibilisation de la communauté

‍

Pour commencer, définissez des rôles spécifiques, comme celui de président de l'événement, afin de vous assurer que les responsabilités sont clairement définies et gérables. Organisez une première réunion pour définir les objectifs, le calendrier et le budget de l'événement. Établissez ensuite un processus de vérification régulière pour que l'équipe reste organisée et motivée.

L'engagement des chefs d'entreprise locaux, des membres du conseil d'administration et des membres enthousiastes de la communauté peut également contribuer à élargir la portée de l'événement et à en accroître l'impact global.

En formant un comité de gala solide et bien organisé, vous pouvez préparer le terrain pour un événement réussi qui maximisera le soutien à la mission de votre association. Vous construirez également un réseau solide pour chaque gala que vous organiserez à l'avenir.

‍

3. Choisir une date et un lieu

Ensuite, déterminez quand et où vous souhaitez organiser votre événement de collecte de fonds. Vous avez peut-être un lieu en tête. La disponibilité de ce lieu peut déterminer la date du gala de votre association. Ou peut-être organisez-vous votre gala de collecte de fonds le même soir, le même week-end, chaque année. Quoi qu'il en soit, il est conseillé de réserver votre lieu de réunion environ un an à l'avance.

‍

Il y a d'autres éléments à prendre en compte lors du choix d'une date et d'un lieu :

Veillez à ce que la date ne soit pas liée à des jours fériés ou à d'autres événements importants dans votre région.

Vérifiez que tous les dirigeants, membres, bénévoles, donateurs récurrents et autres acteurs clés de votre organisation sont disponibles. Rappelez-leur de réserver la date dans leur agenda. (Ces personnes ont toutes un rôle essentiel à jouer et vous ne voulez pas qu'elles soient doublement occupées).

Assurez-vous que le lieu dispose des équipements appropriés et qu'il est de la bonne taille. S'il est trop grand, votre événement manquera d'ampleur ; s'il est trop petit, vos invités se sentiront à l'étroit et mal à l'aise.

‍

Vous pouvez également organiser votre gala en ligne afin de collecter des fonds auprès des participants virtuels. L'ajout d'une vente aux enchères silencieuse et l'utilisation de vos outils de collecte de fonds en ligne constituent un excellent moyen d'impliquer les gens et de recueillir des dons virtuels. Le choix d'un événement en ligne ou hybride peut également vous aider à économiser de l'argent sur les coûts de l'événement.

‍

4. Fixer des délais pour la budgétisation et la planification

La fixation d'échéances précises pour chaque étape de votre gala de collecte de fonds vous aidera à organiser votre événement, à détecter les problèmes bien à l'avance et à respecter votre budget.

Un bon exemple de la façon de procéder consiste à créer une feuille de calcul avec votre liste d'étapes à accomplir. Veillez à indiquer qui est responsable de chaque étape et quand vous souhaitez que les contrats soient signés, les promotions lancées, la stratégie de marque achevée, les communications envoyées et les ventes de billets ouvertes.

Si vous êtes à la recherche d'une aide financière pour collecter le plus d'argent possible lors de votre gala, envisagez de vous associer à une entreprise sponsor qui peut vous aider à économiser des fonds, à faire don d'articles de vente aux enchères, à organiser des services de restauration ou à fournir des conférenciers d'honneur.

Veillez à prévoir une marge de manœuvre supplémentaire dans votre feuille de calcul. La vie arrive, et la meilleure chose que vous puissiez faire est de vous ménager, ainsi qu'à votre équipe, une marge de manœuvre en vous préparant à l'inattendu ! Découvrez nos autres moyens de maximiser votre collecte de fonds lors d'un événement.

‍

5. Négocier

Tout le monde peut négocier, même les entreprises à but lucratif, mais en tant qu'organisation à but non lucratif, vous êtes bien mieux placé pour demander aux gens et aux entreprises ce qu'ils peuvent faire pour vous aider. Cela signifie que vous pouvez négocier le prix de certains services ou même faire en sorte que certains services soient offerts.

Négocier peut vous aider à économiser de l'argent pour votre événement et à établir des relations avec d'autres organisations. Ces relations deviendront une partie de votre réseau, avec des personnes de tous les secteurs d'activité qui feront tout ce qu'elles peuvent pour vous aider. Ils peuvent même se porter volontaires pour devenir membres du personnel de l'événement ou membres de votre comité. Au minimum, ils deviendront généralement des participants.

Cela ne signifie pas qu'ils accepteront toujours ou que vous ne devrez pas offrir quelque chose en retour (comme des billets pour l'événement), mais vous ne devez jamais vous sentir mal à l'aise de demander. Vous collectez des fonds pour une cause importante et vous demandez un contrat. En fait, les contrats sont vos meilleurs amis lorsque vous organisez un gala de collecte de fonds. Veillez à les lire tous et à les faire signer bien à l'avance.

Organiser un gala réussi, c'est s'assurer d'investir le plus d'argent possible dans votre action et de vendre suffisamment de billets de gala pour atteindre vos objectifs de collecte de fonds sans dépenser plus qu'il n'est absolument nécessaire. Une entreprise partenaire peut vous aider à collecter des fonds comme jamais auparavant.

‍

6. Maintenir une communication forte

Environ six mois avant le gala de collecte de fonds, commencez à informer les donateurs, les bénévoles, les sponsors et toutes les personnes que vous souhaitez voir participer à votre événement de collecte de fonds. C'est maintenant qu'il faut commencer à faire passer le mot et à inciter les autres à faire de même.

Faire de la publicité pour un gala de collecte de fonds signifie que vous devez avoir conçu et imprimé les invitations et les billets, pensé les programmes, rédigé les courriels, préparé les affiches et conçu et préparé d'autres supports de marketing (pensez aux messages sur les médias sociaux, aux annonces à la radio, aux mises à jour de votre site web, etc. (Pensez aux messages sur les médias sociaux, aux annonces à la radio, aux mises à jour de votre site web, etc.)

Outre la communication de votre gala de collecte de fonds aux participants potentiels, commencez à contacter et à confirmer les sponsors potentiels. Plus tôt vous le ferez, mieux ce sera.

Les sponsors peuvent vous aider à couvrir les coûts de l'événement, vous donner des idées de divertissement et faire passer le message. Ils peuvent également partager le montant de leur don afin de créer un bouche-à-oreille positif pour leur propre entreprise.

‍

Voici quelques idées pour promouvoir votre gala :

Utilisez les médias sociaux pour annoncer votre événement et lier la vente de billets en ligne.

Envoyez un courriel d'invitation officielle à votre gala de collecte de fonds.

Expliquez l'impact de la réalisation de votre objectif de collecte de fonds. Envisagez d'utiliser un thermomètre de collecte de fonds pour visualiser les dons et les progrès réalisés au cours de l'événement.

Offrir des primes de préinscription aux participants qui s'inscrivent avant une date limite spécifique.

Envoyez une invitation par courrier direct à vos donateurs les plus fidèles ou à vos donateurs majeurs.

Organisez une campagne de compte à rebours sur les médias sociaux qui suscitent l'enthousiasme en tant que forme de divertissement attrayant.

‍

Bon à savoir : Selon la taille de votre événement, vous devriez commencer à envoyer des invitations six à trois mois à l'avance. (Le plus tôt sera le mieux, afin que les participants potentiels puissent réserver la date dans leur agenda).

‍

7. Choisir une plateforme de gestion d'événements et de billetterie en ligne

Cette étape aurait pu être la quatrième ou la cinquième de la liste, mais nous nous serions sentis mal à l'aise de mettre Zeffy sur la sellette si tôt. Mais pour être honnête, choisir votre plateforme de gestion d'événements et de billetterie le plus tôt possible vous aidera :

Générer et envoyer des invitations et des billets

Traiter vos paiements

Envoyer les reçus fiscaux

Organisez et suivez vos invités et participants confirmés

Gardez tous les membres de votre équipe au courant

Rester en contact avec tout le monde

‍

Le choix précoce de votre plateforme de gestion d'événements et de billetterie vous permettra de générer et d'envoyer des invitations et des billets, de traiter vos paiements, d'envoyer des reçus fiscaux, d'organiser et de suivre vos invités et les participants confirmés, et de tenir tous les membres de votre équipe au courant.

Il existe des plateformes payantes, mais il y a aussi Zeffy, qui est la seule plateforme de collecte de fonds en ligne 100 % gratuite. Zeffy peut aider votre organisation à but non lucratif à économiser des milliers de dollars sur les frais de plateforme et de transaction, tout en rationalisant la billetterie et le processus de communication de votre événement de collecte de fonds. (De plus, vous pouvez utiliser Zeffy pour bien plus que votre gala annuel).

‍

8. N'oubliez pas de dire merci

Nous l'avons déjà dit et nous nous apprêtons à le répéter : dire merci est un élément essentiel de tout ce processus.

Si votre gala de collecte de fonds est un événement annuel, la collecte de fonds dépendra des relations significatives que vous établirez avec les participants et les donateurs. Dans votre processus de planification, prévoyez des communications que vous pourrez envoyer directement après le début de l'événement, à la fin de celui-ci, ainsi que dans les semaines et les mois suivants.

‍

Idéalement, les communications d'appréciation comprendront

Gratitude pour avoir participé à un gala en ligne ou en personne

Un rappel de l'impact de leurs contributions

Des mots aimables qui encouragent les sympathisants à continuer à donner

Autres moyens d'accepter des dons tout au long de l'année

Des photos qui font de votre gala un souvenir inoubliable

‍

Zeffy peut vous aider grâce à son logiciel de gestion des donateurs. Nous avons rédigé un article de blog sur l'importance de dire merci, y compris quelques modèles pour vous aider à démarrer.

‍

Conseil supplémentaire : tirez les leçons de vos galas de collecte de fonds

Cette étape est la plus importante. Chaque gala de collecte de fonds organisé par votre association vous apprendra quelque chose. Recueillez donc autant de données que possible chaque année :

Noms et coordonnées des participants à l'événement

Demandez un retour d'information sur les galas de collecte de fonds afin de vous aider à organiser votre prochain événement.

Retour d'information spécifique pour les invités virtuels afin de trouver des moyens d'impliquer davantage les publics virtuels.

Garder la trace de tout sponsor

Notez les partenaires que vous avez aimés ou non (et expliquez pourquoi).

La taille du lieu était-elle adaptée aux objectifs de collecte de fonds de votre gala ? Disposait-il de toutes les commodités dont vous aviez besoin ?

D'autres événements survenus à la même période ont-ils eu une incidence sur la vôtre ?

Quels sont les mois qui ont eu le plus d'impact sur la collecte de fonds pour votre gala de collecte de fonds ?

Qu'est-ce qui inciterait les participants à revenir à votre prochain gala de collecte de fonds ?

‍

Organiser un gala comme il se doit avec Zeffy

Vous préparez votre grande soirée ? Ne le faites pas seul. La plateforme de collecte de fonds 100% gratuite de Zeffy vous aide à rassembler votre équipe, à suivre les dons, à vendre des billets et à gérer l'ensemble du spectacle sans perdre une seule partie de vos gains.

Inscrivez-vous dès maintenant et commencez à planifier votre gala de la manière la plus intelligente, sans stress et rapidement.

‍

Foire aux questions : Comment organiser un gala de collecte de fonds

‍

Quand dois-je planifier mon gala de collecte de fonds ? Votre association doit choisir un moment pour organiser un événement caritatif où votre public cible est le plus disponible et où les gens sont le plus susceptibles de venir pour augmenter les dons. Les saisons les plus populaires pour organiser un gala de charité sont les suivantes : Le printemps, entre mars et mai, lorsque les gens sortent de l'hiver et cherchent des moyens de s'impliquer. L'automne, entre septembre et novembre, lorsque les fêtes de fin d'année approchent et que vous pouvez donner de l'élan à votre événement avant le Mardi de la générosité.

‍

Quel type de gala dois-je organiser ? Les organisations à but non lucratif ont le choix entre plusieurs types de gala. Voici quelques idées pour vous inspirer : Galas traditionnels en tenue de soirée et dîner servi Des galas de collecte de fonds à thème avec une plus grande marge de manœuvre pour la créativité et des tenues informelles et amusantes. Galas de vente aux enchères à but caritatif dont le centre de l'événement est constitué par les articles proposés aux enchères. Les dîners de gala dansants qui font appel à l'idée de fiançailles d'un DJ et d'une piste de danse Les galas de célébrités qui sont très médiatisés et qui permettent de récolter plus d'argent grâce à des invités d'honneur VIP Un gala de remise de prix en l'honneur des sympathisants ou des membres de votre organisation Galas virtuels organisés en ligne pour attirer davantage de participants

‍

Jusqu'à quel point puis-je être créatif pour mon gala ? Il existe de nombreuses façons de faire preuve de créativité pour votre gala, en fonction de vos objectifs et de votre base de donateurs.

Trouver des idées de gala de collecte de fonds requiert de la créativité. Il peut être utile de s'appuyer sur une équipe et de réfléchir ensemble. Vous pouvez même demander à vos donateurs ce à quoi ils aimeraient assister et ce qui les attirerait à votre événement. Les thèmes sont un bon moyen de se démarquer, et votre mission ou la période de l'année peuvent inspirer de nouvelles idées.

‍