L'organisation d'une vente aux enchères silencieuse peut être un moyen très efficace d'impliquer les donateurs et de collecter des fonds substantiels pour votre cause. Cependant, la planification d'une vente aux enchères caritative réussie nécessite une réflexion approfondie et la mise en œuvre de plusieurs éléments clés.
Dans ce guide complet, nous vous présentons les étapes essentielles pour que votre prochaine vente aux enchères silencieuse soit un succès retentissant et maximise l'engagement des donateurs et le potentiel de collecte de fonds. De plus, vous découvrirez comment utiliser un logiciel de vente aux enchères par écrit pour simplifier la journée de l'événement.
Une vente aux enchères silencieuse est une activité de collecte de fonds au cours de laquelle les participants font des offres anonymes sur les articles exposés. Ils peuvent soumettre ou augmenter leurs offres jusqu'à ce que la vente aux enchères se termine et que le meilleur enchérisseur remporte le prix.
L'avantage des ventes aux enchères silencieuses est qu'elles peuvent être organisées en tant qu'événement central ou être associées à un autre événement, tel qu'un gala, des ventes aux enchères en direct, des dîners, etc. Les ventes aux enchères silencieuses proposent généralement des articles généreusement offerts par des sponsors qui croient en la mission de votre organisation et souhaitent la soutenir.
Contrairement aux ventes aux enchères en direct, où il y a un commissaire-priseur et où les enchères sont ouvertes, une vente aux enchères silencieuse est entièrement anonyme. Les enchérisseurs doivent savoir à qui ils s'adressent.
Les ventes aux enchères silencieuses se déroulent traditionnellement dans un lieu physique, mais elles peuvent aussi être organisées en ligne à l'aide d'un logiciel de vente aux enchères silencieuses. La technologie peut simplifier le travail des enchères silencieuses.
Pour placer une enchère lors d'une vente aux enchères silencieuse, les participants inscrivent simplement leur numéro d'enchère et le montant qu'ils souhaitent miser sur la feuille d'enchère correspondante. Ils peuvent revenir sur les feuilles d'enchères tout au long de l'événement pour augmenter leurs offres.
La plupart des ventes aux enchères silencieuses fournissent aux participants des planchettes à pince personnelles contenant des feuilles d'enchères. Sur ces feuilles, ils peuvent inscrire le montant le plus élevé qu'ils sont prêts à payer pour chaque objet qui les intéresse.
Une fois la vente aux enchères silencieuse terminée, les feuilles d'enchères sont collectées et évaluées afin de déterminer le meilleur enchérisseur pour chaque article. Les enchérisseurs gagnants se rendent ensuite à la caisse pour payer et réclamer leurs prix.
Dans une vente aux enchères silencieuse virtuelle, les participants consultent les offres en ligne et surenchérissent les uns sur les autres à l'aide de leur téléphone portable ou de leur ordinateur, au lieu d'explorer les articles physiquement.
Avant de vous plonger dans les détails de votre vente aux enchères caritative, déterminez ce que vous comptez en tirer. Pour trouver vos objectifs de collecte de fonds, posez-vous les questions suivantes :
L'identification de votre objectif de collecte de fonds vous aidera à déterminer le montant minimum des frais d'inscription requis pour l'événement, le type d'articles à acheter et la manière de les tarifer afin d'obtenir le montant nécessaire.
Bien que les sponsors et les partenaires fournissent les articles mis aux enchères, il y aura des dépenses, telles que la location de la salle, le traiteur, les frais de divertissement et les fournitures de décoration. Définissez votre budget et respectez-le tout au long de l'organisation de l'événement.
L'organisation d'une vente aux enchères silencieuse réussie implique de collecter des articles, de fixer des enchères, de trouver un lieu et de promouvoir l'événement. Cependant, avec suffisamment d'aide, le processus peut être rendu plus accessible. N'oubliez pas que les membres du comité peuvent assumer plusieurs rôles, surtout si votre association a des ressources limitées.
Constituer un comité de planification de la vente aux enchères silencieuse composé des membres suivants :
Choisissez un site ou un lieu de vente aux enchères silencieuses offrant suffisamment d'espace pour les tables d'exposition, pour que les invités puissent circuler librement et pour les postes de service pour la nourriture. Voici quelques facteurs à prendre en compte pour faire le bon choix :
Par exemple, si vous organisez une vente aux enchères silencieuse en même temps qu'un autre événement de collecte de fonds, comme un gala de bienfaisance, le choix d'un auditorium d'école ne serait pas une bonne idée. Il serait préférable d'opter pour une salle communautaire de premier plan, un bon restaurant ou un hôtel.
N'oubliez pas de réserver votre lieu de réunion bien à l'avance.
La qualité et l'attrait de vos articles de vente aux enchères silencieuses jouent un rôle crucial dans le succès de votre événement. Lorsqu'on leur présente une sélection d'articles attrayants et désirables, les donateurs sont plus enclins à participer et à contribuer généreusement. Pour maximiser les dons, il est essentiel de constituer une collection d'articles de vente aux enchères silencieuse qui trouvent un écho auprès de votre public cible.
Bien qu'il n'existe pas de liste infaillible d'articles qui garantissent une bonne vente, voici quelques conseils qui vous aideront probablement à obtenir les meilleurs :
Trouver des objets pertinents est un aspect de la question ; l'autre aspect est de fixer le bon prix pour maximiser les dons.
Pour garantir l'équité des enchères, vous devez fixer un montant de départ ou une enchère minimale pour chaque article. En outre, envisagez de proposer une option d'achat immédiat pour les donateurs qui souhaitent acheter un article de vente aux enchères silencieuse immédiatement au lieu d'attendre la fin de la manifestation pour l'obtenir.
Pour comprendre la JVM des articles vendus aux enchères silencieuses, faites des recherches en tenant compte du montant mentionné par vos sponsors. Pour les objets tangibles de la vente aux enchères et les voyages, envisagez d'utiliser leur valeur au détail.
Par ailleurs, pour les éléments intangibles tels que les cours de cuisine ou les escapades d'un week-end, faites une estimation fondée sur ce que vous savez des donateurs et sur les informations fournies par les sponsors et les partenaires.
L'inscription des enchérisseurs doit être rapide, accueillante et organisée. Votre processus d'inscription sera l'une des premières interactions de vos donateurs avec votre vente aux enchères silencieuse en ligne, alors faites en sorte qu'il soit efficace !
Les plateformes de vente aux enchères en ligne permettent aux donateurs de s'inscrire avant l'événement et même de soumettre leurs coordonnées de paiement afin de simplifier le processus d'enchère. Voici quelques conseils pour optimiser le processus d'inscription :
Faites la promotion de votre événement et des articles mis aux enchères afin de stimuler les inscriptions et les enchères. Si les donateurs repèrent un article qu'ils désirent, ils seront plus enclins à participer.
La meilleure façon de promouvoir vos articles est de créer un catalogue de vente aux enchères. Ce catalogue doit contenir des photos et des détails sur les articles mis en vente, ainsi que des informations de base sur l'événement.
Voici d'autres tactiques utiles pour promouvoir votre événement de collecte de fonds :
Créez des posts attrayants sur les médias sociaux pour promouvoir votre vente aux enchères silencieuse. Partagez des aperçus des articles présentés, annoncez les détails de l'événement et exprimez votre gratitude aux sponsors. Incluez des appels à l'action clairs pour l'inscription et encouragez les personnes qui vous suivent à soutenir votre cause en participant.
Publiez-le sur tous vos canaux sociaux. N'oubliez pas d'indiquer comment les internautes peuvent s'inscrire à l'événement.
Créez un engouement autour de votre vente aux enchères silencieuse avec des e-blasts. Créez des messages précis et convaincants avec un lien vers votre catalogue d'articles. Cela contribuera à susciter l'enthousiasme pour l'événement.
Lorsque vous envoyez des invitations physiques, incluez un code QR sur la page d'inscription à l'événement ou sur les cartes d'invitation. Ajoutez les détails de votre événement, en précisant comment et où s'inscrire, ainsi que des photos de certains articles populaires.
Google Ads offre une subvention de 10 000 dollars en crédits publicitaires aux organisations à but non lucratif éligibles. Utilisez Google Ads pour cibler des données démographiques spécifiques sur les donateurs et diriger un trafic qualifié vers la page de votre vente aux enchères silencieuse, augmentant ainsi la visibilité et la participation.
Disposez les articles de manière stratégique et attrayante pour encourager la navigation. Lors de l'aménagement de votre espace, gardez à l'esprit les points suivants :
Placez des tables autour des murs de la salle pour exposer vos articles de vente aux enchères. Les participants disposeront ainsi de beaucoup d'espace pour se déplacer et parcourir les articles. Si la salle est suffisamment spacieuse, envisagez d'ajouter des tables au milieu.
Évitez de surcharger vos tables avec des articles de vente aux enchères. Une apparence désordonnée peut troubler les enchérisseurs et réduire l'engagement. Veillez à répartir les articles et à utiliser des chevalets pour les mettre en valeur. Vous pouvez regrouper les articles en fonction de thèmes tels que les voyages, les divertissements, la nourriture et les boissons, etc.
Lorsque vous organisez les articles de votre vente aux enchères silencieuse, pensez à regrouper les articles de valeur similaire. Cette stratégie permet à chaque article de se démarquer et d'éviter une dévaluation potentielle. Organisez vos articles de manière logique, de la valeur la plus faible à la plus élevée ou par catégorie, afin de créer une présentation cohérente et attrayante pour vos enchérisseurs.
Chaque objet doit être accompagné d'une carte indiquant son nom, sa description, sa valeur marchande, le nom du donateur, l'enchère d'ouverture et le montant minimum de l'enchère. N'oubliez pas de placer la feuille d'enchères à côté de l'objet afin que les participants puissent facilement faire une offre.
Créez deux espaces distincts pour l'enregistrement et le retrait afin que les invités n'aient pas à se déplacer ou à faire la queue pour se rendre là où ils le souhaitent. Ajoutez un code QR ou utilisez la solution Zeffy tap-to-pay pour accepter tous les paiements en personne, ce qui permet aux donateurs de payer l'article et de l'emporter facilement chez eux.
Une fois que votre vente aux enchères silencieuse est terminée et que vous célébrez votre succès, n'oubliez pas ceux qui l'ont rendu possible. N'oubliez pas de remercier tous les donateurs, sponsors et bénévoles afin de renforcer le réseau de votre association et de fidéliser les donateurs. Voici quelques moyens de faire un suivi auprès de vos participants et de leur témoigner votre reconnaissance :
Soyez clair et transparent sur les règles de votre vente aux enchères afin que votre vente aux enchères silencieuse en personne ou en ligne se déroule sans encombre. Bien que chaque association ait ses propres règles pour le déroulement de l'événement, voici quelques éléments à prendre en compte pour les définir.
Pour que les ventes aux enchères silencieuses soient réussies, il est nécessaire d'établir certaines spécifications lors de l'organisation des articles mis aux enchères. Une brève description accompagnant votre événement vous aidera à faire en sorte que tout se passe bien.
Si vous souhaitez améliorer votre réussite, voici quelques bonnes pratiques pour organiser une vente aux enchères silencieuse en ligne. Les meilleures ventes aux enchères silencieuses se distinguent par la facilité des enchères mobiles et la présentation des articles offerts sur le site web de l'événement, afin que les participants sachent exactement ce qu'ils obtiennent.
Pour maximiser votre potentiel de collecte de fonds, envisagez de lancer une campagne de crowdfunding parallèlement à votre vente aux enchères silencieuse. Les campagnes de crowdfunding vous permettent de collecter en ligne de petits dons ponctuels de la part de nombreux supporters.
En organisant une campagne de crowdfunding avant votre vente aux enchères silencieuse, vous pouvez.. :
Pour intégrer votre campagne de crowdfunding à votre vente aux enchères silencieuse, incluez un lien bien visible vers la page d'inscription à l'événement sur votre page de campagne. Ainsi, les personnes qui contribueront à votre campagne de crowdfunding seront plus susceptibles d'assister et de participer à votre vente aux enchères silencieuse, ce qui augmentera encore le succès de votre collecte de fonds.
Vous devez fixer une heure précise à laquelle les invités doivent placer leurs offres. Cela crée un sentiment d'urgence et persuade les invités de placer des offres sur les articles de la vente aux enchères qui les intéressent le plus rapidement possible.
Surveillez la feuille d'enchères pour identifier les articles qui reçoivent le plus d'offres. Faites la promotion de ces articles en annonçant leur valeur d'enchère et en mentionnant une date limite, afin de créer un sentiment d'urgence.
La mise en œuvre d'un logiciel d'enchères mobiles vous permettra d'envoyer des notifications push lorsqu'un donateur surenchérit. Cela permet de développer un sentiment d'urgence et de se démarquer de la concurrence.
Que vous organisiez des ventes aux enchères silencieuses en ligne ou des événements en personne, les logiciels d'enchères mobiles permettent aux donateurs de placer des offres en toute commodité à l'aide de leurs smartphones. Choisissez un logiciel d'enchères silencieuses en ligne qui vous permette de communiquer en permanence avec les participants tout au long de l'événement.
Utilisez les notifications push pour alerter les soumissionnaires lorsqu'ils ont été surenchéris, créant ainsi un sentiment d'urgence et encourageant la poursuite de l'engagement. En outre, tenez les participants informés en envoyant des mises à jour sur le temps restant et d'autres informations cruciales, afin de garantir une expérience transparente et interactive pour toutes les parties concernées.
Les enchérisseurs peuvent même fixer les montants les plus élevés pour des articles spécifiques, de sorte que le logiciel d'enchères silencieuses ajuste automatiquement leurs offres.
Toutes les informations sur les articles et les données sur les gagnants sont automatiquement saisies et stockées en toute sécurité dans la plateforme à l'aide d'un logiciel de planification des ventes aux enchères. Ce processus rationalisé permet de gagner du temps, de réduire les efforts manuels et de s'assurer que votre organisation conserve des dossiers précis à des fins de référence future et d'engagement des donateurs.
La vente d'articles de marque est un excellent moyen de collecter des fonds pour n'importe quel type d'événement, mais elle fonctionne particulièrement bien avec la plupart des ventes aux enchères silencieuses. Proposez des articles supplémentaires en vente directe pour donner aux participants qui n'ont pas remporté un article aux enchères la possibilité de soutenir leur cause et de repartir avec un gage d'appréciation.
Mettez en place une vitrine en ligne sur votre site de vente aux enchères ou une boutique physique lors de l'événement, où les invités peuvent acheter des articles. Vous pouvez vendre des T-shirts, des bouteilles d'eau, des tasses à café et d'autres articles de marque.
Les ventes aux enchères silencieuses sont un outil de collecte de fonds formidable et efficace, car elles permettent d'entrer en contact avec les donateurs à peu de frais. Une vente aux enchères réussie et sans accroc nécessite des mois de planification minutieuse et une équipe dévouée, mais les bons outils peuvent faciliter le processus et garantir le bon déroulement de la vente aux enchères.
