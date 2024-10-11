L'organisation d'une vente aux enchères silencieuse peut être un moyen très efficace d'impliquer les donateurs et de collecter des fonds substantiels pour votre cause. Cependant, la planification d'une vente aux enchères caritative réussie nécessite une réflexion approfondie et la mise en œuvre de plusieurs éléments clés.

Dans ce guide complet, nous vous présentons les étapes essentielles pour que votre prochaine vente aux enchères silencieuse soit un succès retentissant et maximise l'engagement des donateurs et le potentiel de collecte de fonds. De plus, vous découvrirez comment utiliser un logiciel de vente aux enchères par écrit pour simplifier la journée de l'événement.

‍

Qu'est-ce qu'une vente aux enchères silencieuse ?

Une vente aux enchères silencieuse est une activité de collecte de fonds au cours de laquelle les participants font des offres anonymes sur les articles exposés. Ils peuvent soumettre ou augmenter leurs offres jusqu'à ce que la vente aux enchères se termine et que le meilleur enchérisseur remporte le prix.

L'avantage des ventes aux enchères silencieuses est qu'elles peuvent être organisées en tant qu'événement central ou être associées à un autre événement, tel qu'un gala, des ventes aux enchères en direct, des dîners, etc. Les ventes aux enchères silencieuses proposent généralement des articles généreusement offerts par des sponsors qui croient en la mission de votre organisation et souhaitent la soutenir.

‍

‍

Comment fonctionne une vente aux enchères silencieuse ?

Contrairement aux ventes aux enchères en direct, où il y a un commissaire-priseur et où les enchères sont ouvertes, une vente aux enchères silencieuse est entièrement anonyme. Les enchérisseurs doivent savoir à qui ils s'adressent.

‍

Comment organiser une vente aux enchères silencieuse ?

Les ventes aux enchères silencieuses se déroulent traditionnellement dans un lieu physique, mais elles peuvent aussi être organisées en ligne à l'aide d'un logiciel de vente aux enchères silencieuses. La technologie peut simplifier le travail des enchères silencieuses.

Pour placer une enchère lors d'une vente aux enchères silencieuse, les participants inscrivent simplement leur numéro d'enchère et le montant qu'ils souhaitent miser sur la feuille d'enchère correspondante. Ils peuvent revenir sur les feuilles d'enchères tout au long de l'événement pour augmenter leurs offres.

La plupart des ventes aux enchères silencieuses fournissent aux participants des planchettes à pince personnelles contenant des feuilles d'enchères. Sur ces feuilles, ils peuvent inscrire le montant le plus élevé qu'ils sont prêts à payer pour chaque objet qui les intéresse.

Une fois la vente aux enchères silencieuse terminée, les feuilles d'enchères sont collectées et évaluées afin de déterminer le meilleur enchérisseur pour chaque article. Les enchérisseurs gagnants se rendent ensuite à la caisse pour payer et réclamer leurs prix.

Dans une vente aux enchères silencieuse virtuelle, les participants consultent les offres en ligne et surenchérissent les uns sur les autres à l'aide de leur téléphone portable ou de leur ordinateur, au lieu d'explorer les articles physiquement.

‍

Comment organiser une collecte de fonds par enchères silencieuses : Guide en 9 étapes

Étape 1. Définir l'objectif de la collecte de fonds

Avant de vous plonger dans les détails de votre vente aux enchères caritative, déterminez ce que vous comptez en tirer. Pour trouver vos objectifs de collecte de fonds, posez-vous les questions suivantes :

Quel est l'objectif de l'organisation d'une vente aux enchères silencieuse ? S'agit-il de collecter des fonds pour couvrir les frais de fonctionnement de votre organisation, de soutenir vos programmes et services ou de contribuer à un projet ou une initiative spécifique ?

Quel est le montant que votre association doit collecter pour atteindre l'objectif ?

‍

L'identification de votre objectif de collecte de fonds vous aidera à déterminer le montant minimum des frais d'inscription requis pour l'événement, le type d'articles à acheter et la manière de les tarifer afin d'obtenir le montant nécessaire.

Bien que les sponsors et les partenaires fournissent les articles mis aux enchères, il y aura des dépenses, telles que la location de la salle, le traiteur, les frais de divertissement et les fournitures de décoration. Définissez votre budget et respectez-le tout au long de l'organisation de l'événement.

‍

Étape 2. Former un comité de planification de l'encan silencieux

L'organisation d'une vente aux enchères silencieuse réussie implique de collecter des articles, de fixer des enchères, de trouver un lieu et de promouvoir l'événement. Cependant, avec suffisamment d'aide, le processus peut être rendu plus accessible. N'oubliez pas que les membres du comité peuvent assumer plusieurs rôles, surtout si votre association a des ressources limitées.

‍

Constituer un comité de planification de la vente aux enchères silencieuse composé des membres suivants :

Présidents de la vente aux enchères silencieuse (2-3 personnes)‍ Mission : Superviser la planification et l'exécution de la vente aux enchères silencieuse, en veillant à ce que toutes les équipes collaborent efficacement et à ce que les délais soient respectés.



Comité logistique (3-5 personnes) Mission : Assurer la logistique de l'événement, y compris la sélection du lieu de la vente aux enchères, la détermination du processus de billetterie et la gestion de la mise en place et du nettoyage de l'événement.



Comité des marchés publics (4-6 personnes) Mission : Identifier, solliciter et garantir des articles de haute qualité pour la vente aux enchères silencieuse auprès de sponsors, d'entreprises locales et de donateurs individuels.



Moniteurs de l'EMCEE et de la vente aux enchères silencieuse (2-4 personnes) Mission : Susciter l'intérêt des participants pendant l'événement, faire des annonces importantes concernant les enchères et être présent sur le plancher de la vente aux enchères silencieuse afin de répondre aux questions et d'encourager les enchères.



Équipe de marketing (2-3 personnes) Mission : Développer et mettre en œuvre une stratégie de marketing pour promouvoir la vente aux enchères silencieuse, stimuler la vente de billets et encourager les dons.



Bénévoles généraux (5-10 personnes) Mission : Aider à accomplir diverses tâches pendant l'événement, y compris l'installation du lieu, l'enregistrement et le départ des invités, et le nettoyage après l'événement.



‍

Étape 3. Sélectionner un lieu

Choisissez un site ou un lieu de vente aux enchères silencieuses offrant suffisamment d'espace pour les tables d'exposition, pour que les invités puissent circuler librement et pour les postes de service pour la nourriture. Voici quelques facteurs à prendre en compte pour faire le bon choix :

Combien de personnes participent à l'événement ?

Quel type d'ambiance souhaitez-vous créer ?

Y a-t-il suffisamment d'espace pour présenter de manière attrayante les articles de la vente aux enchères silencieuse ?

Existe-t-il une bonne connectivité pour l'utilisation d'enchères mobiles ou de plateformes d'enchères en ligne ?

‍

Par exemple, si vous organisez une vente aux enchères silencieuse en même temps qu'un autre événement de collecte de fonds, comme un gala de bienfaisance, le choix d'un auditorium d'école ne serait pas une bonne idée. Il serait préférable d'opter pour une salle communautaire de premier plan, un bon restaurant ou un hôtel.

N'oubliez pas de réserver votre lieu de réunion bien à l'avance.

‍

Étape 4. Collecter les articles de la vente aux enchères silencieuse

La qualité et l'attrait de vos articles de vente aux enchères silencieuses jouent un rôle crucial dans le succès de votre événement. Lorsqu'on leur présente une sélection d'articles attrayants et désirables, les donateurs sont plus enclins à participer et à contribuer généreusement. Pour maximiser les dons, il est essentiel de constituer une collection d'articles de vente aux enchères silencieuse qui trouvent un écho auprès de votre public cible.

‍

Bien qu'il n'existe pas de liste infaillible d'articles qui garantissent une bonne vente, voici quelques conseils qui vous aideront probablement à obtenir les meilleurs :

Comprenez d'abord votre public cible : s'agit-ilde personnes âgées ? De jeunes adultes ? Des étudiants et des parents ? Des chercheurs ? Quels sont leurs centres d'intérêt et quels sont les articles pour lesquels ils sont susceptibles de dépenser ? Par exemple, les jeunes adultes seront plus enclins à dépenser pour des souvenirs de sport que les personnes âgées.

Créez une liste de souhaits adaptée à votre base de donateurs. Elle devrait comprendre des articles uniques tels que des paniers-cadeaux groupés et des expériences telles que des bons d'hôtel ou des forfaits vacances.

Contactez les entreprises et les particuliers qui ont déjà soutenu votre cause ou qui ont exprimé le souhait de le faire. Présentez-leur des possibilités de parrainage qui offrent une exposition et une reconnaissance précieuses en échange de leurs dons.

Encouragez les bénévoles, le personnel et les membres du conseil d'administration à puiser dans leurs réseaux personnels et professionnels pour identifier des sponsors potentiels. Leurs relations peuvent vous aider à atteindre un plus grand nombre de donateurs et à obtenir une gamme variée d'articles pour la vente aux enchères silencieuse.

Veillez à ne pas avoir plus d'objets que d'enchérisseurs potentiels. Un peu de concurrence amicale peut faire monter les enchères.

‍

Étape 5. Fixer le bon prix

Trouver des objets pertinents est un aspect de la question ; l'autre aspect est de fixer le bon prix pour maximiser les dons.

Pour garantir l'équité des enchères, vous devez fixer un montant de départ ou une enchère minimale pour chaque article. En outre, envisagez de proposer une option d'achat immédiat pour les donateurs qui souhaitent acheter un article de vente aux enchères silencieuse immédiatement au lieu d'attendre la fin de la manifestation pour l'obtenir.

Fixez l'enchère d'ouverture pour chaque objet à 30-40 % de sa juste valeur marchande (FMV).

Placez les enchères standard à 10-15% de la valeur marchande de chaque article.

Proposez des rachats pour quelques articles à 150-200 % de leur valeur marchande.

‍

Pour comprendre la JVM des articles vendus aux enchères silencieuses, faites des recherches en tenant compte du montant mentionné par vos sponsors. Pour les objets tangibles de la vente aux enchères et les voyages, envisagez d'utiliser leur valeur au détail.

Par ailleurs, pour les éléments intangibles tels que les cours de cuisine ou les escapades d'un week-end, faites une estimation fondée sur ce que vous savez des donateurs et sur les informations fournies par les sponsors et les partenaires.

‍

Étape 6. Créer une page d'enregistrement

L'inscription des enchérisseurs doit être rapide, accueillante et organisée. Votre processus d'inscription sera l'une des premières interactions de vos donateurs avec votre vente aux enchères silencieuse en ligne, alors faites en sorte qu'il soit efficace !

‍

Les plateformes de vente aux enchères en ligne permettent aux donateurs de s'inscrire avant l'événement et même de soumettre leurs coordonnées de paiement afin de simplifier le processus d'enchère. Voici quelques conseils pour optimiser le processus d'inscription :

Installez plusieurs postes d'enregistrement dédiés, avec deux bénévoles postés à chaque bureau à l'entrée de votre événement, afin d'éviter les files d'attente et d'assurer un enregistrement rapide.

Créez des files d'attente distinctes pour les visiteurs qui doivent s'inscrire à la vente aux enchères et pour les donateurs qui se sont déjà inscrits en ligne.

Générez et envoyez des billets électroniques scannables à vos invités pour leur permettre d'entrer facilement dans la salle et de faire un don à votre cause.

‍

‍

Étape 7. Promouvoir votre vente aux enchères silencieuse

‍

Faites la promotion de votre événement et des articles mis aux enchères afin de stimuler les inscriptions et les enchères. Si les donateurs repèrent un article qu'ils désirent, ils seront plus enclins à participer.

La meilleure façon de promouvoir vos articles est de créer un catalogue de vente aux enchères. Ce catalogue doit contenir des photos et des détails sur les articles mis en vente, ainsi que des informations de base sur l'événement.

Voici d'autres tactiques utiles pour promouvoir votre événement de collecte de fonds :

‍

Médias sociaux

Créez des posts attrayants sur les médias sociaux pour promouvoir votre vente aux enchères silencieuse. Partagez des aperçus des articles présentés, annoncez les détails de l'événement et exprimez votre gratitude aux sponsors. Incluez des appels à l'action clairs pour l'inscription et encouragez les personnes qui vous suivent à soutenir votre cause en participant.

Publiez-le sur tous vos canaux sociaux. N'oubliez pas d'indiquer comment les internautes peuvent s'inscrire à l'événement.

‍

Courriel

Créez un engouement autour de votre vente aux enchères silencieuse avec des e-blasts. Créez des messages précis et convaincants avec un lien vers votre catalogue d'articles. Cela contribuera à susciter l'enthousiasme pour l'événement.

‍

Envoyer un courrier direct

Lorsque vous envoyez des invitations physiques, incluez un code QR sur la page d'inscription à l'événement ou sur les cartes d'invitation. Ajoutez les détails de votre événement, en précisant comment et où s'inscrire, ainsi que des photos de certains articles populaires.

‍

Utiliser Google Ad Grant

Google Ads offre une subvention de 10 000 dollars en crédits publicitaires aux organisations à but non lucratif éligibles. Utilisez Google Ads pour cibler des données démographiques spécifiques sur les donateurs et diriger un trafic qualifié vers la page de votre vente aux enchères silencieuse, augmentant ainsi la visibilité et la participation.

‍

Étape 8. Organiser l'événement

Disposez les articles de manière stratégique et attrayante pour encourager la navigation. Lors de l'aménagement de votre espace, gardez à l'esprit les points suivants :

‍

Trafic piétonnier

Placez des tables autour des murs de la salle pour exposer vos articles de vente aux enchères. Les participants disposeront ainsi de beaucoup d'espace pour se déplacer et parcourir les articles. Si la salle est suffisamment spacieuse, envisagez d'ajouter des tables au milieu.

‍

Articles de table

Évitez de surcharger vos tables avec des articles de vente aux enchères. Une apparence désordonnée peut troubler les enchérisseurs et réduire l'engagement. Veillez à répartir les articles et à utiliser des chevalets pour les mettre en valeur. Vous pouvez regrouper les articles en fonction de thèmes tels que les voyages, les divertissements, la nourriture et les boissons, etc.

‍

Tenir compte de la fourchette de prix

Lorsque vous organisez les articles de votre vente aux enchères silencieuse, pensez à regrouper les articles de valeur similaire. Cette stratégie permet à chaque article de se démarquer et d'éviter une dévaluation potentielle. Organisez vos articles de manière logique, de la valeur la plus faible à la plus élevée ou par catégorie, afin de créer une présentation cohérente et attrayante pour vos enchérisseurs.

‍

Cartes d'affichage

Chaque objet doit être accompagné d'une carte indiquant son nom, sa description, sa valeur marchande, le nom du donateur, l'enchère d'ouverture et le montant minimum de l'enchère. N'oubliez pas de placer la feuille d'enchères à côté de l'objet afin que les participants puissent facilement faire une offre.

‍

Stations séparées

Créez deux espaces distincts pour l'enregistrement et le retrait afin que les invités n'aient pas à se déplacer ou à faire la queue pour se rendre là où ils le souhaitent. Ajoutez un code QR ou utilisez la solution Zeffy tap-to-pay pour accepter tous les paiements en personne, ce qui permet aux donateurs de payer l'article et de l'emporter facilement chez eux.

‍

‍

Étape 9. Envoyer des lettres de remerciement

Une fois que votre vente aux enchères silencieuse est terminée et que vous célébrez votre succès, n'oubliez pas ceux qui l'ont rendu possible. N'oubliez pas de remercier tous les donateurs, sponsors et bénévoles afin de renforcer le réseau de votre association et de fidéliser les donateurs. Voici quelques moyens de faire un suivi auprès de vos participants et de leur témoigner votre reconnaissance :

Notes de remerciement personnalisées : Partagez des notes de remerciement manuscrites ou envoyez une carte électronique. Faites savoir à chaque invité combien vous appréciez sa participation, qu'il soit l'enchérisseur gagnant ou non.

Rapports d'impact : Partagez un récapitulatif de l'événement immédiatement après la collecte de fonds. Ce récapitulatif doit contenir des informations sur le succès de la vente aux enchères et sur les fonds collectés. Expliquez comment vous comptez utiliser l'argent et montrez-leur comment leurs dons font la différence.

Petit jeton : Partagez une petite marque de reconnaissance avec vos donateurs qui n'ont pas gagné d'articles. Il peut s'agir d'une carte-cadeau, d'articles de marque ou de quelque chose d'intéressant.

‍

L'étiquette des enchères silencieuses : Règles à garder à l'esprit

Soyez clair et transparent sur les règles de votre vente aux enchères afin que votre vente aux enchères silencieuse en personne ou en ligne se déroule sans encombre. Bien que chaque association ait ses propres règles pour le déroulement de l'événement, voici quelques éléments à prendre en compte pour les définir.

‍

Lignes directrices pour la vente aux enchères d'articles

Pour que les ventes aux enchères silencieuses soient réussies, il est nécessaire d'établir certaines spécifications lors de l'organisation des articles mis aux enchères. Une brève description accompagnant votre événement vous aidera à faire en sorte que tout se passe bien.

Les ventes sont définitives : Indiquez aux donateurs que l'échange d'articles est interdit et que tous les articles de la vente aux enchères silencieuse sont vendus "en l'état". Il incombe à l'enchérisseur de vérifier tous les articles avant de placer une enchère.

Des limites s'appliquent : Informez les donateurs que les certificats de restaurant, les voyages organisés, les billets d'avion et les bons d'hôtel sont tous soumis à disponibilité.

Pas de remboursement : Il n'y a pas de retour après l'achat ; les participants sont responsables des articles une fois qu'ils ont été réclamés.

Droit de modifier des éléments : Indiquez clairement que tous les éléments de l'offre peuvent être retirés ou ajoutés sans préavis.

Soyez clair dans la description des objets : Veillez à inclure toute autre information importante concernant l'objet de la vente aux enchères.

‍

Considérations juridiques

Restrictions d'âge : Informez les participants que les personnes n'ayant pas l'âge requis, comme les paniers de vin, ne peuvent pas acheter certains articles. Une pièce d'identité valide est exigée pour les articles soumis à des restrictions d'âge.

Le soumissionnaire assume tous les risques : Vous n'êtes pas responsable si l'enchérisseur achète une séance de pilate et se tord la cheville en faisant de l'exercice. Veillez à ajouter une clause stipulant que les soumissionnaires assument l'entière responsabilité des risques liés à l'objet.

Considérations relatives à la taxe sur les ventes : Préciser que tout achat supérieur à la valeur marchande des articles peut faire l'objet d'une déduction fiscale.

‍

Procédures d'appel d'offres

Heures de début et de fin des enchères : Indiquez les heures de début et de fin de l'enchère, que vous organisiez un événement en personne ou une vente aux enchères en ligne.

Exigences minimales : Indiquez aux donateurs qu'un objet ne peut être enchéri en dessous de la mise minimale.

Annulation des offres : Indiquez clairement que toutes les offres sont définitives et ne peuvent être modifiées une fois qu'elles ont été faites.

‍

Stratégies pour collecter davantage de fonds lors de ventes aux enchères silencieuses en ligne

Si vous souhaitez améliorer votre réussite, voici quelques bonnes pratiques pour organiser une vente aux enchères silencieuse en ligne. Les meilleures ventes aux enchères silencieuses se distinguent par la facilité des enchères mobiles et la présentation des articles offerts sur le site web de l'événement, afin que les participants sachent exactement ce qu'ils obtiennent.

1. Organiser une campagne de crowdfunding

Pour maximiser votre potentiel de collecte de fonds, envisagez de lancer une campagne de crowdfunding parallèlement à votre vente aux enchères silencieuse. Les campagnes de crowdfunding vous permettent de collecter en ligne de petits dons ponctuels de la part de nombreux supporters.

‍

En organisant une campagne de crowdfunding avant votre vente aux enchères silencieuse, vous pouvez.. :

Susciter l'enthousiasme et l'impatience pour votre prochain événement

Collecter des fonds supplémentaires pour votre cause

Élargissez votre champ d'action et attirez de nouveaux sympathisants

‍

Pour intégrer votre campagne de crowdfunding à votre vente aux enchères silencieuse, incluez un lien bien visible vers la page d'inscription à l'événement sur votre page de campagne. Ainsi, les personnes qui contribueront à votre campagne de crowdfunding seront plus susceptibles d'assister et de participer à votre vente aux enchères silencieuse, ce qui augmentera encore le succès de votre collecte de fonds.

‍

2. Créer un sentiment d'urgence

Vous devez fixer une heure précise à laquelle les invités doivent placer leurs offres. Cela crée un sentiment d'urgence et persuade les invités de placer des offres sur les articles de la vente aux enchères qui les intéressent le plus rapidement possible.

Surveillez la feuille d'enchères pour identifier les articles qui reçoivent le plus d'offres. Faites la promotion de ces articles en annonçant leur valeur d'enchère et en mentionnant une date limite, afin de créer un sentiment d'urgence.

La mise en œuvre d'un logiciel d'enchères mobiles vous permettra d'envoyer des notifications push lorsqu'un donateur surenchérit. Cela permet de développer un sentiment d'urgence et de se démarquer de la concurrence.

‍

3. Utiliser les enchères mobiles

Que vous organisiez des ventes aux enchères silencieuses en ligne ou des événements en personne, les logiciels d'enchères mobiles permettent aux donateurs de placer des offres en toute commodité à l'aide de leurs smartphones. Choisissez un logiciel d'enchères silencieuses en ligne qui vous permette de communiquer en permanence avec les participants tout au long de l'événement.

Utilisez les notifications push pour alerter les soumissionnaires lorsqu'ils ont été surenchéris, créant ainsi un sentiment d'urgence et encourageant la poursuite de l'engagement. En outre, tenez les participants informés en envoyant des mises à jour sur le temps restant et d'autres informations cruciales, afin de garantir une expérience transparente et interactive pour toutes les parties concernées.

Les enchérisseurs peuvent même fixer les montants les plus élevés pour des articles spécifiques, de sorte que le logiciel d'enchères silencieuses ajuste automatiquement leurs offres.

Toutes les informations sur les articles et les données sur les gagnants sont automatiquement saisies et stockées en toute sécurité dans la plateforme à l'aide d'un logiciel de planification des ventes aux enchères. Ce processus rationalisé permet de gagner du temps, de réduire les efforts manuels et de s'assurer que votre organisation conserve des dossiers précis à des fins de référence future et d'engagement des donateurs.

‍

4. Vendre des produits de marque

La vente d'articles de marque est un excellent moyen de collecter des fonds pour n'importe quel type d'événement, mais elle fonctionne particulièrement bien avec la plupart des ventes aux enchères silencieuses. Proposez des articles supplémentaires en vente directe pour donner aux participants qui n'ont pas remporté un article aux enchères la possibilité de soutenir leur cause et de repartir avec un gage d'appréciation.

Mettez en place une vitrine en ligne sur votre site de vente aux enchères ou une boutique physique lors de l'événement, où les invités peuvent acheter des articles. Vous pouvez vendre des T-shirts, des bouteilles d'eau, des tasses à café et d'autres articles de marque.

‍

Conclusion du processus de vente aux enchères silencieuses

Les ventes aux enchères silencieuses sont un outil de collecte de fonds formidable et efficace, car elles permettent d'entrer en contact avec les donateurs à peu de frais. Une vente aux enchères réussie et sans accroc nécessite des mois de planification minutieuse et une équipe dévouée, mais les bons outils peuvent faciliter le processus et garantir le bon déroulement de la vente aux enchères.

‍

‍

Guide des enchères silencieuses en ligne - FAQ

‍

Voyez-vous d'autres offres dans une vente aux enchères silencieuse ? Non, dans les ventes aux enchères silencieuses, chaque invité dispose d'une feuille d'enchères et d'un presse-papiers. Les personnes ne peuvent pas voir l'offre de départ ou l'offre gagnante faite par d'autres invités.

‍

Quelle est la différence entre une vente aux enchères silencieuse et une tombola ? Une tombola de collecte de fonds est une opération au cours de laquelle les donateurs achètent un billet de tombola pour gagner un prix. Les organisations à but non lucratif collectent des fonds en vendant des billets, et le gagnant est sélectionné au hasard. Une vente aux enchères silencieuse n'est pas un jeu de hasard. Les donateurs doivent enchérir sur des articles de grande valeur pour les emporter chez eux, et seule l'enchère gagnante détermine qui emporte quel article de la vente aux enchères.

‍

Quelle est la durée d'une vente aux enchères silencieuse ? Une vente aux enchères silencieuse devrait idéalement durer entre une heure et une heure et demie. Elle perdra son caractère urgent si vous la laissez durer trop longtemps. N'oubliez pas d'informer vos participants de l'heure de la collecte de fonds afin qu'ils puissent planifier leurs enchères en conséquence.

‍