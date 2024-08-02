Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Accueil
/
Blog
/
Enchérir pour une cause : Stratégies de vente aux enchères à des fins caritatives
Guides sur les organisations à but non lucratif

Enchérir pour une cause : Stratégies de vente aux enchères à des fins caritatives

2 août 2024

Qu'est-ce qu'une vente aux enchères caritative en ligne ?

Une vente aux enchères caritative en ligne est un événement de collecte de fonds au cours duquel des objets ou des expériences sont vendus au plus offrant. Contrairement aux ventes aux enchères caritatives traditionnelles, les ventes aux enchères en ligne se déroulent sur l'internet. 

Ces ventes aux enchères sont conçues pour collecter des fonds pour des organisations ou des causes caritatives en tirant parti de la commodité et de la portée des plateformes numériques. Les participants enchérissent sur des articles par le biais d'un site web ou d'une application, et les recettes sont directement reversées à l'organisation caritative.

Comment fonctionnent les ventes aux enchères caritatives en ligne ?

Les ventes aux enchères caritatives en ligne fonctionnent de manière très similaire aux ventes aux enchères en personne.

En général, les objets ou expériences offerts sont listés sur une plateforme d'enchères en ligne, où les participants placent des offres pendant une période déterminée. Lorsque la vente aux enchères est lancée, les participants peuvent enchérir sur les articles qu'ils souhaitent, la plateforme gérant les incréments d'enchère et informant les enchérisseurs s'ils sont surenchéris. À la fin de la période d'enchères, l'offre la plus élevée pour chaque article l'emporte. La plateforme facilite le processus de paiement, en veillant à ce que les fonds soient collectés et transférés à l'organisation caritative.

Types de ventes aux enchères à but caritatif

Il existe de nombreux types de ventes aux enchères caritatives - certaines conviennent mieux à certaines organisations qu'à d'autres.

Enchères en ligne ou virtuelles

Les ventes aux enchères en ligne ou virtuelles se déroulent entièrement sur l'internet, ce qui permet aux participants d'enchérir sur des articles de n'importe où et à leur convenance. Ces ventes aux enchères peuvent être retransmises en direct avec un commissaire-priseur ou se dérouler sur une période plus longue, généralement une semaine ou plus. 

En règle générale, les participants s'inscrivent sur une plateforme d'enchères, parcourent les articles avec des descriptions et des images détaillées et placent leurs enchères en ligne. La plateforme gère les incréments d'enchère, les notifications et le traitement des paiements. 

Les ventes aux enchères en ligne offrent plusieurs avantages, notamment

Enchères en direct

Les ventes aux enchères en direct sont des événements traditionnels, organisés en personne, souvent dans le cadre de galas ou de dîners de collecte de fonds plus importants. Un commissaire-priseur facilite le processus d'enchères en temps réel, créant ainsi une expérience attrayante et interactive. Les participants lèvent leurs pagaies pour placer leurs enchères, et le commissaire-priseur annonce les offres et les gagnants sur place. 

Les organisations préfèrent souvent les ventes aux enchères en direct pour les raisons suivantes

Enchères silencieuses

Les ventes aux enchères silencieuses sont généralement organisées lors d'événements où les objets sont exposés sur des tables avec des feuilles d'enchères à côté d'eux. Les participants inscrivent leurs offres sur les feuilles, souvent de manière anonyme, pendant une période déterminée. À la fin de la période d'enchères, l'offre la plus élevée sur chaque feuille l'emporte.

Ces ventes aux enchères sont souvent utilisées en conjonction avec d'autres activités de collecte de fonds lors d'événements, ce qui en fait une option polyvalente pour collecter des fonds.

Comment organiser une vente aux enchères à des fins caritatives

La planification d'une vente aux enchères pour une œuvre de bienfaisance nécessite une organisation minutieuse et une attention particulière aux détails. En suivant les étapes suivantes, vous pouvez garantir la réussite d'un événement qui maximisera le potentiel de collecte de fonds et suscitera l'engagement de vos partisans.

1. Définir vos objectifs et votre budget

Commencez par définir clairement ce que vous espérez obtenir avec votre vente aux enchères. La définition d'objectifs spécifiques et la compréhension de votre budget guideront votre processus de planification et vous aideront à mesurer le succès.

2. Choisir le type d'enchère

Le choix du bon type de vente aux enchères dépend de votre public, de vos ressources et de vos objectifs de collecte de fonds. Chaque type de vente aux enchères présente des avantages et des considérations qui lui sont propres.

3. Choisir une date et un lieu

Le choix de la bonne date et du bon lieu est crucial pour maximiser la participation et créer un environnement propice aux appels d'offres.

4. Achat d'articles pour la vente aux enchères

Le succès de votre vente aux enchères dépend en grande partie de la qualité et de la variété des articles proposés. 

Sollicitez les entreprises, les particuliers et les sponsors pour obtenir des dons d'articles et proposez des incitations telles qu'une reconnaissance ou une publicité en retour.

Veillez à ce qu'il y ait un mélange d'articles de grande valeur et d'options plus abordables afin de répondre aux préférences et aux budgets des différents soumissionnaires. Incluez des expériences ou des services exclusifs, tels que des vacances, des rencontres avec des célébrités ou des visites privées, afin d'attirer des offres plus élevées.

5. Mise en place de la vente aux enchères 

Que vous organisiez une vente aux enchères en ligne, en direct ou silencieuse, la mise en place efficace de l'espace (ou de la plateforme) de vente aux enchères est essentielle au bon déroulement de l'événement.

6. Promouvoir la vente aux enchères

Une promotion efficace est essentielle pour attirer les soumissionnaires et maximiser la participation. Utilisez une approche multicanal pour atteindre un large public.

Élaborez une stratégie de marketing complète comprenant des campagnes de courrier électronique, des messages sur les médias sociaux et des mises à jour sur le site web de votre organisation. Dans votre matériel promotionnel, mettez en avant des articles uniques ou de grande valeur afin de susciter l'intérêt et l'excitation.

7. Gérer la vente aux enchères

Une fois la vente aux enchères en ligne, une gestion active garantit une expérience fluide pour les enchérisseurs et maximise le potentiel de collecte de fonds. Les organisations à but non lucratif doivent :

8. Clôture de la vente aux enchères

La phase de clôture de la vente aux enchères est cruciale pour maximiser les offres finales et assurer une clôture en douceur.

Pour les ventes aux enchères en ligne et silencieuses, encouragez un dernier appel d'offres à l'approche de la fin de la vente, à l'aide de comptes à rebours et de rappels. Ensuite, communiquez clairement la fin de la vente aux enchères, annoncez les offres gagnantes et donnez des instructions pour le paiement et la collecte des articles.

9. Activités postérieures à la vente aux enchères

Une fois la vente aux enchères terminée, les activités de suivi sont essentielles pour entretenir les relations et évaluer le succès de l'événement.

Outils pour les ventes aux enchères de bienfaisance dont vous aurez besoin

La planification et l'exécution réussies d'une vente aux enchères caritative nécessitent toute une série d'outils et de ressources pour garantir le bon déroulement de chaque aspect de l'événement. Voici une liste détaillée des outils essentiels dont vous aurez besoin à chaque étape du processus de vente aux enchères.

Plateforme d'enchères

Une plateforme d'enchères fiable est essentielle pour gérer les enchères en ligne ou virtuelles. Elle doit offrir une série de fonctionnalités permettant de rationaliser le processus d'enchère et d'améliorer l'expérience de l'utilisateur.

Recherchez des plates-formes qui offrent

Organisez votre vente aux enchères en ligne gratuitement avec Zeffy

Outils de marketing

Une promotion efficace est essentielle pour attirer les soumissionnaires et maximiser la participation. Utilisez divers outils de marketing pour atteindre un large public et susciter l'enthousiasme.

Outils de gestion des articles

Une bonne gestion des articles mis aux enchères est essentielle à la réussite de l'événement. Des outils de suivi et d'organisation des articles permettront de s'assurer que tout est comptabilisé et présenté de manière efficace.

Outils de traitement des paiements

La sécurité et l'efficacité du traitement des paiements sont essentielles pour collecter des fonds et effectuer des transactions.

Outils de gestion des bénévoles et du personnel

L'organisation d'une vente aux enchères caritative nécessite souvent une équipe de bénévoles ou de membres du personnel pour gérer les différentes tâches.

Outils de reporting et d'analyse

L'analyse post-enchère permet d'évaluer le succès de l'événement et d'identifier les points à améliorer.

Organisez gratuitement une vente aux enchères caritative avec Zeffy

Zeffy est une plateforme de collecte de fonds en ligne 100 % gratuite qui aide les organisations à but non lucratif à lancer des ventes aux enchères, à suivre les informations relatives aux donateurs, à traiter les paiements, et bien plus encore, et ce gratuitement. Contrairement à d'autres logiciels de collecte de fonds, Zeffy est une véritable solution tout-en-un qui offre une gamme complète d'outils. De la billetterie d'événement à la gestion des membres, Zeffy est la seule plateforme qui vous aide à collecter plus de fonds et qui ne prend pas un centime de ce que vous gagnez.  

Avec Zeffy, les organisations à but non lucratif ont accès aux services suivants

Commencez à collecter des fonds avec Zeffy gratuitement

FAQ sur les ventes aux enchères caritatives

Il est essentiel de sélectionner des articles de vente aux enchères de bienfaisance attrayants pour attirer les enchérisseurs et maximiser le potentiel de collecte de fonds. Voici une liste d'articles de vente aux enchères souhaitables et efficaces à prendre en considération :

  • Expériences : Offrez des billets pour des concerts à guichets fermés, un accès VIP à des événements sportifs ou des visites dans les coulisses d'attractions populaires.
  • Biens matériels : Les bijoux haut de gamme, les sacs à main griffés et les montres de qualité supérieure peuvent attirer des offres de grande valeur. Les œuvres d'art originales, les objets de collection rares et les souvenirs dédicacés attirent également les passionnés et les collectionneurs.
  • Services : Vente aux enchères de services tels que des séances d'entraînement personnel, des soins de beauté ou des services de conseil de la part d'experts du secteur.
  • Forfaits à thème : Créez des forfaits à thème mettant en valeur les entreprises locales, par exemple un forfait "séjour" comprenant l'hébergement et des activités dans votre ville. Proposez des articles en rapport avec les vacances ou les saisons à venir, comme un forfait barbecue en été ou une expérience de vacances en hiver.

    • La déductibilité fiscale d'une vente aux enchères caritative dépend de plusieurs facteurs :

  • Pour les donateurs : Si vous faites don d'articles à une vente aux enchères organisée par une organisation caritative, ce don est généralement déductible des impôts. Veillez à obtenir un reçu de l'organisation caritative et gardez à l'esprit que le montant de la déduction correspond généralement à la juste valeur marchande de l'objet. Si vous achetez des articles pour une vente aux enchères, le montant que vous payez n'est pas déductible.
  • Pour les organismes de bienfaisance : Les organismes de bienfaisance doivent déclarer les revenus des ventes aux enchères dans le cadre de leurs activités de collecte de fonds. Le produit est considéré comme un revenu imposable, à moins que l'événement ne soit considéré comme une fonction exonérée en vertu du statut d'exonération fiscale de l'organisme de bienfaisance.

    • Consultez un fiscaliste ou un comptable qui connaît bien les réglementations relatives aux contributions caritatives et aux collectes de fonds afin de vous assurer de leur conformité et de maximiser les avantages fiscaux.

    Le choix du bon site de vente aux enchères caritative est crucial pour le succès de votre vente aux enchères en ligne ou virtuelle. Tenez compte des facteurs suivants lorsque vous choisissez une plateforme :

  • Expérience utilisateur et outils : Assurez-vous que la plateforme est conviviale et qu'elle propose des fonctionnalités telles que les enchères automatisées, les incréments d'enchères, les notifications en temps réel et une interface adaptée aux téléphones portables.
  • Personnalisation : Choisissez une plateforme qui permet de personnaliser les pages d'enchères, les listes d'articles et la marque pour qu'elle corresponde à l'identité de votre organisme de bienfaisance.
  • Traitement des paiements : Garantir un cryptage sécurisé, le respect des réglementations en matière de protection des données et la prise en charge de diverses méthodes de paiement.
  • Assistance et service à la clientèle : Optez pour une plateforme disposant d'une assistance technique fiable et d'un service clientèle réactif pour les organisateurs et les soumissionnaires.
  • Coût : Comparez les frais de configuration, les frais de transaction et les frais supplémentaires, afin de vous assurer que les fonctionnalités et l'assistance fournies sont d'un bon rapport qualité-prix.
  • Intégration et flexibilité : Assurez-vous que la plateforme s'intègre aux systèmes existants et qu'elle peut s'adapter à différents types d'enchères (en direct, silencieuses ou hybrides).

    • La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

    Collecter des dons sans frais
    Rédigé par
    François de Kerret

    Continuez à lire :

    Guides sur les organisations à but non lucratif
    Le guide ultime des règles et des meilleures pratiques en matière d'enchères silencieuses

    Découvrez les règles essentielles des ventes aux enchères silencieuses et les meilleures pratiques pour garantir la réussite de votre événement de collecte de fonds. Apprenez à mettre en place, à organiser et à maximiser la vente aux enchères silencieuse de votre association.

    En savoir plus
    Logiciel pour les organisations à but non lucratif
    Les 8 meilleurs logiciels d'enchères silencieuses de 2024

    Découvrez les 8 meilleures solutions logicielles d'enchères silencieuses pour les organisations à but non lucratif en 2024. Choisissez le logiciel qui répond le mieux à vos besoins pour planifier et organiser votre vente aux enchères en toute transparence.

    En savoir plus
    Idées de collecte de fonds
    20 meilleures idées de paniers d'enchères silencieuses pour les organisations à but non lucratif

    Vous envisagez d'organiser une vente aux enchères silencieuse ? Découvrez des idées simples mais créatives de paniers d'enchères silencieuses pour collecter des dons.

    En savoir plus

    Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

    Collecter des dons sans frais
    Merci ! Votre demande a été reçue !
    Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

    Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

    Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

    Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

    Merci ! Votre demande a été reçue !
    Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

    Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

    S'inscrire gratuitementEn savoir plus

    Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

    Trouver des idées

    Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

    Trouvez des subventions

    Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

    Créez votre association

    Prêt à commencer gratuitement ?

    Collecter des dons sans frais
    Solutions
    Caractéristiques
    ENTREPRISE
    Conseils pour la collecte de fonds
    Support client

    © 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

    Commencer à lever des fonds
    Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
    Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
    With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
    Saviez-vous que
    Collecter des dons sans frais
    With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
    Saviez-vous que
    Collecter des dons sans frais
    Question
    Coût :
    $
    $$
    Effort :
    1
    23
    Fun :
    ★★

    Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

    Des gains rapides pour vous :

    • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
    • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

    Voir notre guide des déclarations de mission

    Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
    $1,715
    sauvegardé
    1
    nouvelle embauche
    2500+
    projets textiles finis
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Toujours dire merci
    Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.