Le bon logiciel de vente aux enchères à but non lucratif garantit le bon déroulement de votre événement de collecte de fonds, de la logistique du jour de la vente aux enchères à l'inscription en passant par le suivi des articles.

Voici un tour d'horizon des 8 meilleurs logiciels d'enchères silencieuses disponibles. Vous pouvez également consulter notre guide complet sur le lancement d'une vente aux enchères silencieuse à but non lucratif pour commencer.

8 meilleurs logiciels d'enchères en ligne pour les organisations à but non lucratif en 2024 (gratuits et payants)

Qu'est-ce qu'un logiciel de vente aux enchères à but non lucratif ?

Le logiciel de vente aux enchères en ligne est un outil conçu pour gérer et organiser des ventes aux enchères silencieuses. Il gère de manière transparente et efficace la liste des articles, l'émission des billets, les enchères et l'ensemble du processus de vente aux enchères silencieuse.

Lorsqu'il s'agit de choisir la bonne plateforme d'enchères en ligne, vous devez rechercher certaines caractéristiques essentielles pour donner vie à vos idées d'enchères silencieuses.

1. Enchères mobiles

Mises à jour automatiques des offres : ‍Automatiquementl'enchère gagnante actuelle de chaque article vendu aux enchères en ligne, l'enchère minimale suivante, la juste valeur marchande (JVM) et le prix d'achat immédiat, le cas échéant.

Notifications push : Informer les enchérisseurs en cas de surenchère. La plupart des logiciels d'enchères en ligne fournissent des mises à jour dans l'application ou les envoient par SMS ou par courrier électronique.

Possibilité de payer dans l'application : Simplifiez le processus de paiement pour vos donateurs en veillant à ce que votre plateforme puisse enregistrer les informations de paiement et permettre un règlement en douceur.

2. Fonctionnalités de la billetterie événementielle

Générer des billets automatiques pour plusieurs participants

Possibilité de personnaliser le billet

Gérer les RSVP des invités de la vente aux enchères silencieuse

Recueillir les demandes de places et les noms des invités

Suivre les restrictions alimentaires des invités de la vente aux enchères silencieuse

Envoyer des rappels automatiques aux invités de la vente aux enchères silencieuse concernant les événements.

3. Check-out et dons

Passerelle sécurisée : Quel que soit le logiciel choisi, assurez-vous qu'il utilise un outil de traitement des paiements sécurisé. Recherchez la conformité à l'industrie des cartes de paiement (PCI) qui garantit la sécurité des informations de vos donateurs et la préservation de la réputation de votre organisation à but non lucratif.

Plusieurs types de paiement : ‍Donnez àvos enchérisseurs la possibilité de payer par différents moyens, notamment par carte de crédit et Apple Pay, et marquez-les comme "payés" s'ils veulent payer en espèces ou par chèque.

Frais de transaction réduits : ‍Choisissezune plateforme qui ne facture pas ou peu de frais de transaction afin de recevoir une grande partie de vos dons. Zeffy est un outil à but non lucratif 100 % gratuit qui vous permet de recevoir le montant total des dons soumis par vos invités.

4. Approvisionnement et planification des postes

Générer des lettres de sollicitation de dons

Proposer des articles et des expériences uniques à inclure

Permet d'identifier les sponsors et donateurs récurrents

Suivre l'état d'avancement des achats

Emplacement de l'élément du journal

Regrouper plusieurs articles en paquets

Générer des descriptions pour les articles

Regrouper les éléments par thème ou par catégorie

Personnaliser les enchères de départ et les augmentations

5. Éléments de gamification

Si vous planifiez des événements virtuels et hybrides, envisagez un logiciel de vente aux enchères avec des fonctions de gamification pour rendre votre expérience plus excitante et plus inclusive pour les invités virtuels.

Les tableaux de classement en direct indiquant les articles de vente aux enchères ayant fait l'objet du plus grand nombre d'offres et les thermomètres de progression de la collecte de fonds sont des moyens remarquables de susciter l'élan.

Les tableaux d'affichage et les comptes à rebours sont des moyens incroyables d'accélérer les enchères en suscitant un sentiment d'urgence.

Comparaison rapide des 8 meilleurs logiciels d'enchères silencieuses

Caractéristiques principales des logiciels de vente aux enchères Logiciel Caractéristiques remarquables Limites Frais Zeffy Logiciel gratuit d'enchères silencieuses et plateforme de collecte de fonds pour toutes sortes d'activités de collecte de fonds Uniquement disponible pour les organisations à but non lucratif aux États-Unis et au Canada Pas de frais Vente aux enchères silencieuse Pro Un logiciel d'enchères dédié à la planification Coût supplémentaire pour l'importation de données et interface parfois obsolète Mobile Pro : 899 $ par an

Mobile Plus : 749 $ par an

Bidsheet Pro : 649 $ par an

Bidsheet Plus : 499 $ par an OneCause Offre un soutien de bout en bout pour la planification et la gestion des ventes aux enchères Peu d'aide pour les événements en personne ou hybrides Plans de tarification personnalisés en fonction des différentes fonctionnalités ClickBid Support personnalisé et dédié Peu ou pas de personnalisation Essentials : 759 $ par an

Enhanced : 1295 $ par an

Full Suite : 2295 $ par an Vente aux enchères scolaires.net Idéalement adapté à l'organisation d'événements de collecte de fonds pour les écoles L'interface est obsolète Gland : 79 $ par événement

Essentials : 1000 $ par an

Plus : 1500 $ par an

Professional : 2000 $ par an Enchères Organiser gratuitement des ventes aux enchères en personne Vous devrez payer un certain montant pour organiser des ventes aux enchères en ligne. Son utilisation est gratuite, mais des frais de performance de 5 % sont prélevés sur les gains, auxquels s'ajoutent les frais de transaction liés au processus de paiement intégré de PayPal (à partir de 2,9 %). Bloomerang Gestion des donateurs et des bénévoles tout-en-un Pas très utile pour créer des enchères En fonction du nombre de contacts ou d'enregistrements ; de 125 $ à 775 $+. La classe en direct Solution de don mobile conviviale et polyvalente pour les événements de vente aux enchères Aide à l'organisation et à la tenue de ventes aux enchères aux États-Unis uniquement Non divulgué

1. Zeffy : le meilleur logiciel gratuit d'enchères silencieuses pour les organisations à but non lucratif

Note G2 : 4.9

Note de Capterra : 4.8

Le logiciel de vente aux enchères silencieuse de Zeffy est un outil pratique et simple, doté de nombreuses fonctionnalités qui vous aideront à planifier et à gérer votre vente aux enchères en ligne du début à la fin.‍

Caractéristiques principales

Une expérience d'enchère optimale : Les organisateurs peuvent créer des ventes aux enchères silencieuses complètes qui incluent des détails clés.

Paiements automatiques : À la clôture de la vente aux enchères en ligne, les paiements sont automatiquement débités de la carte de crédit de l'enchérisseur gagnant.

Une image de marque personnalisable : Pour obtenir une apparence professionnelle et cohérente, adaptez votre formulaire d'enchères silencieuses aux éléments de la marque de votre association.

Envoi automatisé et personnalisé : Personnalisez l'e-mail automatique envoyé aux gagnants de la vente aux enchères.

Tableau de bord de suivi des offres : Contrôlez facilement les offres reçues tout au long de la vente aux enchères - filtrez par article pour identifier les options sans offres et ajustez votre stratégie pour garantir la réussite de l'événement.

Avantages et inconvénients

Passerelle de paiement Zeffy pour les organisations à but non lucratif Pour Cons Générer et partager différents types de billets pour des événements de vente aux enchères

Offrir la possibilité de payer en espèces

Envoyer des courriels de dons personnalisés aux soumissionnaires qui n'ont pas remporté l'appel d'offres

Déduit automatiquement le paiement de l'enchérisseur gagnant

Suivi des offres par article

Zeffy prend en charge les ventes aux enchères en ligne (y compris les enchères mobiles) et en personne.

Permet de gérer l'ensemble de l'événement du début à la fin

Zeffy offre également l'accès à un logiciel complet de collecte de fonds. Uniquement disponible pour les organisations à but non lucratif enregistrées aux États-Unis et au Canada

Frais

100% gratuit, sans frais de transaction ou de plateforme.

Que disent les utilisateurs ?

Zeffy surpasse les autres plateformes de collecte de fonds sans frais, en offrant une formation sur la collecte de fonds et un tableau de bord complet pour les événements et les ventes aux enchères. Après neuf ans d'utilisation d'un autre site de paiement en ligne pour notre association à but non lucratif, nous avons découvert que Zeffy aurait pu nous faire économiser cinq chiffres par an. Malgré notre scepticisme initial quant à la possibilité de changer la confiance des donateurs, Zeffy a été la meilleure décision. - Kendra C.

2. Silent Auction Pro : Meilleur logiciel dédié pour les ventes aux enchères silencieuses et en direct

‍

Note G2 : 4.9

Note de Capterra : 4.8

‍

Silent Auction Pro est un puissant logiciel de vente aux enchères qui permet de planifier et d'exécuter avec succès des ventes aux enchères en direct et silencieuses.

‍

Caractéristiques principales

Textes de surenchère : Les enchérisseurs participant à des ventes aux enchères silencieuses recevront des notifications automatiques par SMS pendant toute la durée de l'événement, leur rappelant d'enchérir à nouveau.

Autocontrôle : ‍Lesenchérisseurs gagnantsrecevront un reçu par courrier électronique indiquant les articles qu'ils ont remportés, qu'ils pourront utiliser pour effectuer le paiement et l'autocontrôle à la fin de l'événement.

Feuilles d'affichage avec code QR : Créez des fiches d'affichage avec un code QR scannable pour le site de vente aux enchères en ligne afin que les enchérisseurs puissent consulter et enchérir directement à partir de leurs appareils mobiles dans le cadre de ventes aux enchères traditionnelles.

Contrôler les offres : Surveillez les noms des enchérisseurs et les dons correspondants placés en temps réel lors des ventes aux enchères silencieuses.

‍

Avantages et inconvénients

Fonctionnalités du logiciel de gestion des enchères Pour Cons Soutien aux ventes aux enchères silencieuses et en direct

Gérer l'événement du début à la fin

Catalogue de vente aux enchères en ligne avec enchères en ligne/mobiles

Créer différents types de tickets Option onéreuse : la cotisation annuelle varie entre 449 et 899 dollars, plus 2 % des recettes de l'événement.

Difficile à comprendre au départ

Problèmes mineurs signalés par les utilisateurs

Frais

Mobile Pro : 899 $ par an

Mobile Plus : 749 $ par an

Bidsheet Pro : 649 $ par an ‍

Bidsheet Plus : 499 $ par an

3. OneCause : Meilleur logiciel d'enchères silencieuses pour les grandes organisations à but non lucratif

‍

Note G2 : 4.7

Note de Capterra : 4.7

‍

OneCause est un outil complet de gestion d'événements particulièrement conçu pour les grandes organisations à but non lucratif. Il permet de gérer de multiples campagnes de dons, de la vente aux enchères silencieuse au peer-to-peer en passant par le text-to-give. ‍

‍

Caractéristiques principales

Gestion des articles et des paquets : ‍Rationalisez l'approvisionnement en articles en générant des lettres de sollicitation pour les sponsors, en suivant l'état de vos articles, en enregistrant l'emplacement de chacun d'entre eux et en regroupant plusieurs articles en paquets.

Gamification : Ajoutez une compétition amicale au processus d'appel d'offres pour maintenir le niveau d'énergie élevé et continuer à collecter des fonds.

Gestion d'événements : ‍Vouspouvez accéder à une suite complète d'outils et de fonctionnalités de collecte de fonds pour la gestion d'événements, y compris la possibilité de vendre des billets, de créer un microsite de collecte de fonds, de gérer les RSVP, de faciliter l'enregistrement sans contact avec des codes QR, et plus encore.

Gestion des sponsors : Identifiez les sponsors en fonction de leur contribution grâce au regroupement et au redimensionnement flexibles des logos. Il permet de suivre facilement tous les parrainages en nature et rémunérés, tout en augmentant les recettes de la collecte de fonds.

‍

Avantages et inconvénients

Caractéristiques du logiciel de vente aux enchères Pour Cons Simple à mettre en place et à utiliser

L'équipe du service clientèle est sympathique et encourageante.

Création intuitive de sites d'enchères

Une facilité d'utilisation incroyable pour les soumissionnaires Plus enclins aux ventes aux enchères en ligne qu'aux événements hybrides

Frais

OneCause propose différents forfaits, tels que Enterprise, Professional et Essentials, avec différentes fonctionnalités et outils de collecte de fonds pour répondre à vos besoins uniques en matière d'enchères silencieuses.

4. Clickbid : le meilleur logiciel d'enchères silencieuses pour une collecte de fonds virtuelle

‍

Note G2 : 4.7

Note de Capterra : 4.7

‍

Spécialisé dans les enchères mobiles, Clickbid est parfaitement adapté à l'organisation et à la réalisation de ventes aux enchères virtuelles. Il propose des pages de renvoi personnalisées pour centraliser les ventes de billets, les catalogues d'enchères, les inscriptions et les dons en un seul endroit.

‍

Caractéristiques principales

Inscription par SMS : Choisissez un mot-clé et demandez aux invités de l'envoyer par SMS pour s'inscrire à l'événement.

Processeur de paiement sécurisé : ‍Utilise lemeilleur processeur de paiement de sa catégorie, Stripe, pour offrir une tranquillité d'esprit aux enchérisseurs et aux organisations à but non lucratif en ce qui concerne les dons.

Solution logicielle d'enchères mobiles : Simplifie la gestion des enchères silencieuses en déterminant instantanément les offres gagnantes et les totaux des caisses.

Messagerie de masse : Grâce à la messagerie de masse, vous pouvez simultanément rappeler aux gagnants d'effectuer des paiements, demander aux donateurs d'ajouter des informations de paiement ou envoyer aux invités une mise à jour sur les événements de collecte de fonds.

‍

‍

Aperçu des fonctionnalités des logiciels pour les organisations à but non lucratif Pour Cons Facile à mettre en place

Les paiements sont directement déposés sur le compte de l'organisation à but non lucratif.

Diffusion en direct d'événements en personne

Essai gratuit offert Personnalisation limitée

Problèmes liés à l'établissement de rapports

Frais

Essentiels : 759 $/an

Amélioré : 1 295 $/an ‍

Suite complète : 2 295 $/an

5. SchoolAuction.Net : Meilleur logiciel de vente aux enchères conçu pour les écoles

‍

Note G2 : 4.6

Note de Capterra : 4.7

‍

SchoolAcution.net est une vente aux enchères silencieuse pour les organisations à but non lucratif, principalement pour les écoles. Elle est présente depuis longtemps dans le domaine de la collecte de fonds et est très respectée et jugée digne de confiance dans le secteur des ventes aux enchères caritatives.

‍

Caractéristiques principales

Sites d'événements uniques : Créez un site distinct pour chaque événement avec des thèmes, des paramètres, des équipes et des rapports uniques.

Une assistance de qualité : ‍Lesconseils intégrés, les vidéos illustrées et les articles facilitent la prise en main des enchères. L'équipe d'assistance est disponible à tout moment pour une aide rapide et personnalisée.

Ventes aux enchères hybrides et virtuelles en direct : Réunissez la diffusion en direct, les enchères et le chat en un seul endroit pour permettre aux supporters de participer à la vente aux enchères silencieuse où qu'ils se trouvent - au gala ou chez eux.

Enchères mobiles : ‍Les enchérisseurs à domicile et les invités peuvent utiliser leurs appareils mobiles pour enchérir et recevoir des messages de surenchère par e-mail/texte.

‍

Avantages et inconvénients

‍

Fonctionnalités complètes du logiciel de vente aux enchères Pour Cons Des ressources étendues pour planifier les ventes aux enchères en ligne

Élaborer des offres de parrainage pour mobiliser les donateurs

Concours de vote pour trouver l'événement de collecte de fonds à organiser

Différents choix possibles pour le traitement des cartes de crédit L'interface utilisateur est compliquée et obsolète

Quelques problèmes ont été signalés par les utilisateurs en ce qui concerne les rapports post-événement et les reçus des invités.

Frais

Gland : 79 $/par événement

Essentiels : 1000 $/par an

Plus : $1500/par an ‍

Professionnel : 2000 $ par an

6. BiddingOwl : le meilleur pour les ventes aux enchères en personne

‍

Note G2 : 4.7

Note de Capterra : 4.8

‍

Organisez de petites ventes aux enchères en personne avec des feuilles d'enchères gratuitement sur BiddingOwl. BiddingOwl offre une assistance clientèle remarquable et une plateforme de gestion complète pour garantir le bon déroulement de votre vente aux enchères caritative traditionnelle.

‍

Caractéristiques principales

Vente de billets : Cette fonction facilite la création et la vente de billets pour des événements.

Notifications instantanées : Cette fonction permet de s'assurer que les enchérisseurs et les donateurs reçoivent des notifications instantanées par SMS ou par courrier électronique lorsqu'ils sont surenchéris ou remportent un article de vente aux enchères silencieuse.

Enchère par procuration : Définit une offre par procuration qui permet au système d'enchérir au nom du donateur jusqu'au montant qu'il a fixé comme offre maximale.

Plusieurs options de paiement : ‍Les donateurs peuvent payer avec les principales cartes de crédit (PayPal ou Stripe) ou payer directement en espèces ou par chèque en dehors du système.

Avantages et inconvénients

‍

Fonctionnalités du logiciel d'enchères événementielles Pour Cons Mise en place rapide de ventes aux enchères caritatives

Page d'accueil personnalisée et téléchargement avancé d'images pour le site de vente aux enchères

Diffusion en direct d'événements physiques

Lancez facilement des campagnes de courrier électronique et de SMS pour la promotion d'événements Prélève 5% des enchères gagnantes des ventes aux enchères en ligne

Sécurité non conforme aux normes PCI

Soutien linguistique limité

Frais

Enchères en ligne : 5% des enchères gagnantes

Billets et collecte de fonds : Gratuit ‍

Plus d'outils de soutien et de collecte de fonds : Gratuit

7. Bloomerang : Meilleur pour la gestion des bénévoles et des donateurs

‍

Note G2 : 4.7

Note de Capterra : 4.7

‍

Une vente aux enchères silencieuse réussie repose sur les donateurs et les bénévoles. Avec Bloomerang, vous pouvez gérer votre écosystème, y compris les donateurs, les sponsors, les bénévoles, les bénéficiaires, etc.

‍

Caractéristiques principales

Gestion des donateurs : ‍Monitoringcampaign success, important donor data, donor retention rate, donor engagement, and incoming donations all in one solution.

Planification d'événements : Outils de collecte de fonds pour planifier des événements de collecte de fonds, y compris l'inscription, la billetterie et le suivi des participants.

Capacités mobiles : Utilisez l'application mobile de Bloomerang pour mettre à jour instantanément les profils des donateurs et traiter en toute sécurité les paiements par carte de crédit et en espèces.

Marketing et engagement : Outils intégrés de marketing par courriel pour partager des courriels, des lettres, des enquêtes et des remerciements personnalisés afin d'établir des relations durables avec les donateurs.

Avantages et inconvénients

‍

Caractéristiques de l'intégration logicielle Pour Cons Intégration avec Quickbooks online

Interface conviviale

Grandement personnalisable

Hautement intuitif et visuellement attrayant Options limitées pour le suivi des événements

Une courbe d'apprentissage un peu longue avec la fonction de rapport

Frais

Commence à 83 $ par mois pour un montant inférieur à 250 000 $ de fonds collectés par an.

À partir de 125 $ plus de 250 000 $ de fonds collectés chaque année.

8. Classy Live : Meilleur logiciel de vente aux enchères pour les enchères mobiles

‍

Note G2 : 4.4

Note de Capterra : 4.3

‍

Que ce soit en personne, en direct ou de manière hybride, organisez vos ventes aux enchères caritatives avec succès grâce à Classy Live.

Grâce à sa solution d'enchères mobiles, les clients peuvent regarder et enchérir sur des articles depuis n'importe où, recevoir des mises à jour sur les articles enchéris et recevoir des reçus détaillés par courrier électronique pour l'auto-évaluation.

Caractéristiques principales

Notifications d'enchères : Envoyez des notifications push automatisées concernant les surenchères afin d'encourager les participants à enchérir davantage.

Articles vedettes : Cette étiquette met en évidence les articles populaires ou à gros prix qui attireront l'attention des invités et permettront d'acheminer davantage de fonds vers votre cause.

Feuilles d'articles : Imprimez des feuilles personnalisées pour chaque article de la vente aux enchères silencieuse de charité, chacune avec un code QR unique pour les événements en personne. ‍

Paiements multiples : Permettez aux participants de payer par chèque, en espèces ou par carte de crédit et de compléter leur don par un système de caisse automatique.

‍

‍

Aperçu des fonctions d'enchères améliorées Pour Cons Ajouter un article de "fonds de besoin" aux articles de la vente aux enchères pour collecter des fonds supplémentaires.

Téléchargez et modifiez en masse des articles pour des ventes aux enchères caritatives

Activer la fonction "Acheter maintenant" et définir des enchères maximales automatiques

Envoyer des messages électroniques ou des SMS pour encourager les enchères

Obtenir instantanément un aperçu en temps réel de toutes les activités d'enchères et de dons soutient les ventes aux enchères silencieuses organisées uniquement aux États-Unis

La tarification n'est pas transparente

Frais

Classy Live n'a pas communiqué son prix, vous devez donc le contacter.

Une plateforme d'enchères en ligne performante

Que vous prévoyiez d'organiser une vente aux enchères silencieuse en personne ou entièrement virtuelle, le logiciel de vente aux enchères 100 % gratuit de Zeffy peut aider les organisations à but non lucratif à réduire leur charge de travail et à créer des ventes aux enchères caritatives uniques en leur genre !

Questions fréquemment posées : Enchères silencieuses de bienfaisance

Comment organiser une vente aux enchères en ligne ? Voici comment vous pouvez mettre en place une vente aux enchères virtuelle sur le logiciel de vente aux enchères de votre choix : Créez votre page d'enchères caritatives et faites appel à votre réseau pour trouver des sponsors et des partenaires. Sécurisez les articles et commencez à les télécharger avec leur description. Générer des billets et créer des formulaires d'inscription. Faites connaître votre vente aux enchères caritative sur les réseaux sociaux. Ouvrir l'appel d'offres et continuer à surveiller l'activité de l'appel d'offres Assurer le suivi des gains et des paiements, en veillant à ce que toutes les transactions soient traitées en toute sécurité.

Comment faire une feuille d'enchères silencieuses ? Pour créer une feuille d'appel d'offres, concentrez-vous sur l'ajout des détails de la vente aux enchères caritative : Titre de l'objet de la vente aux enchères caritative Description simple et détaillée de chaque article avec le nom du donateur ou du sponsor Numéro de l'article Juste valeur marchande du bien Enchère minimale de départ Augmentation minimale Prix d'achat immédiat des articles

Pourquoi organiser une vente aux enchères silencieuse en ligne ? À l'ère du numérique, organiser une vente aux enchères silencieuse en ligne présente de nombreux avantages. C'est une solution pratique, qui permet aux donateurs de soumettre leurs offres directement à partir de leur smartphone. Les organisations à but non lucratif peuvent prolonger les événements de collecte de fonds en laissant la fenêtre de vente aux enchères ouverte pendant quelques jours. Une vente aux enchères silencieuse permet également de gagner du temps et de réduire les efforts. Il n'est pas nécessaire de collecter et d'évaluer les données des enchérisseurs à l'aide de feuilles d'enchères. Le logiciel enregistre instantanément et efficacement toutes les données relatives aux soumissionnaires et informe le gagnant.

Le logiciel d'enchères silencieuses est également une solution rentable. Il réduit la nécessité d'imprimer des feuilles d'enchères, de disposer des planchettes à pince, de choisir un lieu et de rechercher des bénévoles.

