Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Accueil
/
Blog
/
Les 8 meilleurs logiciels d'enchères silencieuses de 2024
Logiciel pour les organisations à but non lucratif

Les 8 meilleurs logiciels d'enchères silencieuses de 2024

14 novembre 2024

Le bon logiciel de vente aux enchères à but non lucratif garantit le bon déroulement de votre événement de collecte de fonds, de la logistique du jour de la vente aux enchères à l'inscription en passant par le suivi des articles. 

Voici un tour d'horizon des 8 meilleurs logiciels d'enchères silencieuses disponibles. Vous pouvez également consulter notre guide complet sur le lancement d'une vente aux enchères silencieuse à but non lucratif pour commencer.

8 meilleurs logiciels d'enchères en ligne pour les organisations à but non lucratif en 2024 (gratuits et payants)

Qu'est-ce qu'un logiciel de vente aux enchères à but non lucratif ? 

Le logiciel de vente aux enchères en ligne est un outil conçu pour gérer et organiser des ventes aux enchères silencieuses. Il gère de manière transparente et efficace la liste des articles, l'émission des billets, les enchères et l'ensemble du processus de vente aux enchères silencieuse. 

Lorsqu'il s'agit de choisir la bonne plateforme d'enchères en ligne, vous devez rechercher certaines caractéristiques essentielles pour donner vie à vos idées d'enchères silencieuses.

1. Enchères mobiles 

2. Fonctionnalités de la billetterie événementielle 

3. Check-out et dons 

‍Se sentir soutenu lorsque vous établissez les règles de votre vente aux enchères silencieuse.

4. Approvisionnement et planification des postes 

5. Éléments de gamification 

Si vous planifiez des événements virtuels et hybrides, envisagez un logiciel de vente aux enchères avec des fonctions de gamification pour rendre votre expérience plus excitante et plus inclusive pour les invités virtuels. 

Comparaison rapide des 8 meilleurs logiciels d'enchères silencieuses

Caractéristiques principales des logiciels de vente aux enchères
Logiciel Caractéristiques remarquables Limites Frais
Zeffy Logiciel gratuit d'enchères silencieuses et plateforme de collecte de fonds pour toutes sortes d'activités de collecte de fonds Uniquement disponible pour les organisations à but non lucratif aux États-Unis et au Canada Pas de frais
Vente aux enchères silencieuse Pro Un logiciel d'enchères dédié à la planification Coût supplémentaire pour l'importation de données et interface parfois obsolète Mobile Pro : 899 $ par an
Mobile Plus : 749 $ par an
Bidsheet Pro : 649 $ par an
Bidsheet Plus : 499 $ par an
OneCause Offre un soutien de bout en bout pour la planification et la gestion des ventes aux enchères Peu d'aide pour les événements en personne ou hybrides Plans de tarification personnalisés en fonction des différentes fonctionnalités
ClickBid Support personnalisé et dédié Peu ou pas de personnalisation Essentials : 759 $ par an
Enhanced : 1295 $ par an
Full Suite : 2295 $ par an
Vente aux enchères scolaires.net Idéalement adapté à l'organisation d'événements de collecte de fonds pour les écoles L'interface est obsolète Gland : 79 $ par événement
Essentials : 1000 $ par an
Plus : 1500 $ par an
Professional : 2000 $ par an
Enchères Organiser gratuitement des ventes aux enchères en personne Vous devrez payer un certain montant pour organiser des ventes aux enchères en ligne. Son utilisation est gratuite, mais des frais de performance de 5 % sont prélevés sur les gains, auxquels s'ajoutent les frais de transaction liés au processus de paiement intégré de PayPal (à partir de 2,9 %).
Bloomerang Gestion des donateurs et des bénévoles tout-en-un Pas très utile pour créer des enchères En fonction du nombre de contacts ou d'enregistrements ; de 125 $ à 775 $+.
La classe en direct Solution de don mobile conviviale et polyvalente pour les événements de vente aux enchères Aide à l'organisation et à la tenue de ventes aux enchères aux États-Unis uniquement Non divulgué

1. Zeffy : le meilleur logiciel gratuit d'enchères silencieuses pour les organisations à but non lucratif

Le logiciel de vente aux enchères silencieuse de Zeffy est un outil pratique et simple, doté de nombreuses fonctionnalités qui vous aideront à planifier et à gérer votre vente aux enchères en ligne du début à la fin.‍

Caractéristiques principales

Tableau de bord de suivi des offres : Contrôlez facilement les offres reçues tout au long de la vente aux enchères - filtrez par article pour identifier les options sans offres et ajustez votre stratégie pour garantir la réussite de l'événement.

Avantages et inconvénients

Passerelle de paiement Zeffy pour les organisations à but non lucratif
Pour Cons
  • Générer et partager différents types de billets pour des événements de vente aux enchères
  • Offrir la possibilité de payer en espèces
  • Envoyer des courriels de dons personnalisés aux soumissionnaires qui n'ont pas remporté l'appel d'offres
  • Déduit automatiquement le paiement de l'enchérisseur gagnant
  • Suivi des offres par article
  • Zeffy prend en charge les ventes aux enchères en ligne (y compris les enchères mobiles) et en personne.
  • Permet de gérer l'ensemble de l'événement du début à la fin
  • Zeffy offre également l'accès à un logiciel complet de collecte de fonds.
 Uniquement disponible pour les organisations à but non lucratif enregistrées aux États-Unis et au Canada

Frais 

100% gratuit, sans frais de transaction ou de plateforme.

Que disent les utilisateurs ?

Zeffy surpasse les autres plateformes de collecte de fonds sans frais, en offrant une formation sur la collecte de fonds et un tableau de bord complet pour les événements et les ventes aux enchères. Après neuf ans d'utilisation d'un autre site de paiement en ligne pour notre association à but non lucratif, nous avons découvert que Zeffy aurait pu nous faire économiser cinq chiffres par an. Malgré notre scepticisme initial quant à la possibilité de changer la confiance des donateurs, Zeffy a été la meilleure décision. - Kendra C.

Organisez une vente aux enchères silencieuse 100% gratuite pour votre association avec Zeffy !

2. Silent Auction Pro : Meilleur logiciel dédié pour les ventes aux enchères silencieuses et en direct 

Silent Auction Pro est un puissant logiciel de vente aux enchères qui permet de planifier et d'exécuter avec succès des ventes aux enchères en direct et silencieuses. 

Caractéristiques principales

Avantages et inconvénients

Fonctionnalités du logiciel de gestion des enchères
Pour Cons
  • Soutien aux ventes aux enchères silencieuses et en direct
  • Gérer l'événement du début à la fin
  • Catalogue de vente aux enchères en ligne avec enchères en ligne/mobiles
  • Créer différents types de tickets
  • Option onéreuse : la cotisation annuelle varie entre 449 et 899 dollars, plus 2 % des recettes de l'événement.
  • Difficile à comprendre au départ
  • Problèmes mineurs signalés par les utilisateurs

Frais 

3. OneCause : Meilleur logiciel d'enchères silencieuses pour les grandes organisations à but non lucratif

OneCause est un outil complet de gestion d'événements particulièrement conçu pour les grandes organisations à but non lucratif. Il permet de gérer de multiples campagnes de dons, de la vente aux enchères silencieuse au peer-to-peer en passant par le text-to-give. ‍

Caractéristiques principales 

Avantages et inconvénients

Caractéristiques du logiciel de vente aux enchères
Pour Cons
  • Simple à mettre en place et à utiliser
  • L'équipe du service clientèle est sympathique et encourageante.
  • Création intuitive de sites d'enchères
  • Une facilité d'utilisation incroyable pour les soumissionnaires
 Plus enclins aux ventes aux enchères en ligne qu'aux événements hybrides

Frais 

OneCause propose différents forfaits, tels que Enterprise, Professional et Essentials, avec différentes fonctionnalités et outils de collecte de fonds pour répondre à vos besoins uniques en matière d'enchères silencieuses.

4. Clickbid : le meilleur logiciel d'enchères silencieuses pour une collecte de fonds virtuelle 

Spécialisé dans les enchères mobiles, Clickbid est parfaitement adapté à l'organisation et à la réalisation de ventes aux enchères virtuelles. Il propose des pages de renvoi personnalisées pour centraliser les ventes de billets, les catalogues d'enchères, les inscriptions et les dons en un seul endroit.  

Caractéristiques principales 

Avantages et inconvénients

Aperçu des fonctionnalités des logiciels pour les organisations à but non lucratif
Pour Cons
  • Facile à mettre en place
  • Les paiements sont directement déposés sur le compte de l'organisation à but non lucratif.
  • Diffusion en direct d'événements en personne
  • Essai gratuit offert
  • Personnalisation limitée
  • Problèmes liés à l'établissement de rapports

Frais 

5. SchoolAuction.Net : Meilleur logiciel de vente aux enchères conçu pour les écoles

SchoolAcution.net est une vente aux enchères silencieuse pour les organisations à but non lucratif, principalement pour les écoles. Elle est présente depuis longtemps dans le domaine de la collecte de fonds et est très respectée et jugée digne de confiance dans le secteur des ventes aux enchères caritatives. 

Caractéristiques principales

Avantages et inconvénients

Fonctionnalités complètes du logiciel de vente aux enchères
Pour Cons
  • Des ressources étendues pour planifier les ventes aux enchères en ligne
  • Élaborer des offres de parrainage pour mobiliser les donateurs
  • Concours de vote pour trouver l'événement de collecte de fonds à organiser
  • Différents choix possibles pour le traitement des cartes de crédit
  • L'interface utilisateur est compliquée et obsolète
  • Quelques problèmes ont été signalés par les utilisateurs en ce qui concerne les rapports post-événement et les reçus des invités.

Frais 

6. BiddingOwl : le meilleur pour les ventes aux enchères en personne  

Organisez de petites ventes aux enchères en personne avec des feuilles d'enchères gratuitement sur BiddingOwl. BiddingOwl offre une assistance clientèle remarquable et une plateforme de gestion complète pour garantir le bon déroulement de votre vente aux enchères caritative traditionnelle. 

Caractéristiques principales 

Avantages et inconvénients

Fonctionnalités du logiciel d'enchères événementielles
Pour Cons
  • Mise en place rapide de ventes aux enchères caritatives
  • Page d'accueil personnalisée et téléchargement avancé d'images pour le site de vente aux enchères
  • Diffusion en direct d'événements physiques
  • Lancez facilement des campagnes de courrier électronique et de SMS pour la promotion d'événements
  • Prélève 5% des enchères gagnantes des ventes aux enchères en ligne
  • Sécurité non conforme aux normes PCI
  • Soutien linguistique limité

Frais 

7. Bloomerang : Meilleur pour la gestion des bénévoles et des donateurs  

Une vente aux enchères silencieuse réussie repose sur les donateurs et les bénévoles. Avec Bloomerang, vous pouvez gérer votre écosystème, y compris les donateurs, les sponsors, les bénévoles, les bénéficiaires, etc.

Caractéristiques principales 

Avantages et inconvénients

Caractéristiques de l'intégration logicielle
Pour Cons
  • Intégration avec Quickbooks online
  • Interface conviviale
  • Grandement personnalisable
  • Hautement intuitif et visuellement attrayant
  • Options limitées pour le suivi des événements
  • Une courbe d'apprentissage un peu longue avec la fonction de rapport

Frais 

‍‍

8. Classy Live : Meilleur logiciel de vente aux enchères pour les enchères mobiles 

Que ce soit en personne, en direct ou de manière hybride, organisez vos ventes aux enchères caritatives avec succès grâce à Classy Live

Grâce à sa solution d'enchères mobiles, les clients peuvent regarder et enchérir sur des articles depuis n'importe où, recevoir des mises à jour sur les articles enchéris et recevoir des reçus détaillés par courrier électronique pour l'auto-évaluation.

Caractéristiques principales 

Avantages et inconvénients

Aperçu des fonctions d'enchères améliorées
Pour Cons
  • Ajouter un article de "fonds de besoin" aux articles de la vente aux enchères pour collecter des fonds supplémentaires.
  • Téléchargez et modifiez en masse des articles pour des ventes aux enchères caritatives
  • Activer la fonction "Acheter maintenant" et définir des enchères maximales automatiques
  • Envoyer des messages électroniques ou des SMS pour encourager les enchères
  • Obtenir instantanément un aperçu en temps réel de toutes les activités d'enchères et de dons
  • soutient les ventes aux enchères silencieuses organisées uniquement aux États-Unis
  • La tarification n'est pas transparente

Frais 

Classy Live n'a pas communiqué son prix, vous devez donc le contacter.

Une plateforme d'enchères en ligne performante 

Que vous prévoyiez d'organiser une vente aux enchères silencieuse en personne ou entièrement virtuelle, le logiciel de vente aux enchères 100 % gratuit de Zeffy peut aider les organisations à but non lucratif à réduire leur charge de travail et à créer des ventes aux enchères caritatives uniques en leur genre !

Découvrez le logiciel d'enchères silencieuses 100% gratuit de Zeffy pour les organisations à but non lucratif.

Questions fréquemment posées : Enchères silencieuses de bienfaisance

Voici comment vous pouvez mettre en place une vente aux enchères virtuelle sur le logiciel de vente aux enchères de votre choix :

  • Créez votre page d'enchères caritatives et faites appel à votre réseau pour trouver des sponsors et des partenaires.
  • Sécurisez les articles et commencez à les télécharger avec leur description.
  • Générer des billets et créer des formulaires d'inscription.
  • Faites connaître votre vente aux enchères caritative sur les réseaux sociaux.
  • Ouvrir l'appel d'offres et continuer à surveiller l'activité de l'appel d'offres
  • Assurer le suivi des gains et des paiements, en veillant à ce que toutes les transactions soient traitées en toute sécurité.

    • Pour créer une feuille d'appel d'offres, concentrez-vous sur l'ajout des détails de la vente aux enchères caritative :

  • Titre de l'objet de la vente aux enchères caritative
  • Description simple et détaillée de chaque article avec le nom du donateur ou du sponsor
  • Numéro de l'article
  • Juste valeur marchande du bien
  • Enchère minimale de départ
  • Augmentation minimale
  • Prix d'achat immédiat des articles

    • À l'ère du numérique, organiser une vente aux enchères silencieuse en ligne présente de nombreux avantages. C'est une solution pratique, qui permet aux donateurs de soumettre leurs offres directement à partir de leur smartphone. Les organisations à but non lucratif peuvent prolonger les événements de collecte de fonds en laissant la fenêtre de vente aux enchères ouverte pendant quelques jours. Une vente aux enchères silencieuse permet également de gagner du temps et de réduire les efforts. Il n'est pas nécessaire de collecter et d'évaluer les données des enchérisseurs à l'aide de feuilles d'enchères. Le logiciel enregistre instantanément et efficacement toutes les données relatives aux soumissionnaires et informe le gagnant.
    Le logiciel d'enchères silencieuses est également une solution rentable. Il réduit la nécessité d'imprimer des feuilles d'enchères, de disposer des planchettes à pince, de choisir un lieu et de rechercher des bénévoles.

    Le choix du prix de votre vente aux enchères silencieuse est essentiel pour garantir les résultats de vos efforts de collecte de fonds. Voici quelques idées d'articles de vente aux enchères populaires à prendre en considération :

  • Voyages de luxe
  • Dégustation de vin
  • Paniers-cadeaux pour la vente aux enchères silencieuse
  • Journée de spa
  • Billets d'événements exclusifs
  • Œuvres d'art ou bijoux

    • Consultez notre liste complète d'idées de ventes aux enchères silencieuses.

    La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

    Collecter des dons sans frais
    Rédigé par
    Camille Duboz

    Continuez à lire :

    Idées de collecte de fonds
    20 meilleures idées de paniers d'enchères silencieuses pour les organisations à but non lucratif

    Vous envisagez d'organiser une vente aux enchères silencieuse ? Découvrez des idées simples mais créatives de paniers d'enchères silencieuses pour collecter des dons.

    En savoir plus

    Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

    Collecter des dons sans frais
    Merci ! Votre demande a été reçue !
    Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

    Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

    Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

    Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

    Merci ! Votre demande a été reçue !
    Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

    Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

    S'inscrire gratuitementEn savoir plus

    Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

    Trouver des idées

    Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

    Trouvez des subventions

    Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

    Créez votre association

    Prêt à commencer gratuitement ?

    Collecter des dons sans frais
    Solutions
    Caractéristiques
    ENTREPRISE
    Conseils pour la collecte de fonds
    Support client

    © 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

    Commencer à lever des fonds
    Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
    Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
    With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
    Saviez-vous que
    Collecter des dons sans frais
    With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
    Saviez-vous que
    Collecter des dons sans frais
    Question
    Coût :
    $
    $$
    Effort :
    1
    23
    Fun :
    ★★

    Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

    Des gains rapides pour vous :

    • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
    • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

    Voir notre guide des déclarations de mission

    Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
    $1,715
    sauvegardé
    1
    nouvelle embauche
    2500+
    projets textiles finis
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Toujours dire merci
    Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.