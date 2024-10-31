Comment Zeffy peut être gratuit ?
Quelles sont les règles des ventes aux enchères silencieuses et pourquoi sont-elles importantes ?

Les ventes aux enchères silencieuses sont des événements de collecte de fonds très populaires, et ce pour de bonnes raisons. Avec les bons articles, la bonne organisation et la bonne stratégie, les enchères silencieuses peuvent être un excellent moyen pour les organisations à but non lucratif de mobiliser leurs sympathisants et de recueillir des tonnes de dons, que la vente aux enchères se déroule en ligne ou en personne.

Mais comme tout jeu ou événement, les ventes aux enchères silencieuses requièrent quelques règles afin de les rendre aussi fructueuses que possible. En établissant des politiques et en mettant en œuvre les meilleures pratiques, les organisations à but non lucratif peuvent rendre leurs ventes aux enchères silencieuses aussi amusantes, engageantes et rentables que possible.

Les 10 règles à respecter pour les ventes aux enchères silencieuses

1. Définir les heures de début et de fin

Veillez à fixer des heures de début et de fin spécifiques pour votre vente aux enchères et communiquez clairement ces heures à vos participants, soit par des affiches sur le lieu de l'événement, soit par des courriels avant l'événement. L'établissement d'une heure de début et de fin aide votre association à s'organiser et garantit que tout le monde a une chance égale d'enchérir sur les articles. 

2. Fixer le prix des articles vendus aux enchères en fonction de leur juste valeur marchande (fmv)

Fixer le prix des articles vendus aux enchères silencieuses en fonction de leur juste valeur marchande permet d'établir une base de référence pour les enchères et de s'assurer que les articles sont vendus à un prix raisonnable.

En outre, la détermination précise du prix des articles peut également renforcer la confiance des participants dans l'intégrité de la vente aux enchères et leur volonté d'enchérir.

3. Fixer des incréments d'offres minimums

Pour que les enchères restent compétitives et que votre association génère suffisamment de revenus, veillez à spécifier une augmentation minimale des enchères pour chaque article. Par exemple, si l'augmentation est de 10 $ et que l'enchère actuelle est de 50 $, l'enchère suivante doit être d'au moins 60 $. 

Veillez à faire figurer ces informations sur les feuilles d'appel d'offres et sur les affiches (directives relatives aux ventes aux enchères silencieuses) lors des événements en personne afin d'éviter que des offres ne soient disqualifiées.

4. Permettre aux participants d'enchérir sur plusieurs articles 

L'un des meilleurs moyens de maximiser les recettes d'une vente aux enchères silencieuse est d'encourager les participants à enchérir sur les articles autant de fois qu'ils le souhaitent. 

Les offres multiples peuvent faire grimper le prix de vente final des articles disponibles et donner aux enchérisseurs plus de flexibilité et d'options lorsqu'il s'agit de participer.

5. Toutes les offres et ventes sont définitives 

Le fait de rendre toutes les offres et les ventes définitives protège l'intégrité de la vente aux enchères et garantit que toutes les offres sont faites de bonne foi. 

En règle générale, les organisations à but non lucratif mentionnent cette politique au bas de leurs documents et annonces de vente aux enchères.

6. Exiger que tous les soumissionnaires paient intégralement à la fin de l'enchère 

De nombreuses organisations caritatives autorisent les paiements différés à la fin de la vente aux enchères, ce qui signifie que les gagnants peuvent payer l'article qu'ils ont remporté à une date ultérieure. Bien que cela donne aux donateurs un peu plus de flexibilité, votre association risque de ne pas être payée du tout ou de ne pas être payée à temps.

Au lieu de cela, exigez que tous les enchérisseurs gagnants paient le montant total de leur enchère à la fin de la vente aux enchères. Veillez à ce que votre processus de paiement soit simple et sécurisé et proposez plusieurs options de paiement, telles que les cartes de crédit et les paiements mobiles, pour faciliter les choses.

7. Mettre en place des limites raisonnables

Envisagez de limiter le nombre d'articles qu'un même enchérisseur peut remporter ou le montant total qu'il peut dépenser. Cela permet d'éviter qu'un seul enchérisseur ne domine l'enchère et favorise une distribution plus équitable des articles.

8. Définir les restrictions d'âge applicables 

Certains articles, tels que l'alcool ou les objets de collection, peuvent être soumis à des restrictions d'âge. Assurez-vous que ces restrictions sont clairement indiquées et vérifiez l'âge des enchérisseurs si nécessaire. 

9. S'assurer que les soumissionnaires sont conscients des risques

Lorsque les supporters enchérissent sur un article, ils en assument le risque.

Même si la plupart des gens savent que cette règle fait partie intégrante de toute vente aux enchères, il n'est pas inutile de rappeler aux enchérisseurs tous les risques liés aux objets et au processus d'enchère. L'inclusion d'une clause de non-responsabilité dans les conditions de la vente aux enchères est un bon moyen de protéger votre organisation.

10. Vendre des articles en l'état

Tous les articles doivent être vendus dans leur état actuel, sans garantie. 

Décrivez clairement l'état de chaque objet dans vos documents de vente aux enchères afin de fixer des attentes appropriées et de réduire le risque de litiges.

Les 6 meilleures pratiques pour organiser une vente aux enchères silencieuse

Pour que votre vente aux enchères soit un succès, veillez à respecter les règles et les meilleures pratiques suivantes en matière de ventes aux enchères silencieuses.

1. Commencer à planifier tôt

Organiser une vente aux enchères demande beaucoup de travail. Pour éviter les maux de tête, assurez-vous de commencer à planifier le plus tôt possible :

2. Proposer des articles de vente aux enchères diversifiés

L'un des meilleurs moyens de rentabiliser votre vente aux enchères est de proposer un mélange d'articles à différents niveaux de prix, tels que des expériences, des paniers-cadeaux, des souvenirs et des services uniques. Vous pouvez également vous concentrer sur les intérêts d'un public cible spécifique pour une vente aux enchères plus ciblée.

3. Rendre les enchères simples et faciles

Pour que les supporters restent engagés et désireux de participer, les enchères doivent être aussi faciles et simples que possible. Il peut s'agir d'une offre :

4. Rendre l'espace événementiel attrayant

Si votre vente aux enchères est organisée en personne, vous devrez vous assurer que l'espace physique est bien aménagé. Cela peut inclure 

5. Prendre la promotion au sérieux 

Comme pour tout événement de collecte de fonds, l'organisation d'une vente aux enchères nécessite des initiatives de marketing et de promotion pour faire passer le message. Avant l'événement, veillez à

6. Toujours assurer le suivi

Pour que les participants se sentent valorisés et que votre organisation puisse organiser un autre événement réussi à l'avenir, veillez à.. :

Règles de la vente aux enchères silencieuse Exemple de modèle

Utilisez ce modèle de règles pour les ventes aux enchères silencieuses pour commencer votre propre travail !

[Nom de votre organisation à but non lucratif]

Règles de la vente aux enchères silencieuse

Bienvenue à notre vente aux enchères silencieuse ! Veuillez prendre connaissance de nos règles de vente aux enchères afin de garantir une expérience équitable et agréable à tous les participants.

1. Période de soumission

2. Juste valeur marchande

3. Incrément d'offre minimum

4. Offres multiples

5. Caractère définitif des offres et des ventes

6. Obligations de paiement

7. Limites

8. Restrictions liées à l'âge

9. Prise en charge du risque

10. Changements de points

11. Détermination des gagnants

12. En l'état

Nous vous remercions de participer à notre vente aux enchères silencieuse et de soutenir [le nom de votre organisation à but non lucratif]. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter [personne de contact] à [coordonnées].

Bonne enchère !

Lancez gratuitement votre vente aux enchères silencieuse avec Zeffy 

La préparation et l'exécution d'une vente aux enchères silencieuse efficace et amusante pour votre association peuvent sembler fastidieuses. Mais avec les bonnes règles, les bonnes procédures, les meilleures pratiques et les bons outils, votre association peut s'assurer que chaque vente aux enchères silencieuse est un grand succès.

En utilisant un logiciel d'enchères silencieuses gratuit comme Zeffy, votre association peut rendre la participation à vos enchères simple et amusante grâce aux enchères mobiles, aux notifications d'enchères automatisées, à la facilité de paiement et à bien d'autres choses encore. De plus, les associations peuvent profiter des outils gratuits de marketing et d'engagement de Zeffy pour communiquer les règles à l'avance par e-mail et faire un suivi pour remercier les participants à la fin de la vente.

Règles de la vente aux enchères silencieuse : FAQ

Une vente aux enchères silencieuse est un excellent moyen de collecter des fonds parce qu'elle engage les donateurs, offre une expérience interactive et permet de collecter des fonds importants sans la pression des enchères en direct. Les enchères silencieuses permettent aux participants d'enchérir sur des articles à leur propre rythme, créant ainsi une atmosphère plus détendue et plus sociale. Elles donnent également l'occasion aux donateurs de soutenir la cause tout en repartant avec des biens ou des expériences tangibles, ce qui leur permet de se sentir plus proches de l'organisation. Les ventes aux enchères silencieuses peuvent être organisées en personne ou en ligne, ce qui permet de les adapter à différents événements et aux préférences du public.

Une vente aux enchères silencieuse est un type de vente aux enchères caritative où des objets ou des expériences sont exposés et où les participants placent leurs offres discrètement, soit sur des feuilles de papier, soit par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne. Contrairement à une vente aux enchères en direct avec un commissaire-priseur, les enchères pour les articles d'une vente aux enchères silencieuse se déroulent sur une période de temps déterminée, et les participants rivalisent pour soumettre l'offre la plus élevée. À la fin de la vente aux enchères, le meilleur enchérisseur pour chaque article l'emporte. Une vente aux enchères silencieuse réussie est souvent organisée lors d'événements tels que des galas, des collectes de fonds ou des campagnes en ligne, offrant aux donateurs un moyen attrayant de soutenir une cause.

Le meilleur type de vente aux enchères pour votre collecte de fonds dépend de vos objectifs, de votre public et du style de votre événement. Si vous souhaitez un événement plein d'énergie avec des résultats immédiats, une vente aux enchères en direct peut être idéale, car elle fait intervenir un commissaire-priseur et encourage les enchères compétitives en temps réel. Une vente aux enchères silencieuse, en revanche, convient mieux à un événement plus décontracté ou social, car elle permet aux participants de naviguer et d'enchérir à leur guise. Si vous souhaitez toucher un public plus large et éloigné, une vente aux enchères en ligne pourrait être la meilleure solution. Vous pouvez également combiner plusieurs types d'enchères, par exemple en organisant une vente aux enchères en direct avec une vente aux enchères silencieuse ou en incorporant des enchères en ligne pour une approche hybride.

Rédigé par
François de Kerret

