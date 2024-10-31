Les ventes aux enchères silencieuses sont des événements de collecte de fonds très populaires, et ce pour de bonnes raisons. Avec les bons articles, la bonne organisation et la bonne stratégie, les enchères silencieuses peuvent être un excellent moyen pour les organisations à but non lucratif de mobiliser leurs sympathisants et de recueillir des tonnes de dons, que la vente aux enchères se déroule en ligne ou en personne.
Mais comme tout jeu ou événement, les ventes aux enchères silencieuses requièrent quelques règles afin de les rendre aussi fructueuses que possible. En établissant des politiques et en mettant en œuvre les meilleures pratiques, les organisations à but non lucratif peuvent rendre leurs ventes aux enchères silencieuses aussi amusantes, engageantes et rentables que possible.
Veillez à fixer des heures de début et de fin spécifiques pour votre vente aux enchères et communiquez clairement ces heures à vos participants, soit par des affiches sur le lieu de l'événement, soit par des courriels avant l'événement. L'établissement d'une heure de début et de fin aide votre association à s'organiser et garantit que tout le monde a une chance égale d'enchérir sur les articles.
Fixer le prix des articles vendus aux enchères silencieuses en fonction de leur juste valeur marchande permet d'établir une base de référence pour les enchères et de s'assurer que les articles sont vendus à un prix raisonnable.
En outre, la détermination précise du prix des articles peut également renforcer la confiance des participants dans l'intégrité de la vente aux enchères et leur volonté d'enchérir.
Pour que les enchères restent compétitives et que votre association génère suffisamment de revenus, veillez à spécifier une augmentation minimale des enchères pour chaque article. Par exemple, si l'augmentation est de 10 $ et que l'enchère actuelle est de 50 $, l'enchère suivante doit être d'au moins 60 $.
Veillez à faire figurer ces informations sur les feuilles d'appel d'offres et sur les affiches (directives relatives aux ventes aux enchères silencieuses) lors des événements en personne afin d'éviter que des offres ne soient disqualifiées.
L'un des meilleurs moyens de maximiser les recettes d'une vente aux enchères silencieuse est d'encourager les participants à enchérir sur les articles autant de fois qu'ils le souhaitent.
Les offres multiples peuvent faire grimper le prix de vente final des articles disponibles et donner aux enchérisseurs plus de flexibilité et d'options lorsqu'il s'agit de participer.
Le fait de rendre toutes les offres et les ventes définitives protège l'intégrité de la vente aux enchères et garantit que toutes les offres sont faites de bonne foi.
En règle générale, les organisations à but non lucratif mentionnent cette politique au bas de leurs documents et annonces de vente aux enchères.
De nombreuses organisations caritatives autorisent les paiements différés à la fin de la vente aux enchères, ce qui signifie que les gagnants peuvent payer l'article qu'ils ont remporté à une date ultérieure. Bien que cela donne aux donateurs un peu plus de flexibilité, votre association risque de ne pas être payée du tout ou de ne pas être payée à temps.
Au lieu de cela, exigez que tous les enchérisseurs gagnants paient le montant total de leur enchère à la fin de la vente aux enchères. Veillez à ce que votre processus de paiement soit simple et sécurisé et proposez plusieurs options de paiement, telles que les cartes de crédit et les paiements mobiles, pour faciliter les choses.
Envisagez de limiter le nombre d'articles qu'un même enchérisseur peut remporter ou le montant total qu'il peut dépenser. Cela permet d'éviter qu'un seul enchérisseur ne domine l'enchère et favorise une distribution plus équitable des articles.
Certains articles, tels que l'alcool ou les objets de collection, peuvent être soumis à des restrictions d'âge. Assurez-vous que ces restrictions sont clairement indiquées et vérifiez l'âge des enchérisseurs si nécessaire.
Lorsque les supporters enchérissent sur un article, ils en assument le risque.
Même si la plupart des gens savent que cette règle fait partie intégrante de toute vente aux enchères, il n'est pas inutile de rappeler aux enchérisseurs tous les risques liés aux objets et au processus d'enchère. L'inclusion d'une clause de non-responsabilité dans les conditions de la vente aux enchères est un bon moyen de protéger votre organisation.
Tous les articles doivent être vendus dans leur état actuel, sans garantie.
Décrivez clairement l'état de chaque objet dans vos documents de vente aux enchères afin de fixer des attentes appropriées et de réduire le risque de litiges.
Pour que votre vente aux enchères soit un succès, veillez à respecter les règles et les meilleures pratiques suivantes en matière de ventes aux enchères silencieuses.
Organiser une vente aux enchères demande beaucoup de travail. Pour éviter les maux de tête, assurez-vous de commencer à planifier le plus tôt possible :
L'un des meilleurs moyens de rentabiliser votre vente aux enchères est de proposer un mélange d'articles à différents niveaux de prix, tels que des expériences, des paniers-cadeaux, des souvenirs et des services uniques. Vous pouvez également vous concentrer sur les intérêts d'un public cible spécifique pour une vente aux enchères plus ciblée.
Pour que les supporters restent engagés et désireux de participer, les enchères doivent être aussi faciles et simples que possible. Il peut s'agir d'une offre :
Si votre vente aux enchères est organisée en personne, vous devrez vous assurer que l'espace physique est bien aménagé. Cela peut inclure
Comme pour tout événement de collecte de fonds, l'organisation d'une vente aux enchères nécessite des initiatives de marketing et de promotion pour faire passer le message. Avant l'événement, veillez à
Pour que les participants se sentent valorisés et que votre organisation puisse organiser un autre événement réussi à l'avenir, veillez à.. :
Utilisez ce modèle de règles pour les ventes aux enchères silencieuses pour commencer votre propre travail !
Bienvenue à notre vente aux enchères silencieuse ! Veuillez prendre connaissance de nos règles de vente aux enchères afin de garantir une expérience équitable et agréable à tous les participants.
1. Période de soumission
2. Juste valeur marchande
3. Incrément d'offre minimum
4. Offres multiples
5. Caractère définitif des offres et des ventes
6. Obligations de paiement
7. Limites
8. Restrictions liées à l'âge
9. Prise en charge du risque
10. Changements de points
11. Détermination des gagnants
12. En l'état
Nous vous remercions de participer à notre vente aux enchères silencieuse et de soutenir [le nom de votre organisation à but non lucratif]. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter [personne de contact] à [coordonnées].
Bonne enchère !
La préparation et l'exécution d'une vente aux enchères silencieuse efficace et amusante pour votre association peuvent sembler fastidieuses. Mais avec les bonnes règles, les bonnes procédures, les meilleures pratiques et les bons outils, votre association peut s'assurer que chaque vente aux enchères silencieuse est un grand succès.
En utilisant un logiciel d'enchères silencieuses gratuit comme Zeffy, votre association peut rendre la participation à vos enchères simple et amusante grâce aux enchères mobiles, aux notifications d'enchères automatisées, à la facilité de paiement et à bien d'autres choses encore. De plus, les associations peuvent profiter des outils gratuits de marketing et d'engagement de Zeffy pour communiquer les règles à l'avance par e-mail et faire un suivi pour remercier les participants à la fin de la vente.
Grâce à notre guide 2024, vous pouvez apprendre à organiser une vente aux enchères silencieuse gagnante en 9 étapes. Cela vous permettra de maximiser la collecte de fonds, d'impliquer les donateurs et de rationaliser la planification des événements pour votre organisation à but non lucratif.
Découvrez les 8 meilleures solutions logicielles d'enchères silencieuses pour les organisations à but non lucratif en 2024. Choisissez le logiciel qui répond le mieux à vos besoins pour planifier et organiser votre vente aux enchères en toute transparence.
Organisez une vente aux enchères silencieuse à but non lucratif réussie grâce à notre modèle de feuille d'enchères imprimable et gratuite. Apprenez des astuces et des bonnes pratiques, et commencez avec un téléchargement gratuit.