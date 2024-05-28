Vous souhaitez organiser une vente aux enchères silencieuse pour un organisme à but non lucratif, mais vous ne savez pas comment créer une feuille d'enchères silencieuses ?

Dans ce blog, nous aborderons tout ce que vous devez savoir sur la création d'une feuille d'enchères silencieuses, avec des conseils, des bonnes pratiques et un modèle de feuille d'enchères gratuit pour commencer.

‍

Modèle de feuille d'appel d'offres pour une vente aux enchères silencieuse

‍

Qu'est-ce qu'une feuille d'enchères silencieuses ?

Une feuille d'enchères silencieuses est un document utilisé lors d'une vente aux enchères silencieuse - un événement populaire de collecte de fonds souvent utilisé par des organisations à but non lucratif - pour enregistrer les offres faites par les participants.

‍

Pourquoi les feuilles d'enchères silencieuses sont-elles importantes ?

De nombreuses organisations à but non lucratif se demandent souvent si les feuilles d'enchères silencieuses sont nécessaires à la réussite de leur événement. En fait, elles le sont, et ce pour plusieurs raisons :

Organisation : Les feuilles d'enchères permettent d'organiser le processus d'enchères, en permettant aux participants de voir les offres en cours et de placer les leurs.



Transparence : Les feuilles d'appel d'offres permettent aux participants de suivre en toute transparence l'évolution de l'appel d'offres.



Tenue de registres : Ils enregistrent les offres, ce qui est essentiel pour déterminer les gagnants et pour le rapprochement financier après la vente aux enchères.



Encouragement : Le fait de voir les offres des autres peut encourager les participants à surenchérir, augmentant ainsi les fonds collectés pour la cause.

‍

Quel est le contenu d'une feuille d'offre pour une vente aux enchères silencieuse ?

Voici quelques éléments essentiels à inclure dans une feuille d'enchères silencieuses :

Informations sur l'article :

Nom de l'objet : un nom clair et concis de l'objet mis aux enchères.

Description de l'objet : Brève description de l'article, y compris ses caractéristiques uniques ou sa valeur particulière.

Numéro de l'article : Identifiant unique de l'article, correspondant souvent à un catalogue ou à une liste.

‍

Détails de l'enchère et de l'offre :

Offre de départ : Le montant minimum requis pour démarrer le processus d'enchère.

Augmentation minimale de l'offre : Le plus petit montant par lequel une nouvelle offre doit dépasser l'offre précédente.

Nom du soumissionnaire : une colonne ou un espace pour que le participant inscrive son nom ou son numéro de soumissionnaire.

Montant de l'offre : Une colonne dans laquelle le participant peut inscrire le montant de son offre.

Heure de clôture de l'enchère : Heure de clôture de l'enchère : l'heure à laquelle l'enchère sera clôturée, afin que les participants connaissent la date limite de dépôt des offres.

‍

Comment utiliser une feuille d'enchères silencieuses ?

L'utilisation efficace d'une feuille d'enchères silencieuses est cruciale, tant pour les organisateurs que pour les enchérisseurs, afin de garantir le bon déroulement et la réussite de la vente aux enchères. Voici comment les utiliser du point de vue de l'organisateur à but non lucratif et du participant :

‍

Pour l'organisateur

1. créer les feuilles : Veillez à ce que chaque article mis aux enchères ait une feuille d'enchères correspondante. Indiquez tous les détails nécessaires, tels que le nom de l'objet, sa description, les informations sur le donateur, l'enchère de départ, l'augmentation minimale de l'enchère et l'heure de fin de la vente aux enchères.

2. Mettre en place les feuilles : Imprimez les feuilles d'enchères et placez-les à côté des articles correspondants sur le lieu de la vente aux enchères. Veillez à ce qu'elles soient faciles à lire et accessibles.

3. Rassembler les feuilles : À la fin de la vente aux enchères, rassemblez les feuilles d'enchères et déterminez l'offre la plus élevée pour chaque article. C'est aussi simple que cela !

‍

Pour le soumissionnaire

1. Placez vos offres : Lorsque vous placez une offre, inscrivez clairement votre nom (ou votre numéro d'enchérisseur, si l'enchère est anonyme) et le montant de votre offre sur la feuille d'appel d'offres. Veillez à ce que votre offre soit supérieure à l'offre précédente d'au moins le montant minimum spécifié.

2. Surveillez vos offres : Vérifiez régulièrement les feuilles d'appel d'offres pour voir si vous avez été surenchéri et décidez si vous voulez placer une offre plus élevée.

3. Dernières offres : À l'approche de l'heure de clôture de la vente aux enchères, faites vos dernières offres. N'oubliez pas d'écrire lisiblement et de respecter les règles d'incrémentation des offres, puis remettez votre feuille d'offre aux organisateurs.

‍

Comment numériser vos feuilles d'enchères silencieuses

L'un des meilleurs moyens de rendre votre vente aux enchères silencieuse plus efficace est de numériser vos feuilles d'enchères.



Feuilles d'enchères silencieuses numériques :

Encouragez la concurrence : Grâce aux feuilles d'enchères silencieuses numériques, les enchérisseurs peuvent voir en temps réel les offres les plus élevées, ce qui favorise la concurrence. De plus, les logiciels de vente aux enchères peuvent permettre aux participants de recevoir des notifications instantanées s'ils ont été surenchéris, ce qui les encourage à placer rapidement des offres plus élevées.



Offrir commodité et accessibilité : Les enchérisseurs peuvent placer des offres à partir de leurs smartphones, tablettes ou ordinateurs, ce qui leur permet de participer même s'ils ne sont pas physiquement présents à l'événement. Il n'est donc pas nécessaire de disposer d'un espace physique pour exposer les articles et les feuilles d'enchères, ce qui facilite la gestion des grandes ventes aux enchères.



Ils sont plus efficaces : Les systèmes numériques peuvent aider les organisations à mieux suivre les offres et les ventes, à afficher les gagnants, à collecter automatiquement les paiements et même à envoyer des courriels de remerciement automatisés.



sont plus faciles à personnaliser : Les feuilles d'enchères silencieuses numériques permettent à votre organisation d'ajouter facilement des images, des prix de départ et des descriptions de ce que vous mettez aux enchères. De plus, elles peuvent être entièrement personnalisées.

‍

‍

Comment organiser une vente aux enchères silencieuse

L'organisation d'une vente aux enchères silencieuse comporte plusieurs étapes clés, telles que la sélection des articles à vendre, la fixation des enchères de départ et des paliers d'enchère, la création de feuilles d'enchères et la garantie d'un processus sans heurts pour les enchérisseurs.

Avec le logiciel d'enchères gratuit Zeffy, vous pouvez facilement créer des feuilles d'enchères numériques, permettant aux participants de placer des offres directement à partir de leur téléphone. Grâce au suivi des offres en temps réel, aux notifications instantanées et aux notifications automatiques aux gagnants, Zeffy vous aide à rationaliser l'ensemble du processus de vente aux enchères et à améliorer l'expérience de chacun.

‍

‍

FAQ sur les feuilles d'enchères silencieuses

‍

Que dois-je inclure dans une feuille d'appel d'offres pour une vente aux enchères silencieuse ? Voici ce qu'il faut inclure dans une feuille d'appel d'offres pour une vente aux enchères silencieuse : 1. En-tête : Inclure le nom de l'événement et la date en haut. 2. Informations sur l'article : Indiquez le nom de l'article, sa description et les éventuelles restrictions ou dates d'expiration. 3. Informations sur le donateur : Mentionner le nom du donateur s'il y a lieu. 4. Enchère de départ : Définit et affiche le montant de l'offre de départ. 5. Augmentation des offres : Indiquer le montant minimum de l'augmentation de chaque offre ultérieure. 5. Tableau des offres : Créez un tableau avec des colonnes pour le nom du soumissionnaire, les informations de contact et le montant de l'offre. 5. Instructions : Ajouter une brève section sur la manière de placer des offres et sur les règles applicables.

‍

Quelle est l'offre de départ idéale pour une vente aux enchères silencieuse ? Une bonne enchère de départ correspond généralement à 30-50 % de la valeur marchande estimée de l'objet. Cette fourchette garantit que l'enchère est suffisamment basse pour susciter un intérêt initial, mais suffisamment élevée pour atteindre la valeur de l'objet par le biais d'enchères ultérieures.

‍

Quelles sont les règles d'une vente aux enchères silencieuse ? Bien que chaque vente aux enchères silencieuse soit différente, la plupart d'entre elles suivent ces règles communes : 1. Procédure d'appel d'offres : Les soumissionnaires inscrivent leur nom et le montant de leur offre sur la feuille d'appel d'offres à côté de l'article. 2. Augmentation des offres : Les offres doivent être augmentées d'au moins la valeur minimale spécifiée. 3. Heure de clôture : Toutes les offres se terminent à une heure prédéterminée ; aucune offre tardive n'est acceptée. 4. Enchère gagnante : L'offre la plus élevée à l'heure de clôture remporte l'objet. 5. Paiement et collecte : Les gagnants doivent payer leurs articles avant de les emporter.

‍

Organisez gratuitement une vente aux enchères silencieuse avec Zeffy

Lorsqu'il s'agit d'enchères silencieuses et de collecter des fonds pour votre cause, il est essentiel de choisir la bonne plateforme. Avec Zeffy, la plateforme conçue pour aider les organisations caritatives à faire plus pour moins, les organisations à but non lucratif peuvent lancer une vente aux enchères silencieuse, accepter les paiements, permettre les enchères mobiles, et bien plus encore - gratuitement.

‍