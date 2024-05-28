Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Modèles

Modèle de feuille d'offre pour enchères silencieuses imprimable et gratuite (2024)

28 mai 2024

Vous souhaitez organiser une vente aux enchères silencieuse pour un organisme à but non lucratif, mais vous ne savez pas comment créer une feuille d'enchères silencieuses ?

Dans ce blog, nous aborderons tout ce que vous devez savoir sur la création d'une feuille d'enchères silencieuses, avec des conseils, des bonnes pratiques et un modèle de feuille d'enchères gratuit pour commencer.

Modèle de feuille d'appel d'offres pour une vente aux enchères silencieuse

Qu'est-ce qu'une feuille d'enchères silencieuses ?

Une feuille d'enchères silencieuses est un document utilisé lors d'une vente aux enchères silencieuse - un événement populaire de collecte de fonds souvent utilisé par des organisations à but non lucratif - pour enregistrer les offres faites par les participants. 

Pourquoi les feuilles d'enchères silencieuses sont-elles importantes ?

De nombreuses organisations à but non lucratif se demandent souvent si les feuilles d'enchères silencieuses sont nécessaires à la réussite de leur événement. En fait, elles le sont, et ce pour plusieurs raisons : 

Quel est le contenu d'une feuille d'offre pour une vente aux enchères silencieuse ?

Voici quelques éléments essentiels à inclure dans une feuille d'enchères silencieuses :

Informations sur l'article :

Détails de l'enchère et de l'offre :

Comment utiliser une feuille d'enchères silencieuses ?

L'utilisation efficace d'une feuille d'enchères silencieuses est cruciale, tant pour les organisateurs que pour les enchérisseurs, afin de garantir le bon déroulement et la réussite de la vente aux enchères. Voici comment les utiliser du point de vue de l'organisateur à but non lucratif et du participant : 

Pour l'organisateur

Pour le soumissionnaire

Comment numériser vos feuilles d'enchères silencieuses

L'un des meilleurs moyens de rendre votre vente aux enchères silencieuse plus efficace est de numériser vos feuilles d'enchères.

Feuilles d'enchères silencieuses numériques :

Comment organiser une vente aux enchères silencieuse

L'organisation d'une vente aux enchères silencieuse comporte plusieurs étapes clés, telles que la sélection des articles à vendre, la fixation des enchères de départ et des paliers d'enchère, la création de feuilles d'enchères et la garantie d'un processus sans heurts pour les enchérisseurs. 

Avec le logiciel d'enchères gratuit Zeffy, vous pouvez facilement créer des feuilles d'enchères numériques, permettant aux participants de placer des offres directement à partir de leur téléphone. Grâce au suivi des offres en temps réel, aux notifications instantanées et aux notifications automatiques aux gagnants, Zeffy vous aide à rationaliser l'ensemble du processus de vente aux enchères et à améliorer l'expérience de chacun.

FAQ sur les feuilles d'enchères silencieuses 

Voici ce qu'il faut inclure dans une feuille d'appel d'offres pour une vente aux enchères silencieuse :

    • 1. En-tête : Inclure le nom de l'événement et la date en haut.
    • 2. Informations sur l'article : Indiquez le nom de l'article, sa description et les éventuelles restrictions ou dates d'expiration.
    • 3. Informations sur le donateur : Mentionner le nom du donateur s'il y a lieu.
    • 4. Enchère de départ : Définit et affiche le montant de l'offre de départ.
    • 5. Augmentation des offres : Indiquer le montant minimum de l'augmentation de chaque offre ultérieure.
    • 5. Tableau des offres : Créez un tableau avec des colonnes pour le nom du soumissionnaire, les informations de contact et le montant de l'offre.
    • 5. Instructions : Ajouter une brève section sur la manière de placer des offres et sur les règles applicables.

    • Une bonne enchère de départ correspond généralement à 30-50 % de la valeur marchande estimée de l'objet. Cette fourchette garantit que l'enchère est suffisamment basse pour susciter un intérêt initial, mais suffisamment élevée pour atteindre la valeur de l'objet par le biais d'enchères ultérieures.

    Bien que chaque vente aux enchères silencieuse soit différente, la plupart d'entre elles suivent ces règles communes :

    • 1. Procédure d'appel d'offres : Les soumissionnaires inscrivent leur nom et le montant de leur offre sur la feuille d'appel d'offres à côté de l'article.
    • 2. Augmentation des offres : Les offres doivent être augmentées d'au moins la valeur minimale spécifiée.
    • 3. Heure de clôture : Toutes les offres se terminent à une heure prédéterminée ; aucune offre tardive n'est acceptée.
    • 4. Enchère gagnante : L'offre la plus élevée à l'heure de clôture remporte l'objet.
    • 5. Paiement et collecte : Les gagnants doivent payer leurs articles avant de les emporter.

    Lorsqu'il s'agit d'enchères silencieuses et de collecter des fonds pour votre cause, il est essentiel de choisir la bonne plateforme. Avec Zeffy, la plateforme conçue pour aider les organisations caritatives à faire plus pour moins, les organisations à but non lucratif peuvent lancer une vente aux enchères silencieuse, accepter les paiements, permettre les enchères mobiles, et bien plus encore - gratuitement. 

    Rédigé par
    Rachel Ayotte

