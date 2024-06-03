En tant que dirigeant d'une organisation à but non lucratif, vous comprenez le défi que représente la collecte de fonds pour mener à bien votre mission. Faire appel à un consultant en collecte de fonds peut vous apporter un regard neuf et des stratégies efficaces pour surmonter ces obstacles.

Les consultants évaluent vos efforts actuels de collecte de fonds à l'aide de stratégies éprouvées, puis élaborent un plan sur mesure pour assurer votre réussite. Associez-vous à un consultant en collecte de fonds pour améliorer l'engagement des donateurs, rationaliser les campagnes et maximiser votre potentiel de collecte de fonds.

Dans ce guide complet, nous explorons les 10 meilleurs consultants en collecte de fonds qui permettront à votre association d'atteindre de nouveaux sommets.

‍

Qui sont les consultants en collecte de fonds ?

Les consultants en collecte de fonds sont des professionnels expérimentés engagés par des organisations à but non lucratif pour améliorer leurs efforts de collecte de fonds. Les consultants offrent des connaissances et des compétences approfondies. Ils offrent des conseils, des idées nouvelles et un soutien aux organisations à but non lucratif.

Un consultant en collecte de fonds aide les organisations à but non lucratif à établir de nouvelles relations avec les donateurs et à mener des campagnes plus harmonieuses. Il s'attache à aider l'association à collecter davantage de fonds pour atteindre ses objectifs.

Une société de conseil en collecte de fonds offre des services tels que

Recherche de donateurs et sélection de patrimoine :

‍Identifier lesdonateurs potentiels à l'aide d'outils de sélection de patrimoine et de philanthropie pour trouver des personnes qui ont la capacité de soutenir votre cause.

‍

Élaboration d'une stratégie de collecte de fonds :

Création de plans de collecte de fonds complets, décrivant les objectifs, les publics cibles, les campagnes et les tactiques. Ils peuvent vous aider à créer un calendrier de collecte de fonds et à organiser des initiatives de collecte de fonds.

Conseils et soutien pour les campagnes d'investissement :

Planification et exécution de campagnes de financement pour des investissements à grande échelle, du début à la fin.

‍

Formation à la stratégie de collecte de fonds :

Organiser des sessions pour votre personnel et le guider sur les meilleures stratégies, compétences et conseils pour l'organisation d'événements de collecte de fonds.

‍

Soutien au développement pour remplacer ou embaucher du personnel interne :

Remplir des rôles ou aider à recruter du personnel permanent pour l'organisation.

‍

Développement et formation des conseils d'administration :

Formation sur la gouvernance, les responsabilités en matière de collecte de fonds et les stratégies pour un engagement efficace du conseil d'administration.

‍

Avantages de la collaboration avec un consultant en collecte de fonds

1. Expertise et expérience

Grâce à leur expérience au sein d'organisations à but non lucratif, les consultants en collecte de fonds développent une compréhension des stratégies de collecte de fonds efficaces.

Ils disposent d'experts ayant une expérience variée en matière de marketing, de collecte de fonds et de gestion d'organisations à but non lucratif. Grâce à ces experts, vous pouvez éviter les pièges les plus courants et améliorer l'efficacité de votre campagne de collecte de fonds.

‍

2. Évaluation objective

Un consultant en collecte de fonds peut offrir une évaluation impartiale de vos opérations actuelles de collecte de fonds. Il identifie les points à améliorer, émet des critiques constructives et propose des approches innovantes.

‍

3. Accès à un réseau et à des ressources solides

Les consultants en collecte de fonds disposent d'un réseau solide au sein de la communauté philanthropique. Ils peuvent vous mettre en contact avec des donateurs potentiels, des entreprises, des fondations et des acteurs clés.

Ils vous permettent d'économiser le temps passé à rechercher des donateurs et à trouver des moyens d'entrer en contact avec eux. Les consultants peuvent vous présenter des personnes susceptibles de faire un don à votre cause.

‍

4. Renforcement des capacités

Les consultants en collecte de fonds peuvent former votre équipe et vos bénévoles aux meilleures pratiques et compétences. Ils peuvent même vous aider à trouver et à embaucher la bonne personne pour un poste spécifique, minimisant ainsi votre charge de travail et le temps passé à recruter des employés.

De nombreux cabinets de conseil aux organisations à but non lucratif proposent des solutions pour la direction des conseils d'administration des organisations à but non lucratif. Les consultants en collecte de fonds fournissent des conseils et aident à renforcer les compétences de votre équipe, établissant ainsi une base solide pour votre organisation. Ainsi, même après la fin de leur mission, votre équipe pourra continuer à développer et à soutenir efficacement votre capacité de collecte de fonds.

‍

5. Stratégies sur mesure

Chaque organisation caritative est différente dans ses objectifs, ses donateurs cibles, ses forces et ses limites. Un consultant professionnel à but non lucratif comprend cela et développe des stratégies personnalisées. Celles-ci sont ciblées sur vos donateurs spécifiques et adaptées à votre mission et à vos objectifs.

Consultez le guide ultime de Zeffy sur les stratégies de collecte de fonds sur mesure pour les organisations à but non lucratif ici →

‍

5 étapes pour recruter la meilleure société de conseil en collecte de fonds

‍

1. Tenez compte de vos besoins et de vos objectifs

Avant de faire appel à un consultant en organisation à but non lucratif, évaluez les besoins et les objectifs de votre organisation, ainsi que les domaines dans lesquels vous avez besoin de soutien.

Déterminez exactement ce pour quoi vous avez besoin d'engager un consultant, qu'il s'agisse de résoudre des problèmes spécifiques ou de stimuler vos efforts de collecte de fonds. Si vous ne précisez pas clairement vos besoins, il vous sera difficile de trouver la meilleure personne pour répondre à vos besoins spécifiques. Les consultants auront également du mal à vous fournir des solutions pertinentes.

Quel est le projet ou le programme de financement sur lequel vous travaillez ?

Il existe différentes options de collecte de fonds, depuis les grandes campagnes d'investissement jusqu'à la collecte de fonds entre pairs, en passant par les événements. Définissez la campagne de collecte de fonds que votre association doit mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs.

‍

Quels sont vos points forts et vos points faibles ?

Examinez les projets antérieurs et les données relatives à l'engagement pour identifier les domaines dans lesquels vous brillez et ceux dans lesquels vous échouez souvent.

‍

Êtes-vous prêt à travailler avec un consultant ?

Assurez-vous que vous disposez du temps et du budget nécessaires pour ce partenariat. Rencontrez votre conseil d'administration et votre comité de développement pour obtenir leur approbation et aligner les exigences.

‍

2. Recherche des meilleurs cabinets de conseil pour les organisations à but non lucratif

Une fois que vous avez défini les raisons pour lesquelles vous devez vous associer à une société de conseil en collecte de fonds de premier plan, commencez à effectuer une recherche de prospects. Voici comment trouver les consultants et les entreprises à but non lucratif qui vous intéressent.

‍

Étapes de la présélection des meilleurs cabinets de conseil :

Recherche par spécialité :

‍Lookfor nonprofit consulting firms specializing in the areas or services you need help with.

Par exemple, si vous avez besoin d'aide pour les campagnes de financement, recherchez un cabinet de conseil spécialisé dans les études de faisabilité et les évaluations de pré-campagne. Assurez-vous qu'il a de l'expérience dans le lancement de campagnes de dons importants. Cette combinaison en fera un partenaire idéal pour vos besoins.

‍

Faites appel à votre réseau :

Demandez à votre réseau et à vos pairs de vous recommander des sociétés de conseil.

‍

Demandez à votre réseau et à vos pairs de vous recommander des sociétés de conseil. ‍ Recherche basée sur la localisation :

‍Bienque les entreprises de la ville et les entreprises éloignées puissent faire le travail, les entreprises locales sont plus accessibles. Ces entreprises connaissent mieux votre communauté et peuvent travailler individuellement avec votre équipe.

‍

3. Rencontrer les consultants potentiels et demander des propositions

Maintenant que vous disposez d'une liste d'options potentielles, organisez une réunion en face à face, une conférence téléphonique ou une vidéoconférence.

Évaluez dans quelle mesure l'éthique et les pratiques professionnelles du consultant s'intègrent dans la culture de votre association et dans quelle mesure il s'intéresse à votre cause.

Demande de proposition :

Demandez des propositions aux consultants en collecte de fonds afin de connaître leur processus de consultation. Cela vous aidera à comprendre clairement leur approche de votre projet, leur planification stratégique et leur savoir-faire logistique.

‍

Explorer les projets antérieurs :

‍Consulterleurs projets antérieurs et comprendre l'approche des campagnes de collecte de fonds réussies.

‍

Demandez des références :

Tout consultant que vous envisagez de recruter doit vous fournir des références qui correspondent au travail de conseil que vous recherchez. Contactez directement ces anciens clients et renseignez-vous sur l'expérience du consultant potentiel.

‍

Déterminer la personnalité ducandidat :

‍L'entretienindividuel avecles candidats vous donnera une idée des personnalités qui correspondent à celle de votre association. Vous devriez choisir une personne avec laquelle vous vous sentez à l'aise et qui partage une passion pour la mission de votre association.

‍

4. Examiner vos propositions et faire un choix

Choisissez une société de conseil en collecte de fonds qui réponde à vos besoins et propose des plans d'action pour atteindre vos objectifs. Vous devez également discuter du calendrier et du budget avec les consultants partenaires potentiels de votre association.

Consacrez du temps à l'évaluation correcte de chaque proposition. Voici quelques questions pour guider votre processus de décision :

Ont-ils proposé une solution spécifique aux objectifs de votre projet ?

Avaient-ils confiance en leurs idées et en leurs solutions ?

Ont-ils présenté des études de cas ou des statistiques pour étayer leurs suggestions ?

Ont-ils proposé un calendrier serré pour le projet ?

Les coûts sont-ils conformes au budget ?

‍

5. Signer un contrat avec le consultant choisi

Une fois que vous avez choisi le consultant à but non lucratif que vous souhaitez, discutez des changements à apporter à la proposition initiale. Mettez de l'ordre dans la logistique et établissez des lignes directrices claires. C'est le bon moment pour faire réviser les documents par un juriste et signer le contrat afin de consolider le partenariat.

Votre contrat doit préciser clairement les détails donnés :

Le calendrier :

Déterminez la durée du projet de conseil. Soyez clair sur vos délais, qu'il s'agisse de quelques semaines, de plusieurs mois ou d'années pour des initiatives telles que les campagnes d'investissement. Fixez des dates précises pour les mises à jour et discutez des points de référence pour mesurer le succès.

‍

Coût :

Précisez comment la société de conseil sera rémunérée par le biais d'une commission, d'un forfait ou d'un taux horaire.

‍

Services :

Précisez les services exacts que vous attendez du consultant en collecte de fonds. Si vous recherchez des services spécifiques ou des offres supplémentaires au-delà d'un package standard, définissez-les clairement.

‍

Rôles et responsabilités :

Veillez à ce que les rôles et les responsabilités du cabinet de conseil et de votre organisation soient bien définis. Il est essentiel de comprendre comment votre organisation soutiendra les consultants et quels services vous leur demanderez de fournir.

‍

Objectifs :

‍Lecontrat doit clairement définir les buts et objectifs spécifiques du partenariat. En documentant ces objectifs, il est plus facile de maintenir le cap, de mesurer les progrès et d'évaluer les résultats au fur et à mesure que vous avancez.

Un contrat clair et détaillé minimise les risques de malentendus. Votre partenariat peut se concentrer davantage sur la planification de campagnes de collecte de fonds réussies pour votre association.

‍

3 façons de tirer le meilleur parti de votre partenariat avec des consultants à but non lucratif

1. Donner la priorité à l'expérience et aux compétences pertinentes

Recherchez des consultants qui ont travaillé avec des organisations similaires à la vôtre en termes de taille, de mission et de besoins en matière de collecte de fonds.

Si une formation pertinente peut être un atout, ce n'est pas le seul facteur à prendre en compte. L'expérience pratique, la réflexion stratégique et une connaissance approfondie du secteur associatif ont souvent plus de valeur que les seuls diplômes.

Les compétences clés à rechercher chez un consultant en collecte de fonds sont les suivantes :

Solides compétences en matière de communication et de relations interpersonnelles.

Expertise dans l'élaboration et l'exécution de stratégies de collecte de fonds.

Maîtrise de l'analyse des données et de la recherche de donateurs.

Capacité d'adaptation et de résolution créative des problèmes.

Passion et alignement sur la mission de votre association.

Cette approche favorise également la diversité et l'inclusion, en reconnaissant qu'une expertise précieuse peut provenir d'origines et d'expériences diverses.

‍

2. S'engager à communiquer régulièrement et ouvertement

Une communication claire garantit le bon déroulement des opérations et la réussite du partenariat.

Les consultants doivent proposer des mises à jour régulières tout au long du projet, tandis que votre association doit se montrer réactive et coopérative. Pour maintenir des communications ouvertes et fréquentes, essayez de.. :

Planifier des contrôles réguliers

Exprimer rapidement ses préoccupations

Poser des questions en cas de doute

Choisir un canal de communication dédié

Confier à un membre spécifique la responsabilité de prendre contact avec l'entreprise.

‍

3. S'ouvrir à de nouvelles idées et stratégies

Les consultants en collecte de fonds offrent une perspective nouvelle et experte et proposent des stratégies uniques adaptées aux besoins et aux défis de votre association.

Si vous faites appel à une personne expérimentée, faites confiance à ses suggestions et soyez ouvert à de nouvelles idées. La volonté d'expérimenter de nouvelles approches peut, en fin de compte, avoir un impact plus important sur la réalisation de votre mission.

‍

Les 10 meilleurs cabinets de conseil en collecte de fonds à but non lucratif

‍

1. Aly Sterling Philanthropy: Meilleur cabinet de conseil à service complet et axé sur le partenariat

‍AlySterling Philanthropy est une société de conseil en collecte de fonds qui aide les organisations à but non lucratif à améliorer leurs stratégies financières et de collecte de fonds. Son plan directeur en matière de philanthropie se concentre sur l'obtention de dons importants et de legs. Ils y parviennent tout en diversifiant et en améliorant les efforts de collecte de fonds annuels grâce à une communication stratégique avec les donateurs.

Le cabinet s'est associé à des organisations à but non lucratif de premier plan, notamment Habitat for Humanity, Legal Aid Foundation, Friends of the Animals, United Cancer Services, et bien d'autres encore.

‍

Aly Sterling Fundraising Consulting Services

Évaluations et stratégies de collecte de fonds

Planification stratégique pour la croissance de l'organisation

Gestion et optimisation du conseil d'administration

Étude de faisabilité de la campagne de financement et soutien à la planification

‍

Pourquoi ce cabinet de conseil se démarque-t-il ?

Aly Sterling adopte une approche globale, adaptant ses services et ses recommandations aux besoins uniques de chaque organisation à but non lucratif. Ses stratégies aident les organisations à mieux comprendre les motivations des donateurs, à cultiver des relations personnalisées et à collecter davantage de fonds.

‍

2. Klein & Roth Consulting : Meilleur consultant en collecte de fonds pour les petites organisations

Klein & Roth Consulting Firm aide les petites et moyennes organisations à but non lucratif à améliorer et à renforcer leurs stratégies de collecte de fonds et de communication.

Klein & Roth a l'habitude de travailler avec des communautés marginalisées et défavorisées, ainsi qu'avec de nouvelles organisations. Ils ont collaboré avec des organisations juridiques, artistiques, de défense des droits des immigrés et de services sociaux aux États-Unis et dans le monde entier.

Le cabinet propose une consultation téléphonique gratuite de 20 minutes pour clarifier vos besoins et déterminer la compatibilité entre les deux parties.

‍

Klein & Roth Consulting Services

Formation sur tous les aspects de la collecte de fonds au niveau communautaire

Coaching en matière de collecte de fonds

Développer des programmes de donateurs individuels

Discours d'ouverture

Soutien aux campagnes de dons planifiés, de dons majeurs, de capital et de dotation

Création de sites web pour les petites organisations à but non lucratif

Recherches d'emploi pour le directeur du développement

‍

Pourquoi ce cabinet de conseil se démarque-t-il ?

Chaque consultant en collecte de fonds de Klein & Roth possède une connaissance approfondie des dons planifiés, des campagnes d'investissement, des dons majeurs, des programmes de donateurs individuels, et plus encore. Votre association bénéficie d'un conseil spécialisé et ciblé sur les aspects de la collecte de fonds pour lesquels vous avez besoin d'aide.

‍

3. Graham-Pelton: Meilleure société de conseil en collecte de fonds pour les grandes organisations à but non lucratif

Avec des bureaux aux États-Unis et en Europe, Graham-Pelton fournit aux organisations à but non lucratif les ressources, les connaissances et l'expertise nécessaires pour relever les défis majeurs et faire avancer leurs missions. Ils proposent des conseils stratégiques et du personnel sur place pour répondre aux besoins de l'organisation partenaire.

Graham-Pelton travaille avec des organisations à but non lucratif dans les domaines de la santé et de l'enseignement supérieur, avec des écoles indépendantes et des services professionnels, des organisations confessionnelles, etc. L'Université d'Oxford et la Fondation de l'Association américaine de psychiatrie sont deux de leurs clients les plus importants.

‍

Graham-Pelton Consulting Services

Planification de la campagne et études de faisabilité

Optimisation annuelle des fonds

Planification de la croissance

Arguments en faveur d'un soutien

Évaluations du développement

Optimisation de la base de données

Développement du conseil d'administration

Dons importants

‍

Pourquoi ce cabinet de conseil se démarque-t-il ?

Graham-Pelton travaille avec des organisations du monde entier pour créer et mettre en œuvre des campagnes de haut niveau et les aider à obtenir des dons importants.

Tout au long de votre partenariat avec eux, vous pouvez fournir un retour d'information par le biais d'enquêtes et de discussions afin de comprendre comment se déroule la collaboration, quels sont les résultats obtenus et les domaines dans lesquels l'entreprise doit travailler différemment pour obtenir des résultats valables.

‍

4. Le Groupe Alford: Meilleur cabinet de conseil en partenariat d'entreprise

Le Groupe Alford est une société nationale de conseil à service complet pour les organisations à but non lucratif qui s'engagent à promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion. Il dessert des organisations dans presque tous les États et a établi des partenariats avec plus de 3 000 organisations à but non lucratif.

Cette société de conseil propose divers services de conseil aux organisations à but non lucratif, notamment des services de planification stratégique du développement et des services généraux de collecte de fonds. Il se distingue particulièrement par son travail dans le domaine de la philanthropie d'entreprise.

Le Groupe Alford aide les entreprises à définir et à atteindre leurs objectifs philanthropiques par le biais de programmes stratégiques de dons d'entreprise. Il aide les organisations à obtenir des dons de la part d'entreprises qui s'alignent sur leur cause.

‍

Services de conseil du groupe Alford

Volontariat

Programmes de dons sur le lieu de travail

Planification stratégique et collecte de fonds

Évaluation et analyse

Développement du leadership

Participation aux événements

Partenariats promotionnels

Parrainages

‍

Pourquoi ce cabinet de conseil se démarque-t-il ?

Le Groupe Alford met l'accent sur le parrainage d'entreprises par des organisations à but non lucratif. Le cabinet de conseil travaille à la fois avec des entreprises à but lucratif et des organisations à but non lucratif, dans l'espoir d'avoir un impact fort sur les causes qui correspondent à leurs valeurs.

‍

5. Brian Lacy and Associates: Meilleur cabinet de conseil pour les dons annuels

Brian Lacy and Associates (BL&A) est un cabinet de conseil de premier plan qui compte plus de 30 ans d'expérience. Il a aidé plus de 400 organisations à collecter plus d'un milliard de dollars en contributions philanthropiques.

BL&A commence par réaliser un audit approfondi de votre stratégie de dons annuels existante. Ils développent ensuite de nouvelles tactiques en affinant les composantes de leadership, de marketing, de numérique et de gestion des donateurs de votre plan annuel de collecte de fonds.

L'entreprise s'est associée à des organisations à but non lucratif dans tous les secteurs, des organisations religieuses aux établissements d'enseignement supérieur. Parmi les principales organisations à but non lucratif avec lesquelles elle a travaillé figurent le MIT Alumni, l'université de l'Iowa et l'Art Institute of Chicago.

‍

Brian Lacy and Associates Consulting Services

Dons annuels

Services de données

Identification des prospects

Sollicitation électronique

Marketing et communication

Conseils et audits

Collecte de fonds et services de données

‍

Pourquoi ce cabinet de conseil se démarque-t-il ?

BL&A aide les organisations à but non lucratif de toutes tailles en créant des solutions de collecte de fonds basées sur des données. Ils donnent accès à des profils détaillés de donateurs et développent des stratégies sur mesure pour atteindre et cultiver efficacement une base engagée de supporters réguliers.

‍

6. Grant Plus: Meilleur cabinet de conseil pour la recherche de subventions

Grant Plus a fait ses preuves en aidant les organisations caritatives à obtenir des subventions. Depuis 2007, l'entreprise a aidé des organisations à but non lucratif de tout le pays à obtenir 300 millions de dollars de subventions de la part d'entreprises, de particuliers et de bailleurs de fonds gouvernementaux.

L'équipe de Grant Plus est hautement qualifiée et digne de confiance pour trouver des opportunités de subvention et établir des relations plus solides avec les principaux donateurs.

Ils élaborent des propositions de subvention convaincantes, accompagnées de documents tels que des lettres de soutien et des modèles logiques adaptés aux exigences spécifiques.

L'équipe s'occupe de l'ensemble du processus de candidature en votre nom. Ses services comprennent également l'examen et la révision de vos propositions écrites afin de s'assurer qu'elles sont techniquement solides et hautement compétitives.

‍

Grant Plus Consulting Services

Recherche de subventions

Rédaction de subventions fédérales

Aide à la rédaction de demandes de subvention

Plan de partenariat

‍

Pourquoi ce cabinet de conseil se démarque-t-il ?

Grant Plus prend le temps de comprendre vos besoins uniques afin d'identifier les perspectives de subventions les plus probables pour votre association, de créer des propositions convaincantes et d'atteindre vos objectifs en matière de subventions.

Vous aurez accès à une série de ressources, y compris des programmes de formation interactifs et des sessions de coaching virtuelles, afin de renforcer les capacités de votre équipe de collecte de fonds.

‍

7. CCS Fundraising: Meilleure société de conseil en collecte de fonds pour la gestion de campagne

CCS est une société de conseil stratégique en collecte de fonds, spécialisée dans la planification et la gestion de campagnes. Son approche intégrée et pratique est idéale pour les organisations à but non lucratif qui découvrent le paysage de la collecte de fonds ou qui ont besoin d'un coup de pouce dans leurs efforts de collecte de fonds.

Le cabinet participe à des campagnes de toutes tailles et de toutes envergures, aidant des centaines d'organisations à but non lucratif à planifier et à gérer des campagnes de dotation, d'investissement et des campagnes globales.

Les consultants travaillent en étroite collaboration avec votre organisation afin d'offrir une orientation stratégique spécifique. CCS fundraising met à votre disposition un directeur de campagne à temps plein dont l'objectif principal est votre projet.

‍

CCS Fundraising Consulting Services

Formation et développement du leadership

Gestion intérimaire du développement

Projets de développement spécialisés

Planification stratégique

Audits et évaluations

Analyse des données, systèmes et recherche

‍

Pourquoi ce cabinet de conseil se démarque-t-il ?

CCS Fundraising fournit des recommandations basées sur des données, adaptées aux besoins, aux ressources et aux capacités de chaque organisation à but non lucratif.

Par le biais d'audits et d'évaluations, ils identifient les opportunités inexploitées et développent des stratégies de collecte de fonds adaptées à la position actuelle de l'organisation et à l'approche existante.

‍

8. Groupe Gail Perry: Meilleur consultant en collecte de fonds pour les campagnes d'investissement

Le Gail Perry Group est une société de conseil à but non lucratif de premier plan qui possède une grande expertise en matière de campagnes d'investissement et de programmes de dons importants.

Gail Perry mène des recherches approfondies sur les prospects afin d'identifier les opportunités et les risques. Elle élabore des plans d'action détaillés pour les campagnes de financement.

Leurs services de conseil permanents permettent de gérer les campagnes avec compétence, de résoudre les problèmes, de réviser les stratégies, d'identifier de nouveaux donateurs potentiels importants et de conclure des dons importants afin d'aider les clients à atteindre leurs objectifs en matière de collecte de fonds.

‍

Services de conseil en collecte de fonds du groupe Gail Perry

Évaluation et planification de la collecte de fonds

Réalisation d'études de faisabilité approfondies

Élaborer des campagnes de financement personnalisées

Création d'un programme de dons majeurs

Programmes de formation et ateliers pour les conseils d'administration

‍

Pourquoi ce cabinet de conseil se démarque-t-il ?

En tant que cabinet de conseil en collecte de fonds, Gail Perry adopte une approche profondément personnalisée de la planification des campagnes d'investissement. Elle propose un coaching pratique en matière de stratégie de campagne et des ateliers pour le conseil d'administration afin d'aider ses clients à améliorer leurs compétences et à responsabiliser les membres de leur conseil d'administration.

‍

9. Averill Fundraising Solutions: Le meilleur pour le renforcement des capacités

Avec plus de 75 ans d'expérience, Averill Fundraising Solutions dispose de compétences extraordinaires en matière de renforcement des capacités, de conseil en collecte de fonds et d'orientation stratégique.

Le cabinet travaille avec des organisations à but non lucratif dans tous les secteurs : éducation, soins de santé, organisations confessionnelles, services à la personne, groupes civiques et sociaux.

‍

Averill Fundraising Consulting Services

Direction de la campagne

Planification de la campagne et études de faisabilité

Direction du Fonds annuel

Personnel intégré

Apprentissage du leadership

Recherche de cadres

‍

Pourquoi ce cabinet de conseil se démarque-t-il ?

Averill adopte une approche pratique et axée sur les objectifs pour chaque partenariat, afin d'assurer un bon retour sur investissement dans votre collecte de fonds.

Ils se distinguent par leur approche axée sur les objectifs. Ils respectent la culture unique de votre organisation tout en collaborant avec intégrité. Averill partage la responsabilité de fournir des stratégies sur mesure qui conduisent à des résultats solides en matière de collecte de fonds.

‍

10. Ter Molen Watkins & Brandt : Meilleur pour le développement de l'équipe de direction

Ter Molen Watkins & Brandt (TWB) est un cabinet de conseil à but non lucratif qui compte plus de 500 clients aux États-Unis. Ses clients sont des universités de renommée nationale, des fondations pour la justice sociale, des écoles primaires et secondaires, des communautés religieuses et des hôpitaux réputés.

Bien que ses services comprennent la recherche et l'analyse, les conseils en matière de collecte de fonds, le financement gouvernemental et la formation des bénévoles, l'entreprise se distingue par son travail avec les dirigeants d'organisations à but non lucratif.

TWB est particulièrement spécialisé dans l'amélioration du développement organisationnel et du leadership des organisations à but non lucratif. Ils évaluent l'ensemble des opérations internes et découvrent les domaines qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs.

TWB élabore un plan pour permettre à votre association de fonctionner au mieux de ses capacités. Le cabinet vous aide à trouver, sélectionner et placer des candidats talentueux, expérimentés et passionnés par votre mission.

‍

Ter Molen Watkins & Brandt Consulting Services

Planification de la campagne

Conseiller en collecte de fonds

Évaluation du développement

Dons annuels, dons majeurs et dons planifiés

Sociétés et fondations

Financement public

Communication sur le développement

Formation des volontaires

‍

Pourquoi ce cabinet de conseil se démarque-t-il ?

Le personnel de TWB Fundraising est prêt à assumer des rôles de direction ou d'exécution, à gérer les membres et à veiller à ce que le processus de collecte de fonds se poursuive sans heurts. Le cabinet dispose d'une variété de services de conseil pour répondre à vos besoins d'assistance à court terme ou de partenariat à long terme.

‍

Dernières réflexions sur les consultants en collecte de fonds

Travailler avec des consultants en collecte de fonds permet de bénéficier d'une expertise inestimable et de stratégies sur mesure pour résoudre les problèmes liés à la collecte de fonds. Pour maximiser vos efforts de collecte de fonds, vous devez utiliser les bons outils afin que chaque centime compte. Zeffy est le seul logiciel de collecte de fonds 100% gratuit (sans frais) pour les organisations à but non lucratif.

En combinant les conseils d'experts des consultants avec les outils de collecte de fonds faciles à utiliser de Zeffy, vous pourrez dynamiser la collecte de fonds de votre organisation à but non lucratif.

‍

FAQ sur le choix d'une société de conseil en collecte de fonds

Combien coûtent les consultants en collecte de fonds ?

Les honoraires des consultants en collecte de fonds dépendent de l'ampleur et de la complexité du projet ou des services. La plupart d'entre eux facturent entre 100 et 250 dollars de l'heure et jusqu'à 1000 à 2500 dollars par jour.

Les frais de votre consultant en collecte de fonds dépendront également de la taille et du niveau d'expérience de la société de conseil à but non lucratif. Evaluez et discutez avec une poignée de consultants partenaires potentiels. Faites-vous une idée de la manière dont ils élaboreront votre stratégie de collecte de fonds et de ce qu'ils factureront pour ce travail.

‍

Les consultants en collecte de fonds doivent-ils s'enregistrer ?

Il est essentiel que les organisations à but non lucratif connaissent les lois de l'État relatives à l'embauche de consultants en collecte de fonds. Certains États exigent que les organisations à but non lucratif et les sociétés de conseil en collecte de fonds s'enregistrent auprès de l'État avant toute activité de sollicitation.

Si votre association opère dans un État où l'enregistrement est obligatoire et qu'elle engage un consultant qui n'est pas enregistré, vous risquez de vous voir infliger des amendes/pénalités.

‍

Quels sont les frais supplémentaires liés à la collaboration avec un consultant ?

Lorsque l'on fait appel à un cabinet de conseil pour les organisations à but non lucratif, il est essentiel de prendre en compte les éventuels frais supplémentaires qui pourraient survenir.