Les campagnes d'investissement permettent aux organisations à but non lucratif d'injecter un important capital dans leur organisation afin de mener à bien un projet d'envergure. Ces campagnes étant vastes et intenses, elles exigent une approche stratégique et des efforts soutenus pour être couronnées de succès.

Lisez la suite pour définir la campagne d'investissement, découvrir les phases de la campagne d'investissement, connaître les meilleures pratiques pour vos efforts de collecte de fonds et vous inspirer d'idées de campagne uniques.

‍

Qu'est-ce qu'une campagne d'investissement ?

Commençons par une définition de la campagne d'investissement. Une campagne d'investissement est une opération de collecte de fonds à multiples facettes menée à grande échelle pour réunir un montant important.

Les fonds collectés permettent aux associations de réaliser des projets de grande envergure, tels que l'agrandissement de leurs locaux, l'achat d'équipements essentiels ou le lancement de nouveaux programmes.

Par exemple, une organisation de protection des animaux peut utiliser les fonds de la campagne de capitalisation pour construire un nouveau refuge, tandis qu'une école peut investir dans une technologie de pointe pour ses salles de classe. Les organisations confessionnelles utilisent souvent ces fonds pour rénover ou construire de nouveaux lieux de culte, ce qui leur permet de continuer à servir efficacement leur communauté.

La campagne dure une période déterminée, généralement plusieurs mois ou une année, et est menée en dehors de vos programmes réguliers et de vos initiatives annuelles.

‍

‍

Pourquoi les organisations à but non lucratif devraient-elles lancer une campagne d'investissement ?

Les campagnes d'investissement demandent du travail, mais elles en valent la peine. Votre mission, vos bénéficiaires, vos projets et la fidélité de vos donateurs peuvent tous être influencés par le succès de votre campagne d'investissement.

‍

Outre le renforcement des capacités de votre association et le financement de vos grands projets, les campagnes de financement pour les associations présentent d'autres avantages :

Augmenter les chances d'attirer de nouveaux donateurs, qu'ils soient majeurs ou moyens.

Créer un fonds de dotation pour assurer une stabilité financière permanente.

Une grande publicité et une meilleure connaissance de votre organisation au sein de la communauté.

Aide au remboursement d'une dette existante provenant d'un prêt ou d'une hypothèque.

Financer l'expansion de votre organisation dans un nouveau lieu.

Renforcer l'engagement du conseil d'administration et le développement de systèmes internes efficaces de collecte de fonds.

Renforcer les relations avec les donateurs existants.

‍

Si vous vous demandez par où commencer pour votre propre campagne d'investissement, nous avons ce qu'il vous faut. Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir pour commencer ou pour intensifier vos efforts.

‍

12 étapes pour planifier une campagne d'investissement réussie

Prenez le temps de suivre les étapes suivantes pour stimuler la campagne d'investissement de votre organisation dans la phase de planification. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'une course et que vous serez plus efficace si vous vous sentez en confiance à chaque étape.

‍

Étapes de l'élaboration d'un plan de campagne d'investissement :

‍

La phase de pré-planification

1. Fixer les objectifs de la campagne d'investissement

L'établissement de votre objectif financier de travail est l'étape la plus essentielle, qui vous permettra d'entamer les autres phases de votre campagne de financement. Elle dépend de l'ampleur et de la taille du projet que vous envisagez d'entreprendre.

Vous devez décider de ce montant après avoir soigneusement calculé le coût total de votre projet. Par exemple, si vous envisagez d'ouvrir un refuge pour animaux, prenez contact avec l'entreprise de construction pour connaître le montant total des dépenses.

Fixez l'objectif final de votre campagne de financement à un montant qui tient compte de ce prix ainsi que de votre budget, des coûts imprévus et des coûts cachés. Vous serez ainsi assuré de disposer de suffisamment de fonds pour votre projet, même en cas d'imprévu.

‍

2. Définir un budget

L'organisation d'une campagne de financement implique certaines dépenses. Vous devrez couvrir des coûts tels que

Soutien à la planification de la campagne

Rémunération des responsables de campagne

Organiser des événements

Création de matériel de marketing

Promouvoir votre campagne

‍

Selon Capital Campaign Pro, le budget de votre campagne doit correspondre à environ 10 % de votre objectif de collecte de fonds afin de vous assurer que vous atteindrez vos objectifs sans financement supplémentaire. Pour commencer, vous pouvez vous inspirer d'un modèle de budget de campagne d'investissement.

‍

3. Rédiger le calendrier de la campagne d'investissement

Le calendrier de votre campagne d'investissement doit comprendre les éléments suivants

Dates de début et de fin de la campagne

Jalons pour chaque phase (pré-planification, planification, mise en œuvre, suivi)

Délais spécifiques pour les tâches clés

Dates et heures des réunions d'équipe

Dates clés pour l'attribution d'un don ou le lancement d'une campagne de sensibilisation

‍

En fonction de vos objectifs de collecte de fonds, allouez suffisamment de temps à la phase silencieuse et à la phase publique. Fixez une date de fin ferme pour maintenir l'élan.

Un calendrier clair permet à chacun de rester sur la bonne voie et garantit que la campagne progresse systématiquement vers votre objectif. Il vous aide également à planifier efficacement vos ressources et vos efforts.

‍

4. Constituer une équipe pour mener la campagne d'investissement

Avant d'entamer le plan de la campagne d'investissement, il convient de créer un comité composé de personnes dévouées à la planification et à l'exécution de la campagne.

N'hésitez pas à créer un grand comité composé de tous les membres du conseil d'administration, des principaux donateurs et des membres du personnel de votre organisation. Le comité doit être suffisamment important pour gérer les détails de votre campagne, mais suffisamment restreint pour permettre à chacun de présenter ses idées.

‍

Voici les membres que vous devriez envisager de nommer au comité de votre campagne de financement :

Président de la campagne : Responsable de l'ensemble de la campagne d'investissement, il veillera à ce que tous les autres membres restent sur la bonne voie.

Les membres du conseil d'administration : Avant de commencer à planifier, assurez-vous de faire appel à certains membres clés du conseil d'administration plutôt qu'à l'ensemble du conseil d'administration.

Les membres du personnel : Selon votre organisation, il s'agira de chefs de service, de cadres supérieurs ou de professeurs. Essayez d'impliquer certaines personnes à tous les niveaux de votre organisation.

Bénévoles de la communauté : Rassemblez les personnes qui soutiennent et défendent régulièrement votre organisation à but non lucratif. Intégrez-les à votre équipe, car ils travailleront dur et avec enthousiasme pour vous aider tout au long du processus de la campagne d'investissement.

Les responsables des dons majeurs : Ils sont chargés de trouver, de cultiver et de solliciter les dons des principaux donateurs potentiels de votre campagne d'investissement.

‍

Une autre façon de constituer votre comité de campagne est de le diviser en deux parties :

Comité de planification composé de bénévoles et de membres du personnel qui élaboreront le plan de votre campagne de financement.

Un comité de pilotage est composé de personnes qui veilleront au bon déroulement de la campagne après son lancement.

‍

5. Réaliser une étude de faisabilité

Avant de lancer une campagne de financement, réalisez une étude de faisabilité afin d'évaluer la viabilité de votre projet et de déterminer si vos sympathisants et donateurs sont prêts à soutenir l'initiative de votre organisation.

Un consultant en campagne de financement ou un spécialiste engagé ayant une grande expérience des campagnes de financement peut mener cette étude en recueillant les avis des principales parties prenantes, notamment les dirigeants de l'organisation, les donateurs et les partenaires de la communauté.

Les résultats de l'étude de faisabilité fourniront des informations précieuses sur le succès potentiel de votre campagne d'investissement. Une fois l'étude terminée, présentez les résultats à votre conseil d'administration, car son approbation est cruciale pour la poursuite de la campagne. Le conseil d'administration joue un rôle essentiel dans la gouvernance, la supervision et la prise de décision de l'organisation, et il est donc essentiel de s'assurer de son soutien.

‍

Élaborer un plan d'action

Lorsque vous présentez les résultats de l'étude de faisabilité au conseil d'administration, insistez sur la manière dont ils s'inscrivent dans la mission et les objectifs à long terme de l'organisation. Soulignez l'impact potentiel du projet et la manière dont il profitera à la communauté que vous servez.

Fournissez un plan d'action et un budget clairs pour démontrer que vous avez soigneusement pris en compte les ressources nécessaires.

Si l'étude de faisabilité révèle que vous pourriez avoir besoin de plus que votre base de donateurs actuelle pour atteindre votre objectif, envisagez de procéder à un examen du patrimoine afin d'identifier de nouveaux donateurs potentiels à cibler au cours de la campagne. Cette approche proactive vous permettra d'élargir votre réseau de soutien et d'augmenter les chances d'atteindre vos objectifs de collecte de fonds.

‍

La phase de planification

6. Créer un diagramme d'éventail de dons

Le tableau ci-dessous présente l'éventail des dons pour une campagne d'investissement hypothétique d'un montant de 1 000 000 $.

‍

Le guide ultime de la campagne d'investissement pour les organisations à but non lucratif Montant du don ($) Nombre de dons requis Nombre de donateurs nécessaires Total cumulé $100,000 1 1 $100,000 $50,000 2 2 $200,000 $25,000 4 3 $300,000 $10,000 10 5 $400,000 $5,000 20 20 $500,000 $2,500 40 20 $600,000 $1,000 100 50 $700,000 $500 200 100 $800,000 $250 400 200 $900,000 $100 1,000 1,000 $1,000,000

‍

Créez un tableau d'éventail de dons une fois que vous avez terminé l'étude de faisabilité de votre plan de collecte de fonds et que vous avez établi un objectif financier plus solide. Ce tableau vous permettra de visualiser le nombre de dons que votre association doit obtenir à des niveaux spécifiques. Il vous aidera à diviser votre objectif de travail en parties plus faciles à gérer, afin que vous puissiez fixer des étapes plus petites tout au long de votre campagne.

Dans ce tableau, vous indiquerez le nombre de dons d'un montant donné que vous espérez recevoir. Essayez d'indiquer le montant du don et le nombre de donateurs potentiels que vous devez atteindre pour chaque montant. Vous pouvez aller plus loin en associant à chaque don le nom d'un donateur spécifique.

‍

7. Recherche de donneurs potentiels

La recherche de prospects est un excellent moyen de mieux comprendre votre base de donateurs. Elle vous aidera à identifier les donateurs majeurs et les principaux soutiens que vous devriez atteindre pendant la phase silencieuse et à repérer les membres de la communauté que vous devez cibler spécifiquement pendant la phase publique.

‍

Pour les connaître, vous pouvez puiser dans votre base de donateurs, exploiter le réseau de votre conseil d'administration et de vos bénévoles, et même analyser vos campagnes antérieures. Votre recherche de prospects doit se concentrer sur les informations suivantes concernant vos donateurs :

Historique des dons à votre association

Dons antérieurs à d'autres organisations caritatives

Informations sur l'emploi

Données de base comme le nom, l'adresse et le numéro de téléphone

Intérêts et capacités

Inclination à faire des dons en faveur de quelles causes

Probabilité de collecter des fonds par le biais de collectes de fonds de pair à pair

‍

Vous pouvez concentrer la planification de votre campagne d'investissement sur les donateurs qui sont les plus susceptibles de faire un don. Cela vous aidera à les atteindre par le biais de canaux et de méthodes de collecte de fonds qui leur conviennent.

‍

8. Rédiger un dossier de soutien

Un dossier de soutien est un document qui présente les raisons pour lesquelles votre organisation a décidé d'organiser une campagne d'investissement. Il est utile pendant l'étude de faisabilité et pendant les phases discrètes et publiques de la campagne.

Donnez la priorité à la rédaction d'un dossier de soutien convaincant. Il doit toucher le cœur de vos partisans tout en leur montrant clairement pourquoi vous avez besoin de fonds. Les donateurs souhaitent savoir pourquoi vous avez besoin de leur soutien et comment vous comptez utiliser leurs fonds.

‍

Lorsque vous rédigez le dossier, gardez à l'esprit les points suivants :

Historique de l'association

Cause et mission

Objectifs futurs

Raisons de mener une campagne de financement

Détails de la campagne, tels que l'objectif et le but de la campagne

‍

La phase de mise en œuvre

9. La phase silencieuse de la collecte de fonds

La phase silencieuse de votre campagne d'investissement est celle où les membres de votre comité prennent contact avec les principaux donateurs pour collecter un montant plus élevé.

Vous ne commercialisez pas encore la campagne publiquement, mais vous sollicitez les dons du petit nombre de donateurs les plus importants mentionnés dans votre tableau d'éventail de dons qui offriront des dons majeurs. En général, cette phase permet de collecter entre 50 et 75 % de l'objectif total de la collecte de fonds.

‍

10. La phase publique de la collecte de fonds

Une fois que vous avez atteint la majeure partie de l'objectif de votre campagne d'investissement grâce à des donateurs majeurs, il est temps de rendre votre campagne publique. De nombreuses organisations à but non lucratif entament cette phase en organisant des événements et des cérémonies de collecte de fonds qui soulignent le montant obtenu pour leur projet.

Au cours de la phase publique, vous devez vous efforcer de mieux faire connaître votre campagne et d'attirer le plus grand nombre de donateurs possible. Bien que vous puissiez toujours solliciter des dons importants, vous devez vous concentrer sur un large marketing au sein de la communauté.

Établissez des partenariats avec les médias locaux, envoyez des appels par publipostage, partagez des courriels personnalisés, utilisez des campagnes sur les médias sociaux et demandez à vos bénévoles de faire connaître votre campagne d'investissement. Cette phase est similaire à vos campagnes de collecte de fonds habituelles, car vous organiserez de nombreux événements de collecte de fonds pour recueillir des dons.

Vous pouvez également ajouter des éléments attrayants qui créent un sentiment d'urgence et motivent les donateurs à contribuer, sachant que leur soutien est crucial pour atteindre l'objectif de la campagne. L'une de ces idées consiste à ajouter un thermomètre de collecte de fonds.

Au fur et à mesure que les dons arrivent, le thermomètre se remplit, fournissant une représentation visuelle du degré de réalisation de l'objectif.

Il s'agit de l'étape finale et de votre dernière chance de collecter des fonds et d'atteindre votre objectif.

La phase finale

C'est une période d'excitation et de célébration pour le lancement réussi de votre campagne majeure. En même temps, nous n'avons pas encore tout à fait terminé tant que les étapes suivantes n'ont pas été franchies.

11. Remercier les donateurs et leur témoigner de la gratitude

Une fois que vous avez obtenu les recettes nécessaires à votre projet, il est temps de célébrer et de remercier vos partisans. Après tout, le succès de votre campagne ne serait pas possible sans eux.

Envoyez des notes de remerciement et des cadeaux aimables et uniques, et parlez même de l'impact incroyable que leurs dons auront sur votre organisation.

‍

12. Se concentrer sur la rétention

Si vous avez obtenu de nouveaux donateurs ou sympathisants au cours de votre campagne, concentrez-vous sur l'entretien de vos relations avec eux. La fidélisation de ces donateurs vous permettra d'élargir votre base de donateurs et d'intensifier vos efforts de collecte de fonds.

Avec le logiciel de gestion des donateurs Zeffy, organisez et segmentez votre base de donateurs afin de contacter les bonnes personnes au bon moment et de manière personnalisée.

Essayez de tenir chaque donateur au courant de l'évolution du projet. Envoyez des bulletins d'information mensuels ou partagez sur les médias sociaux chaque fois que vous franchissez une étape importante de votre projet.

Vos donateurs sauront ainsi que leurs fonds sont utilisés de manière responsable, ce qui renforcera la confiance qu'ils vous accordent et consolidera les liens qui les unissent.

‍

6 Meilleures pratiques en matière de campagne d'investissement

1. Engager un consultant pour la campagne d'investissement

Si vous n'êtes pas sûr de savoir comment mener une campagne de financement, et si les ressources le permettent, vous pouvez engager un consultant en collecte de fonds à but non lucratif. Il vous fournira des conseils précieux et une orientation experte pour vous aider à élaborer et à mettre en œuvre une campagne réussie.

Recherchez en ligne des consultants qui proposent les services spécifiques dont vous avez besoin. Tenez compte de leur expérience, de leur coût, de leur localisation et de leurs projets. Demandez à d'autres organisations caritatives de votre réseau de vous recommander des consultants.

Demandez une proposition aux consultants sélectionnés et choisissez celui qui comprend vos besoins uniques et apporte des idées nouvelles et rafraîchissantes.

‍

2. Personnaliser l'appel

Alors que vous travaillez sur votre campagne de financement, n'oubliez pas que si une stratégie bien définie est un excellent point de départ, vous devez également prêter attention au pouvoir de la personnalisation. Lorsque vous vous adressez à vos donateurs, choisissez des moyens qui les touchent et les persuadent de faire un don.

‍

Tenez compte des conseils suivants pour personnaliser vos campagnes :

Permettre aux sympathisants de faire des dons par le biais de leur méthode préférée.

Utilisez les bons canaux de communication pour faire connaître votre campagne. Par exemple, pour une base de donateurs plus âgés, le courrier direct et l'e-mail sont de bonnes options, tandis que les médias sociaux sont parfaits pour une base de donateurs plus jeunes.

Adressez-vous au destinataire par son nom préféré et mentionnez tout don ou engagement antérieur avec votre organisation.

‍

3. Établir des plans d'urgence

Chaque campagne d'investissement rencontre des difficultés en cours de route, et la vôtre sera probablement confrontée à certains obstacles également. C'est pourquoi il est essentiel de se préparer en élaborant un plan d'urgence. Ce plan indique comment votre organisation réagira si la campagne de financement ne se déroule pas comme prévu.

Le plan d'urgence doit également prévoir des mesures préventives pour éviter les obstacles, tels que le manque de personnel ou de ressources. Veillez à ce que l'ensemble de votre équipe soit prête à faire face à tout problème susceptible de survenir au cours de la campagne d'investissement.

La mise en place d'un plan d'urgence solide permet à votre organisme sans but lucratif de pivoter efficacement lorsque des difficultés surviennent, ce qui permet de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie malgré les revers potentiels. Une préparation proactive est essentielle pour relever les défis inévitables et atteindre les objectifs de la campagne de financement.

‍

4. Organiser des réunions régulières de l'équipe de la campagne d'investissement

Lorsque votre campagne est en phase de mise en œuvre, vous devez tenir tout le monde au courant de l'évolution du projet. Organisez des réunions mensuelles ou hebdomadaires avec votre comité de pilotage et le conseil d'administration de l'association pour vous assurer que tout le monde sait quelles sont les étapes à franchir et que tout le monde est sur la même longueur d'onde.

Ces réunions permettront de lever les doutes ou de résoudre les problèmes, et l'équipe pourra proposer une solution stratégique. Informez tout le monde des progrès réalisés et discutez de la marche à suivre.

‍

5. Offrir des incitations aux grands donateurs

Si vous avez quelques donateurs potentiels qui ont les poches bien garnies et qui soutiennent fermement votre organisation caritative, vous pouvez leur offrir une incitation pour qu'ils obtiennent davantage de fonds. Vous pouvez, par exemple, proposer de donner le nom du donateur à une aile du bâtiment ou à une salle que vous êtes en train d'aménager, ou encore d'accrocher une plaque à son nom.

‍

6. Mener des campagnes d'investissement en s'appuyant sur des données solides

Vous pouvez tirer beaucoup d'enseignements des succès passés en matière de collecte de fonds pour vous aider à collecter des fonds lors de votre prochaine campagne d'investissement. Une planification de campagne qui s'appuie sur ce qui a fait ses preuves dans le passé peut conduire à plus de succès pour de nombreuses organisations.

Examinez attentivement l'origine des dons importants et les facteurs qui ont conduit à des campagnes significatives dans l'histoire de votre organisation. Vous pouvez souvent faire appel à des dirigeants d'organisations à but non lucratif et à des membres du conseil d'administration qui sont là depuis un certain temps pour maximiser le potentiel de votre campagne d'investissement.

‍

4 idées uniques pour des campagnes d'investissement réussies

Bien que nous vous donnions toujours les moyens de vous approprier ces idées, il existe quelques façons de s'inspirer pour mener des campagnes de financement réussies. Votre organisation à but non lucratif peut prendre ce qui lui plaît et aligner ces idées sur ses objectifs plus larges pour compléter son processus de planification.

‍

1. Organiser des événements de collecte de fonds

‍

Les campagnes d'investissement durent des mois, voire des années, ce qui vous permet d'organiser des collectes de fonds qui rassembleront votre communauté.

Essayez de diversifier vos efforts de collecte de fonds au cours des deux étapes. Cela vous aidera non seulement à maintenir l'engagement envers votre cause, mais aussi à assurer une collecte de fonds cohérente tout au long de votre campagne.

‍

Idées rapides de collecte de fonds

Voici quelques idées de collecte de fonds adaptées à la phase de silence :

Organisez un dîner spécial pour les principaux donateurs : Organisez un dîner ou une réception intime pour vos principaux donateurs, au cours duquel ils pourront découvrir les objectifs et l'impact de votre campagne. Profitez de cette occasion pour interagir avec eux et discuter personnellement de leur engagement futur.

Visites de sites et visites guidées : Organisez des visites de sites et des visites guidées pour vos donateurs afin de leur montrer l'impact direct de leurs contributions et de les encourager à donner davantage.

Gala à thème : Organisez un gala traditionnel en choisissant un thème en rapport avec votre campagne d'investissement. Veillez à proposer des divertissements en direct, tout en gardant l'accent sur les objectifs de votre campagne d'investissement.

Idées à prendre en compte lors de la phase publique

De pair à pair : Encouragez les sympathisants à collecter des fonds au nom de votre organisation grâce à des campagnes de collecte de fonds de pair à pair. Donnez-leur les ressources essentielles pour solliciter des dons auprès de leurs réseaux.

Défis : Organisez des défis tels que des randonnées à vélo ou des marathons au cours desquels les participants collectent des fonds pour la campagne. Offrez des prix à la fin de l'événement pour encourager la participation.

Événements communautaires : Organisez des événements de collecte de fonds qui contribuent à impliquer une communauté spécifique, par exemple votre voisinage local. Il peut s'agir d'enchères silencieuses, de tournois de golf, de carnavals, de trivia, etc.

‍

2. Rechercher des dons équivalents

Levez deux fois plus de fonds pour votre campagne d'investissement grâce aux dons jumelés. Ces programmes de dons d'entreprise récompensent les employés qui font des dons à des organisations caritatives en doublant ou parfois même en triplant leurs dons ou leur bénévolat à des organisations éligibles.

Chaque entreprise a des directives et des restrictions différentes en ce qui concerne le programme de jumelage des employés, mais vous devriez tout de même promouvoir les dons jumelés auprès de tous les donateurs de votre campagne d'investissement. Même si ce ne sont pas tous les donateurs qui peuvent doubler leurs dons, mais quelques-uns, cela fera une différence pour votre objectif final.

‍

3. Demander des dons aux entreprises

Les entreprises sont souvent disposées à soutenir des collectes de fonds à but non lucratif, comme les campagnes d'investissement. Il s'agit non seulement d'une bonne pratique philanthropique pour elles, mais aussi d'avantages fiscaux importants et d'une image positive de leur entreprise.

Ils disposent de certaines directives concernant les types d'associations et de projets auxquels ils font des dons.

Recherchez les entreprises qui soutiennent des organisations caritatives comme la vôtre et qui font régulièrement des dons. Demandez-leur des dons en espèces ou en nature pour votre campagne d'investissement.

‍

4. Demander des subventions

Les subventions doivent être au cœur de la stratégie de collecte de fonds de votre campagne d'investissement. De nombreuses fondations et entreprises souhaitent soutenir des projets plutôt que les activités quotidiennes d'une organisation à but non lucratif, et votre campagne d'investissement peut être l'occasion idéale pour ces organisations de le faire.

Essayez de rechercher des subventions qui soutiennent des organisations à but non lucratif et des projets comme le vôtre.

Par exemple, si vous recherchez des fonds pour soutenir les projets de construction de votre organisation religieuse, des subventions telles que le National Fund for Sacred Places (Fonds national pour les lieux sacrés ) méritent d'être prises en considération. Ce fonds soutient les institutions religieuses qui cherchent à préserver leurs bâtiments historiques et offre une aide pour divers projets, notamment des réparations structurelles, des rénovations, etc.

‍

Centre de services du quartier chinois : Zeffy soutient une collecte de fonds de plus de 240 000 dollars et permet d'économiser 12 000 dollars supplémentaires en frais d'inscription.

Le Chinatown Service Center a mené une campagne de financement pour soutenir ses initiatives visant à réduire les disparités en matière de soins de santé. Un formulaire de don simple et optimisé pour les conversions a permis de collecter 243 655 dollars au profit du centre de santé et du centre PACE du CSC, qui offre des soins de meilleure qualité et une meilleure qualité de vie aux immigrés et aux membres de la communauté dans le besoin.

‍

Voici quelques exemples de la manière dont le Chinatown Service Center a pu offrir une expérience aussi forte tout au long de sa campagne d'investissement :

Simplicité et concision des champs du formulaire de don

Ajouter des montants de dons suggérés qui feront bouger l'aiguille pour les patients

Proposer des options autour des dons d'entreprises, en l'honneur d'une personne, à la mémoire d'un être cher ou pour célébrer un événement marquant de la vie.

Offrir plusieurs moyens de payer rapidement grâce à Google Pay

Incluant une image du centre et une option pour savoir précisément où va le don

Des moyens simples de partager la campagne avec d'autres membres de la communauté pour faire la différence

‍

L'organisation apprécie les donateurs et les fidélise au financement d'un travail aussi important en mentionnant que chaque don sera exposé au PACE Center dans le cadre de l'héritage de chaque donateur. La campagne, construite sur la plateforme de collecte de fonds 100% gratuite de Zeffy, soutient les objectifs du PACE Center de plus que doubler le nombre de patients individuels desservis d'ici 2025.

‍

‍

Dernières réflexions sur les campagnes d'investissement

L'organisation et l'exécution d'une campagne d'investissement peuvent sembler une tâche intimidante. Avec une planification minutieuse et le soutien des membres de votre conseil d'administration, de bénévoles dévoués et d'un personnel passionné, vous pouvez mener une campagne d'investissement gagnante.

Lorsqu'il s'agit de mener une campagne de financement réussie, chaque dollar compte. C'est là qu'intervient Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, qui couvre tous les frais pour les organisations à but non lucratif (même les frais de transaction).

Ne laissez pas les frais vous empêcher de réaliser vos rêves de campagne de financement. Inscrivez-vous sur Zeffy dès aujourd'hui et découvrez la différence d'une plateforme de collecte de fonds réellement gratuite.

‍

‍

FAQ sur les campagnes d'investissement

‍

Quelle est la différence entre les campagnes annuelles et les campagnes d'investissement ? Les campagnes d'investissement sont destinées à collecter des fonds importants pour des projets majeurs à long terme, tels que l'achat de nouvelles installations, l'extension des infrastructures existantes ou l'investissement dans des équipements de pointe.

En revanche, les campagnes annuelles se concentrent généralement sur la collecte de fonds pour les dépenses opérationnelles courantes et les activités quotidiennes.

La principale distinction réside dans l'objectif et l'ampleur des efforts de collecte de fonds : les campagnes d'investissement visent à financer des initiatives transformatrices qui auront un impact durable sur la capacité de l'organisation à remplir sa mission, tandis que les campagnes annuelles garantissent que l'organisation à but non lucratif peut maintenir ses programmes et services habituels.

Les campagnes d'investissement durent plus longtemps et permettent de collecter plus d'argent que les campagnes annuelles. Les campagnes d'investissement s'appuient fortement sur des dons importants, des subventions ou des événements de grande envergure. À l'inverse, l'argent des campagnes annuelles est collecté par des pairs, des marchethons, des ventes de pâtisseries ou d'autres événements à petite échelle.

‍

Quels sont les types d'organisations à but non lucratif qui mènent des campagnes de financement ? Les campagnes d'investissement permettent d'obtenir un montant plus élevé de fonds. Toute organisation ayant des besoins importants et des projets majeurs mène une campagne d'investissement.

Les organisations à but non lucratif qui mènent des campagnes d'investissement sont souvent des organisations de santé et d'éducation, ainsi que des organisations confessionnelles pour la rénovation ou la construction de structures.

‍

Combien d'argent les campagnes de financement peuvent-elles recueillir ? L'objectif de collecte de fonds d'une campagne de capitalisation varie en fonction du coût du projet que vous souhaitez financer. En règle générale, le montant collecté sera déterminé par le coût du projet que vous souhaitez financer.

‍

Quel est le coût d'une campagne de financement ? Une série de facteurs déterminera les dépenses de votre campagne d'investissement. Il s'agit notamment de l'ampleur de votre campagne, du nombre de ressources dont vous aurez besoin, de la qualité de vos donateurs, etc.

La gestion d'une campagne d'investissement nécessite environ 5 à 10 % de l'objectif de revenus de la campagne.

‍