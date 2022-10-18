L'ACSM Vancouver-Fraser économise quotidiennement des frais en utilisant Zeffy pour les dons, la billetterie et la gestion des donateurs.

L'Association canadienne pour la santé mentale, Vancouver-Fraser, est l'une des filiales les plus importantes du réseau de l'ACSM. Fondée en 1918, l'ACSM se concentre sur la prestation d'éducation et de services aux Canadiens touchés par la maladie mentale et contribue directement à la santé et au bien-être à long terme de leurs communautés.
En tant qu'agence, l'ACSM Vancouver-Fraser dessert actuellement la région du Grand Vancouver. Elle offre des programmes et des services axés sur la promotion de la santé mentale et le rétablissement des maladies mentales aux personnes de tous âges et à leurs familles. Vous pouvez en savoir plus sur l'impact de l'organisme en consultant son rapport d'impact 2021-2022.
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
Afin de maintenir ses programmes et services, l'ACSM Vancouver-Fraser compte sur les dons, les partenariats d'entreprise, les événements communautaires, les subventions des fondations, le soutien du gouvernement et les legs. Les ressources humaines et financières étant très limitées, l'ACSM Vancouver-Fraser doit maximiser l'impact de chaque don. C'est pourquoi, lorsqu'il a cherché une nouvelle solution, l'organisme savait qu'il avait besoin d'une plateforme de dons en ligne qui lui permettrait de consacrer 100 % des contributions à sa mission.
Avant d'utiliser Zeffy, les systèmes de gestion des dons en ligne, de la billetterie et des donateurs de l'ACSM Vancouver-Fraser étaient répartis sur trois plateformes. L'organisme souhaitait simplifier son travail administratif pour rester organisé, centraliser les données et générer facilement des reçus fiscaux et d'autres documents.
La solution 100% gratuite
Depuis qu'elle a adopté Zeffy, l'ACSM Vancouver-Fraser a regroupé ses plateformes de dons, de billetterie et de gestion des donateurs en un seul endroit pratique et sans frais. L'organisme n'organise pas souvent ses propres événements, mais lorsqu'il le fait, il utilise Zeffy pour générer des billets individuels et de groupe. De plus, il recommande Zeffy aux partenaires tiers qui organisent des collectes de fonds au profit de l'ACSM Vancouver-Fraser.
L'ACSM Vancouver-Fraser utilise également Zeffy pour les dons, ce qui permet à l'organisme de maximiser chaque dollar de donateur pour payer les services fournis dans la communauté. Par exemple, il en coûte 2 500 $ pour qu'un étudiant suive le programme Here4Peers ; ainsi, chaque dollar compte. Pour ses besoins en matière de gestion des donateurs, l'ACSM Vancouver-Fraser peut facilement intégrer ses données à Salesforce pour simplifier son travail administratif.
Caractéristiques utilisées
Dons
Offrez aux visiteurs de votre site web un moyen efficace et intuitif de donner à votre cause.
Campagnes pair-à-pair
Engagez facilement votre communauté dans vos efforts de collecte de fonds.
Billetterie
Vendez plus de billets pour votre prochain événement de collecte de fonds grâce à des formulaires de billetterie efficaces.
eCommerce
Diversifiez votre collecte de fonds en ouvrant une boutique en ligne pour votre association.
Tombolas et loteries
Lancez facilement une tombola grâce à nos options de billetterie numérotée.
Encans
Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateurs à enchérir sur des articles.
Adhésions
Facilitez l’adhésion à votre cause en permettant à vos supporters de devenir membres.
Gestion des donateurs
Gestion des donateurs

Entrez en contact avec les bons donateurs au bon moment grâce à une gestion transparente des donateurs.
Résultats
Pour Penaaz Sidhu, gestionnaire de la collecte de fonds et des communications à l'ACSM, Vancouver-Fraser Zeffy a permis à l'organisme d'économiser temps et argent.
"Zeffy est incroyablement facile à utiliser", a-t-elle déclaré. "Nous avons beaucoup de contraintes opérationnelles qui rendent difficile l'apprentissage de nouvelles plateformes, et Zeffy s'est avéré très intuitif. De plus, elle est gratuite, ce qui fait une énorme différence pour fournir une éducation et des ressources en matière de santé mentale à notre communauté."