L'ACSM Vancouver-Fraser économise quotidiennement des frais en utilisant Zeffy pour les dons, la billetterie et la gestion des donateurs.

Mission de l'ACSM

L'Association canadienne pour la santé mentale, Vancouver-Fraser, est l'une des filiales les plus importantes du réseau de l'ACSM. Fondée en 1918, l'ACSM se concentre sur la prestation d'éducation et de services aux Canadiens touchés par la maladie mentale et contribue directement à la santé et au bien-être à long terme de leurs communautés.

En tant qu'agence, l'ACSM Vancouver-Fraser dessert actuellement la région du Grand Vancouver. Elle offre des programmes et des services axés sur la promotion de la santé mentale et le rétablissement des maladies mentales aux personnes de tous âges et à leurs familles. Vous pouvez en savoir plus sur l'impact de l'organisme en consultant son rapport d'impact 2021-2022.