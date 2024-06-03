Guides sur les organisations à but non lucratif

Vous cherchez un moyen simple mais efficace d'augmenter les revenus de votre association ? L'abondement des dons par les entreprises est un outil puissant que beaucoup d'organisations négligent. En exploitant cette source de financement, vous pouvez accroître l'impact des contributions de vos donateurs sans leur demander de donner davantage de leur poche.

Nous vous présenterons les principes de base de l'appariement des dons et vous montrerons comment tirer le meilleur parti de ces programmes. Vous apprendrez les meilleures pratiques pour promouvoir les programmes d'abondement auprès des donateurs et des conseils pour vous qualifier auprès des meilleures sociétés d'abondement.

‍

Table des matières

Qu'est-ce que la contrepartie des dons ?

Lignes directrices du programme de dons jumelés des entreprises

Comment fonctionne la contrepartie des dons ? Processus de collecte des dons jumelés

Comment promouvoir les dons jumelés pour obtenir plus de dons : 4 bonnes pratiques

Top 5 des entreprises qui complètent les dons de leurs employés à des organisations à but non lucratif

Derniers mots sur l'abondement des dons

FAQ sur les dons jumelés

‍

Qu'est-ce que la contrepartie des dons ?

Dans le cadre d'un programme de jumelage de dons, les employeurs versent une somme équivalente aux contributions de leurs employés à des organismes à but non lucratif admissibles, ce qui accroît l'impact de chaque don. Cette méthode de collecte de fonds a gagné en popularité, car elle profite à toutes les parties concernées :

Les organisations à but non lucratif bénéficient d'un financement accru.

Les employés voient que leurs contributions vont plus loin et ont un impact plus important.

Les entreprises encouragent une culture de la restitution.

Des études menées par Double the Donation montrent que 84 % des donateurs sont plus enclins à donner et à verser des montants plus importants lorsqu'une contrepartie est proposée, ce qui fait du financement par contrepartie un outil puissant permettant aux organisations à but non lucratif d'augmenter leurs recettes de collecte de fonds.

Par exemple, si un employé d'une entreprise fait un don de 50 dollars à une association locale de protection des animaux, le don équivalent correspondra à un don supplémentaire de 50 dollars de la part de l'entreprise. Au lieu d'un don unique de 50 dollars de la part de l'employé, l'association caritative recevra 100 dollars.

Les entreprises n'accordent une contrepartie qu'aux dons en espèces, et non aux dons en nature. Elles peuvent également avoir des directives concernant les types d'organisations auxquelles elles font des dons.

‍

Avantages de l'abondement des dons pour les organisations à but non lucratif

Les employés qui demandent à leur entreprise de verser un don équivalent à celui qu'ils ont reçu donnent à l'organisation à but non lucratif la possibilité de faire du marketing gratuit et d'explorer les possibilités de parrainage par l'entreprise.

Une entreprise qui abonde les dons de ses employés pourrait être intéressée par des possibilités de parrainage, telles que le soutien de bénévoles, des contributions en nature et d'autres formes de collaboration.

‍

‍

Avantages des dons jumelés pour les entreprises

Du point de vue des entreprises, les dons aux organisations à but non lucratif sont plus qu'un simple élément de la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE). Les entreprises le font pour accroître la satisfaction de leurs employés, se forger une réputation positive et se positionner comme des lieux de travail attrayants.

Selon Charities.org, 71 % des employés considèrent qu'une "culture du don" est l'un des moyens les plus essentiels pour créer une véritable camaraderie au travail.

De nombreuses entreprises soutiennent des causes qui leur tiennent à cœur, ce qui leur permet de réaliser des économies sur leur facture fiscale et de créer des opportunités au sein des communautés.

‍

‍

Lignes directrices du programme de dons jumelés des entreprises

Bien que les programmes de dons jumelés des entreprises présentent des similitudes, chaque entreprise établit ses propres règles et lignes directrices. Comprendre les paramètres permet aux organisations à but non lucratif de maximiser leur participation.

La plupart d'entre elles prévoient des montants minimums et maximums de contrepartie, n'incluent que des organisations à but non lucratif spécifiques, exigent une documentation appropriée et fixent des dates limites pour la présentation des demandes. Le respect des lignes directrices de base permet à votre organisation et à vos donateurs de remplir les conditions requises.

‍

Ratio de correspondance

Chaque entreprise suit un ratio différent pour répondre aux dons de ses employés.

La majorité d'entre elles proposent un ratio de 1:1, mais d'autres ont des normes sensiblement différentes. Par exemple, certaines entreprises donneront 0,50 $ pour chaque dollar versé par leurs employés. D'autres donneront jusqu'à 4 ou 3 dollars pour chaque dollar donné par l'employé, avec un ratio de 4:1 ou 3:1.

Le taux de contrepartie dépend également du statut de l'employé, qu'il soit à temps plein, à temps partiel ou à la retraite. Les employés à temps plein et les retraités peuvent s'attendre à une contrepartie plus élevée.

‍

Minimums et maximums

Les entreprises appliquent des limites minimales et maximales à leurs programmes de dons jumelés.

La limite minimale commence généralement à 25 dollars, mais elle peut être aussi basse que 1 dollar ou aussi élevée que 100 dollars, selon le programme concerné. Le montant maximum varie de 1 000 à 15 000 dollars. Ce montant varie en fonction de l'entreprise, de l'employé et du type d'organisme de bienfaisance.

‍

Éligibilité des organisations à but non lucratif

L'organisation à but non lucratif choisie par le salarié peut avoir une incidence sur la contrepartie offerte par l'entreprise.

Par exemple, une entreprise peut s'engager à verser un montant équivalent à celui des dons effectués à des organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation, selon un ratio de 4:1, tandis que les dons effectués à des organisations culturelles peuvent être assortis d'un ratio de 1:1.

Dans la plupart des cas, les organisations confessionnelles sont exclues. Ces organisations religieuses, comme les églises, doivent s'appuyer sur d 'autres idées de collecte de fonds.

‍

Délais de soumission

Chaque entreprise a une date limite différente pour les dons jumelés. La connaissance de ces dates vous permet de ne pas manquer une opportunité de don équivalent.

Les dates limites de soumission des demandes d'appariement sont les suivantes :

Fin janvier, février ou mars de l'année qui suit celle où la cotisation a été versée.

Un nombre déterminé de mois après la date de la donation, souvent de 3 à 12 mois.

La fin de l'année civile.

‍

Comment fonctionne la contrepartie des dons ? Processus de collecte des dons jumelés

1. Le donneur fait un don

La première composante sera toujours le don initial de l'employé. Il n'y a pas de don équivalent si le donateur ne contribue pas à votre association.

‍

2. Soumettre une demande de don jumelé

Un donateur doit demander à son employeur d'effectuer un don jumelé. Votre association ne peut pas faire cette demande, même si le donateur est éligible.

Vous pouvez simplifier le processus en intégrant un outil de jumelage sur votre page de don afin d'aider les donateurs à trouver des informations sur les programmes de jumelage de leur entreprise, s'ils en ont un.

‍

3. L'employeur vérifie l'éligibilité à la contrepartie des dons

Les entreprises disposent de membres spécialisés dans le traitement des dons jumelés. Ils vérifient que la contribution du donateur est conforme aux montants minimum et maximum spécifiés, contrôlent le statut de l'employé et s'assurent que les lignes directrices du programme s'appliquent à l'organisation à but non lucratif.

‍

4. Suivi avec l'organisation à but non lucratif

Une fois le don de l'employé examiné, l'entreprise contactera votre association pour confirmer le montant du don, la date et les coordonnées du donateur.

‍

5. Correspond au cadeau

Si toutes les informations et tous les formulaires sont conformes, l'entreprise complète le don en partageant le même montant ou plus/moins, en fonction de son ratio de complémentarité.

‍

Comment promouvoir les dons jumelés pour obtenir plus de dons : 4 bonnes pratiques

1. Créer une page dédiée aux dons jumelés

Le principal obstacle à la collecte des revenus issus des dons jumelés est le manque de sensibilisation des donateurs. Souvent, les donateurs ne savent pas qu'ils sont éligibles à la contrepartie et pourraient bénéficier d'une meilleure compréhension des avantages de la contrepartie. L'ajout d'une page dédiée sur votre site web permettra d'accroître la sensibilisation aux dons jumelés.

Cette page explique ce qu'est un don jumelé et comment fonctionne le processus.

Créez une vidéo pédagogique simple ou utilisez des infographies pour informer les lecteurs.

Ajoutez sur cette page les dons jumelés que vous avez collectés et leur impact, afin d'encourager les visiteurs à passer à l'action.

Renvoyez à cette page dans toutes vos communications ultérieures.

Fournissez un outil de recherche intégré ou un lien vers l'outil de jumelage pour que vos donateurs puissent vérifier leur éligibilité.

Ajoutez un bouton CTA accrocheur encourageant les gens à faire un don et à obtenir une contrepartie.

‍

2. Faites la promotion de votre don sur la page de don

Votre page de don est le meilleur endroit pour commercialiser les dons jumelés, ce qui vous permet d'intégrer les dons jumelés directement dans l'expérience de don en ligne.

Inclure dans le formulaire de don un extrait sur les dons jumelés, qui renvoie les donateurs à la page créée pour les dons jumelés.

Intégrer un outil de recherche de dons jumelés directement sur la page de don. Lorsqu'un donateur contribue activement à votre organisation, c'est le moment idéal pour lui poser des questions sur son employeur et l'informer de son éligibilité à la contrepartie.





3. Mettre en évidence votre contrepartie dans les appels de fonds

En mentionnant les dons jumelés dans vos appels de fonds, vous maximisez vos efforts de collecte de fonds et récoltez des fonds. Intégrez l'abondement des dons dans vos communications, qu'il s'agisse de votre bulletin d'information ou de vos messages sur les médias sociaux.

Les médias sociaux permettent aux organisations à but non lucratif d'entrer en contact avec leurs sympathisants et de collecter directement plus d'argent. Plus de 55 % des personnes qui s'engagent avec des organisations à but non lucratif sur les médias sociaux agissent et contribuent à leur cause.

‍

Marketing pour l'appariement des dons

Créez des courriels mensuels sur les dons jumelés que vous envoyez. Expliquez le fonctionnement du fonds de contrepartie, incluez des témoignages axés sur l'impact et partagez le lien vers la page des dons de contrepartie.

Sur vos médias sociaux, mettez en avant les donateurs qui ont bénéficié d'une contrepartie. Cela incitera d'autres donateurs à vérifier leur éligibilité à la contrepartie et à faire de même.

Organiser des webinaires, des ateliers ou des déjeuners d'information sur le programme de don avec contrepartie. Invitez des conférenciers issus d'entreprises ou de donateurs qui ont bénéficié de ces programmes.

‍

4. L'intégrer dans le processus de suivi

La plupart des organisations à but non lucratif remercient les donateurs après qu'ils ont fait un don à la cause. Intégrez le jumelage des dons à votre processus de suivi. C'est une nouvelle occasion de leur rappeler que les dons sont assortis d'une contrepartie.

Après leur don, affichez ou partagez un message de remerciement avec un rappel de vérifier les programmes de jumelage de dons. Privilégiez le suivi avec un message personnalisé soulignant les avantages des dons jumelés. Donnez à vos donateurs toutes les chances d'aller plus loin grâce aux programmes de dons jumelés.

Voici notre guide sur l'envoi de lettres de remerciements pour les dons →

‍

Top 5 des entreprises qui complètent les dons de leurs employés à des organisations à but non lucratif

‍

1. Le programme de dons jumelés de Microsoft

Taux de correspondance : 1:1

Montant minimum de la contrepartie : $1

Montant maximum de la contrepartie : $15,000

Qui peut en bénéficier ? Les salariés à temps plein et à temps partiel

Microsoft est largement connu pour avoir l'un des plus remarquables programmes de dons jumelés. Diverses organisations caritatives bénéficient des avantages des programmes de jumelage de Microsoft grâce aux dons des employés jumelés par l'entreprise. Il s'agit notamment d'organisations caritatives publiques basées aux États-Unis, exonérées d'impôts (501 (c)(3)), ou d'organisations équivalentes au niveau international.

Pour accéder au programme de dons jumelés, les organisations à but non lucratif doivent répondre aux critères d'éligibilité de Microsoft Philanthropies et s'inscrire auprès de Benevity, son fournisseur de services de dons.

Les employés ont jusqu'à 12 mois après leurs dons initiaux pour faire une demande de don équivalent.

‍

2. Don de contrepartie de Soros Fund Management

Taux de correspondance : 2:1 et 3:1

Montant minimum de la contrepartie : $25

Montant maximal de la contrepartie : $100,000

Qui peut en bénéficier ? Les salariés à temps plein

Soros Fund Management dispose des programmes de dons jumelés les plus généreux. Le ratio de 3:1 pour les employés et de 2:1 pour les partenaires incite fortement les employés à soutenir la cause qui leur tient à cœur.

Pour bénéficier de la contrepartie, les donateurs doivent soumettre des demandes de fonds d'entreprise dans l'année qui suit le don initial. Ils peuvent le faire par l'intermédiaire du portail en ligne de l'entreprise consacré à l'abondement des dons.

Soros propose de compléter les dons de plusieurs organisations à but non lucratif, qu'elles soient liées à l'environnement, à l'éducation ou aux arts et à la culture.

‍

3. Don de State Street Corporation

Taux de correspondance : 1:1

Montant minimum de la contrepartie : $25

Montant maximal de la contrepartie : $40,000

Qui peut en bénéficier ? Les salariés à temps plein et à temps partiel

La State Street Foundation, la branche caritative de la deuxième plus ancienne banque des États-Unis, propose un programme de dons jumelés au nom de l'institution financière. Cette initiative permet d'égaler les dons des employés et de soutenir les efforts de collecte de fonds de la communauté.

La Fondation verse des dons à une variété d'organisations caritatives avec des exclusions, y compris les organisations politiques et religieuses et les causes militaires actives.

La Fondation State Street offre deux programmes de dons complémentaires pour les employés. GiveMore abonde les dons des employés, tandis que CollectMore abonde leurs promesses de collecte de fonds.

‍

4. Le programme de dons jumelés de Johnson & Johnson

Taux de correspondance : 2:1 et 1:1

Montant minimum de la contrepartie : $25

Montant maximal de la contrepartie : $20,000

Qui peut en bénéficier ? Les salariés à temps plein, à temps partiel et les retraités

Johnson & Johnson abonde les dons des employés à temps plein, à temps partiel et des retraités, mais le montant du don diffère selon le statut de l'employé.

Les demandes doivent être effectuées 12 mois après le don initial pour être éligibles à l'abondement. Les employés peuvent faire leur demande par le biais du portail de Johnson & Johnson sur les dons jumelés.

‍

5. Coca-Cola Company Gift Matching

Taux de correspondance : 2:1

Montant minimum de la contrepartie : $25

Montant maximal de la contrepartie : $20,000

Qui peut en bénéficier ? Les salariés à temps plein et les retraités

‍

Coca-Cola verse des dons à des organisations artistiques et culturelles, à des établissements d'enseignement, à des organisations environnementales à but non lucratif et à d'autres organisations caritatives.

Les employés doivent faire leur demande de don avant le 28 février de l'année suivant celle où le don est effectué, en utilisant la page dédiée aux dons jumelés.

Derniers mots sur l'abondement des dons

L'abondement des dons est une stratégie puissante qui permet aux organisations à but non lucratif d'augmenter leurs recettes de collecte de fonds. En tirant parti des programmes de dons jumelés des entreprises et en les promouvant efficacement auprès des donateurs, les organisations peuvent accroître de manière significative l'impact de chaque contribution.

Pour maximiser les avantages de l'appariement des dons, les organisations à but non lucratif doivent suivre les meilleures pratiques, telles que la création d'une page dédiée à l'appariement des dons et la mise en évidence des appariements dans les appels de fonds. Avec les bonnes stratégies, l'abondement des dons peut changer la donne pour les organisations à but non lucratif.

‍

FAQ sur les dons jumelés

Les dons jumelés sont-ils déductibles fiscalement pour le donateur ?

Non, les donations jumelées ne sont pas imposables pour le donateur. Le donateur peut demander une déduction fiscale pour sa contribution initiale, mais la contrepartie fournie par l'employeur n'est pas déductible pour le donateur. L'entreprise qui effectue la donation jumelée peut demander une déduction fiscale pour sa contribution.

‍

Comment l'abondement des dons profite-t-il aux revenus d'une organisation à but non lucratif ?

L'appariement des dons est un moyen efficace pour les organisations à but non lucratif d'augmenter leurs revenus sans efforts supplémentaires de collecte de fonds. En promouvant les programmes de dons jumelés auprès de leurs donateurs, les organisations peuvent potentiellement doubler, voire tripler l'impact de chaque contribution. Au fil du temps, ces fonds jumelés peuvent augmenter de manière significative les revenus globaux d'une organisation à but non lucratif et soutenir sa mission.

‍

La contrepartie d'un don est-elle légitime ?

Les dons jumelés sont légitimes, mais il est essentiel de vérifier leur authenticité avant de faire un don :

Faites des recherches sur l'entreprise : Recherchez des avis et des évaluations auprès de sources fiables telles que le Better Business Bureau ou GuideStar.

Recherchez des avis et des évaluations auprès de sources fiables telles que le Better Business Bureau ou GuideStar. Vérifier la contrepartie : Consultez le site web officiel de l'entreprise pour vérifier si le programme d'abondement est mentionné.

Consultez le site web officiel de l'entreprise pour vérifier si le programme d'abondement est mentionné. Vérifiez les détails : Les entreprises qui offrent des contreparties authentiques fourniront des détails spécifiques tels que le nom du donateur, le plafond de la contrepartie (le montant maximum de la contrepartie) et la période pendant laquelle la contrepartie est valable.

‍

Comment trouver des entreprises qui versent des dons ?

Pour connaître les entreprises qui offrent des dons équivalents, faites une recherche en ligne et vous trouverez une liste des programmes de dons équivalents des entreprises. Ne vous contentez pas de les consulter, mais prenez-les comme base et visitez le site officiel de chaque entreprise pour en savoir plus sur son programme d'abondement.

‍

Quels sont les types d'organisations à but non lucratif qui peuvent bénéficier d'un don équivalent ?

Les organisations à but non lucratif éligibles aux programmes de dons jumelés des entreprises sont les suivantes :