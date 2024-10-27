Les dîmes et offrandes hebdomadaires peuvent couvrir les dépenses de base de votre église, mais vous pouvez avoir besoin de fonds supplémentaires de temps en temps. Les meilleures idées de collecte de fonds pour l'église sont celles qui rassemblent votre communauté tout en collectant de l'argent. Ces 45 idées créatives vous aideront à organiser des événements de collecte de fonds inoubliables et passionnants.

‍

‍

Nos idées préférées pour collecter des fonds pour l'église

‍

Idées amusantes et créatives pour la collecte de fonds dans les églises

Si vous souhaitez collecter des fonds en faisant participer de manière unique la communauté de votre église, ces idées de collecte de fonds pour les églises sont amusantes et créatives.

‍

1. Organiser un café du matin

Soyons honnêtes : qui n'aime pas commencer sa journée avec une tasse de café bien chaude ? Offrir une tasse de café chaud est une excellente idée. Les membres de l'église prennent généralement une tasse en se rendant au travail ou en faisant leurs courses, et vous savez donc que certaines personnes font la queue pour l'acheter. Offrir un bagel ou un scone avec le café serait la cerise sur le gâteau !

Décidez d'un emplacement stratégique, rassemblez quelques bénévoles et montez votre stand. Décidez également d'offrir des articles faits maison ou de vous associer à un café local. Vous pourriez être surpris de constater à quel point les cafés locaux sont prêts à offrir des fournitures ! Ils peuvent même offrir gratuitement des tasses et des couvercles.

‍

2. Enseigner une nouvelle compétence

Une autre façon de collecter des fonds pour les églises est d'organiser un événement au cours duquel les fidèles peuvent apprendre en payant un petit droit d'entrée qui bénéficiera à votre service religieux.

Votre assemblée compte-t-elle des musiciens, des menuisiers professionnels ou des jardiniers passionnés ? Peut-être avez-vous des personnes compétentes en matière de développement de sites web, de médias sociaux ou de couture ?

Envisagez d'organiser une collecte de fonds au sein de l'église, à laquelle les gens participent pour enseigner aux autres des compétences qu'ils maîtrisent. Faites payer un prix raisonnable et encouragez la participation en faisant la promotion de l'événement par le biais de plusieurs canaux. Il s'agit là d'une excellente idée de collecte de fonds au sein d'un club, où différents types de clubs et de communautés peuvent transformer leur passion commune en une opportunité de collecte de fonds.

Et, bien sûr, vous disposez de la plateforme de billetterie en ligne 100% gratuite de Zeffy, qui facilite l'organisation de ces ateliers et la vente des billets !

‍

3. Spectacles de talents

Un spectacle de talents est une idée de collecte de fonds parfaite pour aider les membres de tous âges à s'engager. De plus, vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup pour organiser l'événement, et c'est une façon assez amusante de collecter des fonds. Voici comment organiser le spectacle :

Choisissez une date ou un lieu peu coûteux/gratuit - auditoriums d'écoles, bâtiments d'églises ou lieux de loisirs communautaires.

Recrutez des bénévoles et décidez quels numéros, tels que la danse, la comédie, la magie ou la jonglerie, seront éligibles.

Faites la promotion de votre spectacle de talents par le biais des médias sociaux, du bouche-à-oreille et de canaux directs. Recherchez des entreprises locales ou d'autres communautés pour parrainer votre spectacle.

Fermer les inscriptions après une certaine période afin de maintenir la durée de l'exposition à un niveau raisonnable.

‍

4. Collecte et vente aux enchères d'objets

L'une des meilleures idées de collecte de fonds pour les églises est la vente aux enchères. La plupart des articles vendus peuvent être obtenus à bas prix ou donnés par des membres de la communauté.

Informez les membres de la communauté de la tenue de la vente aux enchères et encouragez-les à faire don d'objets anciens, inutiles ou inutilisables. N'oubliez pas de vérifier les objets donnés et de voir s'ils ont besoin d'être réparés. Surtout, faites la promotion de votre vente aux enchères sur les médias sociaux ou organisez une vente aux enchères virtuelle, qui attirera même les non-membres.

‍

5. Bénir l'animal

Les personnes qui ont un animal de compagnie le considèrent comme un membre important de leur famille. De nombreuses personnes aimeront donc l'idée de faire bénir leur animal de compagnie.

Choisissez un espace pour l'événement, à l'extérieur ou à l'intérieur, en fonction du nombre d'animaux et des conditions météorologiques. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour les animaux et leurs propriétaires. Invitez un responsable d'église et faites payer une somme modique pour chaque bénédiction. Essayez de rendre la journée encore plus spéciale en offrant un certificat ou en prenant une photo de famille des propriétaires avec leurs petits animaux à fourrure.

‍

6. Soirée cinéma en plein air

Qui n'apprécierait pas un bon film, surtout en plein air ? Il permet aux gens de s'évader de leur routine quotidienne et leur donne l'occasion de se rencontrer.

Vous pouvez organiser une soirée cinéma dans le parking de l'église ou dans un parc local. Votre église ou d'autres membres de la congrégation disposeront probablement déjà de l'équipement nécessaire. Il s'agit notamment d'un projecteur, d'un lecteur DVD, d'un écran de projection extérieur et de haut-parleurs, de sorte que vous n'aurez pas à dépenser beaucoup pour cette idée.

Avant le générique de début, remerciez tout le monde d'être venu et demandez-leur d'envisager de montrer leur soutien en envoyant un don rapide en ligne. Un autre excellent moyen de récolter quelques dollars est de proposer des services de garde d'enfants pour une somme modique pendant le film.

‍

7. Soirée jeux rétro

Scrabble, Monopoly, Ludo ! Aujourd'hui, tous ces jeux deviennent virtuels. Si la commodité est grande, les jeux de société simples et traditionnels ont quelque chose de magique, qu'il s'agisse d'évoquer des souvenirs d'enfance, de nouer des liens avec des amis ou des voisins, ou de trouver du réconfort dans la simplicité.

Alors, pourquoi ne pas réunir tous les membres de la communauté lors d'une soirée jeux rétro ?

Il suffit de demander aux autres membres de l'église d'apporter leurs vieux jeux préférés. Vendez des tickets en demandant un petit droit d'entrée de 1 ou 2 dollars. Vous pouvez même organiser de petits prix pour les gagnants.

‍

8. Organiser un dîner avec billets

La prochaine idée de collecte de fonds de l'église est de vendre des billets pour un dîner avec traiteur dans votre centre de vie familiale ou vos parcs extérieurs. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre congrégation qui peut servir de traiteur, ou vous pouvez vous associer à un restaurant local pour offrir un repas à un prix réduit. Parmi les menus proposés, citons un barbecue, un steak ou un festin italien.

Les églises collectent rapidement des fonds grâce à cette idée, car elle permet aux familles et aux amis de se réunir et de profiter des repas au restaurant en payant moins cher.

‍

9. Proposer des coupes de cheveux pour la rentrée

Une idée originale de collecte de fonds pour les églises consiste à proposer des coupes de cheveux pour la rentrée scolaire. Lorsque l'automne arrive, les parents sont généralement occupés à préparer leurs enfants pour le premier jour d'école. En leur offrant ce service utile, vous les amènerez directement à vos portes et vous pourrez collecter des fonds.

Demandez aux coiffeurs et barbiers de votre congrégation s'ils sont prêts à faire don de leur talent et de leur temps à la cause.

Pendant la période de rentrée scolaire, vous pouvez également vous associer à des établissements d'enseignement locaux et trouver des idées de collecte de fonds pour les écoles ainsi que pour votre église, telles que des lectures d'études bibliques ou une vente de pâtisseries amusante avec l'aide des étudiants !

Cette saison offre également d'autres opportunités pour des campagnes de collecte de fonds d'automne, telles que le ramassage de feuilles ou la mise en place d'un stand lors de la foire d'automne locale.

‍

10. Vente du calendrier de l'église

Une autre idée créative pour les collectes de fonds des églises est de concevoir et de vendre un calendrier d'église spécifique au sein de votre communauté. Presque tout le monde achète un calendrier et aimerait en acheter un qui soutienne sa foi.

Commencez donc par choisir un thème mensuel lié à des passages de la Bible, à des événements d'église ou à tout autre sujet. Incluez des photos de haute qualité des événements organisés par vos églises pour renforcer la mission et les contributions de votre église. Vous pouvez vendre le calendrier pendant le service religieux, le dimanche matin ou lors d'autres événements pour collecter des fonds.

‍

Idées populaires de collecte de fonds pour l'église pour des événements virtuels

Aujourd'hui plus que jamais, la collecte de fonds en ligne est essentielle pour permettre aux églises d'accomplir leur mission et de maintenir l'engagement des donateurs. En outre, elle est peu coûteuse, plus facile à coordonner et constitue un moyen amusant d'obtenir l'adhésion de votre communauté !

‍

11. Encourager la collecte de fonds de pair à pair

La collecte de fonds de pair à pair est une excellente idée de collecte de fonds pour les églises. Ce processus implique que vos membres actuels fassent la promotion de la campagne auprès de leur famille et de leurs amis. Demander aux membres de la congrégation de partager votre collecte de fonds avec leur réseau fonctionne car lorsqu'un ami ou un membre de la famille fait la promotion de quelque chose, les gens sont plus susceptibles d'y croire et de contribuer.

Si la collecte de fonds de pair à pair est un excellent moyen de collecter des dons, elle peut également être utilisée pour promouvoir d'autres événements de collecte de fonds de l'église. Fournissez à vos membres les éléments dont vous aurez besoin pour promouvoir votre collecte de fonds.

Une brève description de l'événement de collecte de fonds avec un CTA spécifique

Liens vers la page web de votre collecte de fonds ou vers les formulaires de don

Images, vidéos et graphiques partageables

‍

12. Campagne de collecte de fonds dans les médias sociaux

Avec 72 % des adultes américains utilisant les médias sociaux, il s'agit d'une plateforme de choix pour les campagnes de collecte de fonds. L'église trouvera des sympathisants énergiques prêts à dépenser de l'argent et les aidera à atteindre leur objectif spécifique de collecte de fonds sur les canaux sociaux.

Cependant, le choix de la bonne plateforme de médias sociaux est la clé du succès. Les caractéristiques démographiques de vos donateurs et le type de contenu détermineront les canaux sociaux à utiliser. Il est préférable de se concentrer sur les canaux qui facilitent la création de campagnes de collecte de fonds.

Facebook est mieux adapté pour atteindre les milléniaux. La plateforme vous permet de créer des campagnes de collecte de fonds à partager au sein de votre réseau et d'encourager les dons immédiats. Le public d'Instagram s'appuie principalement sur des contenus visuels et a entre 18 et 34 ans.

‍

13. Pages de dons en ligne

Aujourd'hui, les personnes qui souhaitent apporter leur contribution préfèrent les plateformes en ligne. Il est donc important que vos pages de dons en ligne reflètent la foi et les valeurs de votre Église. Vous pouvez offrir aux membres de la congrégation un moyen facile de faire des dons à tout moment et en tout lieu. Elles permettent même de suivre les dons et d'en rendre compte.

Pour créer une page de don en ligne, la première chose à faire est de trouver un fournisseur de logiciel de don en ligne. Choisissez un fournisseur qui propose des outils de création faciles à utiliser, des fonctions de personnalisation et une assistance technique. La plateforme de dons en ligne 100 % gratuite de Zeffy devrait également vous permettre de mettre en place un formulaire de don facile d'accès.

‍

14. Collecte de fonds en direct

Si votre institution a organisé une chorale d'église ou un événement caritatif sur le terrain, transformez-le en campagne de collecte de fonds virtuelle en diffusant l'événement en direct. Vous augmenterez ainsi la portée de votre événement et ferez participer vos donateurs.

En demandant à vos sympathisants de faire un don tout en regardant le flux en direct de la chorale de l'église, vous pouvez leur donner l'occasion de s'engager de manière mémorable dans votre événement et de sentir qu'ils font partie de quelque chose de plus grand. Grâce à une plateforme de diffusion en direct performante, vous pouvez diffuser simultanément votre événement de collecte de fonds sur le site web de votre église, sur Facebook, sur les chaînes YouTube et sur Facebook, afin d'atteindre un public plus large.

‍

15. Envoi d'un bulletin d'information sur la collecte de fonds

Les bulletins d'information sur la collecte de fonds sont une idée de collecte de fonds d'église facile à mettre en œuvre pour garantir une action immédiate. D'un seul clic, les membres ou les invités peuvent agir. Qu'il s'agisse de collecter immédiatement des dons pour votre église ou d'encourager les participants à s'inscrire à des événements de collecte de fonds, les courriels offrent aux destinataires la possibilité d'agir rapidement sans avoir à se rappeler de le faire plus tard - comme un bulletin dans le service.

‍

La bonne nouvelle, c'est que tout le monde lit les courriels, 99 % d'entre eux étant consultés quotidiennement, et ce, 20 fois par jour ! Voici donc quelques conseils pour donner un coup de fouet à votre activité :

Commencez par une note du responsable de l'église, un message de bienvenue ou même une brève mise à jour sur les futurs événements de l'église.

Soulignez l'objectif de l'événement et le besoin de dons.

Incluez un lien clair et facile à trouver vers votre formulaire de don en ligne. Avec le logiciel Zeffy 100% payant, vous pouvez créer un formulaire de don en ligne efficace et le diffuser dans vos lettres d'information.

N'oubliez pas la section P.S. à la fin du courrier - c'est toujours l'une des parties les plus lues. Il s'agit donc de réaffirmer et de renforcer votre appel à l'action.

‍

Idées simples et amusantes de collecte de fonds pour l'église pour mobiliser le groupe de jeunes

Si vous êtes à la recherche d'idées excitantes et engageantes pour la collecte de fonds de votre église afin de susciter l'enthousiasme des jeunes, nous avons quelques idées pour vous aider à démarrer.

‍

16. Organiser un chantier-école

Le work-a-thon est le cousin éloigné du walk-a-thon, les deux ralliant des individus autour d'une cause commune. Contrairement aux marches-othons, qui consistent à organiser une marche sur une longue distance à laquelle se joignent des sympathisants, le work-a-thon consiste en une série de tâches à accomplir.

En d'autres termes, les congrégations recueillent des promesses de dons de la part de leurs sympathisants pour effectuer divers types de travaux dans le quartier. Il peut s'agir de travaux de jardinage pour les personnes âgées, de tutorat pour les jeunes ou de réparations autour de l'église. C'est une excellente idée de collecte de fonds pour l'église, car les donateurs peuvent soutenir l'église tout en offrant des services aux personnes âgées et à la communauté.

Les meilleures personnes à cibler pour le work-a-thon sont les jeunes de l'église, car cet événement de collecte de fonds leur donne l'occasion de s'essayer à différentes tâches. Les jeunes sont également pleins d'énergie et d'enthousiasme, ce qui en fait d'excellents candidats pour participer au work-a-thon.

‍

Cela dit, les chantiers sont assez simples à organiser.

Il vous suffit de dresser une liste des activités les plus courantes et les plus exigeantes pour les personnes, qui prennent beaucoup de temps et d'énergie.

Vous pouvez décider de trois ou quatre tâches que votre congrégation proposera dans le quartier.

Une fois cette étape franchie, encouragez la participation du groupe de jeunes en lui offrant des récompenses. Vous pouvez conserver des prix et des récompenses pour différentes catégories, comme celui qui a réalisé la meilleure performance dans chaque tâche, celui qui a collecté le plus de fonds, etc.

Informer les gens sur les événements de collecte de fonds "work-a-thons" en distribuant des brochures, par le biais de groupes de médias sociaux, en faisant du porte-à-porte ou en l'annonçant lors de la messe dominicale.

‍

17. Collecte de chaussures

Pourquoi ne pas utiliser les chaussures que les membres de votre congrégation ont perdues ? Vous pouvez organiser une collecte de chaussures et demander au groupe de jeunes de se porter volontaire pour collecter les paires de chaussures usagées, légèrement usées ou en trop auprès des sympathisants et des amis.

‍

Voici comment cette idée peut faire la différence :

Il permet de collecter des fonds pour votre église sans demander directement des fonds.

L'organisation de cette campagne de collecte de fonds n'entraîne aucun frais.

Tout le monde peut apporter sa contribution, des enfants aux personnes âgées.

Les chaussures données sont réutilisées et utilisées, donnant ainsi un exemple positif.

‍

Voyons maintenant comment cela fonctionne : vous devrez recruter des bénévoles qui collecteront des chaussures en faisant du porte-à-porte, en particulier auprès des personnes âgées. Vous pouvez également trouver un lieu de dépôt où les membres de la communauté peuvent venir donner leurs chaussures. En outre, vous devez trouver une organisation qui vous paiera par livre de chaussures collectées.

Vous pouvez vous attendre à une forte participation, car les gens sauteront sur l'occasion de nettoyer leur maison et de faire la différence.

‍

18. Vente de marchandises de l'Église

La production d'articles d'église présente un double avantage : elle favorise l'édification de la communauté et offre un moyen de financement. Vous pouvez travailler en étroite collaboration avec des designers pour créer des articles d'église à thème tels que des tasses, des T-shirts, des bouteilles d'eau, des autocollants de voiture et d'autres articles. La congrégation peut ensuite vendre ces produits.

Mieux encore, vous pouvez ouvrir une boutique en ligne grâce à la solution de commerce électronique 100 % gratuite de Zeffy pour vendre des marchandises tout au long de l'année et générer une source de revenus régulière.

‍

19. Chasse à la cause

Il y a quelque chose d'agréable à chercher des trésors, ce qui fait d'une chasse au trésor l'une des meilleures idées de collecte de fonds pour un groupe de jeunes. Elle permet de générer des fonds pour votre église, de renforcer l'esprit communautaire, de promouvoir le travail d'équipe et d'offrir aux jeunes une pause dans leur vie monotone et trépidante.

Dans le cadre d'une chasse au trésor, vous collecterez des fonds en vendant des billets pour les événements ou en demandant des dons pour participer à la chasse. Et si vous voulez que la chasse soit un succès, rien ne vaut un peu de plaisir organisé. En suivant ces conseils, vous pourrez donner un peu de structure à votre collecte de fonds et la faire passer d'un 5 à un solide 10.

‍

Décider du lieu et de l'heure

Choisissez un endroit confortable et spacieux, par exemple votre rue, un parc ou une salle communale. Fixez également une limite de temps pour la chasse : de 45 minutes à 2 heures.

‍

Déterminer le format de la chasse

Les participants reçoivent-ils une liste d'objets et doivent-ils faire la course pour les trouver ? Ou proposerez-vous de petits indices pour guider les participants d'un objet à l'autre ? Ou encore, prévoyez-vous de fournir aux équipes une liste de tâches à accomplir et de prendre des photos en guise de preuve ? Avec les chasses au trésor, tout est possible !

‍

Créer la liste des indices et des règles

Une fois que vous avez décidé du format, créez la liste avec des éléments, des indices ou des tâches. Veillez à ce que les objectifs soient réalisables et essayez d'équilibrer les indices difficiles à obtenir et les indices faciles à trouver. Établissez également un ensemble de règles pour maintenir une concurrence saine.

‍

Proposer un grand prix

Veillez à ce que le prix offert à la fin en vaille la peine ! Vous pouvez offrir un coupon pour un dîner gratuit dans un restaurant local ou pour un bowling.

‍

Des idées éprouvées pour collecter des fonds pour les églises

Lorsque vous essayez de gagner du temps et que vous avez besoin de quelque chose de relativement facile, ces idées de collecte de fonds sont un excellent choix. Elles ont résisté à l'épreuve du temps et font partie de nos idées préférées de collecte de fonds pour les églises.

‍

20. Publipostage avec lettres de don

Contrairement à la croyance populaire, le publipostage reste une tactique efficace de collecte de fonds. Le courrier existe depuis longtemps et la plupart des gens le connaissent. Grâce au publipostage, la congrégation peut instaurer un climat de confiance et transmettre le message directement entre les mains du donateur idéal.

‍

Les lettres personnalisées de dons aux églises semblent également plus uniques car elles demandent un effort, ce qui pousse finalement les prospects à faire un don. Lorsque vous rédigez la lettre, gardez à l'esprit les points suivants :

Adressez-vous personnellement au destinataire afin que les lecteurs sachent que vous appréciez leur soutien. Veillez à utiliser les termes "vous" et "nous", qui ajoutent une touche d'intérêt humain à votre lettre de don.

Le cas échéant, exprimez une appréciation sincère ou de la gratitude pour le soutien passé de votre destinataire.

Expliquez votre mission et soulignez l'impact du don du donateur et la manière dont il contribuera à faire la différence. Soulignez le besoin immédiat ou la date limite de la collecte de fonds, en mettant l'accent sur l'impact crucial des dons en temps opportun.

Proposez aux donateurs différents moyens de contribuer, tels que les dons en ligne, les chèques, l'argent liquide, ou même ajoutez un code Q.R. dans votre lettre pour garantir un impact direct.

‍

21. Organiser une soirée Trivia amusante

Les soirées Trivia sont devenues un incontournable dans le monde de la collecte de fonds ! Les raisons en sont claires : les soirées trivia constituent un moyen rentable et efficace de collecter des fonds, en capitalisant sur le fait que de nombreuses personnes se réjouissent d'assister à une soirée entre amis et en famille.

‍

Ils contribuent à une bonne cause, ce qui est un atout supplémentaire pour de nombreux participants. Voici comment organiser une soirée trivia réussie :

Identifiez votre public cible : S'adressent-ils à un groupe spécifique de personnes ou les familles peuvent-elles participer ensemble ?

Choisissez un lieu approprié qui puisse accueillir tout le monde. Il peut s'agir d'un centre communautaire local, d'une salle d'école ou d'un restaurant.

Choisissez une date qui convienne à tous les participants. Les week-ends sont parfaits.

Pensez à un thème qui rendra votre soirée spéciale. Il peut s'agir de l'histoire de la ville, de différents lieux, des présidents ou de la Bible. Incluez des éléments visuels et sonores pour maintenir l'intérêt.

Encouragez les équipes à s'inscrire à l'avance. Faites payer un droit d'entrée modique que vous déterminerez en fonction du montant des fonds nécessaires à votre cause.

Faites la promotion de votre soirée trivia en mettant l'accent sur la cause à l'aide de prospectus, de canaux communautaires locaux, de groupes WhatsApp, de médias sociaux et du bouche-à-oreille.

Offrez un prix à l'équipe gagnante : cartes-cadeaux, trophées ou marchandises.

N'oubliez pas de préparer une table avec des snacks et des boissons !

‍

22. Publication d'un livre de cuisine d'église

Avez-vous entendu dire que le chemin du cœur passe par l'estomac ? Alors, pourquoi ne pas publier un livre de cuisine de l'Église pour capter le cœur des gens et les motiver à faire des dons ?

C'est simple. Les gens aiment la bonne cuisine. Et personne ne peut refuser un livre contenant des recettes personnalisées, parfaites pour les dîners ou les réunions occasionnelles.

Invitez donc les membres de votre église à proposer leurs recettes préférées, qu'il s'agisse de recettes familiales, de recettes de vacances ou de créations innovantes. Encouragez-les à raconter brièvement le souvenir associé à leur recette, ce qui lui donnera une touche personnelle et lui donnera de la valeur et du charme.

Une fois que votre livre de cuisine est prêt, faites-en la promotion par le biais des médias sociaux et des canaux de communication locaux, et organisez une vente lors de la messe du dimanche.

Vous pouvez également prendre de l'avance et commercialiser votre livre de cuisine dans les librairies locales ou le vendre en ligne. Vous élargirez ainsi la portée de votre collecte de fonds tout en sensibilisant le public à votre église et à la cause qu'elle défend.

‍

23. Organiser une vente de pâtisseries sucrées

La meilleure façon de collecter des fonds est d'organiser une vente de pâtisseries. Il y a quelque chose d'incroyablement gratifiant à préparer une fournée de friandises pour apporter un soutien financier indispensable.

En plus de l'argent collecté, cette idée intemporelle et favorite de collecte de fonds pour les églises est parfaite pour rassembler votre congrégation et impliquer les membres de votre église par le biais du langage bien-aimé de la nourriture.

‍

Faites donc appel à votre congrégation et rassemblez des bénévoles qui feront des pâtisseries, aideront à la vente et organiseront l'événement. Gardez toutefois ces points à l'esprit :

Lorsque vous décidez de ce que vous allez vendre, pensez aux friandises sucrées préférées de tous, comme les gâteaux aux flocons de maïs pour les plus petits, ainsi qu'aux pâtisseries salées telles que les viennoiseries, les quiches et les tartes. Les brownies, les flapjacks et les biscuits aux pépites de chocolat sont également des produits gagnants.

Veillez à répondre aux besoins des personnes ayant un régime alimentaire différent en proposant des options sans gluten, végétaliennes et sans produits laitiers.

Fixez un prix raisonnable pour promouvoir les ventes. Vous pouvez proposer un mélange de petites friandises abordables et d'articles plus grands et plus chers.

Pour une collecte de fonds passionnante à l'occasion d'Halloween, vous pouvez préparer des cupcakes à la citrouille et aux épices et des pommes d'amour !

‍

Le dimanche matin, à la fin du service religieux, demandez à vos fidèles d'exposer les produits de boulangerie afin que les membres à la recherche d'une petite douceur après le service puissent apporter leur contribution en échange d'un délicieux biscuit ou d'un petit gâteau. Avec le service "tap-to-pay" de Zeffy, vous pouvez facilement accepter tous les paiements sur votre iPhone.

‍

24. Tombola 50/50

Une tombola 50/50 est une idée sûre et passionnante pour collecter des fonds, car les enjeux sont beaucoup plus importants pour les participants.

Il s'accompagne d'un sentiment d'excitation, ce qui en fait un bon moyen d'inciter les gens à participer à la collecte de fonds. De plus, c'est un moyen peu coûteux d'organiser une collecte de fonds pour une œuvre de bienfaisance. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de billets de tombola et d'un endroit où conserver les frais d'inscription (vous pouvez créer et vendre des billets de tombola avec Zeffy, une plateforme de tombola en ligne 100 % gratuite).

Comme pour la tombola traditionnelle, l'église et le gagnant se partagent les fonds. Le fait de gagner la moitié de l'argent est une excellente motivation pour tous les membres de la congrégation. Ils seront motivés pour donner davantage, ce qui encouragera la participation et permettra d'augmenter les fonds collectés.

Pour augmenter le nombre de dons, permettez aux fidèles de participer plus d'une fois et vendez des billets à 1 $, voire à 5 $ et à 15 $ - le montant de la participation ne doit pas être trop élevé. Annoncez le nom du gagnant pendant le service religieux ou après un sermon (ce qui assurera également une plus grande participation).

‍

Meilleures idées de collecte de fonds pour les petites églises

Les petites congrégations doivent se concentrer sur des idées de collecte de fonds faciles à mettre en œuvre, qui n'exigent pas une somme importante ou des ressources humaines considérables. Nous allons nous pencher sur ces idées :

‍

25. Photos de famille

Demandez aux membres talentueux de la congrégation de se porter volontaires pour participer à la séance de photos de famille. Demandez aux familles de poser pour des photos en échange de dons. Vous pouvez offrir une photo de famille encadrée ou la partager virtuellement.

C'est une idée facile de collecte de fonds pour l'église que même les parents apprécieront car ils n'auront pas à payer le prix d'un studio professionnel pour prendre une photo de famille.

‍

26. Collecte de fonds "Faites du bruit

Avec cette idée amusante de collecte de fonds, vous pouvez susciter la participation du groupe de jeunes de la congrégation et même confier une tâche particulière aux élèves de l'école du dimanche matin. Ils courront dans les allées en faisant le plus de bruit possible avec des boîtes et des bocaux à moitié vides afin de persuader les gens de déposer leur petite monnaie dans les conteneurs pour mettre fin au bruit.

Une fois que toutes les boîtes et tous les bocaux sont remplis, la collecte de fonds est terminée. Bien que cela puisse paraître étrange, il est possible de collecter beaucoup d'argent grâce à la monnaie des autres. Il s'agit d'une excellente idée de collecte de fonds pour les établissements d'enseignement supérieur à la recherche d'un événement unique et amusant pour leurs étudiants.

‍

27. Partenariat avec les entreprises locales

De nombreuses entreprises cherchent à s'impliquer dans la communauté, surtout si elles sont implantées localement. Les partenariats dans le cadre desquels une entreprise parraine une église sont même mutuellement bénéfiques. Vous obtenez un financement et les entreprises bénéficient d'allègements fiscaux.

Lorsque vous vous adressez à une entreprise potentielle, assurez-vous que votre idée est unique et mémorable. Commencez par rédiger un récit convaincant autour de votre cause - expliquez l'histoire de votre église et son impact sur la communauté.

Ensuite, décidez si vous voulez que l'entreprise offre directement de l'argent pour votre cause ou si elle veut promouvoir et collecter des fonds pour votre campagne. C'est ce qu'on appelle le marketing de cause. Par exemple, un magasin voisin peut demander à ses clients, au moment de passer à la caisse, s'ils souhaitent faire un don à l'association caritative.

‍

28. Chercher de l'aide auprès d'autres organisations à but non lucratif

Il faut du temps et des efforts considérables pour trouver et atteindre des entreprises locales pour la collecte de fonds de l'église. La bonne nouvelle, c'est que certaines organisations peuvent vous aider à entrer en contact avec des bailleurs de fonds potentiels qui soutiendront vos missions et vous aideront à collecter des fonds.

L'une de ces organisations est Catholic Charities USA, qui soutient les organisations caritatives catholiques locales dans tout le pays. Elle propose des formations, des ressources et des conseils sur la manière de demander des subventions à des fondations. De plus, elle vous met en contact avec des donateurs qui partagent votre mission.

Les Fondations et donateurs intéressés par les activités catholiques (FADICA) constituent une autre organisation utile. Cette association de philanthropes privés met en relation les donateurs désireux de soutenir des causes catholiques et les institutions éligibles à la recherche de fonds.

En outre, d'autres organisations à but non lucratif en dehors de la communauté catholique sont prêtes à vous aider avec leurs programmes de subventions. Vous pouvez collaborer avec ces organisations si elles mènent des campagnes de collecte de fonds à but non lucratif qui correspondent à la vision de votre église.

‍

29. Collectes de fonds pour les fêtes de fin d'année

Noël est une période de joie, de célébration et de don, ce qui en fait l'occasion idéale pour les églises de faire participer leur communauté et de collecter des fonds. Vous pouvez organiser un petit carnaval de Noël avec une crèche, de l'artisanat et des photos avec le Père Noël. Les fidèles peuvent également assister à un concert de chants de Noël réconfortant interprété par la chorale de l'église, pour lequel vous pouvez vendre des billets ou accepter des dons.

Vous pouvez également lancer une campagne de calendrier de l'Avent en ligne, révélant chaque jour l'impact de votre église et encourageant les dons tout au long de la saison.

D'autres fêtes comme Thanksgiving et Pâques offrent également des possibilités uniques de collecte de fonds. Vous pouvez même envisager des idées de collecte de fonds pour la Saint-Valentin dans le cadre d'événements organisés tout au long de l'année. Associez-vous à une organisation à but non lucratif et organisez un dîner communautaire pour Thanksgiving afin de collecter des fonds pour une organisation à but non lucratif et de venir en aide aux personnes dans le besoin. Pour collecter des fonds au printemps, organisez une chasse aux œufs festive à Pâques ou un service religieux au lever du soleil suivi d'un amusant petit-déjeuner de crêpes !

‍

30. Soirée Karaoké Gospel

Organisez une soirée karaoké amusante avec une touche de gospel. Invitez les membres de la congrégation et de la communauté à chanter leurs hymnes préférés, leurs chants de louange ou même des succès chrétiens contemporains.

Installez une scène dans la salle paroissiale avec une machine à karaoké ou connectez-vous à un service de karaoké en ligne. Faites payer un droit d'entrée et offrez des rafraîchissements (café et desserts) en échange de dons supplémentaires. Pour rendre l'événement encore plus excitant, vous pouvez faire appel à un jury amical et offrir de petits prix pour des catégories telles que "Meilleure performance" ou "Chanteur le plus enthousiaste".

C'est une façon joyeuse de célébrer la foi par la musique tout en favorisant la camaraderie. De plus, tout le monde aime chanter !

‍

31. La cuisine de la foi

Organisez un concours de cuisine où les membres peuvent montrer leurs talents culinaires, en proposant des plats inspirés de récits bibliques ou des plats traditionnels des différentes cultures représentées dans votre congrégation.

Créez des catégories telles que "Meilleur plat de pains et de poissons", "Recette de manne la plus créative" ou "Favoris internationaux". Faites payer les participants pour qu'ils inscrivent leurs plats et vendez des tickets de dégustation à ceux qui veulent goûter et voter pour leurs préférés. Vous pouvez également vendre aux enchères les recettes gagnantes ou des repas entiers.

La nourriture rassemble les gens, et ce concours de cuisine permet non seulement de collecter des fonds, mais aussi de célébrer la diversité et la créativité au sein de la communauté de votre église.

‍

32. Vente de jardin de l'église

Recueillir à l'avance les dons des membres de l'église. Installez différents postes pour la vente, la réparation et peut-être même le recyclage de vieux objets en quelque chose de nouveau. Il s'agit d'un moyen durable de collecter des fonds, et l'ajout d'un poste de réparation permet de faire plus qu'une simple vente : c'est un service à la communauté.

‍

33. Mémorisation des Écritures

Lancez un défi à la congrégation, en particulier aux jeunes, en leur demandant de mémoriser et de réciter des versets dans le cadre d'un parrainage.

Fixez un objectif pour le nombre de versets à mémoriser. Les participants peuvent demander à leurs amis, à leur famille et aux membres de leur église de les parrainer pour chaque verset mémorisé. Organisez une récitation au cours de laquelle les participants présenteront leur travail de mémorisation et récompenserez ceux qui auront atteint leur objectif.

Cela encourage un engagement profond avec les écritures, et c'est un exercice spirituel qui profite à la fois aux participants et aux sponsors.

‍

34. Sacs de bénédiction pour les sans-abri

Rassemblez vos fidèles pour qu'ils fassent don d'articles de toilette, de collations, de chaussettes et de bouteilles d'eau. Organisez un événement d'emballage où les familles peuvent se réunir pour assembler les sacs. Fixez un montant de don pour chaque sac et encouragez les gens à parrainer plusieurs sacs. Après l'assemblage, organisez un groupe pour distribuer les sacs aux refuges locaux ou directement aux personnes dans le besoin.

Cette idée combine la collecte de fonds et le service direct à la communauté, en apportant à la fois une aide pratique et un encouragement spirituel aux personnes dans le besoin.

‍

35. Soirée Trivia sur la Bible

Organisez une soirée de jeu-questionnaire avec des questions portant sur la Bible, l'histoire de l'Église et les traditions chrétiennes. Créez des équipes de participants et préparez des questions de différents niveaux de difficulté. Faites payer un droit d'entrée aux équipes et proposez des en-cas et des boissons à la vente. Attribuez de petits prix à l'équipe gagnante, comme une carte-cadeau ou un livre. Pour rendre l'activité plus attrayante, envisagez d'inclure une option "ligne de vie" où les équipes peuvent faire un don pour un indice.

‍

36. Salon de l'artisanat confessionnel

Organisez une foire artisanale où les membres de l'église et les artisans locaux vendent des produits faits à la main avec des thèmes ou des messages chrétiens. Invitez les artisans de l'église et de la communauté à participer en installant des stands dans le hall de l'église ou sur le parking. Faites payer l'emplacement du stand et demandez un petit pourcentage des ventes en guise de don. Faites la promotion de l'événement auprès de l'ensemble de la communauté et prévoyez un coin bricolage pour les enfants, où les plus jeunes pourront réaliser des travaux manuels simples.

Elle soutient les artisans locaux tout en collectant des fonds et offre aux membres une plateforme pour partager leur créativité et leur foi.

‍

37. Petit déjeuner de crêpes avec un message

Organisez un petit-déjeuner de crêpes, mais avec une touche unique : chaque table est munie d'une petite carte avec un verset de l'Écriture ou un message inspirant à discuter.

Préparez un délicieux petit-déjeuner avec des crêpes, du sirop et tous les ingrédients nécessaires. Installez des tables avec différents thèmes, chacun présentant un verset biblique ou un sujet de discussion. Faites payer un prix fixe pour le petit-déjeuner et encouragez les participants à s'asseoir avec de nouvelles personnes pour favoriser la camaraderie. Ajoutez un pot de donation sur chaque table pour ceux qui souhaitent contribuer davantage.

Il s'agit d'une manière chaleureuse et accueillante de réunir les gens autour d'un repas, avec en prime une conversation spirituelle.

‍

38. Cours de fitness

Associez-vous à un instructeur de fitness disposé à animer des cours de yoga, de Pilates ou de Zumba avec une touche chrétienne. Faites payer chaque cours ou proposez un forfait pour une série de séances. Les cours peuvent avoir lieu dans la salle paroissiale ou en plein air, et vous pouvez inclure un court moment de dévotion ou de prière au début ou à la fin de chaque séance.

Cette idée favorise la santé physique en même temps que le bien-être spirituel, et peut intéresser un large éventail de participants, des jeunes aux personnes âgées.

‍

39. Campagne "Adopt-a-Pew

Offrez aux membres de la congrégation la possibilité d'"adopter" un banc, en le dédiant à un être cher ou à une intention de prière spécifique.

Fixez un montant pour chaque banc et permettez aux membres d'en adopter un pendant un an. En retour, ils peuvent faire installer une petite plaque sur le banc avec leur dédicace. Organisez un service spécial pour bénir les bancs et remercier les donateurs. Vous pouvez également offrir un certificat ou un petit cadeau en guise de remerciement.

Cette idée donne aux membres un moyen tangible de contribuer à l'église, et les dédicaces peuvent constituer une partie significative et durable de l'intérieur de l'église.

‍

40. Salle d'évasion confessionnelle

Créez une salle d'évasion avec des thèmes bibliques et des énigmes que les participants doivent résoudre pour "s'échapper" dans un temps imparti.

Concevoir une série de salles ou de sections dans l'église, chacune avec des puzzles, des énigmes et des défis basés sur des histoires de la Bible ou de l'histoire chrétienne. Faites payer un droit d'entrée aux équipes qui participent, avec des prix pour les équipes les plus rapides. Proposez plusieurs sessions pour répondre aux besoins des différents groupes et envisagez de créer différents niveaux de difficulté pour plaire à tous les âges.

Cette activité interactive, basée sur le travail en équipe, est à la fois amusante et éducative, ce qui en fait un excellent moyen d'impliquer la congrégation et de collecter des fonds.

‍

41. Salon du livre chrétien

Organiser une foire aux livres axée sur la littérature chrétienne, notamment les bibles, les livres de piété et les livres d'auteurs chrétiens.

Établissez un partenariat avec une librairie ou une maison d'édition chrétienne locale pour fournir des livres, ou demandez aux membres de la congrégation de faire don de livres chrétiens d'occasion. Installez des tables avec différentes catégories et proposez des réductions pour les achats en gros. Faites la promotion de l'événement à l'avance et envisagez d'ajouter des lectures d'auteurs ou des signatures de livres pour attirer davantage de participants. Vous pouvez également prévoir une section pour les enfants avec des livres d'histoires et des activités chrétiennes.

Un salon du livre encourage la croissance spirituelle et l'éducation tout en collectant des fonds grâce à la vente de livres et aux dons.

‍

42. Course de 5 km parrainée par l'église

Organiser une course/marche de 5 km parrainée par l'église, les frais d'inscription et les parrainages étant destinés à soutenir les programmes de l'église.

Choisissez un itinéraire pittoresque à proximité de l'église et travaillez avec les autorités locales pour assurer la sécurité et obtenir les autorisations nécessaires. Faites la promotion de l'événement auprès des membres de l'église et de l'ensemble de la communauté, en encourageant les participants de tous âges et de tous niveaux de forme physique. Prévoir des frais d'inscription et offrir aux participants la possibilité de se faire sponsoriser en s'engageant à verser un certain montant par kilomètre parcouru. Prévoir des postes d'eau et des rafraîchissements à l'arrivée, et remettre des médailles ou des certificats aux participants.

‍

43. Cours d'art inspiré par la foi

Proposer une série de cours d'art axés sur la création d'œuvres d'art inspirées par la foi, telles que la peinture, le dessin ou la sculpture.

S'associer avec un artiste local ou un professeur d'art pour animer les cours, en se concentrant sur des thèmes tels que les scènes bibliques, les symboles ou les expressions personnelles de la foi. Faire payer chaque cours, y compris le matériel, ou proposer un tarif préférentiel pour l'ensemble de la série. Exposer les œuvres d'art réalisées dans l'église ou organiser une exposition où les œuvres peuvent être vendues, les recettes étant reversées à l'église.

Cette idée permet aux participants d'explorer leur créativité tout en approfondissant leur foi, ce qui en fait une collecte de fonds enrichissante et significative.

‍

44. Festival de musique gospel

Organisez un festival de musique avec des chorales, des groupes et des solistes de gospel de votre église et des environs.

Demandez à des musiciens et à des chorales de gospel locaux de se produire lors du festival et montez une scène à l'intérieur ou à l'extérieur, en fonction de la saison. Vendez des billets à l'avance et à la porte, et proposez de la nourriture, des boissons et des marchandises à la vente pendant l'événement. Vous pouvez également inclure un segment de collecte de fonds où les participants peuvent faire des dons supplémentaires pendant une chanson ou une prière spéciale.

Un festival de musique gospel est un moyen dynamique de célébrer la foi par la musique, d'attirer un large public et de collecter des fonds importants grâce à la vente de billets et aux dons.

‍

45. Soirée comique chrétienne

Organisez une soirée comique avec des humoristes locaux ou des membres de l'église qui présentent un humour propre et basé sur la foi.

Trouvez des comédiens chrétiens ou des membres d'église talentueux prêts à présenter des numéros de stand-up, des sketches ou des improvisations. Faites payer un droit d'entrée et vendez des rafraîchissements pendant l'événement. Vous pouvez également inclure un segment de don où le public peut contribuer tout en profitant du spectacle. Envisagez d'enregistrer l'événement et de vendre des DVD ou des téléchargements numériques pour collecter des fonds supplémentaires.

‍

Comment l'église Skillman Church of Christ a économisé plus de 2 000 dollars en organisant une collecte de fonds avec Zeffy

L'église Skillman Church of Christ, située à Dallas, au Texas, est une organisation confessionnelle qui s'engage à favoriser la croissance spirituelle et l'engagement communautaire. Sa mission est de créer un environnement accueillant où les individus peuvent approfondir leur foi et construire des relations significatives.

L'église Skillman Church of Christ a été confrontée à des difficultés lors de l'organisation de sa collecte de fonds annuelle pour le camp d'été. La gestion des ventes de billets, des paiements et des inscriptions s'est avérée être un processus complexe et chronophage, entravant leur capacité à atteindre efficacement leurs objectifs de collecte de fonds.

Pour surmonter ces obstacles, l'Église du Christ de Skillman a collaboré avec Zeffy, une plateforme de billetterie en ligne spécialisée dans la gestion d'événements et la collecte de fonds. Le système de billetterie convivial de Zeffy a permis aux sympathisants d'acheter des billets pour le camp d'été facilement et en toute sécurité.

Grâce au suivi des ventes en temps réel et au traitement simplifié des paiements de Zeffy, l'église Skillman Church of Christ a pu suivre ses progrès et ajuster ses stratégies en fonction des besoins. Ce partenariat lui a permis de se concentrer sur la promotion de son événement, de s'engager auprès de sa communauté et de mener une campagne de collecte de fonds estivale réussie

En conséquence, l'église Skillman Church of Christ a réussi à collecter 40 000 dollars pour son camp d'été 2024 tout en économisant 2 000 dollars de frais grâce à la plateforme de Zeffy !

‍

‍

Dernières réflexions : Quelle est la meilleure idée de collecte de fonds pour une église ?

Qu'il s'agisse de méthodes traditionnelles telles que les ventes de pâtisseries et les soirées trivia ou d'idées uniques telles que le financement de pair à pair, chaque église peut envisager ces options pour collecter des fonds supplémentaires.

En vous inspirant de ces idées et en les adaptant à vos besoins spécifiques, vous pourrez créer une campagne percutante qui vous permettra d'obtenir des dons plus importants et de soutenir vos objectifs de collecte de fonds.

Une plateforme de collecte de fonds gratuite en ligne comme Zeffy peut vous aider à exécuter et à gérer ces campagnes de collecte de fonds plus efficacement. Avec son interface conviviale et sa suite d'outils puissants, Zeffy peut simplifier le processus de création, de promotion et de suivi des efforts de collecte de fonds de votre église. Essayez Zeffy pour votre prochaine campagne de collecte de fonds !

‍

Idées de collecte de fonds pour les églises - FAQ

‍

Quel est l'événement de collecte de fonds le plus rentable ? Les collectes de fonds les plus rentables sont souvent celles qui suscitent le plus de participation. D'autres fois, elles s'adressent à une base de donateurs plus large. Votre objectif doit être de planifier des événements auxquels tout le monde peut participer et des activités qui permettent d'obtenir rapidement des résultats.

Par exemple, les soirées trivia, les soirées cinéma en plein air, les bulletins d'information sur la collecte de fonds et les ventes aux enchères sont les meilleurs moyens de collecter des fonds. Souvent, les meilleures idées de collecte de fonds proviennent de la communauté. Demandez autour de vous, et les gens vous informeront de ce qui les enthousiasme.

‍

Quel est le but d'une collecte de fonds pour l'église ? Une collecte de fonds pour une église est un événement organisé par une institution religieuse afin de collecter des fonds pour soutenir sa cause.

Les églises étant considérées comme un type d'organisation à but non lucratif, elles sont entièrement autofinancées. Cela signifie que l'entretien de l'organisation doit être financé par des dons - les services publics, l'aménagement paysager ou les coûts supplémentaires lorsque quelque chose doit être réparé ou remplacé.

Un autre objectif de la planification d'un événement de collecte de fonds est de mettre en évidence et d'encourager le soutien à l'église ou à un ministère spécifique, à ses besoins et à sa mission.

‍

Quel est l'événement le plus courant de collecte de fonds pour une église ? Certaines idées de collecte de fonds sont assez classiques pour encourager les dons à l'église. Une vente de pâtisseries est une idée populaire et peu coûteuse qui permet aux membres de l'église de montrer leurs talents de pâtissier et de collecter des fonds pour l'église. L'organisation d'un café matinal est un autre bon moyen pour les églises d'attirer l'attention de la communauté et de collecter des fonds.

Les marathons sont une activité de base pour les églises et les organisations à but non lucratif dans tout le pays. L'organisation d'un marathon montre à vos donateurs que vous êtes prêt à vous sacrifier pour votre mission et les encourage à faire un petit effort en donnant. Les courses amusantes, ou 5 km, sont d'excellentes occasions de collecter des fonds pour les églises.

‍

Que faire une fois la collecte de fonds terminée ? Une fois la collecte de fonds de votre église terminée, félicitez-vous pour votre dur labeur tout en montrant votre appréciation à ceux qui ont contribué. Une carte de remerciement ou un petit cadeau peuvent faire beaucoup.

Veillez à en faire part à tous les sponsors et à toutes les personnes qui ont fait un don - qu'il s'agisse d'argent direct, d'un produit, de leur temps ou même d'un service.

Bien entendu, vous organiserez d'autres événements à l'avenir, et il est donc essentiel de réfléchir à ce qui a fonctionné et à ce qui n'a pas fonctionné. Organisez une réunion formelle et demandez à votre équipe de vous dire ce qui, selon elle, s'est bien passé et ce qui aurait pu être amélioré.

N'oubliez pas non plus d'annoncer à votre congrégation le montant de la collecte.

‍

Quelles sont les idées de collecte de fonds pour les voyages missionnaires ? Voici quelques-unes des idées de collecte de fonds pour les voyages missionnaires :

Lettres de parrainage

Créez des lettres de parrainage personnalisées définissant l'objectif du voyage missionnaire. Envoyez-les aux membres de l'église et à la communauté locale pour demander un soutien financier. Indiquez comment les dons seront utilisés et donnez d'autres détails pertinents.

Collecte de fonds en ligne

Mettez en place une campagne de crowdfunding en ligne sur Zeffy. Partagez la campagne par courriel, sur les médias sociaux et au sein de la communauté ecclésiale afin de collecter des fonds pour les voyages missionnaires. Encouragez les sympathisants à faire des dons et à partager le message avec leurs réseaux.

Dîners de collecte de fonds

Organisez des dîners de collecte de fonds, des repas-partage ou des galas à l'église ou dans un autre lieu approprié. Faites payer une somme modique et offrez aux participants un repas, des divertissements et quelques cadeaux. Envisagez de faire une courte présentation sur les objectifs de votre voyage missionnaire.

‍

Comment collecter des fonds pour la construction d'une église ? Quelques idées pour collecter des fonds pour la construction d'une église :

Briques gravées

Vendre des briques gravées utilisées dans les jardins, les murs ou les allées de l'église. Les donateurs achèteront la brique et y ajouteront leur message, leur nom ou une inscription commémorative. Cela permettra de collecter des fonds pour la construction de l'église et offrira aux donateurs un moyen concret de laisser leur empreinte sur l'église.

Gala de collecte de fonds

Organisez un grand gala de collecte de fonds pour célébrer le projet et récolter des fonds. Vendez des billets pour l'événement, qui devrait inclure des éléments tels que des orateurs principaux, des activités légères et des divertissements en direct pour attirer les participants et les donateurs.

Demander des subventions

Recherchez des subventions publiques destinées à soutenir spécifiquement les projets de construction d'églises, telles que le Fonds national pour les lieux sacrés. Ce fonds soutient les institutions religieuses qui cherchent à préserver leurs bâtiments historiques et offre un soutien financier pour divers projets, y compris les améliorations de l'accessibilité et les réparations structurelles. Avant de présenter une demande, examinez attentivement les conditions d'admissibilité.

‍

Comment demander des dons pour mon église ? 1. Être transparent et précis Commencez par un objectif clair : avant de contacter des donateurs potentiels, assurez-vous que l'objectif des fonds est bien défini. Cherchez-vous à collecter des fonds pour un projet spécifique, comme la rénovation d'un bâtiment, des programmes d'aide à la communauté ou un voyage missionnaire ? Ou cherchez-vous à obtenir un soutien général pour les activités courantes de l'église ? Décomposez l'impact : Donnez des exemples concrets de la manière dont les dons seront utilisés. Par exemple, "Un don de 50 dollars permettra de fournir des repas à 10 familles de notre communauté" ou "Votre don de 100 dollars contribuera à notre programme pour la jeunesse, ce qui nous aidera à proposer des activités intéressantes et un mentorat aux adolescents de la région". Créez une histoire : Utilisez des éléments visuels tels que des graphiques, des infographies ou des vidéos pour montrer comment les fonds seront alloués et les résultats tangibles qu'ils produiront. Cela permet non seulement d'instaurer la confiance, mais aussi d'aider les donateurs à visualiser l'impact de leur contribution. 2. Personnalisez votre demande Connaître son public : Avant de demander un don, prenez le temps de comprendre la personne ou le groupe que vous approchez. Si vous vous adressez à une personne qui a soutenu votre église dans le passé, reconnaissez ses contributions antérieures et exprimez votre gratitude. Pour les nouveaux donateurs, soulignez comment leur premier don peut faire une différence significative. Adaptez votre message : Personnalisez votre message en fonction du destinataire. Par exemple, si vous vous adressez à une famille, mettez l'accent sur la façon dont leur don peut contribuer à soutenir des programmes en faveur des enfants et des familles au sein de l'église. Si vous vous adressez à une entreprise locale, insistez sur la façon dont son soutien peut renforcer les efforts de l'église en faveur de la communauté, ce qui profitera à l'ensemble du voisinage. Personnalisez votre demande : Dans la mesure du possible, faites votre demande en personne ou par le biais d'une lettre ou d'un courriel personnalisé. Utilisez le nom du destinataire et incluez une note personnelle expliquant pourquoi son soutien est significatif. Par exemple, "John, votre soutien continu a été une bénédiction pour notre église, et nous espérons que vous envisagerez de nous aider à nouveau alors que nous nous lançons dans ce nouveau projet". 3. Utiliser plusieurs canaux Diversifiez vos contacts : Ne vous contentez pas d'une seule méthode pour atteindre les donateurs potentiels. Combinez les conversations en face à face, les lettres personnalisées, les courriels, les messages sur les réseaux sociaux et les annonces pendant les services religieux. Chaque canal offre un moyen différent d'entrer en contact avec votre public, ce qui augmente vos chances de réussite. Soyez cohérent : Veillez à ce que votre message soit cohérent sur toutes les plateformes. Qu'une personne soit informée de votre collecte de fonds dans un courriel, sur le site web de votre église ou qu'elle en entende parler en personne, elle doit recevoir le même message de base sur les besoins et l'impact de son don. Tirez parti des médias sociaux : Créez des posts attrayants et des mises à jour sur vos efforts de collecte de fonds, et encouragez le partage. Utilisez le site web de votre église pour fournir des informations détaillées sur la collecte de fonds, y compris des histoires d'impact, des mises à jour sur les progrès et un moyen facile de faire un don en ligne. Envisagez d'ajouter un outil de suivi des dons pour montrer la progression vers votre objectif, ce qui peut motiver les gens à donner. Organisez un événement : Envisagez d'organiser un événement spécial pour lancer ou promouvoir votre campagne de collecte de fonds. Il peut s'agir d'une réunion virtuelle, d'un service religieux consacré à la cause ou d'un événement communautaire. Profitez de cette occasion pour expliquer les besoins, partager des histoires et demander directement des dons. 4. Assurer le suivi et montrer sa reconnaissance Soyez rapide : Après avoir reçu un don, envoyez immédiatement une note de remerciement. Personnalisez le message et exprimez votre reconnaissance pour le soutien apporté. Si possible, mentionnez l'utilisation qui sera faite de leur don. Fournir des mises à jour : Tenez les donateurs informés de la manière dont leurs contributions font la différence. Des mises à jour régulières par le biais de bulletins d'information, des médias sociaux ou du site web de votre église contribuent à maintenir la transparence et à renforcer l'impact de leur générosité. Reconnaître publiquement les donateurs : Envisagez de reconnaître publiquement les donateurs, soit dans le bulletin de votre église, soit sur votre site web, soit au cours d'un service (avec leur permission). Cela peut encourager d'autres personnes à faire des dons à leur tour. 5. Créer une culture de la générosité Encouragez les dons récurrents : Proposez des options pour les dons récurrents, en facilitant les contributions régulières des donateurs. Soulignez comment un soutien durable peut avoir un impact à long terme. Éduquer la congrégation : Sensibilisez régulièrement vos fidèles à l'importance du don, non seulement sur le plan financier, mais aussi en termes de temps et de talents. Incorporez des messages sur l'intendance et la générosité dans les sermons et les communications de l'église. Célébrez les étapes importantes : Lorsque vous franchissez des étapes importantes dans la collecte de fonds, célébrez-les avec votre congrégation. Cela renforce le sentiment d'appartenance à une communauté et de partage d'un objectif commun, et encourage la poursuite du soutien.

‍

Comment les églises peuvent-elles collecter rapidement des fonds ? Lorsque les églises ont besoin de collecter des fonds rapidement, elles peuvent envisager les idées suivantes :

Campagne de crowdfunding

Lancez une campagne de crowdfunding en ligne sur des plateformes comme Zeffy, qui est gratuite pour les organisations à but non lucratif. Racontez l'histoire de votre église, fixez un objectif clair et faites la promotion de la campagne par le biais des médias sociaux et du courrier électronique.

Donner par texto

Mettez en place un service de dons par texto qui permet aux donateurs de contribuer en envoyant simplement un message texte. Cette méthode est rapide et pratique et peut être promue pendant les services ou les événements de l'église.

Collecte de fonds improvisée

Organisez des collectes de fonds à court terme, comme un lavage de voitures, une vente de pâtisseries ou un dîner à thème. Ces événements rapides permettent d'impliquer votre communauté et de collecter des fonds rapidement. Collecter des paiements et des dons en personne avec Zeffy's Tap To Pay

‍

Pourquoi la collecte de fonds est-elle essentielle pour les églises ? La collecte de fonds est importante pour permettre aux églises de poursuivre leur mission et de couvrir leurs dépenses opérationnelles. Elle permet de garantir que les programmes d'aide à la communauté et les services sociaux puissent continuer à bénéficier aux personnes dans le besoin. En outre, les événements et les campagnes de collecte de fonds offrent aux membres de l'église et à la communauté locale l'occasion de se rassembler, ce qui favorise l'unité et un sens commun de l'objectif.

‍