Vous n'êtes pas seul si vous êtes une association locale qui tente de se développer grâce aux dons en ligne sans disposer d'un budget, d'une équipe ou d'un temps suffisants pour investir dans l'immédiat. Heureusement, les applications de dons sont un outil de collecte de fonds rentable qui répond aux besoins des donateurs d'aujourd'hui là où ils se trouvent : leurs téléphones et leurs tablettes.
Plus de la moitié du trafic sur les sites web des organisations à but non lucratif provient d'un appareil mobile, et comme de plus en plus de personnes font des achats par le biais des médias sociaux, des applications de shopping et des codes QR, une application de don peut rapidement attirer leur attention. C'est également l'un des moyens les plus simples pour les petites associations de collecter des dons sans avoir à mettre en place une infrastructure technique complexe.
Ce guide est spécialement conçu pour les petites organisations à but non lucratif et les causes communautaires qui en ont assez des frais de plateforme, de la technologie encombrante et de l'abandon des donateurs. Nous vous présenterons les meilleures applications de dons en 2025, en mettant l'accent sur des plateformes comme Zeffy, le seul outil de collecte de fonds 100 % gratuit qui vous permet de conserver chaque dollar collecté.
Les meilleures applications de dons pour les organisations à but non lucratif :
Meilleures applications caritatives pour les particuliers :
Les meilleures applications de dons pour les entreprises et le commerce électronique :
Les applications de don stimulent la sensibilisation et offrent une expérience de don mobile transparente. Étant donné que la majeure partie du trafic des organisations à but non lucratif provient de la téléphonie mobile et que les utilisateurs passent plus de 4 heures par jour sur leur téléphone, les applications offrent la commodité que les gens apprécient.
Les applications de dons, disponibles sur l'App Store d'Apple, Google Play et Shopify, permettent de faire des dons mobiles de manière flexible et rapide en quelques clics. Elles simplifient la collecte de fonds et en augmentent l'impact.
Apprenez à choisir l'application de dons qui convient à votre organisation en commençant par examiner en profondeur les principales options ci-dessous. Prenez votre temps et voyez ce que les utilisateurs disent à côté de ce qui ressort pour vous et votre équipe.
Chaque dollar compte pour une petite organisation à but non lucratif. Malheureusement, de nombreuses plateformes et applications de dons prélèvent 5 à 7 % de frais de traitement et de transaction sur chaque don.
Ces frais s'accumulent rapidement pour les équipes locales dont les budgets, le personnel ou les capacités techniques sont limités. C'est pourquoi Zeffy change la donne, en proposant des dons en ligne simples, rapides à utiliser, de n'importe où, sans compromettre vos résultats.
Zeffy est la seule plateforme de dons 100% gratuite. Il n'y a pas de frais de plateforme, de frais de traitement des cartes de crédit ou de frais mensuels. Vous collectez 100 $ et vous gardez 100 $, c'est simple et clair.
Pour une équipe restreinte qui tente d'accroître le soutien des donateurs, de couvrir les coûts du programme ou de financer sa prochaine initiative importante, payer des centaines d'euros de frais n'est pas viable.
Zeffy donne aux organisations de base à but non lucratif le pouvoir de.. :
Alors, avant d'absorber le coût ou d'augmenter votre demande pour compenser les frais, pourquoi ne pas choisir l'outil qui vous permettra de percevoir 100 % de vos dons ?
Nous allons nous plonger dans une comparaison détaillée des applications de dons pour les organisations communautaires à but non lucratif en 2025. Ces applications peuvent aller au-delà des simples dons et offrir des fonctionnalités telles que la gestion des événements et des bénévoles, ainsi que des outils puissants permettant de suivre les progrès réalisés dans le cadre de diverses campagnes de collecte de fonds.
Type d'application :
Applications de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif, applications de dons gratuites, applications de dons pour les organisations à but non lucratif
Les notations :
4.8 /5 sur Capterra
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds sans frais conçue pour les organisations à but non lucratif. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif utilisent Zeffy pour collecter des dons sur des téléphones portables, attirer de nouveaux publics de donateurs, organiser des campagnes créatives et économiser sur les frais.
Zeffy est également une application de dons récurrents qui permet aux donateurs de faire des dons sur une base régulière afin d'obtenir des revenus plus fiables et d'établir des relations, sans la complexité.
Caractéristiques de l'application de don :
Prix :
Zeffyest 100% gratuit sans frais cachés. Ils vous donnent 100 $, vous recevez 100 $.
Idéal pour :
Lesorganisations à but non lucratif de base qui veulent donner la priorité à une expérience de don mobile transparente qui les aide à augmenter les dons, à des données de don solides pour prendre des décisions éclairées, et à l'assurance complète que chaque dollar va à leur mission.
Une vue de l'expérience de l'utilisateur :
"Les formulaires sont très faciles à utiliser et ont parfaitement fonctionné pour notre événement de collecte de fonds. Nous utilisons une combinaison de formulaires pour les événements avec billets et de formulaires pour les dons. J'aime le fait qu'ils aient des options pour les reçus fiscaux automatiques, les e-mails de remerciement, les e-mails de rappel, la possibilité d'ajouter et même d'exiger des questions à réponse courte avec des achats spécifiques, et des options pour ajouter des notes à n'importe quelle commande." Jennifer T.
Type d'application :
Applications de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif, applications de dons pour les organisations à but non lucratif
Les notations :
4.7 /5 sur Capterra
Venmo est une application permettant de transférer de l'argent à des amis et à la famille, à des entreprises et à des organisations à but non lucratif. Les utilisateurs relient leurs comptes bancaires et leurs cartes de crédit et de débit à l'application pour effectuer des achats rapidement.
Les organisations à but non lucratif et les organisations 501(c)(3) peuvent créer des profils Venmo pour accepter des dons et collecter des fonds.
Caractéristiques principales :
La tarification du profil caritatif Venmo prélève une commission de 1,9 % plus 0,10 $ par don reçu.
Meilleur pour :
Les organisations à but non lucratif qui souhaitent attirer les jeunes générations de donateurs qui utilisent déjà l'application Venmo. Venmo est idéal pour faire des dons directement à une cause, mais il doit prendre en charge des fonctions telles que le marketing ou la capacité d'engager et de gérer les donateurs.
Une vue de l'expérience de l'utilisateur :
"L'expérience est excellente, de la création d'un compte professionnel à la réception des paiements des clients. La confiance que les consommateurs accordent à Venmo est également un énorme avantage par rapport à d'autres applications de paiement ou à l'utilisation d'une carte." - Olivia G.
Type d'application :
Nonprofitfundraising apps, donation apps for nonprofits
Les notations :
4.2 /5 sur Capterra
Cash App est une plateforme de services financiers qui permet de collecter des dons sur n'importe quel appareil sans effort et rapidement. L'application comporte de nombreux composants sociaux comme les $cashtags qui renvoient à une URL partageable et permettent d'améliorer le marketing auprès des donateurs.
Caractéristiques principales :
Prix :
Cash App facture des frais de traitement de 2,75 % pour les achats.
Idéal pour :
Lesorganisations à but non lucratif qui souhaitent offrir aux donateurs un moyen simple de faire un don avec une interface familière et des moyens rapides de partage entre les appareils mobiles. Cash App ne dispose pas de fonctionnalités spécifiques aux organisations à but non lucratif pour des campagnes approfondies, mais peut prendre en charge les dons directs.
Une vue de l'expérience de l'utilisateur :
"Nous utilisons Cash App dans notre église depuis un an et les gens semblent l'apprécier. Surtout les plus jeunes" - Fred P.
Type d'application :
Nonprofitfundraising apps, donation apps for nonprofits
Les notations :
3.8 /5 sur Capterra
Vue d'ensemble :
Fundly est une application iOS permettant aux organisations à but non lucratif de collecter des fonds et d'accepter des dons à partir d'appareils mobiles ou en ligne. Les particuliers peuvent également utiliser Fundly pour faire des dons par l'intermédiaire de Facebook, qui contribue à hauteur de 25 % à l'ensemble des dons Fundly.
Caractéristiques principales :
Prix :
Fundly prélève des frais de traitement de 2,75 % pour les achats.
Meilleur pour :
Les organisations à but non lucratif qui veulent se faire connaître, gagner plus de donateurs et partager des campagnes de crowdfunding en ligne. L'intégration de Fundly avec Facebook facilite le partage avec de nouveaux publics de donateurs grâce à une option de don mobile.
Une vue de l'expérience de l'utilisateur :
"En tant qu'organisation à but non lucratif, un logiciel de gestion de la relation client est essentiel pour gérer et conserver les donateurs et les membres. Nous avons commencé à utiliser Fundly il y a environ un an et demi, et il a considérablement amélioré notre gestion des donateurs et des membres." - Alissa M.
Si les donateurs ne savent pas où donner, quelles causes privilégier ou comment s'impliquer, une application caritative peut les aider. Ces applications peuvent aider les utilisateurs à trouver des organisations à la recherche de soutien ou à trouver des moyens créatifs de donner en retour.
Type d'application :
Charitablegiving apps, donation collection app
Critiques :
4/5 sur Trustpilot
Vue d'ensemble :
ShareTheMeal est une application créée pour la collecte de fonds en partenariat avec le Programme alimentaire mondial des Nations unies. L'application permet aux utilisateurs de faire don de repas aux personnes confrontées à l'insécurité alimentaire dans le monde entier.
À ce jour, ShareTheMeal a partagé plus de 212 000 000 de repas pour lutter contre la faim dans le monde.
Caractéristiques principales :
Prix :
Minimumde dons de 0,80 $ pour commencer.
Idéal pour :
Individuscherchant à servir la population affamée du monde entier à partir de leur téléphone.
Une vue de l'expérience de l'utilisateur :
"Un moyen très facile et simple d'aider les gens en temps de crise, tant de pays ont besoin d'aide" - Samantha Hutton
Type d'application :
Charitablegiving apps, donation apps for fundraising
Les notations :
4.4/ 5 sur l'Apple App Store
Vue d'ensemble :
RoundUpApp est un outil de collecte de fonds permettant aux donateurs de trouver des organisations à but non lucratif et de faire don de leur monnaie pour faire la différence. Les particuliers peuvent gérer des dons ponctuels et récurrents à diverses organisations à but non lucratif à partir de l'application RoundUp.
Caractéristiques principales :
Prix :
RoundUpApp est gratuite pour tous les donateurs.
Idéal pour :
Lesparticuliers qui souhaitent trouver de nouvelles causes et organisations à but non lucratif auxquelles faire des dons en une seule fois, tout en assurant le suivi à partir d'une seule application RoundUp conviviale.
Une vue de l'expérience de l'utilisateur :
"Nous sommes une organisation à but non lucratif récente et nos débuts ont donc été lents, mais c'est entièrement de notre faute. Le personnel de l'application Roundup a été extrêmement utile et encourageant et nous a donné tout ce dont nous avions besoin pour réussir avec cette plateforme. L'interface est simple et facile à naviguer et c'est un moyen facile d'obtenir des revenus supplémentaires de la part de donateurs qui commencent tout juste à connaître votre organisation". - Jantzev
Type d'application :
Charitydonation app, mobile donation app
Critiques :
4.8/ 5 sur l'Apple App Store
Vue d'ensemble :
Charity Miles est une application de dons qui permet de suivre l'exercice physique et de transformer les kilomètres en dons. Vous pouvez faire un don à vos associations caritatives préférées chaque fois que vous courez, marchez ou faites du vélo, et partager vos efforts de collecte de fonds avec vos amis et votre famille grâce à l'application.
Les incitations au don, comme le soutien d'un ami et la possibilité de donner en quelques minutes seulement, peuvent accroître l'engagement.
Caractéristiques principales :
Prix :
CharityMiles est gratuit pour tous les utilisateurs.
Idéal pour :
Lespersonnes actives qui veulent faire de leurs passions et de leurs passe-temps un moyen de rendre service grâce à un simple suivi mobile sur leur téléphone.
Une vue de l'expérience de l'utilisateur :
"J'ai essayé plusieurs applications d'exercices caritatifs disponibles sur l'App Store et celle-ci est la meilleure. J'ai immédiatement choisi l'association Binx's Home for Black Cats et j'ai cliqué sur le cercle avec le point en bas au centre, j'ai cliqué sur le type d'exercice que vous allez faire, j'ai attendu quelques secondes pour que les kilomètres que vous parcourez, la vitesse à laquelle vous allez, etc. s'affichent." - Scarlet3311
Type d'application :
Applications de dons de charité
Critiques :
5/5 sur l'Apple App Store
Vue d'ensemble :
Makua est une application de collecte de fonds qui vous aide à trouver des organisations à but non lucratif qui correspondent à vos valeurs et à faire des dons. Vous bénéficiez également d'informations sur les causes, de l'éducation et des soins de santé à l'environnement et aux droits des animaux.
Les communautés Makua vous permettent également de faire des dons récurrents aux causes avec lesquelles vous souhaitez établir des relations plus étroites.
Caractéristiques principales :
Prix :
Vouspouvez utiliser Makua en faisant un don d'au moins 1 $ à la communauté d'une organisation à but non lucratif.
Idéal pour :
Les personnes qui cherchent à s'engager dans des causes à un niveau plus profond et à entrer en contact avec des personnes partageant les mêmes valeurs caritatives.
Une vue de l'expérience de l'utilisateur :
"L'application est tellement facile à utiliser qu'en quelques minutes, vous pouvez trouver une cause qui vous passionne. Elle fournit des informations faciles à assimiler sur l'organisation ou les services à but non lucratif que vous choisissez de soutenir et décompose ensuite les catégories de dons pour vous. J'ai été impressionné par le fait que l'application classe même les activités ou le matériel que vous soutenez en fonction du montant du don. C'est très facile et sans tracas. - Catalina
De nombreuses entreprises peuvent ajouter un don ou une contribution caritative à leurs achats afin d'aider les communautés dans le besoin ou de s'associer à une organisation à but non lucratif en tant que sponsor. Ces applications de dons simplifient le processus et s'intègrent facilement à l'expérience client existante.
Type d'application :
eCommercedonation apps
Critiques :
5/5 sur l'App Store de Shopify
Vue d'ensemble :
Givz est une application Shopify qui aide les boutiques de commerce électronique à collecter des dons pour le compte d'une association caritative. Les entreprises et les sociétés peuvent fixer un montant forfaitaire pour les achats d'un certain montant ou appliquer un don à tout achat.
Vous pouvez également utiliser les promotions de dons de charité de Givz sans boutique Shopify.
Caractéristiques principales :
Prix :
Givzpropose trois plans de paiement avec différents niveaux de fonctionnalité :
Idéal pour :
Lesentreprises disposant d'une boutique Shopify qui souhaitent augmenter leur chiffre d'affaires et leurs contributions caritatives afin de renforcer la réputation de leur marque.
Une vue de l'expérience de l'utilisateur :
"Une équipe formidable, amicale et serviable. L'application est facile à utiliser et a bien fonctionné avec les incitations qui s'alignent sur ma marque. Givz permet de faire le bien sans problème ! Merci" - Avis d'un utilisateur
Type d'application :
Applications de dons pour le commerce
Critiques :
4.7/5 sur Shopify App Store
Vue d'ensemble :
Easy Donation est une application Shopify conçue pour les entreprises et les sociétés qui cherchent à trouver des associations caritatives à soutenir et à offrir à leurs clients un moyen facile de faire des dons. Les dons sont ajoutés dans le cadre du processus de paiement sur les boutiques Shopify, tout en conservant la rapidité et la facilité des achats.
Caractéristiques principales :
Prix :
EasyDonation propose deux plans tarifaires :
Idéal pour :
Shopifystore merchants looking to integrate a donation feature into their shop and customize the experience to collect donations.
Une vue de l'expérience de l'utilisateur :
"Nous sommes une association à but non lucratif et nous utilisons cette application pour que les personnes qui achètent des marchandises dans notre boutique en ligne aient la possibilité de faire un don en même temps que leur achat. Le widget de don se trouve sur la page du panier d'achat et a bien fonctionné pour nous. Il est facile à installer et ne nous a posé aucun problème. L'assistance est également rapide à répondre. Je le recommande vivement. - Mighty Oaks
Type d'application :
eCommercedonation apps
Critiques :
3.2/ 5 sur l'App Store de Shopify
Vue d'ensemble :
TipCup (anciennement Tip Jar) est une application Shopify qui encourage les clients à faire un don en guise de pourboire pour un achat. Vous pouvez choisir où placer les majorations personnalisées sur votre site web ou à la caisse.
Caractéristiques principales :
Prix :
TipCup coûte 9,99 $ par mois.
Idéal pour :
eCommercestores that want to offer multiple avenues to donate various interaction points throughout a customer's experience on their site. Tip Cup peut exiger de votre entreprise qu'elle facilite le transfert des dons à un organisme à but non lucratif ou à une cause.
Une vue de l'expérience de l'utilisateur :
"Il obtient 5 étoiles rien que pour l'assistance de l'équipe Tip Jar. Joe est exceptionnel et a réussi à faire fonctionner notre situation très délicate, ce qui a conduit à un tas d'artistes heureux et à une comptabilité plus facile de mon côté. Il a été extrêmement patient et a revisité notre site à plusieurs reprises lorsque diverses choses se sont brisées. Tip Jar est facile à installer et à utiliser, et nos vendeurs l'apprécient vraiment. - Avis d'utilisateur
La Fondation Farzana Naeem a collecté plus de 80 500 dollars en utilisant les sites web mobiles de Zeffy pour collecter des dons et sensibiliser le public. Les visiteurs du site web peuvent accéder au formulaire de don optimisé pour les mobiles depuis le site web de l'organisation à but non lucratif grâce à un bouton de don facile à trouver.
La structure de coûts 100% gratuite de Zeffy a permis à la Fondation Farzana Naeem d'économiser 4 025 $ en frais. Ce genre d'argent fait une énorme différence pour financer leur mission plutôt que les processeurs de paiement.
