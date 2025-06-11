Vous n'êtes pas seul si vous êtes une association locale qui tente de se développer grâce aux dons en ligne sans disposer d'un budget, d'une équipe ou d'un temps suffisants pour investir dans l'immédiat. Heureusement, les applications de dons sont un outil de collecte de fonds rentable qui répond aux besoins des donateurs d'aujourd'hui là où ils se trouvent : leurs téléphones et leurs tablettes.

Plus de la moitié du trafic sur les sites web des organisations à but non lucratif provient d'un appareil mobile, et comme de plus en plus de personnes font des achats par le biais des médias sociaux, des applications de shopping et des codes QR, une application de don peut rapidement attirer leur attention. C'est également l'un des moyens les plus simples pour les petites associations de collecter des dons sans avoir à mettre en place une infrastructure technique complexe.

Ce guide est spécialement conçu pour les petites organisations à but non lucratif et les causes communautaires qui en ont assez des frais de plateforme, de la technologie encombrante et de l'abandon des donateurs. Nous vous présenterons les meilleures applications de dons en 2025, en mettant l'accent sur des plateformes comme Zeffy, le seul outil de collecte de fonds 100 % gratuit qui vous permet de conserver chaque dollar collecté.

Les meilleures applications de dons de 2025

Les meilleures applications de dons pour les organisations à but non lucratif :

Meilleures applications caritatives pour les particuliers :

Les meilleures applications de dons pour les entreprises et le commerce électronique :

Introduction aux applications de dons

Qu'est-ce qu'une application de don et quels sont les différents types d'applications de don ?

Les applications de don stimulent la sensibilisation et offrent une expérience de don mobile transparente. Étant donné que la majeure partie du trafic des organisations à but non lucratif provient de la téléphonie mobile et que les utilisateurs passent plus de 4 heures par jour sur leur téléphone, les applications offrent la commodité que les gens apprécient.‍

Les applications de dons, disponibles sur l'App Store d'Apple, Google Play et Shopify, permettent de faire des dons mobiles de manière flexible et rapide en quelques clics. Elles simplifient la collecte de fonds et en augmentent l'impact.

Quels sont les différents types d'applications de dons ?

Applications pour les organisations à but non lucratif: Collectez des dons, engagez les donateurs et stimulez la collecte de fonds.

Applications de dons: Découvrez et soutenez des causes par le biais de la téléphonie mobile.

Applications de commerce électronique: permettre les dons lors des achats en ligne.

‍Comment choisir une application de don ?

‍Apprenez à choisir l'application de dons qui convient à votre organisation en commençant par examiner en profondeur les principales options ci-dessous. Prenez votre temps et voyez ce que les utilisateurs disent à côté de ce qui ressort pour vous et votre équipe.

Liste de contrôle : Choisir les meilleures applications de dons pour les organisations à but non lucratif

Collecte de fonds : Organiser des tirages au sort, des loteries, des ventes aux enchères, des événements, des collectes de fonds de pair à pair, des sites de dons.

Outils pour les donateurs : Établir des relations et améliorer la fidélisation des donateurs grâce à la gestion des donateurs

Suivi : Une manière simple de visualiser les données et de prendre des décisions

Interface simple : Simple pour l'équipe et les donateurs

Paiements sécurisés : Toutes les informations sont protégées

Le partage : Codes QR et options de partage avec les médias sociaux

Liste de contrôle : Choisir les meilleures applications de dons pour les particuliers

Navigation : Facile sur téléphone et tablette

Paiements sécurisés : Des données à l'abri des fraudes et des fuites

Déductions fiscales : Déduction pour les dons d'applications

Recherche d'organisations caritatives : Trouver facilement des organisations à but non lucratif

Suivi des dons : Gestion et suivi des dons

Liste de contrôle : Choisir les meilleures applications de dons pour les entreprises

Personnalisation : Définir des incitations, trouver des sponsors

Sans faille : Pas de perturbation lors du paiement

Facile : processus de donation et de paiement intuitif, sans assistance.

Analyses : Suivi de l'activité et des performances

Options de paiement : Possibilité d'accepter les portefeuilles numériques et les cartes multiples

Pourquoi les petites organisations à but non lucratif ont-elles besoin d'applications de dons à tarif zéro ?

Chaque dollar compte pour une petite organisation à but non lucratif. Malheureusement, de nombreuses plateformes et applications de dons prélèvent 5 à 7 % de frais de traitement et de transaction sur chaque don.

Ces frais s'accumulent rapidement pour les équipes locales dont les budgets, le personnel ou les capacités techniques sont limités. C'est pourquoi Zeffy change la donne, en proposant des dons en ligne simples, rapides à utiliser, de n'importe où, sans compromettre vos résultats.

Zeffy est la seule plateforme de dons 100% gratuite. Il n'y a pas de frais de plateforme, de frais de traitement des cartes de crédit ou de frais mensuels. Vous collectez 100 $ et vous gardez 100 $, c'est simple et clair.

Voir comment les frais s'additionnent (même sur les plateformes à frais réduits)

‍

Tableau réactif Application de don Frais de traitement des paiements Ce que vous gagnez pour chaque tranche de 5 000 dollars collectés Zeffy $0 $5,000 Venmo 1,9 % plus 0,10 ~$4,895.00 Application Cash 2.75% ~$4,862.50 Fundly 2.75% ~$4,862.50

Les petits budgets méritent toujours d'avoir un impact important

Pour une équipe restreinte qui tente d'accroître le soutien des donateurs, de couvrir les coûts du programme ou de financer sa prochaine initiative importante, payer des centaines d'euros de frais n'est pas viable.

‍

Zeffy donne aux organisations de base à but non lucratif le pouvoir de.. :

Lancez des formulaires de don, des événements, des tirages au sort et bien plus encore en quelques minutes.

Accepter les paiements mobiles (Apple Pay, Google Pay, carte de crédit, ACH)

Gérer les données des donateurs sans logiciel supplémentaire

Augmenter les recettes et garder l'intégralité de l'argent





Alors, avant d'absorber le coût ou d'augmenter votre demande pour compenser les frais, pourquoi ne pas choisir l'outil qui vous permettra de percevoir 100 % de vos dons ?

Les meilleures applications gratuites de dons pour les organisations à but non lucratif

Nous allons nous plonger dans une comparaison détaillée des applications de dons pour les organisations communautaires à but non lucratif en 2025. Ces applications peuvent aller au-delà des simples dons et offrir des fonctionnalités telles que la gestion des événements et des bénévoles, ainsi que des outils puissants permettant de suivre les progrès réalisés dans le cadre de diverses campagnes de collecte de fonds.

‍

Tableau réactif Application pour les dons de charité Coût Notation (Capterra) Meilleur pour Zeffy $0 4.8/5 Collecte de fonds sans frais, simple pour les organisations à but non lucratif et les donateurs Venmo 1,9 % plus 0,10 4.7/5 Engager les jeunes donateurs qui utilisent déjà Venmo pour leurs paiements Application Cash 2.75% 4.2/5 Donner de l'argent en déplacement grâce à une interface simple et familière Fundly 2.75% 3.8/5 Campagnes de collecte de fonds et de crowdfunding basées sur les médias sociaux

1. Zeffy : La seule application de dons sans frais pour les organisations à but non lucratif

Type d'application :

Applications de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif, applications de dons gratuites, applications de dons pour les organisations à but non lucratif

Les notations :

‍4.8 /5 sur Capterra

Vue d'ensemble :

‍Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds sans frais conçue pour les organisations à but non lucratif. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif utilisent Zeffy pour collecter des dons sur des téléphones portables, attirer de nouveaux publics de donateurs, organiser des campagnes créatives et économiser sur les frais.

Zeffy est également une application de dons récurrents qui permet aux donateurs de faire des dons sur une base régulière afin d'obtenir des revenus plus fiables et d'établir des relations, sans la complexité.

Caractéristiques de l'application de don :

Dons en ligne

Dons sur le lieu de vente et en personne

Billetterie événementielle

Tirages et loteries

Campagnes de collecte de fonds de pair à pair

Gestion des donateurs et données

Engagement des donateurs

Adhésion à des organisations caritatives

Commerce électronique et boutique en ligne

Adapté aux appareils mobiles

Informations de paiement sécurisées

Prix :

‍Zeffyest 100% gratuit sans frais cachés. Ils vous donnent 100 $, vous recevez 100 $.

Idéal pour :

‍Lesorganisations à but non lucratif de base qui veulent donner la priorité à une expérience de don mobile transparente qui les aide à augmenter les dons, à des données de don solides pour prendre des décisions éclairées, et à l'assurance complète que chaque dollar va à leur mission.

Une vue de l'expérience de l'utilisateur :

"Les formulaires sont très faciles à utiliser et ont parfaitement fonctionné pour notre événement de collecte de fonds. Nous utilisons une combinaison de formulaires pour les événements avec billets et de formulaires pour les dons. J'aime le fait qu'ils aient des options pour les reçus fiscaux automatiques, les e-mails de remerciement, les e-mails de rappel, la possibilité d'ajouter et même d'exiger des questions à réponse courte avec des achats spécifiques, et des options pour ajouter des notes à n'importe quelle commande." Jennifer T.

Tableau réactif Pour Cons - Aucun frais pour les organisations à but non lucratif, de sorte que chaque dollar va à votre cause.

- Des fonctionnalités sur mesure pour les organisations à but non lucratif qui couvrent l'ensemble de l'expérience du donateur

- Une expérience mobile simple et des options de personnalisation

- Aide les organisations à but non lucratif à collecter des fonds par le biais de différents types de campagnes. - Le modèle de basculement des donateurs peut prêter à confusion

2. Venmo : Idéal pour engager les jeunes générations de donateurs

Type d'application :

Applications de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif, applications de dons pour les organisations à but non lucratif

Les notations :

‍4.7 /5 sur Capterra

Vue d'ensemble :

Venmo est une application permettant de transférer de l'argent à des amis et à la famille, à des entreprises et à des organisations à but non lucratif. Les utilisateurs relient leurs comptes bancaires et leurs cartes de crédit et de débit à l'application pour effectuer des achats rapidement.

Les organisations à but non lucratif et les organisations 501(c)(3) peuvent créer des profils Venmo pour accepter des dons et collecter des fonds.

Caractéristiques principales :

Accepte le solde Venmo et les principales cartes de crédit

Un badge bleu à cocher pour instaurer un climat de confiance avec les sympathisants

Rapport sur l'historique des dons

Virement de fonds le jour même

Paiements mobiles

‍

Prix :

La tarification du profil caritatif Venmo prélève une commission de 1,9 % plus 0,10 $ par don reçu.

Meilleur pour : ‍

Les organisations à but non lucratif qui souhaitent attirer les jeunes générations de donateurs qui utilisent déjà l'application Venmo. Venmo est idéal pour faire des dons directement à une cause, mais il doit prendre en charge des fonctions telles que le marketing ou la capacité d'engager et de gérer les donateurs.

‍

Une vue de l'expérience de l'utilisateur :

"L'expérience est excellente, de la création d'un compte professionnel à la réception des paiements des clients. La confiance que les consommateurs accordent à Venmo est également un énorme avantage par rapport à d'autres applications de paiement ou à l'utilisation d'une carte." - Olivia G.

Tableau réactif Pour Cons - Une application familière à laquelle les jeunes donateurs font confiance

- Paiements mobiles et partage social faciles

- Transferts instantanés et fonctionnalité de code QR - Frais de donation

- Des frais sont prélevés pour les transferts de fonds instantanés

- Engagement limité des donateurs

- N'est pas conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif

3. Application Cash : Idéale pour les dons mobiles et en déplacement

Type d'application :

‍Nonprofitfundraising apps, donation apps for nonprofits

Les notations :

‍4.2 /5 sur Capterra

Vue d'ensemble :

‍Cash App est une plateforme de services financiers qui permet de collecter des dons sur n'importe quel appareil sans effort et rapidement. L'application comporte de nombreux composants sociaux comme les $cashtags qui renvoient à une URL partageable et permettent d'améliorer le marketing auprès des donateurs.

Caractéristiques principales :

Codes QR partageables

Possibilité de partager des $cashtags pour les paiements

Dépôt instantané d'argent

Conception adaptée aux mobiles

Options de vérification des paiements

Prix :

Cash App facture des frais de traitement de 2,75 % pour les achats.

‍

‍Lesorganisations à but non lucratif qui souhaitent offrir aux donateurs un moyen simple de faire un don avec une interface familière et des moyens rapides de partage entre les appareils mobiles. Cash App ne dispose pas de fonctionnalités spécifiques aux organisations à but non lucratif pour des campagnes approfondies, mais peut prendre en charge les dons directs.

‍

Une vue de l'expérience de l'utilisateur :

"Nous utilisons Cash App dans notre église depuis un an et les gens semblent l'apprécier. Surtout les plus jeunes" - Fred P.

Tableau réactif Pour Cons - Simple à mettre en place et à reconnaître par les jeunes utilisateurs

- Idéal pour les dons mobiles rapides

- Dépôts d'argent instantanés grâce aux options QR et $cashtag - Des frais de transaction s'appliquent à tous les dons

- Manque de fonctionnalités avancées pour le suivi des donateurs ou des événements

- N'est pas conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif

4. Fundly : idéal pour la collecte de fonds sur les médias sociaux

Type d'application :

‍

Les notations :

‍3.8 /5 sur Capterra

Vue d'ensemble :

‍Fundly est une application iOS permettant aux organisations à but non lucratif de collecter des fonds et d'accepter des dons à partir d'appareils mobiles ou en ligne. Les particuliers peuvent également utiliser Fundly pour faire des dons par l'intermédiaire de Facebook, qui contribue à hauteur de 25 % à l'ensemble des dons Fundly.

Caractéristiques principales :

Intégration de Facebook

Paiements sécurisés

Guides de collecte de fonds pour les donateurs

Page de don personnalisée

Optimisé pour les mobiles

Options de vérification des paiements

Prix :

Fundly prélève des frais de traitement de 2,75 % pour les achats.

‍

Meilleur pour : ‍

Les organisations à but non lucratif qui veulent se faire connaître, gagner plus de donateurs et partager des campagnes de crowdfunding en ligne. L'intégration de Fundly avec Facebook facilite le partage avec de nouveaux publics de donateurs grâce à une option de don mobile.

Une vue de l'expérience de l'utilisateur :

"En tant qu'organisation à but non lucratif, un logiciel de gestion de la relation client est essentiel pour gérer et conserver les donateurs et les membres. Nous avons commencé à utiliser Fundly il y a environ un an et demi, et il a considérablement amélioré notre gestion des donateurs et des membres." - Alissa M.

Tableau réactif Pour Cons - Outils de partage social performants et intégration de Facebook

- Optimisé pour les mobiles

- Pages de dons personnalisées - Les évaluations des utilisateurs sont moins bonnes que pour d'autres applications

- Des frais de traitement des paiements s'appliquent

- Les fonctions de gestion des donateurs ne sont pas aussi approfondies que celles d'autres outils

Meilleures applications caritatives pour les particuliers

Si les donateurs ne savent pas où donner, quelles causes privilégier ou comment s'impliquer, une application caritative peut les aider. Ces applications peuvent aider les utilisateurs à trouver des organisations à la recherche de soutien ou à trouver des moyens créatifs de donner en retour.

5. ShareTheMeal : Le meilleur moyen de fournir des repas aux personnes dans le besoin

Type d'application :

‍Charitablegiving apps, donation collection app

‍

‍4/5 sur Trustpilot

‍

Vue d'ensemble :

‍ShareTheMeal est une application créée pour la collecte de fonds en partenariat avec le Programme alimentaire mondial des Nations unies. L'application permet aux utilisateurs de faire don de repas aux personnes confrontées à l'insécurité alimentaire dans le monde entier.

À ce jour, ShareTheMeal a partagé plus de 212 000 000 de repas pour lutter contre la faim dans le monde.

Caractéristiques principales :

Dons mensuels/uniques déductibles des impôts

Modifier ou annuler les dons à tout moment

Créer des "défis" pour lutter contre la faim

Paiements sécurisés via Braintree (PayPal)

Suivi des dons et de leur impact

‍

‍Minimumde dons de 0,80 $ pour commencer.

‍

Idéal pour :

‍Individuscherchant à servir la population affamée du monde entier à partir de leur téléphone.

Une vue de l'expérience de l'utilisateur :

"Un moyen très facile et simple d'aider les gens en temps de crise, tant de pays ont besoin d'aide" - Samantha Hutton

Tableau réactif Pour Cons - Des dons transparents et spécifiques à une cause

- Don minimum peu élevé

- Dons récurrents faciles - Se concentre sur l'aide à la lutte contre la faim dans le monde (moins flexible pour d'autres causes)

- Personnalisation limitée pour les particuliers

- N'est pas conçu comme une plateforme de dons pour les organisations à but non lucratif

6. L'application RoundUp : Idéale pour trouver facilement des organisations à but non lucratif et leur faire des dons

Type d'application :

‍Charitablegiving apps, donation apps for fundraising

Les notations :

‍4.4/ 5 sur l'Apple App Store

Vue d'ensemble :

‍RoundUpApp est un outil de collecte de fonds permettant aux donateurs de trouver des organisations à but non lucratif et de faire don de leur monnaie pour faire la différence. Les particuliers peuvent gérer des dons ponctuels et récurrents à diverses organisations à but non lucratif à partir de l'application RoundUp.

Caractéristiques principales :

Découvrir de nouvelles causes

Relier plusieurs cartes

Arrondir les achats pour les dons mensuels

Pause ou redémarrage des dons à tout moment

Fixer des limites de dons mensuels

Disponible sur tous les appareils

Faire des dons sous forme de cadeaux

Dons déductibles des impôts

‍

‍RoundUpApp est gratuite pour tous les donateurs.

‍

Idéal pour :

‍Lesparticuliers qui souhaitent trouver de nouvelles causes et organisations à but non lucratif auxquelles faire des dons en une seule fois, tout en assurant le suivi à partir d'une seule application RoundUp conviviale.

Une vue de l'expérience de l'utilisateur :

"Nous sommes une organisation à but non lucratif récente et nos débuts ont donc été lents, mais c'est entièrement de notre faute. Le personnel de l'application Roundup a été extrêmement utile et encourageant et nous a donné tout ce dont nous avions besoin pour réussir avec cette plateforme. L'interface est simple et facile à naviguer et c'est un moyen facile d'obtenir des revenus supplémentaires de la part de donateurs qui commencent tout juste à connaître votre organisation". - Jantzev

Tableau réactif Pour Cons - Les utilisateurs peuvent donner de petites sommes sans effort

- Idéal pour découvrir de nouvelles causes

- Fonctionne bien pour les micro-dons récurrents - La croissance des dons peut être plus lente en fonction du volume des dépenses.

- La mise en place nécessite un certain nombre d'étapes (relier les cartes, ajuster les limites de dépenses)

7. Charity Miles : La meilleure application de course à pied pour faire des dons à des œuvres caritatives par le biais du mouvement.

Type d'application :

‍Charitydonation app, mobile donation app

‍

‍4.8/ 5 sur l'Apple App Store

‍

Charity Miles est une application de dons qui permet de suivre l'exercice physique et de transformer les kilomètres en dons. Vous pouvez faire un don à vos associations caritatives préférées chaque fois que vous courez, marchez ou faites du vélo, et partager vos efforts de collecte de fonds avec vos amis et votre famille grâce à l'application.

Les incitations au don, comme le soutien d'un ami et la possibilité de donner en quelques minutes seulement, peuvent accroître l'engagement.

‍

Caractéristiques principales :

Suivi d'activité avec podomètre et GPS

Intégrations Strava, Apple Health et Apple Watch

Pages de promesses de dons pour obtenir un soutien

Mises à jour des médias sociaux pour obtenir des promesses de dons

‍

‍CharityMiles est gratuit pour tous les utilisateurs.

‍

Idéal pour :

‍Lespersonnes actives qui veulent faire de leurs passions et de leurs passe-temps un moyen de rendre service grâce à un simple suivi mobile sur leur téléphone.

‍

"J'ai essayé plusieurs applications d'exercices caritatifs disponibles sur l'App Store et celle-ci est la meilleure. J'ai immédiatement choisi l'association Binx's Home for Black Cats et j'ai cliqué sur le cercle avec le point en bas au centre, j'ai cliqué sur le type d'exercice que vous allez faire, j'ai attendu quelques secondes pour que les kilomètres que vous parcourez, la vitesse à laquelle vous allez, etc. s'affichent." - Scarlet3311

‍

Tableau réactif Pour Cons - Idéal pour les utilisateurs actifs qui donnent par le biais du mouvement

- Large sélection d'associations caritatives

- Intégration d'applications de fitness - Activité physique requise pour maximiser l'impact

- Le processus de don est lié aux sponsors et à l'engagement des utilisateurs.

‍

8. Makua : L'application idéale pour rendre la pareille à la communauté

Type d'application :

Applications de dons de charité



Critiques :

‍5/5 sur l'Apple App Store

Vue d'ensemble :

‍Makua est une application de collecte de fonds qui vous aide à trouver des organisations à but non lucratif qui correspondent à vos valeurs et à faire des dons. Vous bénéficiez également d'informations sur les causes, de l'éducation et des soins de santé à l'environnement et aux droits des animaux.

Les communautés Makua vous permettent également de faire des dons récurrents aux causes avec lesquelles vous souhaitez établir des relations plus étroites.

Caractéristiques principales :

Interface conviviale

Découverte de la communauté à but non lucratif

Le don social pour suivre et entrer en contact avec d'autres donateurs

Dons ponctuels et mensuels

Gérer plusieurs dons à partir d'un seul profil

Prix :

‍Vouspouvez utiliser Makua en faisant un don d'au moins 1 $ à la communauté d'une organisation à but non lucratif.

‍

Les personnes qui cherchent à s'engager dans des causes à un niveau plus profond et à entrer en contact avec des personnes partageant les mêmes valeurs caritatives.

‍

Une vue de l'expérience de l'utilisateur :

"L'application est tellement facile à utiliser qu'en quelques minutes, vous pouvez trouver une cause qui vous passionne. Elle fournit des informations faciles à assimiler sur l'organisation ou les services à but non lucratif que vous choisissez de soutenir et décompose ensuite les catégories de dons pour vous. J'ai été impressionné par le fait que l'application classe même les activités ou le matériel que vous soutenez en fonction du montant du don. C'est très facile et sans tracas. - Catalina

Tableau réactif Pour Cons - Une interface utilisateur bien conçue

- Axé sur la communauté et les valeurs

- Informations approfondies sur la cause - Un don minimum est requis pour utiliser l'application

- La notoriété de l'application et ses fonctionnalités pour les dons continuent de croître

Meilleures applications de dons pour les entreprises et le commerce électronique

De nombreuses entreprises peuvent ajouter un don ou une contribution caritative à leurs achats afin d'aider les communautés dans le besoin ou de s'associer à une organisation à but non lucratif en tant que sponsor. Ces applications de dons simplifient le processus et s'intègrent facilement à l'expérience client existante.

9. Givz : idéal pour les magasins qui collectent des dons pour des organisations à but non lucratif par l'intermédiaire de Shopify.

Type d'application :

‍eCommercedonation apps

‍

‍5/5 sur l'App Store de Shopify

‍

Givz est une application Shopify qui aide les boutiques de commerce électronique à collecter des dons pour le compte d'une association caritative. Les entreprises et les sociétés peuvent fixer un montant forfaitaire pour les achats d'un certain montant ou appliquer un don à tout achat.

Vous pouvez également utiliser les promotions de dons de charité de Givz sans boutique Shopify.

‍

Caractéristiques principales :

Dons lors de l'achat de produits

Ajouter au panier/à la caisse de Shopify

Produits de donation ou pages d'atterrissage

Choisir les organisations à but non lucratif à soutenir

Prix :

‍Givzpropose trois plans de paiement avec différents niveaux de fonctionnalité :

Base : 19 $/mois

Essentiel : 99 $/mois

Avancé : 299 $/mois

Idéal pour :

‍Lesentreprises disposant d'une boutique Shopify qui souhaitent augmenter leur chiffre d'affaires et leurs contributions caritatives afin de renforcer la réputation de leur marque.

Une vue de l'expérience de l'utilisateur :

"Une équipe formidable, amicale et serviable. L'application est facile à utiliser et a bien fonctionné avec les incitations qui s'alignent sur ma marque. Givz permet de faire le bien sans problème ! Merci" - Avis d'un utilisateur

Tableau réactif Pour Cons - Intégration de Shopify

- Renforce la fidélité des clients

- Favorise les partenariats avec les organisations à but non lucratif - Coût de l'abonnement mensuel

- Axé sur le commerce électronique, mais ne convient pas à tous les types d'entreprises

10. Donation facile : Idéal pour les entreprises qui souhaitent faire un don à une organisation caritative

Type d'application : ‍

Applications de dons pour le commerce

Critiques :

‍4.7/5 sur Shopify App Store

Vue d'ensemble : ‍

Easy Donation est une application Shopify conçue pour les entreprises et les sociétés qui cherchent à trouver des associations caritatives à soutenir et à offrir à leurs clients un moyen facile de faire des dons. Les dons sont ajoutés dans le cadre du processus de paiement sur les boutiques Shopify, tout en conservant la rapidité et la facilité des achats.

Caractéristiques principales :

Widgets de dons simples/multiples

Pages de dons autonomes pour les organisations à but non lucratif

Engagement mondial des organisations à but non lucratif

Reçus et suivi personnalisés

Prix :

‍EasyDonation propose deux plans tarifaires :

Plan de base : 6,99 $/mois

Plan avancé : 9,99 $/mois

‍

Idéal pour :

‍Shopifystore merchants looking to integrate a donation feature into their shop and customize the experience to collect donations.

Une vue de l'expérience de l'utilisateur :

"Nous sommes une association à but non lucratif et nous utilisons cette application pour que les personnes qui achètent des marchandises dans notre boutique en ligne aient la possibilité de faire un don en même temps que leur achat. Le widget de don se trouve sur la page du panier d'achat et a bien fonctionné pour nous. Il est facile à installer et ne nous a posé aucun problème. L'assistance est également rapide à répondre. Je le recommande vivement. - Mighty Oaks

Tableau réactif Pour Cons - Facile à intégrer dans les sites WordPress

- Formulaires de dons hautement personnalisables - Limité aux transactions PayPal(qui sont payantes)

- Moins d'analyses intégrées

- Pas de gestion des donateurs ni d'analyses approfondies

11. Coupe à pourboire : Idéal pour collecter les dons et les pourboires ou les primes à la caisse.

Type d'application :

‍eCommercedonation apps

‍

‍3.2/ 5 sur l'App Store de Shopify

‍

Vue d'ensemble :

‍TipCup (anciennement Tip Jar) est une application Shopify qui encourage les clients à faire un don en guise de pourboire pour un achat. Vous pouvez choisir où placer les majorations personnalisées sur votre site web ou à la caisse.

Caractéristiques principales :

Compatible avec PayPal, Shop Pay, Google Pay et Apple Pay

Les pourboires sans argent liquide sont disponibles par le biais d'un bouton personnalisé sur la vitrine de Shopify.

Formulation souple permettant d'accepter des dons ou de faire une vente incitative

Prix :

‍TipCup coûte 9,99 $ par mois.

‍

Idéal pour :

‍eCommercestores that want to offer multiple avenues to donate various interaction points throughout a customer's experience on their site. Tip Cup peut exiger de votre entreprise qu'elle facilite le transfert des dons à un organisme à but non lucratif ou à une cause.

Une vue de l'expérience de l'utilisateur :

"Il obtient 5 étoiles rien que pour l'assistance de l'équipe Tip Jar. Joe est exceptionnel et a réussi à faire fonctionner notre situation très délicate, ce qui a conduit à un tas d'artistes heureux et à une comptabilité plus facile de mon côté. Il a été extrêmement patient et a revisité notre site à plusieurs reprises lorsque diverses choses se sont brisées. Tip Jar est facile à installer et à utiliser, et nos vendeurs l'apprécient vraiment. - Avis d'utilisateur

Comment Farzana utilise Zeffy pour collecter plus de 80 500 dollars pour l'éducation des enfants.

La Fondation Farzana Naeem a collecté plus de 80 500 dollars en utilisant les sites web mobiles de Zeffy pour collecter des dons et sensibiliser le public. Les visiteurs du site web peuvent accéder au formulaire de don optimisé pour les mobiles depuis le site web de l'organisation à but non lucratif grâce à un bouton de don facile à trouver.

Les caractéristiques de la collecte de fonds qui ont permis d'atteindre cet objectif

Formulaire de don optimisé pour les mobiles

Options de dons mensuels ou ponctuels

Paiements sécurisés : ACH, cartes, Apple/Google Pay

Montants suggérés pour les dons ayant un impact

Mécénat d'entreprise et soutien financier

100% du don est reversé à la cause

Partage rapide : lien, courriel, Facebook, LinkedIn, X

Info pop-out : créer la confiance sans formulaire long

‍

La structure de coûts 100% gratuite de Zeffy a permis à la Fondation Farzana Naeem d'économiser 4 025 $ en frais. Ce genre d'argent fait une énorme différence pour financer leur mission plutôt que les processeurs de paiement.

FAQ : Donner et collecter des dons par l'intermédiaire d'une application

Pouvez-vous me dire comment créer une application de don ? Pour créer une application de don, vous pouvez développer un logiciel ou personnaliser un logiciel existant.

Lisez comment créer des applications de dons à partir de zéro.

Plusieurs applications disponibles sur le marché vous permettent de vous connecter à des causes avec l'expérience que vous recherchez.

Les organisations à but non lucratif peuvent également offrir une expérience de don optimisée pour les mobiles grâce à un outil comme Zeffy, qui permet de faire un don depuis votre téléphone en quelques clics.

Pouvez-vous m'indiquer comment effectuer un don en ligne ? Vous pouvez ajouter un formulaire de don à votre site web afin de mettre en place un processus de don en ligne et d'accepter des dons en ligne en tant qu'organisation à but non lucratif. Zeffy vous facilite la tâche gratuitement, en s'occupant du traitement des paiements et de la gestion des donateurs sans frais cachés.

Quelle est la meilleure application gratuite de dons pour les organisations à but non lucratif ? Zeffy est le meilleur outil de donation 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif. Contrairement à la plupart des outils, Zeffy couvre tous les frais de transaction, de sorte que votre organisation reçoit le montant total du don sans frais cachés, même pour les paiements par carte de crédit.

Zeffy est conçu pour les petites organisations à but non lucratif, ce qui facilite la collecte de dons, la gestion d'événements et la croissance de votre base de donateurs sans budget ni équipe technique importants.

Quelle est l'application de don qui prélève le moins de frais ? Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds à frais zéro, ce qui la distingue des autres options. Elle facture 0 $ de frais de plateforme et de transaction, ce qui est rare dans le domaine des technologies à but non lucratif.

Les autres plateformes prélèvent souvent un pourcentage sur chaque don ou facturent des frais mensuels, ce qui peut représenter une somme importante pour les petites équipes. Zeffy est soutenu par des pourboires optionnels, ce qui signifie que votre association conserve chaque dollar donné.

‍