Alors que d'autres applications de collecte de fonds rognent sur vos dons avec des frais cachés, des frais de plateforme et des ajouts surprenants, Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds réellement 100% gratuite. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif ont fait l'expérience de la suppression de milliers de frais de transaction, d'outils compliqués et de coûts mensuels sans conditions.

Et il ne s'agit pas d'une légère différence. Il s'agit de la location du bus, des uniformes, des repas, des fournitures et des expériences sur lesquelles votre communauté compte.

Que vous cherchiez à collecter des fonds pour des événements, des campagnes ou des actions de pair à pair, voici comment les meilleures applications de collecte de fonds se comparent en 2025 et pourquoi les organisations à but non lucratif choisissent Zeffy pour que chaque dollar compte et pour que leur temps et leurs ressources aillent plus loin.

Qu'est-ce qu'une application de collecte de fonds ?

Une application de collecte de fonds est un outil que vous pouvez facilement trouver sur l'App Store d'Apple, le Google Play Store ou Zapier pour rationaliser la collecte de fonds directement à partir de votre appareil mobile. Vous recherchez peut-être des applications de gestion des donateurs, un moyen de créer des collectes de fonds en ligne en déplacement, des outils de gestion d'événements sur votre téléphone ou le moyen le plus simple d'accepter des dons en personne à partir d'une tablette.

Voyons ce qu'il est possible de faire avec les applications les mieux notées de 2025.‍

Meilleure application gratuite pour les petites organisations à but non lucratif

Pour les petites organisations à but non lucratif qui tentent d'optimiser chaque dollar et de maximiser leur impact, Zeffy n'est pas seulement une autre option, c'est la seule application de collecte de fonds sans frais conçue pour vous. Zeffy vous offre non seulement des outils pour mettre en place des campagnes rapidement et maîtriser la collecte de fonds numérique, même avec une équipe d'une personne ou sans expérience technique, mais il vous assure de ne jamais payer un centime.

L'impact en action : Economiser 4 000 dollars et organiser un gala de printemps inoubliable

En passant à Zeffy, Reasons to Smile Foundation Inc. a recueilli plus de 79 000 $ sans perdre un centime en frais de plateforme ou de transaction.

Grâce au modèle 100 % gratuit de Zeffy, ils ont économisé près de 4 000 $ en frais par rapport à d'autres outils. Des dons en ligne à la billetterie pour leur gala de printemps, Zeffy les a aidés à rationaliser la collecte de fonds et à envoyer plus d'argent directement pour soutenir les personnes atteintes de déficiences intellectuelles et de troubles du développement.‍

Voyez ce que vous pourriez économiser en frais et en coûts d'application mensuels

Tableau réactif Application de collecte de fonds Coût mensuel Frais supplémentaires prélevés sur les dons Zeffy $0 $0 GoFundMe $0 2,9 % + 0,30 $ par transaction NonProfitEasy $0 2,9 % + 0,30 $ par transaction Qgiv 0-259 $/mois ~2-5% + 0,30 $ par transaction CauseVox 0 à 200 $/mois 2,2 %-2,9 % + 0,30 $ par transaction Bloomerang 125 $ - 775 $/mois 1% des fonds collectés + jusqu'à 3,2% + 0,30/0,49 GivingTech Pas de frais mensuels 2,9 % de frais de plateforme + 2,2 % + 0,30 $ par transaction

8 applications de collecte de fonds les mieux notées en 2025

Tableau réactif Nom de l'application Meilleur pour Application mobile ? App Store Ratings (en anglais) Zeffy Les organisations à but non lucratif recherchent une application 100 % gratuite pour accepter les dons en ligne et en personne pour les dons, les événements, la collecte de fonds de pair à pair, et plus encore. Oui - Tap to Pay disponible sur tous les iPhones ou appareils iOS 5/5 sur l'Apple App Store GoFundMe Des particuliers ou des organisations à but non lucratif qui lancent des campagnes de crowdfunding rapides avec une large portée publique à partir d'une application pratique. Oui - Disponible sur iOS et Androids - 4.6/5 sur l'Apple App Store

- 4.⅗ sur Google Play Store NonProfitEasy Les organisations à but non lucratif qui recherchent un moyen facile d'accepter des paiements pour la collecte de fonds sociaux. Oui - L'application POS est disponible sur iOS N/A Qgiv Les organisations à but non lucratif à la recherche d'applications spécialisées pour améliorer les dons mobiles, les événements et accepter les paiements en personne. Oui - Terminal virtuel et applications de don mobile disponibles sur iOS et Android - 3.6/5 sur l'Apple App Store

- 4.2 /5 sur Google Play Store CauseVox Petites et moyennes organisations à but non lucratif à la recherche d'une application Zapier pour intégrer les efforts de collecte de fonds. Non- Disponible en tant qu'application Zapier pour intégrer des solutions de collecte de fonds N/A Bloomerang Les organisations à but non lucratif de taille moyenne à grande qui cherchent à établir des relations avec les donateurs et à suivre l'engagement dans une application. Oui - Disponible sur iOS et Android 3 /5 sur l'Apple App Store GivingTech Les organisations à but non lucratif à la recherche d'une collecte de fonds et d'une automatisation alimentées par l'IA dans une application Zapier. Non- Disponible en tant qu'application Zapier pour intégrer des solutions de collecte de fonds N/A L'action de grâce Les organisations à but non lucratif à la recherche d'une application pour améliorer la collecte de fonds en face à face et par téléphone grâce au traitement mobile des dons. Oui - Disponible en tant qu'application Zapier pour intégrer des solutions de collecte de fonds et sur Androids. N/A

Applications gratuites pour la collecte de fonds

1. Zeffy : la seule application de collecte de fonds 100 % gratuite

L'application Zeffy met dans votre poche la facilité de sa plateforme de collecte de fonds en ligne très appréciée et offre une expérience exceptionnelle pour les donateurs et les organisations à but non lucratif, accessible de n'importe où. En tant qu'application de collecte de fonds sans frais, vous pouvez collecter des dons à l'aide d'un simple outil Tap-to-Pay et vous n'aurez jamais à vous soucier des frais de transaction ou à payer pour du matériel supplémentaire afin d'accepter les cartes de crédit. ‍

Caractéristiques de l'application Zeffy's Standout :

Page de don en ligne simple avec formulaires personnalisables

Billetterie événementielle, tombolas et loteries

Collecte de fonds de pair à pair et campagnes de financement

Gestion des données des donateurs et des adhésions

Campagnes de dons récurrents

Vente aux enchères

Processeur de paiement avec option "tap-to-pay

Commerce électronique et boutique en ligne pour vendre des produits de marque

Tarifs et frais

Zeffy est 100% gratuit, sans frais cachés.

-> Télécharger l'application Zeffy Tap to Pay

Retour d'information sur l'application

"Les formulaires sont simples à mettre en place, la connexion avec notre banque a été parfaite, les paiements sont effectués chaque semaine sans problème, et je peux facilement intégrer les formulaires de paiement dans notre site web basé sur Squarespace. Nous allons commencer à utiliser Zeffy pour des événements et je suis enthousiaste et j'espère que nos bénévoles auront une expérience facile et transparente." - Marc J.

2. GoFundMe : la meilleure application pour les campagnes rapides à forte portée

GoFundMe est une application de collecte de fonds en ligne populaire, connue pour ses capacités de financement participatif (crowdfunding). Les particuliers, les organisations à but non lucratif et les associations caritatives utilisent cette plateforme pour collecter des fonds par le biais d'une collecte de fonds de pair à pair. L'application GoFundMe vous aide à gérer votre collecte de fonds et à en suivre l'évolution. Sa portée étendue et ses outils de partage social ciblés rendent cette plateforme populaire auprès des personnes qui souhaitent collecter des fonds en cas de crise.

Les principales caractéristiques de l'application GoFundMe :

Processus simple et rapide pour mettre en place des campagnes de collecte de fonds

Gestion facile des campagnes en déplacement

Outils de partage social faciles à utiliser

Inconvénients potentiels : prix et frais

L'utilisation de cette application vous coûtera jusqu'à 2,9 % + 0,30 $ de frais de transaction.

‍

-> Télécharger l'application GoFundMe sur l'App Store d'Apple

-> Télécharger l'application GoFundMe sur le Google Play Store

Retour d'information sur l'application

"GoFundMe est une société bien connue qui aide les gens à collecter des fonds pour des questions importantes. Elle permet à des personnes du monde entier de faire des dons en cliquant sur un bouton, sans qu'aucune procédure longue ou compliquée ne soit nécessaire." - Zoe D.

‍

3. NonProfitEasy (anciennement Fundly) : Meilleure application pour la collecte de fonds sociale

L'application NonProfitEasy peut connecter la plateforme, qui fonctionne de la même manière que les plateformes de médias sociaux, permettant aux utilisateurs de publier des mises à jour riches en photos, telles que des posts Facebook et des vidéos YouTube, pour des campagnes engageantes, à d'autres solutions de collecte de fonds par l'intermédiaire de Zapier. Vous pouvez utiliser NonProfitEasy pour intégrer des formulaires de don directement sur Facebook ou envoyer un message de remerciement rapide aux donateurs.

Les particularités de NonProfitEasy :

Modèles prédéfinis pour l'envoi de courriels aux sympathisants

Intégrer facilement le bouton de don, le formulaire de don et la carte de campagne

Pages d'événements avec champs personnalisables pour les billets

Collecte de fonds de pair à pair

Reçus automatisés pour les dons

Inconvénients potentiels : frais de transaction et absence d'application mobile

L'utilisation de cette application vous coûtera 2,9 % + 0,30 $ par transaction.

‍

-> Télécharger l'application POS de NonprofitEasy

‍

Retour d'information sur l'application

"En tant qu'organisation à but non lucratif, un logiciel de gestion de la relation client est essentiel pour gérer et conserver les donateurs et les membres. Nous avons commencé à utiliser Fundly il y a environ un an et demi, et il a considérablement amélioré notre gestion des donateurs et des membres." - Alissa M.

‍

Applications payantes de collecte de fonds

4. Qgiv : Une plateforme flexible conçue pour les collectes de fonds complexes

Qgiv propose plusieurs applications pour aider les organisations à but non lucratif à transformer leurs initiatives de collecte de fonds en ligne en succès grâce à des options flexibles de collecte de dons. Ils proposent à la fois une application de don mobile (Givi) et un terminal virtuel pour des paiements simples en déplacement.

‍

Caractéristiques de l'application Qgiv :

Gestion des campagnes

Collecte de fonds de pair à pair

Dons récurrents

Outils d'automatisation pour les reçus de dons et le marketing

Rapports post-enchère

Base de données des donateurs et suivi des interactions

Inconvénients potentiels : prix et frais

L'utilisation de ces applications coûtera 1,95 % par transaction et entre 0 et 259 $ de frais de plateforme selon le plan que vous choisissez.

‍

-> Télécharger l'application Qgiv Virtual Terminal sur l'Apple App Store

‍

-> Télécharger l'application Givi Mobile Giving sur l'Apple App Store

‍

-> Télécharger l'application Givi Mobile Giving sur Google Play Store

‍

-> Télécharger l'application Qgiv Virtual Terminal sur Google Play Store

‍

Retour d'information sur l'application

"Je suis fidèle à Qgiv depuis des années en raison de sa facilité d'utilisation et de son interface utilisateur facile à naviguer. Je peux entrer et sortir, faire des changements rapides et je ne suis jamais confronté à quelque chose d'inattendu ou à des mises à jour qui perturbent ma capacité à naviguer vers l'endroit où je dois aller." - Benjamin W.

‍

5. CauseVox : La meilleure application pour créer des campagnes de marque simples

CauseVox est une application de collecte de fonds numérique qui aide les organisations à lancer des campagnes de crowdfunding, à accepter des dons (uniques et récurrents) et à créer des pages de collecte de fonds.

Les caractéristiques de l'application de collecte de fonds de CauseVox :

Pages de campagne personnalisables

Traitement des dons, y compris les dons récurrents

Gestion des donateurs facile à utiliser

Outils de collecte de fonds tels que le compteur de progrès

Billetterie pour les événements

Outils intégrés pour le partage social

Inconvénients potentiels : prix pour les fonctionnalités complètes et absence d'application mobile

Les plans Premier commencent à 200 $ par mois, et l'application est actuellement disponible via Zapier, et non sur un téléphone ou une tablette.

‍

Retour d'information sur l'application

"La facilité d'utilisation et la possibilité de faire d'autres choses comme des dons récurrents, des pages de campagne pour de petits événements comme des anniversaires, des mariages et des efforts internes que certaines de nos entreprises partenaires utilisent. - Melissa B.

‍

6. Bloomerang : Une application idéale pour les relations avec les donateurs

L'application Bloomerang est une plateforme de collecte de fonds en ligne qui offre des outils de gestion des donateurs, vous aidant à comprendre leurs préférences, leurs tendances et leurs engagements.

‍

Les caractéristiques de l'application Bloomerang :

Formulaires de dons en ligne

Interface conviviale

Outils pour l'engagement et la fidélisation des donateurs

Marketing par courrier électronique pour les campagnes

Analyses et rapports détaillés

Connexion à de multiples méthodes de paiement

Inconvénients potentiels : prix et frais

Il en coûtera de 1,8 % à 3,2 % + 0,30 $/0,49 $ par transaction et de 125 $ à 775 $/mois + 1 % des fonds collectés en frais de plateforme.

‍

-> Télécharger l'application Bloomerang sur l'Apple App Store

‍

-> Télécharger l'application Bloomerang sur le Google Play Store

‍

Retour d'information sur l'application

"Ce que j'aime le plus, c'est la possibilité d'aider de nombreuses personnes par le biais de Bloomerang, car il est souvent plus difficile de faire ce type d'activités par soi-même, c'est un moyen très simple avec quelques clics sans beaucoup d'efforts." - Steven M.

‍

Applications de collecte de fonds spécifiques à un créneau

7. GivingTech : Application intelligente de collecte de fonds alimentée par l'IA

L'application GivingTech simplifie les opérations des organisations à but non lucratif en automatisant les tâches qui demandent beaucoup de temps et de ressources. Son puissant outil de collecte de fonds pour la gestion des donateurs identifie et cultive de nouvelles relations avec les donateurs, segmente les audiences et engage les partisans avec une sensibilisation personnalisée. ‍

‍

L'application de collecte de fonds par excellence de GivingTechCaractéristiques :

Dons récurrents

Campagnes de crowdfunding et de peer-to-peer entièrement personnalisables

Formulaires de dons

Marketing par courrier électronique

Traitement des paiements et mise à jour des cartes en douceur

Une IA capable de dialoguer avec les donateurs et de leur fournir des informations

Inconvénients potentiels : prix et absence d'application mobile

L'utilisation de GivingTech coûte 2,2 % + 0,30 $ par transaction et des frais de plateforme de 2,9 %.

‍

8. Evergiving : Conçu pour la collecte de fonds en face à face et par téléphone

L'application Evergiving est une solution de collecte de fonds qui répond de bout en bout aux besoins des organisations caritatives et des collecteurs de fonds individuels. L'application permet aux organisations de disposer d'excellents outils de communication avec les donateurs et d'analyses fondées sur des données.

‍

Les caractéristiques les plus remarquables de l'application Evergiving :

Solution de collecte de fonds par dons réguliers

Communication par SMS avec les donateurs

Logistique de la campagne et gestion des donateurs

Soutien à l'acquisition de donateurs en personne

Inconvénients potentiels : prix et disponibilité limitée de l'application

Les modèles de tarification sont basés sur le paiement mensuel de crédits, ce qui peut s'avérer coûteux. Il est également important de noter que l'application passe principalement par Zapier et qu'elle est disponible pour les appareils Android, mais pas pour les appareils iOS.

‍

Pour les collectes de fonds en face à face, les prix sont les suivants :

Pour l'utilisation de crédits mensuels : 2 $ par crédit

En pré-achat : Différents packs sont disponibles à partir de 15 000 crédits pour 1,50 $ par crédit.

Pour les services de centre d'appel, la tarification est la suivante :

Pour une utilisation mensuelle : 1 $ par heure d'agent

En préachat, les packs commencent à partir de 15 000 heures d'agent à 0,95 $ l'heure.

‍

Comment choisir la meilleure application de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif ?

Que vous recherchiez la meilleure application pour les dons, des applications pour collecter des fonds ou des applications spécialisées pour des campagnes ou des événements spécifiques, nous avons tout ce qu'il vous faut. Tenez compte des points suivants lorsque vous évaluerez les meilleures applications de collecte de fonds pour votre organisation à but non lucratif.

Principaux éléments à prendre en compte avant de choisir une application de collecte de fonds

Quels sont vos objectifs en matière de collecte de fonds ?

Déterminez si vous collectez des fonds pour répondre aux besoins internes d'une organisation caritative ou pour des campagnes spécifiques. Les besoins peuvent changer, c'est pourquoi il est essentiel d'analyser les activités de collecte de fonds précédentes et leur impact pour identifier vos objectifs.

‍

Quel est votre public cible ?

Différentes applications de collecte de fonds offrent des fonctionnalités spécialisées pour des collecteurs de fonds spécifiques. Si une application ne correspond pas aux intérêts et aux préférences de votre OBNL, comment pourra-t-elle vous aider à collecter des fonds ?

‍

Comment vous engagez-vous et communiquez-vous avec les donateurs ?

Découvrez les stratégies d'engagement des donateurs pour déterminer quelle application de collecte de fonds vous aidera à atteindre vos objectifs. Comprendre les préférences en matière de communication et le niveau de personnalisation requis pour s'engager efficacement auprès des donateurs.

‍

Évaluer les caractéristiques et les fonctionnalités essentielles

Outils de gestion et d'engagement des donateurs

Assurez-vous que l'application de collecte de fonds fournit des outils qui facilitent une communication efficace avec les donateurs. Comprend-elle des fonctions telles que des courriels personnalisés, des lettres de remerciement automatisées et des reçus de dons ?

Recherchez des plateformes qui proposent des modèles de courrier électronique pour gagner du temps et de l'énergie. Cela permet d'éviter la peur de la page blanche et fournit un cadre pour rédiger un message qui incite les autres à donner.

‍

Options de personnalisation

La personnalisation permet aux organisations à but non lucratif d'offrir aux donateurs une expérience plus personnalisée et plus attrayante. Recherchez des applications qui proposent des pages de dons personnalisées, vous permettant de raconter votre histoire et d'impliquer les donateurs de manière efficace et d'augmenter les dons.

‍

Outils de collecte de fonds

La collecte de fonds de pair à pair, la gestion d'événements, le crowdfunding, les dons récurrents, les enchères mobiles pour les ventes aux enchères et les capacités de partage social sont essentiels à la réussite des campagnes.

N'oubliez pas de vérifier si la plateforme prend en charge des campagnes multiples et permet aux donateurs de choisir leur mode de paiement préféré, en particulier s'ils utilisent un appareil mobile pour accéder à une collecte de fonds en ligne.

Traitement des paiements

Les options de traitement des paiements, les frais et les mesures de sécurité sont essentiels pour garantir que les fonds que vous collectez sont directement affectés à la création d'un impact par le biais des plateformes de dons en ligne. Un traitement ininterrompu des paiements vous permet de maximiser l'efficacité de votre campagne de collecte de fonds.

Assistance, ressources et notifications d'applications en temps utile

Vérifiez si l'application de collecte de fonds offre des options d'assistance rapide à la clientèle, notamment par courriel, par téléphone et par clavardage en direct. Il est essentiel d'être au courant des améliorations de l'interface utilisateur et des diverses corrections de bogues qui peuvent améliorer la façon dont votre équipe utilise l'application pour collecter des fonds.

Des ressources en ligne, telles que des FAQ, des tutoriels et des guides contenant des conseils sur la collecte de fonds, aident les utilisateurs à comprendre les fonctions de collecte de fonds et à utiliser efficacement les outils disponibles.

En plus de ces ressources, l'application doit également fournir un contenu éducatif, y compris des conseils pratiques, des meilleures pratiques et des études de cas. Au fur et à mesure des mises à jour, vous souhaitez rester informé grâce aux notifications de l'application qui vous tiennent au courant.

Coût et frais

Tout logiciel de collecte de fonds ou toute solution de collecte de fonds en ligne peut s'accompagner de frais mensuels ou de coûts imprévus. Avant de finaliser les options, comparez les structures de prix, y compris les frais de plateforme et les frais supplémentaires. Assurez-vous que les frais correspondent à votre budget et à vos objectifs de collecte de fonds.

‍

Étude de cas : Comment la Fondation Reasons To Smile a collecté plus de 79 000 dollars grâce à la plateforme de collecte de fonds en ligne de Zeffy

La fondation Reasons To Smile, qui se consacre au soutien des personnes atteintes de déficiences intellectuelles et de troubles du développement, a révolutionné son approche de la collecte de fonds en s'associant à la plateforme de collecte de fonds en ligne de Zeffy. Grâce au seul formulaire de don en ligne, la fondation a collecté 51 000 dollars tout en économisant 2 550 dollars sur les frais habituellement facturés par d'autres plateformes.

Leur gala annuel de printemps s'est avéré tout aussi fructueux, générant 28 500 dollars et économisant 1 425 dollars en frais liés à l'événement. Grâce aux outils conviviaux de Zeffy, la fondation a rationalisé son processus de collecte de fonds et redirigé davantage de ressources directement vers sa mission.

Vous voulez une application de collecte de fonds qui ne prélève pas de commission sur vos dons ?

Zeffy est la seule application de collecte de fonds 100 % gratuite, sans frais de transaction, sans forfaits mensuels et sans clauses restrictives. Que vous organisiez un gala, une tombola, une campagne en ligne ou une collecte de fonds P2P, vous conserverez chaque dollar collecté.

Meilleures applications pour une collecte de fonds réussie FAQ

Quelles sont les meilleures solutions mobiles de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif ? Les principales applications mobiles de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif en 2025 sont les suivantes : Zeffy : la seule plateforme 100 % gratuite, sans frais de traitement ni de plateforme. Elle propose des outils pour les formulaires de dons, la collecte de fonds de pair à pair, les ventes aux enchères, les événements et la gestion des donateurs. Qgiv : connu pour sa facilité d'utilisation, sa gestion de campagne efficace, ses dons récurrents et ses outils d'engagement des donateurs. Il propose différents plans tarifaires et est bien adapté aux organisations qui ont besoin de fonctionnalités robustes. Commencez avec Zeffy gratuitement.

Existe-t-il des applications qui fonctionnent avec les plateformes de crowdfunding à but non lucratif ? Oui, plusieurs des applications de collecte de fonds présentées dans le guide soutiennent spécifiquement le crowdfunding à but non lucratif: Zeffy propose des fonctions de peer-to-peer et de crowdfunding, permettant aux organisations à but non lucratif de créer des pages de dons et des campagnes d'investissement. CauseVox est spécialisé dans le crowdfunding et la collecte de fonds lors d'événements, avec partage social et suivi des progrès. GoFundMe est largement utilisé pour le crowdfunding personnel et à but non lucratif. Il offre des outils de création de campagne et de partage social faciles à utiliser. Ces applications intègrent le crowdfunding avec des fonctions d'engagement des donateurs et de suivi des campagnes pour soutenir des organisations à but non lucratif de tailles et d'objectifs variés.

Quelle est la meilleure application de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif ? De nombreuses organisations à but non lucratif recherchent des applications de collecte de fonds qui offrent des fonctionnalités complètes, des interfaces conviviales et des prix abordables. L'une des meilleures applications de collecte de fonds est Zeffy, la seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite. Ces applications fournissent des outils pour les dons en ligne, la gestion des événements et l'engagement des donateurs, permettant aux organisations à but non lucratif de maximiser leurs efforts de collecte de fonds. -> Besoin d'un site web de dons ? Voici notre liste des meilleurs

Existe-t-il une application gratuite de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif ? Oui, il existe des applications de collecte de fonds gratuites pour les organisations à but non lucratif ; cependant, la plupart de ces applications comportent des frais de traitement ou de plateforme. Zeffy est une option populaire parce qu'elle ne facture pas de frais de plateforme ou de transaction, ce qui permet aux organisations de conserver 100 % des dons.

Zeffy est la meilleure application gratuite de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif. D'autres applications peuvent proposer des plans gratuits, mais les fonctionnalités sont limitées, et elles facturent souvent des frais pour les services premium.

‍