Alors que d'autres applications de collecte de fonds rognent sur vos dons avec des frais cachés, des frais de plateforme et des ajouts surprenants, Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds réellement 100% gratuite. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif ont fait l'expérience de la suppression de milliers de frais de transaction, d'outils compliqués et de coûts mensuels sans conditions.
Et il ne s'agit pas d'une légère différence. Il s'agit de la location du bus, des uniformes, des repas, des fournitures et des expériences sur lesquelles votre communauté compte.
Que vous cherchiez à collecter des fonds pour des événements, des campagnes ou des actions de pair à pair, voici comment les meilleures applications de collecte de fonds se comparent en 2025 et pourquoi les organisations à but non lucratif choisissent Zeffy pour que chaque dollar compte et pour que leur temps et leurs ressources aillent plus loin.
Une application de collecte de fonds est un outil que vous pouvez facilement trouver sur l'App Store d'Apple, le Google Play Store ou Zapier pour rationaliser la collecte de fonds directement à partir de votre appareil mobile. Vous recherchez peut-être des applications de gestion des donateurs, un moyen de créer des collectes de fonds en ligne en déplacement, des outils de gestion d'événements sur votre téléphone ou le moyen le plus simple d'accepter des dons en personne à partir d'une tablette.
Voyons ce qu'il est possible de faire avec les applications les mieux notées de 2025.
Pour les petites organisations à but non lucratif qui tentent d'optimiser chaque dollar et de maximiser leur impact, Zeffy n'est pas seulement une autre option, c'est la seule application de collecte de fonds sans frais conçue pour vous. Zeffy vous offre non seulement des outils pour mettre en place des campagnes rapidement et maîtriser la collecte de fonds numérique, même avec une équipe d'une personne ou sans expérience technique, mais il vous assure de ne jamais payer un centime.
En passant à Zeffy, Reasons to Smile Foundation Inc. a recueilli plus de 79 000 $ sans perdre un centime en frais de plateforme ou de transaction.
Grâce au modèle 100 % gratuit de Zeffy, ils ont économisé près de 4 000 $ en frais par rapport à d'autres outils. Des dons en ligne à la billetterie pour leur gala de printemps, Zeffy les a aidés à rationaliser la collecte de fonds et à envoyer plus d'argent directement pour soutenir les personnes atteintes de déficiences intellectuelles et de troubles du développement.
L'application Zeffy met dans votre poche la facilité de sa plateforme de collecte de fonds en ligne très appréciée et offre une expérience exceptionnelle pour les donateurs et les organisations à but non lucratif, accessible de n'importe où. En tant qu'application de collecte de fonds sans frais, vous pouvez collecter des dons à l'aide d'un simple outil Tap-to-Pay et vous n'aurez jamais à vous soucier des frais de transaction ou à payer pour du matériel supplémentaire afin d'accepter les cartes de crédit.
Zeffy est 100% gratuit, sans frais cachés.
"Les formulaires sont simples à mettre en place, la connexion avec notre banque a été parfaite, les paiements sont effectués chaque semaine sans problème, et je peux facilement intégrer les formulaires de paiement dans notre site web basé sur Squarespace. Nous allons commencer à utiliser Zeffy pour des événements et je suis enthousiaste et j'espère que nos bénévoles auront une expérience facile et transparente." - Marc J.
GoFundMe est une application de collecte de fonds en ligne populaire, connue pour ses capacités de financement participatif (crowdfunding). Les particuliers, les organisations à but non lucratif et les associations caritatives utilisent cette plateforme pour collecter des fonds par le biais d'une collecte de fonds de pair à pair. L'application GoFundMe vous aide à gérer votre collecte de fonds et à en suivre l'évolution. Sa portée étendue et ses outils de partage social ciblés rendent cette plateforme populaire auprès des personnes qui souhaitent collecter des fonds en cas de crise.
L'utilisation de cette application vous coûtera jusqu'à 2,9 % + 0,30 $ de frais de transaction.
"GoFundMe est une société bien connue qui aide les gens à collecter des fonds pour des questions importantes. Elle permet à des personnes du monde entier de faire des dons en cliquant sur un bouton, sans qu'aucune procédure longue ou compliquée ne soit nécessaire." - Zoe D.
L'application NonProfitEasy peut connecter la plateforme, qui fonctionne de la même manière que les plateformes de médias sociaux, permettant aux utilisateurs de publier des mises à jour riches en photos, telles que des posts Facebook et des vidéos YouTube, pour des campagnes engageantes, à d'autres solutions de collecte de fonds par l'intermédiaire de Zapier. Vous pouvez utiliser NonProfitEasy pour intégrer des formulaires de don directement sur Facebook ou envoyer un message de remerciement rapide aux donateurs.
L'utilisation de cette application vous coûtera 2,9 % + 0,30 $ par transaction.
"En tant qu'organisation à but non lucratif, un logiciel de gestion de la relation client est essentiel pour gérer et conserver les donateurs et les membres. Nous avons commencé à utiliser Fundly il y a environ un an et demi, et il a considérablement amélioré notre gestion des donateurs et des membres." - Alissa M.
Qgiv propose plusieurs applications pour aider les organisations à but non lucratif à transformer leurs initiatives de collecte de fonds en ligne en succès grâce à des options flexibles de collecte de dons. Ils proposent à la fois une application de don mobile (Givi) et un terminal virtuel pour des paiements simples en déplacement.
L'utilisation de ces applications coûtera 1,95 % par transaction et entre 0 et 259 $ de frais de plateforme selon le plan que vous choisissez.
"Je suis fidèle à Qgiv depuis des années en raison de sa facilité d'utilisation et de son interface utilisateur facile à naviguer. Je peux entrer et sortir, faire des changements rapides et je ne suis jamais confronté à quelque chose d'inattendu ou à des mises à jour qui perturbent ma capacité à naviguer vers l'endroit où je dois aller." - Benjamin W.
CauseVox est une application de collecte de fonds numérique qui aide les organisations à lancer des campagnes de crowdfunding, à accepter des dons (uniques et récurrents) et à créer des pages de collecte de fonds.
Les plans Premier commencent à 200 $ par mois, et l'application est actuellement disponible via Zapier, et non sur un téléphone ou une tablette.
"La facilité d'utilisation et la possibilité de faire d'autres choses comme des dons récurrents, des pages de campagne pour de petits événements comme des anniversaires, des mariages et des efforts internes que certaines de nos entreprises partenaires utilisent. - Melissa B.
L'application Bloomerang est une plateforme de collecte de fonds en ligne qui offre des outils de gestion des donateurs, vous aidant à comprendre leurs préférences, leurs tendances et leurs engagements.
Il en coûtera de 1,8 % à 3,2 % + 0,30 $/0,49 $ par transaction et de 125 $ à 775 $/mois + 1 % des fonds collectés en frais de plateforme.
"Ce que j'aime le plus, c'est la possibilité d'aider de nombreuses personnes par le biais de Bloomerang, car il est souvent plus difficile de faire ce type d'activités par soi-même, c'est un moyen très simple avec quelques clics sans beaucoup d'efforts." - Steven M.
L'application GivingTech simplifie les opérations des organisations à but non lucratif en automatisant les tâches qui demandent beaucoup de temps et de ressources. Son puissant outil de collecte de fonds pour la gestion des donateurs identifie et cultive de nouvelles relations avec les donateurs, segmente les audiences et engage les partisans avec une sensibilisation personnalisée.
L'utilisation de GivingTech coûte 2,2 % + 0,30 $ par transaction et des frais de plateforme de 2,9 %.
L'application Evergiving est une solution de collecte de fonds qui répond de bout en bout aux besoins des organisations caritatives et des collecteurs de fonds individuels. L'application permet aux organisations de disposer d'excellents outils de communication avec les donateurs et d'analyses fondées sur des données.
Les modèles de tarification sont basés sur le paiement mensuel de crédits, ce qui peut s'avérer coûteux. Il est également important de noter que l'application passe principalement par Zapier et qu'elle est disponible pour les appareils Android, mais pas pour les appareils iOS.
Pour les collectes de fonds en face à face, les prix sont les suivants :
Pour les services de centre d'appel, la tarification est la suivante :
Que vous recherchiez la meilleure application pour les dons, des applications pour collecter des fonds ou des applications spécialisées pour des campagnes ou des événements spécifiques, nous avons tout ce qu'il vous faut. Tenez compte des points suivants lorsque vous évaluerez les meilleures applications de collecte de fonds pour votre organisation à but non lucratif.
Déterminez si vous collectez des fonds pour répondre aux besoins internes d'une organisation caritative ou pour des campagnes spécifiques. Les besoins peuvent changer, c'est pourquoi il est essentiel d'analyser les activités de collecte de fonds précédentes et leur impact pour identifier vos objectifs.
Différentes applications de collecte de fonds offrent des fonctionnalités spécialisées pour des collecteurs de fonds spécifiques. Si une application ne correspond pas aux intérêts et aux préférences de votre OBNL, comment pourra-t-elle vous aider à collecter des fonds ?
Découvrez les stratégies d'engagement des donateurs pour déterminer quelle application de collecte de fonds vous aidera à atteindre vos objectifs. Comprendre les préférences en matière de communication et le niveau de personnalisation requis pour s'engager efficacement auprès des donateurs.
Assurez-vous que l'application de collecte de fonds fournit des outils qui facilitent une communication efficace avec les donateurs. Comprend-elle des fonctions telles que des courriels personnalisés, des lettres de remerciement automatisées et des reçus de dons ?
Recherchez des plateformes qui proposent des modèles de courrier électronique pour gagner du temps et de l'énergie. Cela permet d'éviter la peur de la page blanche et fournit un cadre pour rédiger un message qui incite les autres à donner.
La personnalisation permet aux organisations à but non lucratif d'offrir aux donateurs une expérience plus personnalisée et plus attrayante. Recherchez des applications qui proposent des pages de dons personnalisées, vous permettant de raconter votre histoire et d'impliquer les donateurs de manière efficace et d'augmenter les dons.
La collecte de fonds de pair à pair, la gestion d'événements, le crowdfunding, les dons récurrents, les enchères mobiles pour les ventes aux enchères et les capacités de partage social sont essentiels à la réussite des campagnes.
N'oubliez pas de vérifier si la plateforme prend en charge des campagnes multiples et permet aux donateurs de choisir leur mode de paiement préféré, en particulier s'ils utilisent un appareil mobile pour accéder à une collecte de fonds en ligne.
Les options de traitement des paiements, les frais et les mesures de sécurité sont essentiels pour garantir que les fonds que vous collectez sont directement affectés à la création d'un impact par le biais des plateformes de dons en ligne. Un traitement ininterrompu des paiements vous permet de maximiser l'efficacité de votre campagne de collecte de fonds.
Vérifiez si l'application de collecte de fonds offre des options d'assistance rapide à la clientèle, notamment par courriel, par téléphone et par clavardage en direct. Il est essentiel d'être au courant des améliorations de l'interface utilisateur et des diverses corrections de bogues qui peuvent améliorer la façon dont votre équipe utilise l'application pour collecter des fonds.
Des ressources en ligne, telles que des FAQ, des tutoriels et des guides contenant des conseils sur la collecte de fonds, aident les utilisateurs à comprendre les fonctions de collecte de fonds et à utiliser efficacement les outils disponibles.
En plus de ces ressources, l'application doit également fournir un contenu éducatif, y compris des conseils pratiques, des meilleures pratiques et des études de cas. Au fur et à mesure des mises à jour, vous souhaitez rester informé grâce aux notifications de l'application qui vous tiennent au courant.
Tout logiciel de collecte de fonds ou toute solution de collecte de fonds en ligne peut s'accompagner de frais mensuels ou de coûts imprévus. Avant de finaliser les options, comparez les structures de prix, y compris les frais de plateforme et les frais supplémentaires. Assurez-vous que les frais correspondent à votre budget et à vos objectifs de collecte de fonds.
La fondation Reasons To Smile, qui se consacre au soutien des personnes atteintes de déficiences intellectuelles et de troubles du développement, a révolutionné son approche de la collecte de fonds en s'associant à la plateforme de collecte de fonds en ligne de Zeffy. Grâce au seul formulaire de don en ligne, la fondation a collecté 51 000 dollars tout en économisant 2 550 dollars sur les frais habituellement facturés par d'autres plateformes.
Leur gala annuel de printemps s'est avéré tout aussi fructueux, générant 28 500 dollars et économisant 1 425 dollars en frais liés à l'événement. Grâce aux outils conviviaux de Zeffy, la fondation a rationalisé son processus de collecte de fonds et redirigé davantage de ressources directement vers sa mission.
Zeffy est la seule application de collecte de fonds 100 % gratuite, sans frais de transaction, sans forfaits mensuels et sans clauses restrictives. Que vous organisiez un gala, une tombola, une campagne en ligne ou une collecte de fonds P2P, vous conserverez chaque dollar collecté.
