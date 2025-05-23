Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Logiciel pour les organisations à but non lucratif

Plateformes de collecte de fonds gratuites pour les organisations à but non lucratif : Comment trouver une véritable option gratuite

23 mai 2025

La plupart des logiciels de collecte de fonds en ligne "gratuits" vous mentent. Elles disent qu'il n'y a pas de frais, mais en creusant un peu, vous trouverez des frais de carte de crédit cachés, des fonctions payantes et des frais de plateforme qui réduisent vos dons. 

Pour les organisations à but non lucratif qui essaient d'économiser chaque dollar, ces outils soi-disant "gratuits" peuvent coûter plus cher que vous ne le pensez. Chez Zeffy, nous sommes 100% gratuits. Pas de frais de transaction. Pas de frais de plateforme. Pas d'astuces. 

Ce guide vous explique tout pour que vous ne risquiez pas de vous inscrire à quelque chose que vous devrez payer plus tard. Nous dévoilerons la vérité sur les plateformes prétendument gratuites, nous vous montrerons ce pour quoi vous payez réellement et nous vous indiquerons la meilleure façon d'éviter les pièges. 

Nous comparons les fonctionnalités, les avantages, les inconvénients et, surtout, le coût réel. Si vous voulez vraiment collecter plus de dons et trouver un logiciel de collecte de fonds gratuit, vous êtes au bon endroit.

La vérité sur la collecte de fonds à frais zéro

De nombreuses plateformes se présentent comme gratuites, mais c'est rarement le cas. Bien que Zeffy soit une option 100% gratuite à laquelle vous pouvez faire confiance, il est important de comprendre pourquoi d'autres solutions "gratuites" doivent être prises en compte. 

Même si vous ne payez pas de frais d'abonnement mensuels, vos donateurs (et, en fin de compte, votre association) paient la facture de manière cachée.

Voici ce qu'il faut surveiller :

Ce qui différencie le tarif zéro

Une véritable collecte de fonds sans frais signifie qu'il n'y a pas de frais de traitement/de carte de crédit, pas de frais de plateforme, pas de pourboire obligatoire, et que 100 % de votre don va à votre cause. Chez Zeffy, nous couvrons même les frais de transaction sans les répercuter sur vous ou vos donateurs. 

Les pourboires sont facultatifs mais jamais obligatoires. Si les donateurs ne laissent pas de pourboire, les associations conservent l'intégralité du montant de leur don sans risque de frais. C'est ce qui nous différencie des autres et c'est pourquoi des milliers d'associations ont franchi le pas.

Le coût réel des 9 principales plates-formes de collecte de fonds à frais réduits

Plate-forme gratuite de collecte de fonds Frais de traitement/de transaction Frais de plateforme Frais pour les donateurs Rapport qualité-prix (Capterra) Évaluation du service à la clientèle (Capterra) Est-ce que c'est vraiment gratuit ?

Zeffy

0% - Zeffy couvre tous les frais, même les frais de transaction

0$

0% - Les donateurs décident s'ils veulent ou non contribuer à la plateforme

4.9/5

4.9/5

Oui, aucun frais n'est exigé pour les transactions ou l'utilisation de l'ensemble de la plateforme de collecte de fonds.

Facebook

Jusqu'à 1,99 % + 0,49 $ de frais de traitement

0$

Les donateurs peuvent choisir de couvrir les frais

4.3/5

3.3/5

Non, les frais de traitement sont déduits de chaque don.

Donateurparfait

Jusqu'à 3 % de frais de traitement

Devis personnalisé requis

Les donateurs peuvent choisir de couvrir les frais

4.5/5

4.7/5

Non, des frais de traitement sont déduits de chaque don et des frais de plateforme s'appliquent.

Donorbox

Jusqu'à 2,2 % + 49 ¢ de frais de traitement

Commence à 1,75 %.

Les donateurs peuvent choisir de couvrir les frais

4.5/5

4.7/5

Non, des frais de traitement sont déduits de chaque don et des frais de plateforme s'appliquent.

GoFundMe

Jusqu'à 2,9 % + 0,30 $ de frais de transaction

0$

Les donateurs peuvent choisir de couvrir les frais

4.1/5

4.0/5

Non, les frais de traitement sont déduits de chaque don.

Donner en direct

Jusqu'à 3,5 % + 5 $ de frais de traitement

0$

N/A

3.6/5

3.9/5

Non, les frais de traitement sont déduits de chaque don.

Paypal

À partir de 1,99 % + 0,49 $ de frais de traitement avec la réduction pour les organisations à but non lucratif

0$

N/A

4.5/5

N/A

Non, les frais de traitement sont déduits de chaque don.

RallyUp

Jusqu'à 2,9 % + 0,49

Jusqu'à 6,9 % de frais de plateforme

Les donateurs peuvent choisir de couvrir les frais

4.6/5

4.6/5

Non, des frais de traitement sont déduits de chaque don et des frais de plateforme s'appliquent.

Raisely

Jusqu'à 2,2 % + 0,30 ¢ de frais de traitement

4% de frais de plateforme

Les donateurs peuvent choisir de couvrir les frais

4.6/5

4.8/5

Non, des frais de traitement sont déduits de chaque don et des frais de plateforme s'appliquent.

Quels frais peuvent encore s'appliquer avec un logiciel de collecte de fonds gratuit ?

En plus des frais mentionnés précédemment, de nombreuses solutions de collecte de fonds en ligne ont souvent des coûts supplémentaires qui peuvent inclure :

Décortiquer les frais des plateformes de collecte de fonds : Ce qu'il faut savoir en 2025

Même une plateforme "gratuite" peut avoir des coûts cachés, tels que des frais de traitement qu'il convient de prendre en compte. Il est essentiel de comprendre que si la "gratuité" peut s'appliquer aux frais mensuels ou aux coûts de démarrage, ces autres coûts peuvent faire partie de votre budget mensuel et réduire le total de vos collectes de fonds. 

Nous détaillerons ces coûts pour chaque plateforme abordée ci-dessous, afin que rien ne vous surprenne.

Le coût réel de 9 outils populaires de collecte de fonds

1. Zeffy : la seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite 

Zeffy, plateforme gratuite de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds gratuite pour les organisations à but non lucratif. Avec tous les outils nécessaires pour créer le plus d'impact possible, des données sur les donateurs qui simplifient la gestion des donateurs aux pages de dons personnalisées pour atteindre vos objectifs de collecte de fonds, Zeffy fait tout et ne facture pas un centime à votre association pour ses efforts de collecte de fonds. De plus, vous pouvez vous installer en quelques minutes seulement.

Découvrez comment plus de 10 000 organisations à but non lucratif utilisent Zeffy pour leur collecte de fonds.
Est-ce vraiment gratuit ? 

Contrairement à d'autres logiciels de collecte de fonds qui prétendent être gratuits mais qui ont des coûts cachés tels que des frais de traitement et de plateforme, Zeffy ne facture jamais de frais et est en fait entièrement gratuit.

Les organisations à but non lucratif ont payé 3 milliards de dollars de frais de transaction l'année dernière. Zeffy met fin à cette situation en ne prélevant aucun frais. 

Principales caractéristiques de la collecte de fonds

Options de personnalisation

Coup de projecteur : Thermomètres de collecte de fonds

Le thermomètre de collecte de fonds gratuit de Zeffy est un outil précieux pour les organisations à but non lucratif. Il permet de suivre automatiquement la progression des objectifs grâce à des mises à jour en temps réel qui engagent les donateurs et les tiennent informés. Personnalisable avec des logos, des images et des vidéos, il s'aligne sur l'image de marque de votre campagne pour instaurer la confiance et inspirer la générosité. 

Des fonctionnalités telles que les tableaux de classement des contributeurs favorisent la compétition amicale et la communauté, en stimulant la participation tout en mettant en évidence vos progrès.

Résumé des avantages et des inconvénients à prendre en compte

Tableau réactif
Pour Cons
- 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif (pas de frais de plateforme ou de transaction).
- Offre une large gamme d'outils de collecte de fonds, y compris le commerce électronique, les événements, les tirages au sort et les adhésions.
- Fonctionnalités solides de gestion des donateurs et de sécurité. 		- Uniquement disponible pour les organisations à but non lucratif enregistrées aux États-Unis et au Canada.

Ce qu'en disent les utilisateurs

"Zeffy a rendu la billetterie de nos événements extrêmement facile. Non seulement nous n'avons pas eu à payer des frais ridicules, mais nous avons même récolté plus d'argent parce que nous pouvons demander des dons en plus du prix du billet. L'année précédente, j'avais utilisé un autre site de billetterie et c'était un vrai gâchis. Zeffy m'a permis de ne plus avoir à me poser de questions et c'était GRATUIT ! - Besty, Directrice exécutive (USA)

2. Facebook : Un site de collecte de fonds à faible coût pour la collecte de fonds par les médias sociaux 

Facebook pour créer une collecte de fonds

Souvent, les organisations à but non lucratif utilisent Facebook pour lancer des collectes de fonds de pair à pair, telles que des collectes de fonds d'anniversaire, qui permettent aux sympathisants de créer des pages de collecte de fonds personnelles pour la cause et de collecter des dons au lieu des cadeaux d'anniversaire traditionnels.

Principales caractéristiques de la collecte de fonds

Options de personnalisation

Est-ce vraiment gratuit ? 

La création d'un compte Facebook et le lancement d'une collecte de fonds sont gratuits. Cependant, les dons incluent des frais de traitement de paiement de 1,99 % + 0,49 $.

Résumé des avantages et des inconvénients à prendre en compte

Tableau réactif
Pour Cons
- Mise en place gratuite et lancement facile de campagnes de collecte de fonds.
- Augmente la portée potentielle des médias sociaux.
- Idéal pour les collectes de fonds de pair à pair, telles que les collectes de fonds pour les anniversaires. 		- Frais de traitement (1,99 % + 0,49 $ par don).
- Peu d'outils spécifiques aux organisations à but non lucratif.
- Ne fournit pas d'informations sur les donateurs aux organisations à but non lucratif, ce qui entrave l'engagement futur.

3. DonorPerfect : Une plateforme de collecte de fonds à faible coût pour la gestion des donateurs 

Logiciel Donorperfect

DonorPerfect offre des outils de haute technologie pour capturer les données des donateurs afin que les organisations à but non lucratif puissent collecter plus de dons et se connecter avec les donateurs de manière transparente, le tout en un seul endroit. 

Principales caractéristiques de la collecte de fonds

‍Possibilités de personnalisation

Est-ce vraiment gratuit ? 

Malheureusement, DonorPerfect n'est pas gratuit. Pour utiliser la plateforme, les organisations à but non lucratif doivent demander un devis personnalisé, à partir de 99 $ par mois. De plus, la plateforme facture jusqu'à 3 % de frais de traitement.

Résumé des avantages et des inconvénients à prendre en compte

Tableau réactif
Pour Cons
- Des capacités avancées de gestion, de filtrage et de segmentation des donateurs.
- Rapports et analyses de haut niveau pour une collecte de fonds fondée sur des données.
- Excellentes normes de sécurité. 		- Coûteux (à partir de 99 $/mois) pour utiliser toutes les fonctionnalités, bien qu'il soit qualifié de "gratuit" dans certaines campagnes de marketing.
- Pas aussi conviviale que les plateformes plus récentes.

Ce qu'en disent les utilisateurs

"Le système est très convivial et facile à naviguer. Il est très personnalisable pour répondre à nos besoins ! - Elizabeth O.

4. Donorbox : Un site de collecte de fonds à faible coût pour les dons récurrents

Donorbox

Conçue pour les organisations à but non lucratif cherchant à obtenir des dons récurrents, Donorbox est élégante, moderne et adaptée à toute organisation en pleine croissance.

Principales caractéristiques de la collecte de fonds

Options de personnalisation

Est-ce vraiment gratuit ? 

Donorbox propose un plan gratuit. Mais ses fonctionnalités sont limitées. Pour plus de fonctionnalités, les organisations à but non lucratif peuvent s'attendre à payer jusqu'à 150 $ par mois, plus 1,5 % de frais de plateforme, jusqu'à 2,2 % plus 0,49 % de frais de traitement, et des frais supplémentaires par utilisateur.

Vous cherchez une alternative à Donorbox ? Découvrez pourquoi les organisations à but non lucratif adoptent Zeffy pour collecter des fonds sans frais !

Résumé des avantages et des inconvénients à prendre en compte

Tableau réactif
Pour Cons
- Conçu pour les dons récurrents et une gestion facile des donateurs.
- Formulaires de dons personnalisables et options de paiement flexibles.
- Intégration avec de nombreux outils tiers. 		- Plan gratuit limité ; les fonctionnalités complètes nécessitent une redevance mensuelle pouvant aller jusqu'à 150 $.
- Les frais supplémentaires liés à la plateforme et à l'utilisateur peuvent s'additionner.
- Le processus d'installation peut être compliqué.

Ce qu'en disent les utilisateurs

"Une fois que nous l'avons installé, il a été facile à utiliser. Nous apprécions la possibilité d'envoyer des reçus annuels en quelques étapes. Nous apprécions également la possibilité d'ajouter des dons hors ligne." - Jeffrey H.

5. GoFundMe : un site de collecte de fonds à faible coût pour le crowdfunding 

Gofundme

Créé en 2010, GoFundMe est devenu une plateforme populaire permettant de mettre en relation des personnes avec les ressources dont elles ont besoin pour surmonter des difficultés financières, poursuivre des rêves ou soutenir des causes importantes.

‍Les éléments clés pour collecter des fonds

Options de personnalisation

Est-ce vraiment gratuit ? 

Le lancement d'une collecte de fonds est gratuit, mais les dons sont soumis à des frais de transaction pouvant aller jusqu'à 2,9 % + 0,30 $. 

Résumé des avantages et des inconvénients à prendre en compte

Tableau réactif
Pour Cons
- Marque reconnue avec une portée mondiale et la confiance des utilisateurs.
- Plateforme facile à utiliser avec une forte intégration des médias sociaux.
- Pas de frais de plateforme pour les organisations à but non lucratif ; seuls les frais de traitement s'appliquent. 		- Des frais de transaction de 2,9 % plus 0,30 $ s'appliquent.
- Personnalisation limitée des pages de dons.
- Délais de traitement des paiements plus lents que ceux de certains concurrents.

‍Ce que disent les utilisateurs

"GoFundMe est une société bien connue qui aide les gens à collecter des fonds pour des questions importantes. Elle permet à des personnes du monde entier de faire des dons en cliquant sur un bouton, sans qu'aucune procédure longue ou compliquée ne soit nécessaire." - Zoe D.
Les étapes de la collecte de fonds sur Gofundme

6. Give Lively : Un site de collecte de fonds à faible coût pour la collecte de fonds numérique 

Givelively

Fondée avec la mission de fournir des solutions de collecte de fonds accessibles et de pointe, Give Lively permet aux organisations à but non lucratif de collecter des fonds de manière efficace et de s'engager auprès de leurs communautés.

‍Les éléments clés pour collecter des fonds

Options de personnalisation

Est-ce vraiment gratuit ? 

Give Lively prélève des frais. Cependant, les utilisateurs doivent s'attendre à des frais de transaction allant jusqu'à 3,5 % + 5 $ de la part des processeurs de paiement tiers.

Résumé des avantages et des inconvénients à prendre en compte

Tableau réactif
Pour Cons
- Nombre illimité de pages de campagne et de widgets de dons.
- Reçus de remerciement personnalisés et options d'envoi de texte pour les dons.
- Accepte plusieurs méthodes de paiement. 		- Les organisations à but non lucratif doivent faire une demande d'adhésion, qui n'est pas ouverte à tous.
- Soumis à des frais de transaction de tiers (jusqu'à 3,5 % + 5 $).

‍Ce que disent les utilisateurs

"Lorsque j'ai découvert ce service, je n'ai pas vraiment cru qu'il était gratuit. C'est vraiment génial de ne pas avoir à payer un abonnement mensuel ou annuel pour un produit de collecte de fonds où l'on peut envoyer un SMS pour donner et soutenir une collecte de fonds entre pairs." - Ellie B.
7. PayPal : Un site de collecte de fonds à faible coût pour des dons adaptés aux mobiles

Site de collecte de fonds gratuit Paypal

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un site dédié à la collecte de fonds comme certaines plateformes, la polyvalence de PayPal en fait un choix populaire pour les particuliers et les organisations qui recherchent un moyen sûr et efficace de collecter des dons.

‍Les éléments clés pour collecter des fonds

Options de personnalisation

Est-ce vraiment gratuit ? 

L'utilisation de Paypal est gratuite. Cependant, la plateforme prélève 2,2 % + 0,30 $ par transaction pour les organismes de bienfaisance éligibles uniquement.

Résumé des avantages et des inconvénients à prendre en compte

Tableau réactif
Pour Cons
- Plateforme de paiement familière et fiable pour les donateurs.
- Intégration facile dans les sites web grâce à des boutons de donation.
- Convivialité mobile et prise en charge des dons récurrents. 		- Les frais de transaction (1,99 % + 0,49 $ pour les organisations à but non lucratif) restent applicables.
- Fonctionnalités de collecte de fonds limitées (pas de gestion des donateurs ni de pages de campagne).
- Peu d'options de personnalisation par rapport aux plateformes de collecte de fonds spécialisées.

Ce qu'en disent les utilisateurs

"Facile à installer et à utiliser sur les sites web, les paniers d'achat, etc. Il est assorti de garanties et d'une protection. - Mark D.

8. RallyUp : Un site de collecte de fonds à faible coût pour les événements 

Plate-forme de collecte de fonds Rallyup

En mettant l'accent sur la convivialité et l'engagement communautaire, RallyUp offre une plateforme polyvalente pour diverses initiatives de collecte de fonds.

‍Les éléments clés pour collecter des fonds

Options de personnalisation

Est-ce vraiment gratuit ? 

RallyUp offre de nombreuses fonctionnalités gratuites aux organisations à but non lucratif, mais les fonctionnalités premium ont un prix : 99 $ par mois. RallyUp facture des frais de plateforme de 7,5 %, que les donateurs peuvent couvrir. 

Résumé des avantages et des inconvénients à prendre en compte

Tableau réactif
Pour Cons
- Outils performants de gestion des événements et des ventes aux enchères.
- Prise en charge des tirages au sort, des loteries et de la diffusion en direct.
- Les donateurs peuvent choisir de couvrir les frais. 		- De nombreuses fonctionnalités sont verrouillées par un plan premium de 99 $/mois.
- Des frais de plateforme élevés (jusqu'à 7,5 %) peuvent être encourus si les donateurs ne les couvrent pas.

Ce qu'en disent les utilisateurs

"En tant que petite association à but non lucratif, nous n'avons pas le personnel nécessaire pour mettre en place une vente aux enchères silencieuse ou une tombola compliquée. Nous avons utilisé RallyUp pour notre tombola annuelle à deux reprises, et nous l'avons trouvé facile à utiliser et efficace, à la fois pour le back-end et pour les acheteurs de billets. Il y a de nombreuses façons de personnaliser la tombola et il a été facile de se faire payer. - Meaghan G.

9. Raisely : Un site de collecte de fonds à faible coût pour la collecte de fonds de pair à pair. 

Plate-forme Raisely

En mettant l'accent sur la simplicité et l'innovation, Raisely offre une plateforme qui permet aux collecteurs de fonds de se connecter avec leur public et de conduire des changements positifs facilement.

‍Les éléments clés pour collecter des fonds

Options de personnalisation

Est-ce vraiment gratuit ? 

Raisely propose un plan gratuit pour les organisations dont les revenus annuels sont inférieurs à 120 000 $. Pour les organisations générant des revenus plus importants, la tarification commence à 99 $ par mois. Raisely facture également des frais de plateforme de 3,5 % et des frais de traitement standard, que les donateurs peuvent couvrir.

Résumé des avantages et des inconvénients à prendre en compte

Tableau réactif
Pour Cons
- Idéal pour les campagnes peer-to-peer avec des outils de partage social et de code QR.
- Pages de campagne personnalisables avec fonctions de gamification.
- Gratuit pour les organisations dont les revenus annuels sont inférieurs à 120 000 $. 		- Des frais de plate-forme de 4 %, plus des frais de transaction, s'appliquent aux grandes organisations.
- Fonctionnalités limitées du plan gratuit par rapport aux mises à niveau payantes.

Ce qu'en disent les utilisateurs

"En tant que petite organisation à but non lucratif, notre capacité est notre plus grande limite. Raisley a rendu le lancement d'une campagne de collecte de fonds facile et simple. Il nous a permis de personnaliser une page de don contenant des informations sur le projet. Pour quelqu'un qui n'est pas très versé dans le développement web, l'intégration dans notre propre site web a été simple". - Sarah B.

Comment Outreach 360 a évité 6 000 dollars de frais en passant à Zeffy

Un membre de l'organisation à but non lucratif outreach360 aide les étudiants

Après une crise mondiale qui l'a obligée à transférer toutes ses opérations en ligne, Outreach360 - une organisation dont la mission est de permettre à des centaines d'étudiants d'Amérique latine d'acquérir des compétences linguistiques et une indépendance financière - a trouvé Zeffy.

Passer à l'action

"Nous essayions de voir quel genre d'alternatives il y avait pour réduire les coûts à une époque où nous voulons survivre et prospérer plutôt que de sombrer... nous avions besoin d'un moyen de réduire les coûts mais de maintenir la qualité."

À ce jour, Outreach360 a pu économiser 6 000 dollars en passant à Zeffy. Lisez l'étude de cas complète ici.

S'appuyer sur les meilleures options de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Il est essentiel de prêter attention aux détails et d'avoir des conversations transparentes sur les coûts et les frais pour déterminer quelle plateforme de collecte de fonds gratuite convient le mieux à votre organisation. Lorsque vous verrez comment d'autres organisations ont expérimenté ces outils, vous pourrez vous faire une idée de la valeur que vous obtiendrez pour le coût.

N'oubliez pas qu'il n'existe qu'un seul outil de collecte de fonds réellement gratuit pour les organisations à but non lucratif, et c'est Zeffy. La seule source de revenus de Zeffy est constituée par les contributions facultatives des donateurs.

Rédigé par
François de Kerret

