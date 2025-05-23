Logiciel pour les organisations à but non lucratif

La plupart des logiciels de collecte de fonds en ligne "gratuits" vous mentent. Elles disent qu'il n'y a pas de frais, mais en creusant un peu, vous trouverez des frais de carte de crédit cachés, des fonctions payantes et des frais de plateforme qui réduisent vos dons.

Pour les organisations à but non lucratif qui essaient d'économiser chaque dollar, ces outils soi-disant "gratuits" peuvent coûter plus cher que vous ne le pensez. Chez Zeffy, nous sommes 100% gratuits. Pas de frais de transaction. Pas de frais de plateforme. Pas d'astuces.

Ce guide vous explique tout pour que vous ne risquiez pas de vous inscrire à quelque chose que vous devrez payer plus tard. Nous dévoilerons la vérité sur les plateformes prétendument gratuites, nous vous montrerons ce pour quoi vous payez réellement et nous vous indiquerons la meilleure façon d'éviter les pièges.

Nous comparons les fonctionnalités, les avantages, les inconvénients et, surtout, le coût réel. Si vous voulez vraiment collecter plus de dons et trouver un logiciel de collecte de fonds gratuit, vous êtes au bon endroit.

La vérité sur la collecte de fonds à frais zéro

De nombreuses plateformes se présentent comme gratuites, mais c'est rarement le cas. Bien que Zeffy soit une option 100% gratuite à laquelle vous pouvez faire confiance, il est important de comprendre pourquoi d'autres solutions "gratuites" doivent être prises en compte.

Même si vous ne payez pas de frais d'abonnement mensuels, vos donateurs (et, en fin de compte, votre association) paient la facture de manière cachée.

Voici ce qu'il faut surveiller :

Frais de traitement des paiements : Même si une plateforme prétend être gratuite, la plupart d'entre elles facturent 1,9 % à 3,5 % par transaction via des processeurs tiers tels que Stripe ou PayPal. Par exemple, GoFundMe prélève 2,9 % + 0,30 $ par don, qui est automatiquement déduit.



Frais de plateforme : Certains outils prélèvent un pourcentage sur chaque don, souvent 5 % ou plus, pour financer leurs activités. Par exemple, le plan Flex de RallyUp prélève jusqu'à 6,9 % en fonction des fonctionnalités utilisées.

Les "pourboires" des donateurs ou les contributions suggérées : De nombreuses plateformes demandent aux donateurs de donner un "pourboire" afin de soutenir le logiciel et de supprimer les frais. Cependant, il est essentiel de voir ce qui se passe si les donateurs réduisent le montant du pourboire suggéré ou s'ils choisissent de ne pas le faire. Votre association peut ainsi absorber des coûts supplémentaires.



Fonctionnalités verrouillées : Des outils essentiels comme la billetterie d'événements, la collecte de fonds peer-to-peer, l'accès au CRM ou l'analyse sont souvent payants ou disponibles uniquement dans les plans de niveau supérieur, ce qui signifie que la version "gratuite" est trop limitée, et que la croissance de l'organisation peut signifier qu'il faut payer de toute façon.

Par exemple, Donorbox Pro commence à 150 $/mois, et Premium nécessite un devis personnalisé.





Ce qui différencie le tarif zéro

Une véritable collecte de fonds sans frais signifie qu'il n'y a pas de frais de traitement/de carte de crédit, pas de frais de plateforme, pas de pourboire obligatoire, et que 100 % de votre don va à votre cause. Chez Zeffy, nous couvrons même les frais de transaction sans les répercuter sur vous ou vos donateurs.

Les pourboires sont facultatifs mais jamais obligatoires. Si les donateurs ne laissent pas de pourboire, les associations conservent l'intégralité du montant de leur don sans risque de frais. C'est ce qui nous différencie des autres et c'est pourquoi des milliers d'associations ont franchi le pas.

Le coût réel des 9 principales plates-formes de collecte de fonds à frais réduits

Plate-forme gratuite de collecte de fonds Frais de traitement/de transaction Frais de plateforme Frais pour les donateurs Rapport qualité-prix (Capterra) Évaluation du service à la clientèle (Capterra) Est-ce que c'est vraiment gratuit ? Zeffy 0% - Zeffy couvre tous les frais, même les frais de transaction 0$ 0% - Les donateurs décident s'ils veulent ou non contribuer à la plateforme 4.9/5 4.9/5 Oui, aucun frais n'est exigé pour les transactions ou l'utilisation de l'ensemble de la plateforme de collecte de fonds. Facebook Jusqu'à 1,99 % + 0,49 $ de frais de traitement 0$ Les donateurs peuvent choisir de couvrir les frais 4.3/5 3.3/5 Non, les frais de traitement sont déduits de chaque don. Donateurparfait Jusqu'à 3 % de frais de traitement Devis personnalisé requis Les donateurs peuvent choisir de couvrir les frais 4.5/5 4.7/5 Non, des frais de traitement sont déduits de chaque don et des frais de plateforme s'appliquent. Donorbox Jusqu'à 2,2 % + 49 ¢ de frais de traitement Commence à 1,75 %. Les donateurs peuvent choisir de couvrir les frais 4.5/5 4.7/5 Non, des frais de traitement sont déduits de chaque don et des frais de plateforme s'appliquent. GoFundMe Jusqu'à 2,9 % + 0,30 $ de frais de transaction 0$ Les donateurs peuvent choisir de couvrir les frais 4.1/5 4.0/5 Non, les frais de traitement sont déduits de chaque don. Donner en direct Jusqu'à 3,5 % + 5 $ de frais de traitement 0$ N/A 3.6/5 3.9/5 Non, les frais de traitement sont déduits de chaque don. Paypal À partir de 1,99 % + 0,49 $ de frais de traitement avec la réduction pour les organisations à but non lucratif 0$ N/A 4.5/5 N/A Non, les frais de traitement sont déduits de chaque don. RallyUp Jusqu'à 2,9 % + 0,49 Jusqu'à 6,9 % de frais de plateforme Les donateurs peuvent choisir de couvrir les frais 4.6/5 4.6/5 Non, des frais de traitement sont déduits de chaque don et des frais de plateforme s'appliquent. Raisely Jusqu'à 2,2 % + 0,30 ¢ de frais de traitement 4% de frais de plateforme Les donateurs peuvent choisir de couvrir les frais 4.6/5 4.8/5 Non, des frais de traitement sont déduits de chaque don et des frais de plateforme s'appliquent.

Quels frais peuvent encore s'appliquer avec un logiciel de collecte de fonds gratuit ?

En plus des frais mentionnés précédemment, de nombreuses solutions de collecte de fonds en ligne ont souvent des coûts supplémentaires qui peuvent inclure :

Frais mensuels : Une redevance forfaitaire récurrente pour l'utilisation de l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme, quelle que soit l'activité. (Exemple : Une plateforme peut vous facturer une redevance mensuelle de 100 $ pour l'utilisation de ses fonctions avancées.)

Frais de mise en place : Frais uniques pour commencer à utiliser la plateforme. (Exemple : Les plateformes proposant des plans d'entreprise ou une personnalisation plus poussée peuvent facturer des frais de configuration initiale ou d'intégration).

Frais par utilisateur : Frais basés sur le nombre de membres de l'équipe interne qui ont accès à la plateforme. (Exemple : Un système de gestion de la relation client peut facturer entre 10 et 25 dollars par utilisateur et par mois, de sorte que l'ajout de personnel augmente les coûts.

Frais d'assistance : Frais d'assistance à la clientèle au-delà de l'aide de base, tels que l'assistance prioritaire ou en direct. (Exemple : certaines plateformes peuvent facturer l'accès au service clientèle premium).

Frais de versement : Il s'agit des frais prélevés lors du transfert de fonds sur votre compte bancaire. (Exemple : Certaines plateformes ou processeurs facturent 1 $ par paiement ou un petit pourcentage pour les transferts instantanés).

Frais par contact : Frais basés sur le nombre de contacts ou de donateurs que vous gérez. (Exemple : Certaines plateformes commencent à facturer des frais si vous souhaitez gérer, communiquer ou suivre plus de 100 donateurs, avec une légère augmentation au fur et à mesure que le montant augmente).

Même une plateforme "gratuite" peut avoir des coûts cachés, tels que des frais de traitement qu'il convient de prendre en compte. Il est essentiel de comprendre que si la "gratuité" peut s'appliquer aux frais mensuels ou aux coûts de démarrage, ces autres coûts peuvent faire partie de votre budget mensuel et réduire le total de vos collectes de fonds.

Nous détaillerons ces coûts pour chaque plateforme abordée ci-dessous, afin que rien ne vous surprenne.

Le coût réel de 9 outils populaires de collecte de fonds

1. Zeffy : la seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds gratuite pour les organisations à but non lucratif. Avec tous les outils nécessaires pour créer le plus d'impact possible, des données sur les donateurs qui simplifient la gestion des donateurs aux pages de dons personnalisées pour atteindre vos objectifs de collecte de fonds, Zeffy fait tout et ne facture pas un centime à votre association pour ses efforts de collecte de fonds. De plus, vous pouvez vous installer en quelques minutes seulement.

Est-ce vraiment gratuit ?

Contrairement à d'autres logiciels de collecte de fonds qui prétendent être gratuits mais qui ont des coûts cachés tels que des frais de traitement et de plateforme, Zeffy ne facture jamais de frais et est en fait entièrement gratuit.

Les organisations à but non lucratif ont payé 3 milliards de dollars de frais de transaction l'année dernière. Zeffy met fin à cette situation en ne prélevant aucun frais.

Principales caractéristiques de la collecte de fonds

Pages personnalisées : Personnalisez les pages de dons pour qu'elles correspondent à l'image de marque de votre association.

Campagnes peer-to-peer : Élargissez votre champ d'action grâce à des collectes de fonds menées par les supporters et à une interface intuitive qui vous permet de toucher les bons donateurs.

Gestion des donateurs : Suivez et entretenez facilement les relations avec les donateurs grâce à des informations détaillées.

Outils de tirage au sort : Stimulez l'engagement grâce à des tirages au sort faciles à gérer.

Tap-to-pay : Collectez des fonds par le biais de dons en personne en tapant simplement sur un bouton.

Fonctionnalités de commerce électronique : Vendez des produits en ligne pour collecter davantage de fonds.

Outils d'adhésion : Simplifier la gestion des inscriptions et des renouvellements des membres.

Paiements flexibles : Acceptez Apple Pay, Google Pay, les virements bancaires ACH et d'autres méthodes.

Inscription aux événements : Combinez de manière transparente les ventes de billets et les dons.

Dons rapides : Permettez aux donateurs de faire un don en quelques clics.

Assistance illimitée : Accédez à l'aide dès que vous en avez besoin.

Sécurité maximale : Protégez les données des donateurs et soyez sûrs que les informations sont sécurisées.

Options de personnalisation

Personnalisez les formulaires de dons avec les couleurs, les logos et les messages de votre association.

Personnalisez les pages des événements, les billets et les formulaires RSVP.

Créez des courriels de remerciement et des reçus personnalisés.

Créez des pages de collecte de fonds peer-to-peer à votre image.

Créez des formulaires d'adhésion avec des champs personnalisés.

Coup de projecteur : Thermomètres de collecte de fonds

Le thermomètre de collecte de fonds gratuit de Zeffy est un outil précieux pour les organisations à but non lucratif. Il permet de suivre automatiquement la progression des objectifs grâce à des mises à jour en temps réel qui engagent les donateurs et les tiennent informés. Personnalisable avec des logos, des images et des vidéos, il s'aligne sur l'image de marque de votre campagne pour instaurer la confiance et inspirer la générosité.

Des fonctionnalités telles que les tableaux de classement des contributeurs favorisent la compétition amicale et la communauté, en stimulant la participation tout en mettant en évidence vos progrès.

Résumé des avantages et des inconvénients à prendre en compte

‍

Tableau réactif Pour Cons - 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif (pas de frais de plateforme ou de transaction).

- Offre une large gamme d'outils de collecte de fonds, y compris le commerce électronique, les événements, les tirages au sort et les adhésions.

- Fonctionnalités solides de gestion des donateurs et de sécurité. - Uniquement disponible pour les organisations à but non lucratif enregistrées aux États-Unis et au Canada.

‍

Ce qu'en disent les utilisateurs

"Zeffy a rendu la billetterie de nos événements extrêmement facile. Non seulement nous n'avons pas eu à payer des frais ridicules, mais nous avons même récolté plus d'argent parce que nous pouvons demander des dons en plus du prix du billet. L'année précédente, j'avais utilisé un autre site de billetterie et c'était un vrai gâchis. Zeffy m'a permis de ne plus avoir à me poser de questions et c'était GRATUIT ! - Besty, Directrice exécutive (USA)

2. Facebook : Un site de collecte de fonds à faible coût pour la collecte de fonds par les médias sociaux

Souvent, les organisations à but non lucratif utilisent Facebook pour lancer des collectes de fonds de pair à pair, telles que des collectes de fonds d'anniversaire, qui permettent aux sympathisants de créer des pages de collecte de fonds personnelles pour la cause et de collecter des dons au lieu des cadeaux d'anniversaire traditionnels.

Principales caractéristiques de la collecte de fonds

Une audience intégrée : Profitez de l'énorme base d'utilisateurs de Facebook pour promouvoir facilement les collectes de fonds.

Outils peer-to-peer : Les sympathisants peuvent lancer des collectes de fonds au nom de votre cause.

Partage instantané : Partage rapide entre les posts, les histoires et les bobines pour augmenter la visibilité.

Collecte de fonds à l'occasion d'un anniversaire : Permettez à vos sympathisants d'organiser des collectes de fonds pour leur anniversaire au profit de votre organisation.

Options de personnalisation

Ajoutez une photo de couverture et une description personnalisées pour les collectes de fonds.

Personnalisez les titres, les objectifs et les calendriers des collectes de fonds.

Publiez des mises à jour, des photos et des vidéos directement sur votre page de collecte de fonds.

Activer ou désactiver les défis liés à la contrepartie des dons.

Mettez en avant des étapes spécifiques en publiant des messages de célébration.

‍

La création d'un compte Facebook et le lancement d'une collecte de fonds sont gratuits. Cependant, les dons incluent des frais de traitement de paiement de 1,99 % + 0,49 $.

‍

Résumé des avantages et des inconvénients à prendre en compte

‍

Tableau réactif Pour Cons - Mise en place gratuite et lancement facile de campagnes de collecte de fonds.

- Augmente la portée potentielle des médias sociaux.

- Idéal pour les collectes de fonds de pair à pair, telles que les collectes de fonds pour les anniversaires. - Frais de traitement (1,99 % + 0,49 $ par don).

- Peu d'outils spécifiques aux organisations à but non lucratif.

- Ne fournit pas d'informations sur les donateurs aux organisations à but non lucratif, ce qui entrave l'engagement futur.

3. DonorPerfect : Une plateforme de collecte de fonds à faible coût pour la gestion des donateurs

DonorPerfect offre des outils de haute technologie pour capturer les données des donateurs afin que les organisations à but non lucratif puissent collecter plus de dons et se connecter avec les donateurs de manière transparente, le tout en un seul endroit.

‍

Principales caractéristiques de la collecte de fonds

Gestion des donateurs : Centralisez les dossiers des donateurs avec l'historique des dons, les notes et les communications.

Rapports personnalisés : Créez des rapports détaillés pour suivre les campagnes et l'activité des donateurs.

Inscription aux événements : Gérer les inscriptions aux événements, les places assises et la vente de billets.

Outils d'adhésion : Gérez facilement les adhésions, les cotisations et les renouvellements.

Un accès adapté aux mobiles : Gérez les campagnes et les données des donateurs à partir de n'importe quel appareil.

‍

‍Possibilités de personnalisation

Personnalisez les formulaires de don avec des logos, des champs et des messages de remerciement de votre marque.

Personnaliser les champs de la base de données pour le suivi des informations relatives aux donateurs.

Créez des formulaires d'inscription à des événements et des reçus de dons à l'effigie de votre marque.

Créer des modèles d'e-mails segmentés pour les communications avec les donateurs.

Personnaliser les tableaux de bord en fonction des indicateurs de la campagne.

‍

Est-ce vraiment gratuit ?

Malheureusement, DonorPerfect n'est pas gratuit. Pour utiliser la plateforme, les organisations à but non lucratif doivent demander un devis personnalisé, à partir de 99 $ par mois. De plus, la plateforme facture jusqu'à 3 % de frais de traitement.



Résumé des avantages et des inconvénients à prendre en compte

‍

Tableau réactif Pour Cons - Des capacités avancées de gestion, de filtrage et de segmentation des donateurs.

- Rapports et analyses de haut niveau pour une collecte de fonds fondée sur des données.

- Excellentes normes de sécurité. - Coûteux (à partir de 99 $/mois) pour utiliser toutes les fonctionnalités, bien qu'il soit qualifié de "gratuit" dans certaines campagnes de marketing.

- Pas aussi conviviale que les plateformes plus récentes.

Ce qu'en disent les utilisateurs

"Le système est très convivial et facile à naviguer. Il est très personnalisable pour répondre à nos besoins ! - Elizabeth O.

4. Donorbox : Un site de collecte de fonds à faible coût pour les dons récurrents

Conçue pour les organisations à but non lucratif cherchant à obtenir des dons récurrents, Donorbox est élégante, moderne et adaptée à toute organisation en pleine croissance.

Principales caractéristiques de la collecte de fonds

Dons récurrents : Mettez en place des plans de dons mensuels souples et faciles à mettre en œuvre.

Pages personnalisées : Personnalisez les formulaires de don pour qu'ils correspondent à l'image de marque de votre association.

Campagnes d'adhésion : Créer et maintenir des programmes pour les membres au sein de la plateforme.

Paiements flexibles : Acceptez les cartes de crédit, PayPal, ACH, Apple Pay, Google Pay et les crypto-monnaies.

Dons rapides : Intégrez des formulaires de don directement sur votre site web pour des dons rapides.

‍

Options de personnalisation

Intégrez des formulaires de don de marque à votre site web de manière transparente.

Définissez des plans et des montants de dons récurrents personnalisés en fonction de vos besoins.

Créez des formulaires de don multilingues pour toucher un public plus large.

Des pages de campagne avec des images, des vidéos et du texte.

Personnaliser les courriels de confirmation et les reçus.

‍

Est-ce vraiment gratuit ?

Donorbox propose un plan gratuit. Mais ses fonctionnalités sont limitées. Pour plus de fonctionnalités, les organisations à but non lucratif peuvent s'attendre à payer jusqu'à 150 $ par mois, plus 1,5 % de frais de plateforme, jusqu'à 2,2 % plus 0,49 % de frais de traitement, et des frais supplémentaires par utilisateur.

Résumé des avantages et des inconvénients à prendre en compte

‍

Tableau réactif Pour Cons - Conçu pour les dons récurrents et une gestion facile des donateurs.

- Formulaires de dons personnalisables et options de paiement flexibles.

- Intégration avec de nombreux outils tiers. - Plan gratuit limité ; les fonctionnalités complètes nécessitent une redevance mensuelle pouvant aller jusqu'à 150 $.

- Les frais supplémentaires liés à la plateforme et à l'utilisateur peuvent s'additionner.

- Le processus d'installation peut être compliqué.

Ce qu'en disent les utilisateurs

"Une fois que nous l'avons installé, il a été facile à utiliser. Nous apprécions la possibilité d'envoyer des reçus annuels en quelques étapes. Nous apprécions également la possibilité d'ajouter des dons hors ligne." - Jeffrey H.

5. GoFundMe : un site de collecte de fonds à faible coût pour le crowdfunding

Créé en 2010, GoFundMe est devenu une plateforme populaire permettant de mettre en relation des personnes avec les ressources dont elles ont besoin pour surmonter des difficultés financières, poursuivre des rêves ou soutenir des causes importantes.

‍

‍Les éléments clés pour collecter des fonds

Une configuration simple : Lancez des campagnes en quelques minutes grâce à une plateforme facile à utiliser.

Une large portée : Accédez à des millions d'utilisateurs dans le monde entier pour soutenir votre cause.

Fixation flexible des objectifs : Pas d'échéances ni d'exigences minimales en matière de collecte de fonds.

Une conception axée sur le mobile : Les campagnes sont optimisées pour les dons par téléphone portable.

Sécurité maximale : Une protection de pointe contre la fraude pour les donneurs et les receveurs.

Options de personnalisation

Personnalisez les titres, les objectifs et les descriptions de vos campagnes.

Ajoutez des images de couverture et des galeries de photos à votre campagne.

Personnaliser les notes de remerciement envoyées aux donateurs.

Définir des mises à jour et des étapes pour partager les progrès de la campagne.

Ajustez la visibilité des dons (publique ou anonyme) et les paramètres des commentaires.

Pages de campagne avec images, vidéos

Est-ce vraiment gratuit ?

Le lancement d'une collecte de fonds est gratuit, mais les dons sont soumis à des frais de transaction pouvant aller jusqu'à 2,9 % + 0,30 $.

Résumé des avantages et des inconvénients à prendre en compte

‍

Tableau réactif Pour Cons - Marque reconnue avec une portée mondiale et la confiance des utilisateurs.

- Plateforme facile à utiliser avec une forte intégration des médias sociaux.

- Pas de frais de plateforme pour les organisations à but non lucratif ; seuls les frais de traitement s'appliquent. - Des frais de transaction de 2,9 % plus 0,30 $ s'appliquent.

- Personnalisation limitée des pages de dons.

- Délais de traitement des paiements plus lents que ceux de certains concurrents.

‍Ce que disent les utilisateurs

"GoFundMe est une société bien connue qui aide les gens à collecter des fonds pour des questions importantes. Elle permet à des personnes du monde entier de faire des dons en cliquant sur un bouton, sans qu'aucune procédure longue ou compliquée ne soit nécessaire." - Zoe D.

6. Give Lively : Un site de collecte de fonds à faible coût pour la collecte de fonds numérique

Fondée avec la mission de fournir des solutions de collecte de fonds accessibles et de pointe, Give Lively permet aux organisations à but non lucratif de collecter des fonds de manière efficace et de s'engager auprès de leurs communautés.

‍

‍Les éléments clés pour collecter des fonds

Pages de dons personnalisées : Adapter les campagnes numériques à l'image de marque et à la narration.

Collecte de fonds de pair à pair : Permettre aux sympathisants de créer leurs propres pages de dons.

Le don par texto : Collectez des fonds par le biais de la téléphonie mobile en envoyant un code texte rapide.

Billetterie pour les événements : Vendez des billets tout en intégrant des invitations à faire des dons.

Aucun frais de plateforme : 100% des dons vont à votre association, les donateurs couvrent les frais de transaction s'ils le souhaitent.

Options de personnalisation

Concevoir des pages de dons personnalisées avec des logos, des couleurs et des images d'arrière-plan.

Personnalisez les mots-clés et les pages d'atterrissage pour le don de texte.

Personnalisez les modèles de collecte de fonds peer-to-peer et les pages des supporters.

Définir les objectifs de la campagne, les niveaux d'impact et les sections de l'article.

Incorporez des widgets de dons de marque sur votre propre site.

‍

Est-ce vraiment gratuit ?

Give Lively prélève des frais. Cependant, les utilisateurs doivent s'attendre à des frais de transaction allant jusqu'à 3,5 % + 5 $ de la part des processeurs de paiement tiers.

Résumé des avantages et des inconvénients à prendre en compte

‍

Tableau réactif Pour Cons - Nombre illimité de pages de campagne et de widgets de dons.

- Reçus de remerciement personnalisés et options d'envoi de texte pour les dons.

- Accepte plusieurs méthodes de paiement. - Les organisations à but non lucratif doivent faire une demande d'adhésion, qui n'est pas ouverte à tous.

- Soumis à des frais de transaction de tiers (jusqu'à 3,5 % + 5 $).

‍

‍Ce que disent les utilisateurs

"Lorsque j'ai découvert ce service, je n'ai pas vraiment cru qu'il était gratuit. C'est vraiment génial de ne pas avoir à payer un abonnement mensuel ou annuel pour un produit de collecte de fonds où l'on peut envoyer un SMS pour donner et soutenir une collecte de fonds entre pairs." - Ellie B.

7. PayPal : Un site de collecte de fonds à faible coût pour des dons adaptés aux mobiles

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un site dédié à la collecte de fonds comme certaines plateformes, la polyvalence de PayPal en fait un choix populaire pour les particuliers et les organisations qui recherchent un moyen sûr et efficace de collecter des dons.

‍

‍Les éléments clés pour collecter des fonds

Des dons adaptés aux mobiles : Optimisé pour les dons via les téléphones et les tablettes.

Paiements flexibles : Acceptez PayPal, les cartes de débit et de crédit, Venmo, etc.

Boutons de don personnalisés : Ajoutez facilement des boutons de don à votre site web ou à vos courriels.

Dons récurrents : Mettez en place des options de dons mensuels en toute simplicité.

Une sécurité optimale : Un cryptage de pointe garantit la sécurité des transactions.

Options de personnalisation

Personnalisez les boutons de donation avec différents styles, tailles et marques.

Fixer des montants de dons suggérés et autoriser des montants libres.

Ajoutez le nom et le logo de votre association à la page de paiement des dons.

Personnaliser les reçus de dons et les notes de remerciement.

Intégrez PayPal à votre site web existant.

‍

Est-ce vraiment gratuit ?

L'utilisation de Paypal est gratuite. Cependant, la plateforme prélève 2,2 % + 0,30 $ par transaction pour les organismes de bienfaisance éligibles uniquement.

Résumé des avantages et des inconvénients à prendre en compte

‍

Tableau réactif Pour Cons - Plateforme de paiement familière et fiable pour les donateurs.

- Intégration facile dans les sites web grâce à des boutons de donation.

- Convivialité mobile et prise en charge des dons récurrents. - Les frais de transaction (1,99 % + 0,49 $ pour les organisations à but non lucratif) restent applicables.

- Fonctionnalités de collecte de fonds limitées (pas de gestion des donateurs ni de pages de campagne).

- Peu d'options de personnalisation par rapport aux plateformes de collecte de fonds spécialisées.

‍

Ce qu'en disent les utilisateurs

"Facile à installer et à utiliser sur les sites web, les paniers d'achat, etc. Il est assorti de garanties et d'une protection. - Mark D.

8. RallyUp : Un site de collecte de fonds à faible coût pour les événements

En mettant l'accent sur la convivialité et l'engagement communautaire, RallyUp offre une plateforme polyvalente pour diverses initiatives de collecte de fonds.

‍Les éléments clés pour collecter des fonds

Outils de tirage au sort : Organisez facilement des tirages au sort, des loteries et des ventes aux enchères.

Inscription aux événements : Vendez des billets, gérez les participants et collectez des dons sur une seule plateforme.

Collecte de fonds d'égal à égal : Organiser des concours de collecte de fonds par équipe ou par individu.

Fonctionnalités de commerce électronique : Vendez des produits ou des marchandises pour soutenir votre cause.

Pages personnalisées : Créez de superbes pages d'événements et de dons qui mettent en valeur votre marque.

‍

Options de personnalisation

Les pages consacrées aux tombolas, aux ventes aux enchères et aux événements sont entièrement marquées par des logos et des couleurs.

Personnalisez les options de billetterie, les prix et les compléments de donation.

Personnaliser les modèles de collecte de fonds pour les événements entre pairs.

Créer des champs personnalisés pour les formulaires d'inscription des participants.

Créez des pages de vente de produits avec vos images, vos descriptions et vos prix.

‍

Est-ce vraiment gratuit ?

RallyUp offre de nombreuses fonctionnalités gratuites aux organisations à but non lucratif, mais les fonctionnalités premium ont un prix : 99 $ par mois. RallyUp facture des frais de plateforme de 7,5 %, que les donateurs peuvent couvrir.

Résumé des avantages et des inconvénients à prendre en compte

‍

Tableau réactif Pour Cons - Outils performants de gestion des événements et des ventes aux enchères.

- Prise en charge des tirages au sort, des loteries et de la diffusion en direct.

- Les donateurs peuvent choisir de couvrir les frais. - De nombreuses fonctionnalités sont verrouillées par un plan premium de 99 $/mois.

- Des frais de plateforme élevés (jusqu'à 7,5 %) peuvent être encourus si les donateurs ne les couvrent pas.

‍

Ce qu'en disent les utilisateurs

"En tant que petite association à but non lucratif, nous n'avons pas le personnel nécessaire pour mettre en place une vente aux enchères silencieuse ou une tombola compliquée. Nous avons utilisé RallyUp pour notre tombola annuelle à deux reprises, et nous l'avons trouvé facile à utiliser et efficace, à la fois pour le back-end et pour les acheteurs de billets. Il y a de nombreuses façons de personnaliser la tombola et il a été facile de se faire payer. - Meaghan G.

9. Raisely : Un site de collecte de fonds à faible coût pour la collecte de fonds de pair à pair.

En mettant l'accent sur la simplicité et l'innovation, Raisely offre une plateforme qui permet aux collecteurs de fonds de se connecter avec leur public et de conduire des changements positifs facilement.

‍

‍Les éléments clés pour collecter des fonds

Collecte de fonds de pair à pair : Laissez des individus et des équipes collecter des fonds en votre nom.

Pages personnalisées : Concevoir des campagnes de collecte de fonds personnalisées.

Paiements flexibles : Acceptez les paiements par carte de crédit, PayPal et portefeuilles mobiles.

Dons récurrents : Encouragez les dons mensuels ou annuels à soutenir votre cause.

Assistance illimitée : Accédez à l'aide et à l'assistance à l'intégration à tout moment.

Options de personnalisation

Créez des sites de collecte de fonds de marque, optimisés pour les mobiles, avec des domaines personnalisés.

Personnalisez les mises en page, les couleurs, les polices et les graphiques des pages de collecte de fonds.

Adapter les modèles de pair-à-pair aux individus et aux équipes.

Personnalisez les messages de remerciement des donateurs et les reçus.

Définissez des niveaux de dons flexibles, des options de dons récurrents et des indicateurs de progression.

‍

Est-ce vraiment gratuit ?

Raisely propose un plan gratuit pour les organisations dont les revenus annuels sont inférieurs à 120 000 $. Pour les organisations générant des revenus plus importants, la tarification commence à 99 $ par mois. Raisely facture également des frais de plateforme de 3,5 % et des frais de traitement standard, que les donateurs peuvent couvrir.

Résumé des avantages et des inconvénients à prendre en compte

‍

Tableau réactif Pour Cons - Idéal pour les campagnes peer-to-peer avec des outils de partage social et de code QR.

- Pages de campagne personnalisables avec fonctions de gamification.

- Gratuit pour les organisations dont les revenus annuels sont inférieurs à 120 000 $. - Des frais de plate-forme de 4 %, plus des frais de transaction, s'appliquent aux grandes organisations.

- Fonctionnalités limitées du plan gratuit par rapport aux mises à niveau payantes.

Ce qu'en disent les utilisateurs

"En tant que petite organisation à but non lucratif, notre capacité est notre plus grande limite. Raisley a rendu le lancement d'une campagne de collecte de fonds facile et simple. Il nous a permis de personnaliser une page de don contenant des informations sur le projet. Pour quelqu'un qui n'est pas très versé dans le développement web, l'intégration dans notre propre site web a été simple". - Sarah B.

Comment Outreach 360 a évité 6 000 dollars de frais en passant à Zeffy

Après une crise mondiale qui l'a obligée à transférer toutes ses opérations en ligne, Outreach360 - une organisation dont la mission est de permettre à des centaines d'étudiants d'Amérique latine d'acquérir des compétences linguistiques et une indépendance financière - a trouvé Zeffy.

Passer à l'action

"Nous essayions de voir quel genre d'alternatives il y avait pour réduire les coûts à une époque où nous voulons survivre et prospérer plutôt que de sombrer... nous avions besoin d'un moyen de réduire les coûts mais de maintenir la qualité."

À ce jour, Outreach360 a pu économiser 6 000 dollars en passant à Zeffy. Lisez l'étude de cas complète ici.

S'appuyer sur les meilleures options de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Il est essentiel de prêter attention aux détails et d'avoir des conversations transparentes sur les coûts et les frais pour déterminer quelle plateforme de collecte de fonds gratuite convient le mieux à votre organisation. Lorsque vous verrez comment d'autres organisations ont expérimenté ces outils, vous pourrez vous faire une idée de la valeur que vous obtiendrez pour le coût.

N'oubliez pas qu'il n'existe qu'un seul outil de collecte de fonds réellement gratuit pour les organisations à but non lucratif, et c'est Zeffy. La seule source de revenus de Zeffy est constituée par les contributions facultatives des donateurs.

