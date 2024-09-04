1. Zeffy - Le logiciel gratuit de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif
2. Classy - Meilleur pour l'accès aux fonctionnalités
3. DonorPerfect - Le meilleur pour la gestion des donateurs
4. QGiv - Le meilleur pour une collecte de fonds flexible
5. GoFundMe - Le meilleur pour le crowdfunding
6. Bloomerang - Meilleur pour la fidélisation des donateurs
7. Fundly - Meilleure solution de collecte de fonds pour les médias sociaux
8. DonorBox - Idéal pour les dons récurrents
9. CauseVox - Meilleur pour les campagnes de collecte de fonds P2P
10. Blackbaud - Meilleur pour l'évolutivité
11. BetterWorld - Meilleur pour les tirages au sort
12. OneCause - Le meilleur pour la collecte de fonds lors d'événements
13. Fundrazr - Meilleur logiciel de collecte de fonds pour les écoles
14. Charity Auctions Today - Meilleur logiciel de collecte de fonds pour les ventes aux enchères
Le logiciel de collecte de fonds est un type de technologie conçu pour aider les organisations à but non lucratif et les organisations caritatives à gérer et à exécuter efficacement leurs efforts de collecte de fonds.
La plupart des logiciels de gestion des dons rationalisent les différents aspects du processus de collecte de fonds afin d'aider les organisations à but non lucratif à avoir le plus grand impact possible.
Bien que chaque logiciel de collecte de fonds soit différent, la plupart d'entre eux aident les organisations à.. :
Le choix de la plateforme est une décision cruciale pour les organisations à but non lucratif. Lorsque vous recherchez le meilleur logiciel de collecte de fonds en ligne pour votre organisation, vérifiez si la plateforme offre certaines des caractéristiques suivantes :
Il est souvent facile de penser qu'une solide équipe de collecte de fonds, composée de personnes engagées dans le changement, peut suivre les dons et les informations relatives aux donateurs sur une feuille de calcul. Mais en réalité, la gestion manuelle des campagnes, des informations sur les donateurs, etc., rend les informations sujettes à erreur et assez limitées.
Les logiciels de collecte de fonds en ligne, quant à eux, aident les organisations à.. :
Les logiciels de collecte de fonds à but non lucratif rationalisent et automatisent divers aspects du processus de collecte de fonds, depuis la capacité à collecter des dons jusqu'à la gestion des donateurs, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les charges administratives.
De plus, les meilleures solutions de collecte de fonds en ligne proposent souvent des formulaires d'inscription aux événements, la possibilité de traiter les dons de contrepartie et d'organiser la recherche de prospects.
Les plateformes de collecte de fonds en ligne permettent aux organisations d'atteindre un plus grand nombre de donateurs. Les sympathisants peuvent facilement partager des campagnes sur les médias sociaux, par courrier électronique et parfois même par SMS, ce qui permet d'étendre la portée des efforts de collecte de fonds au-delà des réseaux traditionnels.
Un logiciel de collecte de fonds robuste offre aux donateurs un moyen pratique et accessible de contribuer et à vous de collecter des fonds. Les formulaires de don en ligne, les interfaces conviviales pour les mobiles et les diverses options de paiement permettent aux gens de soutenir plus facilement des causes de n'importe où et à n'importe quel moment.
De plus, le logiciel de collecte de fonds en ligne crée une base de données accessible au personnel de votre association, qui peut ainsi partager et conserver des informations importantes.
Les logiciels de collecte de fonds aident les organisations à se conformer aux réglementations en vigueur et offrent des fonctions permettant de générer les rapports nécessaires à l'audit, à la transparence et à la responsabilité.
Si tout cela vous semble compliqué, nous venons de publier un guide pour trouver le consultant en collecte de fonds idéal pour les organisations à but non lucratif.
Zeffy est une plateforme de collecte de fonds en ligne100 % gratuite, conçuepar des acteurs du changement, pour des acteurs du changement. Contrairement aux autres logiciels de collecte de fonds, Zeffy est une véritable solution tout-en-un qui offre une gamme complète d'outils. De la billetterie d'événements à la gestion des membres, Zeffy est la seule plateforme qui vous aide à collecter des fonds pour des œuvres caritatives et à toucher davantage de donateurs sans prélever un centime sur ce que vous gagnez.
Avantages :
Inconvénients :
Prix :
100% gratuit (pas de frais de plateforme - pas de frais de transaction)
Lorsque quelqu'un fait un don sur votre formulaire de collecte de fonds en ligne, il a la possibilité (mais n'est jamais obligé) de faire un don à Zeffy. Tout le monde ne donne pas à chaque fois et c'est normal. Suffisamment de donateurs laissent une contribution pour couvrir tous les frais, de sorte que les organisations à but non lucratif n'ont pas à débourser un centime.
Ce que disent les utilisateurs de Zeffy :
"En plus d'être gratuit, Zeffy est devenu un outil inestimable car il permet à nos donateurs de donner en sachant que 100 % de leur don sera reçu par notre organisation. En outre, il est très convivial. Il est facile à mettre en place et l'assistance clientèle est formidable ! - John W.
Classy offre une gamme de fonctionnalités, y compris des pages de dons personnalisables, des capacités de collecte de fonds virtuels de pair à pair et des outils de gestion d'événements. En outre, les outils d'analyse et de reporting robustes de Classy fournissent des informations précieuses, permettant aux organisations de suivre leur succès et d'affiner leurs stratégies pour un impact maximal.
Avantages :
Inconvénients :
Prix :
Devis personnalisé requis
Ce que disent les utilisateurs de Classy :
"Classy est un guichet unique pour notre organisation nationale à but non lucratif de taille moyenne. Nous utilisons Classy pour notre page principale de dons, pour la collecte de fonds en ligne peer-to-peer, et leur nouveau produit Classy Live pour nos événements en direct. Ils sont toujours disponibles pour nous aider et fournissent un service client vraiment excellent. - Elise R.
DonorPerfect est une solution complète de gestion des donateurs qui aide les organisations à but non lucratif à organiser et à entretenir leurs relations avec les donateurs. Avec des tableaux de bord intuitifs et même des capacités de collecte de fonds en ligne, c'est un excellent choix pour les associations dont le besoin principal est la gestion des donateurs.
Avantages :
Inconvénients :
Prix :
Devis personnalisé requis, à partir de 99 $/mois
Ce que disent les utilisateurs de DonorPerfect :
"Votre logiciel offre une excellente vision de l'activité des donateurs. Les rapports me permettent de partager plus facilement avec le conseil d'administration nos succès en matière de collecte de fonds et même les domaines dans lesquels nous devons concentrer nos efforts." - Kelly H.
QGiv se distingue en tant que logiciel de dons polyvalent grâce à sa gamme de fonctionnalités : dons en ligne, coordination d'événements et campagnes peer-to-peer. De plus, QGiv offre une multitude d'intégrations tierces, ce qui permet aux organisations à but non lucratif de se synchroniser avec leurs autres outils préférés.
Avantages :
Inconvénients :
Prix :
0 $ - 259 $/mois et jusqu'à 0,95 $ - 4,95 % de frais de traitement
Ce que disent les utilisateurs de QGiv :
"Nous avons intégré Qgiv à notre site web pour les dons, nous l'avons utilisé pour le Peer to Peer et les ventes aux enchères, ainsi que pour les pages de collecte de fonds pour les membres du conseil d'administration et l'intégration directe dans notre logiciel de gestion des donateurs et notre logiciel de comptabilité, ce qui signifie qu'il est utilisé quotidiennement dans nos bureaux. La possibilité de payer les différentes fonctionnalités de Qgiv mensuellement ou trimestriellement est également utile et très pratique !" -Tiffany S.
GoFundMe est une plateforme populaire et conviviale qui permet aux individus et aux organisations de créer des campagnes de collecte de fonds convaincantes pour le compte d'organisations à but non lucratif, ou même pour eux-mêmes. La facilité d'utilisation de la plateforme, associée à son vaste réseau, fait de GoFundMe une solution logicielle de collecte de fonds accessible et efficace.
Avantages :
Inconvénients :
Prix:
Jusqu'à 2,9 % + 0,30 $ de frais de traitement
Ce que disent les utilisateurs de GoFundMe :
"J'ai utilisé GoFundMe à de nombreuses reprises au fil des ans et il m'a permis de partager un lien dans le monde entier pour que les gens fassent des dons à de nombreuses causes, y compris des causes personnelles. Grâce à la possibilité de partager facilement votre compte GoFundMe personnel, vous pouvez permettre à des personnes du monde entier de vous aider à soutenir votre cause ou à faire un don en cas de tragédie." - Lily G.
Bloomerang, plateforme de collecte de fonds et de gestion des donateurs, offre une multitude d'outils pour comprendre les données, les préférences et les modèles d'engagement des donateurs. Grâce à des rapports et des analyses robustes, Bloomerang permet aux organisations à but non lucratif d'adapter leurs stratégies d'approche, en veillant à ce que chaque interaction soit personnalisée et significative.
Avantages :
Inconvénients :
Prix :
79$ - 1299$+ /mois, 1% de frais de plateforme, et des frais de traitement jusqu'à 2,2% + 0,30
Ce que disent les utilisateurs de Bloomerang :
"Bloomerang nous a vraiment aidés à organiser nos relations avec les donateurs. Nous savions tous qui parlait à qui et quels étaient les antécédents financiers des donateurs. Nous n'avions pas besoin de répéter les informations sur les donateurs car tout était enregistré dans le système. Nous pouvions également concentrer nos efforts sur ceux qui avaient un lien avec notre cause et qui avaient les moyens financiers de donner davantage si on le leur demandait. - Suzanne C.
Fundly est une plateforme de crowdfunding conviviale qui permet aux particuliers, aux organisations à but non lucratif et aux organisations de créer et de gérer facilement des campagnes de collecte de fonds en ligne. La plateforme prend en charge un large éventail d'objectifs de collecte de fonds, qu'il s'agisse de causes personnelles ou d'initiatives à but non lucratif, et fournit des outils pour des campagnes portant sur les frais médicaux, l'éducation et les projets caritatifs. Fundly propose notamment des pages de dons personnalisables, des options de partage social et la possibilité de suivre les contributions en temps réel.
Avantages :
Inconvénients :
Prix :
0 % de frais de plateforme, 2,9 % + 0,30 $ de frais de transaction
Ce que disent les utilisateurs de Fundly :
"Il m'a été très facile de comprendre comment utiliser Fundly et de naviguer sur tous les aspects du site web. J'ai apprécié la facilité avec laquelle j'ai pu trouver d'autres personnes et entrer en contact avec elles." - Vivian M.
Donorbox est un logiciel de collecte de fonds accessible et convivial pour les petites organisations à but non lucratif, conçu pour répondre aux besoins des startups et des organisations à but non lucratif de taille moyenne. La simplicité de la plateforme s'étend à la création d'outils de collecte de fonds en ligne, garantissant une expérience transparente et sans problème pour les associations et leurs sympathisants.
Pour :
Inconvénients :
Prix:
$0-$139+/mois, 1,5% de frais de plateforme, jusqu'à 2,2% + 0,49$ de frais de traitement
Ce que disent les utilisateurs de Donorbox :
"Nous l'avons utilisé pour lancer avec succès plusieurs campagnes et même un concours photo. Il a permis d'augmenter considérablement les dons effectués par le biais de notre site web et des médias sociaux, et les outils de reporting nous aident à tenir notre comptabilité en ordre. Il est extrêmement facile de l'intégrer à notre site web Wordpress et il est très polyvalent. Il rend la gestion de nos campagnes de dons très simple et rapide". - Kimberly W.
CauseVox permet aux organisations d'élaborer des histoires convaincantes qui trouvent un écho auprès de leur public afin d'améliorer leur collecte de fonds. La polyvalence de la plateforme, qui se concentre principalement sur les campagnes peer-to-peer et les initiatives de crowdfunding, aide les organisations à tirer parti de l'impact émotionnel de la narration pour créer des liens significatifs avec les sympathisants.
Avantages :
Inconvénients :
Prix :
De 0 à 315 $ par mois, et jusqu'à 4,25 % + 0,30 $ de frais de traitement
Ce que disent les utilisateurs de Causevox :
"Causevox est d'un grand soutien et d'une grande gentillesse. Ils nous ont aidés à élaborer une stratégie pour notre peer-to-peer, qui s'est avérée très fructueuse ! " - Sara E.
Blackbaud est un logiciel complet de gestion des donateurs qui offre des fonctionnalités de gestion des donateurs et de planification d'événements. Compte tenu des outils de Blackbaud pour la prise de décision basée sur les données, cette plateforme est un excellent choix pour les organisations à but non lucratif à la recherche d'une solution qui grandira avec elles et évoluera en fonction de leurs besoins.
Avantages :
Inconvénients :
Prix :
Devis personnalisé requis
Ce que disent les utilisateurs de Blackbaud :
"Comme mon bureau n'est pas très grand, j'ai besoin d'un produit qui fonctionne pour nous. Nous avons un grand nombre de donateurs, mais nous cherchons à nous développer. Nous pouvons conserver le même programme quelle que soit notre taille. - Laura B.
BetterWorld, utilisé par des organisations telles que Make A Wish, propose la gestion d'enchères et de tombolas en ligne, une plateforme de cadeaux, ainsi que des fonctionnalités d'enregistrement d'événements, de billetterie et de crowdfunding. Pour les organisations à but non lucratif qui recherchent un logiciel de collecte de fonds simple, facile à utiliser et bon marché, BetterWorld est un excellent choix.
Avantages :
Inconvénients :
Fixation des prix :
0 $ + 0 % de frais de plateforme, et jusqu'à 2,9 % + 0,30 $ de frais de traitement
Ce que disent les utilisateurs de BetterWorld :
"J'ai cherché longtemps un logiciel abordable pour organiser des ventes aux enchères et des tirages au sort en ligne. BetterWorld est gratuit !" - Donna R.
OneCause est le logiciel de collecte de fonds idéal pour l'organisation d'événements, offrant une suite complète d'outils allant de la gestion des inscriptions à la conduite d'enchères réussies.
Avantages :
Inconvénients :
Prix :
Devis personnalisé requis
Ce que disent les utilisateurs de OneCause :
"OneCause s'est avéré être un outil indispensable pour notre association, nous permettant d'organiser et d'exécuter des événements et des ventes aux enchères en toute transparence. Sans cette plateforme, la perspective d'orchestrer un événement réussi serait décourageante. Qu'il s'agisse de gérer les ventes aux enchères et les tirages au sort, les tirages de vin/bourbon, de superviser les contrôles et de rationaliser le traitement des paiements, OneCause est notre solution complète, élevant la coordination de nos événements à de nouveaux sommets". - Emily C.
Fundrazr est une autre plateforme de collecte de fonds sociale pour les particuliers et les organisations. Bien adaptée aux écoles et aux établissements d'enseignement qui cherchent à collecter des fonds, Fundrazr est facile à lancer et permet d'atteindre un large public.
Avantages :
Inconvénients :
Prix :
0 % à 5 % de frais de plateforme, plus les frais de traitement habituels
Ce que disent les utilisateurs de Fundrazr :
"En tant que petite association à but non lucratif, la pandémie nous a empêchés d'organiser nos événements habituels en personne, ce qui a eu un impact considérable sur nos résultats. La collecte de fonds pour soutenir notre transition et nos programmes en ligne était essentielle et Fundrazr a été une ressource extraordinaire pour nous permettre d'y parvenir." - Cathleen O.
Charity Auctions Today rationalise le processus de vente aux enchères, des listes d'articles aux enchères, en fournissant aux organisations à but non lucratif une boîte à outils complète pour optimiser leur potentiel de collecte de fonds par le biais d'événements de vente aux enchères attrayants. Avec des fonctionnalités conçues pour faire gagner du temps et améliorer l'expérience des participants, Charity Auctions Today est un excellent choix pour les organisations à but non lucratif qui cherchent à tirer parti des ventes aux enchères en tant qu'initiatives stratégiques de collecte de fonds.
Avantages :
Inconvénients :
Prix :
0 à 1500 $, 0 à 5 % de frais de plateforme, et jusqu'à 3 % + 0,30 $ de frais de traitement.
Ce que disent les utilisateurs de Charity Auctions Today :
"C'est la deuxième année que nous utilisons Charity Auctions Today pour notre vente aux enchères silencieuse. Nous avons été impressionnés par la communication lors de la mise en place de notre site (c'était très facile), et l'ensemble de l'événement a été un énorme succès. Charity Auctions Today a été encore plus facile à utiliser que ce à quoi je m'attendais ! Je les ai également recommandés à d'autres personnes." - Katie T.
Oui, il y en a une ! Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds sans frais pour les organisations à but non lucratif.
Alors que toutes les autres plateformes prélèvent une partie des dons sous forme de frais, Zeffy reverse directement aux organisations à but non lucratif 100 % du produit de la collecte de fonds. Les donateurs peuvent être assurés que l'intégralité de leur don va directement à la cause.
Bien que certaines solutions logicielles de collecte de fonds soient assorties de frais peu élevés, ceux-ci peuvent s'accumuler rapidement. En fait, l'année dernière, les organisations à but non lucratif ont payé environ 3 milliards de dollars en frais de carte de crédit et de transaction. Pour mettre ce chiffre en perspective, il suffit de nourrir 1,4 million d'enfants pendant un an, de planter 60 millions d'arbres ou de construire 20 000 maisons.
Chez Zeffy, nous essayons de mettre fin à ces frais pour les organisations à but non lucratif, afin que l'argent aille directement à leur impact.
Outreach360 fonctionne depuis plus de 26 ans, apportant des compétences linguistiques et une indépendance financière à des centaines d'étudiants à travers l'Amérique latine. Après une crise mondiale qui l'a contraint à transférer toutes ses opérations en ligne, Outreach360, qui utilisait auparavant Classy, a tenté sa chance avec Zeffy, le seul logiciel de collecte de fonds 100 % gratuit pour les organisations à but non lucratif.
"La nécessité de réduire les dépenses impliquait le remplacement de Classy. Nous avons découvert Zeffy en ligne et nous nous sommes dit que c'était trop beau pour être vrai... J'ai pris contact avec François [le fondateur de Zeffy] et il m'a répondu. Il s'est montré très ouvert et nous a aidés à monter à bord". -Coco et Adie, respectivement présidente et directrice académique d'Outreach360
Depuis qu'elle a opté pour Zeffy de Classy, Outreach360 a économisé 6 000 dollars à ce jour.
Lorsque vous choisissez un logiciel de collecte de fonds pour votre association, il est important de prendre en compte le coût et les fonctionnalités disponibles, ainsi que l'assistance à la clientèle et la convivialité.
Contrairement à d'autres solutions logicielles, Zeffy est la seule véritable plateforme de dons 100 % gratuite qui permet aux organisations à but non lucratif de centraliser tous leurs efforts de collecte de fonds en un seul endroit. Avec des formulaires de dons personnalisables, des capacités de collecte de fonds peer-to-peer, une boutique en ligne pour les organisations à but non lucratif etbien plus encore, Zeffy est le meilleur logiciel de collecte de fonds pour les petites et les grandes organisations à but non lucratif.
Avons-nous mentionné que nous sommes 100% gratuits ?
