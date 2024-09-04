Logiciel pour les organisations à but non lucratif

14 meilleurs logiciels de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

1. Zeffy - Le logiciel gratuit de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

2. Classy - Meilleur pour l'accès aux fonctionnalités

3. DonorPerfect - Le meilleur pour la gestion des donateurs

4. QGiv - Le meilleur pour une collecte de fonds flexible

5. GoFundMe - Le meilleur pour le crowdfunding

6. Bloomerang - Meilleur pour la fidélisation des donateurs

7. Fundly - Meilleure solution de collecte de fonds pour les médias sociaux

8. DonorBox - Idéal pour les dons récurrents

9. CauseVox - Meilleur pour les campagnes de collecte de fonds P2P

10. Blackbaud - Meilleur pour l'évolutivité

11. BetterWorld - Meilleur pour les tirages au sort

12. OneCause - Le meilleur pour la collecte de fonds lors d'événements

13. Fundrazr - Meilleur logiciel de collecte de fonds pour les écoles

14. Charity Auctions Today - Meilleur logiciel de collecte de fonds pour les ventes aux enchères

Qu'est-ce qu'un logiciel de collecte de fonds ?

‍Le logiciel de collecte de fonds est un type de technologie conçu pour aider les organisations à but non lucratif et les organisations caritatives à gérer et à exécuter efficacement leurs efforts de collecte de fonds.

La plupart des logiciels de gestion des dons rationalisent les différents aspects du processus de collecte de fonds afin d'aider les organisations à but non lucratif à avoir le plus grand impact possible.

Bien que chaque logiciel de collecte de fonds soit différent, la plupart d'entre eux aident les organisations à.. :

‍Gestion des donateurs : Outils permettant de gérer une base de données de donateurs, y compris leurs coordonnées, l'historique de leurs dons et leurs préférences en matière de communication. La gestion des donateurs peut aider les organisations à but non lucratif à trouver de nouveaux donateurs et à fidéliser les donateurs existants.

Traitement des dons en ligne : Interfaces sécurisées et conviviales pour collecter des dons en ligne, avec des formulaires de dons personnalisables ou des pages de dons en ligne qui peuvent être intégrées à un site web.

Gestion de campagne : Fonctionnalité permettant de créer, d'organiser et de suivre les campagnes de collecte de fonds, les événements et les initiatives. Cela inclut les pages de collecte de fonds de pair à pair et de pair à pair, le crowdfunding, etc.

Rapports et analyses personnalisés : Des outils de reporting qui fournissent des informations sur les tendances en matière de dons, les performances des campagnes et d'autres paramètres pertinents.

Communication et marketing : Fonctionnalités permettant de communiquer avec les donateurs par le biais de campagnes de courrier électronique, de lettres d'information et d'autres canaux tels que les médias sociaux (ou même le publipostage).

Gestion d'événements : Outils pour planifier, gérer et promouvoir les événements de collecte de fonds, y compris la billetterie, l'inscription et le suivi de la participation.

Ce qu'il faut rechercher dans un logiciel de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Le choix de la plateforme est une décision cruciale pour les organisations à but non lucratif. Lorsque vous recherchez le meilleur logiciel de collecte de fonds en ligne pour votre organisation, vérifiez si la plateforme offre certaines des caractéristiques suivantes :

Outils d'organisation d'événements et de billetterie : Pour beaucoup d'organisations, les événements - comme les galas et les ventes aux enchères - sont essentiels à la collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif. Une bonne collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif dispose souvent d'outils pour organiser des événements et vendre des billets.

Formulaires de don personnalisables : Les organisations à but non lucratif doivent pouvoir ajouter les logos, les couleurs et les polices de caractères de leur marque à leurs formulaires de don. En outre, les formulaires doivent accepter plusieurs méthodes de paiement, envoyer des reçus automatisés et s'intégrer à un système de gestion de la relation client (CRM).



Le soutien à la clientèle : Il est inévitable qu'une organisation à but non lucratif soit confrontée à des difficultés lors de la collecte de fonds. Un bon logiciel de collecte de dons offre un soutien à la clientèle illimité et gratuit pour vous aider lorsque vous êtes dans le pétrin.



Gestion des donateurs : L'outil de collecte de fonds que vous avez choisi doit permettre le filtrage et la segmentation, l'importation et l'exportation aisées de contacts et la création de listes personnalisées pour l'envoi de courriels.



Campagnes P2P : La collecte de fonds de pair à pair est un moyen puissant d'étendre votre portée et d'obtenir plus de dons. Les outils de collecte de fonds à but non lucratif que vous avez choisis doivent inclure des pages pour les équipes et les collectes de fonds, des outils de gamification et des rapports faciles à établir.



Convivialité : Les logiciels encombrants et difficiles à naviguer sont fastidieux pour les organisations très occupées. Veillez à ce que votre logiciel de gestion des dons soit simple et facile à utiliser.



Coût : Assurez-vous de choisir une plateforme adaptée à votre budget - la plupart des logiciels de collecte de fonds à but non lucratif facturent des frais de plateforme, de traitement et même des frais mensuels et annuels. Certains, comme Zeffy, sont100 % gratuits.



La sécurité : Les organisations à but non lucratif traitent non seulement leurs propres informations confidentielles, mais elles ont aussi souvent accès aux informations des donateurs. Choisissez un logiciel de collecte de fonds en ligne sécurisé et digne de confiance pour collecter des dons en ligne.



Intégrations : Vérifiez la compatibilité et les capacités d'intégration avec d'autres outils utilisés par votre organisation, tels que les systèmes de gestion de la relation client (CRM), les plateformes de marketing par courriel ou les logiciels de comptabilité, afin de rationaliser les flux de travail et la gestion des données.



Les dons récurrents : Les dons réguliers sont essentiels à la stabilité de l'organisation, à la planification à long terme et à la fidélisation des donateurs. Votre plateforme de collecte de fonds doit offrir des options permettant aux donateurs de donner aussi souvent qu'ils le souhaitent.

Flexibilité des dons : Vos pages de dons doivent proposer une option de don complémentaire ou des programmes de don complémentaire, ou encore une intégration avec un logiciel de don complémentaire tel que Doublez votre don.



Des outils et des gadgets supplémentaires : Les meilleurs logiciels de collecte de fonds en ligne offrent de nombreux outils et gadgets supplémentaires, de sorte que vous n'ayez jamais à quitter la plateforme. Envisagez d'utiliser une solution qui propose un logiciel de tombola en ligne, une gestion des membres et même une boutique en ligne pour les organisations à but non lucratif.

Quels sont les avantages d'un logiciel de collecte de fonds ?

Il est souvent facile de penser qu'une solide équipe de collecte de fonds, composée de personnes engagées dans le changement, peut suivre les dons et les informations relatives aux donateurs sur une feuille de calcul. Mais en réalité, la gestion manuelle des campagnes, des informations sur les donateurs, etc., rend les informations sujettes à erreur et assez limitées.

Les logiciels de collecte de fonds en ligne, quant à eux, aident les organisations à.. :

Efficacité et automatisation

Les logiciels de collecte de fonds à but non lucratif rationalisent et automatisent divers aspects du processus de collecte de fonds, depuis la capacité à collecter des dons jusqu'à la gestion des donateurs, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les charges administratives.

De plus, les meilleures solutions de collecte de fonds en ligne proposent souvent des formulaires d'inscription aux événements, la possibilité de traiter les dons de contrepartie et d'organiser la recherche de prospects.

Augmentation de la portée

Les plateformes de collecte de fonds en ligne permettent aux organisations d'atteindre un plus grand nombre de donateurs. Les sympathisants peuvent facilement partager des campagnes sur les médias sociaux, par courrier électronique et parfois même par SMS, ce qui permet d'étendre la portée des efforts de collecte de fonds au-delà des réseaux traditionnels.

Accessibilité

Un logiciel de collecte de fonds robuste offre aux donateurs un moyen pratique et accessible de contribuer et à vous de collecter des fonds. Les formulaires de don en ligne, les interfaces conviviales pour les mobiles et les diverses options de paiement permettent aux gens de soutenir plus facilement des causes de n'importe où et à n'importe quel moment.

De plus, le logiciel de collecte de fonds en ligne crée une base de données accessible au personnel de votre association, qui peut ainsi partager et conserver des informations importantes.

Conformité et rapports

Les logiciels de collecte de fonds aident les organisations à se conformer aux réglementations en vigueur et offrent des fonctions permettant de générer les rapports nécessaires à l'audit, à la transparence et à la responsabilité.

Si tout cela vous semble compliqué, nous venons de publier un guide pour trouver le consultant en collecte de fonds idéal pour les organisations à but non lucratif.

Les meilleurs logiciels de collecte de fonds en un coup d'œil

Logiciel de collecte de fonds Meilleur pour Meilleure caractéristique Prix Classement G2 Zeffy Toutes les activités de collecte de fonds 100% gratuit (pas de frais de plateforme - pas de frais de transaction) 100% gratuit 4.9/5 Classy Accès aux fonctionnalités Gestion robuste des événements Devis personnalisé requis 4.4/5 DonorPerfect Gestion des donateurs Collecte de données sur les donateurs Devis personnalisé requis, à partir de 99 $/mois 4.4/5 QGiv Collecte de fonds flexible Formulaires et événements personnalisables 0 $ - 259 $/mois et jusqu'à 0,95 $ - 4,95 % de frais de traitement 4.7/5 GoFundMe Financement participatif (crowdfunding) Partage social facile Jusqu'à 2,9 % + 0,30 $ de frais de traitement 4.6/5 Bloomerang Fidélisation des donateurs CRM 79$ - 1299$+ /mois, 1% de frais de plateforme, et des frais de traitement jusqu'à 2,2% + 0,30 4.7/5 Fundly Collecte de fonds dans les médias sociaux Collecte de fonds de pair à pair 0 % de frais de plateforme, 2,9 % + 0,30 $ de frais de transaction 2.9/5 DonorBox Dons récurrents Options de paiement flexibles 0 $ - 139 $+/mois, 1,5 % de frais de plateforme, jusqu'à 2,2 % + 0,49 $ de frais de traitement 4.6/5 CauseVox Campagnes P2P Des pages P2P personnalisées et attrayantes De 0 à 315 $ par mois, et jusqu'à 4,25 % + 0,30 $ de frais de traitement 4.3/5 Blackbaud Évolutivité Outils alimentés par l'IA Devis personnalisé requis 3.5/5 Betterworld Raffles Envoyer un SMS pour faire un don 0 $ + 0 % de frais de plateforme, et jusqu'à 2,9 % + 0,30 $ de frais de traitement 5/5 OneCause Collecte de fonds pour des événements Gestion des enchères Devis personnalisé requis 4.7/5 Fundrazr Collecte de fonds dans les écoles Accompagnement et soutien 0 % à 5 % de frais de plateforme, plus les frais de traitement habituels 4.2/5 Ventes aux enchères caritatives aujourd'hui Gestion des enchères Caractéristiques des articles robustes 0 à 1500 $, 0 à 5 % de frais de plateforme, et jusqu'à 3 % + 0,30 $ de frais de traitement. 4.5/5

1. Zeffy - Meilleure plateforme gratuite de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Zeffy est une plateforme de collecte de fonds en ligne100 % gratuite, conçuepar des acteurs du changement, pour des acteurs du changement. Contrairement aux autres logiciels de collecte de fonds, Zeffy est une véritable solution tout-en-un qui offre une gamme complète d'outils. De la billetterie d'événements à la gestion des membres, Zeffy est la seule plateforme qui vous aide à collecter des fonds pour des œuvres caritatives et à toucher davantage de donateurs sans prélever un centime sur ce que vous gagnez.

‍

Avantages :

Gestion des tombolas

Formulaires de dons personnalisables

Gestion de campagnes peer-to-peer

Gestion des donateurs

Tapez pour payer

Outils de commerce électronique

Gestion des adhésions

100% gratuit

Formulaires en ligne pour la billetterie et les événements

Service clientèle illimité

Sécurité de premier ordre

Inconvénients :

Uniquement disponible pour les organisations à but non lucratif enregistrées aux États-Unis et au Canada

Prix :

100% gratuit (pas de frais de plateforme - pas de frais de transaction)

Lorsque quelqu'un fait un don sur votre formulaire de collecte de fonds en ligne, il a la possibilité (mais n'est jamais obligé) de faire un don à Zeffy. Tout le monde ne donne pas à chaque fois et c'est normal. Suffisamment de donateurs laissent une contribution pour couvrir tous les frais, de sorte que les organisations à but non lucratif n'ont pas à débourser un centime.

Ce que disent les utilisateurs de Zeffy :

"En plus d'être gratuit, Zeffy est devenu un outil inestimable car il permet à nos donateurs de donner en sachant que 100 % de leur don sera reçu par notre organisation. En outre, il est très convivial. Il est facile à mettre en place et l'assistance clientèle est formidable ! - John W.

2. Classy - Meilleur logiciel de collecte de fonds à but non lucratif pour l'accès aux fonctionnalités

Classy offre une gamme de fonctionnalités, y compris des pages de dons personnalisables, des capacités de collecte de fonds virtuels de pair à pair et des outils de gestion d'événements. En outre, les outils d'analyse et de reporting robustes de Classy fournissent des informations précieuses, permettant aux organisations de suivre leur succès et d'affiner leurs stratégies pour un impact maximal.

‍

Avantages :

Collecte de fonds de pair à pair

Pages de campagne et de donation

Intégrations de tiers

Dons jumelés

Soutien à la clientèle

Méthodes de paiement flexibles

Logiciel de vente aux enchères et enchères mobiles

Événements et billetterie

Collecte de fonds internationale en ligne

Inconvénients :

Prix

Frais

Personnalisation limitée de certaines fonctionnalités

Peut être encombrant

Prix :

Devis personnalisé requis

‍

Ce que disent les utilisateurs de Classy :

"Classy est un guichet unique pour notre organisation nationale à but non lucratif de taille moyenne. Nous utilisons Classy pour notre page principale de dons, pour la collecte de fonds en ligne peer-to-peer, et leur nouveau produit Classy Live pour nos événements en direct. Ils sont toujours disponibles pour nous aider et fournissent un service client vraiment excellent. - Elise R.

‍

3. DonorPerfect - Meilleur logiciel de collecte de fonds pour la gestion des donateurs

DonorPerfect est une solution complète de gestion des donateurs qui aide les organisations à but non lucratif à organiser et à entretenir leurs relations avec les donateurs. Avec des tableaux de bord intuitifs et même des capacités de collecte de fonds en ligne, c'est un excellent choix pour les associations dont le besoin principal est la gestion des donateurs.

‍

Avantages :

Importation avancée de données

Une sécurité de haut niveau

Rapports et analyses

Filtrage et segmentation des donneurs

Formulaires de dons

Événements de collecte de fonds en ligne

Inconvénients :

Pas facile à utiliser

Frais

Prix :

Devis personnalisé requis, à partir de 99 $/mois

‍

Ce que disent les utilisateurs de DonorPerfect :

"Votre logiciel offre une excellente vision de l'activité des donateurs. Les rapports me permettent de partager plus facilement avec le conseil d'administration nos succès en matière de collecte de fonds et même les domaines dans lesquels nous devons concentrer nos efforts." - Kelly H.

‍

4. QGiv - Meilleur logiciel de collecte de fonds pour des campagnes de collecte de fonds flexibles

QGiv se distingue en tant que logiciel de dons polyvalent grâce à sa gamme de fonctionnalités : dons en ligne, coordination d'événements et campagnes peer-to-peer. De plus, QGiv offre une multitude d'intégrations tierces, ce qui permet aux organisations à but non lucratif de se synchroniser avec leurs autres outils préférés.

Avantages :

Formulaire de don en ligne personnalisé

Encans

Collecte de fonds de pair à pair

Gestion des événements

Collecte de fonds par texte

Intégrations de tiers

Inconvénients :

Manque de personnalisation

Prix

Courbe d'apprentissage abrupte

Pas intuitif

Prix :

0 $ - 259 $/mois et jusqu'à 0,95 $ - 4,95 % de frais de traitement

Ce que disent les utilisateurs de QGiv :

"Nous avons intégré Qgiv à notre site web pour les dons, nous l'avons utilisé pour le Peer to Peer et les ventes aux enchères, ainsi que pour les pages de collecte de fonds pour les membres du conseil d'administration et l'intégration directe dans notre logiciel de gestion des donateurs et notre logiciel de comptabilité, ce qui signifie qu'il est utilisé quotidiennement dans nos bureaux. La possibilité de payer les différentes fonctionnalités de Qgiv mensuellement ou trimestriellement est également utile et très pratique !" -Tiffany S.

‍

5. GoFundMe - Le meilleur logiciel de collecte de fonds en ligne pour le crowdfunding

GoFundMe est une plateforme populaire et conviviale qui permet aux individus et aux organisations de créer des campagnes de collecte de fonds convaincantes pour le compte d'organisations à but non lucratif, ou même pour eux-mêmes. La facilité d'utilisation de la plateforme, associée à son vaste réseau, fait de GoFundMe une solution logicielle de collecte de fonds accessible et efficace.

‍

Avantages :

Une portée mondiale

Installation facile

Reconnaissance de la marque

Inconvénients :

Paiements lents

Les donateurs ne peuvent pas couvrir les frais de traitement

Les utilisateurs sont tenus de demander des conseils aux donateurs

Un support client médiocre

Non personnalisable

Manque d'accès aux fonctionnalités spécifiques aux organisations à but non lucratif

Prix:

Jusqu'à 2,9 % + 0,30 $ de frais de traitement

Ce que disent les utilisateurs de GoFundMe :

"J'ai utilisé GoFundMe à de nombreuses reprises au fil des ans et il m'a permis de partager un lien dans le monde entier pour que les gens fassent des dons à de nombreuses causes, y compris des causes personnelles. Grâce à la possibilité de partager facilement votre compte GoFundMe personnel, vous pouvez permettre à des personnes du monde entier de vous aider à soutenir votre cause ou à faire un don en cas de tragédie." - Lily G.

‍

6. Bloomerang - Meilleur logiciel de collecte de fonds à but non lucratif pour la fidélisation des donateurs

Bloomerang, plateforme de collecte de fonds et de gestion des donateurs, offre une multitude d'outils pour comprendre les données, les préférences et les modèles d'engagement des donateurs. Grâce à des rapports et des analyses robustes, Bloomerang permet aux organisations à but non lucratif d'adapter leurs stratégies d'approche, en veillant à ce que chaque interaction soit personnalisée et significative.

‍

Avantages :

Chronologie de l'action des constituants

Compteur de fiançailles

Contrôle de la richesse

Segmentation des données

Intégration de logiciels

Suivi des adhésions

Gestion des bénévoles

Inconvénients :

Fonctions limitées de collecte de fonds

Frais supplémentaires pour les fonctions supplémentaires/le support

Frais

Courbe d'apprentissage

Prix :

79$ - 1299$+ /mois, 1% de frais de plateforme, et des frais de traitement jusqu'à 2,2% + 0,30

Ce que disent les utilisateurs de Bloomerang :

"Bloomerang nous a vraiment aidés à organiser nos relations avec les donateurs. Nous savions tous qui parlait à qui et quels étaient les antécédents financiers des donateurs. Nous n'avions pas besoin de répéter les informations sur les donateurs car tout était enregistré dans le système. Nous pouvions également concentrer nos efforts sur ceux qui avaient un lien avec notre cause et qui avaient les moyens financiers de donner davantage si on le leur demandait. - Suzanne C.

‍

7. Fundly - Meilleur logiciel de collecte de fonds pour les médias sociaux

Fundly est une plateforme de crowdfunding conviviale qui permet aux particuliers, aux organisations à but non lucratif et aux organisations de créer et de gérer facilement des campagnes de collecte de fonds en ligne. La plateforme prend en charge un large éventail d'objectifs de collecte de fonds, qu'il s'agisse de causes personnelles ou d'initiatives à but non lucratif, et fournit des outils pour des campagnes portant sur les frais médicaux, l'éducation et les projets caritatifs. Fundly propose notamment des pages de dons personnalisables, des options de partage social et la possibilité de suivre les contributions en temps réel.

‍

Avantages :

Intégration des médias sociaux

Collecte de fonds de pair à pair

Les donateurs peuvent couvrir les frais

Pas de frais de démarrage

Domaines personnalisés

‍

Inconvénients :

Options de personnalisation limitées

Options de paiement limitées

Lenteur de l'assistance à la clientèle

Prix :

0 % de frais de plateforme, 2,9 % + 0,30 $ de frais de transaction

Ce que disent les utilisateurs de Fundly :

"Il m'a été très facile de comprendre comment utiliser Fundly et de naviguer sur tous les aspects du site web. J'ai apprécié la facilité avec laquelle j'ai pu trouver d'autres personnes et entrer en contact avec elles." - Vivian M.

‍

8. Donorbox - Meilleur logiciel de collecte de fonds pour les formulaires de dons récurrents

Donorbox est un logiciel de collecte de fonds accessible et convivial pour les petites organisations à but non lucratif, conçu pour répondre aux besoins des startups et des organisations à but non lucratif de taille moyenne. La simplicité de la plateforme s'étend à la création d'outils de collecte de fonds en ligne, garantissant une expérience transparente et sans problème pour les associations et leurs sympathisants.

‍

Pour :

Dons récurrents autogérés

Gestion des dons récurrents

Formulaires de dons personnalisés

Intégrations de tiers

Données du donneur/notifications d'activité

Méthodes de paiement flexibles

‍

Inconvénients :

Un support client médiocre

Frais mensuels supplémentaires pour les modules complémentaires

Mise en place difficile

Frais

Interface

Prix:

‍$0-$139+/mois, 1,5% de frais de plateforme, jusqu'à 2,2% + 0,49$ de frais de traitement

Ce que disent les utilisateurs de Donorbox :

"Nous l'avons utilisé pour lancer avec succès plusieurs campagnes et même un concours photo. Il a permis d'augmenter considérablement les dons effectués par le biais de notre site web et des médias sociaux, et les outils de reporting nous aident à tenir notre comptabilité en ordre. Il est extrêmement facile de l'intégrer à notre site web Wordpress et il est très polyvalent. Il rend la gestion de nos campagnes de dons très simple et rapide". - Kimberly W.

‍

9. CauseVox - Meilleur logiciel de collecte de fonds pour les campagnes P2P

CauseVox permet aux organisations d'élaborer des histoires convaincantes qui trouvent un écho auprès de leur public afin d'améliorer leur collecte de fonds. La polyvalence de la plateforme, qui se concentre principalement sur les campagnes peer-to-peer et les initiatives de crowdfunding, aide les organisations à tirer parti de l'impact émotionnel de la narration pour créer des liens significatifs avec les sympathisants.

‍

Avantages :

Collecte de fonds individuelle et collective

Pages de collecte de fonds personnalisées

Barre de progression

Suivi des dons

Dons hors ligne

Option de versement d'un pourboire aux donateurs

‍

Inconvénients :

Manque de personnalisation

Interface utilisateur

Frais

Plan gratuit limité

‍

De 0 à 315 $ par mois, et jusqu'à 4,25 % + 0,30 $ de frais de traitement

Ce que disent les utilisateurs de Causevox :

"Causevox est d'un grand soutien et d'une grande gentillesse. Ils nous ont aidés à élaborer une stratégie pour notre peer-to-peer, qui s'est avérée très fructueuse ! " - Sara E.

‍

10. Blackbaud - Meilleur logiciel de collecte de fonds pour l'évolutivité

Blackbaud est un logiciel complet de gestion des donateurs qui offre des fonctionnalités de gestion des donateurs et de planification d'événements. Compte tenu des outils de Blackbaud pour la prise de décision basée sur les données, cette plateforme est un excellent choix pour les organisations à but non lucratif à la recherche d'une solution qui grandira avec elles et évoluera en fonction de leurs besoins.

‍

Avantages :

Collecte de fonds P2P

Données sur les donateurs

CRM

Outils de gestion financière

Engagement par courrier électronique automatisé

Sites web de collecte de fonds

Outils alimentés par l'IA

‍

Inconvénients :

Difficile à mettre en place

Faible facilité d'utilisation

Soutien insuffisant

Courbe d'apprentissage

Prix :

Devis personnalisé requis

Ce que disent les utilisateurs de Blackbaud :

"Comme mon bureau n'est pas très grand, j'ai besoin d'un produit qui fonctionne pour nous. Nous avons un grand nombre de donateurs, mais nous cherchons à nous développer. Nous pouvons conserver le même programme quelle que soit notre taille. - Laura B.

‍

11. BetterWorld - Le meilleur logiciel de collecte de fonds pour les tombolas

BetterWorld, utilisé par des organisations telles que Make A Wish, propose la gestion d'enchères et de tombolas en ligne, une plateforme de cadeaux, ainsi que des fonctionnalités d'enregistrement d'événements, de billetterie et de crowdfunding. Pour les organisations à but non lucratif qui recherchent un logiciel de collecte de fonds simple, facile à utiliser et bon marché, BetterWorld est un excellent choix.

‍

Avantages :

Gestion des ventes aux enchères et des tombolas

Cadeaux

Billetterie pour les événements

Financement participatif (crowdfunding)

Caractéristiques de sécurité

Paiements automatisés

Les donateurs peuvent couvrir les frais

Nombre illimité de campagnes

‍

Inconvénients :

Fonctionnalités limitées en dehors des événements

Frais

Fixation des prix :

0 $ + 0 % de frais de plateforme, et jusqu'à 2,9 % + 0,30 $ de frais de traitement

Ce que disent les utilisateurs de BetterWorld :

"J'ai cherché longtemps un logiciel abordable pour organiser des ventes aux enchères et des tirages au sort en ligne. BetterWorld est gratuit !" - Donna R.

‍

12. OneCause - Meilleur logiciel de collecte de fonds pour les événements

OneCause est le logiciel de collecte de fonds idéal pour l'organisation d'événements, offrant une suite complète d'outils allant de la gestion des inscriptions à la conduite d'enchères réussies.

‍

‍

Avantages :

Enchères mobiles

Text2give

Collecte de fonds P2P

Encans

Gestion d'événements et billetterie

Streaming virtuel

Événements hybrides

Conseils facultatifs des donateurs

Inconvénients :

Personnalisation limitée

Pas de CRM pour les donateurs

Prix :

Devis personnalisé requis

Ce que disent les utilisateurs de OneCause :

"OneCause s'est avéré être un outil indispensable pour notre association, nous permettant d'organiser et d'exécuter des événements et des ventes aux enchères en toute transparence. Sans cette plateforme, la perspective d'orchestrer un événement réussi serait décourageante. Qu'il s'agisse de gérer les ventes aux enchères et les tirages au sort, les tirages de vin/bourbon, de superviser les contrôles et de rationaliser le traitement des paiements, OneCause est notre solution complète, élevant la coordination de nos événements à de nouveaux sommets". - Emily C.

‍

‍

13. Fundrazr - Meilleur logiciel de collecte de fonds pour les écoles

Fundrazr est une autre plateforme de collecte de fonds sociale pour les particuliers et les organisations. Bien adaptée aux écoles et aux établissements d'enseignement qui cherchent à collecter des fonds, Fundrazr est facile à lancer et permet d'atteindre un large public.

‍

Avantages :

Liste de souhaits pour le crowdfunding

Outils peer-to-peer

Soutien à la clientèle

Flexibilité

Fonctionnalité

Les donateurs peuvent couvrir les frais

Inconvénients :

Fonctionnalités limitées en dehors du crowdfunding

Difficile de naviguer

Prix :

0 % à 5 % de frais de plateforme, plus les frais de traitement habituels

Ce que disent les utilisateurs de Fundrazr :

"En tant que petite association à but non lucratif, la pandémie nous a empêchés d'organiser nos événements habituels en personne, ce qui a eu un impact considérable sur nos résultats. La collecte de fonds pour soutenir notre transition et nos programmes en ligne était essentielle et Fundrazr a été une ressource extraordinaire pour nous permettre d'y parvenir." - Cathleen O.

‍

‍

14. Charity Auctions Today - Meilleur logiciel de collecte de fonds pour les ventes aux enchères

Charity Auctions Today rationalise le processus de vente aux enchères, des listes d'articles aux enchères, en fournissant aux organisations à but non lucratif une boîte à outils complète pour optimiser leur potentiel de collecte de fonds par le biais d'événements de vente aux enchères attrayants. Avec des fonctionnalités conçues pour faire gagner du temps et améliorer l'expérience des participants, Charity Auctions Today est un excellent choix pour les organisations à but non lucratif qui cherchent à tirer parti des ventes aux enchères en tant qu'initiatives stratégiques de collecte de fonds.

‍

Avantages :

Enregistrement facile

Offre de pop-corn

Téléchargement d'articles en masse

Logiciel de tirage au sort

Dons en un clic

Le texte 2 donne

Billetterie pour les événements

Inconvénients :

Frais

Fonctionnalités limitées en dehors des ventes aux enchères

Prix :

0 à 1500 $, 0 à 5 % de frais de plateforme, et jusqu'à 3 % + 0,30 $ de frais de traitement.

Ce que disent les utilisateurs de Charity Auctions Today :

"C'est la deuxième année que nous utilisons Charity Auctions Today pour notre vente aux enchères silencieuse. Nous avons été impressionnés par la communication lors de la mise en place de notre site (c'était très facile), et l'ensemble de l'événement a été un énorme succès. Charity Auctions Today a été encore plus facile à utiliser que ce à quoi je m'attendais ! Je les ai également recommandés à d'autres personnes." - Katie T.

‍

Plus de solutions logicielles pour la collecte de fonds à but non lucratif

Givesmart: Givesmart est une plateforme de collecte de fonds tout-en-un qui rationalise la gestion des événements, les ventes aux enchères et l'engagement des donateurs pour les organisations à but non lucratif et les écoles.

‍Kickstarter: Kickstarter est une plateforme de crowdfunding populaire qui permet aux créateurs de donner vie à des projets créatifs en se connectant à une communauté mondiale de bailleurs de fonds.

Flipcause: Flipcause est une excellente solution de collecte de fonds pour les petites organisations à but non lucratif qui offre aux organisations à but non lucratif des outils de collecte de fonds, de gestion des donateurs et d'engagement pour soutenir leurs initiatives axées sur la mission.

Eventbrite: Eventbrite est une plateforme polyvalente de gestion d'événements et un outil d'inscription aux événements qui permet aux organisations de créer, de promouvoir et de vendre des billets pour des événements de collecte de fonds de toutes tailles et de tous types.

GiveCampus : GiveCampus est un logiciel de collecte de fonds pour les écoles, qui fournit des outils pour les campagnes de crowdfunding, l'engagement des anciens élèves et la participation des donateurs.

Funraise : Funraise est une plateforme de collecte de fonds à but non lucratif qui propose une série d'outils, notamment pour le traitement des dons, la gestion des donateurs et l'optimisation des campagnes, afin d'aider les organisations dans leurs efforts de collecte de fonds.

Existe-t-il des outils de collecte de fonds gratuits ?

Oui, il y en a une ! Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds sans frais pour les organisations à but non lucratif.

Alors que toutes les autres plateformes prélèvent une partie des dons sous forme de frais, Zeffy reverse directement aux organisations à but non lucratif 100 % du produit de la collecte de fonds. Les donateurs peuvent être assurés que l'intégralité de leur don va directement à la cause.

Bien que certaines solutions logicielles de collecte de fonds soient assorties de frais peu élevés, ceux-ci peuvent s'accumuler rapidement. En fait, l'année dernière, les organisations à but non lucratif ont payé environ 3 milliards de dollars en frais de carte de crédit et de transaction. Pour mettre ce chiffre en perspective, il suffit de nourrir 1,4 million d'enfants pendant un an, de planter 60 millions d'arbres ou de construire 20 000 maisons.

Chez Zeffy, nous essayons de mettre fin à ces frais pour les organisations à but non lucratif, afin que l'argent aille directement à leur impact.

Comment Outreach360 a économisé 6 000 dollars grâce à Zeffy, le seul logiciel de collecte de fonds gratuit

Outreach360 fonctionne depuis plus de 26 ans, apportant des compétences linguistiques et une indépendance financière à des centaines d'étudiants à travers l'Amérique latine. Après une crise mondiale qui l'a contraint à transférer toutes ses opérations en ligne, Outreach360, qui utilisait auparavant Classy, a tenté sa chance avec Zeffy, le seul logiciel de collecte de fonds 100 % gratuit pour les organisations à but non lucratif.

"La nécessité de réduire les dépenses impliquait le remplacement de Classy. Nous avons découvert Zeffy en ligne et nous nous sommes dit que c'était trop beau pour être vrai... J'ai pris contact avec François [le fondateur de Zeffy] et il m'a répondu. Il s'est montré très ouvert et nous a aidés à monter à bord". -Coco et Adie, respectivement présidente et directrice académique d'Outreach360

Depuis qu'elle a opté pour Zeffy de Classy, Outreach360 a économisé 6 000 dollars à ce jour.

Quel est le meilleur logiciel de collecte de fonds ?

Lorsque vous choisissez un logiciel de collecte de fonds pour votre association, il est important de prendre en compte le coût et les fonctionnalités disponibles, ainsi que l'assistance à la clientèle et la convivialité.

Contrairement à d'autres solutions logicielles, Zeffy est la seule véritable plateforme de dons 100 % gratuite qui permet aux organisations à but non lucratif de centraliser tous leurs efforts de collecte de fonds en un seul endroit. Avec des formulaires de dons personnalisables, des capacités de collecte de fonds peer-to-peer, une boutique en ligne pour les organisations à but non lucratif etbien plus encore, Zeffy est le meilleur logiciel de collecte de fonds pour les petites et les grandes organisations à but non lucratif.

Avons-nous mentionné que nous sommes 100% gratuits ?

