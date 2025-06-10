Les logiciels de gestion des dons sont des outils essentiels pour les organisations qui cherchent à naviguer dans les complexités de la collecte de fonds. Les bons outils peuvent rationaliser le processus de donation, renforcer les relations avec les donateurs et permettre aux organisations à but non lucratif de collecter plus d'argent. Cependant, il existe de nombreux systèmes de gestion des dons parmi lesquels choisir.

Voici comment les organisations à but non lucratif peuvent simplifier la gestion des dons et pourquoi les outils gratuits destinés aux organisations à but non lucratif comme Zeffy sont idéaux. Dans ce blog, nous allons vous montrer comment vous pouvez simplifier la gestion des dons et pourquoi des outils gratuits et dédiés aux organisations à but non lucratif comme Zeffy font toute la différence.

Principaux outils de gestion des dons pour les organisations à but non lucratif

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion des dons et pourquoi est-il important ?

Un logiciel de gestion des dons est un outil en ligne conçu pour aider les organisations à suivre et à superviser les donateurs et leurs dons. La plupart des logiciels de gestion des dons proposent le suivi des dons, la gestion des donateurs, le traitement des paiements, l'établissement de rapports et d'autres outils de collecte de fonds.

Ce logiciel vise à rationaliser le processus de donation, depuis le marketing et la collecte des dons jusqu'à la reconnaissance et l'établissement de relations avec les donateurs. Il existe d'excellents logiciels de gestion des donateurs pour les organisations à but non lucratif de toute taille.

Avantages de la gestion des dons

Amélioration de la sensibilisation : L'automatisation de la collecte, de l'enregistrement et des reçus fiscaux rationalise le processus de don et permet de suivre les tendances et les informations significatives sur le comportement des donateurs, ce qui vous aide à renforcer votre stratégie de collecte de fonds.

Des relations plus solides : Vous pouvez collecter les dons et les informations sur les donateurs dans une base de données centralisée et créer et envoyer plus facilement des communications personnalisées.

Des efforts de collecte de fonds efficaces : Le logiciel de gestion des donateurs permet de connaître les stratégies de collecte de fonds les plus efficaces de votre base de donateurs.

Traitement sécurisé des paiements : Avec une gestion des dons qui intègre le traitement des paiements, vous pouvez traiter en toute sécurité plusieurs méthodes de paiement et garantir la sécurité de la collecte et du stockage des données relatives aux donateurs.

Rapports proactifs : Les rapports sur l'historique des dons et les analyses permettent de mieux comprendre les schémas de dons, le comportement des donateurs et l'efficacité des efforts de collecte de fonds.

Quelle est la différence entre le suivi des dons et la gestion des donateurs ?

Bien que les termes soient souvent utilisés de manière interchangeable, le suivi des dons et la gestion des donateurs sont deux aspects distincts de la gestion d'une organisation à but non lucratif.

Tableau réactif Suivi des dons Gestion des donateurs Focus - Date à laquelle les dons ont été effectués

- Les montants

- Modes de paiement

- Campagne soutenue

- Totaux et moyennes - Historique des dons

- Modèles d'engagement

- Préférences en matière de communication

- Détails personnels (par exemple, anniversaires, notes) Outils d'aide Une caractéristique du logiciel de collecte de fonds Un CRM ou une plateforme de gestion des donateurs

6 fonctionnalités clés dont les organisations à but non lucratif ont besoin dans un logiciel de dons

1. Collecte de fonds à tarif zéro

De nombreuses organisations à but non lucratif recherchent désespérément des solutions logicielles de gestion des donateurs qui ne soient pas onéreuses. Mais seul Zeffy propose des logiciels de gestion des donateurs et de collecte de fonds 100 % gratuits , sans frais de transaction ou de plateforme.

2. Suivi des dons

‍Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser un logiciel de gestion des donateurs intuitif pour suivre le succès des efforts de collecte de fonds et contrôler l'engagement des donateurs, y compris :

Dons en ligne

Suivi des donateurs et des dons récurrents

Dons hors ligne

Dons en nature

Engagements

3. Processus automatisés

‍Le temps est un facteur essentiel lorsqu'il s'agit de collecter des fonds pour des organisations à but non lucratif. De nombreux logiciels de gestion des donateurs permettent d'automatiser le suivi des donateurs et de personnaliser les communications avec eux :

Reçus d'impôts

Courriels de rappel

Vérificateur de doublons

Rapports automatisés

Dons récurrents contrôlés par les donateurs

4. La personnalisation

‍Les champs de donation et les rapports de données personnalisés aident les organisations à remplir les dossiers des donateurs. Ceux-ci peuvent aider à développer des relations avec les donateurs, y compris la possibilité de :

Ajouter des notes sur chaque donateur

Intégrer les courriers électroniques et d'autres outils logiciels

Formulaires de dons à l'effigie de la marque

5. Segmentation des donateurs

La possibilité de segmenter les donateurs en fonction de leurs centres d'intérêt, de leur capacité à payer et des campagnes ou événements qu'ils ont soutenus permet d'accroître la fidélisation des donateurs. Les rapports personnalisés et les analyses de donateurs qui regroupent les donateurs en fonction de la façon dont ils interagissent avec votre organisation peuvent être essentiels pour établir des relations basées sur des décisions fondées sur des données.

6. Facilité d'utilisation

‍Les organisations à but non lucratif disposent rarement de leur propre personnel informatique, c'est pourquoi il est nécessaire de trouver un logiciel de gestion des dons facile à utiliser. Les éditeurs de logiciels qui proposent des formations augmentent la capacité des organisations à personnaliser et à adapter les services à leurs besoins.

Plus d'informations pour vous guider sur les fonctionnalités de gestion des dons

Un logiciel de gestion des dons peut-il suivre les dons en nature et les dons hors ligne ?

De nombreuses plateformes permettent aux utilisateurs de saisir et de suivre manuellement les dons en nature (autres qu'en espèces) et les dons hors ligne :

Classer les dons par catégories

Ajouter des notes aux donateurs

Attribuer une juste valeur marchande aux dons en nature



Les logiciels de gestion des dons peuvent-ils s'intégrer aux outils de collecte de fonds ?

La plupart des logiciels modernes de gestion des dons s'intègrent de manière transparente aux outils de collecte de fonds les plus courants, tels que les plateformes de marketing par courriel, les logiciels d'inscription aux événements et les systèmes de gestion de la relation client (CRM). Ces intégrations permettent de rationaliser la communication avec les donateurs, d'automatiser les tâches et de fournir une vue unifiée de l'engagement des donateurs sur plusieurs canaux.

Quel logiciel de donation prend en charge les dons récurrents ?

Des outils tels que Zeffy prennent en compte les dons récurrents et enregistrent tous les détails dont vous avez besoin pour effectuer un suivi réfléchi, une sensibilisation personnalisée et suivre l'évolution des dons des donateurs dans le temps.

Pourquoi les outils traditionnels de gestion de la relation client ne sont pas adaptés aux petites organisations à but non lucratif

Pour de nombreuses organisations à but non lucratif, en particulier les petites et moyennes, la gestion des donateurs à l'aide d'outils CRM traditionnels peut donner l'impression de faire entrer une cheville carrée dans un trou rond. Ces plateformes sont souvent conçues pour les ventes ou les relations avec les clients, et non pour le travail nuancé et centré sur le cœur qui consiste à entretenir le soutien des donateurs avec une équipe restreinte qui a généralement bien plus à faire que la simple gestion des donateurs.

Le suivi des dons, la segmentation des listes de donateurs, la production de reçus et l'envoi de remerciements en temps voulu sont des priorités importantes, mais vous pourriez découvrir que même les outils de CRM les plus sophistiqués ne sont pas conçus pour les organisations à but non lucratif.

Vous pouvez être confronté à des maux de tête :

Exigences en matière de champs personnalisés

Des solutions de contournement encombrantes pour accomplir des tâches simples

Difficulté à joindre un service clientèle qui comprenne vos besoins

Les modules complémentaires qui n'ont pas été conçus pour la collecte de fonds

Les organisations à but non lucratif ne doivent pas se contenter de suivre les dépenses et les transactions. Les meilleures données pour améliorer les approches de collecte de fonds et l'établissement de relations sont basées sur l'intention des donateurs, l'historique des campagnes, la fréquence des dons et les niveaux d'engagement.

Malheureusement, les CRM traditionnels tels que Salesforce ou HubSpot ne peuvent pas fournir de manière cohérente ces points de données critiques de la même manière qu'un logiciel dédié à la gestion des dons.

Cela vaut-il la peine de payer pour un logiciel de gestion des dons ou d'utiliser une option gratuite ?

Lorsque vous vous penchez sur les options de logiciels de gestion des dons, il est tout à fait naturel que vous abordiez la question du budget. Faut-il payer pour obtenir des résultats ? La gratuité est-elle synonyme de manque de fonctionnalités ? Existe-t-il une option vraiment gratuite, ou des frais cachés se glisseront-ils de toute façon dans votre budget ?

Nous sommes là pour aider à clarifier les choses.

Simplifier la gestion des donateurs et économiser de l'argent

Une plateforme de gestion des dons robuste peut sembler intéressante, mais si elle vous laisse avec plus de stress pour mettre les choses en place, des fonctionnalités compliquées qui ne sont pas faciles à utiliser pour les débutants, et si vous payez pour des fonctionnalités que vous n'utilisez pas, est-ce la meilleure solution ?

Comparons :

Tableau réactif La solution gratuite de gestion des dons de Zeffy Une solution payante de gestion des dons - Pas de coût, de frais ou de prix pour les mises à niveau

- Des outils simples à utiliser

- Fonctionnalités intégrées pour les organisations à but non lucratif, sans le superflu dont vous n'avez pas besoin et que vous n'utiliserez probablement pas.

- Le support client est à vos côtés - Fonctionnalités robustes qui peuvent sembler écrasantes

- Coût d'utilisation de la solution, mises à jour et frais qui s'accumulent au fil du temps

- Courbes d'apprentissage abruptes pour utiliser les fonctionnalités de manière adéquate

Pour les petites équipes ou celles qui commencent à s'agrandir, ces outils peuvent sembler écrasants ou mal adaptés à leurs besoins quotidiens, ce qui fait d'une solution comme Zeffy un excellent point de départ et de développement.

Zeffy : La solution de gestion des dons 100% gratuite

Zeffy est le seul logiciel de gestion de dons 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif. La plateforme conviviale aide les petites et moyennes organisations à collecter des dons avec des dons récurrents, des campagnes peer-to-peer, des inscriptions à des événements, des billets de tombola, des ventes de produits et des pages de dons personnalisées. ‍

Principales caractéristiques du suivi des dons

Plate-forme de collecte de fonds sans frais

Ajouter des notes aux dossiers des donateurs

Reçus fiscaux automatiques

Filtrer les donateurs par date de transaction, montant donné et campagne à laquelle ils ont contribué

Mettre en place des courriels de rappel automatisés

Formulaires de campagne de collecte de fonds pré-remplis

Pourquoi les organisations à but non lucratif choisissent Zeffy

100% gratuit (pas de frais de plateforme ou de traitement)

Interface intuitive avec une courbe d'apprentissage minimale

Automatisation des reçus fiscaux et des courriels de rappel

Segmentation des donateurs et prise de notes Fonctionnalités de gestion des donateurs

Personnalisation des campagnes (peer-to-peer, tirages au sort, etc.)

S'intègre bien aux sites web et aux outils événementiels

Tarification‍

100% gratuit pour toutes les fonctionnalités, y compris le traitement des paiements. Pas de frais cachés.

Commentaires des utilisateurs

‍"Zeffy est incroyablement facile à utiliser. Nous avons beaucoup de contraintes opérationnelles qui nous empêchent d'apprendre de nouvelles plateformes, et Zeffy s'est avéré très intuitif. De plus, il est gratuit, ce qui fait une énorme différence dans la fourniture d'informations et de ressources en matière de santé mentale à notre communauté. - Penaaz S.

‍

Autres outils populaires de gestion des dons

Logiciel de gestion des dons Meilleur pour Caractéristique particulière Frais G2 Ratings Zeffy Nouvelles et petites organisations à but non lucratif à la recherche d'un moyen gratuit de collecter et d'utiliser les données relatives aux dons Collecte de fonds sans déchets 100% gratuit 4.9/5 DonorPerfect Les organisations à but non lucratif de taille moyenne qui cherchent à mieux comprendre les besoins et les intérêts des donateurs Attribution de tâches et alertes Forfaits à partir de 99 $/mois 4.4/5 Bloomerang Les organisations à but non lucratif qui souhaitent solliciter des donateurs majeurs et lancer un programme de dons planifiés. Mises à jour quotidiennes du NCOA La gestion des membres commence à 25 $/mois, le CRM commence à 125 $/mois. 4.7/5 Funraise Organisations internationales à but non lucratif Affectation automatisée des membres de l'équipe Le forfait gratuit comprend un taux de 2,99 % + 0,30 $ par transaction. 4.4/5 Blackbaud Organismes sans but lucratif intéressés par la prospection de grands donateurs Suivi des interactions et des relations Tarification personnalisée 3.5/5

FAQ : Logiciel de gestion des dons pour les organisations à but non lucratif

Comment les organisations à but non lucratif conservent-elles la trace des dons ? Les organisations à but non lucratif suivent les dons à l'aide d'un logiciel de gestion des donateurs ou de suivi des dons. Ces plateformes offrent généralement : Enregistrement automatisé des dons Les bases de données de donateurs qui recueillent des informations telles que l'historique des dons et l'engagement. Génération de reçus fiscaux Analyses et rapports pour suivre les tendances et les performances Segmentation des donateurs pour une communication personnalisée Les meilleurs outils comme Zeffy offrent des fonctionnalités telles que le suivi des dons récurrents, les profils des donateurs, le contrôle des performances de la campagne et les relances automatisées par courrier électronique.

Quel est le meilleur logiciel de dons pour les petites et moyennes associations ? La meilleure plateforme de dons dépend de vos besoins en matière de collecte de fonds : Zeffy est la meilleure plateforme de dons gratuits, 100% gratuite, sans frais de plateforme ou de traitement. Funraise offre une expérience de don moderne et adaptée aux mobiles, ainsi qu'une assistance internationale. Si votre priorité est d'économiser sur les frais, Zeffy n'a pas son pareil.

Zeffy offre-t-il vraiment une gestion et un traitement des dons 100% gratuits ? Oui, Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif. Il couvre tous les frais de plateforme et de transaction, y compris le traitement des cartes de crédit, de sorte que votre organisation reçoit 100 % de chaque don. Zeffy fonctionne sur un modèle unique où les donateurs peuvent laisser un pourboire volontaire pour soutenir la plateforme, mais ce n'est pas obligatoire. Cette approche permet à Zeffy de servir plus de 50 000 organisations à but non lucratif sans leur facturer de frais.

Zeffy peut-il suivre les dons provenant de plusieurs campagnes de collecte de fonds ? Oui, Zeffy vous permet de gérer et de suivre les dons dans le cadre de plusieurs campagnes de collecte de fonds. Vous pouvez créer différents types de campagnes, notamment des formulaires de don, des campagnes peer-to-peer, des tirages au sort et des ventes aux enchères. Chaque campagne dispose d'un formulaire de don et d'un tableau de bord personnalisables, vous permettant de suivre en temps réel les progrès, l'activité des donateurs et les objectifs de collecte de fonds. En outre, Zeffy fournit des outils tels que des thermomètres de collecte de fonds et des rapports détaillés pour vous aider à analyser et à comparer les performances des différentes campagnes. Commencez à faire l'expérience de la collecte de fonds basée sur les données.

