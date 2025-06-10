Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Logiciel pour les organisations à but non lucratif

Comment choisir un logiciel de gestion des dons (et options gratuites pour simplifier la collecte de fonds)

10 juin 2025

Les logiciels de gestion des dons sont des outils essentiels pour les organisations qui cherchent à naviguer dans les complexités de la collecte de fonds. Les bons outils peuvent rationaliser le processus de donation, renforcer les relations avec les donateurs et permettre aux organisations à but non lucratif de collecter plus d'argent. Cependant, il existe de nombreux systèmes de gestion des dons parmi lesquels choisir.

Voici comment les organisations à but non lucratif peuvent simplifier la gestion des dons et pourquoi les outils gratuits destinés aux organisations à but non lucratif comme Zeffy sont idéaux. Dans ce blog, nous allons vous montrer comment vous pouvez simplifier la gestion des dons et pourquoi des outils gratuits et dédiés aux organisations à but non lucratif comme Zeffy font toute la différence.

Principaux outils de gestion des dons pour les organisations à but non lucratif

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion des dons et pourquoi est-il important ?

Un logiciel de gestion des dons est un outil en ligne conçu pour aider les organisations à suivre et à superviser les donateurs et leurs dons. La plupart des logiciels de gestion des dons proposent le suivi des dons, la gestion des donateurs, le traitement des paiements, l'établissement de rapports et d'autres outils de collecte de fonds.

Ce logiciel vise à rationaliser le processus de donation, depuis le marketing et la collecte des dons jusqu'à la reconnaissance et l'établissement de relations avec les donateurs. Il existe d'excellents logiciels de gestion des donateurs pour les organisations à but non lucratif de toute taille.

Avantages de la gestion des dons

Quelle est la différence entre le suivi des dons et la gestion des donateurs ?

Bien que les termes soient souvent utilisés de manière interchangeable, le suivi des dons et la gestion des donateurs sont deux aspects distincts de la gestion d'une organisation à but non lucratif.

Tableau réactif
Suivi des dons Gestion des donateurs
Focus - Date à laquelle les dons ont été effectués
- Les montants
- Modes de paiement
- Campagne soutenue
- Totaux et moyennes 		- Historique des dons
- Modèles d'engagement
- Préférences en matière de communication
- Détails personnels (par exemple, anniversaires, notes)
Outils d'aide Une caractéristique du logiciel de collecte de fonds Un CRM ou une plateforme de gestion des donateurs

Découvrez 23 indicateurs clés de collecte de fonds à suivre

6 fonctionnalités clés dont les organisations à but non lucratif ont besoin dans un logiciel de dons

1. Collecte de fonds à tarif zéro 

De nombreuses organisations à but non lucratif recherchent désespérément des solutions logicielles de gestion des donateurs qui ne soient pas onéreuses. Mais seul Zeffy propose des logiciels de gestion des donateurs et de collecte de fonds 100 % gratuits , sans frais de transaction ou de plateforme.

En savoir plus sur les CRM gratuits pour les organisations à but non lucratif 

2. Suivi des dons

‍Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser un logiciel de gestion des donateurs intuitif pour suivre le succès des efforts de collecte de fonds et contrôler l'engagement des donateurs, y compris :

3. Processus automatisés

‍Le temps est un facteur essentiel lorsqu'il s'agit de collecter des fonds pour des organisations à but non lucratif. De nombreux logiciels de gestion des donateurs permettent d'automatiser le suivi des donateurs et de personnaliser les communications avec eux :

Explorer des stratégies efficaces de gestion des donateurs

4. La personnalisation

‍Les champs de donation et les rapports de données personnalisés aident les organisations à remplir les dossiers des donateurs. Ceux-ci peuvent aider à développer des relations avec les donateurs, y compris la possibilité de :

5. Segmentation des donateurs 

La possibilité de segmenter les donateurs en fonction de leurs centres d'intérêt, de leur capacité à payer et des campagnes ou événements qu'ils ont soutenus permet d'accroître la fidélisation des donateurs. Les rapports personnalisés et les analyses de donateurs qui regroupent les donateurs en fonction de la façon dont ils interagissent avec votre organisation peuvent être essentiels pour établir des relations basées sur des décisions fondées sur des données.

Découvrez 5 moyens gratuits d'améliorer les relations avec les donateurs

6. Facilité d'utilisation

‍Les organisations à but non lucratif disposent rarement de leur propre personnel informatique, c'est pourquoi il est nécessaire de trouver un logiciel de gestion des dons facile à utiliser. Les éditeurs de logiciels qui proposent des formations augmentent la capacité des organisations à personnaliser et à adapter les services à leurs besoins.

Plus d'informations pour vous guider sur les fonctionnalités de gestion des dons

Un logiciel de gestion des dons peut-il suivre les dons en nature et les dons hors ligne ?

De nombreuses plateformes permettent aux utilisateurs de saisir et de suivre manuellement les dons en nature (autres qu'en espèces) et les dons hors ligne :


Les logiciels de gestion des dons peuvent-ils s'intégrer aux outils de collecte de fonds ?

La plupart des logiciels modernes de gestion des dons s'intègrent de manière transparente aux outils de collecte de fonds les plus courants, tels que les plateformes de marketing par courriel, les logiciels d'inscription aux événements et les systèmes de gestion de la relation client (CRM). Ces intégrations permettent de rationaliser la communication avec les donateurs, d'automatiser les tâches et de fournir une vue unifiée de l'engagement des donateurs sur plusieurs canaux.

Quel logiciel de donation prend en charge les dons récurrents ?

Des outils tels que Zeffy prennent en compte les dons récurrents et enregistrent tous les détails dont vous avez besoin pour effectuer un suivi réfléchi, une sensibilisation personnalisée et suivre l'évolution des dons des donateurs dans le temps.

Pour en savoir plus sur les dons récurrents et les adhésions, consultez Zeffy.

Pourquoi les outils traditionnels de gestion de la relation client ne sont pas adaptés aux petites organisations à but non lucratif

Pour de nombreuses organisations à but non lucratif, en particulier les petites et moyennes, la gestion des donateurs à l'aide d'outils CRM traditionnels peut donner l'impression de faire entrer une cheville carrée dans un trou rond. Ces plateformes sont souvent conçues pour les ventes ou les relations avec les clients, et non pour le travail nuancé et centré sur le cœur qui consiste à entretenir le soutien des donateurs avec une équipe restreinte qui a généralement bien plus à faire que la simple gestion des donateurs.

Le suivi des dons, la segmentation des listes de donateurs, la production de reçus et l'envoi de remerciements en temps voulu sont des priorités importantes, mais vous pourriez découvrir que même les outils de CRM les plus sophistiqués ne sont pas conçus pour les organisations à but non lucratif. 

Vous pouvez être confronté à des maux de tête : 

Les organisations à but non lucratif ne doivent pas se contenter de suivre les dépenses et les transactions. Les meilleures données pour améliorer les approches de collecte de fonds et l'établissement de relations sont basées sur l'intention des donateurs, l'historique des campagnes, la fréquence des dons et les niveaux d'engagement. 

Malheureusement, les CRM traditionnels tels que Salesforce ou HubSpot ne peuvent pas fournir de manière cohérente ces points de données critiques de la même manière qu'un logiciel dédié à la gestion des dons.

Cela vaut-il la peine de payer pour un logiciel de gestion des dons ou d'utiliser une option gratuite ?

Lorsque vous vous penchez sur les options de logiciels de gestion des dons, il est tout à fait naturel que vous abordiez la question du budget. Faut-il payer pour obtenir des résultats ? La gratuité est-elle synonyme de manque de fonctionnalités ? Existe-t-il une option vraiment gratuite, ou des frais cachés se glisseront-ils de toute façon dans votre budget ?

Nous sommes là pour aider à clarifier les choses.

Simplifier la gestion des donateurs et économiser de l'argent

Une plateforme de gestion des dons robuste peut sembler intéressante, mais si elle vous laisse avec plus de stress pour mettre les choses en place, des fonctionnalités compliquées qui ne sont pas faciles à utiliser pour les débutants, et si vous payez pour des fonctionnalités que vous n'utilisez pas, est-ce la meilleure solution ? 

Comparons :

Tableau réactif
La solution gratuite de gestion des dons de Zeffy Une solution payante de gestion des dons
- Pas de coût, de frais ou de prix pour les mises à niveau
- Des outils simples à utiliser
- Fonctionnalités intégrées pour les organisations à but non lucratif, sans le superflu dont vous n'avez pas besoin et que vous n'utiliserez probablement pas.
- Le support client est à vos côtés 		- Fonctionnalités robustes qui peuvent sembler écrasantes
- Coût d'utilisation de la solution, mises à jour et frais qui s'accumulent au fil du temps
- Courbes d'apprentissage abruptes pour utiliser les fonctionnalités de manière adéquate

Pour les petites équipes ou celles qui commencent à s'agrandir, ces outils peuvent sembler écrasants ou mal adaptés à leurs besoins quotidiens, ce qui fait d'une solution comme Zeffy un excellent point de départ et de développement.

Zeffy : La solution de gestion des dons 100% gratuite

Zeffy est le seul logiciel de gestion de dons 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif. La plateforme conviviale aide les petites et moyennes organisations à collecter des dons avec des dons récurrents, des campagnes peer-to-peer, des inscriptions à des événements, des billets de tombola, des ventes de produits et des pages de dons personnalisées. ‍

Principales caractéristiques du suivi des dons

Pourquoi les organisations à but non lucratif choisissent Zeffy

Tarification‍

100% gratuit pour toutes les fonctionnalités, y compris le traitement des paiements. Pas de frais cachés.

Commentaires des utilisateurs

‍"Zeffy est incroyablement facile à utiliser. Nous avons beaucoup de contraintes opérationnelles qui nous empêchent d'apprendre de nouvelles plateformes, et Zeffy s'est avéré très intuitif. De plus, il est gratuit, ce qui fait une énorme différence dans la fourniture d'informations et de ressources en matière de santé mentale à notre communauté. - Penaaz S.

Autres outils populaires de gestion des dons

Logiciel de gestion des dons Meilleur pour Caractéristique particulière Frais G2 Ratings

Zeffy

Nouvelles et petites organisations à but non lucratif à la recherche d'un moyen gratuit de collecter et d'utiliser les données relatives aux dons

Collecte de fonds sans déchets

100% gratuit

4.9/5

DonorPerfect

Les organisations à but non lucratif de taille moyenne qui cherchent à mieux comprendre les besoins et les intérêts des donateurs

Attribution de tâches et alertes

Forfaits à partir de 99 $/mois

4.4/5

Bloomerang

Les organisations à but non lucratif qui souhaitent solliciter des donateurs majeurs et lancer un programme de dons planifiés.

Mises à jour quotidiennes du NCOA

La gestion des membres commence à 25 $/mois, le CRM commence à 125 $/mois.

4.7/5

Funraise

Organisations internationales à but non lucratif

Affectation automatisée des membres de l'équipe

Le forfait gratuit comprend un taux de 2,99 % + 0,30 $ par transaction.

4.4/5

Blackbaud

Organismes sans but lucratif intéressés par la prospection de grands donateurs

Suivi des interactions et des relations

Tarification personnalisée

3.5/5

Vous en avez assez de jongler avec les feuilles de calcul et les coûts des logiciels ?
Zeffy vous aide à gérer les dons, les informations sur les donateurs et les campagnes, le tout en un seul endroit et 100 % gratuitement.

FAQ : Logiciel de gestion des dons pour les organisations à but non lucratif

Les organisations à but non lucratif suivent les dons à l'aide d'un logiciel de gestion des donateurs ou de suivi des dons. Ces plateformes offrent généralement :

  • Enregistrement automatisé des dons
  • Les bases de données de donateurs qui recueillent des informations telles que l'historique des dons et l'engagement.
  • Génération de reçus fiscaux
  • Analyses et rapports pour suivre les tendances et les performances
  • Segmentation des donateurs pour une communication personnalisée

    • Les meilleurs outils comme Zeffy offrent des fonctionnalités telles que le suivi des dons récurrents, les profils des donateurs, le contrôle des performances de la campagne et les relances automatisées par courrier électronique.

    La meilleure plateforme de dons dépend de vos besoins en matière de collecte de fonds :

  • Zeffy est la meilleure plateforme de dons gratuits, 100% gratuite, sans frais de plateforme ou de traitement.
  • Funraise offre une expérience de don moderne et adaptée aux mobiles, ainsi qu'une assistance internationale.

    • Si votre priorité est d'économiser sur les frais, Zeffy n'a pas son pareil.

    Oui, Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif. Il couvre tous les frais de plateforme et de transaction, y compris le traitement des cartes de crédit, de sorte que votre organisation reçoit 100 % de chaque don. Zeffy fonctionne sur un modèle unique où les donateurs peuvent laisser un pourboire volontaire pour soutenir la plateforme, mais ce n'est pas obligatoire. Cette approche permet à Zeffy de servir plus de 50 000 organisations à but non lucratif sans leur facturer de frais.

    Oui, Zeffy vous permet de gérer et de suivre les dons dans le cadre de plusieurs campagnes de collecte de fonds. Vous pouvez créer différents types de campagnes, notamment des formulaires de don, des campagnes peer-to-peer, des tirages au sort et des ventes aux enchères.

    Chaque campagne dispose d'un formulaire de don et d'un tableau de bord personnalisables, vous permettant de suivre en temps réel les progrès, l'activité des donateurs et les objectifs de collecte de fonds. En outre, Zeffy fournit des outils tels que des thermomètres de collecte de fonds et des rapports détaillés pour vous aider à analyser et à comparer les performances des différentes campagnes.

    Commencez à faire l'expérience de la collecte de fonds basée sur les données.

    Zeffy propose un outil gratuit de gestion de la relation client et des dons, conçu spécialement pour les organisations à but non lucratif, afin d'organiser les données relatives aux donateurs. Il comprend :

  • Suivi des donateurs
  • Gestion des campagnes
  • Outils de dons récurrents
  • Automatisation des reçus fiscaux
  • Segmentation des donateurs

    • Zeffy est 100% gratuit, y compris le traitement des paiements, ce qui en fait un outil idéal pour les organisations à but non lucratif dont le budget est limité ou qui débutent.

    Rédigé par
    François de Kerret

