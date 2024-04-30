Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Le guide ultime des reçus de dons pour les organisations à but non lucratif
Guides sur les organisations à but non lucratif

Le guide ultime des reçus de dons pour les organisations à but non lucratif

30 avril 2024

Qu'est-ce qu'un reçu de don ?

Un reçu de don est un document officiel ou une reconnaissance d'une organisation à but non lucratif à un donateur. Il contient généralement des informations importantes sur la transaction, telles que le montant du don, la date et le nom du donateur. 

Pour une comptabilité précise, le donateur et l'association conservent tous deux ce registre, ce qui aide les donateurs pour des raisons fiscales et les associations à garder une trace de leurs dons.

Quand un reçu de don doit-il être délivré à un organisme à but non lucratif ?

L'IRS exige des reçus de dons pour les organisations à but non lucratif lorsqu'un donateur fait une contribution caritative de 250 $ ou plus. Dans ce cas, les associations doivent fournir un reçu pour se conformer à la réglementation de l'IRS et permettre au donateur de demander une déduction fiscale. 

Cependant, l'envoi de reçus de dons est généralement une bonne pratique pour les organisations à but non lucratif, quel que soit le montant reçu. Outre la tenue de registres précis, l'envoi de reçus de dons est également utile pour renforcer les relations avec les donateurs : un reçu de don constitue souvent une forme de reconnaissance et d'appréciation, ce qui contribue à encourager les dons futurs.

Exigences en matière de reçus de dons conformes à l'impôt 501(c)(3)

Pour les contributions caritatives de plus de 250 $, l'IRS exige que les organisations à but non lucratif envoient des reçus de dons comportant quelques détails importants :

Quel est le meilleur format pour votre reçu de don ?

Le meilleur format pour un reçu de don dépend des besoins de votre organisation et des préférences de vos donateurs. Cependant, la plupart des organisations à but non lucratif utilisent une ou plusieurs de ces options :

Comment créer gratuitement un reçu conforme à la norme 501(c)(3) avec Zeffy

Étape 1 : Créer un compte Zeffy gratuit

Tout d'abord, créez un compte Zeffy gratuit

Une fois connecté au tableau de bord de Zeffy, cliquez sur "Paramètres". 

Étape 2 : Activer la génération automatique de reçus fiscaux

Ensuite, il est temps d'activer les reçus fiscaux automatiques. 

Étape 3 : Envoyez gratuitement des recettes de dons !

Et le tour est joué ! Vos donateurs recevront automatiquement leurs reçus fiscaux avec leurs courriels de confirmation. S'ils ont besoin d'une autre copie, ils peuvent la demander via leur tableau de bord. 

En savoir plus sur la mise en place de reçus de dons gratuits avec Zeffy

Reçus de dons de fin d'année

Pourquoi envoyer un reçu de don en fin d'année ?

L'envoi d'un reçu de don en fin d'année est important et puissant pour plusieurs raisons, tant pour les organisations à but non lucratif que pour leurs donateurs :

Comment envoyer les reçus fiscaux de fin d'année

L'envoi de reçus fiscaux de fin d'année aux donateurs peut être effectué efficacement en suivant les étapes suivantes :

Zeffy renvoie automatiquement un récapitulatif des reçus fiscaux de vos donateurs pour l'année précédente.

Vous pouvez être assuré que nous nous chargeons de la distribution des reçus en votre nom, ce qui vous évite d'avoir à gérer cette tâche.

Voici à quoi ressembleront l'e-mail et les reçus :

Envoi automatique des reçus fiscaux de fin d'année avec Zeffy

Modèle de reçu de don 501(c)(3) (modèle gratuit)

[L'en-tête de votre organisation à but non lucratif]

[Date]

[Nom du donateur]

[Adresse du donateur]

[Ville, État, code postal]

Cher [Nom du donateur],

J'espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé ! Je tenais à prendre un moment pour vous exprimer notre sincère gratitude pour votre récent don de [montant du don] à [nom de votre organisation à but non lucratif]. Votre soutien est très important pour nous et fait vraiment la différence dans notre mission de [décrivez brièvement la mission ou la cause de votre organisation].

Vous trouverez ci-dessous un reçu de don pour vos dossiers :

Date du don : [Date du don]

Montant du don : [Montant du don]
Description du don : [Brève description de l'objet ou de la désignation du don, le cas échéant].

Je tiens également à vous rappeler que [Nom de l'organisation à but non lucratif] est exonérée d'impôts en vertu de l'article 501(c)(3) de l'Internal Revenue Code. Il est important de noter qu'aucun bien ou service n'a été fourni en échange de votre généreuse donation.

Pour les donateurs comme vous qui ont versé 250 $ ou plus en un seul don, veuillez conserver ce reçu à portée de main pour vos dossiers fiscaux. L'IRS exige un accusé de réception écrit pour les dons d'une valeur supérieure à 250 $ afin de pouvoir bénéficier d'une déduction fiscale.

Une fois de plus, nous vous remercions du fond du cœur pour le soutien incroyable que vous apportez à [Nom de votre organisation à but non lucratif]. Nous sommes vraiment reconnaissants aux donateurs comme vous qui rendent notre travail possible !

Chaleureuses salutations,

[Votre nom]

[Votre titre ou votre fonction]

[Nom de votre organisation à but non lucratif]

[Coordonnées : numéro de téléphone, adresse électronique, site web].

FAQ sur les reçus de dons pour les organisations à but non lucratif

Comment rédiger un reçu pour un don ?

Lorsque vous rédigez un reçu pour un don, indiquez le nom du donateur, la date et le montant du don, une description du don et les informations relatives à votre organisation. Si le don dépasse 250 $, veillez à inclure toutes les informations requises par l'IRS.

Quelles sont les règles de l'IRS concernant les reçus de dons ?

L'IRS exige des reçus de dons pour les contributions de 250 $ ou plus, indiquant le montant du don et si des biens ou des services ont été reçus en échange.

Cela vaut-il la peine d'obtenir un reçu pour les dons ?

Oui, il est utile d'obtenir un reçu pour les dons, en particulier pour les contributions importantes. Les reçus fournissent une preuve de la donation à des fins fiscales et contribuent à assurer la conformité avec les réglementations de l'IRS.

Qu'est-ce qu'une preuve de don à des fins fiscales ?

La preuve d'un don à des fins fiscales comprend généralement un reçu de l'organisation à but non lucratif, les relevés bancaires indiquant le don, ou une reconnaissance écrite de l'organisation caritative pour les contributions de 250 $ ou plus.

Envoyez gratuitement des reçus de dons avec Zeffy

Les reçus de dons sont un élément important du succès des organisations à but non lucratif : des reçus rapides et de marque envoyés aux donateurs permettent de rester en conformité avec le fisc et de maintenir une relation positive et solide avec les parties prenantes.

Avec Zeffy, votre association peut bénéficier de reçus de dons personnalisés, automatisés et entièrement gratuits. Simple, efficace et facile à utiliser, Zeffy permet à votre association de gérer tous les aspects de ses activités, des dons aux événements, sans débourser un centime.

Rédigé par
Rachel Ayotte

