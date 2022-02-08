Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Toutes les autres histoires
8 février 2022
|
4 min pour lire
Peer-to-peer
Dons en ligne

Le Santropol Roulant a recueilli 18 000 $ de plus que l'objectif initial de sa campagne de financement.

Montant collecté
$88,000
Montant épargné
$3,300
Rédigé par
Kevin Reynolds
La missionDéfisSolutionCaractéristiques utiliséesRésultats

Mission du Santropol Roulant

Depuis plus de 25 ans, le Santropol Roulant crée la sécurité alimentaire et des réseaux communautaires durables à Montréal. Sa campagne d'hiver annuelle est une source essentielle de revenus pour cette mission. L'objectif de la campagne d'hiver était initialement fixé à 70 000 $, et le Santropol Roulant a réussi à recueillir 88 000 $ tout en économisant 3 300 $ en frais de transaction grâce à Zeffy.

$3,300
sauvée avec Zeffy

Les défis à relever avant de passer à Zeffy

Aujourd'hui, je m'entretiens avec Mélanie, responsable de la collecte de fonds et des communications du Santropol Roulant, au sujet de la mission du Santropol Roulant, de la collecte de fonds pendant la pandémie et de la façon dont les outils de collecte de fonds de Zeffy ont profité à son organisme.

L'objectif du Santropol Roulant est d'utiliser la nourriture comme vecteur d'inclusion sociale, m'explique Mélanie. 

« Nous y parvenons grâce à divers programmes, tels que notre programme de popote roulante et nos initiatives d’agriculture urbaine. » Les dons et la collecte de fonds sont essentiels à cette mission. Ils permettent au Santropol Roulant de cultiver et de préparer des repas pour ses clients, d’organiser des événements communautaires et d’incuber d’autres développements comme un atelier de réparation de vélos et l’apiculture urbaine.

La solution 100% gratuite

Une manière plus transparente de collecter des fonds.

Santropol Roulant a d'abord opté pour Zeffy à partir d'une combinaison de CanadaHelps et d'Eventbrite. 

"J'ai apprécié qu'il n'y ait pas de frais avec Zeffy. Nous apprécions l'honnêteté et la transparence et nous aimons que nos donateurs sachent exactement où va leur argent." 

Ils ont d'abord fait le changement pour couvrir la billetterie de leur gala de collecte de fonds Golden Gala à l'automne 2019. Après avoir utilisé Eventbrite dans le passé, ils ont apprécié que la plateforme de billetterie de Zeffy comprenne des fonctionnalités spécifiques aux organisations à but non lucratif, telles que le reçu fiscal automatique et la possibilité pour les participants d'ajouter un don supplémentaire après leur achat. Depuis, le Santropol Roulant utilise Zeffy pour couvrir ses dons généraux, ses campagnes annuelles et ses événements à billets. 

La nécessité d'une plateforme moderne de collecte de fonds avec une intégration transparente de Salesforce

Outre le prix (ou l'absence de prix), l'intégration de Zeffy à Salesforce a été un facteur décisif dans le choix de la solution. 

"C'était beaucoup plus complexe [d'utiliser CanadaHelps], le lien direct entre Zeffy et Salesforce était essentiel." 

De plus, la capacité de créer et d'intégrer facilement des formulaires s'est avérée essentielle, surtout pendant la pandémie. Comme de nombreux organismes, le Santropol Roulant a été contraint de limiter les collectes de fonds en personne au cours des deux dernières années. Heureusement, ils ont pu se rattraper avec leur campagne d'hiver et une communauté saine de donateurs réguliers facilitée par Zeffy.

Les membres de la communauté du Santropol Roulant ont également commencé à créer leurs propres campagnes d'entraide, ce qui a permis aux gens de recueillir des fonds pour le Santropol Roulant à partir de leurs propres réseaux et communautés. Un exemple mémorable est venu de l'intérieur de l'organisme, lorsqu'un membre du conseil d'administration a terminé un marathon en lederhosen afin de recueillir des fonds pour leur fonctionnement. Bien qu'il ne soit pas en mesure de fonctionner normalement, l'organisme a pu fournir les mêmes services essentiels qu'auparavant.

Caractéristiques utilisées

Dons

Facilitez les dons grâce à des formulaires personnalisables.

Offrez aux visiteurs de votre site web un moyen efficace et intuitif de donner à votre cause.

Commencer

Campagnes pair-à-pair

Aidez votre communauté à collecter des fonds pour vous.

Engagez facilement votre communauté dans vos efforts de collecte de fonds.

Commencer

Billetterie

Vendez et gérez les billets pour vos événements.

Vendez plus de billets pour votre prochain événement de collecte de fonds grâce à des formulaires de billetterie efficaces.

Commencer

eCommerce

Ouvrez une boutique en ligne pour votre association.

Diversifiez votre collecte de fonds en ouvrant une boutique en ligne pour votre association.

Commencer

Tombolas et loteries

Organisez une tombola lors de votre prochain événement.

Lancez facilement une tombola grâce à nos options de billetterie numérotée.

Commencer

Encans

Rassemblez et surveillez les offres pour vos articles, sans frais.

Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateurs à enchérir sur des articles.

Commencer

Adhésions

Transformez vos sympathisants en membres

Facilitez l’adhésion à votre cause en permettant à vos supporters de devenir membres.

Commencer

Gestion des donateurs

Gérez et engagez vos donateurs.

Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateursEntrez en contact avec les bons donateurs au bon moment grâce à une gestion transparente des donateurs.ors d'enchérir sur des articles.

Commencer

Résultats

Grâce à Zeffy, Santropol Roulant a récolté 18 000 $ de plus que l'objectif initial de sa campagne de financement, tout en économisant 3 300 $ en frais de transaction.

Après plus de deux ans et plusieurs campagnes réussies, le Santropol Roulant a économisé plus de 7000 $ avec Zeffy. 

"Zeffy nous a beaucoup aidés et je continuerai à en parler à d'autres organisations.

Actuellement, l'organisme cherche à élargir son cercle de donateurs mensuels (le travail d'un gestionnaire de collecte de fonds n'est jamais terminé !) et à planifier son assemblée générale annuelle et sa célébration communautaire à la fin du mois de mars. Si vous souhaitez en savoir plus sur les initiatives du Santropol Roulant ou soutenir l'organisme, vous pouvez le faire ICI .

Faire un don pour soutenir le Santropol Roulant

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Commencer à lever des fonds
Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
Saviez-vous que
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Collecter des dons sans frais
Question
Coût :
$
$$
Effort :
1
23
Fun :
★★

Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

Des gains rapides pour vous :

  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

Voir notre guide des déclarations de mission

Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
$1,715
sauvegardé
1
nouvelle embauche
2500+
projets textiles finis
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Toujours dire merci
Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.