Le Santropol Roulant a recueilli 18 000 $ de plus que l'objectif initial de sa campagne de financement.

Depuis plus de 25 ans, le Santropol Roulant crée la sécurité alimentaire et des réseaux communautaires durables à Montréal. Sa campagne d'hiver annuelle est une source essentielle de revenus pour cette mission. L'objectif de la campagne d'hiver était initialement fixé à 70 000 $, et le Santropol Roulant a réussi à recueillir 88 000 $ tout en économisant 3 300 $ en frais de transaction grâce à Zeffy.
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
Aujourd'hui, je m'entretiens avec Mélanie, responsable de la collecte de fonds et des communications du Santropol Roulant, au sujet de la mission du Santropol Roulant, de la collecte de fonds pendant la pandémie et de la façon dont les outils de collecte de fonds de Zeffy ont profité à son organisme.
L'objectif du Santropol Roulant est d'utiliser la nourriture comme vecteur d'inclusion sociale, m'explique Mélanie.
« Nous y parvenons grâce à divers programmes, tels que notre programme de popote roulante et nos initiatives d’agriculture urbaine. » Les dons et la collecte de fonds sont essentiels à cette mission. Ils permettent au Santropol Roulant de cultiver et de préparer des repas pour ses clients, d’organiser des événements communautaires et d’incuber d’autres développements comme un atelier de réparation de vélos et l’apiculture urbaine.
La solution 100% gratuite
Une manière plus transparente de collecter des fonds.
Santropol Roulant a d'abord opté pour Zeffy à partir d'une combinaison de CanadaHelps et d'Eventbrite.
"J'ai apprécié qu'il n'y ait pas de frais avec Zeffy. Nous apprécions l'honnêteté et la transparence et nous aimons que nos donateurs sachent exactement où va leur argent."
Ils ont d'abord fait le changement pour couvrir la billetterie de leur gala de collecte de fonds Golden Gala à l'automne 2019. Après avoir utilisé Eventbrite dans le passé, ils ont apprécié que la plateforme de billetterie de Zeffy comprenne des fonctionnalités spécifiques aux organisations à but non lucratif, telles que le reçu fiscal automatique et la possibilité pour les participants d'ajouter un don supplémentaire après leur achat. Depuis, le Santropol Roulant utilise Zeffy pour couvrir ses dons généraux, ses campagnes annuelles et ses événements à billets.
La nécessité d'une plateforme moderne de collecte de fonds avec une intégration transparente de Salesforce
Outre le prix (ou l'absence de prix), l'intégration de Zeffy à Salesforce a été un facteur décisif dans le choix de la solution.
"C'était beaucoup plus complexe [d'utiliser CanadaHelps], le lien direct entre Zeffy et Salesforce était essentiel."
De plus, la capacité de créer et d'intégrer facilement des formulaires s'est avérée essentielle, surtout pendant la pandémie. Comme de nombreux organismes, le Santropol Roulant a été contraint de limiter les collectes de fonds en personne au cours des deux dernières années. Heureusement, ils ont pu se rattraper avec leur campagne d'hiver et une communauté saine de donateurs réguliers facilitée par Zeffy.
Les membres de la communauté du Santropol Roulant ont également commencé à créer leurs propres campagnes d'entraide, ce qui a permis aux gens de recueillir des fonds pour le Santropol Roulant à partir de leurs propres réseaux et communautés. Un exemple mémorable est venu de l'intérieur de l'organisme, lorsqu'un membre du conseil d'administration a terminé un marathon en lederhosen afin de recueillir des fonds pour leur fonctionnement. Bien qu'il ne soit pas en mesure de fonctionner normalement, l'organisme a pu fournir les mêmes services essentiels qu'auparavant.
Résultats
Grâce à Zeffy, Santropol Roulant a récolté 18 000 $ de plus que l'objectif initial de sa campagne de financement, tout en économisant 3 300 $ en frais de transaction.
Après plus de deux ans et plusieurs campagnes réussies, le Santropol Roulant a économisé plus de 7000 $ avec Zeffy.
"Zeffy nous a beaucoup aidés et je continuerai à en parler à d'autres organisations.
Actuellement, l'organisme cherche à élargir son cercle de donateurs mensuels (le travail d'un gestionnaire de collecte de fonds n'est jamais terminé !) et à planifier son assemblée générale annuelle et sa célébration communautaire à la fin du mois de mars. Si vous souhaitez en savoir plus sur les initiatives du Santropol Roulant ou soutenir l'organisme, vous pouvez le faire ICI .