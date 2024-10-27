Qu'est-ce qu'un plan d'affaires pour un organisme à but non lucratif ?

En termes simples, un plan d'affaires pour un organisme à but non lucratif est la feuille de route de votre organisation vers le succès. Il s'agit d'un document complet qui décrit les objectifs, les stratégies et les plans d'action de votre organisation pour réaliser sa mission. Tout comme un GPS vous guide jusqu'à votre destination, un plan d'affaires bien conçu guide votre organisation vers sa vision d'un monde meilleur.

Ai-je besoin d'un plan d'affaires pour les organisations à but non lucratif ?

Un plan d'affaires pour une organisation à but non lucratif est plus qu'un simple outil supplémentaire, c'est un élément essentiel de toute organisation à but non lucratif. Un plan d'affaires :

Guide votre organisation : Un plan d'affaires à but non lucratif sert de boussole à votre organisation et vous guide vers vos objectifs. Il clarifie ce que vous voulez accomplir et comment vous y parviendrez. Sans plan, vous êtes comme un navire à la dérive en mer, sans direction et vulnérable aux caprices des vagues.

Faciliter la stratégie : Un plan bien conçu aide les organisations à but non lucratif à prendre des décisions éclairées sur l'affectation des ressources, l'élaboration de programmes, les stratégies de collecte de fonds, etc.

Promouvoir la responsabilité : Lorsque les donateurs, les bénévoles et les membres de la communauté investissent leur temps, leur argent et leur confiance dans votre organisation, ils veulent savoir que leurs efforts ne sont pas gaspillés. Un plan d'affaires pour un organisme à but non lucratif démontre votre engagement à obtenir des résultats et vous oblige à rendre des comptes aux parties prenantes. C'est votre promesse de remplir votre mission et d'avoir un impact significatif dans le monde.

Favorise la durabilité : Les ralentissements économiques, les changements dans l'opinion publique et l'évolution des besoins de la communauté peuvent tous avoir un impact sur la capacité de votre organisation à prospérer. Un plan d'affaires pour les organisations à but non lucratif vous aide à anticiper et à relever ces défis, garantissant ainsi la résilience et la viabilité à long terme de votre organisation.

Financement et acquisition de ressources : Un plan d'entreprise bien conçu est essentiel pour attirer et obtenir des financements. Il démontre aux donateurs potentiels, aux bailleurs de fonds et aux partenaires que votre organisation est bien organisée, stratégique et capable d'utiliser efficacement les ressources pour accomplir sa mission.

Alignement des parties prenantes : Le plan permet de s'assurer que toutes les parties prenantes - membres du conseil d'administration, personnel, bénévoles et sympathisants - s'accordent sur l'orientation et les priorités de l'organisation. Cette compréhension commune favorise la cohésion et la concentration des efforts.

Le guide en 10 étapes de la rédaction d'un plan d'affaires pour les organisations à but non lucratif

L'élaboration d'un plan d'affaires pour votre organisation à but non lucratif est une étape cruciale vers le succès. Ce guide complet vous guidera à travers chaque étape et vous fournira des idées et des conseils pratiques pour vous aider à créer un plan solide qui placera votre organisation sur la voie du succès.

Étape 1 : Clarifier votre mission

Votre mission et votre vision sont le cœur et l'âme de votre association. Commencez par définir votre mission - ce que vous faites et pourquoi c'est important. Ensuite, articulez votre énoncé de vision, en décrivant l'avenir que vous aspirez à créer. Soyez concis, convaincant et précis.

Réunissez votre équipe et faites un remue-méninges pour affiner vos énoncés de mission et de vision. Réfléchissez à ce qui distingue votre organisation et à la manière dont vous envisagez de faire la différence.

Étape 2 : Procéder à une évaluation des besoins

Il est essentiel de comprendre les besoins de votre communauté ou de votre public cible pour concevoir des programmes et des services efficaces. Effectuez des recherches approfondies, dialoguez avec les parties prenantes et recueillez des données afin d'identifier les problèmes les plus urgents que vous souhaitez résoudre.

Pour ce faire, créez une enquête d'évaluation des besoins ou menez des entretiens avec des membres de la communauté, des partenaires et des experts. Analysez les données afin de classer par ordre de priorité les besoins les plus importants auxquels votre organisation peut répondre.

Étape 3 : Définir vos objectifs

Fixez des objectifs clairs et mesurables qui correspondent à votre mission et répondent aux besoins identifiés. Décomposez chaque but en objectifs spécifiques, en décrivant les mesures que vous prendrez pour les atteindre. Utilisez les critères SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps) pour vous assurer que vos objectifs sont réalistes et réalisables.

Organisez un atelier de définition d'objectifs avec votre équipe pour réfléchir à des objectifs et les classer par ordre de priorité. Utilisez un cadre de définition des objectifs comme les OKR (objectifs et résultats clés) pour garantir l'alignement et la responsabilisation.

Étape 4 : Définir les grandes lignes de vos programmes

Décrivez les programmes et les services que votre association offrira pour répondre aux besoins identifiés. Définissez les objectifs, les activités, le public cible et les résultats attendus de chaque programme. Réfléchissez à la manière dont vos programmes se complèteront et travailleront ensemble pour réaliser votre mission globale.

Étape 5 : Élaborer un plan de marketing et de sensibilisation

Élaborer un plan de marketing et de sensibilisation pour faire connaître votre organisation et attirer des sympathisants, des bénévoles et des bénéficiaires. Définissez votre public cible, vos messages, vos canaux et vos tactiques pour atteindre et engager les principales parties prenantes.

Pour ce faire, procédez à une analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités, menaces) afin d'évaluer les capacités de votre organisation en matière de marketing et de sensibilisation. Élaborez un calendrier de marketing avec des étapes et des campagnes clés pour guider vos efforts.

Étape 6 : Établir un plan financier

Élaborer un budget détaillé et des projections financières pour votre association. Identifiez les sources de revenus potentielles, telles que les subventions, les dons, les événements de collecte de fonds, les cotisations des membres et les revenus gagnés. Estimez les dépenses liées au personnel, aux programmes, aux opérations et aux frais généraux.

Bien que chaque organisation et chaque plan d'affaires à but non lucratif soient différents, la plupart d'entre eux incluent des informations sur les états financiers, comme le rapport annuel :

Tableau des flux de trésorerie

Compte de résultat

Étape 7 : Établir une structure de gouvernance et de gestion

Définir la structure organisationnelle de votre association, y compris les rôles de direction, le conseil d'administration, les postes du personnel et la gestion des bénévoles. Clarifiez les responsabilités, les processus de prise de décision et les lignes d'autorité afin de garantir une gouvernance et une gestion efficaces.

Action : Révisez et mettez à jour vos statuts, politiques et procédures afin de refléter les besoins et les objectifs actuels de votre organisation. Organisez des séances d'orientation et de formation à l'intention des membres du conseil d'administration afin qu'ils comprennent leur rôle et leurs responsabilités.

Étape 8 : Examiner les risques

Identifier les risques et les défis potentiels qui pourraient avoir un impact sur la capacité de votre organisation à atteindre ses objectifs. Élaborez des stratégies pour atténuer ces risques et assurer la viabilité de votre organisation. Tenez compte des risques liés au financement, aux opérations, à la conformité juridique, à la réputation et aux facteurs externes.

Étape 9 : Suivi et évaluation

Mettre en place des systèmes de suivi et d'évaluation de l'efficacité de vos programmes et opérations. Définissez des indicateurs clés de performance (ICP) et des mesures pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation de vos objectifs. Révisez et mettez à jour régulièrement votre plan d'entreprise en fonction du retour d'information et des résultats.

Étape 10 : Communiquer votre plan

Partagez votre plan d'affaires avec les parties prenantes, y compris les membres du conseil d'administration, le personnel, les bénévoles, les donateurs, les partenaires et la communauté. Sollicitez des commentaires, suscitez l'adhésion et encouragez la collaboration en vue de la réalisation de la mission et de la vision de votre organisation. Utilisez divers canaux et plateformes de communication pour tenir les parties prenantes informées et engagées.

Pour ce faire, vous pouvez organiser un événement de lancement ou une réunion publique pour présenter votre plan d'entreprise aux parties prenantes et répondre à leurs questions. Élaborez un plan de communication pour garantir la cohérence des messages et des mises à jour sur tous les canaux.

Éléments essentiels d'un plan d'affaires pour un organisme à but non lucratif

Mission et vision: Les énoncés de mission et de vision constituent le fondement du plan d'affaires d'une organisation à but non lucratif. La déclaration de mission décrit succinctement la raison d'être et les principaux objectifs de l'organisation, en répondant à la question "Pourquoi existons-nous ?". Elle doit être claire, concise et inspirante. La déclaration de vision, quant à elle, dépeint l'avenir que l'organisation souhaite créer. Ensemble, ces déclarations guident la prise de décision, façonnent la culture de l'organisation et inspirent les parties prenantes. Ils doivent être soigneusement rédigés pour refléter les valeurs et les aspirations à long terme de l'organisation, et servir de rappel constant de son objectif et de sa direction.

Analyse de la concurrence et du marché : Inclure une vue d'ensemble des organisations ou services similaires dans le domaine de l'organisation, en soulignant comment l'organisation se différencie et en identifiant les opportunités de collaboration potentielles.

Technologie et infrastructure : Créez un plan pour les outils technologiques et l'infrastructure physique nécessaires pour soutenir les opérations de l'association, y compris tout plan de mise à niveau ou d'expansion future.

Stratégie de collecte de fonds : Bien qu'elle soit abordée dans le plan financier, une section consacrée aux stratégies de collecte de fonds pourrait fournir des plans plus détaillés pour l'acquisition et la fidélisation des donateurs, ainsi que pour la diversification des sources de financement.

Juridique et conformité : Une vue d'ensemble des exigences juridiques pertinentes, des besoins en matière de conformité réglementaire et de la manière dont l'organisation prévoit de les satisfaire.

Calendrier et étapes : Un calendrier clair des principales étapes et des principaux objectifs de l'organisation, permettant de suivre les progrès et de maintenir la responsabilité.

Planification de la relève : Stratégies de transition de la direction et garantie de la continuité de l'organisation en cas de changement de personnel clé.

Partenariats et collaborations : Un aperçu des partenariats existants ou prévus avec d'autres organisations, entreprises ou entités gouvernementales qui peuvent aider l'association à accomplir sa mission plus efficacement.

Évaluation des besoins: Une évaluation approfondie des besoins permet d'identifier et de hiérarchiser les lacunes dans les services ou les besoins non satisfaits au sein de la communauté cible. Elle fait appel à des méthodes de recherche telles que les enquêtes, les groupes de discussion et l'analyse des données. L'évaluation démontre l'engagement de l'organisation à prendre des décisions fondées sur des données probantes et justifie ses programmes et services en les reliant clairement aux besoins identifiés de la communauté.

Programmes et services: Cette section détaille les activités spécifiques que l'association entreprendra pour remplir sa mission. Elle doit décrire les objectifs de chaque programme, le public cible, la stratégie de mise en œuvre et les résultats escomptés. Expliquez comment ces programmes s'inscrivent dans la mission de l'organisation et complètent les services communautaires existants. Incluez des plans d'évaluation et d'amélioration des programmes afin de démontrer votre engagement à l'égard de l'efficacité.

Plan de marketing: Décrire les stratégies visant à sensibiliser, à attirer les donateurs et les bénévoles et à atteindre les bénéficiaires. Il peut s'agir d'engagement sur les médias sociaux, de marketing de contenu, d'événements et de partenariats communautaires. Identifiez votre marché cible et votre (vos) public(s), ainsi que des approches adaptées à chacun d'entre eux. Tenez compte des considérations relatives à l'image de marque afin d'assurer la cohérence des messages sur toutes les plateformes et à tous les points de contact.

Plan financier: Présenter des projections budgétaires détaillées pour 3 à 5 ans, en indiquant les recettes et les dépenses prévues pour les activités quotidiennes. Inclure les diverses sources de financement et les pratiques de gestion financière. Indiquez les plans pour constituer des réserves financières et assurer la viabilité à long terme. Cette section démontre la viabilité et la responsabilité financière de l'association.

Gouvernance et gestion: Décrire la structure organisationnelle, y compris le conseil d'administration, la direction générale et les postes clés du personnel. Décrivez les rôles, les responsabilités et les processus de prise de décision. Inclure les politiques de recrutement, de formation et d'évaluation du conseil d'administration. Aborder la gestion des bénévoles et les politiques de ressources humaines afin de démontrer l'engagement en faveur d'un leadership efficace et de la transparence.

Gestion des risques: Identifier les risques financiers, opérationnels, juridiques et de réputation potentiels. Pour chaque risque, décrivez les stratégies d'atténuation ou de gestion, telles que les polices d'assurance, les plans d'urgence ou les programmes de formation du personnel. Cette approche proactive renforce la confiance des parties prenantes et la résilience de l'organisation.

Suivi et évaluation: Décrire les indicateurs clés de performance (ICP) et les paramètres permettant de mesurer la réussite. Décrire les systèmes de collecte, d'analyse et de communication des données. Expliquer comment les résultats de l'évaluation éclaireront la prise de décision et favoriseront l'amélioration, en démontrant l'engagement en faveur de la responsabilité et de l'efficacité.

Communication et engagement: Décrire les stratégies de diffusion du plan d'entreprise et d'engagement des parties prenantes. Incluez des mécanismes de rapports réguliers, des événements d'engagement et des canaux de retour d'information. Cela souligne l'engagement de l'association en faveur de la transparence et de la collaboration, ce qui est essentiel pour instaurer la confiance et le soutien.

Résumé: donnez un aperçu concis de l'ensemble du plan, en soulignant les points clés de chaque section. Saisissez l'essence de la mission de l'organisation, sa proposition de valeur unique, ses principaux objectifs et ses stratégies. Ce résumé convaincant doit interpeller le lecteur et l'inciter à approfondir le plan dans son intégralité.

Modèle de plan d'affaires pour les organisations à but non lucratif

1. Résumé exécutif

Déclaration de mission : [Décrivez brièvement la mission et la vision de votre association].

Objectifs : [Énumérez les principaux objectifs que votre association vise à atteindre].

Stratégies : [Résumez les stratégies et les tactiques que votre association utilisera pour atteindre ses objectifs].

Aperçu financier : [Donnez un aperçu des projections financières et des besoins de financement de votre association].

2. Description de l'organisation

Déclaration de mission : [Indiquez la mission de votre association].

Déclaration de vision : [Décrivez la vision de votre association pour l'avenir].

Historique : [Décrivez brièvement l'histoire et les antécédents de votre association].

Structure juridique : [Précisez la structure juridique de votre association (par exemple, le statut 501(c)(3))].

Gouvernance : [Décrivez la structure de gouvernance de votre association, y compris le conseil d'administration et l'équipe de direction].

3. Évaluation des besoins

Besoins de la communauté : [Identifiez les besoins de la communauté ou du public cible auquel s'adresse votre association].

Données et recherches : [Fournir des données et des recherches à l'appui des besoins identifiés].

Impact du programme : [Expliquez comment votre association répond aux besoins identifiés et l'impact de ses programmes].

4. Programmes et services

Description des programmes : [Décrivez les programmes et les services offerts par votre association, y compris les buts, les objectifs et les résultats].

Modèles logiques : [Inclure les modèles logiques ou les diagrammes de la théorie du changement pour chaque programme].

5. Plan de marketing et de sensibilisation

Public cible : [Définissez le public cible de votre association].

Messages : [Décrivez les stratégies de communication et de marque de votre association].

Canaux de commercialisation : [Liste des canaux de marketing et des tactiques que vous utiliserez pour atteindre votre public cible].

6. Plan financier

Budget : [Fournissez un budget détaillé pour votre association, y compris les revenus et les dépenses].

Projections financières : [Inclure les projections financières pour les trois à cinq prochaines années].

Sources de revenus : [Identifier les sources de revenus potentielles, telles que les subventions, les dons et les événements de collecte de fonds].

7. Gouvernance et gestion

Structure organisationnelle : [Décrivez la structure organisationnelle de votre association, y compris le conseil d'administration, les postes du personnel et la gestion des bénévoles].

Rôles et responsabilités : [Clarifier les rôles et les responsabilités des membres du conseil d'administration, du personnel et des bénévoles].

8. Gestion des risques

Identification des risques : [Identifier les risques et les défis potentiels qui pourraient avoir un impact sur les activités de votre association].

Atténuation des risques : [Élaborer des stratégies pour atténuer les risques identifiés et assurer la pérennité de votre association].

9. Suivi et évaluation

Indicateurs clés de performance : [Définissez des indicateurs clés de performance (ICP) et des mesures pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de votre association].

Cadre d'évaluation : [Établir un cadre d'évaluation pour évaluer l'efficacité et l'impact du programme].

10. Communication et engagement

Communication avec les parties prenantes : [Élaborer un plan de communication avec les parties prenantes afin de les tenir informées et de les impliquer].

Stratégies d'engagement : [Décrivez des stratégies pour impliquer les membres du conseil d'administration, le personnel, les bénévoles, les donateurs et la communauté dans le travail de votre association].

Plan d'affaires pour les organisations à but non lucratif FAQS

Comment créer une association à partir de rien ? La création d'une association à partir de rien nécessite une planification et une exécution minutieuses.

Pour créer une association à partir de rien, définissez votre mission, élaborez un plan d'affaires, formez un conseil d'administration et déposez une demande de constitution en société et de statut d'exonération fiscale. Faites des recherches sur votre cause, établissez des relations avec la communauté et créez une stratégie de financement. Mettre en œuvre des programmes, en les évaluant et en les adaptant en permanence en fonction des retours d'information.

Pour minimiser les coûts de démarrage, de nombreuses organisations à but non lucratif s'associent à des plateformes gratuites pour collecter des fonds. Ainsi, au fur et à mesure que l'organisation grandit, elle peut collecter des fonds sans payer de frais supplémentaires.

Comment gagner de l'argent en tant que propriétaire d'une association ? En tant que propriétaire d'une organisation à but non lucratif, vous ne profitez pas de l'organisation. Les associations réinvestissent les fonds excédentaires dans leur mission. Toutefois, vous pouvez recevoir un salaire raisonnable si vous occupez une fonction officielle, comme celle de directeur exécutif. Cette rémunération est fixée par le conseil d'administration en fonction de facteurs tels que la taille de l'organisation et vos qualifications. La principale récompense doit être la satisfaction d'avoir un impact positif, et non un gain financier.

