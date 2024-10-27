Comment Zeffy peut être gratuit ?
Qu'est-ce qu'un plan d'affaires pour un organisme à but non lucratif ?

trois hommes assis utilisant des ordinateurs portables et regardant un homme à côté d'un tableau blanc

En termes simples, un plan d'affaires pour un organisme à but non lucratif est la feuille de route de votre organisation vers le succès. Il s'agit d'un document complet qui décrit les objectifs, les stratégies et les plans d'action de votre organisation pour réaliser sa mission. Tout comme un GPS vous guide jusqu'à votre destination, un plan d'affaires bien conçu guide votre organisation vers sa vision d'un monde meilleur.

Ai-je besoin d'un plan d'affaires pour les organisations à but non lucratif ?

personne écrivant sur du papier blanc

Un plan d'affaires pour une organisation à but non lucratif est plus qu'un simple outil supplémentaire, c'est un élément essentiel de toute organisation à but non lucratif. Un plan d'affaires : 

Guide votre organisation : Un plan d'affaires à but non lucratif sert de boussole à votre organisation et vous guide vers vos objectifs. Il clarifie ce que vous voulez accomplir et comment vous y parviendrez. Sans plan, vous êtes comme un navire à la dérive en mer, sans direction et vulnérable aux caprices des vagues.

Faciliter la stratégie : Un plan bien conçu aide les organisations à but non lucratif à prendre des décisions éclairées sur l'affectation des ressources, l'élaboration de programmes, les stratégies de collecte de fonds, etc.

Promouvoir la responsabilité : Lorsque les donateurs, les bénévoles et les membres de la communauté investissent leur temps, leur argent et leur confiance dans votre organisation, ils veulent savoir que leurs efforts ne sont pas gaspillés. Un plan d'affaires pour un organisme à but non lucratif démontre votre engagement à obtenir des résultats et vous oblige à rendre des comptes aux parties prenantes. C'est votre promesse de remplir votre mission et d'avoir un impact significatif dans le monde.

Favorise la durabilité : Les ralentissements économiques, les changements dans l'opinion publique et l'évolution des besoins de la communauté peuvent tous avoir un impact sur la capacité de votre organisation à prospérer. Un plan d'affaires pour les organisations à but non lucratif vous aide à anticiper et à relever ces défis, garantissant ainsi la résilience et la viabilité à long terme de votre organisation.

Financement et acquisition de ressources : Un plan d'entreprise bien conçu est essentiel pour attirer et obtenir des financements. Il démontre aux donateurs potentiels, aux bailleurs de fonds et aux partenaires que votre organisation est bien organisée, stratégique et capable d'utiliser efficacement les ressources pour accomplir sa mission.

Alignement des parties prenantes : Le plan permet de s'assurer que toutes les parties prenantes - membres du conseil d'administration, personnel, bénévoles et sympathisants - s'accordent sur l'orientation et les priorités de l'organisation. Cette compréhension commune favorise la cohésion et la concentration des efforts.

Le guide en 10 étapes de la rédaction d'un plan d'affaires pour les organisations à but non lucratif

L'élaboration d'un plan d'affaires pour votre organisation à but non lucratif est une étape cruciale vers le succès. Ce guide complet vous guidera à travers chaque étape et vous fournira des idées et des conseils pratiques pour vous aider à créer un plan solide qui placera votre organisation sur la voie du succès.

Étape 1 : Clarifier votre mission 

Votre mission et votre vision sont le cœur et l'âme de votre association. Commencez par définir votre mission - ce que vous faites et pourquoi c'est important. Ensuite, articulez votre énoncé de vision, en décrivant l'avenir que vous aspirez à créer. Soyez concis, convaincant et précis.

Réunissez votre équipe et faites un remue-méninges pour affiner vos énoncés de mission et de vision. Réfléchissez à ce qui distingue votre organisation et à la manière dont vous envisagez de faire la différence.

Étape 2 : Procéder à une évaluation des besoins

Il est essentiel de comprendre les besoins de votre communauté ou de votre public cible pour concevoir des programmes et des services efficaces. Effectuez des recherches approfondies, dialoguez avec les parties prenantes et recueillez des données afin d'identifier les problèmes les plus urgents que vous souhaitez résoudre.

Pour ce faire, créez une enquête d'évaluation des besoins ou menez des entretiens avec des membres de la communauté, des partenaires et des experts. Analysez les données afin de classer par ordre de priorité les besoins les plus importants auxquels votre organisation peut répondre.

Étape 3 : Définir vos objectifs 

Fixez des objectifs clairs et mesurables qui correspondent à votre mission et répondent aux besoins identifiés. Décomposez chaque but en objectifs spécifiques, en décrivant les mesures que vous prendrez pour les atteindre. Utilisez les critères SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps) pour vous assurer que vos objectifs sont réalistes et réalisables.

Organisez un atelier de définition d'objectifs avec votre équipe pour réfléchir à des objectifs et les classer par ordre de priorité. Utilisez un cadre de définition des objectifs comme les OKR (objectifs et résultats clés) pour garantir l'alignement et la responsabilisation.

Étape 4 : Définir les grandes lignes de vos programmes 

Décrivez les programmes et les services que votre association offrira pour répondre aux besoins identifiés. Définissez les objectifs, les activités, le public cible et les résultats attendus de chaque programme. Réfléchissez à la manière dont vos programmes se complèteront et travailleront ensemble pour réaliser votre mission globale.

Étape 5 : Élaborer un plan de marketing et de sensibilisation

Élaborer un plan de marketing et de sensibilisation pour faire connaître votre organisation et attirer des sympathisants, des bénévoles et des bénéficiaires. Définissez votre public cible, vos messages, vos canaux et vos tactiques pour atteindre et engager les principales parties prenantes.

Pour ce faire, procédez à une analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités, menaces) afin d'évaluer les capacités de votre organisation en matière de marketing et de sensibilisation. Élaborez un calendrier de marketing avec des étapes et des campagnes clés pour guider vos efforts.

Étape 6 : Établir un plan financier

Élaborer un budget détaillé et des projections financières pour votre association. Identifiez les sources de revenus potentielles, telles que les subventions, les dons, les événements de collecte de fonds, les cotisations des membres et les revenus gagnés. Estimez les dépenses liées au personnel, aux programmes, aux opérations et aux frais généraux.

Bien que chaque organisation et chaque plan d'affaires à but non lucratif soient différents, la plupart d'entre eux incluent des informations sur les états financiers, comme le rapport annuel :

Étape 7 : Établir une structure de gouvernance et de gestion

Définir la structure organisationnelle de votre association, y compris les rôles de direction, le conseil d'administration, les postes du personnel et la gestion des bénévoles. Clarifiez les responsabilités, les processus de prise de décision et les lignes d'autorité afin de garantir une gouvernance et une gestion efficaces.

Action : Révisez et mettez à jour vos statuts, politiques et procédures afin de refléter les besoins et les objectifs actuels de votre organisation. Organisez des séances d'orientation et de formation à l'intention des membres du conseil d'administration afin qu'ils comprennent leur rôle et leurs responsabilités.

Étape 8 : Examiner les risques 

Identifier les risques et les défis potentiels qui pourraient avoir un impact sur la capacité de votre organisation à atteindre ses objectifs. Élaborez des stratégies pour atténuer ces risques et assurer la viabilité de votre organisation. Tenez compte des risques liés au financement, aux opérations, à la conformité juridique, à la réputation et aux facteurs externes.

Étape 9 : Suivi et évaluation 

Mettre en place des systèmes de suivi et d'évaluation de l'efficacité de vos programmes et opérations. Définissez des indicateurs clés de performance (ICP) et des mesures pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation de vos objectifs. Révisez et mettez à jour régulièrement votre plan d'entreprise en fonction du retour d'information et des résultats.

Étape 10 : Communiquer votre plan 

Partagez votre plan d'affaires avec les parties prenantes, y compris les membres du conseil d'administration, le personnel, les bénévoles, les donateurs, les partenaires et la communauté. Sollicitez des commentaires, suscitez l'adhésion et encouragez la collaboration en vue de la réalisation de la mission et de la vision de votre organisation. Utilisez divers canaux et plateformes de communication pour tenir les parties prenantes informées et engagées.

Pour ce faire, vous pouvez organiser un événement de lancement ou une réunion publique pour présenter votre plan d'entreprise aux parties prenantes et répondre à leurs questions. Élaborez un plan de communication pour garantir la cohérence des messages et des mises à jour sur tous les canaux.

Éléments essentiels d'un plan d'affaires pour un organisme à but non lucratif

Modèle de plan d'affaires pour les organisations à but non lucratif

1. Résumé exécutif

2. Description de l'organisation

3. Évaluation des besoins

4. Programmes et services

5. Plan de marketing et de sensibilisation

6. Plan financier

7. Gouvernance et gestion

8. Gestion des risques

9. Suivi et évaluation

10. Communication et engagement

Plan d'affaires pour les organisations à but non lucratif FAQS

La création d'une association à partir de rien nécessite une planification et une exécution minutieuses.
Pour créer une association à partir de rien, définissez votre mission, élaborez un plan d'affaires, formez un conseil d'administration et déposez une demande de constitution en société et de statut d'exonération fiscale. Faites des recherches sur votre cause, établissez des relations avec la communauté et créez une stratégie de financement. Mettre en œuvre des programmes, en les évaluant et en les adaptant en permanence en fonction des retours d'information.
Pour minimiser les coûts de démarrage, de nombreuses organisations à but non lucratif s'associent à des plateformes gratuites pour collecter des fonds. Ainsi, au fur et à mesure que l'organisation grandit, elle peut collecter des fonds sans payer de frais supplémentaires.

En tant que propriétaire d'une organisation à but non lucratif, vous ne profitez pas de l'organisation. Les associations réinvestissent les fonds excédentaires dans leur mission. Toutefois, vous pouvez recevoir un salaire raisonnable si vous occupez une fonction officielle, comme celle de directeur exécutif. Cette rémunération est fixée par le conseil d'administration en fonction de facteurs tels que la taille de l'organisation et vos qualifications. La principale récompense doit être la satisfaction d'avoir un impact positif, et non un gain financier.

Les logiciels de gestion des donateurs et de collecte de fonds soutiennent la planification stratégique en fournissant des informations fondées sur des données relatives au comportement des donateurs, aux habitudes de dons et à l'efficacité des campagnes. Ces outils permettent d'analyser les taux de fidélisation, d'optimiser les efforts de sensibilisation et de mener des campagnes ciblées. Ils rationalisent les tâches administratives, libérant ainsi des ressources pour les activités principales. Grâce à des fonctionnalités telles que l'analyse prédictive, ces systèmes aident les organisations à but non lucratif à prévoir les tendances et à prendre des décisions éclairées qui s'alignent sur les objectifs à long terme, améliorant ainsi l'impact et la viabilité de l'organisation.

Rédigé par
François de Kerret

