Les organisations à but non lucratif ont une occasion unique d'améliorer leur portée et leur impact grâce à des articles promotionnels (swag) et à des marchandises vendables (merch). Alors que le swag fait généralement référence à des articles promotionnels gratuits utilisés pour faire connaître une marque, les marchandises sont vendues pour collecter des fonds. Les deux jouent un rôle crucial dans les stratégies de marketing et de collecte de fonds des organisations à but non lucratif.

Ces dernières années, les stratégies promotionnelles des organisations à but non lucratif ont évolué et ne se limitent plus à de simples t-shirts et gobelets. Les organisations utilisent désormais une gamme variée d'articles créatifs et personnalisés pour attirer les sympathisants et stimuler les efforts de collecte de fonds.

Ce guide explore les différentes options de marchandises disponibles pour les organisations à but non lucratif. Au fil de votre lecture, vous apprendrez à choisir les bons produits et à commercialiser vos articles.

Table des matières

Qu'est-ce que le swag associatif ?

Produits les plus recommandés pour les marchandises à but non lucratif

Comment choisir le bon swag pour votre organisation à but non lucratif ?

7 idées pour emballer le matériel de votre association

Dernières réflexions sur les marchands à but non lucratif

FAQ sur les marchandises à but non lucratif

Qu'est-ce que le swag associatif ?

Les organisations à but non lucratif utilisent à la fois des objets publicitaires et des marchandises pour promouvoir leur cause et générer du soutien. Bien que ces termes soient souvent utilisés de manière interchangeable, ils servent des objectifs légèrement différents :

Swag : Articles promotionnels gratuits utilisés pour accroître la notoriété de la marque et engager les partisans.

: Articles promotionnels gratuits utilisés pour accroître la notoriété de la marque et engager les partisans. Marchandises (Merch) : Produits vendus pour collecter des fonds et soutenir l'organisation

: Produits vendus pour collecter des fonds et soutenir l'organisation Produits gratuits: Articles gratuits offerts lors d'événements ou comme cadeaux de remerciement.

Le swag et les marchandises jouent un rôle crucial dans la sensibilisation et le soutien à la mission de votre association. Lorsque les gens portent ou utilisent ces articles, ils deviennent des publicités ambulantes, créant un sentiment de communauté autour de votre cause.

Les produits gratuits, autre terme que vous rencontrerez peut-être, sont des articles offerts à titre gracieux lors d'événements ou comme cadeaux de remerciement. Offrir des articles de marque sous forme de cadeaux permet de remercier votre équipe de bénévoles et de donateurs, de reconnaître leur contribution et de maintenir leur engagement.

Pour maximiser l'impact de vos articles, pensez à les personnaliser en y ajoutant le nom des destinataires. Cette touche personnelle peut donner aux sympathisants le sentiment d'être appréciés et les inciter à continuer à s'impliquer dans votre organisation.

En utilisant stratégiquement des objets publicitaires, des marchandises et des cadeaux, les organisations à but non lucratif peuvent créer un moyen amusant et efficace d'impliquer les gens et de les enthousiasmer pour leur cause, tout en générant un soutien et des revenus supplémentaires.

Les 3 options les plus recommandées pour les marchandises à but non lucratif

1. Produits personnalisés populaires

Des produits promotionnels personnalisés, conçus pour un usage pratique, peuvent considérablement accroître la visibilité de votre association.

Les articles tels que les tapis de souris personnalisés, les agendas de bureau, les couvertures et les coussins servent à des fonctions quotidiennes tout en gardant le logo et le message de votre organisation à l'esprit des sympathisants.

2. Des options commerciales avantageuses

Pour une marchandise rentable, pensez aux blocs-notes et aux notes autocollantes personnalisés. Ces articles pratiques sont économiques et utiles pour les tâches quotidiennes.

Les sacs à provisions réutilisables sont une autre option économique, qui favorise la durabilité environnementale tout en offrant une visibilité à long terme à votre association.

Les calendriers de marque offrent une visibilité tout au long de l'année à un coût raisonnable, en présentant chaque mois la mission et les activités de votre organisation.

3. Éléments à fort impact

Pour faire une impression durable, optez pour des bouteilles d'eau élégantes et durables qui s'alignent sur les valeurs écologiques tout en augmentant la visibilité.

Les journaux personnalisés constituent un outil utile pour les sympathisants tout en renforçant subtilement la présence de votre organisation. Ils constituent un moyen pratique de prendre des notes lors d'événements ou de réunions liés à votre cause, ce qui permet à votre organisation non lucrative de rester dans les esprits.

Les sacs fourre-tout élégants sont polyvalents, rentables et offrent un large espace pour le marquage, ce qui les rend idéaux pour sensibiliser le public et mettre en valeur le message de votre organisation à but non lucratif.

Comment choisir le bon swag pour votre organisation à but non lucratif ?

Pour choisir le bon article, il faut d'abord comprendre son public. Déterminez si vos destinataires sont des donateurs, des bénévoles, des bénéficiaires ou des membres de la communauté, et choisissez des articles qui correspondent à leurs intérêts et à leurs valeurs.

Lors de la sélection des marchandises, donnez la priorité à la qualité et à la durabilité. Les articles de haute qualité et respectueux de l'environnement donnent une meilleure impression, durent plus longtemps et démontrent votre engagement en faveur de la responsabilité environnementale. Cette approche permet en fin de compte de réaliser des économies et de s'aligner sur les valeurs des sympathisants.

Tenez compte du contexte dans lequel vous distribuerez vos articles. Les marchandises destinées aux organisations à but non lucratif se répartissent généralement en quatre catégories, en fonction du type d'événement ou de campagne :

Articles spécifiques à l'événement : Choisissez des produits qui correspondent au thème de l'événement, tels que des accessoires saisonniers ou des articles de marque essentiels comme des bouteilles d'eau et des t-shirts.

: Choisissez des produits qui correspondent au thème de l'événement, tels que des accessoires saisonniers ou des articles de marque essentiels comme des bouteilles d'eau et des t-shirts. Produits de collecte de fonds : Proposez des articles attrayants et achetables, tels que des sacs fourre-tout uniques, des vêtements personnalisés ou des accessoires à thème, afin d'encourager les dons et l'engagement.

: Proposez des articles attrayants et achetables, tels que des sacs fourre-tout uniques, des vêtements personnalisés ou des accessoires à thème, afin d'encourager les dons et l'engagement. Appréciation des bénévoles : Mettez l'accent sur des articles pratiques et utiles tels que des trousses à outils, des bouteilles d'eau ou des badges personnalisés pour montrer votre reconnaissance et soutenir le travail des bénévoles.

: Mettez l'accent sur des articles pratiques et utiles tels que des trousses à outils, des bouteilles d'eau ou des badges personnalisés pour montrer votre reconnaissance et soutenir le travail des bénévoles. Matériel de campagne de sensibilisation: Choisissez des articles qui diffusent facilement votre message, comme des aimants personnalisés, des brochures d'information ou des articles portables avec des appels à l'action clairs.

7 idées pour emballer le matériel de votre association

1. Boîtes imprimées sur mesure

Convient pour : Les événements majeurs de collecte de fonds, les paquets de remerciement aux donateurs

Les boîtes imprimées sur mesure sont idéales pour les articles de grande taille tels que les vêtements, les tasses ou les coffrets cadeaux. Vous pouvez concevoir ces boîtes avec le logo, les couleurs et les messages de votre association.

L'attrait visuel de ces boîtes personnalisées peut créer une expérience mémorable pour le destinataire et contribuer à renforcer l'identité de votre organisation à but non lucratif.

2. Des enveloppes respectueuses de l'environnement

Convient pour : Campagnes de sensibilisation à l'environnement

L'utilisation d'emballages écologiques est un excellent choix pour les organisations à but non lucratif qui se concentrent sur la conservation de l'environnement et le développement durable. En choisissant d'utiliser des emballages durables, vous démontrez à vos sympathisants votre engagement en matière de responsabilité environnementale.

Le papier kraft recyclé ou la cellophane sont quelques exemples de ce type d'emballage. Un emballage écologique est idéal pour les petits articles tels que les autocollants ou les boutons.

3. Enveloppes matelassées

Convient à : Tous les types d'événements et de campagnes de collecte de fonds

Utilisez des enveloppes matelassées pour les articles délicats tels que les bijoux ou les accessoires technologiques.

Elles constituent un bon choix car elles protègent tout en étant rentables. Embellissez vos enveloppes avec un autocollant ou une étiquette personnalisée pour mettre en valeur l'identité de votre marque.

4. Tubes en carton

Convient pour : Expositions d'art, ateliers éducatifs

Les tubes en carton sont idéaux pour l'emballage d'articles enroulés tels que des affiches, des œuvres d'art ou des brochures éducatives.

Ils offrent une protection et peuvent être marqués avec des étiquettes ou des dessins personnalisés. Si votre association possède un musée, nous vous recommandons vivement d'utiliser ce type d'emballage pour distribuer vos marchandises.

5. Pochettes en toile

Convient pour : Campagnes de sensibilisation, ateliers éducatifs

Une pochette en toile est un petit sac à fermeture éclair à la fois polyvalent et réutilisable, idéal pour contenir des objets tels que des petits gadgets, des accessoires ou des articles promotionnels.

Pensez à personnaliser ces pochettes avec le logo de votre association car cela ajoute une touche personnelle et augmente la valeur perçue de la marchandise à l'intérieur.

6. Manchons en plastique transparent

Convient pour : Campagnes éducatives

Utilisez des pochettes en plastique transparent pour des articles tels que des signets, des brochures d'information ou de petits imprimés, car elles sont abordables et pratiques. Elles protègent la marchandise tout en la rendant visible, ce qui permet à vos sympathisants de voir exactement ce qu'ils reçoivent.

Lors de l'emballage, incluez une carte de marque pour fournir un contexte supplémentaire sur votre association et encourager un meilleur engagement.

7. Boîtes personnalisées

Convient pour : Galas de charité

Les boîtes personnalisées sont des conteneurs cylindriques conçus pour contenir et protéger des objets tels que des certificats de reconnaissance spéciaux pour les donateurs, les bénévoles ou les partenaires, des bougies de marque et des boîtes à outils pratiques.

Ces contenants polyvalents offrent une façon unique et élégante de présenter les marchandises ou les prix de votre association lors d'événements formels.

Dernières réflexions sur les marchands à but non lucratif

Pour choisir la bonne marchandise pour votre organisation à but non lucratif, vous devez comprendre votre public, vous aligner sur votre mission et donner la priorité à la qualité. Des articles efficaces peuvent augmenter les revenus, accroître la notoriété et renforcer l'engagement des supporters.

Pour renforcer la croissance de votre association et vendre vos produits, explorez le créateur de boutique en ligne 100 % gratuit de Zeffy. Nos idées et nos outils peuvent vous aider à intégrer les marchandises dans une stratégie de sensibilisation plus large et plus efficace pour votre association.

FAQ sur les marchandises à but non lucratif

Où puis-je distribuer ces cadeaux promotionnels ? Votre marchandise peut être distribuée lors de conférences ou sur un stand d'exposition, car ces événements offrent à votre organisation des possibilités de mise en réseau. Les réunions communautaires constituent également de bons endroits pour la distribution de marchandises. Les galas de campagne de collecte de fonds, les écoles et les collèges constituent d'autres centres de distribution populaires. Nous vous recommandons de les distribuer dans des lieux très fréquentés tels que les centres commerciaux ou les parcs. Cela permet d'accroître la visibilité. Un cadeau en ligne sur les plateformes de médias sociaux est une autre option efficace pour les organisations qui ont des magasins à but non lucratif.

Quel type de swag dois-je utiliser pour un événement caritatif ? Envisagez d'utiliser ces options populaires : Articles réutilisables : Bouteilles d'eau de marque, sacs fourre-tout ou tasses à café

: Bouteilles d'eau de marque, sacs fourre-tout ou tasses à café Produits portables : T-shirts, chapeaux et bracelets portant le logo de votre organisation caritative ou un slogan accrocheur.

: T-shirts, chapeaux et bracelets portant le logo de votre organisation caritative ou un slogan accrocheur. Papeterie : Cahiers, stylos et calendriers

: Cahiers, stylos et calendriers En-cas sains: Des en-cas de marque ou des barres énergétiques, en particulier si votre événement comprend des activités physiques.