Naviguer dans le monde complexe des exonérations de la taxe sur les ventes pour les organisations à but non lucratif peut s'avérer décourageant. Si le statut 501(c)(3) exonère les organisations de l'impôt fédéral sur le revenu, les exonérations de la taxe sur les ventes varient considérablement d'un État à l'autre.
Il est essentiel de comprendre ces nuances pour que les organisations à but non lucratif puissent maximiser leurs ressources financières et rester en conformité avec la loi. Ce guide se penche sur les subtilités des exonérations de la taxe de vente pour les organisations à but non lucratif, en abordant les critères d'éligibilité, les processus de demande et les scénarios les plus courants.
Que vous soyez une nouvelle association ou que vous cherchiez à optimiser votre stratégie fiscale, cette vue d'ensemble vous aidera à comprendre les exonérations de la taxe de vente et leur impact sur la comptabilité de votre organisation.
Table des matières
Que signifie la taxe sur les ventes pour les organisations à but non lucratif ?
Conditions d'éligibilité à l'exonération de la taxe sur les ventes
Scénarios courants d'exonération de la taxe sur les ventes pour les organisations à but non lucratif
Quand les organisations à but non lucratif doivent-elles payer la taxe sur les ventes ?
Tableau des exonérations de la taxe de vente pour les organisations à but non lucratif, État par État
Réflexions finales sur l'exonération de la taxe sur les ventes des organisations à but non lucratif
FAQ sur l'exonération de la taxe sur les ventes des organisations à but non lucratif
La taxe sur les ventes est une taxe basée sur un pourcentage ajouté au prix des biens et des services au moment de l'achat. Les consommateurs paient généralement cette taxe, tandis que les entreprises la collectent et la reversent à l'État et aux autorités locales. Pour les organisations à but non lucratif, il est essentiel de comprendre la taxe sur les ventes, car elle affecte à la fois leurs achats et leurs ventes.
Si le statut 501(c)(3) exonère les organisations de l'impôt fédéral sur le revenu, les exonérations de la taxe sur les ventes varient d'un État à l'autre. Certains États offrent de larges exonérations pour certaines catégories d'organisations à but non lucratif, tandis que d'autres accordent une exonération limitée ou conditionnelle. Le Delaware, le Montana, le New Hampshire et l'Oregon n'imposent aucune taxe sur les ventes.
Les organisations à but non lucratif doivent s'y retrouver dans ces règles spécifiques à l'État pour maximiser leurs ressources financières et rester en conformité.
Pour obtenir l'exonération de la taxe sur les ventes, il est essentiel d'obtenir le statut d'organisation à but non lucratif 501(c)(3) en vertu de l'Internal Revenue Code (IRC) dans la plupart des États. Vous devrez présenter la lettre de détermination pour apporter la preuve légitime de votre statut d'organisation à but non lucratif et bénéficier d'une exonération.
Pour d'autres types d'organisations à but non lucratif, la taxe de vente de l'État est beaucoup moins certaine et nécessite un examen minutieux des réglementations fiscales de chaque État.
Dans certains États, la reconnaissance par l'IRS peut ne pas suffire à exonérer une organisation de la taxe sur les ventes. Votre organisation doit être enregistrée en tant qu'organisation à but non lucratif dans l'État où elle demande l'exonération.
Vous devez également demander un certificat d'exonération de la taxe sur les ventes dans votre État. Pour ce faire, vous devez soumettre le formulaire spécifique à votre État, accompagné de tous les documents justificatifs suivants ou de certains d'entre eux :
Une redevance est rarement demandée et la demande est simple. Certains États, comme le Maryland, la Floride ou la Virginie, exigent un renouvellement tous les cinq ans.
Les organisations à but non lucratif opérant dans un seul État doivent demander l'exonération de la taxe sur les ventes dans cet État. Les grandes organisations qui mènent des actions caritatives dans plusieurs États auront intérêt à obtenir une exonération de la taxe sur les ventes dans chacun d'eux.
Ces organisations à but non lucratif peuvent utiliser le certificat d'exemption de l'accord simplifié relatif à la taxe sur l'utilisation des ventes (SSUTA-COE).
Le formulaire SSUTA-COE simplifie la collecte et la déclaration de la taxe sur les ventes, ainsi que les demandes d'exonération dans différents États. Bien que le formulaire SSUTA-COE simplifie la paperasserie pour les organisations à but non lucratif, il ne constitue pas une solution complète. Les organisations à but non lucratif doivent toujours :
Ce formulaire ne remplace pas la nécessité de comprendre et de respecter les règles spécifiques de chaque État en matière d'exonération de la taxe sur les ventes.
Remarque : visitez le site web de votre État et vérifiez les exigences exactes, ou consultez un fiscaliste connaissant les réglementations locales en matière d'organisations à but non lucratif.
Les organisations à but non lucratif sont souvent exemptées du paiement de la taxe sur les ventes pour les articles achetés dans le cadre d'activités caritatives. Il s'agit notamment des fournitures de bureau, du matériel de programme et des équipements.
Par exemple, une association d'alphabétisation serait exonérée de la taxe sur les ventes de livres destinés à aider les gens à apprendre à lire.
Vous devez présenter un certificat d'exonération de la taxe sur les ventes en cours de validité au moment de l'achat. Ce certificat prouve au vendeur que l'acheteur est un organisme de bienfaisance légitime et qu'il n'est pas tenu de payer la taxe sur les ventes.
La taxe de vente sur les services achetés par les organisations à but non lucratif dépend de leur utilisation. Certains États exonèrent des services particuliers utilisés par les organisations, tels que les services publics, s'ils sont utilisés directement dans le cadre des activités exonérées.
Une organisation à but non lucratif n'est pas tenue de collecter la taxe sur les ventes pour les articles vendus dans des boutiques ou magasins temporaires. Il s'agit de tout lieu ou établissement où des produits sont vendus sans aucune régularité.
Parmi les exemples de magasins temporaires, on peut citer les stands exploités par une organisation dans le cadre d'une foire artisanale, d'un marché aux puces ou d'autres lieux similaires.
Certaines organisations à but non lucratif ne sont pas tenues de facturer la taxe sur les ventes tant qu'elles vendent des biens ou des services dans le cadre de leurs activités de collecte de fonds, par exemple lors de festivals, de ventes de pâtisseries ou d'événements.
Les ventes aux enchères, qu'elles aient lieu en personne ou en ligne, ne sont pas soumises à la taxe sur les ventes, à condition qu'elles soient temporaires.
Certains États accordent des exonérations spécifiques à certains types d'organisations à but non lucratif, telles que les organisations religieuses, les établissements d'enseignement et les prestataires de soins de santé. Ces exonérations peuvent s'appliquer aux achats et aux ventes liés à leurs missions spécifiques.
Par exemple, dans l'Illinois, les hôpitaux et les maisons de retraite qui sont considérés comme des organisations exonérées ne sont pas soumis à la taxe sur les ventes, en particulier lorsqu'ils vendent de la nourriture ou des médicaments à leurs patients. En revanche, s'ils vendent des bonbons, des produits du tabac, des chewing-gums ou des lames de rasoir, ils devront s'acquitter de la taxe sur les ventes. En effet, ces articles ne sont pas destinés aux services hospitaliers de base.
La location d'équipements tels que des chaises, des tables ou du matériel audiovisuel pour des événements est souvent soumise à la taxe sur les ventes, qui s'applique aux frais de location facturés aux invités.
Si votre organisation loue également ses installations, comme un espace de réunion, et inclut des services taxables tels que la sécurité ou le nettoyage, les frais de location sont soumis à la taxe sur les ventes.
Lorsque les associations vendent par l'intermédiaire des friperies ou des magasins d'occasion qu'elles gèrent, elles sont soumises à la taxe sur les ventes. En effet, ces magasins fonctionnent avec un certain degré de fréquence, de régularité ou de continuité. Bien qu'ils puissent recevoir des dons en nature, la vente de ces articles aux clients est généralement imposable.
Par exemple, dans le New Jersey, si une organisation qualifiée dispose d'une boutique de souvenirs ou d'un café ouvert en semaine ou même le week-end, elle doit collecter la taxe sur les ventes pour les produits qu'elle vend.
Les achats destinés à un usage personnel, tels que les appareils électroniques, les cartes-cadeaux ou les vêtements destinés aux bénévoles ou au personnel, sont généralement soumis à la taxe sur les ventes.
Un organisme à but non lucratif devra payer la taxe sur les ventes car l'exonération fiscale est destinée à soutenir la mission de l'organisme à but non lucratif, et non à offrir des avantages personnels non imposables aux personnes associées à l'organisme.
Comme toute entreprise, les OBNL doivent généralement collecter la taxe sur les ventes sur les ventes régulières de biens et de services qu'ils proposent, à condition que ceux-ci soient imposables dans l'État.
Par exemple, si vous résidez dans le New Jersey et que vous fournissez des journaux, des magazines ou des vêtements, vous n'aurez pas à payer de taxes sur ces articles, car ils font partie des articles non taxables dans la ville.
Il en va de même pour les services ou les entrées. En Géorgie, par exemple, l'admission à des attractions telles que les maisons historiques est imposable, de sorte que les organisations à but non lucratif doivent percevoir la taxe sur les ventes lorsqu'elles vendent des billets pour de tels sites. Dans d'autres États, les visites historiques peuvent ne pas être imposables, de sorte que les organisations à but non lucratif ne sont pas tenues de prélever une taxe sur la transaction.
Déterminer le statut d'exonération de la taxe sur les ventes de votre association peut s'avérer délicat. Chaque État a sa propre réglementation et ses exigences spécifiques en matière d'utilisation à des fins caritatives, ce qui rend difficile de déterminer comment, quand et où un organisme à but non lucratif peut bénéficier d'une exonération fiscale.
La recherche des lois de l'État et la consultation d'un avocat expérimenté peuvent aider votre organisation à naviguer efficacement dans les réglementations fiscales complexes. Cela permet d'assurer la conformité et de soutenir la santé financière de votre organisation et l'accomplissement de sa mission.
