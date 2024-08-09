Naviguer dans le monde complexe des exonérations de la taxe sur les ventes pour les organisations à but non lucratif peut s'avérer décourageant. Si le statut 501(c)(3) exonère les organisations de l'impôt fédéral sur le revenu, les exonérations de la taxe sur les ventes varient considérablement d'un État à l'autre.

Il est essentiel de comprendre ces nuances pour que les organisations à but non lucratif puissent maximiser leurs ressources financières et rester en conformité avec la loi. Ce guide se penche sur les subtilités des exonérations de la taxe de vente pour les organisations à but non lucratif, en abordant les critères d'éligibilité, les processus de demande et les scénarios les plus courants.

Que vous soyez une nouvelle association ou que vous cherchiez à optimiser votre stratégie fiscale, cette vue d'ensemble vous aidera à comprendre les exonérations de la taxe de vente et leur impact sur la comptabilité de votre organisation.

Table des matières

Que signifie la taxe sur les ventes pour les organisations à but non lucratif ?

Conditions d'éligibilité à l'exonération de la taxe sur les ventes

Scénarios courants d'exonération de la taxe sur les ventes pour les organisations à but non lucratif

Quand les organisations à but non lucratif doivent-elles payer la taxe sur les ventes ?

Tableau des exonérations de la taxe de vente pour les organisations à but non lucratif, État par État

Réflexions finales sur l'exonération de la taxe sur les ventes des organisations à but non lucratif

FAQ sur l'exonération de la taxe sur les ventes des organisations à but non lucratif

Que signifie la taxe sur les ventes pour les organisations à but non lucratif ?

La taxe sur les ventes est une taxe basée sur un pourcentage ajouté au prix des biens et des services au moment de l'achat. Les consommateurs paient généralement cette taxe, tandis que les entreprises la collectent et la reversent à l'État et aux autorités locales. Pour les organisations à but non lucratif, il est essentiel de comprendre la taxe sur les ventes, car elle affecte à la fois leurs achats et leurs ventes.

Si le statut 501(c)(3) exonère les organisations de l'impôt fédéral sur le revenu, les exonérations de la taxe sur les ventes varient d'un État à l'autre. Certains États offrent de larges exonérations pour certaines catégories d'organisations à but non lucratif, tandis que d'autres accordent une exonération limitée ou conditionnelle. Le Delaware, le Montana, le New Hampshire et l'Oregon n'imposent aucune taxe sur les ventes.

Les organisations à but non lucratif doivent s'y retrouver dans ces règles spécifiques à l'État pour maximiser leurs ressources financières et rester en conformité.

Conditions d'éligibilité à l'exonération de la taxe sur les ventes

1. L'exonération fiscale 501(c)(3) est essentielle

Pour obtenir l'exonération de la taxe sur les ventes, il est essentiel d'obtenir le statut d'organisation à but non lucratif 501(c)(3) en vertu de l'Internal Revenue Code (IRC) dans la plupart des États. Vous devrez présenter la lettre de détermination pour apporter la preuve légitime de votre statut d'organisation à but non lucratif et bénéficier d'une exonération.

Pour d'autres types d'organisations à but non lucratif, la taxe de vente de l'État est beaucoup moins certaine et nécessite un examen minutieux des réglementations fiscales de chaque État.

2. Certificat d'exonération de la taxe sur les ventes

Dans certains États, la reconnaissance par l'IRS peut ne pas suffire à exonérer une organisation de la taxe sur les ventes. Votre organisation doit être enregistrée en tant qu'organisation à but non lucratif dans l'État où elle demande l'exonération.

Vous devez également demander un certificat d'exonération de la taxe sur les ventes dans votre État. Pour ce faire, vous devez soumettre le formulaire spécifique à votre État, accompagné de tous les documents justificatifs suivants ou de certains d'entre eux :

Lettre de détermination de l'IRS Formulaire 1023 ou formulaire 1024 de l'IRS

Statuts de la société

Statuts d'une association à but non lucratif

États financiers ou formulaire 990

Preuve du statut d'organisation à but non lucratif dans l'État

Une redevance est rarement demandée et la demande est simple. Certains États, comme le Maryland, la Floride ou la Virginie, exigent un renouvellement tous les cinq ans.

3. Certificat d'exemption pour plusieurs États (SSUTA-COE)

Les organisations à but non lucratif opérant dans un seul État doivent demander l'exonération de la taxe sur les ventes dans cet État. Les grandes organisations qui mènent des actions caritatives dans plusieurs États auront intérêt à obtenir une exonération de la taxe sur les ventes dans chacun d'eux.

Ces organisations à but non lucratif peuvent utiliser le certificat d'exemption de l'accord simplifié relatif à la taxe sur l'utilisation des ventes (SSUTA-COE).

Le formulaire SSUTA-COE simplifie la collecte et la déclaration de la taxe sur les ventes, ainsi que les demandes d'exonération dans différents États. Bien que le formulaire SSUTA-COE simplifie la paperasserie pour les organisations à but non lucratif, il ne constitue pas une solution complète. Les organisations à but non lucratif doivent toujours :

Obtenir des exonérations de taxe sur les ventes auprès de chaque État individuellement

Vérifier leur éligibilité à l'exemption dans les États acceptant le formulaire SSUTA-COE

Ce formulaire ne remplace pas la nécessité de comprendre et de respecter les règles spécifiques de chaque État en matière d'exonération de la taxe sur les ventes.

Remarque : visitez le site web de votre État et vérifiez les exigences exactes, ou consultez un fiscaliste connaissant les réglementations locales en matière d'organisations à but non lucratif.

Scénarios courants d'exonération de la taxe sur les ventes pour les organisations à but non lucratif

Ventes de biens et de services imposables à des entités à but non lucratif

Les organisations à but non lucratif sont souvent exemptées du paiement de la taxe sur les ventes pour les articles achetés dans le cadre d'activités caritatives. Il s'agit notamment des fournitures de bureau, du matériel de programme et des équipements.

Par exemple, une association d'alphabétisation serait exonérée de la taxe sur les ventes de livres destinés à aider les gens à apprendre à lire.

Vous devez présenter un certificat d'exonération de la taxe sur les ventes en cours de validité au moment de l'achat. Ce certificat prouve au vendeur que l'acheteur est un organisme de bienfaisance légitime et qu'il n'est pas tenu de payer la taxe sur les ventes.

La taxe de vente sur les services achetés par les organisations à but non lucratif dépend de leur utilisation. Certains États exonèrent des services particuliers utilisés par les organisations, tels que les services publics, s'ils sont utilisés directement dans le cadre des activités exonérées.

Vente de biens meubles corporels par l'intermédiaire de magasins temporaires

Une organisation à but non lucratif n'est pas tenue de collecter la taxe sur les ventes pour les articles vendus dans des boutiques ou magasins temporaires. Il s'agit de tout lieu ou établissement où des produits sont vendus sans aucune régularité.

Parmi les exemples de magasins temporaires, on peut citer les stands exploités par une organisation dans le cadre d'une foire artisanale, d'un marché aux puces ou d'autres lieux similaires.

Certaines organisations à but non lucratif ne sont pas tenues de facturer la taxe sur les ventes tant qu'elles vendent des biens ou des services dans le cadre de leurs activités de collecte de fonds, par exemple lors de festivals, de ventes de pâtisseries ou d'événements.

Les ventes aux enchères, qu'elles aient lieu en personne ou en ligne, ne sont pas soumises à la taxe sur les ventes, à condition qu'elles soient temporaires.

Ventes liées à des exonérations spécifiques

Certains États accordent des exonérations spécifiques à certains types d'organisations à but non lucratif, telles que les organisations religieuses, les établissements d'enseignement et les prestataires de soins de santé. Ces exonérations peuvent s'appliquer aux achats et aux ventes liés à leurs missions spécifiques.

Par exemple, dans l'Illinois, les hôpitaux et les maisons de retraite qui sont considérés comme des organisations exonérées ne sont pas soumis à la taxe sur les ventes, en particulier lorsqu'ils vendent de la nourriture ou des médicaments à leurs patients. En revanche, s'ils vendent des bonbons, des produits du tabac, des chewing-gums ou des lames de rasoir, ils devront s'acquitter de la taxe sur les ventes. En effet, ces articles ne sont pas destinés aux services hospitaliers de base.

Quand les organisations à but non lucratif doivent-elles payer des impôts ?

Ventes par le biais de la location

La location d'équipements tels que des chaises, des tables ou du matériel audiovisuel pour des événements est souvent soumise à la taxe sur les ventes, qui s'applique aux frais de location facturés aux invités.

Si votre organisation loue également ses installations, comme un espace de réunion, et inclut des services taxables tels que la sécurité ou le nettoyage, les frais de location sont soumis à la taxe sur les ventes.

Ventes par l'intermédiaire de magasins d'occasion

Lorsque les associations vendent par l'intermédiaire des friperies ou des magasins d'occasion qu'elles gèrent, elles sont soumises à la taxe sur les ventes. En effet, ces magasins fonctionnent avec un certain degré de fréquence, de régularité ou de continuité. Bien qu'ils puissent recevoir des dons en nature, la vente de ces articles aux clients est généralement imposable.

Par exemple, dans le New Jersey, si une organisation qualifiée dispose d'une boutique de souvenirs ou d'un café ouvert en semaine ou même le week-end, elle doit collecter la taxe sur les ventes pour les produits qu'elle vend.

Ventes d'articles achetés pour un usage personnel

Les achats destinés à un usage personnel, tels que les appareils électroniques, les cartes-cadeaux ou les vêtements destinés aux bénévoles ou au personnel, sont généralement soumis à la taxe sur les ventes.

Un organisme à but non lucratif devra payer la taxe sur les ventes car l'exonération fiscale est destinée à soutenir la mission de l'organisme à but non lucratif, et non à offrir des avantages personnels non imposables aux personnes associées à l'organisme.

Ventes de biens et de services avec un certain degré de continuité

Comme toute entreprise, les OBNL doivent généralement collecter la taxe sur les ventes sur les ventes régulières de biens et de services qu'ils proposent, à condition que ceux-ci soient imposables dans l'État.

Par exemple, si vous résidez dans le New Jersey et que vous fournissez des journaux, des magazines ou des vêtements, vous n'aurez pas à payer de taxes sur ces articles, car ils font partie des articles non taxables dans la ville.

Il en va de même pour les services ou les entrées. En Géorgie, par exemple, l'admission à des attractions telles que les maisons historiques est imposable, de sorte que les organisations à but non lucratif doivent percevoir la taxe sur les ventes lorsqu'elles vendent des billets pour de tels sites. Dans d'autres États, les visites historiques peuvent ne pas être imposables, de sorte que les organisations à but non lucratif ne sont pas tenues de prélever une taxe sur la transaction.

Tableau des exonérations de la taxe de vente pour les organisations à but non lucratif, État par État

exonération de la taxe sur les ventes pour les organisations à but non lucratif État Détails de l'exonération de la taxe de vente Alabama Pas d'exonération de la taxe sur les ventes pour les organisations caritatives et à but non lucratif, bien que certains cas particuliers puissent s'appliquer. Arizona L'Arizona offre des exonérations limitées de la taxe de vente dans des circonstances spécifiques. Contactez l'Arizona Department of Revenue pour obtenir une liste des quelques exemptions disponibles. Arkansas L'État ne propose pas de demandes d'exonération générale pour les organisations à but non lucratif, mais les ventes à des fins caritatives peuvent être exonérées sous certaines conditions. Californie Certaines organisations à but non lucratif peuvent bénéficier d'une exonération de la taxe sur les ventes. Il s'agit notamment des organisations religieuses, des organisations d'anciens combattants, des services de pompiers volontaires, des organisations de jeunes qualifiées et de quelques autres organisations qui peuvent bénéficier d'une exonération. Colorado Les organisations à but non lucratif peuvent demander l'exonération de la taxe sur les ventes à l'aide de la lettre de détermination de l'IRS. Une fois la demande approuvée, vous obtiendrez un certificat d'exemption. Connecticut Lorsqu'elles reçoivent une lettre de détermination de l'IRS, les organisations à but non lucratif sont automatiquement exonérées de la taxe sur les ventes. District de Columbia Pour bénéficier de l'exonération, une organisation doit être physiquement située en Caroline du Nord et présenter une demande. Ses achats doivent être liés à une finalité caritative, effectués par une personne associée à l'organisation exonérée et payés par cette dernière. Floride Certains organismes à but non lucratif sont exonérés de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour la location et l'achat de biens meubles corporels si ces biens sont utilisés dans le cadre d'activités exonérées. Géorgie L'État n'offre pas d'exonération générale de la taxe sur les ventes ou l'utilisation, bien qu'il existe quelques exonérations pour les hospices, les maisons de soins infirmiers, les hôpitaux et d'autres organisations. Idaho Il n'existe pas d'exonération générale de la taxe sur les ventes pour les organisations à but non lucratif. Certaines d'entre elles, comme les églises, les soupes populaires et les détaillants de vêtements non destinés à la vente, peuvent bénéficier d'exonérations sur des articles spécifiques. Illinois Une organisation caritative fonctionnant entièrement à des fins caritatives, éducatives ou religieuses peut demander un numéro d'exemption de l'Illinois (E). Ce numéro permet d'obtenir une exonération de la taxe sur les ventes pour les achats liés à la charité. Kansas Les organisations à but non lucratif peuvent déposer une demande d'exemption, mais toutes ne seront pas exemptées. Kentucky Les organisations à but non lucratif ayant le statut 501(c)(3) sont exonérées de taxes sur les ventes lorsqu'elles achètent à des fins exonérées. Louisiane Les organisations à but non lucratif ne sont pas exonérées de la taxe sur les ventes et l'utilisation. Vous pouvez demander une exonération pour une collecte de fonds en déposant une demande au moins deux semaines avant l'événement. Maine Il existe différentes exonérations de la taxe sur les ventes, et vous devrez remplir un formulaire spécifique à votre type d'organisation pour pouvoir en bénéficier. Maryland Les organisations à but non lucratif doivent disposer d'une lettre de détermination de l'IRS du gouvernement fédéral. Michigan L'État accorde une exonération automatique des taxes de vente et d'utilisation. Il suffit de remplir le formulaire 3372 pour effectuer des achats hors taxes. Massachusetts Aucune demande n'est requise pour la taxe sur les ventes. Envoyez votre lettre de détermination de l'IRS accompagnée d'une explication, et le Department of Revenue examinera la demande. Caroline du Nord L'État n'offre pas d'exonération de la taxe sur les ventes. Il prévoit des remboursements semestriels de la taxe de vente payée pour les organisations à but non lucratif qualifiées. New York (en anglais) Pour bénéficier de l'exonération de la taxe sur les ventes, un organisme à but non lucratif doit être "formellement organisé", ce qui signifie qu'il doit être régi par un certificat d'incorporation ou un document similaire et par des statuts. Texas L'État autorise les exonérations 501(c)(3) et divers autres types d'organisations à être exemptées du paiement de la taxe sur les ventes. Washington Les organisations à but non lucratif doivent payer la taxe sur les ventes pour tous les biens et services qu'elles achètent en tant que consommateurs. Elles doivent collecter et reverser la taxe sur les ventes de produits et de services au détail.

Réflexions finales sur l'exonération de la taxe sur les ventes des organisations à but non lucratif

Déterminer le statut d'exonération de la taxe sur les ventes de votre association peut s'avérer délicat. Chaque État a sa propre réglementation et ses exigences spécifiques en matière d'utilisation à des fins caritatives, ce qui rend difficile de déterminer comment, quand et où un organisme à but non lucratif peut bénéficier d'une exonération fiscale.

La recherche des lois de l'État et la consultation d'un avocat expérimenté peuvent aider votre organisation à naviguer efficacement dans les réglementations fiscales complexes. Cela permet d'assurer la conformité et de soutenir la santé financière de votre organisation et l'accomplissement de sa mission.

Alors que vous naviguez dans le monde des lois fiscales pour les organisations à but non lucratif, restez informé grâce aux ressources et aux blogs de Zeffy. Nous aidons les organisations à but non lucratif à se développer sans dépenser un centime en outils de collecte de fonds.

FAQ sur l'exonération de la taxe sur les ventes des organisations à but non lucratif

Comment demander le statut d'exonération fiscale ? Pour obtenir le statut d'exonération fiscale pour votre organisation à but non lucratif, vous devez en faire la demande auprès de l'Internal Revenue Service. Selon votre organisation, vous devrez remplir le formulaire 1023 (pour les grandes associations) ou le formulaire 1023-EZ (pour les petites associations). Une fois votre demande traitée et approuvée, vous serez exonéré de l'impôt fédéral sur le revenu. Votre association devra faire une demande au niveau de l'État pour obtenir une exonération de la taxe sur les ventes. Les demandes et les procédures varient considérablement d'un État à l'autre, il est donc important de vérifier les directives spécifiques de l'État.

Pourquoi l'exonération fiscale est-elle importante pour les organisations à but non lucratif ? Lorsqu'un organisme à but non lucratif n'est pas tenu de payer l'impôt fédéral sur le revenu ou l'impôt sur les ventes et l'utilisation, il peut utiliser cet argent pour sa mission. Cela signifie qu'elle a accès à plus de fonds qu'elle peut consacrer à ses activités de collecte de fonds, à ses programmes ou à ses initiatives plutôt qu'à ses obligations fiscales. La réduction des charges fiscales simplifie la gestion financière, ce qui vous permet de fonctionner plus efficacement. L'exonération fiscale permet également aux organisations à but non lucratif d'obtenir plus facilement des dons. Par exemple, si les sympathisants devaient payer la taxe de vente sur les marchandises destinées à la collecte de fonds, cela pourrait réduire le montant qu'ils sont prêts à verser. Cela peut en fin de compte avoir un impact sur la capacité de votre association à remplir sa mission.

Qui peut bénéficier de l'exonération de la taxe sur les ventes au Texas ? Voici les catégories les plus courantes d'organisations à but non lucratif qui peuvent bénéficier d'une exonération de la taxe sur les ventes au Texas : Chambre de commerce : Association à but non lucratif composée principalement de gens d'affaires, qui promeut l'intérêt économique commun de tous les métiers dans le pays, la ville ou les régions qu'elle représente.

Association à but non lucratif composée principalement de gens d'affaires, qui promeut l'intérêt économique commun de tous les métiers dans le pays, la ville ou les régions qu'elle représente. Organisation caritative : Une organisation à but non lucratif qui s'efforce de soulager la douleur, la souffrance, la pauvreté ou la maladie en fournissant un traitement médical, de la nourriture, un abri, etc. aux personnes démunies ou pauvres.

Une organisation à but non lucratif qui s'efforce de soulager la douleur, la souffrance, la pauvreté ou la maladie en fournissant un traitement médical, de la nourriture, un abri, etc. aux personnes démunies ou pauvres. Agence de promotion conventionnelle et touristique : Organisation organisée ou parrainée par au moins un comté ou une ville du Texas.

Organisation organisée ou parrainée par au moins un comté ou une ville du Texas. Organisation éducative : Une organisation à but non lucratif qui se consacre exclusivement à l'enseignement et qui dispose d'un corps professoral, d'un programme d'études et d'étudiants inscrits qui fréquentent un lieu où se déroulent les activités éducatives.

Une organisation à but non lucratif qui se consacre exclusivement à l'enseignement et qui dispose d'un corps professoral, d'un programme d'études et d'étudiants inscrits qui fréquentent un lieu où se déroulent les activités éducatives. Exemption de l'impôt fédéral sur le revenu : Organismes à but non lucratif bénéficiant d'une exonération fiscale fédérale en vertu des sections 501(c)(3), (4), (8), (10) ou (19) de l'IRC.

Organismes à but non lucratif bénéficiant d'une exonération fiscale fédérale en vertu des sections 501(c)(3), (4), (8), (10) ou (19) de l'IRC. Organisation religieuse : Une organisation à but non lucratif composée d'un groupe reconnu de personnes se réunissant régulièrement au même endroit pour organiser et parrainer des services religieux conformément à leurs croyances.

Une organisation à but non lucratif composée d'un groupe reconnu de personnes se réunissant régulièrement au même endroit pour organiser et parrainer des services religieux conformément à leurs croyances. Service de pompiers volontaires : Une association qui répond aux alarmes incendie, éteint les incendies et peut également offrir des services médicaux d'urgence.

Une association qui répond aux alarmes incendie, éteint les incendies et peut également offrir des services médicaux d'urgence. Organisation athlétique de la jeunesse : Une organisation qui organise des compétitions sportives entre des personnes âgées de moins de 19 ans.