La création d'une association en Louisiane peut être une expérience incroyablement enrichissante, surtout si vous êtes passionné par une cause au sein de votre communauté.
Mais tout comme la création d'une entreprise à but lucratif, la création d'un organisme à but non lucratif demande de la réflexion et des efforts, ainsi qu'un peu de paperasserie. Dans ce blog, nous aborderons tout ce qu'il y a à savoir sur la création d'une association en Louisiane, afin que vous puissiez commencer à avoir un impact en un rien de temps.
Lorsqu'on envisage de créer une association à but non lucratif en Louisiane à partir de zéro, il peut être difficile de savoir par où commencer. Lorsque l'on décide de se lancer dans cette entreprise, il est important de clarifier quelques points fondamentaux, notamment :
Une fois que vous avez déterminé la mission et les objectifs fondamentaux de votre organisation, il est temps de donner un nom à votre association. Cette étape du processus est non seulement importante pour le marketing et l'image de marque, mais c'est aussi une partie cruciale du processus légal de création d'une association en Louisiane.
Lorsque vous choisissez le nom de votre organisation, veillez à choisir un nom qui.. :
Une fois que vous avez choisi votre nom, assurez-vous qu'il respecte les directives officielles de l'État en matière de dénomination. De plus, assurez-vous que le nom que vous avez choisi n'a pas déjà été pris par une autre organisation dans l'État en le recherchant sur le site web de l'État de Louisiane.
La désignation d'un agent enregistré est une étape essentielle lors de la création d'une association à but non lucratif en Louisiane. Par essence, un agent enregistré sert de point de contact fiable pour les questions juridiques. Cette personne désignée reçoit les documents importants et la correspondance officielle au nom de votre association, tels que les avis juridiques et les formulaires fiscaux.
L'agent enregistré doit
Certaines organisations ont également recours à des services d'agent enregistré, mais ce n'est pas nécessaire.
Une fois que vous avez déterminé le nom de votre organisation et confirmé qu'il n'est pas déjà utilisé, il est temps de créer une équipe de direction.
L'identification d'une personne morale et d'un conseil d'administration n'est pas seulement une décision stratégique qui peut contribuer à la réussite de votre association, c'est aussi une obligation en Louisiane.
Lorsque vous choisissez votre équipe de direction, assurez-vous de sélectionner des personnes dignes de confiance, fiables et qui apportent un ensemble de compétences à la table. Qu'ils soient déjà membres de votre organisation ou bénévoles de confiance, ils vous aideront à prendre des décisions cruciales pour votre organisme de bienfaisance.
Ensuite, vous devrez organiser une réunion avec votre conseil d'administration pour rédiger des statuts qui correspondent à votre mission et qui sont conformes aux lois de la Louisiane sur les organisations à but non lucratif.
Les statuts sont les règles et procédures qui régissent le fonctionnement de votre association. Ils décrivent la structure de votre organisation, les responsabilités du conseil d'administration et des dirigeants, le déroulement des réunions et la manière dont les décisions sont prises.
Lors de l'élaboration de vos statuts, veillez à.. :
En Louisiane, les organisations caritatives doivent choisir une structure de société. Les quatre structures possibles sont les suivantes
Ensuite, vous devrez établir officiellement votre association en tant qu'entité juridique en déposant le formulaire de constitution en société (Articles of Incorporation Form) auprès du secrétaire d'État de Louisiane.
Lors du dépôt, veillez à inclure des informations sur le nom, l'objet, la durée et l'adresse de votre association, ainsi que des informations sur votre société et votre conseil d'administration.
Une fois le formulaire rempli, vous devez soumettre une copie des statuts et une copie certifiée par le secrétaire d'État à votre bureau local des enregistrements ou des hypothèques, au plus tard 30 jours après le dépôt des statuts.
Les organisations à but non lucratif de Louisiane doivent déposer un rapport initial. Pour ce faire, visitez le site web de la Louisiana Secretary of State - Commercial Division et utilisez le formulaire Supplemental Initial Report
En Louisiane, comme dans d'autres États, les organisations à but non lucratif doivent obtenir un EIN, ou numéro d'identification de l'employeur, auprès de l'Internal Revenue Service. Un EIN est comme le numéro de sécurité sociale de votre organisation. Il est utilisé à des fins fiscales, notamment pour l'ouverture d'un compte bancaire, l'embauche d'employés et la demande d'exonération fiscale.
Pour obtenir un EIN, vous pouvez faire une demande en ligne en utilisant le formulaire SS-4 sur le site web de l'IRS ou l'envoyer par courrier. La procédure de demande est gratuite et vous recevrez votre EIN peu de temps après son approbation.
Une fois que vous aurez créé vos statuts, vous devrez demander une exonération fiscale au niveau fédéral et au niveau de l'État.
Ensuite, votre association devra s'enregistrer pour la collecte de fonds à des fins caritatives auprès du bureau de l'État - la Division de la protection publique du ministère de la Justice de Louisiane - Organismes caritatifs.
Une fois que vous aurez rempli toutes les formalités nécessaires, vous devrez déterminer si vous avez besoin d'autres permis. N'oubliez pas d'utiliser l'outil de recherche de licences et de permis de la Small Business Administration pour savoir si vous avez besoin d'autres autorisations.
Une fois que vous avez rempli tous les formulaires appropriés et établi les bases réglementaires nécessaires pour votre association, il est temps de commencer à collecter des fonds.
Tout d'abord, élaborez un plan de collecte de fonds qui définisse vos objectifs, vos stratégies et vos tactiques. N'oubliez pas non plus de réfléchir à la manière dont vous entretiendrez les relations avec les donateurs. Ensuite, mettez votre plan de collecte de fonds en action en lançant des campagnes, des événements et des appels pour solliciter des dons et du soutien. Suivez l'évolution de vos efforts de collecte de fonds et évaluez leur efficacité au fil du temps.
L'une des meilleures façons de lancer votre association et de commencer à collecter des fonds et à entrer en contact avec les donateurs est d'utiliser une plateforme de dons tout-en-un gratuite, conçue spécialement pour les associations caritatives. Contrairement à d'autres plateformes, Zeffy propose gratuitement des outils de marketing et d'engagement, une billetterie et une gestion d'événements, des outils de tirage au sort et de vente aux enchères, et bien plus encore - sans faire payer un centime aux associations.
Ainsi, non seulement les organisations à but non lucratif peuvent commencer à collecter des fonds en quelques minutes, mais elles n'ont pas à payer de frais initiaux, mensuels ou cachés, jamais. En fait, plus de 10 000 organisations à but non lucratif utilisent et apprécient Zeffy pour son logiciel puissant mais simple - et toujours gratuit - conçu pour aider à rendre le monde meilleur.
En tant qu'organisation à but non lucratif légale dans l'État de Louisiane, vous devez rester en conformité avec les règles et réglementations fédérales et nationales tout au long de l'année. Il s'agit notamment de :
Le Houston's Energy and Luxury Brand Golf Charity Fund, une organisation à but non lucratif qui organise des tournois de golf afin de collecter des fonds pour la recherche sur le cancer, est toujours à la recherche de nouveaux moyens d'impliquer ses partisans pour soutenir la cause. L'un des moyens utilisés pour collecter des fonds est l'organisation d'événements liés au golf.
Cependant, le Houston's Energy and Luxury Brand Golf Charity Fund souhaitait également pouvoir accepter des dons sur son site Internet afin que les donateurs puissent contribuer même s'ils ne participaient pas aux événements. Cependant, la plupart des sites de collecte de fonds et des processeurs de dons qu'ils ont trouvés facturaient des coûts initiaux et des frais de traitement élevés - jusqu'à ce qu'ils découvrent Zeffy, la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite.
Grâce à Zeffy, le Houston's Energy and Luxury Brand Golf Charity Fund a pu inviter ses supporters à faire un don directement sur son site web en utilisant un formulaire de don personnalisé. Depuis qu'elle utilise Zeffy, cette organisation a pu collecter 169 000 dollars et économiser 8 450 dollars de frais.
Que vous soyez une toute nouvelle organisation à but non lucratif cherchant à lancer sa collecte de fonds ou une organisation établie cherchant de nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités pour avoir encore plus d'impact, Zeffy est l'une des meilleures solutions tout-en-un pour répondre à tous vos besoins en matière d'organisation à but non lucratif.
Du suivi et de la gestion des événements aux outils de marketing et d'engagement, en passant par les formulaires de dons personnalisés et même la possibilité de créer une boutique en ligne ou une association à but non lucratif, Zeffy offre tout ce dont vous avez besoin sans avoir à payer un seul centime d'euro.
Prêt à avoir un impact sur votre communauté ? Apprenez à créer une organisation à but non lucratif en suivant ces étapes, et découvrez comment vous pouvez le faire gratuitement avec Zeffy.
