La création d'une association en Louisiane peut être une expérience incroyablement enrichissante, surtout si vous êtes passionné par une cause au sein de votre communauté.

Mais tout comme la création d'une entreprise à but lucratif, la création d'un organisme à but non lucratif demande de la réflexion et des efforts, ainsi qu'un peu de paperasserie. Dans ce blog, nous aborderons tout ce qu'il y a à savoir sur la création d'une association en Louisiane, afin que vous puissiez commencer à avoir un impact en un rien de temps.

14 étapes pour créer une organisation à but non lucratif en Louisiane

Étape 1. Recherche et planification

Lorsqu'on envisage de créer une association à but non lucratif en Louisiane à partir de zéro, il peut être difficile de savoir par où commencer. Lorsque l'on décide de se lancer dans cette entreprise, il est important de clarifier quelques points fondamentaux, notamment :

Les besoins de la communauté : Réfléchissez aux problèmes que vous souhaitez résoudre ou aux changements positifs que vous souhaitez apporter.

Le marché : Étudiez les organisations à but non lucratif en Louisiane qui travaillent dans des domaines similaires ou qui traitent de questions similaires. Identifiez les lacunes ou les besoins auxquels votre association pourrait répondre.

Vos objectifs : Clarifiez les buts et objectifs spécifiques de votre association. Déterminez ce que vous espérez réaliser à court et à long terme.

Votre déclaration de mission : Rédigez une déclaration de mission claire et concise qui explique qui vous êtes, ce que vous faites et qui vous sert.

Retour d'information : Demandez l'avis des parties prenantes, des bénéficiaires potentiels et des membres de votre communauté pour vous assurer que votre déclaration de mission reflète fidèlement les besoins de la communauté.

Étape 2. Déterminer le nom de votre organisation

Une fois que vous avez déterminé la mission et les objectifs fondamentaux de votre organisation, il est temps de donner un nom à votre association. Cette étape du processus est non seulement importante pour le marketing et l'image de marque, mais c'est aussi une partie cruciale du processus légal de création d'une association en Louisiane.

Lorsque vous choisissez le nom de votre organisation, veillez à choisir un nom qui.. :

Reflète votre mission et vos objectifs

Décrit ce que vous souhaitez faire

Est facile à épeler et à prononcer

Offre une marge de manœuvre pour une croissance future

Une fois que vous avez choisi votre nom, assurez-vous qu'il respecte les directives officielles de l'État en matière de dénomination. De plus, assurez-vous que le nom que vous avez choisi n'a pas déjà été pris par une autre organisation dans l'État en le recherchant sur le site web de l'État de Louisiane.

Troisième étape. Nomination d'un agent enregistré

La désignation d'un agent enregistré est une étape essentielle lors de la création d'une association à but non lucratif en Louisiane. Par essence, un agent enregistré sert de point de contact fiable pour les questions juridiques. Cette personne désignée reçoit les documents importants et la correspondance officielle au nom de votre association, tels que les avis juridiques et les formulaires fiscaux.

L'agent enregistré doit

Résider en Louisiane

Être âgé d'au moins 18 ans

Consentement à la nomination

Avoir une adresse physique en Louisiane

Doit respecter les heures d'ouverture habituelles

Certaines organisations ont également recours à des services d'agent enregistré, mais ce n'est pas nécessaire.

Étape 4. Recruter une équipe de direction

Une fois que vous avez déterminé le nom de votre organisation et confirmé qu'il n'est pas déjà utilisé, il est temps de créer une équipe de direction.

L'identification d'une personne morale et d'un conseil d'administration n'est pas seulement une décision stratégique qui peut contribuer à la réussite de votre association, c'est aussi une obligation en Louisiane.

Le fondateur : Les organisations à but non lucratif doivent recruter au moins un fondateur qui sera chargé de signer les statuts.

Administrateurs : Vous devez constituer un conseil d'administration composé d'au moins trois administrateurs qui vous aideront à prendre des décisions stratégiques. Vous devez avoir un président et un secrétaire (une personne peut occuper deux postes de direction ou plus).





Lorsque vous choisissez votre équipe de direction, assurez-vous de sélectionner des personnes dignes de confiance, fiables et qui apportent un ensemble de compétences à la table. Qu'ils soient déjà membres de votre organisation ou bénévoles de confiance, ils vous aideront à prendre des décisions cruciales pour votre organisme de bienfaisance.

Étape 5. Rédiger le règlement intérieur

Ensuite, vous devrez organiser une réunion avec votre conseil d'administration pour rédiger des statuts qui correspondent à votre mission et qui sont conformes aux lois de la Louisiane sur les organisations à but non lucratif.

Les statuts sont les règles et procédures qui régissent le fonctionnement de votre association. Ils décrivent la structure de votre organisation, les responsabilités du conseil d'administration et des dirigeants, le déroulement des réunions et la manière dont les décisions sont prises.

Lors de l'élaboration de vos statuts, veillez à.. :

Utiliser un langage clair et concis : Le langage doit être facile à comprendre pour tous les membres du conseil d'administration et les parties prenantes. Évitez le jargon et les termes trop complexes.

Soyez exhaustif : vos statuts doivent couvrir tous les aspects essentiels de la gouvernance de votre organisation, y compris la structure du conseil d'administration, les rôles des dirigeants, les procédures de réunion, les processus de prise de décision et les mécanismes de résolution des conflits.

Alignement des statuts sur la mission et les valeurs : Veiller à ce que les statuts reflètent et soutiennent les objectifs de l'organisation.

Tenir compte de la flexibilité : Prévoir des dispositions permettant de modifier les statuts en fonction de l'évolution et de la croissance de l'organisation.

Définir la structure et les responsabilités du conseil d'administration : Définir clairement le conseil d'administration, ses qualifications, son mandat et ses responsabilités.

Déterminer les procédures de réunion : Détaillez la fréquence, les exigences en matière de notification, le quorum, les procédures de vote, etc.

Aborder la question des finances : Établir des lignes directrices pour la budgétisation, la comptabilité et les exigences en matière de rapports.

Élaborer une politique en matière de conflits d'intérêts : Inclure une politique en matière de conflits d'intérêts qui exige des membres du conseil d'administration et des dirigeants qu'ils divulguent tout conflit d'intérêts et qu'ils s'abstiennent de voter sur des questions dans lesquelles ils ont un intérêt personnel ou financier.

Inclure des procédures de dissolution : Inclure des dispositions relatives au processus de distribution des actifs et de liquidation des affaires conformément à la législation de l'État et aux réglementations de l'IRS.

Étape 6. Choisir la structure de la société

En Louisiane, les organisations caritatives doivent choisir une structure de société. Les quatre structures possibles sont les suivantes

Société de secours mutuel : Les sociétés à bénéfice mutuel sont des organisations à but non lucratif qui servent principalement le bénéfice mutuel ou les intérêts de leurs membres plutôt que le grand public. Il s'agit par exemple de clubs sociaux, d'organisations fraternelles et d'associations de propriétaires. Bien qu'il s'agisse d'entités à but non lucratif, les sociétés de secours mutuel ne peuvent généralement pas bénéficier de l'exonération fiscale prévue à l'article 501(c)(3) de l'Internal Revenue Code.

Société d'intérêt public : Les sociétés d'intérêt public sont des organisations à but non lucratif qui opèrent pour le bien public ou l'amélioration de la société. Contrairement aux sociétés de secours mutuel, les sociétés d'intérêt public ont pour vocation de servir la communauté dans son ensemble plutôt que des membres spécifiques.

Corporation religieuse : Les sociétés religieuses sont des organisations exonérées d'impôt spécifiquement établies à des fins religieuses, telles que l'exploitation d'églises, de mosquées, de temples ou d'autres lieux de culte.

Les Mutual Benefit Common Interest Development Corporations (CIDC) sont un type particulier de société à but non lucratif créée pour gérer et gouverner des projets d'intérêt commun, tels que des condominiums ou des associations de propriétaires.

Étape 7. Déposer les statuts

Ensuite, vous devrez établir officiellement votre association en tant qu'entité juridique en déposant le formulaire de constitution en société (Articles of Incorporation Form) auprès du secrétaire d'État de Louisiane.

Lors du dépôt, veillez à inclure des informations sur le nom, l'objet, la durée et l'adresse de votre association, ainsi que des informations sur votre société et votre conseil d'administration.

Une fois le formulaire rempli, vous devez soumettre une copie des statuts et une copie certifiée par le secrétaire d'État à votre bureau local des enregistrements ou des hypothèques, au plus tard 30 jours après le dépôt des statuts.

Étape 8. Déposer le rapport initial

Les organisations à but non lucratif de Louisiane doivent déposer un rapport initial. Pour ce faire, visitez le site web de la Louisiana Secretary of State - Commercial Division et utilisez le formulaire Supplemental Initial Report

Étape 9. Obtenir un EIN

En Louisiane, comme dans d'autres États, les organisations à but non lucratif doivent obtenir un EIN, ou numéro d'identification de l'employeur, auprès de l'Internal Revenue Service. Un EIN est comme le numéro de sécurité sociale de votre organisation. Il est utilisé à des fins fiscales, notamment pour l'ouverture d'un compte bancaire, l'embauche d'employés et la demande d'exonération fiscale.

Pour obtenir un EIN, vous pouvez faire une demande en ligne en utilisant le formulaire SS-4 sur le site web de l'IRS ou l'envoyer par courrier. La procédure de demande est gratuite et vous recevrez votre EIN peu de temps après son approbation.

Étape 10. Demander le statut d'exonération fiscale au niveau fédéral et au niveau de l'État

Une fois que vous aurez créé vos statuts, vous devrez demander une exonération fiscale au niveau fédéral et au niveau de l'État.

Statut d'exonération fiscale fédérale : Remplissez le formulaire 1023, Application for Recognition of Exemption Under Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code, pour être exonéré de l'impôt fédéral sur le revenu. Vous devrez fournir au gouvernement fédéral des informations détaillées sur les activités, les finances et la gouvernance de votre association.

Statut d'exonération fiscale de l'État : pour l'exonération de l'impôt sur le revenu de l'État, remplir le formulaire R-1048.

Étape 11. S'enregistrer pour la sollicitation d'œuvres de bienfaisance

Ensuite, votre association devra s'enregistrer pour la collecte de fonds à des fins caritatives auprès du bureau de l'État - la Division de la protection publique du ministère de la Justice de Louisiane - Organismes caritatifs.

Étape 12. Obtenir les autres permis et licences nécessaires

Une fois que vous aurez rempli toutes les formalités nécessaires, vous devrez déterminer si vous avez besoin d'autres permis. N'oubliez pas d'utiliser l'outil de recherche de licences et de permis de la Small Business Administration pour savoir si vous avez besoin d'autres autorisations.

Étape 13. Commencer la collecte de fonds

Une fois que vous avez rempli tous les formulaires appropriés et établi les bases réglementaires nécessaires pour votre association, il est temps de commencer à collecter des fonds.

Tout d'abord, élaborez un plan de collecte de fonds qui définisse vos objectifs, vos stratégies et vos tactiques. N'oubliez pas non plus de réfléchir à la manière dont vous entretiendrez les relations avec les donateurs. Ensuite, mettez votre plan de collecte de fonds en action en lançant des campagnes, des événements et des appels pour solliciter des dons et du soutien. Suivez l'évolution de vos efforts de collecte de fonds et évaluez leur efficacité au fil du temps.

L'une des meilleures façons de lancer votre association et de commencer à collecter des fonds et à entrer en contact avec les donateurs est d'utiliser une plateforme de dons tout-en-un gratuite, conçue spécialement pour les associations caritatives. Contrairement à d'autres plateformes, Zeffy propose gratuitement des outils de marketing et d'engagement, une billetterie et une gestion d'événements, des outils de tirage au sort et de vente aux enchères, et bien plus encore - sans faire payer un centime aux associations.

Ainsi, non seulement les organisations à but non lucratif peuvent commencer à collecter des fonds en quelques minutes, mais elles n'ont pas à payer de frais initiaux, mensuels ou cachés, jamais. En fait, plus de 10 000 organisations à but non lucratif utilisent et apprécient Zeffy pour son logiciel puissant mais simple - et toujours gratuit - conçu pour aider à rendre le monde meilleur.

Étape 14. Maintenir la conformité

En tant qu'organisation à but non lucratif légale dans l'État de Louisiane, vous devez rester en conformité avec les règles et réglementations fédérales et nationales tout au long de l'année. Il s'agit notamment de :

Tenir les registres de l'association : Conservez des dossiers précis et à jour sur les activités, les finances et la gouvernance de votre association. Il s'agit notamment des procès-verbaux des réunions, des états financiers, des déclarations fiscales et d'autres documents importants.

Dépôt des rapports annuels : Déposer des rapports annuels auprès de l'IRS pour maintenir le statut juridique et l'exonération fiscale de votre association.

Rester informé : Restez informé des changements apportés aux lois et réglementations de l'État de Louisiane qui affectent les organisations à but non lucratif. Participez aux sessions de formation, aux ateliers et aux webinaires pour vous informer sur les meilleures pratiques et les exigences en matière de conformité.

Comment créer une organisation à but non lucratif en Lousiane FAQs

Combien coûte la création d'une organisation à but non lucratif en Louisiane ? Voici quelques coûts à prendre en compte lors de la création d'une association en Louisiane : Statuts de société : 75 $ + 30 à 50 $ de frais d'expédition facultatifs. Frais de dépôt de la demande auprès de l'IRS : Les frais de dépôt du formulaire 1023 s'élèvent actuellement à 600 dollars pour les organisations dont les recettes brutes annuelles sont supérieures ou égales à 50 000 dollars, et à 275 dollars pour les organisations dont les recettes brutes annuelles sont inférieures à 50 000 dollars. Le formulaire 1023-EZ est assorti d'une taxe moins élevée de 275 $. Frais juridiques : De nombreuses organisations choisissent de demander une assistance juridique lors de la constitution d'un organisme à but non lucratif afin d'assurer la conformité avec les lois de l'État et les réglementations de l'IRS. Les frais juridiques peuvent varier de quelques centaines à quelques milliers de dollars.

Combien de membres du conseil d'administration sont nécessaires pour une organisation à but non lucratif en Louisiane ? Trois membres du conseil d'administration sont nécessaires pour une organisation à but non lucratif en Louisiane.

