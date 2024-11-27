Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs.
Comment créer une association à but non lucratif en Louisiane en 14 étapes [2024]
Comment créer une association à but non lucratif en Louisiane en 14 étapes [2024]

27 novembre 2024

La création d'une association en Louisiane peut être une expérience incroyablement enrichissante, surtout si vous êtes passionné par une cause au sein de votre communauté.

Mais tout comme la création d'une entreprise à but lucratif, la création d'un organisme à but non lucratif demande de la réflexion et des efforts, ainsi qu'un peu de paperasserie. Dans ce blog, nous aborderons tout ce qu'il y a à savoir sur la création d'une association en Louisiane, afin que vous puissiez commencer à avoir un impact en un rien de temps.

14 étapes pour créer une organisation à but non lucratif en Louisiane

Étape 1. Recherche et planification

Lorsqu'on envisage de créer une association à but non lucratif en Louisiane à partir de zéro, il peut être difficile de savoir par où commencer. Lorsque l'on décide de se lancer dans cette entreprise, il est important de clarifier quelques points fondamentaux, notamment :

Étape 2. Déterminer le nom de votre organisation

Une fois que vous avez déterminé la mission et les objectifs fondamentaux de votre organisation, il est temps de donner un nom à votre association. Cette étape du processus est non seulement importante pour le marketing et l'image de marque, mais c'est aussi une partie cruciale du processus légal de création d'une association en Louisiane. 

Lorsque vous choisissez le nom de votre organisation, veillez à choisir un nom qui.. :

Une fois que vous avez choisi votre nom, assurez-vous qu'il respecte les directives officielles de l'État en matière de dénomination. De plus, assurez-vous que le nom que vous avez choisi n'a pas déjà été pris par une autre organisation dans l'État en le recherchant sur le site web de l'État de Louisiane.

Troisième étape. Nomination d'un agent enregistré 

La désignation d'un agent enregistré est une étape essentielle lors de la création d'une association à but non lucratif en Louisiane. Par essence, un agent enregistré sert de point de contact fiable pour les questions juridiques. Cette personne désignée reçoit les documents importants et la correspondance officielle au nom de votre association, tels que les avis juridiques et les formulaires fiscaux. 

L'agent enregistré doit

Certaines organisations ont également recours à des services d'agent enregistré, mais ce n'est pas nécessaire.

Étape 4. Recruter une équipe de direction

Une fois que vous avez déterminé le nom de votre organisation et confirmé qu'il n'est pas déjà utilisé, il est temps de créer une équipe de direction.

L'identification d'une personne morale et d'un conseil d'administration n'est pas seulement une décision stratégique qui peut contribuer à la réussite de votre association, c'est aussi une obligation en Louisiane. 

Lorsque vous choisissez votre équipe de direction, assurez-vous de sélectionner des personnes dignes de confiance, fiables et qui apportent un ensemble de compétences à la table. Qu'ils soient déjà membres de votre organisation ou bénévoles de confiance, ils vous aideront à prendre des décisions cruciales pour votre organisme de bienfaisance.

Étape 5. Rédiger le règlement intérieur

Ensuite, vous devrez organiser une réunion avec votre conseil d'administration pour rédiger des statuts qui correspondent à votre mission et qui sont conformes aux lois de la Louisiane sur les organisations à but non lucratif.

Les statuts sont les règles et procédures qui régissent le fonctionnement de votre association. Ils décrivent la structure de votre organisation, les responsabilités du conseil d'administration et des dirigeants, le déroulement des réunions et la manière dont les décisions sont prises. 

Lors de l'élaboration de vos statuts, veillez à.. :

Étape 6. Choisir la structure de la société

En Louisiane, les organisations caritatives doivent choisir une structure de société. Les quatre structures possibles sont les suivantes

Étape 7. Déposer les statuts

Ensuite, vous devrez établir officiellement votre association en tant qu'entité juridique en déposant le formulaire de constitution en société (Articles of Incorporation Form) auprès du secrétaire d'État de Louisiane.

Lors du dépôt, veillez à inclure des informations sur le nom, l'objet, la durée et l'adresse de votre association, ainsi que des informations sur votre société et votre conseil d'administration.

Une fois le formulaire rempli, vous devez soumettre une copie des statuts et une copie certifiée par le secrétaire d'État à votre bureau local des enregistrements ou des hypothèques, au plus tard 30 jours après le dépôt des statuts.

Étape 8. Déposer le rapport initial

Les organisations à but non lucratif de Louisiane doivent déposer un rapport initial. Pour ce faire, visitez le site web de la Louisiana Secretary of State - Commercial Division et utilisez le formulaire Supplemental Initial Report

Étape 9. Obtenir un EIN

En Louisiane, comme dans d'autres États, les organisations à but non lucratif doivent obtenir un EIN, ou numéro d'identification de l'employeur, auprès de l'Internal Revenue Service. Un EIN est comme le numéro de sécurité sociale de votre organisation. Il est utilisé à des fins fiscales, notamment pour l'ouverture d'un compte bancaire, l'embauche d'employés et la demande d'exonération fiscale. 

Pour obtenir un EIN, vous pouvez faire une demande en ligne en utilisant le formulaire SS-4 sur le site web de l'IRS ou l'envoyer par courrier. La procédure de demande est gratuite et vous recevrez votre EIN peu de temps après son approbation. 

Étape 10. Demander le statut d'exonération fiscale au niveau fédéral et au niveau de l'État

Une fois que vous aurez créé vos statuts, vous devrez demander une exonération fiscale au niveau fédéral et au niveau de l'État.

Étape 11. S'enregistrer pour la sollicitation d'œuvres de bienfaisance

Ensuite, votre association devra s'enregistrer pour la collecte de fonds à des fins caritatives auprès du bureau de l'État - la Division de la protection publique du ministère de la Justice de Louisiane - Organismes caritatifs.  

Étape 12. Obtenir les autres permis et licences nécessaires 

Une fois que vous aurez rempli toutes les formalités nécessaires, vous devrez déterminer si vous avez besoin d'autres permis. N'oubliez pas d'utiliser l'outil de recherche de licences et de permis de la Small Business Administration pour savoir si vous avez besoin d'autres autorisations.

Étape 13. Commencer la collecte de fonds

Une fois que vous avez rempli tous les formulaires appropriés et établi les bases réglementaires nécessaires pour votre association, il est temps de commencer à collecter des fonds. 

Tout d'abord, élaborez un plan de collecte de fonds qui définisse vos objectifs, vos stratégies et vos tactiques. N'oubliez pas non plus de réfléchir à la manière dont vous entretiendrez les relations avec les donateurs. Ensuite, mettez votre plan de collecte de fonds en action en lançant des campagnes, des événements et des appels pour solliciter des dons et du soutien. Suivez l'évolution de vos efforts de collecte de fonds et évaluez leur efficacité au fil du temps.

L'une des meilleures façons de lancer votre association et de commencer à collecter des fonds et à entrer en contact avec les donateurs est d'utiliser une plateforme de dons tout-en-un gratuite, conçue spécialement pour les associations caritatives.

Ainsi, non seulement les organisations à but non lucratif peuvent commencer à collecter des fonds en quelques minutes, mais elles n'ont pas à payer de frais initiaux, mensuels ou cachés, jamais.

Étape 14. Maintenir la conformité

En tant qu'organisation à but non lucratif légale dans l'État de Louisiane, vous devez rester en conformité avec les règles et réglementations fédérales et nationales tout au long de l'année. Il s'agit notamment de :

Découvrez comment cette association à but non lucratif basée en Louisiane a collecté gratuitement 169 000 dollars grâce à Zeffy.

Le Houston's Energy and Luxury Brand Golf Charity Fund, une organisation à but non lucratif qui organise des tournois de golf afin de collecter des fonds pour la recherche sur le cancer, est toujours à la recherche de nouveaux moyens d'impliquer ses partisans pour soutenir la cause. L'un des moyens utilisés pour collecter des fonds est l'organisation d'événements liés au golf. 

Cependant, le Houston's Energy and Luxury Brand Golf Charity Fund souhaitait également pouvoir accepter des dons sur son site Internet afin que les donateurs puissent contribuer même s'ils ne participaient pas aux événements. Cependant, la plupart des sites de collecte de fonds et des processeurs de dons qu'ils ont trouvés facturaient des coûts initiaux et des frais de traitement élevés - jusqu'à ce qu'ils découvrent Zeffy, la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite.

Grâce à Zeffy, le Houston's Energy and Luxury Brand Golf Charity Fund a pu inviter ses supporters à faire un don directement sur son site web en utilisant un formulaire de don personnalisé. Depuis qu'elle utilise Zeffy, cette organisation a pu collecter 169 000 dollars et économiser 8 450 dollars de frais.

Comment créer une organisation à but non lucratif en Lousiane FAQs

Voici quelques coûts à prendre en compte lors de la création d'une association en Louisiane :

  • Statuts de société : 75 $ + 30 à 50 $ de frais d'expédition facultatifs.
  • Frais de dépôt de la demande auprès de l'IRS : Les frais de dépôt du formulaire 1023 s'élèvent actuellement à 600 dollars pour les organisations dont les recettes brutes annuelles sont supérieures ou égales à 50 000 dollars, et à 275 dollars pour les organisations dont les recettes brutes annuelles sont inférieures à 50 000 dollars. Le formulaire 1023-EZ est assorti d'une taxe moins élevée de 275 $.
  • Frais juridiques : De nombreuses organisations choisissent de demander une assistance juridique lors de la constitution d'un organisme à but non lucratif afin d'assurer la conformité avec les lois de l'État et les réglementations de l'IRS. Les frais juridiques peuvent varier de quelques centaines à quelques milliers de dollars.

  • Étape 1. Recherche et planification : Déterminez votre mission, votre public cible et vos objectifs finaux.
  • Étape 2. Donnez un nom à votre organisation : Choisissez un nom unique et descriptif qui correspond à votre mission et respecte les lois de l'État de Louisiane.
  • Étape 3. Nommer un agent enregistré : Identifiez une personne de confiance qui recevra les documents juridiques au nom de l'association.
  • Étape 4. Recruter une équipe de direction : Nommez un fondateur et trois administrateurs.
  • Étape 5. Créer un règlement intérieur : Rédiger et adopter des règles décrivant la gouvernance interne et les procédures opérationnelles de l'organisation.
  • Étape 6 : Choisir la structure de la société : déposer une demande en tant que société à bénéfice mutuel, société à bénéfice public, société religieuse ou société de développement à bénéfice mutuel et d'intérêt commun.
  • Étape 7. Déposer les statuts : Déposer les statuts auprès du secrétaire d'État de Louisiane afin de créer officiellement l'organisation à but non lucratif.
  • Étape 8 : Déposer un rapport initial : Soumettre le rapport en utilisant le site web du secrétaire d'État.
  • Étape 9. Demander un numéro d'identification d'employeur (EIN) : demander un numéro d'identification d'employeur (EIN) à l'IRS à des fins fiscales et pour les transactions financières.
  • Étape 10. Demander le statut d'exonération fiscale : Demander le statut d'exonération fiscale au niveau fédéral et au niveau de l'État en vertu de l'article 501(c)(3) de l'Internal Revenue Code et de la législation de l'État de Louisiane.
  • Étape 11. S'enregistrer pour la collecte de fonds à des fins caritatives : Enregistrez-vous auprès de l'État de Louisiane pour solliciter des dons auprès du public.
  • Étape 12. Obtenir les autres permis et licences nécessaires : Demandez tous les autres permis et licences nécessaires pour opérer légalement en Louisiane.
  • Étape 13. Commencez à collecter des fonds : Utilisez une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite comme Zeffy pour commencer à collecter des fonds en quelques minutes.
  • Étape 14. Restez en conformité : Veillez à respecter en permanence toutes les réglementations fédérales, nationales et locales applicables afin de conserver le statut d'organisation à but non lucratif.

    • Trois membres du conseil d'administration sont nécessaires pour une organisation à but non lucratif en Louisiane.

    La création d'une organisation à but non lucratif sans argent nécessite une planification stratégique. Pour réduire les coûts, il convient de prendre en compte les éléments suivants

  • Faire appel à des bénévoles : Faire appel à des bénévoles pour les tâches administratives, la collecte de fonds ou les programmes, afin de réduire les besoins en personnel rémunéré.
  • Recherche de dons en nature et de subventions : Demandez à des entreprises, des particuliers ou d'autres organisations de vous faire don de biens et de services pour soutenir les activités de votre association (par exemple, des locaux ou du matériel). Recherchez également des possibilités de subventions afin de générer un soutien financier gratuit pour la mission de votre association.
  • Tirer parti des partenariats : Recherchez des partenaires potentiels, tels que d'autres organisations à but non lucratif ou communautaires, qui pourraient souhaiter collaborer à des objectifs communs.
  • Tirer parti d'outils et de plateformes gratuits : Assurez-vous d'utiliser des outils de collecte de fonds et d'engagement des donateurs entièrement gratuits, comme Zeffy. Ainsi, vous n'aurez jamais à vous soucier de frais cachés et vous pourrez commencer à avoir un impact immédiatement, sans débourser un centime.

    Rédigé par
    Rachel Ayotte

