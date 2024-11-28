La création d'une association à but non lucratif au Texas nécessite une planification minutieuse, une stratégie et un grand nombre de formulaires. Pour savoir comment lancer votre propre organisation caritative, suivez les 10 étapes et les meilleures pratiques suivantes.
Les organisations 501(c) 3 sont le type le plus courant d'organisations à but non lucratif. Lorsque les gens entendent le mot "charité", c'est à ce type d'organisation qu'ils pensent. Cependant, il existe de nombreuses classifications différentes des organisations caritatives.
Lorsque vous créez votre propre organisation à but non lucratif, vous devez réfléchir à la solution qui vous convient le mieux. Cette décision aura un impact sur la structure, la gouvernance et le fonctionnement de votre organisation.
Au Texas, comme dans de nombreux autres États, il existe plusieurs types d'entités à but non lucratif. Les principales options sont les suivantes
Lorsque vous choisissez le type d'organisation à but non lucratif qui correspond à vos besoins, vous devez tenir compte de votre mission, de vos objectifs à long terme et de vos besoins en matière d'exonération fiscale.
Le choix d'un nom pour votre association peut sembler anodin, mais il s'agit d'une étape cruciale.
Lorsque vous choisissez un nom, vous devez vous assurer qu'il est conforme aux lois de l'État du Texas et qu'il n'est pas déjà utilisé par une autre entité. Vous pouvez vérifier la disponibilité du nom que vous souhaitez sur le site web du secrétaire d'État du Texas.
Et, bien sûr, vous devrez veiller à ce que le nom reflète votre mission, vos valeurs et vos objectifs.
Au Texas, vous ne pouvez pas créer un organisme à but non lucratif seul. En fait, vous devez recruter au moins trois directeurs ainsi que d'autres membres du conseil d'administration.
Lorsque vous constituez un conseil d'administration, faites un choix judicieux. Ces candidats devront être attachés à la mission de votre organisation et apporter des compétences et des perspectives diverses. En outre, ils doivent être fiables et dignes de confiance.
En règle générale, les personnes qui souhaitent créer une organisation à but non lucratif au Texas doivent recruter :
Un agent enregistré est une personne ou une entité désignée pour recevoir les documents juridiques et officiels au nom de l'organisation à but non lucratif.
Au Texas, toutes les sociétés à but non lucratif sont tenues de désigner un agent enregistré qui dispose d'une adresse physique (et non d'une boîte postale) dans l'État. L'agent enregistré doit être disponible pendant les heures normales d'ouverture pour recevoir la correspondance légale et officielle, telle que la signification d'un acte de procédure (procès), les avis d'imposition et d'autres documents importants concernant l'exonération fiscale de l'État.
Ensuite, vous devrez déposer les statuts de l'association auprès du secrétaire d'État du Texas afin d'établir officiellement votre association à but non lucratif en tant qu'entité juridique. Lorsque vous remplissez le formulaire 202, conformément au Texas Business Organizations Code, vous devez inclure des informations telles que le nom de l'association à but non lucratif, son objet, son agent agréé et son premier conseil d'administration.
Le formulaire 202, ou certificat de constitution d'une société à but non lucratif, peut être demandé par courrier, par télécopie, en ligne ou en personne, moyennant des frais de 25 dollars.
Ensuite, vous devrez demander un numéro d'identification d'employeur fédéral à l'Internal Revenue Service (IRS). Un EIN est un numéro unique à neuf chiffres utilisé pour identifier votre organisation à des fins fiscales, notamment pour ouvrir un compte bancaire à but non lucratif et demander un statut d'exonération fiscale. Pour ce faire, vous devez remplir le formulaire SS-4. Ce processus de demande est gratuit et vous pouvez le compléter à tout moment.
Si votre demande de numéro d'identification d'employeur fédéral est approuvée, vous recevrez votre EIN immédiatement après avoir terminé la procédure de demande en ligne. Si vous avez fait votre demande par courrier, par télécopie ou par téléphone, il vous faudra peut-être attendre plusieurs semaines avant de recevoir votre EIN par la poste.
Avec votre conseil d'administration, élaborez des statuts qui décrivent les règles et procédures internes de fonctionnement de votre organisation à but non lucratif. Incluez des dispositions relatives à la gouvernance, à l'adhésion, aux réunions, aux processus décisionnels et à d'autres aspects clés de la gestion de l'organisation.
Ensuite, vous devrez demander le statut d'organisme exonéré d'impôt, tant au niveau fédéral qu'au niveau de l'État.
Une fois que vous avez soumis tous les documents nécessaires et que tout a été approuvé, vous êtes prêt à commencer à avoir un impact.
Toutefois, l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance au Texas nécessite une mise en conformité permanente. Veillez à ce que votre organisation à but non lucratif respecte toutes les réglementations locales et d'État applicables aux organisations à but non lucratif au Texas. Cela peut inclure le dépôt d'un rapport annuel (formulaire 990), la tenue de registres appropriés et le respect des lois relatives à la collecte de fonds et à la sollicitation d'œuvres de bienfaisance.
Une fois que vous avez rempli toutes les formalités administratives et juridiques nécessaires, il est temps de commencer !
Une fois votre organisation à but non lucratif établie, concentrez-vous sur le renforcement des capacités et la durabilité. Développez des programmes et des services qui correspondent à votre mission, cultivez des relations avec les donateurs et les sympathisants, et mettez en œuvre des pratiques de gestion financière saines pour assurer le succès à long terme de votre organisation.
Cela peut impliquer une réunion avec votre conseil d'administration pour déterminer exactement comment vous atteindrez vos objectifs. Il peut s'agir de
Formulaire nécessaireCoût
Demande d'exonération fiscale
Formulaire 1023 de l'IRS ou formulaire 1023-EZ
$275 - $600
Frais de constitution
Formulaire 202
$25
EIN
Formulaire SS-4
$0
Frais de justice
N/A
Variable
Lors de la création d'un organisme à but non lucratif au Texas, de nombreux facteurs peuvent influer sur les coûts. Toutefois, certaines dépenses courantes sont associées à la création d'une organisation caritative :
En bref, oui, vous pouvez gagner votre vie en créant votre propre association. Cependant, lorsqu'il s'agit de vous verser un salaire, il y a quelques points à garder à l'esprit :
Avant de créer un organisme à but non lucratif, effectuez des recherches pour vous assurer qu'il existe un réel besoin pour vos services ou programmes dans votre communauté. Pour définir votre mission et vos objectifs, posez-vous des questions telles que :
Lors de la création de votre association et de l'élaboration de vos activités et programmes de collecte de fonds, il est essentiel de choisir une technologie conçue pour un usage associatif. Bien que de nombreux sites web de collecte de fonds et de gestion des donateurs disposent d'outils pour les organisations à but non lucratif, ils ne sont pas spécifiquement conçus pour un usage caritatif.
Une plateforme spécifique aux organisations à but non lucratif peut leur offrir des tonnes de fonctionnalités cruciales, telles que
Par ailleurs, lorsque vous vous interrogez sur la technologie à utiliser, n'oubliez pas de tenir compte du prix. La plupart des sites de collecte de fonds et de gestion des donateurs peuvent coûter très cher, ce qui réduit votre capacité à avoir un impact et à vous rémunérer.
Choisissez plutôt une plateforme en ligne 100 % gratuite.
Lorsque vous créez le conseil d'administration dont vous avez besoin, il est essentiel de le choisir judicieusement. Lors du recrutement, veillez à ce qu'ils
En outre, veillez à fixer des limites claires aux mandats des membres du conseil d'administration. Mettez en place un plan de succession pour assurer une transition en douceur lorsque les membres du conseil d'administration terminent leur mandat.
Un plan bien pensé vous aidera à rester concentré et organisé alors que vous faites face aux défis de la création d'une organisation à but non lucratif. Il peut s'agir de dresser la carte de votre :
Jack Jack's Pack Street Dog Rescue, basé dans le centre du Texas, aide au sauvetage, à la réhabilitation et à la réunification/réintégration des chiens perdus, abandonnés et maltraités.
Comme la plupart des organisations à but non lucratif, cette organisation caritative était déterminée à avoir un impact durable sur la communauté animale en organisant une collecte de fonds en ligne.
Cependant, pour y parvenir, il fallait disposer des bons outils et de la bonne technologie - principalement un logiciel qui leur permettrait de créer un formulaire de don personnalisé qui pourrait être partagé par l'intermédiaire des médias sociaux et du courrier électronique. De plus, l'organisation de Jack Jack souhaitait offrir aux donateurs plusieurs façons de faire des dons, y compris la possibilité de faire des dons récurrents et des contributions uniques.
Le plus difficile, c'est qu'ils avaient besoin de tous ces outils gratuitement.
Grâce à Zeffy, Jack Jack's a pu collecter près de 100 000 dollars en utilisant les formulaires de dons personnalisables et les outils de gestion des dons de Zeffy. Et le plus beau, c'est que cela ne leur a rien coûté. Cela leur a coûté 0 $.
Contrairement à d'autres plateformes qui font payer des milliers de dollars aux organisations caritatives, Zeffy ne leur fait pas payer un centime. Cela signifie que tout l'argent collecté va directement à la cause, et dans ce cas, à l'aide au rétablissement et à la guérison des animaux dans le besoin.
Prêt à avoir un impact sur votre communauté ? Apprenez à créer une organisation à but non lucratif en suivant ces étapes, et découvrez comment vous pouvez le faire gratuitement avec Zeffy.
Vous vous demandez combien coûte la création d'une organisation à but non lucratif ? Apprenez à démarrer gratuitement grâce à nos meilleurs conseils, outils et ressources.