La création d'une association à but non lucratif au Texas nécessite une planification minutieuse, une stratégie et un grand nombre de formulaires. Pour savoir comment lancer votre propre organisation caritative, suivez les 10 étapes et les meilleures pratiques suivantes.

10 étapes pour créer une association à but non lucratif au Texas

‍

Étape 1. Choisir le bon type d'association

Les organisations 501(c) 3 sont le type le plus courant d'organisations à but non lucratif. Lorsque les gens entendent le mot "charité", c'est à ce type d'organisation qu'ils pensent. Cependant, il existe de nombreuses classifications différentes des organisations caritatives.

Lorsque vous créez votre propre organisation à but non lucratif, vous devez réfléchir à la solution qui vous convient le mieux. Cette décision aura un impact sur la structure, la gouvernance et le fonctionnement de votre organisation.

‍

Au Texas, comme dans de nombreux autres États, il existe plusieurs types d'entités à but non lucratif. Les principales options sont les suivantes

501(c)(3) organisme public de bienfaisance : Ces organisations sont organisées et gérées exclusivement à des fins caritatives. Elles peuvent recevoir des dons et des subventions déductibles des impôts et doivent respecter des règles strictes de l'IRS concernant leurs activités et leurs finances.

501(c)(4) organisation d'aide sociale : Ce type d'organisation à but non lucratif est également exonéré d'impôt, mais il se concentre sur la promotion du bien-être social ou des efforts de défense. Contrairement aux organisations 501(c)(3), les dons aux organisations 501(c)(4) ne sont pas déductibles des impôts des donateurs.

501(c)(6) business league ou chambre de commerce : Ce type d'organisation à but non lucratif est exonéré d'impôt et est le plus courant pour les organisations à but non lucratif qui utilisent les adhésions dans le cadre de leurs efforts de collecte de fonds. Dans cette classification, les dons aux organisations 501(c)(6) ne sont pas déductibles pour le donateur.

Lorsque vous choisissez le type d'organisation à but non lucratif qui correspond à vos besoins, vous devez tenir compte de votre mission, de vos objectifs à long terme et de vos besoins en matière d'exonération fiscale.

‍

Étape 2. Choisir un nom

Le choix d'un nom pour votre association peut sembler anodin, mais il s'agit d'une étape cruciale.

Lorsque vous choisissez un nom, vous devez vous assurer qu'il est conforme aux lois de l'État du Texas et qu'il n'est pas déjà utilisé par une autre entité. Vous pouvez vérifier la disponibilité du nom que vous souhaitez sur le site web du secrétaire d'État du Texas.

Et, bien sûr, vous devrez veiller à ce que le nom reflète votre mission, vos valeurs et vos objectifs.

‍

Troisième étape. Recrutez votre équipe

Au Texas, vous ne pouvez pas créer un organisme à but non lucratif seul. En fait, vous devez recruter au moins trois directeurs ainsi que d'autres membres du conseil d'administration.

Lorsque vous constituez un conseil d'administration, faites un choix judicieux. Ces candidats devront être attachés à la mission de votre organisation et apporter des compétences et des perspectives diverses. En outre, ils doivent être fiables et dignes de confiance.

‍

En règle générale, les personnes qui souhaitent créer une organisation à but non lucratif au Texas doivent recruter :

Les fondateurs : Chaque organisation à but non lucratif doit avoir au moins trois fondateurs - et un président et un secrétaire sont requis. Ces personnes sont chargées de signer et de déposer les statuts de constitution auprès du secrétaire d'État du Texas afin d'établir formellement votre organisation à but non lucratif en tant qu'entité juridique. ‍

Les administrateurs : Le conseil d'administration est responsable de la gouvernance, de la supervision et de l'orientation stratégique de votre organisation à but non lucratif. Ils devront également être présents aux réunions du conseil d'administration.

‍

Étape 4. Nomination d'un agent agréé

Un agent enregistré est une personne ou une entité désignée pour recevoir les documents juridiques et officiels au nom de l'organisation à but non lucratif.

Au Texas, toutes les sociétés à but non lucratif sont tenues de désigner un agent enregistré qui dispose d'une adresse physique (et non d'une boîte postale) dans l'État. L'agent enregistré doit être disponible pendant les heures normales d'ouverture pour recevoir la correspondance légale et officielle, telle que la signification d'un acte de procédure (procès), les avis d'imposition et d'autres documents importants concernant l'exonération fiscale de l'État.

‍

Étape 5. Constituez votre association en société

Ensuite, vous devrez déposer les statuts de l'association auprès du secrétaire d'État du Texas afin d'établir officiellement votre association à but non lucratif en tant qu'entité juridique. Lorsque vous remplissez le formulaire 202, conformément au Texas Business Organizations Code, vous devez inclure des informations telles que le nom de l'association à but non lucratif, son objet, son agent agréé et son premier conseil d'administration.

Le formulaire 202, ou certificat de constitution d'une société à but non lucratif, peut être demandé par courrier, par télécopie, en ligne ou en personne, moyennant des frais de 25 dollars.

‍

Étape 6. Obtenir un numéro d'identification de l'employeur (EIN)

Ensuite, vous devrez demander un numéro d'identification d'employeur fédéral à l'Internal Revenue Service (IRS). Un EIN est un numéro unique à neuf chiffres utilisé pour identifier votre organisation à des fins fiscales, notamment pour ouvrir un compte bancaire à but non lucratif et demander un statut d'exonération fiscale. Pour ce faire, vous devez remplir le formulaire SS-4. Ce processus de demande est gratuit et vous pouvez le compléter à tout moment.

Si votre demande de numéro d'identification d'employeur fédéral est approuvée, vous recevrez votre EIN immédiatement après avoir terminé la procédure de demande en ligne. Si vous avez fait votre demande par courrier, par télécopie ou par téléphone, il vous faudra peut-être attendre plusieurs semaines avant de recevoir votre EIN par la poste.

‍

Étape 7. Rédiger les statuts de l'association

Avec votre conseil d'administration, élaborez des statuts qui décrivent les règles et procédures internes de fonctionnement de votre organisation à but non lucratif. Incluez des dispositions relatives à la gouvernance, à l'adhésion, aux réunions, aux processus décisionnels et à d'autres aspects clés de la gestion de l'organisation.

‍

Étape 8. Déposer une demande d'exonération fiscale

Ensuite, vous devrez demander le statut d'organisme exonéré d'impôt, tant au niveau fédéral qu'au niveau de l'État.

‍

Statut d'exonération fiscale fédérale : Si votre organisation à but non lucratif remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération fiscale fédérale en vertu de l'article 501(c)(3) de l'Internal Revenue Code, vous pouvez demander la reconnaissance du statut d'exonération fiscale auprès de l'IRS. Pour ce faire, vous devez remplir et soumettre le formulaire 1023 ou le formulaire 1023-EZ de l'IRS, accompagné des pièces justificatives et des frais de dossier appropriés.

Exception fiscale de l'État : Certains types d'organisations à but non lucratif, comme celles qui sollicitent des dons du public, doivent se conformer à la législation du Texas. Cela signifie qu'elles doivent demander le statut d'exonération fiscale et l'exonération de l'impôt sur le revenu de l'État du Texas auprès du Texas Comptroller.

‍

Étape 9. Respecter la conformité

Une fois que vous avez soumis tous les documents nécessaires et que tout a été approuvé, vous êtes prêt à commencer à avoir un impact.

Toutefois, l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance au Texas nécessite une mise en conformité permanente. Veillez à ce que votre organisation à but non lucratif respecte toutes les réglementations locales et d'État applicables aux organisations à but non lucratif au Texas. Cela peut inclure le dépôt d'un rapport annuel (formulaire 990), la tenue de registres appropriés et le respect des lois relatives à la collecte de fonds et à la sollicitation d'œuvres de bienfaisance.

‍

Étape 10. Commencer la collecte de fonds

Une fois que vous avez rempli toutes les formalités administratives et juridiques nécessaires, il est temps de commencer !

Une fois votre organisation à but non lucratif établie, concentrez-vous sur le renforcement des capacités et la durabilité. Développez des programmes et des services qui correspondent à votre mission, cultivez des relations avec les donateurs et les sympathisants, et mettez en œuvre des pratiques de gestion financière saines pour assurer le succès à long terme de votre organisation.

‍

Cela peut impliquer une réunion avec votre conseil d'administration pour déterminer exactement comment vous atteindrez vos objectifs. Il peut s'agir de

Déterminer les activités de collecte de fonds (ventes aux enchères, crowdfunding, etc.)

Cartographier l'engagement des donateurs

Identifier notre public cible

Développer une voix de marque

Participation nécessaire du personnel ou des bénévoles

Contraintes budgétaires

Ressources nécessaires

‍

Combien coûte la création d'une organisation à but non lucratif au Texas ?

Formulaire nécessaireCoût

‍

Demande d'exonération fiscale

Formulaire 1023 de l'IRS ou formulaire 1023-EZ

$275 - $600

‍

Frais de constitution

Formulaire 202

$25

‍

EIN

Formulaire SS-4

$0

‍

Frais de justice

N/A

Variable

‍

Lors de la création d'un organisme à but non lucratif au Texas, de nombreux facteurs peuvent influer sur les coûts. Toutefois, certaines dépenses courantes sont associées à la création d'une organisation caritative :

Frais de constitution : Le dépôt des statuts auprès du secrétaire d'État du Texas coûte 25 dollars.

Frais de demande d'exonération fiscale : L'envoi du formulaire 1023 de l'IRS (Application for Recognition of Exemption) ou du formulaire 1023-EZ (Streamlined Application for Recognition of Exemption) sur le site web de l'IRS coûte entre 275 et 600 dollars.

Les frais juridiques : Bien qu'il soit possible de préparer et de déposer soi-même les documents nécessaires à la constitution d'un organisme à but non lucratif, de nombreuses organisations choisissent de travailler avec un avocat pour s'assurer de leur conformité. Les frais juridiques liés à la constitution d'un organisme à but non lucratif peuvent varier en fonction de la complexité de l'organisme et des services fournis par l'avocat.

Dépenses supplémentaires: En fonction des besoins et des objectifs de votre organisation à but non lucratif, il peut y avoir des dépenses supplémentaires liées au démarrage et au fonctionnement de l'organisation. Il peut s'agir de coûts liés à la création d'un site web, de matériel de marketing et de sensibilisation, ou d'activités de collecte de fonds.

‍

Pouvez-vous gagner votre vie en créant votre propre association au Texas ?

En bref, oui, vous pouvez gagner votre vie en créant votre propre association. Cependant, lorsqu'il s'agit de vous verser un salaire, il y a quelques points à garder à l'esprit :

Financement et revenus : Votre salaire dépendra très probablement du montant des recettes de votre organisation provenant de diverses sources de financement. Si, par exemple, votre association rapporte plus de 2 millions de dollars par an, au lieu de 200 000 dollars, vous pourrez peut-être vous verser un salaire un peu plus élevé.

Considérations juridiques et éthiques: Les organisations à but non lucratif sont soumises à des normes juridiques et éthiques qui régissent la rémunération des dirigeants et les pratiques financières. Il est essentiel de s'assurer que le salaire ou la rémunération que vous recevez en tant que dirigeant d'une organisation à but non lucratif est raisonnable, justifiable et conforme.

Le personnel : Si votre association emploie d'autres membres du personnel, comme un directeur du marketing, un comptable ou autre, vous devrez tenir compte de leurs salaires et avantages sociaux. Par ailleurs, certaines associations fonctionnent presque entièrement sur la base du bénévolat.

Transparence et responsabilité : Il est important de noter que les salaires des dirigeants d'organisations à but non lucratif sont généralement publics. La transparence et la responsabilité sont essentielles pour garantir que les décisions en matière de rémunération sont justes, raisonnables et conformes à la mission et aux ressources financières de l'organisation.

‍

Meilleures pratiques pour la création d'une organisation à but non lucratif au Texas

Effectuer des recherches approfondies sur votre mission

Avant de créer un organisme à but non lucratif, effectuez des recherches pour vous assurer qu'il existe un réel besoin pour vos services ou programmes dans votre communauté. Pour définir votre mission et vos objectifs, posez-vous des questions telles que :

Quel problème n'a pas été traité dans cette communauté ?

Pourquoi cette question est-elle importante ?

Qui bénéficiera de notre travail et pourquoi ?

Qui sera intéressé à soutenir notre travail et pourquoi ?

‍

Utiliser une technologie adaptée aux organisations à but non lucratif

Lors de la création de votre association et de l'élaboration de vos activités et programmes de collecte de fonds, il est essentiel de choisir une technologie conçue pour un usage associatif. Bien que de nombreux sites web de collecte de fonds et de gestion des donateurs disposent d'outils pour les organisations à but non lucratif, ils ne sont pas spécifiquement conçus pour un usage caritatif.

‍

Une plateforme spécifique aux organisations à but non lucratif peut leur offrir des tonnes de fonctionnalités cruciales, telles que

Formulaires de dons personnalisés

Outils de gestion d'événements

Acceptation et gestion des dons en ligne

Gestion des tirages au sort et des loteries

Gestion des donateurs

Outils de marketing et de communication

‍

Par ailleurs, lorsque vous vous interrogez sur la technologie à utiliser, n'oubliez pas de tenir compte du prix. La plupart des sites de collecte de fonds et de gestion des donateurs peuvent coûter très cher, ce qui réduit votre capacité à avoir un impact et à vous rémunérer.

Choisissez plutôt une plateforme en ligne 100 % gratuite.

‍

Constituer un conseil d'administration solide

Lorsque vous créez le conseil d'administration dont vous avez besoin, il est essentiel de le choisir judicieusement. Lors du recrutement, veillez à ce qu'ils

Ils sont en phase avec la mission de l'organisation : Les membres du conseil d'administration qui sont réellement engagés dans la cause de votre organisation seront plus motivés pour contribuer.

Apporter des compétences diverses : Visez à recruter un groupe diversifié de personnes possédant un large éventail de compétences, d'expertise et d'antécédents.

Connaître les organisations à but non lucratif : Recherchez des membres du conseil d'administration qui ont une bonne compréhension de la gouvernance des organisations à but non lucratif, des obligations légales et de la gestion financière.

Avoir de la disponibilité : Choisissez des personnes qui ont la capacité de consacrer suffisamment de temps et d'efforts à leurs responsabilités au sein du conseil d'administration et qui sont prêtes à apporter une contribution significative à l'organisation.

Fournir un réseau : Les membres du conseil d'administration qui disposent de réseaux et de relations solides peuvent contribuer à ouvrir des portes à des possibilités de collecte de fonds, à des partenariats stratégiques et au soutien de la communauté pour votre association. Considérez les candidats qui ont une grande portée et la capacité de tirer parti de leurs relations au profit de l'organisation.

‍

En outre, veillez à fixer des limites claires aux mandats des membres du conseil d'administration. Mettez en place un plan de succession pour assurer une transition en douceur lorsque les membres du conseil d'administration terminent leur mandat.

‍

Élaborer un plan d'entreprise

Un plan bien pensé vous aidera à rester concentré et organisé alors que vous faites face aux défis de la création d'une organisation à but non lucratif. Il peut s'agir de dresser la carte de votre :

Programmes et services : Décrivez ce que votre association fera pour remplir sa mission.

Public cible : Identifiez les personnes qui bénéficieront de vos programmes et services.

Position sur le marché : Faites des recherches sur des associations similaires pour comprendre vos concurrents.

Efforts de marketing et de sensibilisation : Expliquez comment vous atteindrez votre public cible.

Structure organisationnelle : Décrivez comment votre association sera organisée.

Plan financier : Décrivez vos activités de revenus et de dépenses, y compris les moyens de collecter des fonds et de dépenser de l'argent.

Mesure de l'impact : Expliquez comment vous allez mesurer le succès et l'impact de votre association.

Gestion des risques : Identifiez les risques potentiels et la manière dont vous les traiterez.

Calendrier : Établissez un calendrier pour le lancement et la croissance de votre association.

‍

Découvrez comment cette association à but non lucratif du Texas a collecté plus de 94 000 dollars et a économisé 4 000 dollars de frais grâce à Zeffy.

Jack Jack's Pack Street Dog Rescue, basé dans le centre du Texas, aide au sauvetage, à la réhabilitation et à la réunification/réintégration des chiens perdus, abandonnés et maltraités.

Comme la plupart des organisations à but non lucratif, cette organisation caritative était déterminée à avoir un impact durable sur la communauté animale en organisant une collecte de fonds en ligne.

Cependant, pour y parvenir, il fallait disposer des bons outils et de la bonne technologie - principalement un logiciel qui leur permettrait de créer un formulaire de don personnalisé qui pourrait être partagé par l'intermédiaire des médias sociaux et du courrier électronique. De plus, l'organisation de Jack Jack souhaitait offrir aux donateurs plusieurs façons de faire des dons, y compris la possibilité de faire des dons récurrents et des contributions uniques.

Le plus difficile, c'est qu'ils avaient besoin de tous ces outils gratuitement.

Grâce à Zeffy, Jack Jack's a pu collecter près de 100 000 dollars en utilisant les formulaires de dons personnalisables et les outils de gestion des dons de Zeffy. Et le plus beau, c'est que cela ne leur a rien coûté. Cela leur a coûté 0 $.

Contrairement à d'autres plateformes qui font payer des milliers de dollars aux organisations caritatives, Zeffy ne leur fait pas payer un centime. Cela signifie que tout l'argent collecté va directement à la cause, et dans ce cas, à l'aide au rétablissement et à la guérison des animaux dans le besoin.