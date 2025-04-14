Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Accueil
/
Blog
/
Comment créer une association à but non lucratif à New York : 15 étapes à connaître (2025)
Comment créer une association à but non lucratif

Comment créer une association à but non lucratif à New York : 15 étapes à connaître (2025)

14 avril 2025

La création d'une organisation caritative à New York peut être une expérience incroyablement enrichissante, surtout si vous êtes passionné par une cause au sein de votre communauté.

Mais tout comme la création d'une entreprise à but lucratif, la création d'une association à but non lucratif demande de la réflexion et des efforts, ainsi qu'un peu de paperasserie. Dans ce blog, nous aborderons tout ce qu'il faut savoir sur la création d'une association à but non lucratif à New York, afin que vous puissiez commencer à avoir un impact en un rien de temps.

15 étapes pour créer une association à but non lucratif à New York

Étape 1. Commencer à planifier

Lorsqu'on envisage de créer une association à but non lucratif en Louisiane à partir de zéro, il peut être difficile de savoir par où commencer. Lorsque l'on décide de se lancer dans cette entreprise, il est important de clarifier quelques points fondamentaux, notamment :

Étape 2 : Nom de l'organisation

Une fois que vous avez déterminé la mission et les objectifs fondamentaux de votre organisation, il est temps de donner un nom à votre association. Cette étape du processus est non seulement importante pour le marketing et l'image de marque, mais c'est aussi une partie cruciale du processus légal de création d'une association en Louisiane. 

Lorsque vous choisissez le nom de votre organisation, veillez à choisir un nom qui.. :

Une fois que vous avez choisi un nom, vous devez inclure "corporation", "incorporated", "limited" ou une abréviation de l'un de ces mots dans votre nom. Recherchez ensuite votre nom dans la base de données des sociétés et entités commerciales de l'État de New York pour vous assurer qu'aucune autre organisation de l'État ne porte ce nom.

Si vous avez fait une recherche sur votre nom et qu'il est unique, vous pouvez le réserver auprès de l 'État de New York en déposant une demande de réservation de nom de 10 dollars auprès du département de l'État de New York.

Étape 3. Choisir une structure de société à but non lucratif à New York

Ensuite, vous devrez décider de la structure de votre organisation. À New York, votre organisation peut être classée comme religieuse ou non religieuse : 

Étape 4. Recruter une équipe de direction

L'identification d'un Incorporator et d'un conseil d'administration n'est pas seulement une décision stratégique qui peut contribuer à la réussite de votre association, c'est aussi une obligation à New York. 

Étape 5. Nommer un agent enregistré

La désignation d'un agent enregistré est une étape essentielle lors de la création d'une association à but non lucratif à New York. Par essence, un agent enregistré sert de point de contact fiable pour les questions juridiques. Cette personne désignée reçoit les documents importants et la correspondance officielle au nom de votre association, tels que les avis juridiques et les formulaires fiscaux. 

L'agent enregistré doit être situé à New York et être disponible pendant les heures de bureau pour recevoir la correspondance et les communications juridiques.

Étape 6. Obtenir l'approbation de l'agence de l'État de New York

Ensuite, vous devez faire approuver votre type d'organisation en vous adressant à l'agence appropriée à New York. Lorsque vous obtiendrez l'approbation de l'agence, vous devrez également envoyer votre certification d'incorporation une fois qu'elle aura été complétée.

Vous trouverez ci-dessous les différents types de sociétés que vous pouvez constituer et les agences qui y correspondent :

Étape 7. Déposer les statuts

L'une des étapes les plus importantes de la création d'une association à but non lucratif à New York est le dépôt de la demande auprès du Département d'État de l'État de New York. Cela permettra d'établir officiellement votre association en tant qu'entité juridique dans l'État.

Vous pouvez déposer les statuts par courrier, par télécopie ou en personne. En règle générale, les frais de dépôt s'élèvent à 75 dollars, auxquels s'ajoutent 25 à 150 dollars de frais de traitement accéléré. 

Étape 8. Obtenir un EIN

À New York, comme dans d'autres États, les organisations à but non lucratif sont tenues d'obtenir un EIN, ou numéro d'identification de l'employeur, auprès de l'Internal Revenue Service. L'EIN est en quelque sorte le numéro de sécurité sociale de votre organisation. Il est utilisé à des fins fiscales, notamment pour l'ouverture de comptes bancaires, l'embauche de salariés et la demande de statut d'exonération fiscale. 

Étape 9. Rédiger le règlement intérieur

Ensuite, vous devrez organiser une réunion avec votre conseil d'administration pour rédiger des statuts qui correspondent à votre mission et qui sont conformes aux lois de l'État de New York sur les organisations à but non lucratif.

Les statuts sont les règles et procédures qui régissent le fonctionnement de votre association. Ils décrivent la structure de votre organisation, les responsabilités du conseil d'administration et des dirigeants, le déroulement des réunions et la manière dont les décisions sont prises. 

Lors de l'élaboration de vos statuts, veillez à.. :

Étape 10. Obtenir les numéros d'identification fiscale/comptes de l'État de New York

L'État de New York ne propose pas de formulaire consolidé d'enregistrement fiscal. Vous devrez donc vous enregistrer pour les comptes fiscaux individuels qui s'appliquent, sur la base du Pub 20 : New York State Tax Guide for New Businesses (Guide fiscal de l'État de New York pour les nouvelles entreprises). Vous devez ensuite soumettre votre demande au ministère de la fiscalité et des finances de l'État de New York (NYS Department of Taxation and Finance).

Si votre organisation mène des activités dans la ville de New York, enregistrez-vous pour les taxes municipales auprès du commissaire aux finances de la ville de New York.

Étape 11. Demander le statut d'exonération fiscale au niveau fédéral et au niveau de l'État

Ensuite, vous devrez demander une exonération fiscale au niveau fédéral et au niveau de l'État.

Les organisations à but non lucratif de la ville de New York peuvent demander une exonération de l'impôt foncier auprès du ministère des finances de la ville de New York.

Étape 12. Enregistrement pour la collecte de fonds à des fins caritatives

Si, comme la plupart des organisations à but non lucratif, vous avez l'intention de solliciter et d'accepter des dons de bienfaisance, vous devez vous enregistrer auprès du procureur général de l'État de New York (Charities Bureau).

L'inscription initiale peut se faire en ligne pour 25 $. 

Étape 13. Obtenir les autres licences nécessaires

Une fois que vous avez effectué toutes les démarches nécessaires pour déposer votre demande dans l'État de New York, il est important de consulter le site Business Express de New York pour vous assurer qu'il n'y a pas d'autres licences commerciales dont vous aurez besoin pour gérer votre association.

Étape 14. Commencer la collecte de fonds

Une fois que vous avez rempli tous les formulaires appropriés et établi les bases réglementaires nécessaires pour votre association, il est temps de commencer à collecter des fonds et à demander des subventions.

Tout d'abord, élaborez un plan de collecte de fonds qui définisse vos objectifs, vos stratégies et vos tactiques. N'oubliez pas non plus de réfléchir à la manière dont vous entretiendrez les relations avec les donateurs. Ensuite, mettez votre plan de collecte de fonds en action en lançant des campagnes, des événements et des appels pour solliciter des dons et du soutien. Suivez l'évolution de vos efforts de collecte de fonds et évaluez leur efficacité au fil du temps.

L'une des meilleures façons de lancer votre association et de commencer à collecter des fonds et à entrer en contact avec les donateurs est d'utiliser une plateforme de dons tout-en-un gratuite, conçue spécialement pour les associations caritatives. Contrairement à d'autres plateformes, Zeffy propose gratuitement des outils de marketing et d'engagement, une billetterie et une gestion des événements, des outils de tirage au sort et de vente aux enchères, et bien plus encore - sans facturer un centime aux organisations à but non lucratif.

Ainsi, non seulement les organisations à but non lucratif peuvent commencer à collecter des fonds en quelques minutes, mais elles n'ont pas à payer de frais initiaux, mensuels ou cachés, jamais. En fait, plus de 10 000 organisations à but non lucratif utilisent et apprécient Zeffy pour son logiciel puissant mais simple - et toujours gratuit - conçu pour aider à rendre le monde meilleur.

Saviez-vous que
Avec Zeffy, 100% de l'argent collecté est reversé à votre cause.
Pas de frais de carte de crédit. Pas de frais de plateforme. Aucun frais.
Collecter des dons sans frais

Étape 15. Rester conforme

En tant qu'organisation à but non lucratif légale dans l'État de New York, vous devrez rester en conformité avec les règles et réglementations fédérales et étatiques tout au long de l'année. Il s'agit notamment de :

Découvrez comment cette organisation à but non lucratif de New York a levé 5 millions de dollars gratuitement.

New York City Foundation for Computer Science Education Inc, CSforALL - uneorganisation à but non lucratif basée à New York dont l'objectif est de faire de l'informatique de haute qualité une partie intégrante de l'expérience éducative de tous les élèves et enseignants de la maternelle à la 12e année - a aidé plus de 160 districts scolaires. Motivé par la volonté d'aider les enfants à réussir leur carrière, CSforALL propose plusieurs programmes et initiatives destinés à mettre la technologie au service du bien.

Pour financer sa mission et ses programmes, CSforALL avait besoin d'une solution innovante et conviviale pour accepter facilement les dons en ligne. Cependant, dans leur recherche d'une plateforme qui les aiderait à le faire, ils ont découvert que la plupart des créateurs de formulaires de dons personnalisés étaient chers et facturaient des frais de traitement élevés. Jusqu'à ce qu'ils découvrent Zeffy, une plateforme de dons entièrement gratuite pour les organisations à but non lucratif.

Grâce à Zeffy, CSforALL a pu encourager les dons directement sur son site web avec un formulaire de don personnalisé, et même guider les utilisateurs pour qu'ils contribuent à des montants de dons spécifiques ou personnalisés - qu'il s'agisse de dons uniques, de contributions mensuelles ou même de dons annuels. De plus, avec Zeffy, ils ont pu envoyer des reçus de dons automatiques personnalisés afin que les donateurs puissent garder une trace de leurs dons.

Depuis l'utilisation du formulaire de don personnalisé de Zeffy, CSforALL a collecté 5 293 000 dollars et économisé 264 650 dollars de frais.

Comment créer une association à but non lucratif à New York FAQs

Les coûts associés à la création d'une association à but non lucratif dans l'État de New York peuvent varier :

  • Frais de constitution : Pour créer une association à but non lucratif à New York, vous devez déposer un certificat de constitution auprès du Département d'État de New York. Les frais de dépôt de ce document s'élèvent généralement à 75 dollars.
  • Frais juridiques : De nombreuses organisations choisissent de demander une assistance juridique lors de la constitution d'un organisme à but non lucratif afin de se conformer aux lois de l'État et aux réglementations de l'IRS. Les frais juridiques peuvent varier de quelques centaines à quelques milliers de dollars.
  • Réservation de nom : Une fois que vous avez choisi le nom de votre association, vous pouvez le réserver pour 10 $.
  • Approbation de l'agence de New York : Le coût de l'obtention de l'agrément de l'agence varie en fonction du type d'agence que vous créez.
  • Enregistrement des collectes de fonds à des fins caritatives : Pour vous enregistrer en vue d'une collecte de fonds à des fins caritatives, vous devez payer des frais de 25 $.

    • Apprendre à créer une association à but non lucratif sans argent

  • Étape 1. Recherche et planification : Déterminez votre mission, votre public cible et vos objectifs finaux.
  • Étape 2. Donnez un nom à votre organisation : Choisissez un nom unique et descriptif pour votre organisation, qui corresponde à votre mission et respecte les lois de l'État de New York.
  • Étape 3. Choisissez une structure de société : Déterminez si votre organisation est de nature religieuse ou non religieuse.
  • Étape 4. Recruter une équipe de direction : Nommez un fondateur et trois administrateurs.
  • Étape 5. Nommer un agent enregistré : Identifiez une personne de confiance qui recevra les documents juridiques au nom de l'association.
  • Étape 6. Obtenir l'approbation de l'agence de New York : Obtenez l'approbation de votre type d'organisation en contactant l'agence appropriée à New York.
  • Étape 7. Déposer les statuts de l'association : Déposer les statuts auprès du Département d'État de New York pour établir officiellement l'organisation à but non lucratif.
  • Étape 8. Demander un EIN : demander un numéro d'identification de l'employeur (EIN) à l'IRS à des fins fiscales et pour les transactions financières.
  • Étape 9. Créer un règlement intérieur : Rédiger et adopter des règles décrivant la gouvernance interne et les procédures opérationnelles de l'organisation.
  • Étape 10. Obtenir les numéros/comptes d'identification fiscale de l'État de New York : S'inscrire aux comptes fiscaux individuels qui s'appliquent.
  • Étape 11. Demander le statut d'exonération fiscale : Demander le statut d'exonération fiscale au niveau fédéral et au niveau de l'État en vertu de l'article 501(c)(3) de l'Internal Revenue Code et de la législation de l'État de New York.
  • Étape 12. S'enregistrer pour la collecte de fonds à des fins caritatives : S'inscrire auprès du bureau des œuvres de bienfaisance du procureur général de New York afin de solliciter des dons auprès du public.
  • Étape 13. Obtenir les autres permis et licences nécessaires : Demandez tous les permis et licences supplémentaires nécessaires pour opérer légalement à New York.
  • Étape 14. Commencez à collecter des fonds : Utilisez une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite comme Zeffy pour commencer à collecter des fonds en quelques minutes.
  • Étape 15. Restez en conformité : Veillez à respecter en permanence toutes les réglementations fédérales, nationales et locales applicables afin de conserver le statut d'organisation à but non lucratif.

    • Zeffy aide désormais les organisations à devenir des organisations à but non lucratif enregistrées - gratuitement - de l'assemblage des documents à l'obtention du statut 501(c). Lancez votre association dès aujourd'hui

    Bien qu'il soit possible de créer soi-même une organisation à but non lucratif, il est souvent recommandé de demander l'aide de professionnels juridiques et financiers expérimentés dans le domaine du droit des organisations à but non lucratif afin de garantir le respect de toutes les lois et réglementations en vigueur. De plus, selon les lois de l'État de New York, toutes les organisations à but non lucratif doivent avoir au moins trois administrateurs.

    Zeffy aide désormais les organisations à devenir des organisations à but non lucratif enregistrées - gratuitement - de l'assemblage des documents à l'obtention du statut 501(c). Lancez votre association dès aujourd'hui

    À New York, les organisations à but non lucratif doivent avoir au moins trois administrateurs. Toutefois, certaines organisations peuvent choisir d'avoir plus d'administrateurs en fonction de leurs besoins et circonstances spécifiques. Le conseil d'administration doit être diversifié et représenter un éventail de compétences, d'expertises et de perspectives en rapport avec la mission et les objectifs de l'organisation.

    La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

    Collecter des dons sans frais
    Rédigé par
    Rachel Ayotte

    Vous souhaitez créer une organisation à but non lucratif dans un autre État ? Consultez ces guides :

    Continuez à lire :

    Comment créer une association à but non lucratif
    Comment créer une association gratuitement (2025)

    Prêt à avoir un impact sur votre communauté ? Apprenez à créer une organisation à but non lucratif en suivant ces étapes, et découvrez comment vous pouvez le faire gratuitement avec Zeffy.

    En savoir plus
    Comment créer une association à but non lucratif
    Comment créer une organisation à but non lucratif sans argent (Guide 2025)

    Vous vous demandez combien coûte la création d'une organisation à but non lucratif ? Apprenez à démarrer gratuitement grâce à nos meilleurs conseils, outils et ressources.

    En savoir plus

    Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

    Collecter des dons sans frais
    Merci ! Votre demande a été reçue !
    Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

    Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

    Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

    Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

    Merci ! Votre demande a été reçue !
    Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

    Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

    S'inscrire gratuitementEn savoir plus

    Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

    Trouver des idées

    Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

    Trouvez des subventions

    Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

    Créez votre association

    Prêt à commencer gratuitement ?

    Collecter des dons sans frais
    Solutions
    Caractéristiques
    ENTREPRISE
    Conseils pour la collecte de fonds
    Support client

    © 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

    Commencer à lever des fonds
    Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
    Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
    With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
    Saviez-vous que
    Collecter des dons sans frais
    With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
    Saviez-vous que
    Collecter des dons sans frais
    Question
    Coût :
    $
    $$
    Effort :
    1
    23
    Fun :
    ★★

    Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

    Des gains rapides pour vous :

    • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
    • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

    Voir notre guide des déclarations de mission

    Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
    $1,715
    sauvegardé
    1
    nouvelle embauche
    2500+
    projets textiles finis
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Toujours dire merci
    Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.