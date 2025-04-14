La création d'une organisation caritative à New York peut être une expérience incroyablement enrichissante, surtout si vous êtes passionné par une cause au sein de votre communauté.

Mais tout comme la création d'une entreprise à but lucratif, la création d'une association à but non lucratif demande de la réflexion et des efforts, ainsi qu'un peu de paperasserie. Dans ce blog, nous aborderons tout ce qu'il faut savoir sur la création d'une association à but non lucratif à New York, afin que vous puissiez commencer à avoir un impact en un rien de temps.

15 étapes pour créer une association à but non lucratif à New York

Étape 1. Commencer à planifier

Lorsqu'on envisage de créer une association à but non lucratif en Louisiane à partir de zéro, il peut être difficile de savoir par où commencer. Lorsque l'on décide de se lancer dans cette entreprise, il est important de clarifier quelques points fondamentaux, notamment :

Les besoins de la communauté : Réfléchissez aux problèmes que vous souhaitez résoudre ou aux changements positifs que vous souhaitez apporter.

Le marché : Étudiez les organisations à but non lucratif en Louisiane qui travaillent dans des domaines similaires ou qui traitent de questions similaires. Identifiez les lacunes ou les besoins auxquels votre association pourrait répondre.

Vos objectifs : Clarifiez les buts et objectifs spécifiques de votre association. Déterminez ce que vous espérez réaliser à court et à long terme.

Votre déclaration de mission : Rédigez une déclaration de mission claire et concise qui explique qui vous êtes, ce que vous faites et qui vous sert.

Retour d'information : Demandez l'avis des parties prenantes, des bénéficiaires potentiels et des membres de votre communauté pour vous assurer que votre déclaration de mission reflète fidèlement les besoins de la communauté.

Étape 2 : Nom de l'organisation

Une fois que vous avez déterminé la mission et les objectifs fondamentaux de votre organisation, il est temps de donner un nom à votre association. Cette étape du processus est non seulement importante pour le marketing et l'image de marque, mais c'est aussi une partie cruciale du processus légal de création d'une association en Louisiane.

Lorsque vous choisissez le nom de votre organisation, veillez à choisir un nom qui.. :

Reflète votre mission et vos objectifs

Décrit ce que vous souhaitez faire

Est facile à épeler et à prononcer

Offre une marge de manœuvre pour une croissance future

Une fois que vous avez choisi un nom, vous devez inclure "corporation", "incorporated", "limited" ou une abréviation de l'un de ces mots dans votre nom. Recherchez ensuite votre nom dans la base de données des sociétés et entités commerciales de l'État de New York pour vous assurer qu'aucune autre organisation de l'État ne porte ce nom.

Si vous avez fait une recherche sur votre nom et qu'il est unique, vous pouvez le réserver auprès de l 'État de New York en déposant une demande de réservation de nom de 10 dollars auprès du département de l'État de New York.

Étape 3. Choisir une structure de société à but non lucratif à New York

Ensuite, vous devrez décider de la structure de votre organisation. À New York, votre organisation peut être classée comme religieuse ou non religieuse :

Religieuse : une société religieuse est constituée à des fins religieuses et est généralement associée à une foi ou à une confession religieuse spécifique. Il s'agit par exemple d'églises, de synagogues, de mosquées, de temples et d'autres institutions religieuses.

Société à but non lucratif non religieuse : Une société à but non lucratif non religieuse est constituée à des fins autres que religieuses, telles que des fins caritatives, éducatives, scientifiques, littéraires ou d'aide sociale. Les organisations caritatives, les établissements d'enseignement, les fondations, les organismes de services sociaux et les groupes de défense des droits sont des exemples de sociétés à but non lucratif non religieuses.

Étape 4. Recruter une équipe de direction

L'identification d'un Incorporator et d'un conseil d'administration n'est pas seulement une décision stratégique qui peut contribuer à la réussite de votre association, c'est aussi une obligation à New York.

Administrateurs : Vous devez constituer un conseil d'administration composé d'au moins trois administrateurs, âgés d'au moins 18 ans, qui aideront votre association à prendre des décisions stratégiques. Vous aurez également besoin d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidents, d'un secrétaire et d'un trésorier (deux ou plusieurs postes peuvent être occupés par la même personne, à l'exception du président et du secrétaire).

Étape 5. Nommer un agent enregistré

La désignation d'un agent enregistré est une étape essentielle lors de la création d'une association à but non lucratif à New York. Par essence, un agent enregistré sert de point de contact fiable pour les questions juridiques. Cette personne désignée reçoit les documents importants et la correspondance officielle au nom de votre association, tels que les avis juridiques et les formulaires fiscaux.

L'agent enregistré doit être situé à New York et être disponible pendant les heures de bureau pour recevoir la correspondance et les communications juridiques.

Étape 6. Obtenir l'approbation de l'agence de l'État de New York

Ensuite, vous devez faire approuver votre type d'organisation en vous adressant à l'agence appropriée à New York. Lorsque vous obtiendrez l'approbation de l'agence, vous devrez également envoyer votre certification d'incorporation une fois qu'elle aura été complétée.

Vous trouverez ci-dessous les différents types de sociétés que vous pouvez constituer et les agences qui y correspondent :

404(b) : Garde d'enfants, adoption, placement familial et violence domestique, enfants négligés ou dépendants, programmes pour les personnes âgées et sollicitation de fonds à ces fins : Office of Children and Family Services (Bureau des services à l'enfance et à la famille)

404(b) : Création ou exploitation d'un établissement de soins pour personnes âgées, d'un établissement de soins pour adultes, d'un programme de logement enrichi, d'une résidence pour adultes ou sollicitation de contributions à cette fin : Ministère de la santé - Division des affaires juridiques

404(d) : Buts éducatifs généraux, y compris les buts pour lesquels une société pourrait être agréée par le Board of Regents. (Frais de 10 $ payés par chèque ou mandat) : Département de l'éducation de l'État de New York - Bureau du conseil

404(o), (p), (t) : Création ou maintien de sociétés médicales ou d'établissements de santé (en vertu des articles 44 ou 28 de la loi sur la santé publique), ou sollicitation de fonds à ces fins : Département de la santé de l'État de New York - Division des affaires juridiques

404(q) : Création ou exploitation d'un établissement nécessitant une autorisation de la Division de la santé mentale ou sollicitation de fonds à cette fin : Bureau de la santé mentale de l'État de New York - Bureau de l'inspection et de la certification

404(q) : Création ou exploitation d'un établissement nécessitant une autorisation de l'Office of Mental Retardation and Developmental Disabilities ou sollicitation de fonds à cette fin : NYS Office for People with Developmental Disabilities - Office of Counsel (Office de l'État de New York pour les personnes souffrant de troubles du développement - Bureau du conseil)

404(u), (v) : Création ou exploitation d'un établissement nécessitant une licence de l'Office of Alcoholism and Substance Abuse Services ou sollicitant des fonds à cette fin : Office of Alcoholism and Substance Abuse Services

Étape 7. Déposer les statuts

L'une des étapes les plus importantes de la création d'une association à but non lucratif à New York est le dépôt de la demande auprès du Département d'État de l'État de New York. Cela permettra d'établir officiellement votre association en tant qu'entité juridique dans l'État.

Vous pouvez déposer les statuts par courrier, par télécopie ou en personne. En règle générale, les frais de dépôt s'élèvent à 75 dollars, auxquels s'ajoutent 25 à 150 dollars de frais de traitement accéléré.

Étape 8. Obtenir un EIN

À New York, comme dans d'autres États, les organisations à but non lucratif sont tenues d'obtenir un EIN, ou numéro d'identification de l'employeur, auprès de l'Internal Revenue Service. L'EIN est en quelque sorte le numéro de sécurité sociale de votre organisation. Il est utilisé à des fins fiscales, notamment pour l'ouverture de comptes bancaires, l'embauche de salariés et la demande de statut d'exonération fiscale.

Étape 9. Rédiger le règlement intérieur

Ensuite, vous devrez organiser une réunion avec votre conseil d'administration pour rédiger des statuts qui correspondent à votre mission et qui sont conformes aux lois de l'État de New York sur les organisations à but non lucratif.

Les statuts sont les règles et procédures qui régissent le fonctionnement de votre association. Ils décrivent la structure de votre organisation, les responsabilités du conseil d'administration et des dirigeants, le déroulement des réunions et la manière dont les décisions sont prises.

Lors de l'élaboration de vos statuts, veillez à.. :

Utiliser un langage clair et concis : Le langage doit être facile à comprendre pour tous les membres du conseil d'administration et les parties prenantes. Évitez le jargon et les termes trop complexes.

Soyez exhaustif : vos statuts doivent couvrir tous les aspects essentiels de la gouvernance de votre organisation, y compris la structure du conseil d'administration, les rôles des dirigeants, les procédures de réunion, les processus de prise de décision et les mécanismes de résolution des conflits.

Alignement des statuts sur la mission et les valeurs : Veiller à ce que les statuts reflètent et soutiennent les objectifs de l'organisation.

Tenir compte de la flexibilité : Prévoir des dispositions permettant de modifier les statuts en fonction de l'évolution et de la croissance de l'organisation.

Définir la structure et les responsabilités du conseil d'administration : Définir clairement le conseil d'administration, ses qualifications, son mandat et ses responsabilités.

Déterminer les procédures de réunion : Détaillez la fréquence, les exigences en matière de notification, le quorum, les procédures de vote, etc.

Aborder la question des finances : Établir des lignes directrices pour la budgétisation, la comptabilité et les exigences en matière de rapports.

Élaborer une politique en matière de conflits d'intérêts : Inclure une politique en matière de conflits d'intérêts qui exige des membres du conseil d'administration et des dirigeants qu'ils divulguent tout conflit d'intérêts et qu'ils s'abstiennent de voter sur des questions dans lesquelles ils ont un intérêt personnel ou financier.

Inclure des procédures de dissolution : Inclure des dispositions relatives au processus de distribution des actifs et de liquidation des affaires conformément à la législation de l'État et aux réglementations de l'IRS.

Étape 10. Obtenir les numéros d'identification fiscale/comptes de l'État de New York

L'État de New York ne propose pas de formulaire consolidé d'enregistrement fiscal. Vous devrez donc vous enregistrer pour les comptes fiscaux individuels qui s'appliquent, sur la base du Pub 20 : New York State Tax Guide for New Businesses (Guide fiscal de l'État de New York pour les nouvelles entreprises). Vous devez ensuite soumettre votre demande au ministère de la fiscalité et des finances de l'État de New York (NYS Department of Taxation and Finance).

Si votre organisation mène des activités dans la ville de New York, enregistrez-vous pour les taxes municipales auprès du commissaire aux finances de la ville de New York.

Étape 11. Demander le statut d'exonération fiscale au niveau fédéral et au niveau de l'État

Ensuite, vous devrez demander une exonération fiscale au niveau fédéral et au niveau de l'État.

Exemption de l'impôt fédéral : Remplissez le formulaire 1023, Application for Recognition of Exemption Under Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code, pour être exonéré de l'impôt fédéral sur le revenu. Vous devrez fournir au gouvernement fédéral des informations détaillées sur les activités, les finances et la gouvernance de votre association.

Les organisations à but non lucratif de la ville de New York peuvent demander une exonération de l'impôt foncier auprès du ministère des finances de la ville de New York.

Étape 12. Enregistrement pour la collecte de fonds à des fins caritatives

Si, comme la plupart des organisations à but non lucratif, vous avez l'intention de solliciter et d'accepter des dons de bienfaisance, vous devez vous enregistrer auprès du procureur général de l'État de New York (Charities Bureau).

L'inscription initiale peut se faire en ligne pour 25 $.

Étape 13. Obtenir les autres licences nécessaires

Une fois que vous avez effectué toutes les démarches nécessaires pour déposer votre demande dans l'État de New York, il est important de consulter le site Business Express de New York pour vous assurer qu'il n'y a pas d'autres licences commerciales dont vous aurez besoin pour gérer votre association.

Étape 14. Commencer la collecte de fonds

Une fois que vous avez rempli tous les formulaires appropriés et établi les bases réglementaires nécessaires pour votre association, il est temps de commencer à collecter des fonds et à demander des subventions.

Tout d'abord, élaborez un plan de collecte de fonds qui définisse vos objectifs, vos stratégies et vos tactiques. N'oubliez pas non plus de réfléchir à la manière dont vous entretiendrez les relations avec les donateurs. Ensuite, mettez votre plan de collecte de fonds en action en lançant des campagnes, des événements et des appels pour solliciter des dons et du soutien. Suivez l'évolution de vos efforts de collecte de fonds et évaluez leur efficacité au fil du temps.

L'une des meilleures façons de lancer votre association et de commencer à collecter des fonds et à entrer en contact avec les donateurs est d'utiliser une plateforme de dons tout-en-un gratuite, conçue spécialement pour les associations caritatives. Contrairement à d'autres plateformes, Zeffy propose gratuitement des outils de marketing et d'engagement, une billetterie et une gestion des événements, des outils de tirage au sort et de vente aux enchères, et bien plus encore - sans facturer un centime aux organisations à but non lucratif.

Ainsi, non seulement les organisations à but non lucratif peuvent commencer à collecter des fonds en quelques minutes, mais elles n'ont pas à payer de frais initiaux, mensuels ou cachés, jamais. En fait, plus de 10 000 organisations à but non lucratif utilisent et apprécient Zeffy pour son logiciel puissant mais simple - et toujours gratuit - conçu pour aider à rendre le monde meilleur.

Étape 15. Rester conforme

En tant qu'organisation à but non lucratif légale dans l'État de New York, vous devrez rester en conformité avec les règles et réglementations fédérales et étatiques tout au long de l'année. Il s'agit notamment de :

Tenir les registres de l'association : Conservez des dossiers précis et à jour sur les activités, les finances et la gouvernance de votre association. Il s'agit notamment des procès-verbaux des réunions, des états financiers, des déclarations fiscales et d'autres documents importants.

Dépôt des rapports annuels : Déposer des rapports annuels auprès de l'IRS pour maintenir le statut juridique et l'exonération fiscale de votre association.

Rester informé : Restez informé des changements apportés aux lois et réglementations de l'État de Louisiane qui affectent les organisations à but non lucratif. Participez aux sessions de formation, aux ateliers et aux webinaires pour vous informer sur les meilleures pratiques et les exigences en matière de conformité.

Découvrez comment cette organisation à but non lucratif de New York a levé 5 millions de dollars gratuitement.

New York City Foundation for Computer Science Education Inc, CSforALL - uneorganisation à but non lucratif basée à New York dont l'objectif est de faire de l'informatique de haute qualité une partie intégrante de l'expérience éducative de tous les élèves et enseignants de la maternelle à la 12e année - a aidé plus de 160 districts scolaires. Motivé par la volonté d'aider les enfants à réussir leur carrière, CSforALL propose plusieurs programmes et initiatives destinés à mettre la technologie au service du bien.

Pour financer sa mission et ses programmes, CSforALL avait besoin d'une solution innovante et conviviale pour accepter facilement les dons en ligne. Cependant, dans leur recherche d'une plateforme qui les aiderait à le faire, ils ont découvert que la plupart des créateurs de formulaires de dons personnalisés étaient chers et facturaient des frais de traitement élevés. Jusqu'à ce qu'ils découvrent Zeffy, une plateforme de dons entièrement gratuite pour les organisations à but non lucratif.

Grâce à Zeffy, CSforALL a pu encourager les dons directement sur son site web avec un formulaire de don personnalisé, et même guider les utilisateurs pour qu'ils contribuent à des montants de dons spécifiques ou personnalisés - qu'il s'agisse de dons uniques, de contributions mensuelles ou même de dons annuels. De plus, avec Zeffy, ils ont pu envoyer des reçus de dons automatiques personnalisés afin que les donateurs puissent garder une trace de leurs dons.

Depuis l'utilisation du formulaire de don personnalisé de Zeffy, CSforALL a collecté 5 293 000 dollars et économisé 264 650 dollars de frais.

Comment créer une association à but non lucratif à New York FAQs

Combien coûte la création d'une association à but non lucratif à New York ? Les coûts associés à la création d'une association à but non lucratif dans l'État de New York peuvent varier : Frais de constitution : Pour créer une association à but non lucratif à New York, vous devez déposer un certificat de constitution auprès du Département d'État de New York. Les frais de dépôt de ce document s'élèvent généralement à 75 dollars. Frais juridiques : De nombreuses organisations choisissent de demander une assistance juridique lors de la constitution d'un organisme à but non lucratif afin de se conformer aux lois de l'État et aux réglementations de l'IRS. Les frais juridiques peuvent varier de quelques centaines à quelques milliers de dollars. Réservation de nom : Une fois que vous avez choisi le nom de votre association, vous pouvez le réserver pour 10 $. Approbation de l'agence de New York : Le coût de l'obtention de l'agrément de l'agence varie en fonction du type d'agence que vous créez. Enregistrement des collectes de fonds à des fins caritatives : Pour vous enregistrer en vue d'une collecte de fonds à des fins caritatives, vous devez payer des frais de 25 $. Apprendre à créer une association à but non lucratif sans argent

Comment puis-je créer moi-même une organisation à but non lucratif ? Bien qu'il soit possible de créer soi-même une organisation à but non lucratif, il est souvent recommandé de demander l'aide de professionnels juridiques et financiers expérimentés dans le domaine du droit des organisations à but non lucratif afin de garantir le respect de toutes les lois et réglementations en vigueur. De plus, selon les lois de l'État de New York, toutes les organisations à but non lucratif doivent avoir au moins trois administrateurs. Zeffy aide désormais les organisations à devenir des organisations à but non lucratif enregistrées - gratuitement - de l'assemblage des documents à l'obtention du statut 501(c). Lancez votre association dès aujourd'hui