La création d'une association en Alabama peut être une expérience incroyablement enrichissante, surtout si vous êtes passionné par une cause au sein de votre communauté.
Mais tout comme la création d'une entreprise à but lucratif, la création d'un organisme à but non lucratif demande de la réflexion et des efforts, ainsi qu'un peu de paperasserie. Dans ce blog, nous aborderons tout ce qu'il y a à savoir sur la création d'un organisme à but non lucratif en Alabama, afin que vous puissiez commencer à avoir un impact en un rien de temps.
Lorsqu'on envisage de créer une association à but non lucratif en Alabama à partir de zéro, il peut être difficile de savoir par où commencer. Lorsque l'on décide de se lancer dans cette entreprise, il est important de clarifier quelques points fondamentaux, notamment :
Une fois que vous avez déterminé la mission et les objectifs fondamentaux de votre organisation, il est temps de donner un nom à votre association. Cette étape du processus est non seulement importante pour le marketing et l'image de marque, mais elle constitue également une partie cruciale du processus juridique de création d'une organisation à but non lucratif en Alabama.
Lorsque vous choisissez le nom de votre organisation, veillez à choisir un nom qui.. :
Conformément aux règles de l'État de l'Alabama, vous devez vous assurer qu'aucune autre entité de l'État ne porte ce nom. Pour ce faire, utilisez le site web du secrétaire d'État de l'Alabama. Une fois que vous vous êtes assuré que le nom est unique, vous devez le réserver à l'aide du formulaire Name Reservation Request Form for Domestic Entities ( formulaire de demande de réservation de nom pour les entités nationales) et payer une taxe de dépôt de 25 dollars.
Une fois que vous avez déterminé le nom de votre organisation et confirmé qu'il n'est pas déjà utilisé, il est temps de créer une équipe de direction.
L'identification d'une personne morale et d'un conseil d'administration n'est pas seulement une décision stratégique qui peut contribuer à la réussite de votre association, c'est aussi une obligation en Alabama.
Lorsque vous choisissez votre équipe de direction, assurez-vous de sélectionner des personnes dignes de confiance, fiables et qui apportent un ensemble de compétences à la table. Qu'ils soient déjà membres de votre organisation ou bénévoles de confiance, ils vous aideront à prendre des décisions cruciales pour votre organisme de bienfaisance.
La désignation d'un agent enregistré est une étape essentielle lors de la création d'une association à but non lucratif en Alabama. Par essence, l'agent enregistré sert de point de contact fiable pour les questions juridiques. Cette personne désignée reçoit les documents importants et la correspondance officielle au nom de votre association, tels que les avis juridiques et les formulaires fiscaux.
L'agent enregistré doit être situé en Alabama et être disponible pendant les heures de bureau pour recevoir la correspondance et les communications juridiques.
Ensuite, vous devrez enregistrer officiellement votre organisation en tant qu'organisation à but non lucratif dans l'État de l'Alabama en déposant des statuts d'incorporation. Pour ce faire, remplissez le formulaire Domestic Nonprofit Corporation Certificate of Formation et déposez-le en ligne ou par courrier. Lorsque vous remplissez ce formulaire, n'oubliez pas de joindre votre certificat de réservation de nom et de payer les frais de 200 dollars.
En Alabama, comme dans d'autres États, les organisations à but non lucratif sont tenues d'obtenir un EIN, ou numéro d'identification de l'employeur. L'EIN est en quelque sorte le numéro de sécurité sociale de votre organisation. Il est utilisé à des fins fiscales, notamment pour l'ouverture de comptes bancaires, l'embauche de salariés et la demande de statut d'exonération fiscale.
Ensuite, vous devrez organiser une réunion avec votre conseil d'administration pour rédiger des statuts qui s'alignent sur la mission de votre société à but non lucratif et qui sont conformes aux lois de l'Alabama sur les organisations à but non lucratif.
Les statuts sont les règles et procédures qui régissent le fonctionnement de votre association. Ils décrivent la structure de votre organisation, les responsabilités du conseil d'administration et des dirigeants, le déroulement des réunions et la manière dont les décisions sont prises.
Lors de l'élaboration de vos statuts, veillez à.. :
L'Alabama propose une demande consolidée d'enregistrement fiscal pour les organisations caritatives, vous devrez donc demander des numéros d'identification fiscale. Pour ce faire, vous devez remplir le formulaire COM-101 et le soumettre en ligne ou par courrier à l' Alabama Department of Revenue.
Une fois que vous aurez créé vos statuts, vous devrez demander une exonération fiscale au niveau fédéral et au niveau de l'État.
Ensuite, votre association devra s'enregistrer pour la collecte de fonds à des fins caritatives auprès du bureau du procureur général de l'Alabama et payer la taxe de 25 dollars. Cela signifie que vous solliciterez des contributions uniquement pour des raisons caritatives.
Une fois que vous avez rempli toutes les formalités nécessaires, vous devez déterminer si vous avez besoin d'autres permis.
Utilisez des portails tels que le Small Business Administration Business License & Permit look-up tool et effectuez une recherche par type d'activité et par localité pour vérifier si vous avez besoin d'autres autorisations.
Une fois que vous avez rempli tous les formulaires appropriés et établi les bases réglementaires nécessaires pour votre association, il est temps de commencer à collecter des fonds.
Tout d'abord, élaborez un plan de collecte de fonds qui définisse vos objectifs, vos stratégies et vos tactiques. N'oubliez pas non plus de réfléchir à la manière dont vous entretiendrez les relations avec les donateurs. Ensuite, mettez votre plan de collecte de fonds en action en lançant des campagnes, des événements et des appels pour solliciter des dons et du soutien. Suivez l'évolution de vos efforts de collecte de fonds et évaluez leur efficacité au fil du temps.
L'une des meilleures façons de lancer votre association et de commencer à collecter des fonds et à entrer en contact avec les donateurs est d'utiliser une plateforme de dons tout-en-un gratuite, conçue spécialement pour les associations caritatives. Contrairement à d'autres plateformes, Zeffy propose gratuitement des outils de marketing et d'engagement, une billetterie et une gestion des événements, des outils de tirage au sort et de vente aux enchères, et bien plus encore - sans facturer un centime aux organisations à but non lucratif.
Ainsi, non seulement les organisations à but non lucratif peuvent commencer à collecter des fonds en quelques minutes, mais elles n'ont pas à payer de frais initiaux, mensuels ou cachés, jamais. En fait, plus de 50 000 organisations à but non lucratif utilisent et apprécient Zeffy pour son logiciel puissant mais simple - et toujours gratuit - conçu pour aider à rendre le monde meilleur.
En tant qu'organisation à but non lucratif légale dans l'État de l'Alabama, vous devrez rester en conformité avec les règles et réglementations fédérales et nationales tout au long de l'année. Il s'agit notamment de :
Le Dyslexia Center of the Shoals, une organisation locale à but non lucratif basée en Alabama, propose des formations, des informations, des ressources, des thérapies de qualité et des formations pour les enseignants afin de répondre aux besoins des personnes, des familles et des communautés touchées par la dyslexie.
L'un des principaux obstacles auxquels le centre a dû faire face a été de trouver un moyen de rémunérer les thérapeutes avec lesquels il travaillait et ses bénéficiaires. Bien que de nombreuses plateformes à but non lucratif offrent un moyen simple de collecter les paiements, la plupart d'entre elles facturent des coûts initiaux et des frais de traitement élevés. Afin d'économiser de l'argent et de lancer son propre formulaire de don sans débourser un centime, le centre s'est associé à Zeffy - la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite.
Depuis qu'il utilise Zeffy, le centre a pu collecter 93 000 dollars et économiser plus de 4 000 dollars en frais.
Que vous soyez une toute nouvelle organisation à but non lucratif cherchant à lancer sa collecte de fonds ou une organisation établie cherchant de nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités pour avoir encore plus d'impact, Zeffy est l'une des meilleures solutions tout-en-un pour répondre à tous vos besoins en matière d'organisation à but non lucratif.
Du suivi et de la gestion des événements aux outils de marketing et d'engagement, en passant par les formulaires de dons personnalisés et même la possibilité de créer une boutique en ligne ou une association à but non lucratif, Zeffy offre tout ce dont vous avez besoin sans avoir à payer un seul centime d'euro.
