La création d'une association en Alabama peut être une expérience incroyablement enrichissante, surtout si vous êtes passionné par une cause au sein de votre communauté.

Mais tout comme la création d'une entreprise à but lucratif, la création d'un organisme à but non lucratif demande de la réflexion et des efforts, ainsi qu'un peu de paperasserie. Dans ce blog, nous aborderons tout ce qu'il y a à savoir sur la création d'un organisme à but non lucratif en Alabama, afin que vous puissiez commencer à avoir un impact en un rien de temps.

13 étapes pour créer une organisation à but non lucratif en Alabama

Étape 1. Recherche et planification

Lorsqu'on envisage de créer une association à but non lucratif en Alabama à partir de zéro, il peut être difficile de savoir par où commencer. Lorsque l'on décide de se lancer dans cette entreprise, il est important de clarifier quelques points fondamentaux, notamment :

Les besoins de la communauté : Réfléchissez aux problèmes que vous souhaitez résoudre ou aux changements positifs que vous souhaitez apporter.

Le marché : Étudiez les organisations à but non lucratif de l'Alabama qui travaillent dans des domaines similaires ou abordent des questions similaires. Identifiez les lacunes ou les besoins auxquels votre association pourrait répondre.

Vos objectifs : Clarifiez les buts et objectifs spécifiques de votre association. Déterminez ce que vous espérez réaliser à court et à long terme.

Votre déclaration de mission : Rédigez une déclaration de mission claire et concise qui explique qui vous êtes, ce que vous faites et qui vous sert.

Retour d'information : Demandez l'avis des parties prenantes, des bénéficiaires potentiels et des membres de votre communauté pour vous assurer que votre déclaration de mission reflète fidèlement les besoins de la communauté.

Étape 2. Nommez votre organisation

Une fois que vous avez déterminé la mission et les objectifs fondamentaux de votre organisation, il est temps de donner un nom à votre association. Cette étape du processus est non seulement importante pour le marketing et l'image de marque, mais elle constitue également une partie cruciale du processus juridique de création d'une organisation à but non lucratif en Alabama.

Lorsque vous choisissez le nom de votre organisation, veillez à choisir un nom qui.. :

Reflète votre mission et vos objectifs

Décrit ce que vous souhaitez faire

Est facile à épeler et à prononcer

Offre une marge de manœuvre pour une croissance future

Conformément aux règles de l'État de l'Alabama, vous devez vous assurer qu'aucune autre entité de l'État ne porte ce nom. Pour ce faire, utilisez le site web du secrétaire d'État de l'Alabama. Une fois que vous vous êtes assuré que le nom est unique, vous devez le réserver à l'aide du formulaire Name Reservation Request Form for Domestic Entities ( formulaire de demande de réservation de nom pour les entités nationales) et payer une taxe de dépôt de 25 dollars.

Étape 3. L'équipe dirigeante

Une fois que vous avez déterminé le nom de votre organisation et confirmé qu'il n'est pas déjà utilisé, il est temps de créer une équipe de direction.

L'identification d'une personne morale et d'un conseil d'administration n'est pas seulement une décision stratégique qui peut contribuer à la réussite de votre association, c'est aussi une obligation en Alabama.

Le fondateur : Les organisations à but non lucratif doivent recruter au moins un fondateur qui sera chargé de signer les statuts.

Administrateurs : Vous devez constituer un conseil d'administration composé d'au moins trois administrateurs qui aideront votre association à prendre des décisions stratégiques. Vous devrez désigner un président, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire, un trésorier, ainsi que d'autres responsables et responsables adjoints jugés nécessaires.

Lorsque vous choisissez votre équipe de direction, assurez-vous de sélectionner des personnes dignes de confiance, fiables et qui apportent un ensemble de compétences à la table. Qu'ils soient déjà membres de votre organisation ou bénévoles de confiance, ils vous aideront à prendre des décisions cruciales pour votre organisme de bienfaisance.

Étape 4. Nomination d'un agent enregistré

La désignation d'un agent enregistré est une étape essentielle lors de la création d'une association à but non lucratif en Alabama. Par essence, l'agent enregistré sert de point de contact fiable pour les questions juridiques. Cette personne désignée reçoit les documents importants et la correspondance officielle au nom de votre association, tels que les avis juridiques et les formulaires fiscaux.

L'agent enregistré doit être situé en Alabama et être disponible pendant les heures de bureau pour recevoir la correspondance et les communications juridiques.

Étape 5. Déposer les statuts

Ensuite, vous devrez enregistrer officiellement votre organisation en tant qu'organisation à but non lucratif dans l'État de l'Alabama en déposant des statuts d'incorporation. Pour ce faire, remplissez le formulaire Domestic Nonprofit Corporation Certificate of Formation et déposez-le en ligne ou par courrier. Lorsque vous remplissez ce formulaire, n'oubliez pas de joindre votre certificat de réservation de nom et de payer les frais de 200 dollars.

Étape 6. Obtenir un EIN

En Alabama, comme dans d'autres États, les organisations à but non lucratif sont tenues d'obtenir un EIN, ou numéro d'identification de l'employeur. L'EIN est en quelque sorte le numéro de sécurité sociale de votre organisation. Il est utilisé à des fins fiscales, notamment pour l'ouverture de comptes bancaires, l'embauche de salariés et la demande de statut d'exonération fiscale.

Étape 7. Rédiger le règlement intérieur

Ensuite, vous devrez organiser une réunion avec votre conseil d'administration pour rédiger des statuts qui s'alignent sur la mission de votre société à but non lucratif et qui sont conformes aux lois de l'Alabama sur les organisations à but non lucratif.

Les statuts sont les règles et procédures qui régissent le fonctionnement de votre association. Ils décrivent la structure de votre organisation, les responsabilités du conseil d'administration et des dirigeants, le déroulement des réunions et la manière dont les décisions sont prises.

Lors de l'élaboration de vos statuts, veillez à.. :

Utiliser un langage clair et concis : Le langage doit être facile à comprendre pour tous les membres du conseil d'administration et les parties prenantes. Évitez le jargon et les termes trop complexes.

Soyez exhaustif : vos statuts doivent couvrir tous les aspects essentiels de la gouvernance de votre organisation, y compris la structure du conseil d'administration, les rôles des dirigeants, les procédures de réunion, les processus de prise de décision et les mécanismes de résolution des conflits.

Alignement des statuts sur la mission et les valeurs : Veiller à ce que les statuts reflètent et soutiennent les objectifs de l'organisation.

Tenir compte de la flexibilité : Prévoir des dispositions permettant de modifier les statuts en fonction de l'évolution et de la croissance de l'organisation.

Définir la structure et les responsabilités du conseil d'administration : Définir clairement le conseil d'administration, ses qualifications, son mandat et ses responsabilités.

Déterminer les procédures de réunion : Détaillez la fréquence, les exigences en matière de notification, le quorum, les procédures de vote, etc.

Aborder la question des finances : Établir des lignes directrices pour la budgétisation, la comptabilité et les exigences en matière de rapports.

Élaborer une politique en matière de conflits d'intérêts : Inclure une politique en matière de conflits d'intérêts qui exige des membres du conseil d'administration et des dirigeants qu'ils divulguent tout conflit d'intérêts et qu'ils s'abstiennent de voter sur des questions dans lesquelles ils ont un intérêt personnel ou financier.

Inclure des procédures de dissolution : Inclure des dispositions relatives au processus de distribution des actifs et de liquidation des affaires conformément à la législation de l'État et aux réglementations de l'IRS.

Étape 8. Obtenir les numéros d'identification fiscale de l'État et les comptes

L'Alabama propose une demande consolidée d'enregistrement fiscal pour les organisations caritatives, vous devrez donc demander des numéros d'identification fiscale. Pour ce faire, vous devez remplir le formulaire COM-101 et le soumettre en ligne ou par courrier à l' Alabama Department of Revenue.

‍

Étape 9. Demander le statut d'exonération fiscale au niveau fédéral et au niveau de l'État

Une fois que vous aurez créé vos statuts, vous devrez demander une exonération fiscale au niveau fédéral et au niveau de l'État.

Statut d'exonération fiscale fédérale : Remplissez le formulaire 1023, Application for Recognition of Exemption Under Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code (demande de reconnaissance d'exonération en vertu de l'article 501(c)(3) du code des impôts). Vous devrez fournir des informations détaillées sur les activités, les finances et la gouvernance de votre association.

Exemption de la taxe de vente de l'État : Remplir le formulaire ST : EX-A1 : Application for Sales Tax Certificate of Exemption et instructions.

Étape 10. Enregistrement pour la collecte de fonds à des fins caritatives

Ensuite, votre association devra s'enregistrer pour la collecte de fonds à des fins caritatives auprès du bureau du procureur général de l'Alabama et payer la taxe de 25 dollars. Cela signifie que vous solliciterez des contributions uniquement pour des raisons caritatives.

‍

Étape 11. Obtenir les autres permis et licences nécessaires

Une fois que vous avez rempli toutes les formalités nécessaires, vous devez déterminer si vous avez besoin d'autres permis.

Utilisez des portails tels que le Small Business Administration Business License & Permit look-up tool et effectuez une recherche par type d'activité et par localité pour vérifier si vous avez besoin d'autres autorisations.

Étape 12. Commencer la collecte de fonds

Une fois que vous avez rempli tous les formulaires appropriés et établi les bases réglementaires nécessaires pour votre association, il est temps de commencer à collecter des fonds.

Tout d'abord, élaborez un plan de collecte de fonds qui définisse vos objectifs, vos stratégies et vos tactiques. N'oubliez pas non plus de réfléchir à la manière dont vous entretiendrez les relations avec les donateurs. Ensuite, mettez votre plan de collecte de fonds en action en lançant des campagnes, des événements et des appels pour solliciter des dons et du soutien. Suivez l'évolution de vos efforts de collecte de fonds et évaluez leur efficacité au fil du temps.

L'une des meilleures façons de lancer votre association et de commencer à collecter des fonds et à entrer en contact avec les donateurs est d'utiliser une plateforme de dons tout-en-un gratuite, conçue spécialement pour les associations caritatives. Contrairement à d'autres plateformes, Zeffy propose gratuitement des outils de marketing et d'engagement, une billetterie et une gestion des événements, des outils de tirage au sort et de vente aux enchères, et bien plus encore - sans facturer un centime aux organisations à but non lucratif.

Ainsi, non seulement les organisations à but non lucratif peuvent commencer à collecter des fonds en quelques minutes, mais elles n'ont pas à payer de frais initiaux, mensuels ou cachés, jamais. En fait, plus de 50 000 organisations à but non lucratif utilisent et apprécient Zeffy pour son logiciel puissant mais simple - et toujours gratuit - conçu pour aider à rendre le monde meilleur.

Étape 13. Rester conforme

En tant qu'organisation à but non lucratif légale dans l'État de l'Alabama, vous devrez rester en conformité avec les règles et réglementations fédérales et nationales tout au long de l'année. Il s'agit notamment de :

Tenir des registres : Conservez des dossiers précis et à jour sur les activités, les finances et la gouvernance de votre association. Il s'agit notamment des procès-verbaux des réunions, des états financiers, des déclarations fiscales et d'autres documents importants.

Dépôt des rapports annuels : Déposer des rapports annuels auprès de l'IRS pour maintenir le statut juridique et l'exonération fiscale de votre association.

Rester informé : Restez informé des changements apportés aux lois et réglementations de l'État de l'Alabama qui affectent les organisations à but non lucratif. Participez aux sessions de formation, aux ateliers et aux séminaires en ligne pour vous informer sur les meilleures pratiques et les exigences de conformité.

Découvrez comment cette organisation à but non lucratif de l'Alabama a collecté 93 000 dollars gratuitement.

Le Dyslexia Center of the Shoals, une organisation locale à but non lucratif basée en Alabama, propose des formations, des informations, des ressources, des thérapies de qualité et des formations pour les enseignants afin de répondre aux besoins des personnes, des familles et des communautés touchées par la dyslexie.

L'un des principaux obstacles auxquels le centre a dû faire face a été de trouver un moyen de rémunérer les thérapeutes avec lesquels il travaillait et ses bénéficiaires. Bien que de nombreuses plateformes à but non lucratif offrent un moyen simple de collecter les paiements, la plupart d'entre elles facturent des coûts initiaux et des frais de traitement élevés. Afin d'économiser de l'argent et de lancer son propre formulaire de don sans débourser un centime, le centre s'est associé à Zeffy - la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite.

Depuis qu'il utilise Zeffy, le centre a pu collecter 93 000 dollars et économiser plus de 4 000 dollars en frais.

Commencez à collecter des fonds gratuitement avec Zeffy

Que vous soyez une toute nouvelle organisation à but non lucratif cherchant à lancer sa collecte de fonds ou une organisation établie cherchant de nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités pour avoir encore plus d'impact, Zeffy est l'une des meilleures solutions tout-en-un pour répondre à tous vos besoins en matière d'organisation à but non lucratif.

Du suivi et de la gestion des événements aux outils de marketing et d'engagement, en passant par les formulaires de dons personnalisés et même la possibilité de créer une boutique en ligne ou une association à but non lucratif, Zeffy offre tout ce dont vous avez besoin sans avoir à payer un seul centime d'euro.

Comment créer une organisation à but non lucratif en Alabama FAQs

Combien coûte la création d'une organisation à but non lucratif en Alabama ? Dépôt des statuts : 200 Exemption de la taxe fédérale : 275 $ ou 600 $ de frais pour l'IRS Enregistrement d'une organisation caritative auprès du bureau du procureur général de l'Alabama : 25 Réservation de nom : 25

Comment créer une association sans but lucratif avec peu d'argent ? La création d'une organisation à but non lucratif sans argent nécessite une planification stratégique. Pour réduire les coûts, il convient de prendre en compte les éléments suivants Faire appel à des bénévoles : Faire appel à des bénévoles pour les tâches administratives, la collecte de fonds ou les programmes, afin de réduire les besoins en personnel rémunéré. Recherche de dons en nature et de subventions : Demandez à des entreprises, des particuliers ou d'autres organisations de vous faire don de biens et de services pour soutenir les activités de votre association (par exemple, des locaux ou du matériel). Recherchez également des possibilités de subventions afin de générer un soutien financier gratuit pour la mission de votre association. Tirer parti des partenariats : Recherchez des partenaires potentiels, tels que d'autres organisations à but non lucratif ou communautaires, qui pourraient souhaiter collaborer à des objectifs communs. Tirer parti d'outils et de plateformes gratuits : Assurez-vous d'utiliser des outils de collecte de fonds et d'engagement des donateurs entièrement gratuits, comme Zeffy. Ainsi, vous n'aurez jamais à vous soucier de frais cachés et vous pourrez commencer à avoir un impact immédiatement, sans débourser un centime.

