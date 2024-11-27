La création d'une association dans l'Indiana est une expérience passionnante et gratifiante, mais elle exige aussi beaucoup d'efforts et de travail.

Si vous souhaitez créer une association à but non lucratif dans l'Indiana, mais que vous ne savez pas par où commencer, nous avons ce qu'il vous faut. Dans ce blog, nous vous expliquons exactement comment procéder, depuis le choix du nom et la demande d'exonération fiscale jusqu'à la mise en place d'une campagne de collecte de fonds à partir de zéro.

11 étapes pour créer une organisation à but non lucratif dans l'Indiana

Étape 1. Recherche et planification

Lorsqu'on envisage de créer une association à but non lucratif dans l'Indiana à partir de zéro, il peut être difficile de savoir par où commencer. Lorsque l'on décide de se lancer dans cette entreprise, il est important de clarifier quelques points fondamentaux, notamment :

Les besoins de la communauté : Réfléchissez aux problèmes que vous souhaitez résoudre ou aux changements positifs que vous souhaitez apporter.

Le marché : Étudiez les organisations à but non lucratif du territoire de l'Indiana qui travaillent dans des domaines similaires ou qui s'attaquent à des problèmes similaires. Identifiez les lacunes ou les besoins auxquels votre association pourrait répondre.

Vos objectifs : Clarifiez les buts et objectifs spécifiques de votre association. Déterminez ce que vous espérez réaliser à court et à long terme.

Votre déclaration de mission : Rédigez une déclaration de mission claire et concise qui explique qui vous êtes, ce que vous faites et qui vous sert.

Retour d'information : Demandez l'avis des parties prenantes, des bénéficiaires potentiels et des membres de votre communauté pour vous assurer que votre déclaration de mission reflète fidèlement les besoins de la communauté.

Étape 2. Nommez votre organisation

Une fois que vous avez déterminé la mission et les objectifs fondamentaux de votre organisation, il est temps de donner un nom à votre association. Cette étape du processus est non seulement importante pour le marketing et l'image de marque, mais elle constitue également une partie cruciale du processus juridique de création d'une organisation à but non lucratif dans l'Indiana.

Lorsque vous choisissez le nom de votre organisation, veillez à choisir un nom qui.. :

Reflète votre mission et vos objectifs

Décrit ce que vous souhaitez faire

Est facile à épeler et à prononcer

Offre une marge de manœuvre pour une croissance future

Selon les règles de l'État de l'Indiana, votre nom doit également inclure les mots "corporation", "company", "incorporated" ou "limited", ou une abréviation de l'un de ces mots.

Ensuite, une fois que vous avez déterminé votre nom, faites une recherche sur le portail de recherche d'entreprises en ligne de l'Indiana pour vous assurer qu'il est unique et qu'il n'a pas déjà été pris par une autre organisation.

Troisième étape. Recruter une équipe de direction

Une fois que vous avez déterminé le nom de votre organisation et confirmé qu'il n'est pas déjà utilisé, il est temps de créer une équipe de direction.

L'identification d'une société et d'un conseil d'administration n'est pas seulement une décision stratégique qui peut contribuer à la réussite de votre association, c'est aussi une obligation dans l'Indiana.

Le fondateur : Les organisations à but non lucratif doivent recruter au moins un fondateur qui sera chargé de signer les statuts.

Administrateurs : Vous devez constituer un conseil d'administration composé d'au moins trois administrateurs qui aideront votre association à prendre des décisions stratégiques. Vous devrez également nommer un président, un secrétaire, un trésorier et d'autres responsables désignés par le conseil d'administration. Une même personne peut occuper deux ou plusieurs postes. Vous devrez également affecter chaque membre du conseil d'administration à une commission.

Lorsque vous choisissez votre équipe de direction, assurez-vous de sélectionner des personnes dignes de confiance, fiables et qui apportent un ensemble de compétences à la table. Qu'ils soient déjà membres de votre organisation ou bénévoles de confiance, ils vous aideront à prendre des décisions cruciales pour votre organisme de bienfaisance.

Étape 4. Désigner un agent enregistré dans l'Indiana

La désignation d'un agent enregistré est une étape essentielle pour rejoindre le secteur à but non lucratif dans l'Indiana. Par essence, un agent enregistré sert de point de contact fiable pour les questions juridiques. Cette personne désignée reçoit les documents importants et la correspondance officielle au nom de votre association, tels que les avis juridiques et les formulaires fiscaux.

L'agent enregistré de votre association doit être situé dans l'Indiana et être disponible pendant les heures de bureau pour recevoir la correspondance et les communications légales.

Étape 5. Déposer les statuts

L'une des étapes les plus importantes de la création d'une association à but non lucratif dans l'Indiana est le dépôt des statuts de l 'association sur le site Web du secrétaire d'État de l'Indiana. Cela permettra d'établir officiellement votre association en tant qu'entité juridique dans l'État.

Si vous déposez votre demande en ligne, elle coûte 30 dollars, ou vous pouvez la déposer par courrier pour 50 dollars.

Étape 6. Obtenir un EIN

Dans l'Indiana, comme dans d'autres États, les organisations à but non lucratif sont tenues d'obtenir un EIN, ou numéro d'identification de l'employeur. Un EIN est comme le numéro de sécurité sociale de votre organisation. Il est utilisé à des fins fiscales, notamment pour l'ouverture d'un compte bancaire, l'embauche d'employés et la demande d'exonération fiscale.

Pour obtenir un EIN, vous pouvez faire une demande en ligne en utilisant le formulaire SS-4 sur le site web de l'IRS ou l'envoyer par courrier. La procédure de demande est gratuite et vous recevrez votre EIN peu de temps après son approbation.

Étape 7. Rédiger un règlement intérieur

Ensuite, vous devrez réunir votre conseil d'administration pour rédiger des statuts conformes à votre mission et aux lois de l'Indiana sur les organisations à but non lucratif.

Les statuts sont les règles et procédures qui régissent le fonctionnement de votre association. Ils décrivent la structure de votre organisation, les responsabilités du conseil d'administration et des dirigeants, le déroulement des réunions et la manière dont les décisions sont prises.

Lors de l'élaboration de vos statuts, veillez à.. :

Utiliser un langage clair et concis : Le langage doit être facile à comprendre pour tous les membres du conseil d'administration et les parties prenantes. Évitez le jargon et les termes trop complexes.

Soyez exhaustif : vos statuts doivent couvrir tous les aspects essentiels de la gouvernance de votre organisation, y compris la structure du conseil d'administration, les rôles des dirigeants, les procédures de réunion, les processus de prise de décision et les mécanismes de résolution des conflits.

Alignement des statuts sur la mission et les valeurs de votre organisation : Veillez à ce que les statuts reflètent et soutiennent les objectifs de l'organisation.

Tenir compte de la flexibilité : Prévoir des dispositions permettant de modifier les statuts en fonction de l'évolution et de la croissance de l'organisation.

Définir la structure et les responsabilités du conseil d'administration : Définir clairement le conseil d'administration, ses qualifications, son mandat et ses responsabilités.





Définir clairement le conseil d'administration, ses qualifications, son mandat et ses responsabilités. Déterminer les procédures de réunion : Détaillez la fréquence, les exigences en matière de notification, le quorum, les procédures de vote, etc.

Aborder la question des finances : Établir des lignes directrices pour la budgétisation, la comptabilité et les exigences en matière de rapports.

Élaborer une politique en matière de conflits d'intérêts : Inclure une politique en matière de conflits d'intérêts qui exige des membres du conseil d'administration et des dirigeants qu'ils divulguent tout conflit d'intérêts et qu'ils s'abstiennent de voter sur des questions dans lesquelles ils ont un intérêt personnel ou financier.

Inclure des procédures de dissolution : Inclure des dispositions relatives au processus de distribution des actifs et de liquidation des affaires conformément à la législation de l'État et aux réglementations de l'IRS.

Étape 8. Demander le statut d'exonération fiscale au niveau fédéral et au niveau de l'État

Une fois que vous aurez créé vos statuts, vous devrez demander une exonération fiscale au niveau fédéral et au niveau de l'État afin de devenir une entité exonérée d'impôt.

Étape 9. Obtenir les autres permis et licences nécessaires

Si vous avez l'intention d'utiliser des jeux de hasard tels que le bingo et les tombolas dans le cadre de votre stratégie de jeu, vous devez vous inscrire auprès de l'Indiana Gaming Commission en soumettant le formulaire CG-QA : Qualification Application (0 $ de frais d'État).

Pour obtenir d'autres autorisations, les organisations à but non lucratif de l'Indiana doivent examiner les types de licences de jeux de bienfaisance de l'Indiana.

Étape 10. Commencer la collecte de fonds

Une fois que vous avez rempli tous les formulaires appropriés et établi les bases réglementaires nécessaires pour votre association, il est temps de commencer à collecter des fonds.

Tout d'abord, élaborez un plan de collecte de fonds qui définisse vos objectifs, vos stratégies et vos tactiques. N'oubliez pas non plus de réfléchir à la manière dont vous entretiendrez les relations avec les donateurs. Ensuite, mettez votre plan de collecte de fonds en action en lançant des campagnes, des événements et des appels pour solliciter des dons et du soutien. Suivez l'évolution de vos efforts de collecte de fonds et évaluez leur efficacité au fil du temps.

L'une des meilleures façons de lancer votre association et de commencer à collecter des fonds et à entrer en contact avec les donateurs est d'utiliser une plateforme de dons tout-en-un gratuite, conçue spécialement pour les associations caritatives. Contrairement à d'autres plateformes, Zeffy propose gratuitement des outils de marketing et d'engagement, une billetterie et une gestion d'événements, des outils de tirage au sort et de vente aux enchères, et bien plus encore - sans faire payer un centime aux associations.

Ainsi, non seulement les organisations à but non lucratif peuvent commencer à collecter des fonds en quelques minutes, mais elles n'ont pas à payer de frais initiaux, mensuels ou cachés, jamais. En fait, plus de 10 000 organisations à but non lucratif utilisent et apprécient Zeffy pour son logiciel puissant mais simple - et toujours gratuit - conçu pour aider à rendre le monde meilleur.

Étape 11. Rester conforme

En tant qu'organisation à but non lucratif légale dans l'État de l'Indiana, vous devez rester en conformité avec les règles et réglementations fédérales et de l'État tout au long de l'année. Il s'agit notamment de :

Tenir des registres : Conservez des dossiers précis et à jour sur les activités, les finances et la gouvernance de votre association. Il s'agit notamment des procès-verbaux des réunions, des états financiers, des déclarations fiscales et d'autres documents importants.



Dépôt des rapports annuels : Déposer des rapports annuels auprès de l'IRS pour maintenir le statut juridique et l'exonération fiscale de votre association.



Rester informé : Restez informé des changements apportés aux lois et réglementations de l'État de l'Indiana qui affectent les organisations à but non lucratif. Participez aux sessions de formation, aux ateliers et aux webinaires pour vous informer sur les meilleures pratiques et les exigences en matière de conformité.

Découvrez comment cette organisation à but non lucratif de l'Indiana a collecté gratuitement 42 000 euros.

Irish Aquatics est une équipe de natation basée dans l'Indiana qui se consacre à cultiver la passion, l'individualité et l'excellence chez chaque nageur, à l'intérieur comme à l'extérieur de la piscine. Cette association à but non lucratif est une organisation communautaire très appréciée dans la région de Michiana. Dirigée par des parents et dotée d'un conseil d'administration élu, Irish Aquatics organise des cours, des rencontres et d'autres programmes auxquels la communauté peut participer.

L'une des façons pour Irish Aquatics de collecter des fonds pour soutenir ces programmes est de vendre des laissez-passer pour ses installations et ses événements. Récemment, cette organisation à but non lucratif a accueilli les Championnats d'État de natation seniors de l'IN 2024 et avait besoin d'une solution de collecte de fonds qui lui permettrait de vendre facilement des types de billets personnalisés à l'aide d'un formulaire convivial.

Lorsqu'ils ont cherché des outils de création de sites web pour les organisations à but non lucratif et des formulaires de billetterie pour les événements, ils se sont aperçus que beaucoup d'entre eux étaient coûteux : ils étaient assortis de prix initiaux élevés, de frais de traitement, etc. Avec des prix aussi élevés, moins d'argent serait consacré au soutien de leurs programmes. Jusqu'à ce qu'ils découvrent Zeffy, la plateforme de collecte de fonds tout-en-un totalement gratuite.

Grâce à Zeffy, Irish Aquatics a pu vendre des billets personnalisés directement sur son site Web. Depuis qu'ils utilisent Zeffy, ils ont pu collecter 42 000 dollars et économiser 2 100 dollars.

Comment créer un organisme à but non lucratif dans l'Indiana FAQ

Combien coûte la création d'une organisation à but non lucratif dans l'Indiana ? Les coûts associés à la création d'une organisation à but non lucratif dans l'Indiana peuvent varier, mais les coûts les plus courants à connaître sont les suivants : Frais de constitution : Les frais de dépôt des statuts varient généralement entre 30 et 50 dollars, en fonction du type d'organisation et du choix d'un traitement accéléré. Frais juridiques : De nombreuses organisations choisissent de demander une assistance juridique lors de la constitution d'un organisme à but non lucratif afin d'assurer la conformité avec les lois de l'État et les réglementations de l'IRS, ce qui peut coûter de quelques centaines à quelques milliers de dollars. Frais de dossier de l'IRS : Les frais de dossier pour le formulaire 1023 sont actuellement de 600 dollars pour les organisations dont les recettes brutes annuelles sont supérieures ou égales à 50 000 dollars, et de 275 dollars pour les organisations dont les recettes brutes annuelles sont inférieures à 50 000 dollars. Le formulaire 1023-EZ est moins onéreux (275 $). Frais d'enregistrement dans l'État : Outre les frais de constitution, la création d'une association à but non lucratif dans l'Indiana entraîne souvent d'autres frais d'enregistrement.

Combien de membres du conseil d'administration faut-il pour une organisation à but non lucratif dans l'Indiana ? Vous devez constituer un conseil d'administration composé d'au moins trois administrateurs qui aideront votre association à prendre des décisions stratégiques. Le conseil nommera également un président, un secrétaire, un trésorier et d'autres membres du bureau.

