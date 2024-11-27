Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Accueil
/
Blog
/
Comment créer un organisme à but non lucratif en Indiana en 11 étapes [guide 2024].
Comment créer une association à but non lucratif

Comment créer un organisme à but non lucratif en Indiana en 11 étapes [guide 2024].

27 novembre 2024

La création d'une association dans l'Indiana est une expérience passionnante et gratifiante, mais elle exige aussi beaucoup d'efforts et de travail.

Si vous souhaitez créer une association à but non lucratif dans l'Indiana, mais que vous ne savez pas par où commencer, nous avons ce qu'il vous faut. Dans ce blog, nous vous expliquons exactement comment procéder, depuis le choix du nom et la demande d'exonération fiscale jusqu'à la mise en place d'une campagne de collecte de fonds à partir de zéro.

11 étapes pour créer une organisation à but non lucratif dans l'Indiana

Étape 1. Recherche et planification 

Lorsqu'on envisage de créer une association à but non lucratif dans l'Indiana à partir de zéro, il peut être difficile de savoir par où commencer. Lorsque l'on décide de se lancer dans cette entreprise, il est important de clarifier quelques points fondamentaux, notamment :

Étape 2. Nommez votre organisation

Une fois que vous avez déterminé la mission et les objectifs fondamentaux de votre organisation, il est temps de donner un nom à votre association. Cette étape du processus est non seulement importante pour le marketing et l'image de marque, mais elle constitue également une partie cruciale du processus juridique de création d'une organisation à but non lucratif dans l'Indiana. 

Lorsque vous choisissez le nom de votre organisation, veillez à choisir un nom qui.. :

Selon les règles de l'État de l'Indiana, votre nom doit également inclure les mots "corporation", "company", "incorporated" ou "limited", ou une abréviation de l'un de ces mots.

Ensuite, une fois que vous avez déterminé votre nom, faites une recherche sur le portail de recherche d'entreprises en ligne de l'Indiana pour vous assurer qu'il est unique et qu'il n'a pas déjà été pris par une autre organisation. 

Troisième étape. Recruter une équipe de direction

Une fois que vous avez déterminé le nom de votre organisation et confirmé qu'il n'est pas déjà utilisé, il est temps de créer une équipe de direction.

L'identification d'une société et d'un conseil d'administration n'est pas seulement une décision stratégique qui peut contribuer à la réussite de votre association, c'est aussi une obligation dans l'Indiana. 

Lorsque vous choisissez votre équipe de direction, assurez-vous de sélectionner des personnes dignes de confiance, fiables et qui apportent un ensemble de compétences à la table. Qu'ils soient déjà membres de votre organisation ou bénévoles de confiance, ils vous aideront à prendre des décisions cruciales pour votre organisme de bienfaisance.

Étape 4. Désigner un agent enregistré dans l'Indiana

La désignation d'un agent enregistré est une étape essentielle pour rejoindre le secteur à but non lucratif dans l'Indiana. Par essence, un agent enregistré sert de point de contact fiable pour les questions juridiques. Cette personne désignée reçoit les documents importants et la correspondance officielle au nom de votre association, tels que les avis juridiques et les formulaires fiscaux. 

L'agent enregistré de votre association doit être situé dans l'Indiana et être disponible pendant les heures de bureau pour recevoir la correspondance et les communications légales.

Étape 5. Déposer les statuts

L'une des étapes les plus importantes de la création d'une association à but non lucratif dans l'Indiana est le dépôt des statuts de l 'association sur le site Web du secrétaire d'État de l'Indiana. Cela permettra d'établir officiellement votre association en tant qu'entité juridique dans l'État.

Si vous déposez votre demande en ligne, elle coûte 30 dollars, ou vous pouvez la déposer par courrier pour 50 dollars.

Étape 6. Obtenir un EIN

Dans l'Indiana, comme dans d'autres États, les organisations à but non lucratif sont tenues d'obtenir un EIN, ou numéro d'identification de l'employeur. Un EIN est comme le numéro de sécurité sociale de votre organisation. Il est utilisé à des fins fiscales, notamment pour l'ouverture d'un compte bancaire, l'embauche d'employés et la demande d'exonération fiscale. 

Pour obtenir un EIN, vous pouvez faire une demande en ligne en utilisant le formulaire SS-4 sur le site web de l'IRS ou l'envoyer par courrier. La procédure de demande est gratuite et vous recevrez votre EIN peu de temps après son approbation. 

Étape 7. Rédiger un règlement intérieur

Ensuite, vous devrez réunir votre conseil d'administration pour rédiger des statuts conformes à votre mission et aux lois de l'Indiana sur les organisations à but non lucratif.

Les statuts sont les règles et procédures qui régissent le fonctionnement de votre association. Ils décrivent la structure de votre organisation, les responsabilités du conseil d'administration et des dirigeants, le déroulement des réunions et la manière dont les décisions sont prises. 

Lors de l'élaboration de vos statuts, veillez à.. :

Étape 8. Demander le statut d'exonération fiscale au niveau fédéral et au niveau de l'État

Une fois que vous aurez créé vos statuts, vous devrez demander une exonération fiscale au niveau fédéral et au niveau de l'État afin de devenir une entité exonérée d'impôt.

Étape 9. Obtenir les autres permis et licences nécessaires 

Si vous avez l'intention d'utiliser des jeux de hasard tels que le bingo et les tombolas dans le cadre de votre stratégie de jeu, vous devez vous inscrire auprès de l'Indiana Gaming Commission en soumettant le formulaire CG-QA : Qualification Application (0 $ de frais d'État). 

Pour obtenir d'autres autorisations, les organisations à but non lucratif de l'Indiana doivent examiner les types de licences de jeux de bienfaisance de l'Indiana.

Étape 10. Commencer la collecte de fonds

Une fois que vous avez rempli tous les formulaires appropriés et établi les bases réglementaires nécessaires pour votre association, il est temps de commencer à collecter des fonds. 

Tout d'abord, élaborez un plan de collecte de fonds qui définisse vos objectifs, vos stratégies et vos tactiques. N'oubliez pas non plus de réfléchir à la manière dont vous entretiendrez les relations avec les donateurs. Ensuite, mettez votre plan de collecte de fonds en action en lançant des campagnes, des événements et des appels pour solliciter des dons et du soutien. Suivez l'évolution de vos efforts de collecte de fonds et évaluez leur efficacité au fil du temps.

L'une des meilleures façons de lancer votre association et de commencer à collecter des fonds et à entrer en contact avec les donateurs est d'utiliser une plateforme de dons tout-en-un gratuite, conçue spécialement pour les associations caritatives. Contrairement à d'autres plateformes, Zeffy propose gratuitement des outils de marketing et d'engagement, une billetterie et une gestion d'événements, des outils de tirage au sort et de vente aux enchères, et bien plus encore - sans faire payer un centime aux associations.

Ainsi, non seulement les organisations à but non lucratif peuvent commencer à collecter des fonds en quelques minutes, mais elles n'ont pas à payer de frais initiaux, mensuels ou cachés, jamais. En fait, plus de 10 000 organisations à but non lucratif utilisent et apprécient Zeffy pour son logiciel puissant mais simple - et toujours gratuit - conçu pour aider à rendre le monde meilleur.

Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.

Étape 11. Rester conforme

En tant qu'organisation à but non lucratif légale dans l'État de l'Indiana, vous devez rester en conformité avec les règles et réglementations fédérales et de l'État tout au long de l'année. Il s'agit notamment de :

Découvrez comment cette organisation à but non lucratif de l'Indiana a collecté gratuitement 42 000 euros.

Irish Aquatics est une équipe de natation basée dans l'Indiana qui se consacre à cultiver la passion, l'individualité et l'excellence chez chaque nageur, à l'intérieur comme à l'extérieur de la piscine. Cette association à but non lucratif est une organisation communautaire très appréciée dans la région de Michiana. Dirigée par des parents et dotée d'un conseil d'administration élu, Irish Aquatics organise des cours, des rencontres et d'autres programmes auxquels la communauté peut participer.

L'une des façons pour Irish Aquatics de collecter des fonds pour soutenir ces programmes est de vendre des laissez-passer pour ses installations et ses événements. Récemment, cette organisation à but non lucratif a accueilli les Championnats d'État de natation seniors de l'IN 2024 et avait besoin d'une solution de collecte de fonds qui lui permettrait de vendre facilement des types de billets personnalisés à l'aide d'un formulaire convivial.

Lorsqu'ils ont cherché des outils de création de sites web pour les organisations à but non lucratif et des formulaires de billetterie pour les événements, ils se sont aperçus que beaucoup d'entre eux étaient coûteux : ils étaient assortis de prix initiaux élevés, de frais de traitement, etc. Avec des prix aussi élevés, moins d'argent serait consacré au soutien de leurs programmes. Jusqu'à ce qu'ils découvrent Zeffy, la plateforme de collecte de fonds tout-en-un totalement gratuite.

Grâce à Zeffy, Irish Aquatics a pu vendre des billets personnalisés directement sur son site Web. Depuis qu'ils utilisent Zeffy, ils ont pu collecter 42 000 dollars et économiser 2 100 dollars.

Comment créer un organisme à but non lucratif dans l'Indiana FAQ

Les coûts associés à la création d'une organisation à but non lucratif dans l'Indiana peuvent varier, mais les coûts les plus courants à connaître sont les suivants :

  • Frais de constitution : Les frais de dépôt des statuts varient généralement entre 30 et 50 dollars, en fonction du type d'organisation et du choix d'un traitement accéléré.
  • Frais juridiques : De nombreuses organisations choisissent de demander une assistance juridique lors de la constitution d'un organisme à but non lucratif afin d'assurer la conformité avec les lois de l'État et les réglementations de l'IRS, ce qui peut coûter de quelques centaines à quelques milliers de dollars.
  • Frais de dossier de l'IRS : Les frais de dossier pour le formulaire 1023 sont actuellement de 600 dollars pour les organisations dont les recettes brutes annuelles sont supérieures ou égales à 50 000 dollars, et de 275 dollars pour les organisations dont les recettes brutes annuelles sont inférieures à 50 000 dollars. Le formulaire 1023-EZ est moins onéreux (275 $).
  • Frais d'enregistrement dans l'État : Outre les frais de constitution, la création d'une association à but non lucratif dans l'Indiana entraîne souvent d'autres frais d'enregistrement.

    • Vous devez constituer un conseil d'administration composé d'au moins trois administrateurs qui aideront votre association à prendre des décisions stratégiques. Le conseil nommera également un président, un secrétaire, un trésorier et d'autres membres du bureau.

    La création d'une organisation à but non lucratif sans argent nécessite une planification stratégique. Pour réduire les coûts, il convient de prendre en compte les éléments suivants

  • Faire appel à des bénévoles : Faire appel à des bénévoles pour les tâches administratives, la collecte de fonds ou les programmes, afin de réduire les besoins en personnel rémunéré.
  • Recherche de dons en nature et de subventions : Demandez à des entreprises, des particuliers ou d'autres organisations de vous faire don de biens et de services pour soutenir les activités de votre association (par exemple, des locaux ou du matériel). Recherchez également des possibilités de subventions afin de générer un soutien financier gratuit pour la mission de votre association.
  • Tirer parti des partenariats : Recherchez des partenaires potentiels, tels que d'autres organisations à but non lucratif ou communautaires, qui pourraient souhaiter collaborer à des objectifs communs.
  • Tirer parti d'outils et de plateformes gratuits : Assurez-vous d'utiliser des outils de collecte de fonds et d'engagement des donateurs entièrement gratuits, comme Zeffy. Ainsi, vous n'aurez jamais à vous soucier de frais cachés et vous pourrez commencer à avoir un impact immédiatement, sans débourser un centime.

    • La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

    Collecter des dons sans frais
    Rédigé par
    Rachel Ayotte

    Continuez à lire :

    Comment créer une association à but non lucratif
    Comment créer une association gratuitement (2025)

    Prêt à avoir un impact sur votre communauté ? Apprenez à créer une organisation à but non lucratif en suivant ces étapes, et découvrez comment vous pouvez le faire gratuitement avec Zeffy.

    En savoir plus
    Comment créer une association à but non lucratif
    Comment créer une organisation à but non lucratif sans argent (Guide 2025)

    Vous vous demandez combien coûte la création d'une organisation à but non lucratif ? Apprenez à démarrer gratuitement grâce à nos meilleurs conseils, outils et ressources.

    En savoir plus

    Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

    Collecter des dons sans frais
    Merci ! Votre demande a été reçue !
    Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

    Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

    Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

    Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

    Merci ! Votre demande a été reçue !
    Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

    Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

    S'inscrire gratuitementEn savoir plus

    Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

    Trouver des idées

    Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

    Trouvez des subventions

    Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

    Créez votre association

    Prêt à commencer gratuitement ?

    Collecter des dons sans frais
    Solutions
    Caractéristiques
    ENTREPRISE
    Conseils pour la collecte de fonds
    Support client

    © 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

    Commencer à lever des fonds
    Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
    Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
    With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
    Saviez-vous que
    Collecter des dons sans frais
    With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
    Saviez-vous que
    Collecter des dons sans frais
    Question
    Coût :
    $
    $$
    Effort :
    1
    23
    Fun :
    ★★

    Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

    Des gains rapides pour vous :

    • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
    • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

    Voir notre guide des déclarations de mission

    Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
    $1,715
    sauvegardé
    1
    nouvelle embauche
    2500+
    projets textiles finis
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Toujours dire merci
    Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.