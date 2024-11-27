La création d'une association dans l'Indiana est une expérience passionnante et gratifiante, mais elle exige aussi beaucoup d'efforts et de travail.
Si vous souhaitez créer une association à but non lucratif dans l'Indiana, mais que vous ne savez pas par où commencer, nous avons ce qu'il vous faut. Dans ce blog, nous vous expliquons exactement comment procéder, depuis le choix du nom et la demande d'exonération fiscale jusqu'à la mise en place d'une campagne de collecte de fonds à partir de zéro.
Lorsqu'on envisage de créer une association à but non lucratif dans l'Indiana à partir de zéro, il peut être difficile de savoir par où commencer. Lorsque l'on décide de se lancer dans cette entreprise, il est important de clarifier quelques points fondamentaux, notamment :
Une fois que vous avez déterminé la mission et les objectifs fondamentaux de votre organisation, il est temps de donner un nom à votre association. Cette étape du processus est non seulement importante pour le marketing et l'image de marque, mais elle constitue également une partie cruciale du processus juridique de création d'une organisation à but non lucratif dans l'Indiana.
Lorsque vous choisissez le nom de votre organisation, veillez à choisir un nom qui.. :
Selon les règles de l'État de l'Indiana, votre nom doit également inclure les mots "corporation", "company", "incorporated" ou "limited", ou une abréviation de l'un de ces mots.
Ensuite, une fois que vous avez déterminé votre nom, faites une recherche sur le portail de recherche d'entreprises en ligne de l'Indiana pour vous assurer qu'il est unique et qu'il n'a pas déjà été pris par une autre organisation.
Une fois que vous avez déterminé le nom de votre organisation et confirmé qu'il n'est pas déjà utilisé, il est temps de créer une équipe de direction.
L'identification d'une société et d'un conseil d'administration n'est pas seulement une décision stratégique qui peut contribuer à la réussite de votre association, c'est aussi une obligation dans l'Indiana.
Lorsque vous choisissez votre équipe de direction, assurez-vous de sélectionner des personnes dignes de confiance, fiables et qui apportent un ensemble de compétences à la table. Qu'ils soient déjà membres de votre organisation ou bénévoles de confiance, ils vous aideront à prendre des décisions cruciales pour votre organisme de bienfaisance.
La désignation d'un agent enregistré est une étape essentielle pour rejoindre le secteur à but non lucratif dans l'Indiana. Par essence, un agent enregistré sert de point de contact fiable pour les questions juridiques. Cette personne désignée reçoit les documents importants et la correspondance officielle au nom de votre association, tels que les avis juridiques et les formulaires fiscaux.
L'agent enregistré de votre association doit être situé dans l'Indiana et être disponible pendant les heures de bureau pour recevoir la correspondance et les communications légales.
L'une des étapes les plus importantes de la création d'une association à but non lucratif dans l'Indiana est le dépôt des statuts de l 'association sur le site Web du secrétaire d'État de l'Indiana. Cela permettra d'établir officiellement votre association en tant qu'entité juridique dans l'État.
Si vous déposez votre demande en ligne, elle coûte 30 dollars, ou vous pouvez la déposer par courrier pour 50 dollars.
Dans l'Indiana, comme dans d'autres États, les organisations à but non lucratif sont tenues d'obtenir un EIN, ou numéro d'identification de l'employeur. Un EIN est comme le numéro de sécurité sociale de votre organisation. Il est utilisé à des fins fiscales, notamment pour l'ouverture d'un compte bancaire, l'embauche d'employés et la demande d'exonération fiscale.
Pour obtenir un EIN, vous pouvez faire une demande en ligne en utilisant le formulaire SS-4 sur le site web de l'IRS ou l'envoyer par courrier. La procédure de demande est gratuite et vous recevrez votre EIN peu de temps après son approbation.
Ensuite, vous devrez réunir votre conseil d'administration pour rédiger des statuts conformes à votre mission et aux lois de l'Indiana sur les organisations à but non lucratif.
Les statuts sont les règles et procédures qui régissent le fonctionnement de votre association. Ils décrivent la structure de votre organisation, les responsabilités du conseil d'administration et des dirigeants, le déroulement des réunions et la manière dont les décisions sont prises.
Lors de l'élaboration de vos statuts, veillez à.. :
Une fois que vous aurez créé vos statuts, vous devrez demander une exonération fiscale au niveau fédéral et au niveau de l'État afin de devenir une entité exonérée d'impôt.
Si vous avez l'intention d'utiliser des jeux de hasard tels que le bingo et les tombolas dans le cadre de votre stratégie de jeu, vous devez vous inscrire auprès de l'Indiana Gaming Commission en soumettant le formulaire CG-QA : Qualification Application (0 $ de frais d'État).
Pour obtenir d'autres autorisations, les organisations à but non lucratif de l'Indiana doivent examiner les types de licences de jeux de bienfaisance de l'Indiana.
Une fois que vous avez rempli tous les formulaires appropriés et établi les bases réglementaires nécessaires pour votre association, il est temps de commencer à collecter des fonds.
Tout d'abord, élaborez un plan de collecte de fonds qui définisse vos objectifs, vos stratégies et vos tactiques. N'oubliez pas non plus de réfléchir à la manière dont vous entretiendrez les relations avec les donateurs. Ensuite, mettez votre plan de collecte de fonds en action en lançant des campagnes, des événements et des appels pour solliciter des dons et du soutien. Suivez l'évolution de vos efforts de collecte de fonds et évaluez leur efficacité au fil du temps.
Tout d'abord, élaborez un plan de collecte de fonds qui définisse vos objectifs, vos stratégies et vos tactiques. N'oubliez pas non plus de réfléchir à la manière dont vous entretiendrez les relations avec les donateurs. Ensuite, mettez votre plan de collecte de fonds en action en lançant des campagnes, des événements et des appels pour solliciter des dons et du soutien. Suivez l'évolution de vos efforts de collecte de fonds et évaluez leur efficacité au fil du temps.
Ainsi, non seulement les organisations à but non lucratif peuvent commencer à collecter des fonds en quelques minutes, mais elles n'ont pas à payer de frais initiaux, mensuels ou cachés, jamais. En fait, plus de 10 000 organisations à but non lucratif utilisent et apprécient Zeffy pour son logiciel puissant mais simple - et toujours gratuit - conçu pour aider à rendre le monde meilleur.
En tant qu'organisation à but non lucratif légale dans l'État de l'Indiana, vous devez rester en conformité avec les règles et réglementations fédérales et de l'État tout au long de l'année. Il s'agit notamment de :
Irish Aquatics est une équipe de natation basée dans l'Indiana qui se consacre à cultiver la passion, l'individualité et l'excellence chez chaque nageur, à l'intérieur comme à l'extérieur de la piscine. Cette association à but non lucratif est une organisation communautaire très appréciée dans la région de Michiana. Dirigée par des parents et dotée d'un conseil d'administration élu, Irish Aquatics organise des cours, des rencontres et d'autres programmes auxquels la communauté peut participer.
L'une des façons pour Irish Aquatics de collecter des fonds pour soutenir ces programmes est de vendre des laissez-passer pour ses installations et ses événements. Récemment, cette organisation à but non lucratif a accueilli les Championnats d'État de natation seniors de l'IN 2024 et avait besoin d'une solution de collecte de fonds qui lui permettrait de vendre facilement des types de billets personnalisés à l'aide d'un formulaire convivial.
Lorsqu'ils ont cherché des outils de création de sites web pour les organisations à but non lucratif et des formulaires de billetterie pour les événements, ils se sont aperçus que beaucoup d'entre eux étaient coûteux : ils étaient assortis de prix initiaux élevés, de frais de traitement, etc. Avec des prix aussi élevés, moins d'argent serait consacré au soutien de leurs programmes. Jusqu'à ce qu'ils découvrent Zeffy, la plateforme de collecte de fonds tout-en-un totalement gratuite.
Grâce à Zeffy, Irish Aquatics a pu vendre des billets personnalisés directement sur son site Web. Depuis qu'ils utilisent Zeffy, ils ont pu collecter 42 000 dollars et économiser 2 100 dollars.
Prêt à avoir un impact sur votre communauté ? Apprenez à créer une organisation à but non lucratif en suivant ces étapes.
